Н. Росебашвили― 17.06. Добрый день. Это радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». Я приветствую в студии писателя, иногда политолога – Станислава Белковского. Станислав Александрович, добрый день.

С. Белковский― Добрый вечер, Нино Рамазовна. Сейчас вечер или день?

Н. Росебашвили― Кому как больше нравится. Я полагаю, что-то между. Но какая разница…

С. Белковский― Сейчас сумерки, в том числе в политическом смысле. Добрые сумерки – это неплохо.

Н. Росебашвили― Да, сумерки в политическом пространстве. Но они чуть, казалось, начали рассеиваться. Потому что мы знаем имя человека, который будет врио губернатора. Это господин Дегтярев. Что он должен сделать, чтобы влюбить в себя хабаровчан?

С. Белковский― Это будет для него непросто. В первую очередь он должен контролировать подсчет голосов на выборах в сентябре 2021 года и поскольку выборы будут несколько дней, как мы знаем, на пеньках, багажных автомобилях и так далее, возможно у него это получится. Но ясно, что Михаил Владимирович Дегтярев ведь он фрик не настоящий. Он, на мой взгляд, достаточно жесткий конъюнктурщик, который произрастал под сенью влюбленного в него Владимира Вольфовича Жириновского. И сейчас если мы посмотрим комментарии Владимира Вольфовича, то он просто лучится счастьем оттого, что молодой любимец стал губернатором Хабаровского края. Уже никаких сожалений по поводу ареста Сергея Фургала нет. Мы знаем, что сегодня Михаил Владимирович прибыл в Хабаровский край, дал там получасовую пресс-конференцию. Это уже не очень удачное решение. Пресс-конференция на полчаса. Видно, что он боится. Аргументировал это тем, что не поспал в самолете, когда летел. А летел он на небольшом Бизнес-Джете. Поэтому всего 7 час. Обычный пассажир летит 8. до Хабаровска.

Н. Росебашвили― Просто дело было срочное и надо было…

С. Белковский― Из этих мелочей складывается жизнь. То есть он засветился по полной. И он признался, что не вышел сегодня к народу, который кричал «Дегтярев, выходи!» перед зданием правительства Хабаровского края. Это то, что упомянул сам Михаил Владимирович. Хотя на самом деле народ кричал гораздо более жесткие вещи. Типа «Дегтярев, домой!» Но про это даже не вспомнил и не вышел из-за эпидемии коронавируса. Потому что собравшиеся у здания не соблюдали социальную дистанцию. При этом Михаил Владимирович еще сделал оговорку по Фрейду, он сказал, что окно его кабинета не выходит на площадь, где собираются люди. И чтобы узнать есть там люди или нет и с какими лозунгами они стоят – он должен выйти в приемную. Чуть ли отодвинуть рукой своего секретаря и посмотреть. То есть страшно далек он от народа и в первый же день сделал все возможное, чтобы это подчеркнуть. Конечно, пожелаем ему удачи. Но пока не могу сказать, что он совершает безошибочные политические ходы. С целью влюбить в себя как вы сказали Хабаровский край. Их отношения будут довольно сложные.

Н. Росебашвили― Но это пока первый день. Мы можем сделать скидку на то, что господин Дегтярев тоже возможно волнуется. Но будут ли люди ждать выборов. Что он будет делать здесь и сейчас, чтобы, видимо, как-то успокоить протесты.

С. Белковский― Да, он будет бороться с коронавирусом. Он уже объяснил. Готовиться к отопительному сезону. Я думаю, что с точки зрения общей логики и действий власти, российской власти в таких ситуациях, независимо от того, приехал ли Дегтярев в Хабаровский или это происходит в Еврейской АО соседней, конечно, никаких разгонов массовых акций не будет. Власть будет ждать, пока они схлынут, рассосутся сами собой. Но актив этих акций возможно подвергнется задержаниям, арестам, уголовным делам, административным делам и так далее. То есть будут выявлены несколько человек, которые с точки зрения правоохранительных органов обладают максимальным лидерским потенциалом, как с точки зрения организации уже состоявшихся акций, так и возможных протестных мероприятий в будущем. Их повяжут.

Н. Росебашвили― Зачем тогда Дегтярев сегодня особенно благодарил силовиков, которые так вежливо и тактично себя ведут.

С. Белковский― А кого же еще благодарить. Он только на штыках этих силовиков и держится.

Н. Росебашвили― То есть поблагодарили или хватит.

С. Белковский― Почему, он и дальше будет их благодарить. Силовики играют для него важнейшую роль. Хабаровчане могут порвать его на части, если его не будут хорошо охранять.

Н. Росебашвили― Но тут вопрос, кто кого и от кого охраняет.

С. Белковский― Силовики Дегтярева от хабаровчан. На этот вопрос есть прямой ответ. Достаточно недвусмысленный. Михаил Владимирович, как я уже сказал жесткий карьерист, фрика он изображал потому что такова была его роль во фракции ЛДПР. Поэтому вносил всякие инициативы типа покрасить Кремль в белый цвет.

Н. Росебашвили― А зачем столько фриков в российской политике?

С. Белковский― Наша политика фриковатая в целом. Какая страна, помните анекдот…

Н. Росебашвили― Но не настолько.

С. Белковский― Настолько.

Н. Росебашвили― Предлагать перекрасить Кремль в белый цвет и запретить обращение доллара.

С. Белковский― Да. А почему нет. В одно время был такой советник президента по экономической политике, ныне министр Евразийской экономической комиссии Сергей Юрьевич Глазьев. Он действительный член РАН.

Н. Росебашвили― И не только он, там много разных интересных лиц.

С. Белковский― Он предлагал такие же вещи много раз. Да мало ли звучало всего, в том числе из-за кремлевских стен. Только что госпожа Лахова предлагала мороженое «Радуга» запретить. Это что, фриковатее, чем Дегтярев? Нет.

Н. Росебашвили― Хочется слышать здравые предложения, здравые слова от тех, кто называет себя политиками и в каком-то смысле отвечает за будущее страны.

С. Белковский― Я с вами абсолютно согласен. У меня давно существует проект «Русский ковчег». Я впервые сформулировал его концепцию, развернутую в 2009 году. Нужно собрать денег, собрать 100 тысяч человек, которые мечтают о том же, о чем и вы, Нино Рамазовна. Собрать со 100 тысяч человек по 10 тысяч долларов. Это получается миллиард долларов и купить новое государство. В теплых морях. Или в Карибском море или на Тихом океане. Это можно сделать, причем можно прийти к власти в таком государстве демократическим путем. Сейчас пока нас еще не обвиняют, у нас уголовной статьи за расизм пока еще нет. Я могу сказать, что население черное в этих государствах оно с точки зрения языческой мифологии своей ожидает прихода белых богов. Поэтому как раз 100 тысяч россиян могли бы прийти в виде белых богов. Взять власть и построить прекрасную Россию будущего, оставив господ Дегтярева, Глазьева, Лахову и прочих здесь в объятиях вечной мерзлоты. Более быстрого и эффективного пути положительно ответить на ваш вопрос я не нахожу.

Н. Росебашвили― Давайте вернемся к фигуре Дегтярева. Вы можете объяснить, почему именно его выбрали на это место?

С. Белковский― Потому что он фаворит Владимира Вольфовича Жириновского.

Н. Росебашвили― А почему вдруг с Жириновским советуются на тему, кого…

С. Белковский― Потому что Жириновский, это считалось квотой ЛДПР. И Жириновский грозился неконвенциональным поведением, а вообще он вернейший соратник Кремля, который не нарушил ни одного своего политического обязательства за 30 лет пребывания в политике. И такого человека с точки зрения этики путинской власти обижать не надо. Хоть он и не близкий лично друг Владимира Владимировича, но он же надежный товарищ. Зачем же кидать надежного товарища. К тому же поставить «единоросса» точно было нельзя.

Н. Росебашвили― Ну подождите. Товарищ стерпит, а ситуация в Хабаровске достаточно острая. И вы сами даже…

С. Белковский― Путин никогда не принимает решения под давлением. Он всегда поступает наоборот. Он не мог пойти на поводу у протестующих, тем более ответственный за эту ситуацию во главе с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьером Юрием Трутневым объяснили президенту, что все хорошо, все под контролем, никакой трагедии нет. А что они могли еще объяснить. В российской бюрократии, во многих бюрократиях мира, не только российской действует античный принцип о том, что виноват тот, кто приносит плохую новость. А кто принесет хорошую новость – хороший. Поэтому плохих новостей Путину стараются не доносить. Ибо отвечает за плохость новости тот, кто ее сообщил. Значит ты сам виноват. Если у тебя что-то плохо, ты виноват. Зачем президента беспокоить. Вы знаете, что каждая нервная клетка президента стоит миллиард долларов. Если хоть один волос, которых и так не очень много, упадет с головы президента, то в России могут начаться неконтролируемые турбулентные процессы.

С.Белковский: Дегтярев страшно далек он от народа и в первый же день сделал все возможное, чтобы это подчеркнуть

Н. Росебашвили― Вы сами в своих программах неоднократно говорили, что есть еще одна замечательная кандидатура, которая отвечает чаяниям и пожеланиям народа. Один из местных бывший охранник…

С. Белковский― Я не говорил, что он отвечает чаяниям и ожиданиям народа. Конечно, ни в какой степени. Просто это более мощный и тяжеловесный. Это Дмитрий Миронов, бывший охранник, зам. министра внутренних дел. Более мощная тяжеловесная фигура. А главное уроженец Хабаровского края. Если бы спросили меня, я бы рекомендовал бы его. Но это оказалось слишком сложным решением. К тому же господин Миронов находится в Ярославской области. И, может быть, он совсем не горел желанием менять тихий спокойный регион в Центральной России, пусть и небогатый. На пылающий бурлящий Хабаровский край. И вообще он хочет быть скорее министром внутренних дел, как говорят источники. Если бы он уехал в Хабаровск, его мечта, реализация его плана стать министром внутренних дел бы отсрочилась. Поэтому может он сам совершенно не хотел. Это было теоретическое рассуждение. Но Миронов ближе только одним – что он из Хабаровска.

Н. Росебашвили― По сути это одно из главных требований у людей.

С. Белковский― Видите, нас не послушали с вами, Нино Рамазовна. Понимаете, потом Кремль всегда принимает то из двух решений, которое проще. Решение последовать обязательствам перед ЛДПР и тем самым не возбуждать в негативном смысле В. В. Жириновского, было более простым.

Н. Росебашвили― Это программа «Особое мнение». Надеюсь, что хотя бы сегодня нас слушают все эти люди, которые принимают решения…

С. Белковский― Но после принятия они слушают, но чаще слушают после отставки. Здесь неожиданно в них пробуждается самокритичное мышление. И открыты для любых советов, которые все равно не могут воплотить. Будучи отставниками. Конечно, Путину это не грозит.

Н. Росебашвили― Станислав Александрович, к слову о тех, кто уже в отставке или в других разных интересных местах. Фургал. Я почитала и посмотрела, что про него пишут непосредственно местные жители, которые требуют какой-то справедливости в отношении бывшего губернатора. И все, что он делал не то чтобы очень сложные политически хитрые ходы. Там больше наверное популизма. Что касается сокращения заместителей, запрет чиновникам на бизнес-класс, то, что распродал дорогие служебные автомобили. Уравнял школьников в вопросе завтраков, обедов. Это тоже, как известно вопрос конституционной важности. Почему тот другие Дегтярев или другие не идут на такие же простые и казалось бы очевидные шаги. Почему только Фургал такой заботливый, нежный и внимательный.

С. Белковский― Потому что все губернаторы подчиняются президенту и самое главное – не раздражать Кремль. Также они завязаны на определенные финансово-экономические группы, чьи интересы обслуживают. И от популярности в народе их судьба не так сильно зависит. Даже 2018 год в этом смысле не стал тотально отрезвляющим. Мы помним, что не только Вячеслав Шпорт проиграл в Хабаровском крае, но проиграли губернаторы Владимирской области, председатель правительства Хакасии. И даже губернатор Приморского края. Хотя бы отменены выборы ради того, чтобы все-таки додавить кремлевского кандидата. Которым стал Олег Кожемяко, бывший губернатор Сахалина. Современная российская политическая система сделала все, чтобы истребить публичных политиков. Людей, которые засыпают с мыслью о том, как там народ. И привести бюрократов, которые чувствительны исключительно к позиции бюрократической вертикали вышестоящих инстанций. Для которых вполне органично, что Михаил Дегтярев летит на частном Джете из Москвы в Хабаровск, что конечно, довольно странно выглядит, но не для них. Вообще большой начальник не может летать рейсовым самолетом. Особенно в эпоху коронавируса. Он раньше мог заразиться от простых плебеев, сидящих с ним в одном салоне, даже в бизнес-классе. А уж сейчас.

С.Белковский: «Над гнездом психушки» — можно снять такой фильм с Канье Уэстом в главной роли

Н. Росебашвили― Разве путь Фургала не показывает другим политикам, в том числе губернаторам…

С. Белковский― Он показывает другим политикам, что можно легко оказаться в СИЗО. И потом получить лет 10-15 тюрьмы. Если ты неправильно себя ведешь с точки зрения системы. И первое и главное, что он сегодня показывает.

Н. Росебашвили― Что например, если ты вдруг хорошо себя ведешь, условные два года и люди будут биться за тебя…

С. Белковский― Все равно тюрьмы ты не избегнешь, то есть как раз судьба Фургала доказывает мои слова, что лояльность бюрократической вертикали ее вышестоящим инстанциям, обязательства перед ней важнее отношений с избирателями.

Н. Росебашвили― А мы можем на примере Хабаровского края ответить на вопрос, почему вдруг людям стало не все равно, кто руководит их регионом.

С. Белковский― В жизни каждого человека случается в какой-то момент, что-то щелкает внутри. Ясно, что они выбрали Фургала, Фургал не отказался от поста, хотя вроде изначально обещал Трутневу, тому же полпреду, потом выиграл выборы в законодательную думу Хабаровского края и Хабаровска. Оставив «Единую Россию» совершенно на периферии. ЛДПР – 30 мандатов в заксобрании Хабаровского края, у «Единой России» — 2. И конечно это были впечатляющие результаты, которые показали людям, что они могут влиять на политику. И когда их так демонстративно унизили арестом Фургала, а сейчас еще вторично унизили назначением Михаила Дегтярева. То конечно у них все кипит и бурлит. Но если бы здесь сидел типичный представитель Владимира Путина, он сказал бы вам, что ничего страшного в долгосрочной перспективе не происходит. Повозмущаются и затихнут.

Н. Росебашвили― Но передо мной сидит Станислав Белковский. Что он ответит на этот вопрос?

С. Белковский― Действительно были основания для бунта, для возмущения. Но посмотрим, куда дальше пойдет. Возникнут ли лидеры у протеста, сможет ли протест менять некие пролонгированные формы, не рассосется ли. Мы этого сейчас не знаем. Если лидеры возникнут, то они приоритетный объект атаки со стороны силовиков. То есть массовых репрессий не будет, но точечные репрессии, которые являются фирменным знаком современной России – возможно будут.

Н. Росебашвили― А как вам кажется, какой потенциал у этого протеста…

С. Белковский― Я не знаю. Я не нахожусь в Хабаровске. Я там бывал. Но уже давно не был и поэтому не держу руку на пульсе. Мои оценки по этому поводу были бы безответственны.

Н. Росебашвили― Мы знаем о первой вещи, которую попросил Дегтярев буквально сразу после соблазнительного предложения, от которого естественно не мог отказаться. Это просьба о том, чтобы поддержать правительство Хабаровского края в такой непростой период. Естественно, речь идет о деньгах. Получится ли откупиться?

С. Белковский― По крайней мере, такая попытка будет сделана. Это Владимир Владимирович недвусмысленно на это намекнул. Во вчерашнем заочном диалоге с М. В. Дегтяревым. То есть деньжат немножко подкинуть, чтобы заткнуть какие-то дыры. Но поскольку большая часть из них все равно будет разворована, то я не думаю, что это произведет шокирующее впечатление на народ Хабаровского края.

Н. Росебашвили― То есть и деньгами этот протест, что-то же с ним должно произойти.

С. Белковский― Давайте рассчитывать, что он рассосется сам собой. Люди должны работать, кормить семьи, бояться коронавируса. В конце концов, еще пройдет несколько дней и станет понятно, что Дегтярев никуда не денется. Фургал никуда не денется из СИЗО. И у людей исчезнет мотивация продолжать протесты. Так думает Кремль. Я по этому поводу ничего не думаю, поскольку не могу оценить градус настроений протестных в Хабаровском крае сегодня.

Н. Росебашвили― Давайте еще про одного видного политика российского поговорим. Про Рамзана Кадырова. Который вступил в такую заочную полемику.

С. Белковский― Как говорят в Одессе: если не первый человек в России, то и не второй.

Н. Росебашвили― Допустим. Все его фото с пулеметами, попытки как-то зеркально ответить на санкции. Как вы оцениваете эту риторику…

С.Белковский:Хабаровчане могут порвать Дегтярева на части, если его не будут хорошо охранять

С. Белковский― Она стандартная и типичная для Рамзана Ахматовича. Он всегда так реагирует. И как раз то, что картинно отвечает Майку Помпео, госсекретарю США, это более легкий жанр, чем когда Михаил Владимирович Мишустин в апреле этого года требовал открыть границу Чечни. Мягко и заикающимся голосом. Закрытую. Поскольку это противоречит Конституции. А Рамзан Ахматович Кадыров дал понять, что это он решает, когда открывать границу Чечни, когда закрывать и никто ему не указ. Кроме Владимира Владимировича Путина. Конечно, Путин не говорит ничего, поэтому и слава богу. Я сам буду решать. К тому же сегодня высочайший пресс-секретарь Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что фотографии Рамзана Ахматовича в его селе Беной с огромным количеством огнестрельного оружия ничему не противоречат. Потому что граждане России имеют право владеть зарегистрированным оружием и использовать его как угодно. Тем самым господин Песков подчеркнул, что Рамзану Ахматовичу позволено все. Что мы знали и так. Ничего нового мы сегодня о нем не узнали.

Н. Росебашвили― Подождите. Во-первых, Рамзан Ахматович уже с 17-го года находится в том же списке Магнитского. Зачем США лишний раз обращать на него внимание и включать его в очередные санкционные списки. Причем и членов его семьи.

С. Белковский― Потому что Рамзан Ахматович постоянно засвечивается в каких-то историях с неправильным с точки зрения западных элит духом. Вот сейчас убили кого. Только что на прошлой неделе. Кто-то погиб в Вене.

Н. Росебашвили― Критик режима.

С. Белковский― Причем критики в основном погибают чеченского происхождения. Этнические чеченцы. И снова в этой связи всплыло имя Рамзана Ахматовича Кадырова. Периодически это все возникает и тогда Рамзан Ахматович удостаивается новых санкций, на которые ему конечно по большому счету наплевать. Он прекрасно знает условия, в которых он действует и правила игры, в которую вовлечен.

Н. Росебашвили― Какой вес у политической фигуры Кадырова на международной арене?

С. Белковский― Он невелик, конечно. То есть западные элиты не обращают на него слишком большого внимания. Хотя он считается важным элементом путинской системы власти. Но все же общее представление о нем сводится, что он скорее зависит тот Путина и его безопасность, чем наоборот. То есть если Путин утратит благосклонность к Рамзану Ахматовичу, то будет гораздо сложнее контролировать Чечню и вообще уцелеть. С учетом количества людей, обиженных на него в собственном этносе, скажем так. Но он пытается стать международной фигурой вообще и международной фигурой в исламском мире в частности. Он развивает связи с арабским Востоком, с Саудовской Аравией. Он туда ездил, апеллирует все больше к российской исламской умме. Давайте вспомним, что пару лет назад он организовал митинг у посольства Мьянмы. В Москве. В защиту мусульманского народа рохинджа. Меньшинства в Мьянме. Еще лет 10 лет назад представить нечто подобное было бы затруднительным. Весьма. То есть Рамзан Ахматович накачивает мускулы, хочет быть проводником России в исламский мир. Где он под санкции не попадает.

Н. Росебашвили― А если убрать путинскую крышу, которая нависает над фигурой Рамзана Ахматовича. То что мы получим в чистом весе.

С. Белковский― Это нужно спрашивать у маленького, но гордого свободолюбивого чеченского народа. А с учетом огромного количества ограничений, которые вводятся на свободу высказываний в нашей стране, я не буду развивать эту тему. И так все ясно. По известному принципу про листовки Рабиновича, про Рабиновича, раздававшего на Красной площади листовки без текста. И ответившего на вопрос сотрудников КГБ, зачем он так делает: чего писать, когда и так все ясно.

Н. Росебашвили― Станислав Александрович, у тех, кто планирует долгую счастливую жизнь на своих местах, я имею в виду российскую деловую политическую элиту, которая как известно была включена в списки секретные. И получила первую партию вакцины от коронавируса. Новость сама по себе весьма пикантная как мне кажется. Вы, например, хотели бы оказаться в списке этих людей, которые попробовали на себе вакцину.

С.Белковский: Я сторонник женского правления и женщин в политике

С. Белковский― Нет, во-первых, я не принадлежу к российской элите. Поэтому с моей стороны это было бы слишком дерзостно. А с другой стороны не тороплюсь использовать еще неизученную вакцину. Она, правда, кажется, частично украдена у британцев в Оксфорде. С помощью российских хакеров, как заявил на днях министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По другой версии, которую выдвинул глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, она создается в сотрудничестве с британцами. Российской компании Р-Фарм и британской «АстраЗенека» на базе тех самых оксфордских разработок. Так или иначе. Но я думаю, что представители правящей элиты скорее исходили из того, что им не навредят. А российская фармацевтическая промышленность, медицинские круги должны были как можно быстрее дать Владимиру Путина понять, что вакцина у нас появилась первая в мире. И вот научно-исследовательский центр имени Гамалеи почетного академика Николая Федоровича Гамалеи в Москве этим и занимается. Я считаю, что все несколько поспешно, но это отвечает представлениям президента России о том, что мы должны быть первыми в такого типа сферах. Надо его порадовать. Все, что делается к вящей радости Владимира Владимировича Путина и тем самым уже повышает его иммунитет, сам фактор радости. Чем он радостнее, тем с меньшей вероятностью он подвержен недугу.

Н. Росебашвили― А также смех продлевает.

С. Белковский― Конечно, чем больше он смеется, а я думаю, когда отключается от видеосвязи М. В. Дегтярев, Владимир Владимирович может позволить себе несколько минут здорового смеха. Пока никто не видит. Тем стабильнее так называемый путинский кровавый режим. Кстати, я всегда думаю о том, что важной составной частью концепции именно кровавого режима должен быть экспорт крови. Собираем донорскую кровь со здоровых русских людей, поставляем ее на экспорт с помощью специального кровепровода или танкерами. И этот проект всерьез сильно поддержало бы международное вампир-лобби. И тем самым Россия приобрела бы серьезного агента влияния на международной арене.

Н. Росебашвили― Как не обескровить тех, тех, кто собирается заплатить сначала 10 тысяч долларов, а потом уехать в прекрасную Россию будущего.

С. Белковский― Надо развести по разным сегментам нашего общества. Одни сдают кровь в рамках проекта «кровавый режим»…

Н. Росебашвили― Я внимательно вас слушаю.

С. Белковский― А любые по 10 тысяч долларов на отъезд к теплым морям. Это же две разные России, правильно.

Н. Росебашвили― А как вы скажете, Станислав Александрович. Это все-таки ваше представление. Я бы все-таки вернулась к новости о секретном вакцинировании. Потому что один вопрос, это успокоит Владимира Владимировича наличие этой волшебной ампулы…

С. Белковский― А сама радость Путина – это уже вакцина.

Н. Росебашвили― Это конкретно для него. А этот секретный список российской деловой и политической элиты, вас здесь ничего не смущает?

С. Белковский― Нет. Там были все большие чиновники, насколько я знаю. Ряд миллиардеров. В предплечье эта вакцина вводилась. Естественно, добровольно. Многие отказались. Но отказываться сильно тоже не все могут, ясно, что здесь господствует соображение, как же ты отказываешься, если это вакцина имени Владимира Владимировича Путина. Не выражаешь ли ты тем самым сомнение в прочности режима как такового, его смысловых, научных и технологических основ.

Н. Росебашвили― Тем не менее, есть список тех, кто отказался. Зря?

С. Белковский― В долгосрочной перспективе это может сработать в минус.

Н. Росебашвили― Будем следить.

С. Белковский― Где-то уже в базе данных Следственного комитета эти списки лежат. Во всяком случае, не за 10 тысяч долларов, а за большую сумму всегда можно попасть в прекрасную Россию будущего на острова. Поэтому не переживайте, друзья.

Н. Росебашвили― Мне интересно, какую должность вы там будете занимать. Мы сейчас уйдем на перерыв, вернемся к вам через несколько минут.

НОВОСТИ

Н. Росебашвили― Продолжается программа «Особое мнение». Мы продолжаем анализировать последние новости. Не только российские, но и зарубежные. В Британии, наконец, опубликовали доклад России. Рассчитывая увидеть доказательства вмешательства России в британские выборы.

С. Белковский― Если я правильно понял, я читал этот доклад даже по-английски сегодня. Он очень муторный. Малоинформативный на мой взгляд. При все уважении к его авторам. И получается, что в брекзит Россия не вмешивалась. А вмешивалась только в референдум в Шотландии.

Н. Росебашвили― Это масштабное было…

С.Белковский: Кадыров накачивает мускулы, хочет быть проводником России в исламский мир. Где он под санкции не попадает

С. Белковский― …Голосовала за то, чтобы остаться в составе ЕС. А Россия была за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС и поддерживала брекзит. И как доказано, финансово поддерживала партию брекзита радикальную. Сторонников брекзита. Но не самый выдающийся документ с точки зрения разоблачений российского вмешательства куда бы то ни было.

Н. Росебашвили― Но мне кажется есть некоторые параллели с расследованием о вмешательстве России в президентские выборы в Америке. Каждый раз такой чувство, что на Россию возлагают слишком много надежд и обязательств о ее всепроникающей хакерской…

С. Белковский― Даже вакцину в Оксфорде немножко поперли, хотя бы и частично. Перед тем как заключить легальное партнерство с корпорацией…

Н. Росебашвили― То есть вы верите в эти обвинения?

С. Белковский― Мне хотелось бы в них верить, потому что если вакцина все же украдена у англичан, значит она не очень плохая.

Н. Росебашвили― Сказал Станислав Белковский, хитро оглядываясь…

С. Белковский― Это надежнее, чем просто российская разработка.

Н. Росебашвили― Тем более Минздрав говорит, что все заявления Минобороны требуют какой-то проверки, видимо. Вторая стадия разработки вакцины. Я хотела вернуться к образу России как такого не хочется использовать слово «пугало». Ужастик какой-то.

С. Белковский― Жупел – есть такое слово. Жупел — христианская смола. Да, конечно, такой образ есть и его исправить уже не удастся. Поскольку Россия много и последовательно делает, чтобы его укреплять.

Н. Росебашвили― Даже несмотря на то, что не подтверждается…

С. Белковский― Специально делает, чтобы укреплять. Владимиру Путину хочется чего-то дьявольского в себе и в современной России, поскольку только таким образом можно поддерживать Запад в напряжении и напоминать евроатлантическому миру, сколь важна современная Россия. Если бы Россия завалила мир современными технологиями, например, и доминировала бы в этой сфере, то это был бы другой тип доминирования. А здесь доминируем благодаря тому, что всегда можем чего-нибудь испортить. И в этом смысле, на мой взгляд, Кремль даже заинтересован в преувеличенных слухах о вмешательстве России в разные электоральные и прочие проекты. В том, чтобы гиперболизировать мощь наших хакеров, которые способны буквально на все. Сейчас же грядут выборы в США и Трамп с одной стороны, Байден с другой. Хватается за сердце. Уэст ни за что не хватается, потому что он знает, что его супруга Ким Кардашьян совершила за последние три дня два важных политических жеста. Она поддержала Армению в противостоянии с Азербайджаном. И захотела стать центром консолидации мирового армянского движения. Что резко контрастирует с риторикой, например, гендиректора канала «Раша тудей» Маргаритой Симоновной Симоньян. А потом Ким Кардашьян захотела упечь своего мужа в психушку. Заявив, что его выдвижение в президенты связано у него с обострением биполярного аффективного расстройства личности. Тут уже не до российских хакеров. Хотя они могут проникнуть, конечно, в психушку, будет находиться Канье Уэст.

С.Белковский: Массовых репрессий не будет, но точечные репрессии, возможно, будут

Н. Росебашвили― Извините, мне надо просто это представить и дальше продолжить разговор со Станиславом Белковским. К слову о технологиях…

С. Белковский― «Над гнездом психушки» — можно снять такой фильм с Канье Уэстом в главной роли.

Н. Росебашвили― Я надеюсь, что какой-нибудь Сарик Андреасян нас слушает, Потому что мне кажется, этот сюжет достоин его великого режиссерского пера, скажем так. О технологиях, которыми мы можем завалить если не весь мир, то Россию, во всяком случае, что-то дьявольское в этом есть. Я про трехдневное голосование. Которое было вдруг внезапно…

С. Белковский― Это уже… христианские мотивы. Помните, был анекдот про то, что Сильвио Берлускони выбирает себе могилу. В конечном счете, ему предлагается за 10 млрд. долларов могила в Храме Гроба Господня в Иерусалиме на том самом месте. И Берлускони отвечает: да, это место очень хорошее, но 10 млрд. долларов очень много. А вы объяснили, что это всего на три дня.

Н. Росебашвили― Понятно. Я надеюсь, что вы сейчас никого не оскорбили. Я должна проговорить, что у нас не было такой цели. Правда.

С. Белковский― Мы не сделали и фактически. Даже бесцельно мы этого не сделали.

Н. Росебашвили― Очень надеюсь. К вопросу о выборах, о том, что будет происходить в России. Мне кажется, что может быть я не права, вы меня сейчас поправите. Это как-то перекликается с историей, которая произошла с Фургалом. Что здесь выбор народа, что тут будущий выбор народа и как мне кажется, простите, на это плюют очень усиленно.

С. Белковский― Безусловно.

Н. Росебашвили― Со всех сторон. Неужели хабаровский опыт никого не тормозит, не остановит?

С. Белковский― Нет, потому что с точки зрения Владимира Владимировича Путина как человека, принимающего решения и формирующего базовую концепцию таких решений, мы пережили многое, переживем и это. То есть это все небольшие неприятности. И ради них не надо идти на уступки так называемым демократическим институтам и процессам. Поскольку все, что связано с недовольными в России, это из серии: отдашь палец — тебе откусят руку.

Н. Росебашвили― Простите, но если отобрать выборный инструмент, то какие остаются опции людей, которые не согласны с происходящим? Кроме добровольных взносов, пожертвований.

С. Белковский― Взносы, пожертвования. Остается сеть Интернет, Ютуб как вы говорите или Ютьюб, как говорит кто-то другой. Остается радиостанция «Эхо Москвы». Пока все это существует, недовольным есть где высказываться и что делать. А выходить за эти рамки как считает Кремль, не надо. Вообще не надо, вот можно чесать языком, как я сейчас в студии, но если бы я пошел на выборы, например…

Н. Росебашвили― В качестве кого?

С. Белковский― Соискателя некой выборной должности. Депутата или губернатора. А я считаю, что я был бы прекрасный губернатор, например. Еврейской АО. Тогда Кремль отнесся бы ко мне гораздо жестче. Он напомнил бы мне, что политиком он быть никому не позволяет. Без собственного разрешения. Без собственной прямой санкции. Болтуном – позволяет.

Н. Росебашвили― Если вы так хотели стать губернатором, у вас была удивительная возможность последние 11 дней, пока было одно вакантное местечко…

С. Белковский― Нет, я сказал, не Хабаровский край. Причем я как раз даже у меня были мысли, дело в том, что Сергей Иванович Фургал и возможно это мистическая вещь, мистическое совпадение, он как-то нашел идеи объединения Хабаровского края с Еврейской АО, точнее поглощения маленького региона большим. И я здесь на «Эхо Москвы» в программе «Время Белковского» говорил, что это небезопасный проект. Потому что мировое еврейство отнесется к нему очень негативно. А Владимир Путин потратил много лет и сил на выстраивание отношений с разнообразными евреями во всех частях мира.

Н. Росебашвили― В том числе со Станиславом Белковским.

С. Белковский― Нет. Я – русский. Со мной выстраивать отношения не надо. Я этого недостоин. По мнению Владимира Владимировича. И тут как раз все началось. Поэтому не надо даже было думать о поглощении Еврейской АО. А я собирался идти на выборы, как раз в Еврейском округе прошел такой же вариант, я думаю, сейчас пойду под лозунгом – «Не допустим поглощения Хабаровским краем». Но, видимо сейчас это уже не актуально. Надо думать над каким-то новым слоганом.

Н. Росебашвили― Тут выборы подоспеют к сентябрю.

С. Белковский― Хотя слоган базовый придуман Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным. Но я собираюсь его использовать: умного еврея в губернаторы.

Н. Росебашвили― Замечательно. Как только будете выдвигаться, я возможно даже стану волонтером вашего штаба. Тем не менее, возвращаясь к вопросу о выборах. Почему мы не видим никакого существенного сопротивления, учитывая, что неделю буквально избирательное право насиловали в пеньках, багажниках, во дворах.

С. Белковский― …деморализация активной части российского народа с тем, что этот результат был ожидаем. Поскольку было ясно, что цифры, которые публикуются на сайте ВЦИОМ, являются не столько оценкой результатов голосования, сколько кремлевской установкой на эти результаты. Все болтают, что так и кончится. Никто, в общем, не готовился устраивать мощных протестных манифестаций. В этом смысле народ все больше испытывает отчуждение от Кремля и Владимира Путина скорее, чем какую-то активную ненависть и желание эту власть свергнуть. Не отходя от кассы.

Н. Росебашвили― Есть еще один закон об экстремизме, который будет приравнивать призывы к отчуждению территории к экстремизму и караться от 6 до 10 лет.

С. Белковский― Это повторно. Первый раз штрафом можно отделаться.

Н. Росебашвили― Сейчас уже 6 и 10 все чаще звучат именно эти цифры. О каких территориях беспокоятся?

С. Белковский― Фактически ни о каких. Это для острастки. Стандартный набор – острова Южнокурильской гряды. Крым и Калининград. Но поскольку никаких фактических сценариев отчуждения этих территорий, во всяком случае, без явного согласия Кремля, нет…

Н. Росебашвили― А зачем тогда превентивно вводить сложные и страшные законы.

С.Белковский: Все губернаторы подчиняются президенту и самое главное – не раздражать Кремль

С. Белковский― Чтобы жизнь медом не казалась. Все-таки чесать языком можно, но не по любому поводу.

Н. Росебашвили― Все превентивно.

С. Белковский― Законы в России издаются для избирательного применения. 10 человек что-нибудь такое скажут, им ничего не будет, а вот 11-й, на которого у Кремля есть зуб по какой-то причине, скажет — и ему будет.

Н. Росебашвили― То есть голуби в Москве накормлены. Пока не надо никому выходить…

С. Белковский― Я не говорил, что не надо. Понимаете, я не политик, вообще не моя миссия, чтобы кого-то к чему-то призывать. Я даю оценки ситуации, я аналитик.

Н. Росебашвили― Тогда дайте оценку этой ситуации.

С. Белковский― Мне кажется, что голуби сыты недостаточно, нужно еще подождать, пока они оголодают сильнее.

Н. Росебашвили― Сколько подождать? И чего, например.

С. Белковский― Этого я не могу сказать. Пока оголодают. Во время, кстати, карантина голуби были очень голодные. Выходишь из подъезда – они сразу на тебя набрасываются. Но там скоро наведут порядок вороны. Ворона является доминантным, высшим существом по отношению к голубю. Если голубь неправильно себя ведет, ворона просто убивает голубя, отдает его на съедение остальным голубям.

Н. Росебашвили― Это была минутка познавательного природоведения Станислава Белковского в программе «Особое мнение». Есть еще одна новость, Станислав Александрович. Не знаю, о голубях она или воронах.

С. Белковский― Ястребы войны. Поджигатели войны.

Н. Росебашвили― Может быть, вы какое-нибудь перо в этой новости увидите и проанализируете. Я про фонд Алексея Навального. Который будет благополучно ликвидирован. Слово «благополучно» использовано с целью сарказма. Как вам кажется, закон усталости материала, он применим к Навальному?

С. Белковский― Это правильный совершенно политический ход. Потому что на фонде повисли долги, весьма сомнительные. Здесь я полностью согласен с Алексеем Анатольевичем. И Любовью Эдуардовной Соболь, его ближайшей соратницей. Да, нужно собирать деньги на новое юридическое лицо, кроме того, это правильный мобилизационный ход. Потому что, естественно, все происходящее вызывает возмущение у многочисленных сторонников Навального. Я думаю, приток денежных средств в его структуру возрастет в результате смены юридического лица. То есть Навальный правильно поступил. Не только морально, но и политико-технологически в этой ситуации.

Н. Росебашвили― Какой запас прочности у Алексея Анатольевича, как вам кажется, как у политика.

С. Белковский― Хрупкость его как политика определяется только им самим. Когда он впадает в дискуссии с журналистами и неожиданно обнаруживается, что он в глубине души журналист-расследователь, а не политик. А вообще запас прочности у него достаточно большой. Как у человека. Он сильный, мужественный. Я желаю ему всяческих успехов.

Н. Росебашвили― И к моменту, когда голуби проголодаются, Алексей Анатольевич…

С. Белковский― Алексей Анатольевич должен отвечать за себя, я не тот человек, который должен прогнозировать его точку зрения на те или иные предметы и процессы.

Н. Росебашвили― У нас остается несколько минут. Я надеюсь, что мы потратим это время на обсуждение белорусских событий. Где произошло как мне кажется очень красивое, во всяком случае, со стороны событий. Я про объединение жен политиков, допущенных…

С. Белковский― Там две жены. Одна дама, одна не жена все-таки…

Н. Росебашвили― Тем не менее, женская сила, которая вдруг…

С. Белковский― Я вообще сторонник женского правления и женщин в политике. Что связано с моей теорией дилетантской власти. Я считаю, что принимать политические решения должны дилетанты, а не профессионалы. Профессионалы должны принимать профессиональные решения, но не политические. А для дилетанта очень важной составной частью качественного решения является развитая интуиция, которая всегда у женщин сильнее, чем у мужчин. Это еще поэтому женщины должны лидировать в политике и управленческих процессах.

Н. Росебашвили― А как вам кажется, это будет той самой угрозой, которую Лукашенко проглядел?

С. Белковский― Естественно, потому что… Будет, она уже есть. Александр Григорьевич не думал, что ему придется вопреки собственной воле уходить от власти. Он от нее и не уйдет, конечно, сейчас. Он останется президентом. Но то, что в белорусском обществе возникли достаточно мощные силы, которые не хотят бесконечной пролонгации этого типа режима – да, это он проглядел. Потому что как всякий лидер такого типа, это относится и к Владимиру Владимировичу Путину, он давно живет в режиме самоизоляции и карантина. Он получает только ту информацию, которая ему приятна. Недавно я пересматривал фильм Виталия Манского. Какой-то там Путин, не помните? Который показывали в полной версии на новый год минувший. Неизвестный Путин – что-то такое. Или «невозможный Путин». И там неожиданно выяснилось, что Владимир Владимирович, работая уже несколько месяцев президентом РФ, не знал, какой вид у него из окна президентского кабинета.

Н. Росебашвили― Как и Дегтярев.

С. Белковский― Нет, Дегтярев знал. Просто неудачно сказал. Что окна не смотрят на Хабаровский край фактически. На народ Хабаровского края. А Путин не знал, он сам подчеркнул, что лишняя информация ему совершенно не нужна. Мозг человека – это пустой чердак, как говорил Шерлок Холмс, и когда ты туда тащишь слишком много, потом не остается места для важного. Поэтому когда авторитарного лидера потчуют только той информацией, которая не навредит бюрократическим интересам источников этой информации, конечно, у него представления о реальности весьма ограниченные. И чем дальше он находится у власти в таком режиме, тем ситуация усугубляется.

Н. Росебашвили― Отношение Лукашенко к женщинам и Путина к женщинам. Оно различное, совпадает.

С. Белковский― Оно близкое. Они в этом смысле воспитаны в одной и той же среде. Достаточно неполиткорректной, патриархальной. И хотя Россия страна, я считаю, инверсного патриархата, где правят женщины и принимают все решения, но приписываются эти решения мужчинам, чтобы мужчины не чувствовали себя очень слабыми и униженными. Но риторически, естественно, и Путин, и Лукашенко принадлежат к той эпохе, когда нужно было свысока посмотреть на даму.

Н. Росебашвили― Я надеюсь, что в нашей программе этого совершенно точно не было. Во всяком случае, я этого не почувствовала. Станислав Белковский был гостем программы «Особое мнение».