Особое мнение СПб

В. Нечай― 11 часов шесть минут в Петербурге. У микрофона Валерий Нечай. Начинается программа «Особое мнение». Ее должен был провести Виталий Дымарский, но он у нас сейчас временно переезжает в кресло гостя. Мы пока не может связаться с Михаилом Амосовым, а пока мы связываемся с депутатом Законодательного собрания, Виталий Наумович, давайте, вы будете у нас в гостях!

В. Дымарский― Тогда давай я буду – Амосов, а ты – Дымарский!

В. Нечай― Хорошо, но тогда давайте начнем c Дегтярёва. Все-таки было принято решение и временным губернатором Хабаровска назначен Михаил Дегтярёв, тоже лдпровца. Только что сообщил канал «Вести», что он выступил с интервью, где сказал: «Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание со всеми жителями Хабаровского края, и я признаюсь им в любви». Но вопрос о назначении Дегтярёва на должность временного губернатора, это что? Теперь у нас по наследству посты губернатора передаются? От ЛДПР к ЛДПР?

В. Дымарский― Нет, это конечно попытка погасить пожар. А годными или негодными средствами, это мы посмотрим. Выглядит это как ошибка, это назначение Дегтярёва. И дело здесь даже не в нем. Конфликт в Хабаровске и общественное возмущение в Хабаровске, это не возмущение сторонников ЛДПР, это возмущение людей, выбор которых не просто был поставлен под сомнение, а был оплёван и зачеркнут. «Мы его выбирали, и он нас устраивал! А вы, ничего нам не объясняя, убираете его и обвиняете в убийстве». Обвинения серьезные, но по технологии это то же самое, что с Иваном Сафроновым. Тяжелое обвинения, но никто ничего не объясняет. Протест рождается потому, что мы не знаем. А власть должна понимать, что доверия к ней нет и на слово ей никто не верит. Покажите нам хотя бы ту часть фактов, которые можно показать, и которые доказывают вину и Сафронова и Фургала. И поэтому замена одного лдпровца на другого – это компромисс с Жириновским. Но не с Хабаровском.

В. Нечай― Неужели в Кремле этого не понимают? Почему тогда они назначают…

В. Дымарский― А давай мы этот вопрос зададим Михаилу Ивановичу Амосову! Он появился у нас в эфире.

М. Амосов― Наконец-то я к вам присоединился!

В. Дымарский― Михаил Иванович, я успел только сказать, что решение о назначении Дегтярёва, оно временное, но самое главное – это поиск компромисса с Жириновским. А не с Хабаровском. Я не думаю, что протесты в Хабаровске – это протесты сторонников ЛДПР, что мол обидели нашу партию. Обидели всех жителей города, которые проголосовали за определенного человека. И Валера успел задать вопрос, неужели в Кремле этого не понимают!? Я думаю, что понимают. А вы как это прокомментируете?

М. Амосов― Сама эта система, когда президент назначает исполняющего обязанности, она порочная и не предусмотрена российской Конституцией, где, что в старой, что в новой редакции про такие полномочия президента ничего такого не сказано. Это выход за рамки конституционных полномочий. Но она и по сути порочна. Власть должна формироваться по итогам выборов. В первой редакции Устава Санкт-Петербурга было подробно прописано, что происходит, если губернатор лишается полномочий в силу разных причин, умирает ли он, или уходит в отставку, и было написано, что тогда его обязанности исполняет такой-то, допустим министр финансов, а если не он – то следующий по очереди. И это правильная система.

В. Дымарский― И эта система должны быть прописана, так же как и на федеральном уровне.

М. Амосов― Совершенно верно! На федеральном уровне она же прописана! Если по каким-то причинам в нашем стране президент исчезает, его полномочия переходят к председателю Совета министров, насколько я помню.

В. Дымарский― Пока да, если ничего не изменили.

М. Амосов― Но даже в рамках той нелепой системы, когда губернатор назначается из Москвы, компромисс надо было искать по-другому. Я несколько дней назад написал пост в Фейсбуке на эту тему. Было понятно, что Фургала будут отстранять по статье «недоверие», тоже довольно странная вещь, что это делает президент. И в рамках этой системы «отстранили Фургала по недоверию». А дальше надо искать компромисс с Хабаровском и он обязательно должен предполагать, что у власти остается та партия, представителем которой был Фургал. Но это должны были быть местные люди. Пафос выступления хабаровчан, а я за последнюю неделю посмотрел разных репортажей на эту тему пару часов, и пафос выступлений сводился к тому, что они выбрали власть, и вы не смеете навязывать нам другую власть. Требование жителе Хабаровска было исполнено наполовину, ем не стали навязывать «Едирую Россию», а оставили ЛДПР. Но думаю, что жители этим не будут удовлетворены.

В Хабаровске много людей политически связанных в Фургалом, которые находятся во власти и в курсе происходящего. Это и председатель Законодательной думы Хабаровска, эта женщина, так, на минуточку – доктор экономических наук, то есть человек квалифицированный и находящийся в курсе текущих дел. У них есть Хабаровске и два сенатора и куча депутатов. Можно было найти человека и на месте, но для этого было нужно, чтобы кто-то из Администрации президента, коль она выполняет такую роль, готовит решения президента, чтобы кто-то приехал в Хабаровск, провел бы там консультации и нашел бы этого человека, и нашел бы этот компромисс на месте. И это было бы более эффективно.

В. Дымарский― Но Трутнев туда поехал! Как полпред. И ходят инсайдерские слухи, что он предлагал двух других кандидатов Путину. Но они не устроили Администрацию президента, и говорят, что эти кандидаты Трутнева остаются «в запасе». У Администрации президента свое восприятие жизни, свое понимание или непонимание жизни.

М. Амосов― Такое восприятие жизни неправильное! Хабаровск сейчас выступает за то, чтобы им дали самим…

В. Дымарский― …выбирать свою власть!

М. Амосов― И в этом смысле Дегтярёв, хотя он и однопартиец Фургала, и они, конечно, знакомы, они вместе были в Государственной думе, но он – варяг, и воспринимается жителями Хабаровска как инородное тело.

В. Дымарский― Я слышал, что он в будущем году собирается в космос.

М. Амосов― Думаю, что теперь он никуда не полетит.

В. Дымарский― Теперь ему и лететь опасно, могут и не вернуть на Землю.

М. Амосов― Трутнев, которого я лично знаю, он в свое время был неплохим губернатором Пермского края, и, кстати, оппозиционным политиком, который потом перекрасился зачем-то, он в этой историю сыграл не лучшую роль. Он приехал давать оценку работы правительства. Для решения этой тонкой темы должен был ехать кто-то покруче…

В. Дымарский― Одной из черт, не знаю хороших или плохих, ну, понятно каких – это излишняя самоуверенность, что сидя в Москве, можно всё разрулить, что они устанут и будут расходиться. Там же разные идеи бродят? И чего туда ехать! А насколько это контаминозно? Насколько это заразительно может быть для других регионов? Вообще для России, и в частности для Сибири и Дальнего Востока? Уже и во Владивостоке, небольшие, но волнения происходят.

М. Амосов― Основной момент, когда решается куда двигается регион – это выборы. Прошлым летом, когда разворачивалась компания по выборам в губернаторы, и я уже собрался выдвигаться, один мой коллега в стенах Законодательного собрания при отсутствия какого-либо стечения народа сказал мне: «Миша – ты наш Фургал! В душе мы тебя все поддерживаем». Я даже не знаю, радоваться этому или нет!

В. Дымарский― Вы так не шутите!

М. Амосов― Это реальная история, я просто не хочу говорить, кто это, потому что этот человек не хотел афишировать эту позицию, но по-дружески мне такую фразу сказал.

В. Дымарский― А по-дружески ли?

М. Амосов― А что произошло в Хабаровске? Не про Фургала, а вообще! На выборах губернатора люди высказались за перемены. А потом они еще раз высказались за перемены и проголосовали за ЛДПР на выборах в Законодательную думу. И там всего 10 или 12% голосов было за «Единую Россию» по партийным спискам. Позиция жителей очевидна. Они хотят другую власть. В тех репортажах, которые я видел от различных блогеров, несколько раз звучала мысль, например, одна женщина сказала: «Хоть первый губернатор, который бы не воровал». Это она сказала про Фургала. И мне понятно почему, Фургал понимал, что он находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Он понимал, что вся федеральная среда против него. И он в этой ситуации честно вкалывал в пользу жителей, и они это почувствовали всего лишь за два года его работы.

В. Дымарский― И видимо поэтому на него ничего не нашли кроме того, что было лет пятнадцать назад.

М. Амосов― И эта история показывает насколько важна политическая конкуренция. Там возникла ситуация политической конкуренции. Губернатор края оказался в такой ситуации, что в любой момент его оплошности могут ему дорого обойтись. И чтобы выиграть выборы в законодательный орган, нужно работать! И это очень положительно сказалось на многих моментах. И в этой реплике заключено многое.

Невозможно представить себе такую ситуацию, когда… Вот в Коми снимали, и еще где-то… Но это не тот случай, там людям предложили, и они согласились. Но за них никто не стал выступать. Я не сторонник ЛДПР, я совершенно других взглядов, и я ни за что не стал бы голосовать за те законы, за которые голосовал Фургал, но ситуация политической конкуренции – это главное! В этот момент все начинают работать и действительно уменьшаются масштабы воровства и других безобразий.

Один из предыдущих губернаторов, Ишаев, против него заведено дело, а мэр Хабаровска сбежал, и слова этой женщины, и она не одна такая, они очень показательны. Там есть, что воровать, огромные природные ресурсы.

В. Дымарский― Очень богатый край!

М. Амосов― И все это естественно, под эгидой власти. И наконец-то сами жители создали такую ситуацию, благодаря своему голосованию, когда это прекратилось. А насколько это заразительно? История показывает, что если люди действительно хотят, они приходят на избирательные участки и голосуют, и добиваются успеха. Это показывает история Хабаровского края. Правда потом с этими властями начинают бороться.

В. Дымарский― Хабаровск, как сейчас говорят, очень интересный кейс, и мы еще долго будем его обсуждать, но не будем на него тратить всё наше время и давайте перейдем к другому. Вот вы говорите, выборы. Но выбирать-то теперь мы будем три дня!

М. Амосов― И это очень плохо.

В. Дымарский― Этот опыт понравился. С одной стороны, это означает, что он понравился, а с другой, что прежние методы фальсификаций, корректировок и манипуляций не всегда срабатывают. Уже есть трудности и нужно добавлять еще какой-то новый инструмент осуществления всех властных желаний и фантазмов.

М. Амосов― В связи с этим я не перестаю спорить с людьми, которые мне симпатичны в плане общих взглядов на мир, но считаю, что нам надо обязательно участвовать в голосованиях, выборах и так далее. На последнем голосовании, и я этого не скрываю, я сразу сказал, что буду голосовать против. Я пришел на избирательный участок в шесть часов вечера в последний день голосования со всем своим семейством. И я уверен, что эти голоса не украдены.

В. Дымарский― Согласен! И эксперты об этом говорят.

М. Амосов― Подменить бюллетень чрезвычайно трудно. Человек, который выдал мне бюллетень – я знаю этого парня. Он представитель «Справедливой России» Когда-то мы вместе с ним участвовали в суде по избирательным делам и у меня нет никакого сомнения, что мой голос не был украден.

В. Дымарский― А если вы не приходите, то у вас его крадут!

М. Амосов― А тогда есть возможность ваш бюллетень по-тихому положить. Что может еще проще происходить при трехдневном голосовании. Вчера я участвовал в совещании, посвященном будущем выборам в Законодательное собрание. Мы обсуждали, как будет осуществляться наблюдение в этих условиях. В том числе я встречался в Петербурге и с представителями наблюдателей. Они тоже не собираются устраняться и будут продолжать делать свою важную работу по организации наблюдения на выборах в нашем городе.

В. Дымарский― Это же говорят и эксперты, специалисты по электоральным вопросам. Если вы голосуете против, то это не украдут. А если вы не идете на голосование, то этим вы развязываете руки.

М. Амосов― И голос могут украсть.

В. Дымарский― Давайте перейдем к городским проблемам. Закончилась сессия Закса. В целом, чего удалось, а чего не удалось сделать? И чего удалось в широком смысле оппозиции? За сессию хоть что-то удалось провести? Или чему-то воспротивиться?

М. Амосов― Было два очень интересных сюжета в заключительной стадии наших встреч. Это закон, по которому примерно на миллиард рублей даны льготы арендодателям, тем, кто, снижает арендную плату в Торговых комплексах представителям малого бизнеса. Мы хотели большего. Я и депутат Дмитриева, мы написали поправку, которая давала больше пяти миллиардов таким арендаторам, но в результате получилось… Была позиция наша, «Справедливой России» и еще ряда депутатов, и в этом поучаствовала и «Единая Россия». И они сумели договориться на один миллиард с правительством города. Это как добрый и злой следователь. Мы выступали в более жесткой манере, а единороссы, понимая, что все-таки это нужно сделать, добились от правительства принятия такого решения.

И второе, довольно существенное. Примерно по той же схеме, когда оппозиция выступала резко против, подключилась часть единороссов, и нам на последнем заседании удалось существенно изменить проект, который вносил губернатор о проведении общественных обсуждений по градостроительной тематике. В условиях коронавируса обычные слушания проводить не с руки, и это переходит в электронную форму, но… Все написано гораздо подробнее, чем у губернатора, и есть гаранитя доступа на эти электронные ресурсы. И самое главное, прошла моя идея, что все это действует только до конца этого года. Эта система не будет применяться тогда, когда эта история с коронавирусом закончится.

Это два примера, когда оппозиция… А это один из сорока девяти!

В. Дымарский― 20%

М. Амосов― Но тем не менее нам удалось эти вопросы ставить в повестку дня. Подымать их и в результате позиция депутатского корпуса «Единой России» слегка сдвинулась.

Но были и откровенные неудачи. Полная глупость – закон о запрете торговли спиртными напитками…

В. Дымарский― Это закон Четырбока?

М. Амосов― Да, закон Четырбока.

В. Дымарский― А давайте мы его обсудим после выпуска новостей!

НОВОСТИ

В. Дымарский― Перед перерывом мы только затронули вопрос о знаменитом законе Четырбока по поводу работы баров в Санкт-Петербурге. Наши слушатели услышали анонс, что сам Четырбок будет у нас в эфире в час дня. Михаил Иванович, продолжая говорить н неудаче, как вы назвали этот закон, имейте в виду, что через час вам будут отвечать!

М. Амосов― Я с Денисом Александровичем уже имел возможность поговорить об этом на 78-м канале, мы оба были там живьем. Моя логика следующая, говорят, что площадь была больше 50 квадратных метров. С ними борются потому, что говорят, что от них шум. И неудобство для тех, кто живет в этом доме. Я этой логики не понимаю. А если бар больше 50 метров, то наверное от него больше шума и больше неудобств?! А закрывать надо те, которые меньше пятидесяти!? Основывается это на том, что федеральный законодатель зачем-то сказал, что нужно сделать такое ограничение в 20 метров. А регионы могут устанавливать дополнительные ограничения. И здесь решили быть святее папы Римского и установить ограничение в 50 метров!

В. Дымарский― А в Москве, кстати, двадцать!

М. Амосов― А существующий закон о тишине и санитарно-эпидемиологические нормы видимо в этих заведениях не соблюдаются. Так нам говорят. Но это же связано с тем, как работают органы исполнительной власти.

В. Дымарский― И как работает бар независимо от его размеров!

М. Амосов― И оказывается, что полиция не штрафует за нарушение закона о тишине. А почему? А видите ли потому, что полиция у нас федеральная! А законы, по которым должны штрафовать – региональные!

Одна из важнейших задач нашей политической жизни – это лозунг децентрализации власти. Федерализация в широком смысле и децентрализация. Почему участковый полицейский должен починяться Министерству внутренних дел?

В. Дымарский― Москве!

М. Амосов― Он должен работать по закону.

В. Дымарский― А муниципальная полиция может существовать в городе?

М. Амосов― В двух городах федерального значения, я предложил это в своей предвыборной программе еще год назад – обязательно сделать полицию в Москве, Петербурге и Севастополе. Начать с этого. Для этого есть и деньги, и ресурсы, и возможности. Полицейский – это человек с оружием, человек, который может применять силу и поэтому он может оштрафовать за нарушение закона о тишине, ему никто возразить не сможет в силу его статуса. А инспектор, который без оружия, он сам по себе не может никого задержать, и он не в состоянии взыскивать эти штрафы.

В. Дымарский― Или взыскивать взятки!

М. Амосов― Ну это он наверное может!

В. Дымарский― Это я к тому, что это не решает проблемы.

М. Амосов― Но федеральные власти, которые контролирует «Единая Россия», они же правящая партия! Давайте выражаться в этих терминах. Они создали эту систему, а теперь, вместо того, чтобы бороться с перхотью, они нам предлагают гильотину. Проще всего всё запретить. Вообще запретить все бары, всё закрыть, экономику остановить и жить счастливо. А я считаю, что это неправильно. И я считаю большой неудачей то, что Законодательное собрание за это проголосовало.

А последняя и самая большая неудача, это то, что нам пришлось существенно сокращать бюджет и увеличивать до 111 миллиардов (а всего бюджет – 680 миллиардов), и 111 миллиардов – это у нас дефицит. И эта пропорция очень дурная, и не знаю как их возвращать, откуда у нас эти деньги возьмутся на эти долги.

В. Дымарский― Еще хотел бы затронуть две темы, и одна как раз из этого и вытекает. Насколько эффективно городская власть, и законодательная, работала, здесь слово не боролась, а именно – работала с коронавирусным кризисом. И по медицинской части, и по экономической.

М. Амосов― Действия экономического блока не всегда были адекватны. Решение о возврате части налога на имущество для тех, кто занимается арендным бизнесом, оно было принято в апреле Законодательным собранием Ленинградской области с подачи губернатора Ленинградской области. А нам до июня рассказывали о том, что это совершенно невозможно, что бюджет Санкт-Петербурга этого не выдержит. А мы говорим о суммах 680 миллиардов и 5 миллиардов. Это же в пределах ошибки в расчетах.

В. Дымарский― Меньше 1 процента.

М. Амосов― И поэтому, что тут говорить! Вице губернатор Батанов, это его позиция, он провел эту линию через правительство и на мой взгляд, это ошибка. А что касается медицины, то это наша общая проблема. Цифры занижаются. Выступая в Законодательном собрании и рассказывая о коронавирусе, губернатор Беглов привел статистику по пневмонии, по смертности от пневмонии. Она в двенадцать раз больше, чем от коронавируса. И в этом смысле Александр Дмитриевич поступил как честный человек. Мог бы этого и не говорить. Но он это сказал, и мы по крайней мере поняли масштаб. Но в целом, вся эта история с занижением цифр, с жонглированием ими… Так не должно быть в XXI веке.

В. Дымарский― Но мы реально выходим из кризиса?

М. Амосов― Конечно, и здесь я сошлюсь на Собянина, который сказал, что Москва, маленький городок, где все всё знают. И мы знаем про количество освободившихся в Петербурге коек. Правда, я говорил с медиками, и есть прогнозы…

В. Дымарский― Про вторую волную?

М. Амосов― …что когда мы осенью все замкнемся в помещениях и вернемся с дач, наверное опасность заражения возрастет.

В. Дымарский― Лето помогло?

М. Амосов― Лето помогло! Мы на улице и на дачах. И вообще летом экономическая активность спадает.

В. Дымарский― А какие ваши личные и партийные выдвиженческие перспективы на выборах 2021 года?

М. Амосов― Я собираюсь баллотироваться в округе № 6 в Законодательное собрание. Я здесь всю жизнь жил, я три раза избирался депутатом в одномандатном округе, здесь работают мои товарищи в муниципальном совете «Гражданка». Будем договариваться с другими политическими партиями. Наиболее вероятно, что это будет «Справедливая Россия», с который мы участвовали в муниципальных выборах в муниципальный совет «Гражданка» и в муниципальный совет «Академическое». Мы думаем еще и о выдвижении Елены Вячеславовны Беляевой председателем муниципального совета «Гражданка» еще в одном муниципальном избирательном округе, но мне кажется, что самой главной задачей демократических сил – это договориться о том, чтобы в каждом избирательном округе был один кандидат, чтобы друг другу не мешать. Когда кандидаты от партии «Яблоко» и от Партии роста будут и от «Справедливой Россией» — это будет плохо. Я не уверен, что Санкт-Петербург будет с таким же энтузиазмом голосовать против «Единой России», как это было в Хабаровске. Теперь мы все должны на них смотреть как на пример!

В. Дымарский― Как на пример гражданской активности!

М. Амосов― А потому что там действительно решили люди! Я не перестаю это повторять и повторять. Если люди хотят смены правящей партии они могут это сделать через выборы. Уверяю вас, там Фургалу не выстилали ковровой дорожки! Не выстилали, а давили его.

В. Дымарский― Да, совсем наоборот.

М. Амосов― Я интересовался его избирательной кампанией, и там никаких супер денег не было. Ее можно сравнить с моей и Тихоновой кампанией в прошлом году. Но у людей был настрой.

В. Дымарский― Был у людей настрой против.

М. Амосов― Да, у людей был настрой против. И из всего многообразия, которое там было выбрали ЛДПР и конкретно Фургала…

В. Дымарский― И теперь они хотят, чтобы их выбор уважали.

М. Амосов― И он показался им квалифицированным и своим, и не единороссом. И они хотят, чтобы их выбор уважали. И это очень важная вещь. И в моей любимой Белоруссии, а у меня есть и белорусские корни, правда весьма отдаленные…

В. Дымарский― Так-так-так!

М. Амосов― Когда-то, еще до революции оттуда в Петербург приехали дедушка и бабушка. Посмотрите, что там делается! Огромное количество людей в очень жестком режиме, в гораздо более жесткой ситуации, чем у нас, гораздо более жесткой! Но они просто хотят перемен! Не знаю, получится у них или нет, и скорее всего нет, но то, что люди чувствуют себя свободными, и особенно это касается молодого поколения, и меня это очень радует.

В. Дымарский― Последний вопрос, ответьте просто да или нет. А на федеральном уровне это вас не интересует? Вы остаетесь в городе?

М. Амосов― Я остаюсь в городе. Это моя принципиальная позиция. Я всегда за то, чтобы развивать…

В. Дымарский― Местное самоуправление!

М. Амосов― Мне в Москву? Нельзя! У нас здесь должны быть сильные мыслящие политики.

В. Дымарский― Но здесь нам надо остановить «Особое мнение». Спасибо Михаилу Ивановичу Амосову. Это было «Особое мнение». Всего доброго.