М.Курников― Сегодня в гостя «Особого мнения» — Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. Здравствуйте, Геннадий Андреевич!

Г.Зюганов― Здравствуйте, Максим!

М.Курников― Вы следите за Хабаровском?

Г.Зюганов― Внимательно. Не только за Хабаровском — за Дальним Востоком. Я там в свое время проехал все области от Магадана, Камчатки, Сахалина, Уссурийска. И должен сказать, был в восторге от того, что мы имеем, приобрели за 400 лет, и в панике от того, что там случилось. По сути дела был весь регион отдан криминалу, весь бизнес — рыба, крабы, металл, лес, золото — всё был абсолютно криминальным. Эти криминальные отголоски сейчас катятся по всему Дальнему Востоку.

Кстати, в войну даже там население прибывало. В последние годы уехало 2 миллиона даже из такого благодатного края, как Приморье и то уезжают по 15–20 тысяч ежегодно.

У нас Харитонов провел там блестящие из 11 регионов в 10 встречи и подготовил реальную программу. Я полагал, что и Путин и правительство резко отреагируют и все сделают. Но, к сожалению, принимали точечные решения, а кадровая политика там провалилась с треском.

М.Курников― Геннадий Андреевич, то есть вы Фургала тоже записываете в этот криминал или как?

Г.Зюганов― Я за то, чтобы следствие независимо расследовало и сказало свое слово. Я за то, чтобы это было предельно открыто, за то, чтобы услышали голос жителей Хабаровского края. Это могучий, крепкий край, где умеют работать, где сильные, грамотные люди. Город сам оставлял неплохое впечатление.

Понимаете, того же Фургала приехали, скрутили как жулика уличного, привезли в Москву. Если есть у них доказательства реальные, надо было приехать руководителю комитета, администрации президента, — приехать к полпреду, собрать всех руководителей этого крупного региона и сказать — вот такая ситуация: Фургал уедет в Москву для дачи показаний и всего остального. Тогда гражданам было понятно. А они вообще-то возмущены вполне обоснованно. Я их прекрасно понимаю.

А, с другой стороны, власть разучилась вести полноценный диалог. Считаю, что и президент в этом отношении обязан как гарант делать всё, что положено, а не так, с налета: там Фургала, там другого, там третьего скрутили.

У нас Бессонов 8 лет бегает по планете, спасаясь только за то, что провел большую манифестацию. Никого не трогал, но приписали, что якобы он полицейского или милиционера там за пуговицу подергал — дали ему 3 года и поразили в политических правах. Это полное безобразие.

Г.Зюганов: По сути был весь регион отдан криминалу. Эти криминальные отголоски катятся по всему Дальнему Востоку

А что касается «Совхоза имени Ленина», — это наглядный пример, что такое современное рейдерство и политический бандитизм самый настоящий. Одни прикрываются судебными мантиями, другие погонами, а третьи просто грабят хозяйство уникальное, единственное из 15 уцелевших в Ленинском районе, ставшее образцовым не только в стране, но в Европе, и сейчас вот второй год не можем отбить рейдерскую атаку, которая прикрывается, — самое поразительное, что зам председателя Верховного суда крышевал эту операцию. Вообще, это преступление.

М.Курников― О Павле Грудинине мы обязательно поговорим. Когда вы смотреть на Хабаровск и на Фургала, это конкурирующая партия ЛДПР, с одной стороны. С другой стороны, насколько я понимаю, местные коммунисты поддержали протест за Фургала.

Г.Зюганов― Дело не в этом. Мы поддержали, прежде всего, протест и мнение граждан, что надо уважать людей, что надо с ними считаться, что надо вести полноценный диалог. Кстати, и при выдвижении новой кандидатуры можно было и обязаны были посоветоваться. Там немало сильных, крепких, грамотных руководителей. И надо было сделать это всё достойно. Последнее время всё это делается кулуарно.

М.Курников― А, на ваш взгляд, это назначение Дегтярева — это ЛДПР и Жириновский, они просто сдали регион, таким образом?

Г.Зюганов― По крайней мере, я видел: Жириновский выступал — а сейчас они спрятались. Обратите внимание, там протест довольно специфический. Там нет, казалось бы, лидеров вокруг этого протеста. Выходит и 20 и 30 тысяч, и более. Если бы были лидеры, давно бы их повязали, давно бы уже судебные повестки. А это общественное мнение граждан, причем ведут себя довольно корректно. Я удивился.

Правда поехали отовсюду туда, и я не удивлюсь, если появятся там и представители иностранных спецслужб. Это не новость для нашей страны. Они давно раскачивают державу. Но если не будем вести диалог, кстати, с тем же Дальним Востоком… Я вот разговаривал сегодня с Камчаткой. У нас там Быков собрал подписи. Думаю, опять будут препятствовать.

У нас Корниенко шел на выборы губернатора по Сахалину. Уж что они там не делали. Они повторяют ту же грязь и мерзости, которые творили с Левченко в Иркутской области. Левченко — единственный, кто заставил олигархию, того же Дерипаску, платить нормальные налоги; единственный, кто 300 групп черных лесорубов поставил на учет, единственный, кто за 4 года удвоил бюджет. И, тем не менее, полтора года молотили по всем каналам.

А сейчас стройки остановились, работают хуже, долги полезли по всем статьям. И опять не допускают того же Левченко до выборов в губернаторы только потому, что боятся сильных конкурентов.

Г.Зюганов: Президент обязан как гарант делать всё, что положено, а с налета: там Фургала, там другого скрутили

М.Курников― Геннадий Андреевич, вы, когда говорите про Хабаровск, в уме Хакассию держите или нет? Вы, понимаете, что ваши губернаторы тоже под ударом?

Г.Зюганов― Они не просто тоже под ударом. Валентин в Хакассии подвиг совершил. Там 5 раз проводили выборы. Чего только не делали, ни творили. Наших не пустили даже в клубы. И, тем не менее, граждане проявили сибирскую волю и характер — избрали. Валентин грамотный профессиональный человек. Освоил много. И работает достойно. И, тем не менее, сегодня тоже, что делали с Левченко, повторяется и в Хакассии. Вместо нормальной работы, помощи и поддержки занимаются черной, грязной работой.

Я только что говорил с Ростовской областью, с Коломейцев. Он там Бессонову собрал немедленно подписи. Посмотрю, как будут регистрировать.

У нас в Крыму, в Севастополе та же картина. Прекрасная команда у нас, собирают подписи, готовы выдвигать сильных людей. И для того, чтобы мы не могли выдвинуть, взяли, разогнали два совета, где у нас были представители депутаты, и говорят, что они соревнуются, они участвуют. Это полная лажа и безобразие.

Что касается президентской администрации, они, по-моему, разучились проводить нормальные выборы. Это халтура во всем выражается: и в трехдневке для голосования и в переписывании законов, и отсутствии должного контроля. Понимаете, это всё выводит людей на улицы, на площади и, по сути дела, перечеркивает нормальные, демократические, честные выборы.

М.Курников― Геннадий Андреевич, вы сказали, что вы понимаете людей, которые выходят на площадь. А вы их просто понимаете или вы их приветствуете и призываете выходить защищать своих губернаторов и так далее?

Г.Зюганов― Я вообще всегда… я считаю, что самая грамотная работа политическая — это когда есть диалог партии власти и оппозиции; когда этот диалог честно освещается в СМИ, когда есть соперничество командных программ, когда есть личная ответственность за результаты, которые они обещали дать гражданам.

Г.Зюганов: Не удивлюсь, если появятся там и представители иностранных спецслужб. Они давно раскачивают державу

Та же «Единая Россия» провалила программу «2020» вчистую, завалила 12 указов президента. И в 18-м году президент принимал решения. 2 года не прошло, как из 9 главных целей 4 выкинули и даже главную цель — войти в пятерку главный государство и остановить вымирание не реализуют. Снова переписывают, ни с кем не советуясь, ни перед кем не отчитываясь.

А для того, чтобы дать в сентябре нужный результат, начинают выгонять сильных кандидатов из списков и одновременно давайте теперь будет три дня и три ночи ходить и голосовать где угодно — в столовой, на кухне, под зонтиком или в курилке. Это полная фигня, которая обесценивает выборы. Выборы — это не услуга. Это гражданская обязанность. Человек выбирает себе губернатора, законодателя, он должен перед ним отчитываться, отвечать. А здесь всё с ног на голову поставлено.

М.Курников― Геннадий Андреевич, а у вас сейчас какие ресурсы по наблюдению? Насколько вообще возможно обеспечить это наблюдение трехдневное.

Г.Зюганов― Трехдневное — нет ресурсов ни у кого, в том числе, у власти. Когда будет сидеть 1–2 человека, халтурить, собирать результаты, засовывать, НРЗБ переписывать. Плюс еще голосование по удаленке. Всё, что связано с письмами… Кстати, недавно вы, наверное, слышали: Трамп сказал, что он не признает победу демократов, если будет эта вакханалия, связанная с письмами. А тут еще по электронке. Что такое «по электронке»? Нет ни одного элемента контроля. Кстати, вводили этот вариант англичане, но быстро отказались, потому что никто не верит этим выборам.

И те, кто протаскивает электронку, удленку и письменное голосование, голосование несколько дней и ночей без контроля, те откровенно саботируют нормальные демократические выборы, те сгоняют людей в одну кучу для того, чтобы организовать российский Майдан. На мой взгляд, есть целая группа людей, которая сознательно гонит Россию к этой грязной работе. Их не научил ни киевский Майдан, ни те безобразия, которые творились в странах Северной Африки и так далее, не та трагедия, которая случилась в Югославии.

М.Курников― Правильно ли я вас понимаю, Геннадий Андреевич, что вам кажется, что если в России сменится власть, то не путем выборов?

Г.Зюганов― Дело не в этом.

М.Курников― Если вы говорите — вам перекрывают нормальные выборы. А власть когда-нибудь все равно сменится, правда же? У нас пропала связь немного с Геннадием Андреевичем. Я повторю номер для СМС-сообщений: +7 985 970 45 45. Мы обязательно эти сообщения зададим в виде вопросов.

Вернулась связь у нас. Я вас спросил, как сменится все-таки власть в России, если вы говорите, что выборы, по сути, стали, как вы выразились фигней, а не выборами — как тогда менять власть?

Г.Зюганов― Максим, есть два способа решать вопрос. Первый — бюллетенем. Команды соревнуются достаточно открыто, считают голоса в присутствии журналистов, наблюдателей. Второй — с булыжником, с винтовкой. Никаких других способов ни история, ни практика не знает. Я за мирные честные и достойные выборы, особенно в нашей стране, где тысячи особо опасных производств, где большая региональная специфика, национальные особенности. Для нас этот вопрос главный, приоритетный.

Наша партия готова к таким выборам. Мы готовы проконтролировать участки. Но 3 дня или неделю никто, в том числе, власть не в состоянии контролировать. То, что они предлагают — это прямой путь к бунту. Майдану и беспорядкам в стране. Я это говорил публично в Думе, я еще раз подтверждаю. Но мы к выборам очень тщательно готовимся. У нас команда во главе с Мельниковым, Кашиным, Афониным, Калашниковым, Коломейцевым, Савицкой идет на выборы, и мы будем бороться везде. Мы выдвинули своих талантливых кандидатов. Эти кандидаты идут с реальной программой.

У нас есть народные предприятия, которые стали лучшими в Европе, у нас есть опыт вывода страны из кризиса. Мы после дефолта Примакова, Маслюкова, Геращенко, потом Матвиенко оттащили страну от края пропасти, сделали это профессионально и грамотно. И сейчас в состоянии. Поэтому я призываю поддерживать наших кандидатов. Вы видите достойный результат.

Г.Зюганов: В президентской администрации разучились проводить нормальные выборы. Это халтура во всем выражается

М.Курников― Геннадий Андреевич, а как вы собираетесь отстаивать этот выбор? Вот тот пример, который в Хабаровске, когда люди выходят, вы будете так же призывать выходить отстаивать, если будете уверены, что на самом деле побеждали вы или нет? Где эта граница между отстаиванием, как в Хабаровске и тем, что вы называете Майданом?

Г.Зюганов― Майдан — это вы видели, полное безобразие, которое разрушило страну. Украина имела огромные перспективы в своем развитии, а сегодня превращается в служанку цээрушников и бандеровского охвостья. Грань всегда есть. Грань, она связана если есть сильные, авторитетные партии, талантливые руководители, если есть уникальный опыт; если вы в состоянии выдвинуть своих кандидатов, провести грамотно выборную кампанию, защитить результат. Мы защитили ее даже у Коновалова в Хакассии. Мы защитили ее в Новосибирске, где у нас Локоть показывает образцы нормального управления одним из крупнейших городов державы, столицей, по сути дела, Сибири. У нас есть опыт создания народных предприятий. Мы их создали с Примаковым, Маслюковым после дефолта. Вот это реальный путь.

М.Курников― Геннадий Андреевич, власть сейчас по ходу игры меняет правила. Они говорят: «Мы осенью не будем проводить 3-дневное голосование». Объявляют голосование и объявляют задним числом, что оно будет 3-дневным. Как это терпеть? Как вы это терпите, почему?

Г.Зюганов― Абсолютно не надо терпеть. Надо бороться и организовываться. В данном случае я не только не исключаю, я считаю, что широкий фронт народно-патриотических сил позволит остановить эту вакханалию. Поэтому мы собирались еще в декабре, обсудили проблемы. В Орле приняли совместную программу на международном форуме. И сегодня с этой программой «Десять шагов к достойной жизни», бюджетом развития и 12 ключевыми законами, реальными поправками к Конституции, а не фикцией идем на эти выборы.

Мы абсолютно не исключаем, мы предполагаем, что если власть и дальше будет бесчинствовать, призовем всех граждан выходить с акцией протеста, но эти акции должны быть организованные, мирные, достойные и профессиональные, чтобы не превратились в погромы и разрушение страны. Это должна быть консолидированная воля нормальных, авторитетных, уважаемых людей, а не та вакханалия, которая сегодня творится в Америке. Посмотри, что там творится. Там вот-вот страна заполыхает. Уже в крупнейших города власть не в состоянии принять решение. Почему? Потому что перегрызлась головка, их элита перегрызлась. Демократы-глобалисты, им плевать и на Америку. А Трамп — национальный капитал — тоже гнет через колено, в том числе, уже войну объявил.

М.Курников― То ли дело, наша власть. Геннадий Андреевич. Давайте я напомню, что у нас лидер КПРФ Геннадий Зюганов в программе «Особое мнение». Тем не менее, я вот что хочу понять. Вы, в том числе, федеральным каналам давали интервью. Я посмотрел их и обратил внимание, что вы там, по крайней мере, в интервью федеральному каналу ни слова не сказали про Хабаровск. Это какое-то условие с их стороны или вы просто сами не считаете эту тему настолько важной, чтобы сказать в эфире федерального канала об этом? Потому что они молчат об этом.

Г.Зюганов― Извините, они не просто молчат. Они делают гигантскую глупость. Во-первых, уже три четверти страны в интернете и смотрят большинство. Во-вторых, это полностью раскрывает их бездарную информационную политику. И, в-третьих, так нельзя вести со своими гражданами. Я эту тему прокомментировал в первый же день. Вы зайдите на «Свободную Прессу» и посмотрите мои три репортажа. Я подробно излагал наш взгляд.

Г.Зюганов: Кто протаскивает электронку, голосование несколько дней, те саботируют нормальные демократические выборы

Но вы знаете, в свое время, когда защищали Грудинина, всё выстригли и выбросили. Когда я защищал Левченко, пришел, выступил — посмотрел: даже на «России-24» и то выкинули этот сюжет. На мой взгляд, там сейчас цензура похлеще, чем 90-е годы была. Это бездарная, абсолютно недостойная политика.

Но, с другой стороны, они сами создают проблемы, с которыми завтра не справятся. Сегодня уже государственное телевидение не имеет такого приоритета и не в состоянии решать эти проблемы. А замалчивание только усугубляет эту ситуацию.

М.Курников― А вы, почему не сказали? Вы были в прямом эфире.

Г.Зюганов― Ну, как, почему не сказал? Я говорил много раз. Посмотрите. Я адресую конкретно. Почитайте.

М.Курников― Я имею в эфире канала.

Г.Зюганов― Меня Соловьев уже полтора или два года не приглашает. И вы, кстати, первый, кто ведете со мной этот диалог. Давайте дальше поехали.

М.Курников― Хорошо, давайте дальше, тем более, что вопросов, действительно, много. Вы упомянули уже о Павле Грудинине. И тут очень много вопросов о нем. Слушатели считают, что мало его защищают депутаты Государственной думы. Почему? Вот говорят, что Голунова, например, отбивали журналисты. Серебренникова отбивали актеры. Почему политики, почему депутаты вместе так не выходят, не устраивают какие-то акции прямо в Государственной думе, например?

Г.Зюганов― Слушайте, только внимательно. Во-первых, если бы мы не защищали, ни одного народного предприятия бы не было. У нас Звенигородское крупнейшее, лучшее в Европе: завоевали все главные кубки, 200 тысяч голов свиней, тысячи крупного рогатого скота; 3 завода построили: молоко-комбинат, комбикормовый завод, мясокомбинат; заняли все призовые.

Там Маркелов был главой республики, который крышевал эту банду. Мы с Харитоновым, чтобы отбить это хозяйство водили туда 2 тысячи молодых людей. Отбили. В том числе, полиция, ОМОН встали на сторону этой банды. Их там сломали. Я материалы оттуда после приема граждан привез, передал президенту. Сказал: Отдайте в Службу безопасности. Они расследовали — сейчас Маркелов сидит.

Что касается грудининского хозяйства. Рядом были 14 хозяйств. Поделили, их нет, уничтожены. Это хозяйство мы 5 раз отбили от бандитов.

А сейчас банда объединилась с прокуратурой, судами, следствием, с администрацией, с чиновниками, с начальниками. Почему? Похоже, потому, что Павел Николаевич шел единственный крупный кандидат в президенты. Оказался оппонентом. Видимо, угодливые чиновники решили расправиться с вероятным кандидатом на следующие выборы. Им не жалко лучшее хозяйство.

Мы им с казали: Мы не отдадим. 50 депутатов подписали обращение. Я лично передал президенту. Он лично дал поручение Бастрыкину. Я надеюсь, что Следственный комитет возглавляет сильный руководитель, и прокуратура доведут расследование до конца. Кто оказался главным подельником этой операции? Московский рейдер Палихата, которого знают и в прокуратуре — он спасался уже в Лондоне и так далее.

Мы передали материалы для расследования. Идут якобы расследования ни шатко ни валко. Но те, кто решил захапать хозяйство, они понимают: 2 тысячи гектаров, сотка — примерно 50–100 тысяч долларов стоит в этом месте. Поэтому, прикрываясь безответственностью власти и покровительством некоторых чиновников и силовиков, пытаются взять на абордаж это хозяйство. Придумали такую аферу, которой дальше не было, к сожалению.

И мы в данном случае — все депутаты… Вчера, кстати, показали мы: там провели ярмарку, 500 человек было. Там мы собрали великолепный урожай клубники — 1 200 тонн. Там лучшие фермы, лучшие сады. Приглашаю вас лично, Максим, там завтра открываем водноспортивный комплекс, какого нет еще в Московской области. Приглашаю и губернатора и московское руководство. Пусть посмотрят, что хотят отдать на растерзание всякому жулью и ворью. Но официально заявляю еще раз: мы их туда не пустим, мы поднимем всю страну и отобьет это хозяйство. Это хозяйство — образец того, как надо строить, жить, работать. Мы ни копейки не брали у государства. Платим большие налоги. Но это хозяйство, которое создавали с Примаковым, Маслюковым, Геращенко, создавали с опытными частными людьми. И отдавать на растерзание новому ворью и рейдерам никто не позволит. Я уверен, что и страна поддержит, и вы поддержите.



Г.Зюганов: Если власть и дальше будет бесчинствовать, призовем всех граждан выходить с акцией протеста

М.Курников― Геннадий Андреевич, еще сегодня задержан Сергей Удальцов. Насколько вы в курсе ситуации? Что вы будете по этому поводу делать?

Г.Зюганов― Сергей Удальцов правильно высказал. Он предъявил прокуратуре ряд требований абсолютно обоснованных. Первое: гласно и спокойно расследовать хабаровское дело. Второе: призвал все патриотические силы объединиться для того, чтобы власть не свирепствовала. Третье: он прямо сказал, что без широкого единства патриотических сил и мирного решения проблемы невозможно двигаться дальше. И снова начинают, вместо того, чтобы работать с людьми, объяснять… у них нет другого способа. Я вот смотрю: они разучились с людьми нормально разговаривать.

М.Курников― Когда вы говорите «они», вы кого имеете в виду?

Г.Зюганов― Да не, я извиняюсь, администрация президент. Я к президенту с трибуны Думы обратился и сказал ему: «Так же ненормально. Мы принимали вместе главные цели. Мы под эти цели приняли бюджет. Мы под эти цели определили 23 отраслевые программы. Мы сказали, что будем бороться за то, чтобы войти в пятерку лучших государств, выйти на мировые темпы. За то, чтобы новейшие технологии…». Собираются три человека, переписали цели, задачи… Встретьтесь с лидерами фракций и давайте вместе определим, что делать дальше. Так же нельзя: брали одни обязательства — провалили, вторые — провали. Теперь обещали, что 78 лет будет средний… в 24-м, теперь — на 30-й. Там кто доживет, не доживет до 30-го года.

М.Курников― Надеюсь, мы с вами доживем, Геннадий Андреевич. Сейчас мы сделаем паузу на новости и после новостей продолжим наш эфир.

НОВОСТИ

М.Курников― Мы продолжаем говорить с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Геннадий Андреевич, вас спрашивают, знаете ли вы, в чем суть концепции Алексея Навального «Умное голосование», будете ли вы вступать в какие-то переговоры с ними для того, чтобы они поддержали ваших кандидатов?

Г.Зюганов― Алексей Навальный учился в американском институте. Я там выступал в университетах и хорошо знаю работу их спецслужб. Он иногда напоминает молодого, но трезвого Ельцина. Я смотрю его некоторые передачи. Умное голосование — это когда у тебя есть команда, реальная программа, сильные люди и персональная ответственность за результат — вот это есть умное голосование.

Г.Зюганов: Приглашаю Платошкина в Совет патриотических сил для того, чтобы принимать решения

У нас Губенко шел по округу, его не поддерживала команда Навального, но он получил больше всех голосов в Москве. Я за то, чтобы государственно-патриотические силы сложили все усилия. Мы даже очередной пленум проводим: «Патриотический фронт и задачи партии по защите интересов трудового народа», в принципе.

М.Курников― То есть вам его поддержка не нужна?

Г.Зюганов― Максим, не слышал, чтобы они пеклись о пенсионерах, чтобы они хоть раз подняли голос в защиту детей войны. Я 8 раз вносил закон…

М.Курников― Вот они вводили как раз — поднять пенсии ветеранам, например.

Г.Зюганов― Кстати, мы предлагали удваивать пенсии. Минимальная пенсия должна быть 25 тысяч. А детей в войны в деревне — 7–9, в городе — 10–12. Полная нищета. Мы считаем, что надо поднять всем, кто занимается с людьми: и врачей, и медсестер, и учителей, инженеров, специалистов. У нас 1,5 миллиона суперклассных ребят бегают по заграницам. Сейчас даже наша олигархия испугалась. В Лондоне страховки медицинской не досталось. Вирус пришел — и всех погнали оттуда. Даже Абрамович переехал в Израиль.

Наша задача с вами — потому что люди здесь работали.

М.Курников― Геннадий Андреевич, вот впереди избирательная кампания в сентябре. Вам их поддержка не нужна?

Г.Зюганов― Кого?

М.Курников― Навальновцев, которые будут, в том числе, выбирать, за кого всем вместе объединять усилия и поддерживать.

Г.Зюганов― Вот мы в ближайшее время будем собирать патриотические силы, определять стратегию. В Орле приняли программу. Сейчас определим списки. Кстати, в наши списки на местах многие пошли с удовольствием. И мы объединились и дети войны и женские движения, и в защиту армии, и в поддержку науки и комсомол, и писательские и студенческое движение, и профсоюзы многие. Я что-то их не видел на наших мероприятиях. Я их приглашал: выступайте, говорите, защищайте.

М.Курников― Геннадий Андреевич, вопрос ведь в другом. Вы знаете, что в Москве «Умное голосование», судя по всему, повлияло на расклад. И в Москве впервые такая Мосгордума, настолько оппозиционная. Там очень много и ваших представителей и «Яблока», и «Справедливая Россия» туда прошла. Вы знаете это без меня.

Г.Зюганов― Да, я знаю хорошо. И прямо скажу. Тем не менее, даже в нашей фракции есть те, которые при поддержке прошли, голосовали не так, как принимают решение в защиту трудящихся, а так, как прикажут НРЗБ. А это уже не фракция, это уже не нормальное голосование.

Обратите внимание, у нас во фракции немало деловых людей разных, талантливых, авторитетных. Та же Савицкая, герой заслуженный, уникальный человек. Она не член КПРФ, но она голосует, как решение принимает партия, и таких у нас много. Я считаю, тогда будет эффективная работа фракции, если партия, рекомендовав своих кандидатов, реализует свою программу, данную своим избирателям.

Г.Зюганов: Сейчас Трамп приглашает Путина, в общем, идти фрондой против Китая. Это абсолютно преступное приглашение

А когда партия власти в 18— году говорит одно, а сейчас переписывают вдвоем–втроем и даже в Думе не советуются ни с кем. Когда никто говорит про многодневку на голосовании, а тут протаскивают очередные выборы, все понимают, что это жулье самое откровенное. Так не делают в нормальном обществе.

М.Курников― То есть я правильно понимаю, Геннадий Андреевич, что есть депутаты, которые сильно попадают под чье-то влияние, например, Алексея Навального? Депутат Шувалова — это как раз такой пример?

Г.Зюганов― Один из тех примеров, абсолютно красноречивый. Мы приглашали, мы с ними беседовали. Ей объяснили, что если это партийная фракция, она обязана голосовать так, как принимает решение партия. Мы, прежде чем в Думе рассматриваем проблему, берем пакет законов, включая всё рациональное, что предлагают местные администрации, кандидаты и депутаты, мы берем программу, которую обещали; мы приглашаем специалистов, отрабатываем каждый пакет законов, мы для этого рассматриваем на экспертном совете, где важен голос специалиста. После этого принимаем политическое решение, и любой из депутатов, даже если не нравится, обязан голосовать так, как принято решение. В противном случае это не партия.

М.Курников― Это партийная дисциплина, я понял.

Г.Зюганов― Один раз сказали, второй раз сказали. Она сказала: для меня это не писано. Отправили ее, выставили за дверь, пусть занимается своим делом. Это ненормально абсолютно. У нас началось разрушение страны с того, что у Горбачева уже партийный устав не нужен. У Ельцина — никакого. А Яковлев проамериканские интересы отстаивал. Если их вовремя выгнали бы из партии, то мы не горячились сейчас, мы были впереди планеты всей.

М.Курников― Геннадий Андреевич, то есть вы говорите Навальному: «Не поддерживай моих кандидатов. Мне с тобой не по пути» или «Поддерживай, а там посмотрим»?

Г.Зюганов― Вы неправильно трактуете. Я за создание настоящего патриотического фронта, который строго будет выполнять общую программу Экономическая программа принята на Орловском международном форуме. Там выступала академия наук, представители Китая, Беларуси. Выступали ведущие политики. Делал доклад Кашин. Поддержали нас там и Шевченко, и Удальцов, и «Левый фронт» и профсоюзы. Вот готовая программа. Желаете выполнять — приходите, будем вместе выполнять.

М.Курников― Геннадий Андреевич, мне кажется, не ответили вы все-таки на вопрос однозначно.

Г.Зюганов― Однозначно — вы хотите, чтобы я отвечал на тот вопрос, который не зависит от вас. Если вы готовы выполнять программу наши — приходите. Если не будете, мы вас выгоним.

М.Курников― Я пару вопросов от слушателей успею задать. Во-первых, Владимир спрашивает вас, как вы отреагировали на арест Платошкина. Он вам скорее близкий идейно человек или нет?

Г.Зюганов― Платошкина я видел на передаче «60 минут», которая, к сожалению, теряет последнее время теряет свой авторитет. Я считал, что два талантливых журналиста сумеют ее вытащить. А их заставили без конца обсуждать украинскую проблему с теми, кто ее плохо знает и не представляет Украины. Платошкин знает немало. Прочитал его работы. И полагал, что он как способный человек, примкнет к патриотическому движению. Он решил создавать свои партии и движения. Я ему открыто сказал в личной беседе, что из этого ничего не выйдет. Многие пытались. Уже партия власти нарезала 17 партиек на нашем фланге только для того, чтобы одурачить граждан.

Недавно я беседовал, в том числе, с его супругой. Мы выпустили специальное заявление в поддержку. Его посадили ни за что. Там нет никаких оснований для такого преследования. Но власть не хочет беседовать ни с кем. Но я приглашаю и Платошкина в Совет патриотических сил для того, чтобы принимать решения.

Г.Зюганов: Мы подготовили закон о Конституционном собрании. И будем дальше проводить политику

Когда он мне прислал по интернету несколько позиций: «Давайте всех в отставку — и организуем российский Майдан», я сказал: «Я это видел в 90-м году, когда все разбежались и некому было спасать страну, даже те, кто принимал присягу быть верным Советскому Союзу и территориальной целостности, не вышил защищать, например, памятник Дзержинскому и нашу общую Родину», чтобы тогда нашлась тройка генералов храбрых и грамотных, арестовали Ельцина с этой сворой предателей и мерзавцев, тогда бы мы сегодня совершенно в другом положении…

М.Курников― Я надеюсь, это ваше высказывание не является призывом к свержению государственного строя нынешнего.

Г.Зюганов― Я хочу сказать, я десять раз в Китае был. Вот сейчас Трамп приглашает Путина, в общем, идти фрондой против Китая. Это абсолютно преступное приглашение, абсолютно. В Китае нашелся Дэн Сяопин и еще два талантливых старика, которые проявили волю и раздавили на площади Тяньаньмэнь всю эту проамериканскую свору. И Китай встал великой державой в этом мире.

М.Курников― Хочу от людей успеть задать вопрос. Про Китай вы уже успели сказать. Я спрошу про голосование по Конституции. Спрашивает вас Диггер, почему вы сначала голосовали за, а потом призвали не идти на голосование, ну, не поддерживать эти поправки?

Г.Зюганов― Мы требовали от Путина первое: отправить в отставку правительство Медведева, которое не справляется. Он его выполнил. Второе: начать капитальный ремонт Конституции, этой Конституции, которая пропитана кровью защитников советской власти, гарью чеченской войны и всего остального. Он тоже пошел на это. Мы внесли 108 поправок, 2 десятки из них приняли, но 15 главных, которые меняют курс и заставляют все недра служить каждому человеку, а не кучке олигархата. Он это не принял.

Поэтому мы в первом варианте, когда речь шла о ряде поправок, приняли, а когда отказались принимать наши 15 поправок и поддерживать всех граждан страны — тут смысле не было в этом отношении голосовать. Этот косметический ремонт не решает проблемы. Мы подготовили закон о Конституционном собрании. И будем дальше проводить политику. Стране нужна Конституция справедливости, а не олигархата и чиновничьего беспредела. Поэтому мы будем настаивать на дальнейшем ремонте и изменении ситуации в пользу страны, ее единства, сплоченности в пользу трудового народа.

М.Курников― Геннадий Андреевич, еще один вопрос от Дмитрия Мезенцева: «Вы поддерживаете Лукашенко на выбора в Беларуси или там тоже нужна какая-то смена?»

Г.Зюганов― То, что там предлагают, я посмотрел — западные доброхоты, извиняюсь, это хуже, чем украинский Майдан. Лукашенко все сделал, чтобы сохранить в Беларуси потенциал. В машиностроительном плане это лучшая республика не только на постсоветском, но и в целом в Европе. Это страна, где, собственно говоря, сохранены социальные гарантии, где развиваются устойчиво все основные отрасли производства. Поэтому я не только поддерживаю Лукашенко и буду призывать поддерживать его начинания, потому что в противном случае Беларусь ждет ситуация похлеще, чем Украину.

М.Курников― Геннадий Андреевич, а как же сменяемость власти?

Г.Зюганов― Уверен, Максим, что белорусский народ проявит свою волю и благоразумие. Моя родная Орловщина с Брестской областью побратимы. Я в Белоруссии был везде, очень люблю эту республику. Она проявила мужество, волю. Думаю, и сейчас проявит благоразумие.

Г.Зюганов: Я поддерживаю Лукашенко и его начинания, потому что иначе Беларусь ждет ситуация похлеще, чем Украину

М.Курников― Геннадий Андреевич, а сменяемость власти неужели не ценность для вас?

Г.Зюганов― Сменяемость — да, но я за нормальную сменяемость, на не сменяемость под диктовку иностранных доброхотов, для которых мы — сильные, умные и образованные и единые — не нужны, уверяю вас, абсолютно не нужны.

М.Курников― А вам не кажется, что, в принципе, и Владимир Путин и Лукашенко создали ситуацию, при которой сменяемость нормальная как раз и невозможна.

Г.Зюганов― Так вот давайте добиваться так, чтобы сменяемость… Широкий патриотический фронт сейчас создан. Если мы с вами активно поработаем в сентябре и в следующем году, то будет нормальная сменяемость.

М.Курников― На этом мы закончим нашу программу. Спасибо! Это был лидер КПРФ Геннадий Зюганов и его «Особое мнение».