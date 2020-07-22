Т. Фельгенгауэр― Здравствуйте. И я приветствую гостя сегодняшнего «Особого мнения» — украинского журналиста Дмитрия Гордона. Дмитрий, здравствуйте.

Д. Гордон― Здравствуйте, Татьяна.

Т. Фельгенгауэр― Конечно, главный вопрос связан со вчерашними событиями в Луцке. Очень много хочется у вас узнать. Давайте для начала ваше личное впечатление эмоциональное, не эмоциональное. Уже может быть есть какой-то первый анализ, потому что немного прошло времени. Что это было, по-вашему?

Д. Гордон― Татьяна, когда мирные люди попадают в руки террориста как заложника – это всегда вызывает и сочувствие и тревогу, и печаль. Потому что на месте этих мирных людей может оказаться любой из нас. И ты воспринимаешь это как свое собственное горе, как свое собственное заточение в руках у террориста. Странный человек, этот Максим Плохой, очень странный. Видимо, психически больной человек. Но что меня больше всего порадовало в этой истории – освобождение заложников, безусловно. Бескровное. И порадовало меня еще человеческое отношение к этому вопросу президента Зеленского. Многие у нас, в том числе в Украине специалисты и журналисты, лидеры мнений говорят, вот зачем Зеленский вел переговоры с террористом. Потом будет соблазн у любого идиота или психически больного человека тоже захватить автобус или что-то еще и добиться переговоров с президентом. Тем более президент рекламировал фильм, сделал ролик соответствующий. Пошел навстречу террористу. Но я считаю, ставя себя на его место, что Зеленский поступил абсолютно правильно, по-человечески правильно, потому что когда есть угроза для жизни твоих соотечественников, а ничего важнее жизни соотечественников не должно быть у президента, и от тебя требуют малость. Прорекламировать какой-то фильм. Да ради бога. Поговорить – да ради бога. Нужно делать все, для того чтобы освободить людей. И я вам скажу, что я не представляю, чтобы президент России Путин беседовал с террористами. Просто не представляю. В то же время я хорошо помню, как Виктор Степанович Черномырдин, с которым мы дружили, он 7 лет был послом России в Украине. Он, когда Басаев захватил больницу в Буденновске, а Ельцина не было тогда президента на месте, он вступил в переговоры с Шамилем Басаевым.

Т. Фельгенгауэр― Да, это легендарные те кадры. «Шамиль Басаев, говорите громче». Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения как гражданина страны президент сделал все правильно.

Д. Гордон― Любой президент любой страны должен делать все от себя зависящее для бескровного спасения граждан. Потому что важнее человеческой жизни нет ничего. Самый главный приоритет. Поэтому однозначно Зеленский поступил правильно и с точки зрения президента, и что самое главное – с точки зрения человека.

Т. Фельгенгауэр― А как реагирует общество и что пишут в СМИ? Потому что президент Зеленский имеет и критиков, есть немало критиков его. Как оценивают вчерашние события в Луцке, есть ли те, кто считает, что может быть, вообще сомневается в реальности этого всего. Кто-то называет это постановкой. Или критикуют за такое решение.

Д. Гордон― Есть люди, которые говорят, что Зеленский ни в коем случае не должен был, как они говорят – опускаться до переговоров с террористом. И есть люди, которые говорят, что это была постановка по сценарию «95-го квартала». Что якобы Владимир Зеленский в содружестве с министром внутренних дел Украины Аваковым разыграли этот театральный спектакль. Для того чтобы упрочить свое влияние. Вы знаете, я всегда с уважением отношусь к разным точкам зрения. Мне не представляется, что Зеленский, зная его хорошо, мог пойти на такой спектакль. Вот не представляется мне это возможным. Что его могли в темную использовать, тоже слабо вероятно. Потому что не похоже это на спектакль. Мое мнение. Но у нас есть разные мнения, в том числе некоторые вбрасываются для того, чтобы усилить политическую борьбу. Это нормальная ситуация.



Д.Гордон: Бороться с такими негодяями можно только одним методом – троллить их

―

У вас уже понимание, как реагируют граждане. То есть понятно, есть политические оппоненты, есть СМИ, по-разному настроенные по отношению к президенту. А есть некое общественное мнение. Понятно, что нет пока никаких замеров. Но вот условно о чем люди говорят.

Д. Гордон― Люди говорят о том, что, слава богу, что обошлось без крови. Слава богу, что те, кто были заложниками, отпущены на свободу. И для них все самое страшное уже позади. У нас очень много людей, которые просто напуганы всей этой ситуацией с взрывами. С терактами. У нас это продолжается уже с 2014 года. С начала аннексии Крыма и войны на Донбассе. В стране очень много оружия. Очень много. Не зарегистрированного. В стране очень много психически больных людей, которые ходят по улицам, потому что министр здравоохранения Супрун, которого нам прислали из Канады, или она сама приехала. Такая полоумная тетка. Она сократила психиатрические больницы. И вместо того чтобы находиться на стационарном лечении или профилактическом осмотре, психически больные люди, а то еще и с оружием ходят по улицам городов. И поэтому все время украинское общество ждет каких-то новых бед, исходя из этих факторов.

Т. Фельгенгауэр― Вы упомянули так называемые ДНР и ЛНР, ведь и сам Владимир Зеленский говорит, что там террористы. Как вы думаете, сейчас сложится ситуация так, что начнут задавать вопросы. А вот с каким-то террористом можно вести переговоры, а с какими-то нельзя. Или сам переговорный процесс как таковой, он самоценен.

Д. Гордон― Татьяна, вы задали очень важный вопрос. И этот вопрос уже задает украинское общество. Звучит он так: если президент смог вести переговоры с психически больным человеком ради освобождения заложников в автобусе, то почему он не ведет переговоры с боевиками так называемыми ДНР и ЛНР. Мне этот вопрос абсолютно понятен. Но я считаю, что здесь есть очень важный момент. Все в мире понимают, что никаких ДНР и ЛНР нет. Есть Россия, и как только она вместе со своими наемниками, инструкторами и оружием уйдет с территории Донбасса, нам не нужно будет долго вести диалог с нашими гражданами. Мы быстро придем к консенсусу. Пока есть Россия, любой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР непродуктивен, потому что участники, я не буду называть фамилии, участники переговоров в Минске с руководителями и представителями так называемых ДНР и ЛНР говорили мне, что на любой вопрос наших представителей следует пауза. Представители так называемых ДНР и ЛНР выходят в другую комнату и звонят в Москву. То есть никто из них ничего не решает, поэтому разговаривать насчет временно оккупированных территорий Донбасса нужно с Москвой.

Д.Гордон: В Украине очень хотят, чтобы нам отдали то, что у нас забрали

―

Хочу задать вопрос уже не по этой ситуации. Я думаю, что если мы начнем обсуждать варианты переговоров или не переговоров с Москвой, тут мы все равно упремся в тупик. Потому что для переговоров нужно все-таки обоюдное желание.

Д. Гордон― Конечно. Татьяна, поэтому решение вопроса Донбасса в Минске не существует. И вообще его на сегодняшний день не существует. Хотя многие говорят, что вот скоро наступит мир. Да нет, пока Путин лично не скажет «всё» – ничего не наступит.

Т. Фельгенгауэр― Давайте знаете, про что. Я хочу, чтобы вы мне рассказали про то, что происходит с расследованием убийства Павла Шеремета. На днях в Киеве открыли такой мемориал — чистый лист бумаги, подписанным именем Павла Шеремета. И я видела фотографии, как перед этой скульптурой стоят цветы, свечи. И такой маленький постер: кто убил Павла? И этот вопрос остается без ответа. Сменился президент, идет время. Но ничего не меняется в расследовании этого дела. Так ли это или это возможно какие-то не совсем верные впечатления отсюда из Москвы.

Д. Гордон― Татьяна, расследование убийства Шеремета очень мучительное. Потому что оно затрагивает интересы очень многих людей и интересы ряда стран. В убийстве Шеремета нашим правоохранительным органам все понятно. О чем в приватной беседе мне сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Для него и для следственной бригады вопросов практически не осталось. Кто убил – понятно. Почему убили – понятно. Кто заказчики – понятно.

Т. Фельгенгауэр― Но озвучить это нельзя.

Д. Гордон― И я думаю, я продолжаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев будет об этом объявлено публично. Дело в том, что история убийства Павла Шеремета, насколько я это все представляю, это история большой грусти и печали не только от убийства человека, прекрасного журналиста. Это история двойной-тройной игры, это история ряда предательств. Это история денег. И много еще чего. Но я не буду претворять события и давайте мы дождемся, я думаю, большой пресс-конференции Арсена Авакова, он обязательно, я уверен в этом, он обязательно это сделает.

Т. Фельгенгауэр― То есть работа следователей она идет своим чередом. И не стали, как любят типа к годовщине приурочили раскрытие. Или какое-то важное заявление. Вот любят под дату что-то подогнать. В этот раз решили ничего такого не делать, не форсировать. Потому что Владимир Зеленский, если я ничего не путаю, как раз в годовщину сказал, что убийство Павла Шеремета это позор для страны.

Д. Гордон― Да, это, безусловно, позор для страны. Очень большой позор для страны. Потому что целый ряд бывших руководителей Украины прекрасно знали, что произошло. Во главе с Порошенко. Он знает все в деталях. Тем не менее, лили крокодиловые слезы и слали соболезнования и приходили на похороны. Я еще раз хочу сказать, это трагическая история. Отягощенная целым рядом обстоятельством, малоприятных для многих. Затрагивающая очень много интересов. Видите, я пытаюсь говорить как-то, взвешивая каждое слово. И не приурочили раскрытие публичное этого преступления только лишь потому что, что, будучи умным человеком, Арсен Аваков понимает, что каждое его слово должно базироваться на железобетонных доказательствах. И я думаю, что 2-3 месяца, мое мнение, и мы их услышим.

Т. Фельгенгауэр― Еще хотела спросить про Петра Порошенко, который с одной стороны является и теперь оппозиционером. Нормальная политическая история, когда в стране меняется власть. Те, кто раньше были у власти, уходят в оппозицию. Здоровая ситуация с одной стороны. С другой стороны Илья Новиков, который регулярно бывает у нас в эфире на «Эхо Москвы», он рассказывает о каком-то феерическом количестве исков, которые просто сыплются и постоянно пишут что-то на Петра Порошенко. Непонятно, насколько это все имеет вообще смысл, продолжение и прочее. Понятно, что правоохранительные органы вынуждены реагировать каждый раз. Допросы один за другим идут. А что по сути, что по-серьезному происходит с Петром Порошенко?

Д. Гордон― Татьяна, давайте, учитывая вашу многомиллионную аудиторию и авторитет «Эхо Москвы», я может впервые в течение 3-4 минут расскажу все, что думаю по Петру Алексеевичу Порошенко. И по проблемам, которые с ним сейчас происходят.

Т. Фельгенгауэр― А вы только уточните, у вас сейчас 3-4 минуты будут как то, что накопилось у гражданина Украины Дмитрия Гордона или у журналиста, который следил за политической ситуацией. И анализировал.

Д. Гордон― Я вам дам полный анализ со стороны человека, который знает Петра Алексеевича с 1996 года. Следит за ним как человек и как гражданин, и как журналист.

Т. Фельгенгауэр― Давайте.

Д. Гордон― Петр Алексеевич Порошенко — блестяще подготовленный специалист государственник. Он прошел все ступени практически, он был всем. Он и министром иностранных дел был, и министром экономики, и депутатом. И председателем бюджетного комитета Верховной Рады. И председателем коллегии Нацбанка, по-моему, так звучал пост его. И так далее. Он человек в отличие от многих украинских политиков, получивший, во-первых, серьезное образование, он окончил институт международных отношений киевский. Во-вторых, он бизнесмен очень серьезный. Он миллиардер. И, в-третьих, он занимал посты, которые подразумевают понимание политических процессов. Петр Алексеевич Порошенко имеет несколько больших минусов. Минус первый. Патологическая огромная не человеческая жадность. Он жаден до такой степени, что рассказывать об этом с примерами можно часами. И все люди, которые, так или иначе, с ним общаются или общались, знают об этом его жутком качестве. А, исходя из жадности, жадность диктует многие поступки его. Второе его плохое качество – запредельный цинизм. Он абсолютный циник.

Т. Фельгенгауэр― Что свойственно многим политикам, кстати.

Д. Гордон― Он запредельный циник, во-первых, он не держит слово очень часто, то есть он может что-то наобещать, сказать и не сдержать слово. То есть верить ему нельзя. Это первое. Просто Порошенко нельзя верить. Он врун. Обманщик. И что еще в нем важно – он блестящий актер. И вот соединение цинизма и актерских качеств дает ему то, что со слезами на глазах он все эти годы паразитировал на патриотических чувствах украинцев. Кричал: «Армія, мова, віра». «Прощай, немытая Россия, страна воров, страна господ». Он клял Путина, Россию как угодно. Он рассказывал тільки українська мова, при этом он всегда говорил по-русски. Всегда, и в семье, и с людьми, и с окружением. Всегда по-русски. Он не фанат украинского языка. Он просто надел тогу на себя патриота, националиста и так далее. Таковым не являясь. И вот теперь подходим к самому интересному. В 2014 году Петр Алексеевич был избран президентом. Избрали его в надежде, да, многие знали ему цену, но избрали в надежде, что у него получится, что он вытащит страну, которая в тот момент находилась на роздоріжжя – есть такое украинское слово. На раздорожье. И Петр Алексеевич поначалу производил впечатление энергичного, знающего, умного. Он такой… есть. Но параллельно Петр Алексеевич имел прекрасные отношения с Путиным. Что подтвердил уже первый разговор, который поставили сейчас, продемонстрировали. А там этих разговоров еще очень много. Где Порошенко с Путиным решают в основном коммерческие вопросы, вопросы бизнеса Порошенко в России. Вы только представьте себе, Россия аннексировала Крым. Россия развязала кровавую баню на Донбассе. И в это время патриотичный Петр Алексеевич Порошенко имеет в России военно-морской завод в Севастополе и кондитерскую фабрику в Липецке. И эти конфетки и печеньки и прочие гадости с кондитерской фабрики в Липецке, гадости — я говорю, потому что это ужасно само по себе. Они в момент боев под Иловайском и Дебальцевым, в момент агрессии российской, в момент того, как он клянет Путину и Россию – эти конфеты продаются во всех уголках России, включая оккупированный Крым и Донбасс. Это верхняя степень цинизма. Верхняя степень. О чем Петру Алексеевичу сказал прямо в глаза на одном из эфиров у Савика Шустера.



Д.Гордон: В наших спецслужбах лежат тонны переговоров боевиков, россиян высокопоставленных. Тонны

―

У вас это прям такое личное.

Д. Гордон― Это не личное, это во мне говорит обида и здравый смысл, потому что нельзя во время агрессии, когда ты такое говоришь тем более, заниматься бизнесом со стороной агрессором. Нельзя. И нельзя эти же деньги, которые россияне платили за его сладости, они шли на оружие, которым эти россияне потом убивали украинцев.

Т. Фельгенгауэр― Возможно другие россияне. Не те же самые, что покупали конфеты.

Д. Гордон― Конечно. То есть нельзя быть таким циником. И я это ему сказал. Я спросил Порошенко у Савика Шустера. В лицо спросил, в глаза. Почему вы не бросили эту липецкую фабрику Путину, не сказали: «На, с…, подавись этой липецкой фабрикой». Я это сказал ему в глаза.

Т. Фельгенгауэр― Дмитрий, но вы не совсем отвечаете на мой вопрос.

Д. Гордон― Татьяна, а теперь самое главное. Сегодня Петру Алексеевичу создают имидж мученика. Сегодня беззубые украинские следователи и прокуроры, беззубые и глупые и сознательно это делающие, они выдвигают против него обвинения, одно абсурднее другого. То он неправильно заключил, то он кого-то назначил там в службу внешней разведки неправильно. Это смешно и поэтому на Западе говорят о том, что да, вы его преследуете политически. А Петра Алексеевича нужно брать совсем за другое. За то, что разворовывался оборонный бюджет Украины. За то, что на его предприятиях делали фейковое вооружение для украинской армии и прокручивались огромные деньги мимо кассы. Вот за что надо вести разговор. А ведут совсем за другое. И говорят, Петра Алексеевича преследуют. Ну вот я об этом говорю у нас тоже. Я обращался к Зеленскому официально по этому поводу. Что вы совершаете большую ошибку. Посмотрим, что будет дальше.

Т. Фельгенгауэр― То есть получается, что следователи, которые с одной стороны могут честно, несмотря на всю сложность, расследовать дело об убийстве Павла Шеремета, не могут профессионально выполнить свою работу, когда дело касается бывшего президента страны.

Д. Гордон― Убийство Павла Шеремета расследует полиция. А дело по Порошенко расследуют прокуроры, Генпрокуратура. Это разные следователи.



Д.Гордон: Порошенко нельзя верить. Он врун. Обманщик. Он блестящий актер

Т. Фельгенгауэр― То есть я говорю про детали, кто что расследует, а то, что когда хотят расследовать честно – расследуют. А когда не хотят – то вот размениваются на что-то.

Д. Гордон― Татьяна, мы с вами хорошо понимаем, что если хотят расследовать – расследуют. Правильно вы говорите. А если не хотят или не могут – то у меня два вопроса возникает. Или не хотят, потому что проплатили. Или не могут, потому что тупые. Тут два варианта.

Т. Фельгенгауэр― Поддержка у Петра Порошенко сейчас высокая? Остались с ним люди-то.

Д. Гордон― Петр Алексеевич обладает удивительным свойством убеждать людей, и у него сегодня я думаю, процентов 15 поддержка в обществе есть. Я недавно назвал их сектой. Тех, кто его поддерживает, зная, что он натворил. Я сказал, что сам Петр Алексеевич Порошенко это (неразборчиво) Христоса в чистом виде. Который содержит вокруг себя секту. Вот людям говоришь…

Т. Фельгенгауэр― Что-то все же у вас личное, Дмитрий. Я прям слышу.

Д. Гордон― У меня с Петром Алексеевичем прекрасные отношения всегда были. Ничего личного нет.

Т. Фельгенгауэр― Нам сейчас надо прерваться на новости и рекламу. «Особое мнение» Дмитрия Гордона продолжится буквально через 4 минуты.

НОВОСТИ

Т. Фельгенгауэр― Мы продолжаем. Большой суд и очень важный проходит сейчас по сбитому, по крушению Боинга МН17. Как в Киеве официально и вообще как в СМИ освещается. Как следят за этим судебным процессом.

Д. Гордон― В Киеве пристально следят за этим судебным процессом. Потому что в небе над Донбассом, над территорией Украины во время российского военного вмешательства в украинские внутренние дела, во время российской агрессии произошло это горе, когда был сбит Боинг, самолет с огромным количеством, с тремя сотнями людей на борту. В Киеве, в Москве и в Нидерландах, в Малайзии, Австралии и в Гааге хорошо знают, кто это сделал. Это сделали россияне, которые привезли установку Бук на территорию Украины. Которые нажали на необходимые кнопки и сбили этот пассажирский самолет.

Т. Фельгенгауэр― Притом, что Россия не признает себя стороной вообще в этом судебном процессе.

Д. Гордон― Да, я продолжу. Фамилии всех людей, которые участвовали в этом позорном акте уничтожения живых людей в небе, известны. Фамилии повторяю, все известны. И кто привозил Бук, и кто нажимал на кнопки и кто отвозил и чей это Бук. И кто осуществлял связь между людьми, которые приехали с Буком на руководство. Все известно до мелочей. И все это будет на судебном процессе. Потому что группа (неразборчиво) очень хорошо поработала, да и следствие поработало очень хорошо. И я надеюсь, что справедливость восторжествует. Но как сказал мне Алексей Алексеевич Венедиктов в интервью, которое он мне дал недавно, что переговоры между Россией и сторонами уже пострадавшими идут. И переговоры эти касаются того, что Россия не признает, что это она сбила самолет, но заплатит ущерб. Деньги. Пострадавшим. Точно также уже было в мировой практике. Но признает Россия себя или не признает виновной, я очень хочу, чтобы на весь мир были оглашены фамилии тех, кто это сделал. И чтобы весь мир еще раз понимал, что Россия в ситуации, государство Россия в ситуации с Украиной повела себя как государство-террорист. Государство-захватчик.



Д.Гордон: Пока Путин лично не скажет «всё» – ничего не наступит

―

Но на данный момент речь идет ведь о том, что есть 4 обвиняемых в этом процессе.

Д. Гордон― Не торопитесь.

Т. Фельгенгауэр― Я поэтому сказала, что на данный момент. Мы говорим про четверых обвиняемых. Это Игорь Гиркин, которого все знают как Стрелкова. Его подчиненный Сергей Дубинский. Которого по позывным «Хмурый» знают. Олег Пулатов — «Гюрза», и Леонид Харченко – «Крот». Только Пулатов очно участвует в этом суде.

Д. Гордон― Не торопитесь, пожалуйста, потому что суд в Гааге имеет свойство никуда не торопиться. Они медленно, но уверенно будут затягивать эту удавку. У них фамилий выше крыше. У них все есть. Не забывайте, что спутники работают. Вообще сегодня в век новейших технических достижений, когда закончите со мной интервью, вы будете выходить из этой комнаты в другую. Со спутника, который висит над нами несколько километров сверху, будет хорошо видно, что вы делаете. Тайны вообще человека и тайны личной жизни уже давно нет. Про нас всех все известно, известно, с кем мы встречаемся, что говорим. О чем говорим в спальнях, что мы там делаем. Тайн больше нет. Поэтому, неужели кто-то думает, что если привезли установку Бук с российской территории в Украину, стрельнули по пассажирскому самолету и благополучно увезли ее назад, то спутники и другая аппаратура, установленная, это не зафиксировали. Да все известно.

Т. Фельгенгауэр― А вы как оцениваете возможный итог этого суда? Вы больше склоняетесь к такой версии, которую озвучил Алексей Венедиктов в интервью вам. Или вы считаете, что нет, Гаага привлечет к ответственности самых высоких официальных лиц.

Д. Гордон― Все будет зависеть от международной конъюнктуры. Я так вам скажу. Одна ситуация — если цена на нефть 140 долларов за баррель, никакой пандемии нет и в Хабаровске не проходят протесты. Другая ситуация – пандемия коронавируса, ослабленная российская экономика. Нефть внизу. Протесты в Хабаровске, которые завтра могут обернуться протестами не только в Хабаровске. И тогда разговор с Россией будет другой. Все зависит от конкретной ситуации.

Т. Фельгенгауэр― Ведь есть еще один иск уже от правительства Нидерландов. Это иск в ЕСПЧ. Тоже важная история. Как к этому отнеслись в Украине?

Д. Гордон― Вы знаете, в Украине очень хотят, чтобы зло было наказано. Вот просто наказано. И еще в Украине очень хотят, чтобы нам отдали то, что у нас забрали. Пользуясь правом сильного и бряцая ядерным вооружением. Надо, чтобы государство Россия то, что украло позорно, вернуло назад и желательно извинилось. Сказало: извините, братья украинцы, но вы не правы. Вот чего хотят в Украине.

Т. Фельгенгауэр― Тут еще был вопрос от одного из наших зрителей в Ютубе. По поводу расследования о незакрытии неба. Этот аспект как можно прокомментировать и есть ли какая-то позиция Украины по этой части.

Д. Гордон― Я думаю, что небо надо было закрывать, наверное. Учитывая боевые действия. Мое мнение. Я сейчас говорю не как специалист, но да небо надо было закрывать. Вы знаете, у нас же говорят так один на один о других вариантах. Я их озвучиваю. Говорят о том, что этот же самолет никто не собирался сбивать. Это произошла ошибка. Собирались сбивать пассажирский самолет Ларнака-Москва. С россиянами на борту. Ларнака-Москва.

Т. Фельгенгауэр― Это кто такое говорит, простите? Я просто впервые слышу об этом.

Д. Гордон― Я об этом уже несколько раз заявлял. Я повторю это. Собирались сбивать самолет Ларнака-Москва с россиянами на борту. И, учитывая уже принятое решение ГД о том, что президент может отдать приказ пересечь границу и пойти туда, где обижают русских, это был бы очень опасный прецедент для того, чтобы Путин сказал: украинцы сбили наш самолет с русскими на борту и мы идем в Украину восстановить справедливость. Но как иногда бывает, а вообще-то часто бывает – сбили по ошибке не тот самолет. Неужели вы думаете, что те, кто привезли Бук на территорию Украины и нажали на эти кнопки, хотели сбить самолет с малайзийцами, австралийцами и голландцами.



Д.Гордон: Зеленский поступил абсолютно правильно, по-человечески правильно

―

Там из того, что в тот момент происходило, речь шла про военные самолеты. Более того, ведь широко разошлось и скриншот остался, никуда не делся про то, что АН сбили.

Д. Гордон― Татьяна, я вам сейчас что-то скажу очень эксклюзивное.

Т. Фельгенгауэр― Давайте.

Д. Гордон― В наших спецслужбах лежат тонны переговоров боевиков, россиян высокопоставленных. Тонны. До них просто не доходят руки. Залежи. Я вам даже скажу еще одну вещь, которую может быть приятно будет услышать господину Пушилину. Он в Донецке тогда жил все эти годы, он же жил в отжатом доме у бизнесмена, который бежал из Донецка.

Т. Фельгенгауэр― В смысле он захватил дом?

Д. Гордон― У многих бизнесменов, миллионеров, мультимиллионеров и даже миллиардеров, которые жили в Донецке и имели собственность, когда они убежали от российских захватчиков, их дома захватили. И один из миллиардеров рассказывал мне даже, что он за деньги выкупил свои вещи. Просто вещи, фотографии, костюмы. Ему за деньги их потом боевики передавали. Но дело не в этом. Дело в том, что Пушилин отжал дом у бизнесмена, который был технически очень повернут. И у него была система «умный дом». И через эту систему несколько лет служба безопасности Украины слушала весь дом Пушилина.

Т. Фельгенгауэр― Это мило.

Д. Гордон― Это очень мило. Впереди, Татьяна, столько интересного. Столько интересного впереди, будет так весело. Многим в России.

Т. Фельгенгауэр― Да, такое веселье горькое какое-то получается.

Д. Гордон― А что делать.

Т. Фельгенгауэр― Успею я еще задать вопрос, потому что очень много про это пишут в чате Ютуба. Видимо, впечатлились. Ваша песня про Соловьева – это что такое было? Творческий порыв и не сдержалась душа.

Д. Гордон― Я вам скажу. Владимир Соловьев – лидер российского информационного спецназа. Этот человек абсолютно беспринципный, очень умный, но беспринципный. Который блестящий пропагандист. Я всегда отдаю должное его талантам. Он возглавляет потоки лжи и грязи, которые льются на мою страну каждый день в прайм-тайм центрального российского телеканала. Каждый божий день практически. Украина. Протестов в Хабаровске нет, бедности в России нет. Российских проблем вообще нет. В России все класс. Но есть эта проклятая Украина, из-за которой все наши беды. Вот пиндосы американские и Украина. Две беды. Соловьев — разжигатель войны, разжигатель ненависти. Под воздействием речей Соловьева многие российские парни шли воевать с украинцами в Украину, потому что он им рассказывал, что в Украине, оказывается, тут притесняют русских. Что я сделал. Я понимаю, что бороться с такими негодяями можно только одним методом – троллить их. Ирония должна быть. Юмор, смех. Поэтому я записал эту песню шуточную, юморную. Она набрала уже два миллиона просмотров и будет набирать дальше.

Т. Фельгенгауэр― И впереди еще и еще миллионы просмотров.

Д. Гордон― Это ему немножко для отрезвления.

Т. Фельгенгауэр― Спасибо большое. Дмитрий Гордон был гостем программы «Особое мнение». После 19 часов в программе «Особое мнение» уже Кирилл Рогов, политолог. А мы с вами совсем скоро услышимся в программе «Рикошет». До свидания.