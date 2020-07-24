А. Плющев― Здравствуйте. У микрофона Александр Плющев. И пока я здесь в некотором одиночестве, потому что у нас проблема со связью с Николаем Сванидзе, который в программе «Особое мнение» сегодня заявлен. Я больше чем уверен, что мы с Николаем Карловичем найдем не только возможность соединиться, но и возможность поговорить в прямом эфире. Хоть и может быть несколько меньше, чем обычно бывает. Видеотрансляция у нас есть на сайте Ютуб, на канале «Эхо Москвы». Там можно смотреть и общаться в чате, слать свои сообщения. Кроме того, напомню, что в 19 часов я надеюсь, что мы созвонимся без проблем, «Особое мнение» журналиста Леонида Радзиховского. После 20 часов в программе Ольги Бычковой и Виталия Дымарского «2020» — Георгий Сатаров, президент фондом ИНДЕМ, в 21 час – программа «Суть событий». Ведущий – Сергей Пархоменко. Он будет в студии, не первый раз уже. Это уже не новость. Но, тем не менее, всегда приятно об этом сказать. Давайте, пока ждем еще Николая Сванидзе и соединяемся с ним, посмотрим вообще, о каких сегодня темах общественно-политических идет речь. Какие вопросы мы будем обсуждать с Николаем Сванидзе. Пользуясь случаем, может быть я пару слов скажу, как говорю обычно в утреннем Развороте, раз нет Сванидзе, будет мое «Особое мнение». И сегодня главные темы, которые существуют в информационном пространстве – это, во-первых, естественно, «Новое величие». Сегодня были последние слова обвиняемых, подсудимых. И приговор будет выноситься 6 августа. Так решил суд. Что касается последних слов, там главное, обратили внимание все на Костыленкова, одного из подсудимых. Который заявил о пытках. И «Новая газета» сегодня подробно пишет об этом. Посмотрите, если не видели. А, собственно, на показаниях Руслана Костыленкова и базируется главное обвинение. Кстати, прокуратура сказала, что считает всех виновными. Потребовала приговорить к разным срокам заключения до 7,5 лет лишения. По этим обвинениям. От 6 лет условно до 7,5 лет колонии. Нескольких фигурантов. Прокуратура заявила, что вина подсудимых полностью доказана. Защита напротив требует полного оправдания, считает все уголовное дело результатом низкопробной полицейской провокации. Прения сторон, напоминаю, переносились аж 12 раз, в итоге потребовалось всего два дня, чтобы подвести итог всего процесса. Собрали все нестыковки и нарушения в этом деле в «Новой газете». Посмотрите также рассказ того самого Руслана Костыленкова. Что касается того, на что по этому поводу стоит обратить внимание – по-моему, прежде всего, на то, что как мне кажется никакой, это общим местом стало – никакой состязательности в этом процессе, к сожалению, не было. С другой стороны общественное давление, так или иначе, по меньшей мере, меру пресечения помогло изменить некоторым фигурантам. А вот и Николай Сванидзе у нас на связи. Николай Карлович, добрый вечер.

Н. Сванидзе― Добрый вечер.

А. Плющев― Все хорошо. Я тут начал свое так сказать дилетантское мнение по поводу различных событий высказывать. И начал с «Нового величия». Я думаю, к нему мы еще вернемся. Вас хотел спросить, просто это сейчас буквально происходит, правоохранительные органы говорят, что задержали 25 человек после столкновения минувшей ночью между представителями армянской и азербайджанской диаспоры. И конечно, многие опасаются, что это может сказаться на общей безопасности в городе. Что думаете по этому поводу, должны ли что-то здесь предпринимать столичные или даже может быть федеральные власти.

Н. Сванидзе― Я думаю, что должны предпринимать. Во всяком случае, должны встречаться с общинами армянской и азербайджанской. В первую очередь. Это главное, что должны предпринять, конечно же. И городские и федеральные власти. Я надеюсь, что это уже предпринято. Может быть даже и не сегодня. Потому что если это не даст результатов, то обеспечить безопасность в городе будет сложно.

Н.Сванидзе: У себя делайте что хотите, но, пожалуйста, не превращайте Москву в поле выяснения ваших отношений

А. Плющев― Почему?

Н. Сванидзе― Общины достаточно серьезные и та, и другая.

А. Плющев― А есть ли у столичных или федеральных властей или правоохранительных органов какой-либо… Они наиболее близки к одной из этих сторон. Или равноудалены.

Н. Сванидзе― Я надеюсь, что нет. Я надеюсь что равноудалены. Вообще это предполагается, оптимальный вариант – равноудаленность от обеих сторон. Потому что если они приближены к одной из сторон, тогда это может плохо кончиться для всех.

А. Плющев― Насколько я понимаю, это следствие, собственно, конфликта между Азербайджаном и Арменией. Который происходит на границе. И вот каким-то для меня достаточно загадочным образом он переместился из пограничного, стал внутримосковским.

Н. Сванидзе― Чего же тут загадочного. Я думаю, что здесь ничего загадочного нет. Естественно, это межгосударственный конфликт, но одновременно межнациональный. Межэтнический. Он очень глубокий как все межэтнические конфликты. Очень острый. И конечно он перемещается и в Москву и во все страны, где существуют две эти диаспоры. Где они богато представлены. В Москве они представлены очень здорово. Конечно. Поэтому здесь в этом смысле риск, несомненно, и нужно федеральной власти, прежде всего, но и городской тоже, брать на себя функцию как-то обеспечить безопасность. Ребята, вы там у себя делайте что хотите, но, пожалуйста, не превращайте Москву в поле выяснения ваших отношений. Это обязательно.

А. Плющев― Как вы полагаете, удастся ли это сделать?

Н. Сванидзе― Я надеюсь, что да. Раньше удавалось, я надеюсь, что и сейчас удастся. Но этим нужно заниматься. Само это не получится.

А. Плющев― Вернемся к «Новому величию». Я начал о нем говорить. Вы, я думаю, тоже следили за этим делом, мы неоднократно поднимали с вами…

Н. Сванидзе― Очень пристально следил.

А. Плющев― И сегодня соответственно у нас последнее слово подсудимых. И вынесение приговора 6 августа. Чего ждать от этого приговора?

Н. Сванидзе― Я жду и адвокаты обвиняемых ждут, конечно, оправдания. Потому что это наиболее справедливый приговор был бы. Все остальные приговоры будут абсолютно несправедливыми. Высосанными из пальца, ужасными. И это значит, что этот провокатор, который известно, как зовут. Его зовут Раду Зелинский. Он же Константинов, он же Руслан Д. Выходец из Молдавии. Это будет значить, что его взяла, что его подлая стратегия или тактика, потому что он не просто внедрился. Он создал эту организацию. Если бы она была, он в нее внедрился, а он ее создал. Он нашел этих молодых ребят, он их вокруг себя заставил крутиться как Дед Мороз детей на елке новогодней. Потому что они молодые ребята, он взрослый человек. С очевидной профессиональной техникой. И он спровоцировал, он ее создал просто эту организацию. Он сказал, хватит валять дурака, давайте напишем устав. Давайте тренироваться в стрельбе. Повез на стрельбище. Они стреляли из Сайги. Давайте какую-то дрянь положим в бутылку и это будет у нас коктейль Молотова. Он все это делал. Причем есть все записи. Они его, в общем, посылали, удивлялись, зачем это нам нужно. Нет, будьте взрослыми, давайте это делать. Он это все сделал. Это уголовное преступление. Его уголовное преступление. И если теперь ребята сядут, а он останется, выйдет сухим из воды – то это будет не просто несправедливо, это будет очень опасно. Потому что это будет опасно для всей страны, значит, что любой человек, любой подонок, который окрутит нескольких малосознательных по возрасту просто молодых людей, может создать такую организацию для того, чтобы получить звездочку на погоны или премию или я не знаю, что. Или он просто маньяк этого рода, тоже не исключено, кстати. Им это просто нравится. И создать организацию и любые ребята могут в нее войти, это будет значиться как экстремистская или террористическая организация. И таких могут кусты целые создаваться. Это ужасно. Поэтому я надеюсь, что будет оправдание. Но надежда надеждой, но опыт подсказывает, что у нас оправдательных приговоров крайне мало…

А. Плющев― Да, мы сейчас к этому вернемся. Потому что тут мне кажется рифмуется и с другими последними делами, от которых может быть уместно было бы ждать оправдания, но его не последовало. Тем не менее, можно было порадоваться этим приговорам. Но я вот о чем хотел спросить.

Н. Сванидзе― Я бы не радовался.

А. Плющев― Да. Я просто хочу по «Новому величию» вот еще что спросить. А как вы думаете, удалось ли продать эту версию, ведь каждый раз как получается. Что силовики продают политическому руководству ту или иную версию событий. Как мне кажется. Вот в моей голове так. И вот они продали, как мне кажется то, что была такая организация, которая замысливала против царя и отечества такое ужасное. Политическому руководству. Благодаря чему у такого процесса, у стороны обвинения есть политическое прикрытие. Может быть, я неправильно рассуждаю. Хотелось бы узнать вашу точку зрения на этот счет, Николай Карлович.

Н. Сванидзе― К сожалению, на мой взгляд, вы рассуждаете правильно. Как мне кажется. Да, действительно продают. То есть это создается, как правило, внутри какой-то силовой структуры, в данном случае там это может быть ФСБ, это может быть МВД. Создается некая легенда о некой террористической организации или экстремистской, которую нужно накрыть, подавить. Это действительно продается политическому руководству. И об этом свидетельствует опыт просто конкретный, я дважды разговаривал на эту тему с президентом. Страны нашей. Дважды. Первый раз президент мне сказал, что он не вполне в курсе. А второй раз он сказал, что в курсе и все не так, как я ему говорю. А все так, как говорит другая сторона, которая, собственно, это дело и затеяла. А именно, что там оружие нарезное, что там гранаты и что там очень грандиозные планы террористические.

А. Плющев― Это у него соединилось с делом «Сети» (организация запрещена в РФ – прим.Ред.) очевидно.

Н.Сванидзе: Если ребята сядут, а Руслан Д. выйдет сухим из воды – то это будет очень опасно для всей страны

Н. Сванидзе― Возможно. Хотя говорилось и о том, и другом. Потому что никаких доказательств тому, что говорилось, нет. Хотя этот парень Зелинский Раду, который провокатор, он все это пытался сделать. Он грамотный же человек. Он написал устав, который соответствует определенной статье Уголовного кодекса. Не будь дурак. И он подвел под несколько статей – тренировка в стрельбе, Молотов и так далее. Коктейль я имею в виду. Не Молотов-Риббентроп в данном случае. А коктейль Молотова. И все было грамотно. И это продается политическому руководству как какая-то заслуга организации и организация в этом заинтересована. В этом заинтересован и сам провокатор, и люди, которые над ним стоят. И это очень трудно прошибить. Потому что организация влиятельная, суд у нас, вот мы с вами приближаемся к обсуждению того, в какой ситуации наш суд находится. Суд таков, что от него не приходится ждать оправдательного приговора. Ну максимум, чего мы ждем — приговора обвинительного, но мягкого. И в результате вот эта засада.

А. Плющев― Да, и к этой засаде перейдем. Просто по вашей характеристике, по описанию того, что происходит, того положения дел, которые есть, получается, что у власти преступная группировка. Так можно сделать вывод. Одни сфальсифицировали дело, другие с удовольствием на это купились и их прикрывают. Ну как-то мне кажется это прямо налицо все признаки. Нет?

Н. Сванидзе― Вы делаете далеко идущие выводы. Но на самом деле эта ситуация опасная я бы сказал. Опасная для общества. Я бы так радикально не формулировал, как это сделали вы. Но что ситуация очень опасная – склонен с вами согласиться.

А. Плющев― Я сделал этот вывод из ваших слов. Хорошо. По поводу ожиданий. Ведь было несколько дело таких резонансных, за которыми наблюдали. Которые, так или иначе, мы понимали, что они либо сфабрикованы, либо нет никакой состязательности в этих процессах, либо еще что-то. И казалось бы, вот только что дело Дмитриева. Второй раз на человека зашли. И те обвинения, которые предъявлялись предварительно на первом деле, они все и в первом и втором деле были отвергнуты судом. Он был оправдан. Тем не менее, он получил реальное наказание. Хоть и не такое громадное как требовала прокуратура. И, так или иначе, если не радовались, то выдохнули. Потому что могли бы упаковать и на 7 лет.

Н.Сванидзе: Дмитриеву дали 3,5. И это говорит только о том, что это абсолютно не доказано. Что он чист как стекло

Н. Сванидзе― Но понимаете, это все равно, что выдохнуть, что бандит на улице разбил вам череп, но не убил. Такая радость очень относительная, я бы сказал: унизительная радость. Это радость такая холопская. Потому что это не радость гражданина страны с Конституцией и с ее соблюдением. Человек очевидно совершенно стал жертвой местных силовиков. Абсолютно очевидно. Его пытались обвинить в гнусном преступлении первый раз. Суд его оправдал, причем оправдал не полностью, а тоже нужно было что-то придумать, чтобы не оправдать… Потом ему подтвердили обвинение в хранении оружия. Какой-то ржавый ствол нашел в земле. И его обвинили в хранении огнестрельного оружия.

А. Плющев― Его более того, в первый раз приговорили за это хранение огнестрельного оружия. Единственное обвинение, которое устояло – это собственно, это само оружие.

Н. Сванидзе― Совершенно верно.

А. Плющев― Так вот, во втором суде…

Н. Сванидзе― Отвергли.

А. Плющев― Даже адвокаты были согласны с этим обвинением, но суд отверг.

Н. Сванидзе― Во втором это отвергли. Отвергли все, кроме одной самой страшной статьи. О сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девочки. К тому же его падчерицы. Вернее приемной дочери. Обвинение страшное, гнусное, мерзкое. И если действительно его признать виновным, а суд признал, тогда можно сказать, что мы имеем дело с подонком, просто врагом общества, которого нужно сажать до конца жизни, чтобы он видел небо в клеточку. А потом еще на могилу плюнуть. Потому что он негодяй и сволочь. Но ему дали ниже нижнего. Ему дали 3,5 года вместо минимальных по этой статье – 12-ти и тем более 15-ти, которые требовал прокурор. Ему дали 3,5. И это говорит только о том, что это абсолютно не доказано. Что он чист как стекло. Его нужно было выпускать и долго кланяться, извиняться. Но суд этого сделать не может, потому что он не может подставлять силовиков, следствие, ФСБ, которые против него закатили это дело. Его все-таки признали виновным по этой мерзкой статье и дали ниже нижнего. То есть радоваться конечно, можно, что не угробили. Но кстати, риск остается. Потому что он попадает в лагерь, судя по всему. На эти три месяца, которые ему остается сидеть. А статья очень плохая. То есть его фактически суд признал педофилом. Если он попадает по этой статье в лагерь, то он там ходит по грани. Просто угроза жизни будет.

А. Плющев― Ну посмотрим, там адвокаты говорят и про апелляцию и про то, что он будет в СИЗО.

Н. Сванидзе― Я надеюсь на апелляцию, хотя мы понимаем, что апелляция может привести к обратным результатам. Я надеюсь еще больше чем на апелляцию, на другое. Что поскольку дело очень громкое, резонансное. Там за ним будут следить, смотреть, его не дадут в обиду. То есть руководство лагеря будет следить, чтобы ни один волос не упал. Я на это очень рассчитываю. Но риск все равно есть.

А. Плющев― Вы сказали интересную фразу насчет того, что не хочет подставлять правоохранительные органы. Во-первых, почему, это же формально две разные ветви власти. А, во-вторых, не подставляют ли силовики таким образом судейских.

Н.Сванидзе: Силовики подставляют судейских, потому что силовики сильнее судейских. Суд стал частью силовой вертикали

Н. Сванидзе― Подставляют, конечно, разумеется.

А. Плющев― Почему они берут это на себя?

Н. Сванидзе― Силовики подставляют судейских, потому что силовики у нас сильнее судейских. Силовики выше судейских. Вы абсолютно правы, это разные вертикали. Но фактически сейчас в нашей стране это одна вертикаль. Суд стал частью силовой вертикали. Суд стал частью обвинения. Вот всей системы обвинения фактически. Он все время поддерживает именно эту систему. На суде по «Новому величию», я вернусь на минуту, вчера, когда выступали обвиняемые с последним словом, а вчера выступали адвокаты. Адвокаты раздолбали все обвинение, просто разнесли по кочкам. По минутам они выстроили свою систему защиты, по минутам объяснили, что и как. То есть все было понятно, они выступали долго. Цыганочка была с выходом. То есть все объяснили. После этого выступил прокурор и знаете, что он сказал, как он ответил на все это. Он сказал: «Обвинение я считаю доказанным». И сел, и всё. И сел на стул. Этого достаточно. Этого было достаточно. И фактически суд у нас выступает как продолжение прокуратуры. Это совершенно слов нет, это очень опасно для общества.

А. Плющев― Один из посетителей сайта спрашивает у вас, не следует ли Дмитриеву подать в суд на РИА-ФАН, написавшему, что он якобы насиловал свою дочь, за клевету с требованием суммы, которую суд мог бы уменьшить только до 88 миллионов рублей. Намек на суд Навального с Пригожиным. Если можно взыскивать такие суммы с Навального или «Нового времени», то РИА-ФАН тем более должно такие суммы.

Н.Сванидзе: Поправки привели правовую ситуацию в нашей стране в соответствие с реальной. У силовиков развязались руки

Н. Сванидзе― Я думаю, на кого подавать в суд Юрию Алексеевичу Дмитриеву и что ему делать, это вообще к нему вопрос, к его адвокатам. Я ничего советовать не буду.

А. Плющев― Еще одно дело. Вчера впервые арестовали на 7 суток по обвинению в оскорблении власти, это был наш коллега Федор Крашенинников из Екатеринбурга. Как вам такая практика?

Н. Сванидзе― Плохо, но предсказуемо. Если дамоклов меч весит, то когда-нибудь он сорвется. Как ружье у Станиславского. Когда-нибудь выстрелит все равно. Есть такая статья. Она может молчать, а потом заработает. Она же неслучайно висит. Была же принята. И сейчас, после поправок к Конституции, которые в значительной степени развязали руки силовикам, они изменили ситуацию в стране. Поправки к Конституции изменили ситуацию в стране. Я не первый человек, который об этом говорит, но это может быть уже звучит как банальность. Но банальность она интересна тем, что она соответствует действительности. Что лучше выходить в дверь, чем в окно – это банальность. Но это правда. Никто этого не может отменить. То, что после принятия поправок к Конституции у нас изменилась в стране ситуация – это правда. Это правда банальная. Поправки привели как бы правовую ситуацию в нашей стране в соответствие с реальной. Не реальную в соответствие с правовой. С той, которая должна быть в соответствии с писаным законом. А правовую в соответствие с реальной.

А. Плющев― То есть сделали законы понятиями?

Н. Сванидзе― Фактически да. Это так. И поэтому конечно у силовиков развязались руки. Они считают, что им сейчас ветер дует в паруса. Он им действительно дует в паруса. С большой силой. И они сейчас себя демонстрируют.

А. Плющев― Журналист Николай Сванидзе и его «Особое мнение» продолжится после новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Плющев― Это «Особое мнение» Николая Сванидзе. Мы остановились на упоминании вчерашнего случая о том, что Федора Крашенинникова арестовали на семь суток за оскорбление власти. По обвинению в оскорблении власти. Чего делать-то теперь вообще. Потому что за любую критику фактически могут посадить, кого на 7 суток. Кого на 15.

Н. Сванидзе― Могут.

А. Плющев― Сидеть-то не хочется никому из нас. Ясное дело.

Н. Сванидзе― Никому. Конечно, могут. Могут посадить на 7 суток. Могут подбросить наркотики. Или порнографические открытки в карман в дамскую сумочку. В багажник автомобиля. Могут. Это все могут сделать. Мы переживаем в этом смысле очень крутые времена. Вероятно, еще только начало причем. Вступление только. А потом еще будет главная часть. И времена будут стремные. Поэтому нужно готовиться, что нужно быть, во-первых, предельно осторожными. Но само по себе это не спасет. Тем не менее. И, во-вторых, нужно все время быть готовыми вступаться за людей. Потому что мы видим, что есть некая все-таки панацея, не панацея, но не гарантирующее от смертельного результата лекарство, но эффективное. Это общественность вступается. Причем не только на цеховом уровне, но и межцеховом. Когда вступается, то крокодил, который вроде бы назад не отступает, он все-таки челюсти, хватку свою ослабляет. И разжимает зубёшки и можно оттуда выползти каким-то образом. Гарантий нет. Но есть гарантия, если этого не делать, тогда точно съест. Поэтому вот к этому нужно быть готовым. Мы это видим по ряду примеров. И по Дмитриеву, и по Прокопьевой. И по «Новому величию». Пока еще нет результата, тем не менее.

Н.Сванидзе: Нужно все время быть готовыми вступаться за людей. Когда вступается, то крокодил хватку свою ослабляет

А. Плющев― А по Хабаровску мы это видим? Выступление в Хабаровске, когда вступились за губернатора. Это из того ряда или не из того?

Н. Сванидзе― Конечно, из того. Мы уже видим результат. Я не знаю, каков он будет с губернатором. За которого вступились Фургала, я не думаю, что его удастся извлечь. Может быть и не удастся. Может быть его и нельзя извлекать, может быть он действительно преступник страшный. Не знаю. Я ничего про Фургала сказать не могу. Но мне кажется вступились в Хабаровске не столько за Фургала, сколько за свои права. За свою независимость, честь. За свое право выбирать и быть избранными в соответствии с законами РФ. Вот за что они вступились. И кое-что они уже получили. Им прислали другого человека. Хотя и странного, мягко говоря. Этот человек с собой привез мешок денег. То есть что-то они уже получили. И их пока не разгоняют, кстати. Заметьте.

А. Плющев― Но некоторых уже приглашают в полицию, наш корреспондент передавал, что им приглашения пришли. С таким словом: приглашение. Приглашаем вас посетить полицию.

Н. Сванидзе― Ласкаво просимо. Тем не менее, я думаю, что если не перестанут бунтовать законным порядком, не погромы устраивать, естественно, чего, слава богу, по-моему, нет. А требовать выполнения своих законных же прав, то я думаю, что полиция отступит.

А. Плющев― Смотрите, как там произошло. Сейчас уже и Дегтярев сам, которого туда отправили и здесь Песков, то есть центральная власть, они все говорят, что протесты там разгоняют не местные. Местные попротестовали, их гнев был праведен. Но теперь приезжие, в том числе иностранцы, как сказал Дегтярев, это все они там баламутят воду в пруду.

Н. Сванидзе― Секундочку. Это сказал Дегтярев. Песков сказал аккуратнее. Значит, Дегтярев сказал, что действительно иностранцы…

А. Плющев― Песков не стал скатываться до иностранцев. Скажем так.

Н. Сванидзе― Вот. Это принципиально. Песков сказал, что иностранцы там может и участвуют и разные баламуты из центра может и участвуют и, наверное, участвуют, но не они командуют парадом. Примерно так сказал Песков. Что они участвуют, но не они главные. Это справедливо. Мы не знаем, кто там участвует. Там участвовать может кто угодно. Но, естественно, прежде всего в Хабаровске избиратель, гражданин Хабаровска. Вот кто там бунтует. Дегтярев как человек, как бы сказать, экзотический, он довел до крайности эту позицию. Конечно, это иностранцы, разумеется.

А. Плющев― Но вот смотришь на Дегтярева, что он говорит и с одной стороны кажется, что может быть на кого-то и подействует. То, что он привез деньги, сказал, что будем решать, у меня связи. Звоню в Москву, даже трубку снимают и все такое. С другой стороны может быть это и спровоцирует новые протесты. Потому что там в некоторых случаях он очевидно троллит выступающих. Что вы думаете по этому поводу, как завтра намечены новые выступления. Как завтра они будут, большие, не большие. Успокоятся на Дегтяреве или нет.

Н. Сванидзе― Я думаю, что высказывания Дегтярева могут только подлить масла в огонь. Если мое уважение к хабаровчанам соответствует действительности, если оно обоснованное. А я думаю, что оно обоснованное, нет оснований его считать необоснованным. Эти люди действительно выступают за свои права. Не за то, чтобы им добавили три рубля. Хотя денег тоже никто не отменял, кстати. Но в основном они выступают за свои права и слова Дегтярева о том, что там иностранцы мутят и о том, что не будет с ними встречаться, и именно в этот момент именно во время завтрашних выступлений хочет облететь живописные окрестности, а не выходить к людям. Я не думаю, что это повысит его рейтинг, честно говоря. Думаю, что не повысит. Вообще думаю выбор Дегтярева очень странный. Потому что он свидетельствует о не вполне как бы точном представлении Кремля о том, что происходит в Хабаровске. В Кремле думают, что в Хабаровске захотели обязательно члена ЛДПР, то я думаю, что это ошибка. В Хабаровске глубоко плевать, членами какой партии будет их губернатор. Не о том речь идет.

А. Плющев― А удобно, согласитесь. Все, что будет так сказать, в минус – это будет в минус Дегтяреву. Потому что это он проиграл, а если в плюс – ну правильного человека назначили. Все хорошо. Разве здесь Кремль не выиграл?

Н.Сванидзе: Вступились в Хабаровске не столько за Фургала, сколько за свои права. За свою независимость, честь

Н. Сванидзе― Дело в том, что минус Дегтяреву это будет и минус Кремлю. За Дегтяревым стоит Кремль. Все не так просто. Кремль назначил Дегтярева, Кремль его прислал. Кремль ему дал с собой мешок денег. Это Кремль. Поэтому минус рейтинговый в том числе Дегтяреву — это минус рейтинговый Кремлю в регионе. И не только в регионе. Потому что на этот регион сейчас смотрят из всей России. Естественно. Это сейчас такая точка политическая главная в России – Хабаровск, там бьется сейчас политический пульс российский. Это сейчас очень важный регион.

А. Плющев― Тут спрашивают слушатели, пойдет ли волна протестов из Хабаровска по другим регионам?

Н. Сванидзе― Ну что будет в других регионах, здесь прогнозировать нельзя. Если в других регионах будут поступать как в Хабаровске, то пойдет. Много будет зависеть от фона социально-экономического. Он сейчас непредсказуем. Не похоже, что будет какой-то взрыв положительный в нашей экономике. Не похоже. Похоже, что будет наоборот. Поэтому по осени все может быть.

А. Плющев― Что касается избиения представителей оппозиции. Там было уже два по меньшей мере. Представитель ФБК и представитель «Открытой России». В этом есть какая-то система или это какая-то случайная вещь или может быть местная. Местечковая. Ребята ходили с камерами, они стримы оттуда ведут. Мало ли что, с камерой ходит, из Москвы приехал. Вот тебе и получай.

Н. Сванидзе― Я не думаю, что это случайность, честно говоря. Если бы это был какой-нибудь другой канал, другая камера, тогда бы я поверил в случайность. В данном случае я в случайность не верю. Думаю, что это предсказуемая случайность.

А. Плющев― Это для чего? Чтобы они оттуда не вели репортаж или чтобы не баламутили людей или что? Какой сигнал кому и о чем?

Н. Сванидзе― Это сигнал всем. Это сигнал им, чтобы они вели себя смирно. Потому что под богом ходят. Это сигнал всем нам, что эти люди, вот они плохие люди. Всем сигнал. Такие сигналы, как правило, многовекторные.

А. Плющев― В завершение хотел бы не только как с журналистом с вами поговорить. Сегодня много о журналистских делах говорили. И собственно, и как с историком тоже и как с общественно-политическим комментатором. Про Святую Софию много говорят в Стамбуле. И сегодня там был совершен первый намаз, сделали из музея, теперь она мечеть. И по этому поводу разные мнения есть. Какой вы позиции придерживаетесь относительно этого и музея, и теперь религиозного заведения.

Н. Сванидзе― Мне приходилось уже это говорить в вашей программе. Тем не менее, тема важная. Поэтому, наверное, придется еще в будущем.

А. Плющев― Наверняка, не один раз еще.

Н.Сванидзе: Выбор Дегтярева свидетельствует о не вполне точном представлении Кремля о том, что происходит в Хабаровске

Н. Сванидзе― Это естественно, следствие общей позиции Эрдогана, который использует исламистские настроения в своей стране. Не только радикальные исламистские, но и просто большое количество и большую силу исламского населения, которое в Турции преобладающее. Просто составляющее громадное большинство. И он апеллирует именно к ним, желая на этом сделать себе, создать себе политический капитал. Это вполне понятно. И таким образом преобразует и меняет политическое наследие, доставшееся ему от его великих предшественников, которые хотели сделать Турцию в большей степени светским государством. Он сейчас добавляет толику религии, даже немалую толику религии в это светское государство. Желая на этом компоте получить свои дивиденды. Понятно, что он делает.

А. Плющев― Насколько я понимаю, в России официально достаточно сдержанно к этому отнеслись. Хотя все, что касается православия, часто воспринимается в штыки в других странах. Если что-то происходит, касающееся православия. Сказали, что теперь бесплатный вход, чего вы, радуйтесь.

Н. Сванидзе― Во-первых, бесплатный вход — радуйтесь. Во-вторых, Эрдоган пообещал, что не будет православные святыни все уничтожать. Только прикроет. И, в-третьих, ссориться с Эрдоганом не хотят. Так же как не хотят ссориться и с исламской общиной в России. Есть целый ряд факторов.

А. Плющев― С общин сегодня начали, общинами и закончили. Спасибо большое. Благодарю журналиста Николая Сванидзе. Спасибо, Николай Карлович, за ваше особое мнение.

Н. Сванидзе― Спасибо, Саша.