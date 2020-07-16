Особое мнение СПб

А. Веснин― 11 часов 7 минут в Петербурге. Всем добрый день! Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение» и сегодня у нас в гостях дистанционно политик, лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина. Марина Анатольевна, давайте начнем с последних событий в Петербурге. Накануне была акция компании «Нет». Люди собирали подписи против изменений Конституции, и это были не просто подписи, а подписи под иском в суд. А как вам такой формат акции? И приходили ли вы туда вчера?

М. Шишкина― Меня не было. Я на могла. Но были наши депутаты. Они оставили свои подписи под этим большим воззванием несогласных с поправками муниципальных депутатов. Они участвовали и были в числе активистов. И это новелла в современной политической истории, то, что вчера произошло. Никакие общественные возмущения и протесты нельзя давить. Все должно быть разрешено традиционный спокойным методом. Дайте провести митинг! И всё. А ежели этого не происходит, а общественное волнение копится, то начинает работать закон дрожжевого теста. Дайте ему выходить, и оно дойдет до определенного уровня, а потом с ним можно делать всё, что угодно. А если ты то на один его край давишь, то на другой, а оно вылезает в другом месте. И это дрожжевое тесто сейчас и происходит. Новые форматы и новые жанры выражения протеста по принципу «давайте обойдем закон» — они бесконечны. Вчера была придумана история с подписями. И ее можно продолжать и сегодня, и завтра, и послезавтра. И еще какое-то количество времени.

А. Веснин― А есть ли в этом смысл? Продолжать можно. Придумывать разные форматы, собираться разными группами, вставать в форму звезды… И можно это как любую идею довести до абсурда, даже хорошую идею. А есть ли в этом смысл?

М. Шишкина― Тогда нет смысла вообще ни в какой публичной деятельности. Вот мы здесь сидим, анализируем и обсуждаем. А какой в этом смысл? К чему это приведет? Завтра у нас ситуация в стране изменится к лучшему? Нет! А мы с вами формируем общественное мнение, которое в свою очередь должно созреть, чтобы стать серьезной инструментальной силой. Это же касается и других форм выражения публичной активности. Вы такой же как я активный участник фейсбука, посмотрите, как впечатляют эти картинки! Мне было интересно смотреть на поведение людей в Петербурге и в Москве, на их лица. А по вчерашним событиям, эта мантра, что туда пришли нетрезвые маргиналы из социально-неблагополучных семей, она не работает! Это интеллигентные, симпатичные, ухоженные петербуржцы.

Ваш коллега Серёжа Кагермазов выложил кадр, где как нам кажется можно видеть двух возможных провокаторов, двух парней, которые пришли и тоже задавали вопросы, что мы здесь делаем, и ворвались они без очереди. И какая разница! Между стоящими в этой очереди около двух часов людей и этих, как мне кажется, подставными товарищами.А рациональная польза в этом в том, что здесь копится и кристаллизуется общественное мнение. Посмотрите, какие новые страты вовлечены в общественные процессы!

После 1 июля процесс вышел за рамки обычных политических дискуссий. Есть люди занимающиеся всё время политикой, а есть не занимающиеся. Этот процесс вышел в ботовую сферу. Это косннулось и людей, которым политика не интересна, но их заставили голосовать, и им кажется, что всё подтасовали, они видели эти избирательные урны у себя во дворах и были удивлены этой новой культурой проведения серьезных, если не самых главных электоральных событий, и у них уже растет возмущение. Новые страты включились совершенно точно.

Нам все время говорят, что на не санкционированные акции выходит только не боящаяся молодежь. Молодежи больше, конечно, потому что им жить в нашей стране. Но там было и много людей разного возраста. Это и не молодежная тусовка, и не тусовка старых большевиков-коммунистов. Это уже многофакторная история. Общественная активность является единственным возможным способом мирных политических преобразований. Мирный политический преобразований! И чем больше будет мирных акций, и чем больше в них будет вовлечено людей, тем более мы будем защищены от экстремальных событий, от эффекта костра.

А. Веснин― Но чем больше акций, тем больше протест размывается. Один раз сходил, второй, третий… Я могу это сказать на своем опыте, и вы это прекрасно знаете, что была волна, и она еще продолжается – атаки на сми и на журналистов. Мы с коллегами выходили на пикеты и раз, и два, и три… И в какой-то момент думаешь, сколько же можно ходить на пикеты! Тебе же надо еще чем-то заниматься, работать! Невозможно же все время ходить с плакатами! И эффект каждого нового повода для выхода на улицу несколько сокращается. Может быть нужны крупные и мощные подготовленные акции? Нежели многочисленные? Ну вышли, ну хорошо! Но не будешь же выходить каждые выходные.

М. Шишкина― Мальчик мой дорогой! Вы всё ждете какого-то неожиданного решения. Но для того, чтобы играть в «Зените» сначала нужно поиграть во втором эшелоне. А чтобы начать играть в «Реале», нужно хорошо поиграть в «Зените». Не бывает так! Эти мелкие, разовые, может быть и разрозненные акции, на самом деле формируют матрицу политического действия и фактически политической культуры. Как можно стать ответственным гражданином, если ты не прошел через небольшие ступени. Как можно стать начальником цеха, если ты не поработал рабочим?

А. Веснин― Но это вопрос не к гражданам, а только к особой части граждан, которые называют себя оппозиционными политиками. Это к ним вопрос.

М. Шишкина― Политику нужна поддержка людей. Сам по себе политик – это одиночка, и вся его деятельность часто напоминает сублимирование. Политика – должна подпитываться, это вампирская история. Она подпитывается только поддержкой людей. А в противном случае они бессмысленна. Ты становишься местечковым сумасшедшим. Ты разговариваешь вам с собой. Это как актёр или как певец, который поёт один в квартире, а не на сцене. Это закон любой деятельности, связанной с общественным признанием. Политик – это проводник какой-то идеи, он ее доводит до клуба своих адептов, которые потом путем своих гражданских действий, голосованием, что-то делает во властной структуре. И конечно, смысл в этом есть. Это же банальность, что количество переходит в качество!

Мы сказали о журналистах, а журналистов, простите за грубоватый глагол, гнобят очень давно. Их и жизни лишали, и работать не давали, но в последнее время я вижу очень серьезную поддержку журналистов своими коллегами. В защиту Ивана Сафронова выступил даже кремлевский пул! А там были ребята и из «Российской газеты» и из ТАССа. Раньше этого не было. Да, они молодые. Они не побоялись. Даже Союз журналистов России, который все эти годы молчал, его не было ни слышно и не видно, но тем не менее и он что-то заявил! Посмотрите на пикеты, на задержанную Карпенко! Есть же журналистская солидарность! Она есть! А ведь ее не было, мы были разрозненны. Мы видим,Д что наших бьют всё больше и больше, всё откровеннее и откровеннее, наглее и наглее, и снаряды ложатся всё ближе и ближе. И разве в этом нет смысла? Ничего не случится, нет волшебной палочки! Тем более у нас в стране, в стране, где не сформированы гражданские институты, в которой толком не соблюдается закон. И нет других форм кроме мирного постоянного протеста. Это закон английского газона. Вы его подстригаете сто лет, и он будет такой же. Надо выходить, говорить и не оставаться равнодушными.

А. Веснин― Уличные акции протеста, это то, что формирует гражданское общество и не дает нашему государству и власти еще больших возможностей нарушать наши права? Но это не ведет к тому, чтобы эта власть сменилась.

М. Шишкина― Это дает постоянный сигнал власти, сигнал власти и наглядную картинку, что в вашем государстве, который вы в телевизоре называете великим и могучим, не все в порядке, что дома не спокойно. И это серьезные сигналы. Я очень рада, и очень вчера волновалась, не пойдут ли задержания, но Смольный сработал правильно. Дали все провести без задержаний. Молодцы! Так бы и раньше, и 1 мая. Любая силовая история рождает новых сторонников протеста.

А. Веснин― Она аукается.

М. Шишкина― Вчера люди нашли в себе силы и возможности выйти, и два с половиной часа простоять! Это же что-то новое для человека выражение гражданской позиции. Они спокойно, в трезвом состоянии сдали свои персональные данные. Я считаю, что это новелла! Для человека, который занимается политикой – это новелла. Я с интересом вчера наблюдала эту историю. Они пошли, она познакомились друг с другом. Формируется страта. Или как говорит молодежь – комьюнити. На улице формируется гражданский институт, и это очень важно. И без этого ничего не изменится.

А. Веснин― Хорошо, формируется комьюнити, страта, оппозиционно настроенные люди дают власти сигналы. И есть ощущение, что власть принимает эти сигналы, периодически и серьезно. И Госдума во втором основном чтении накануне приняла такой сигнал, и вместе с этим приняла закон о том, что все выборы в стране теперь могут проходить так, как это голосование по Конституции – в течении нескольких дней, не недели, а трех дней. Все люди, которые занимаются электоральными процессами в нашей стране и наблюдатели говорят о том, что это убийство выборов. Вот так власть приняла сигнал.

М. Шишкина― Это и есть особенность вертикальной системы управления государством. Она не мобильна, она не может оперативно реагировать на принципиальные сущностные вещи, и здесь нет никакого открытия нет. А почему вы решили, что на это должны сразу среагировать? И страна большая, Хабаровск далеко. И у кремля разные башни.

А. Веснин― А на что сразу реагировать? Выступление молодежи и не только, а вообще оппозиции, они продолжаются все последнее десятилетие, в какой-то год сильнее, а в какой-то слабее. Протесты продолжаются, а по ощущениям – нарастают. Это не только вчера вышли три тысячи человек в Петербурге и пара тысяч в Москве, и какая-то реакция. А это уже всё давно идёт! Вот, пожалуйста, и реакция! Просто выборы убирают.

М. Шишкина― Это история многофакторная. За что и на кого власть давит. В Хабаровске – одна история. Парень в девяностых годах был условно свой и мог что-то делать, но это было не преступление. Преступлением стало то, что, избравшись губернатором, он…

А. Веснин― Он победил человека, которого назначил Путин, и еще не очень хорошо на голосовании…

М. Шишкина― …а потом он начал делать какие-то вещи полезные для народа. А вот это уже преступление! Там, условно, было можно, я это знаю из открытых источников, а здесь такое уже не прощается. Друзьям – всё, врагам – закон! Это принцип нашей страны.

А. Веснин― Возвращаемся к выборам, которые теперь будут продолжаться. Шлём сигналы, шлём сигналы, десять лет выходим на протесты, скажут оппозиционеры, а теперь еще и добились того, что и выборы убили.

М. Шишкина― Но если вы думаете, что это происходит в безмолвии, то напрасно. Около семисот членов разных избирательных комиссий вчера отправили письмо Элле Памфиловой. Мы тоже его подписали. Такого не было в последние годы, чтобы представители разных партий написали, что это не выборы, а позор. Вы скажете, что очень медленно и очень долго. Да долго, да медленно, но это идёт! А вы хотите сразу? Этого не будет. После жирных нулевых, после внутреннего спокойствия, после того, как страну разделили на две части, одна – телевизионная, а другая ушла в информационный андеграунд. Быстро не получится. Власть это грамотно построила. Она построила себе сильную китайскую стену.

А. Веснин― А что получится?

М. Шишкина― Изменений в политической системе, о которых мы говорим и которых мы хотим, они не могут произойти быстро. Они должны созреть. Когда я вижу эти поправки, и эти три дня голосования, то я тоже думаю, что же вы делаете!? Это как плохой ребенок, или как человек, которой врет и врет, и думает, что ему всё сойдет. Но такая у них психология. Сейчас у них задача – избраться в Думу в 21-м году. Они думают, что избрались – и на этом всё закончится. А там-то всё только и начнётся. Люди, которые так поступают – это не истинные патриоты. Истинный патриот думает о пролонгированном стратегическом здоровом существовании страны. А эти – дайте мне сейчас эти пять лет дожить! Дайте мне еще пожить так, как я живу!

А мы с вами сейчас не имеем предмета спора, мы говорим об одном и том же, только у меня стакан наполовину полон, а у вас, по вашим вопросам, но может быть вы и специально так ведете разговор, стакан наполовину пуст. А то, что происходит – это важно.

А. Веснин― Я стараюсь разобраться в сути событий. А вы согласны с тем, что сейчас выборы будут практически уничтожены?

М. Шишкина― Они будут практически уничтожены, но если 1 июля у людей, скажем честно, особой личной мотивации и личного отношения к тому, что происходило, не было, уверяю вас, очень многие наши граждане Конституции в руках не держали и для них это эфемерный политический документ…

А. Веснин― А депутаты Госдумы тоже наверное для них эфемерные дядьки с большими кошелками?

М. Шишкина― Нет! Теперь нет. А выборы для них другая процедура. Она личная. Здесь завязан конкретный человек, несколько конкретных людей, группа. И здесь личная персональная история. И когда дело касается личного, то это уже важно. Вспомните муниципальные выборы. Откуда сейчас в политику пришла такая огромная армия молодежи? Они пришли после той муниципалки, ни будучи членами никакой партии, когда их повозили носом, их не зарегистрировали, отправили в судах куда подальше. И они приходят и говорят, что так нельзя. И родилось новое поколение. И выбору в Думу и Закс – это личные истории.

А. Веснин― И из кого там будут выбирать? И если в такой системе можно будет нарисовать какие угодно результаты?

М. Шишкина― Выбирать будет из кого! У партий все равно будет возможность выдвигать по партийным спискам. Поэтому, здоровые люди приходите! Не говорите бе-бе-бе! Приходите в парламентские партии, которые вам милее или не очень неприятны, приходите для борьбы с общим врагом. Это первая страховка, вас зарегистрируют. И там будет иная система наблюдения, а то, что было с наблюдением 1 июля, там только Общественная палата выдвигала. И еще наш небольшой опыт работы со здоровыми силами на муниципальных выборах. Мы все-таки с ними поработали. Мы работали со всеми, с кем могли, вот только «Яблоко» на стало работать с оппозиционными кандидатами. И мы получили результат.

Вы сейчас опять скажете, что как медленно, но уж как можем! А вы давайте помогайте! И думаю, что это будет другая история и эту историю с пролонгированной досрочкой, с «тремя днями свадьбы» переложить на выборы – это будет плохо! Три фракции вчера отакзались от этого дела.

А. Веснин― А что будет в итоге? Ну, вы возмутились, еще кто-то возмутился, но голосование по сути-то пройдет, и по мнению многих оно пройдет ровно так, как нужно властям. Или вы все равно верите в выборы?

М. Шишкина― Через колено-то естественно можно переломить, почему нет-то? И еще много раз можно через колено переламывать. Но только-то уже и колено побаливает! И груз становится тяжелее. И поэтому будет непросто тем, кто это придумал. По крайней мере мы постараемся сделать всё для того, чтобы эти выборы были бы прозрачными.

А. Веснин― Вы все-таки надеетесь, что система власти, и сама власть в России будет меняться постепенно и по закону, по политическим законам связанными с долгосрочными планами развития?

М. Шишкина― Я не знаю ответа на этот вопрос. Это будет зависеть не от моей нынешней интуиции, а от того, как поведут себя субъекты политического процесса и граждане, но я категорически не хочу, чтобы это изменение повторило много печальных событий нашей родины. Мне кажется, что у нас хватит и ума, и силы, и гражданской позиции этого не допустить. Но хватит ли?

А. Веснин― Сейчас мы прервемся на московские новости.

НОВОСТИ

А. Веснин― Марина Анатольевна, накануне из Петербурга пришли любопытные новости. Крупные предприниматели, владельцы торговых центров уже жалуются на Беглова Путину, на то, что Беглов не дает им открывать эти торговые центры. Я думаю, что каждый может решить, надо открывать их или нет, это не столь сложный вопрос. А вопрос политический, крупные предприниматели, которые ворочают миллиардами. Как вы думаете, они в какой-то момент придут в политику со своими деньгами? Или они уже там?

М. Шишкина― Это опять же вопрос – как тебя это коснется. У нас же есть в Законодательном собрании Александр Рассудов, крупный бизнесмен, который пришел в политику. Я не исключаю такого варианта. Но чаще всего в политику приходят после того, как тебя «обидели». Вряд ли, кто-то станет заниматься другим видом деятельности, это редко бывает. Не Шварценеггер же ты? В основном это касается актёров или журналистов.

А. Веснин― В основном бизнес приходит в политику именно частным капиталом. И это совершенно нормальная вещь, когда ему надо поддержать какие-то ему нужные настроения и силы.

М. Шишкина― Правильно, такая форма существует, всегда были, есть и будут спонсоры, имеющие свои лоббистские интересы. Это совершенно понятно и нормально. Закона о лоббизме у нас нет, и это работает из-под ковра, а во многих странах этот закон существует открыто и прекрасно. И всем хорошо. Но приходят ли потом они персонально, меняют ли вдруг «седло»? Бывает, но сейчас редко. Но если вдруг тебя «обидят» и ты почувствовал несправедливость и оказался не у дел, то «пойду-ка я!»

А. Веснин― А у партии «Справедливая Россия» есть проблемы с поиском спонсоров?

М. Шишкина― Они есть у всех партий, они есть и у «Единой России». Вопрос не просто найти деньги, но надо знать, какие это деньги. В фандрайзинге есть две очень сложные стороны. Это и найти деньги, и как это ни странно – отдать деньги правильно, чтобы не пострадать репутационно, и чтобы интерес был вы взаимный. Это очень сложная история. Ее нельзя рассматривать примитивно, чтобы денежки в копилочке были… Это же целая отрасль, целая технология работы со спонсорами, которая в политике реализуется точно также как и в бизнесе.

А. Веснин― А для Смольного это будет серьезное противостояние? Это серьезный фактор, что владельцы торговых центров недовольны Смольным и Бегловым?

М. Шишкина― Это говорит о том, что наверное у нашей исполнительной власти неясная и плохо артикулируемая публичная политика. Если не ошибаюсь, вице губернатор Елин дает интервью или комментарий по этому поводу, где говорится, что в третьем этапе выхода из коронавируса мы и откроем эти центры. Я думаю, дай-ка я не поленюсь и посмотрю, а где эти два вторых этапа? И я вчера не смогла найти этой программы выхода из коронавируса для города и бизнеса. Может быть она и есть, но у них в столе. И ее никто не знает. А если бы эти бизнесмены понимали бы на каком они свете, четко до сентября…

А. Веснин― Я немного другое у вас спрошу, а если такое противостояние как минимум намечается, насколько это важно для политической жизни города?

М. Шишкина― Это очень важно! Для города очень важно, чтобы основные субъекты, которые формируют экономическую и деловую культуру, общественную и национальную, они должны быть рядом с исполнительной властью. Исполнительной власти и так не просто.

А. Веснин― А если их рядом не будет, то тогда что?

М. Шишкина― То начинаются всякие технологии, их же много, и прямых и подковерных, законных и незаконных. Если два важнейших субъекта не понимают друг друга, то никто никого в море топить не пойдет, но тогда – раскол!

А. Веснин― А что будет? К чему этот раскол приведет?

М. Шишкина― А вы представьте, что это всё жильцы одного дома, три подъезда, пять квартир…

А. Веснин― Это ассоциация, а не аргумент. Крупный бизнес ссорится с Бегловым, например. К чему конкретно это может привести?

М. Шишкина― К тому, что они закроются и налогов в казне не будет, а люди останутся без работы и уйдут в другой регион.

А. Веснин― Крупные торговые центры никогда в Петербурге на закроются пока экономика хоть как-то существует.

М. Шишкина― Опять вы! Конечно сразу ничего не случиться. Сегодня торговый центр – это не просто торговый центр. Сложилась такая российская культура, и в том числе и петербургская, что это не просто место торговли. Туда люди приходят отдохнуть, поплавать в бассейне. Плохо это или хорошо – это другой вопрос. Это атмосфера, как в Приморском районе, и в этой атмосфере жизнь кипит. Там и рестораны и все прочее…

А. Веснин― Символ общества потребления? Центр притяжения.

М. Шишкина― И если этот символ перестанет работать? А он должен работать, чтобы дать возможность людям прийти в цивилизованное помещение, попить там кофе и погулять. Это же еще и важный социальный момент.

А. Веснин― Важные социальный момент, и когда мы смотрим какие-то важные политические фильмы, там бизнес принимает участие в политике, кого-то подкупает и делает своими депутатами. И такое впечатление, что в России и в Петербурге независимый бизнес в этом никак не участвует.

М. Шишкина― Он участвует, но сегодня чаще всего крупный бизнесмен либо видный деятель «Единой России», либо доверенное лицо видного деятеля «Единой России». У нас в данном случае происходит или произошло сращение бизнеса и политической и государственной системы. Вот в чем особенность, и когда вы спрашиваете, что будет, то будет борьба кланов и интересов. Но это одно и тоже. Разрешено работать в крупном бизнесе только тем, кто исповедует или формально принадлежит партии власти. Найдите из любой другой партии…

А. Веснин― Тот же Рассудов – из КПРФ. Но на этом мы должны закончить, время подошло к концу. Спасибо вам большое! До свидания.