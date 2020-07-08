Н. Зубаревич― Нет. Это неправда. Просто лучше всего голосуют электоральные султанаты, которые и так высокодотационные. Поэтому им дают в любом случае. Они заодно хорошо голосуют. Но когда я, например, считала, помните губернаторские 2018 года выборы, ни Хабаровский край, ни Владимирская область никаким макаром не наказали. Трансферты шли. Проблемы были у Хакасии. И они были связаны с таким финтом ушами, потому что потом накануне выборов предложили одному очень уважаемому нефтяному человеку прописаться. По Хакасии. И он заплатил туда налог на доходы физлиц размером несколько миллиардов рублей. И как-то следующий год бюджет Хакасии выписался сразу. Сильно просел. В связи с нехорошими выборами трансфертов не добавляли. Но потом все равно пришлось добавлять, потому что людям-то зарплату надо платить. На минуточку. Поэтому нет такой прямой связи. Вот знаете, левые руки, правые руки, средние руки, уши, пятки – они все работают автономно. В нашем государственном организме. Вот не автономно — это когда уважаемого человека накануне выборов попросили прописаться. А вы помните господина Прохорова. Когда выборы были, нужные Хлопонину. Разве хорошему человеку откажешь, тем более другу. Ну вот так у нас примерно все и происходит.

О. Журавлева― И все уже написали в соцсетях, что хотят зарегистрировать на Нарьян-Маре и жить с этими прекрасными людьми…

Н. Зубаревич― Ой, не надо.

О. Журавлева― …которые единственные проголосовали слаженно достаточно против поправок. Единственный регион. И все сразу сказали, что это связано с историей с объединением.

Н. Зубаревич― Да плевать им на эти поправки, что вдоль, что поперек, что как хотите. Ситуация более чем простая. Налоговые доходы на душу даже со всеми северными корректировками в Ненецком АО в 1,6 раза выше средних по стране. А в Архангельской области они хорошо если 70-75% от средней по стране, если последние взять за сто. И что останется от денег Ненецкого округа. Это же понятно. 44 тысячи человек совершенно другой уровень зарплаты и социальной поддержки. Они сделали, Конституция — повод. Я была в Нарьян-Маре. Милый такой городочек, веселыми красками покрашенный. Но заскучаете вы там очень быстро. А у меня есть еще такой троллинг так троллинг, веселый рецепт, чего-то федералы недоглядели. Ведь при этих 44 тысячах… их там больше четверти, детей, престарелых как вы понимаете, там особо не водится. На большую землю уезжают. Значит, голосовало во всей этой истории 20 с небольшим тысяч человек. А там вахтовиков больше. Если бы вахтовикам дали партийное задание, ведущие нефтяные компании, то не было бы такого интересного результата в Ненецком округе. Недоглядела администрация.

О. Журавлева― Вы сейчас зря такие советы даете. Кто-нибудь запишет.

Н. Зубаревич― Я смеюсь, потому что ну всем же все понятно. Ну все графики Шпилькина видели. Ну не дети. Вы нарисовали результат, ну погордитесь секунд 30. Ровно 2-го числа для людей ничего в лучшую сторону не изменится. Кроме вашего чувства (я туда наверх говорю) очень глубокого удовлетворения.

О. Журавлева― А в худшую сторону что изменится?

Н. Зубаревич― Вот идет, как идет. Я вот на «Дожде» тоже рассказывала, какая ситуация. Вот сейчас очень важно будет поймать июнь цифры, но они, к сожалению, будут только начало августа. Но мы четко можем сказать, что кризис не месяц. Кризис абсолютно не месяц, потому что промышленное производство в мае посыпалось сильнее, чем в апреле. Хотя карантин уже был не такой, за исключением Москвы и области. Он смягчался. Потому что наша промышленность та, которая экспортная, столкнулась с проблемами спроса на свою продукцию, от нефти до титана и так далее. А та, которая внутренняя, она столкнулась с тем, что люди ничего не покупали. То есть внутренний спрос сжался. И за месяц эта история не разруливается. Мне очень будет важен июнь, начали выходить или легли. Потому что май минус 10 — это много. Второе. Совершенно ничего не улучшилось с платными услугами. В апреле падало к месяцу прошлого года, апрель к апрелю – 38, май – минус 40. Ну, то есть люди, потеряв доход, ни развлечений, ни то, что мы оплачиваем по уходу за собой. Многие за ЖКХ толком не платили. И это говорит о том, что сидим в дыре. Выход как-то пока не просматривается. Дальше. Торговля. Ну вроде отпустили во многих местах. Было минус 23 в апреле, сейчас минус 19. Если это радость, то какая-то она очень такая скромная. Правда. А если мы смотрим на жилстроительство, про которое сейчас очень пекутся, делают льготную ипотеку, как драйверов надеются использовать, так за январь-май – минус 13, с начала года. Когда еще никакой «короны» не было. Там сошлось все.

О. Журавлева― Это Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого института социальной политики. Мы сейчас на минуточку уйдем на рекламу и вернемся в студию.

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О. Журавлева― +7-985-970-45-45 для ваших вопросов. У меня еще вопросы не кончились. По поводу состояния дел, вы сейчас нам немножко обрисовали, что происходит в экономике. И тут подбросил Росгосстрах в жизнь СК немножко дровишек в огонь и сообщил, что по их собственному опросу число россиян, доход которых составляет менее 15 тысяч рублей в месяц, выросло в июне до 44,6%. Там еще говорилось о таких людях, кто получает в среднем доход менее 5 тысяч рублей. Но это уже прямо совсем печальная история. И это конечно не такие огромные проценты. Минэкономразвития тут же сочло необходимым ответить и сообщается, что оно отрицает данные СМИ о снижении доходов россиян. Как сообщается на сайте министерства, по данным Росстата в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения выросли на 3,3%. Средняя номинальная начисленная зарплата в апреле составила 49,3 тысячи рублей. Все вроде искренние люди и все вроде правду говорят. Объясните, кто что сказал и как все на самом деле.

Н. Зубаревич― Называется разговор слепого с глухим. Начну с официальных людей. Официальные люди сказали нам мирно-тихо, что они знают информацию от Росстата только на первый квартал. И в первом квартале, они, правда, забыли сказать, что в реальном выражении доход минимум с 0,2%, они решили… просто без учета инфляции. Но это официальная статистика Росстата. Второй квартал мы тупо не знаем и узнаем только, они узнают, наверное, ближе к концу июля. А мы, простые смертные узнаем в августе. Я как регионалист — ближе к концу августа. Потому что доходы населения сейчас считаются поквартально. Один раз в квартал. Поэтому они не соврали, они сказали часть того, что это: а) до короны и б) что это в рублях, а не как положено считать доходы в реальном выражении. Не соврали, просто немножко откорректировали. Теперь по поводу этого опроса. Даже Росстат, у которого выборка 60 тысяч с лишним, а на отдельных опросах 120 с лишним тысяч домохозяйств, федеральные данные целиком они как-то сводят. По моим регионам все равно это не очень репрезентативно. Поэтому наверняка опрос был на нескольких тысячах человек. Ну как вам вежливо сказать. По доходам не катит. Поэтому они хотели как лучше. Они опросили, я бы хотела увидеть репрезентативность выборки. Сметы, вопросы и далее по списку. А если просто пропиариться. Зачем им это надо – я не знаю. Честный ответ мы не знаем. У нас есть модельные оценки. Модели – это штука, которая уже опробована, отрихтована, туда загоняют какие-то внешние данные и получают. Так вот по модельным оценкам моих коллег, тут я не разделяю, и Вышка, и РАНХиГС, немножко различаются, но суть в том, что у Вышки сейчас прекрасно, пиарят публикации, мониторинги коронавируса. Что с доходами происходит и что с бедностью. Они говорят, что количество бедных по моделям вырастет с 18 миллионов до 23 миллионов человек.

О. Журавлева― 18 миллионов – это 2019 год.

Н. Зубаревич― До «короны». И второе, уровень бедности говорит Вышка, я ее просто цитирую: вырастет до 23% для семей с детьми. До 23-26%. Благодаря мерам вот этим выкладкам не 26, а будет 23. А общий уровень бедности будет процентов 16. Но есть еще более страшная цифра. Может ваш Росгосстрах на этих людей и попал. Если мы берем только семьи с детьми от 7 до 16 лет, то есть те, кто не имеет ежемесячных выплат, а два раза спасибо по 10 тысяч. Там почти половина бедных. 40 с лишним процентов.

О. Журавлева― Вы должны здесь обязательно сказать, как у ученых определяется бедность. Где эта черта проходит, в чем выражается бедность. Что значит бедные семьи?

Н. Зубаревич― Во-первых, мы живем с вами по закону. В этой стране мы живем по закону.

О. Журавлева― Спасибо.

Н.Зубаревич: Если бы мы считали, как считает Европа, то у нас бы с вами уровень бедности был в вилке 25-28%

Н. Зубаревич― Есть закон о прожиточном минимуме, который у нас абсолютно измеряется в рублях и очень тупо. Есть продовольственная корзина, которую рассчитывают для каждого региона. Она очень скромная. Там много макарон, картошки и хлеба. И мало того, что рекламировали у вас типа клубники. Там ее в граммах, наверное, будет 10. И по этой корзине считают продовольственную корзину. Она как бы считается за 50% от общего прожиточного минимума. То есть докидывают еще плюс столько же. И вот он прожиточный минимум. И будет 9 с копейками или около 9 дешевых регионов, и будет другая сумма богатых. Но все равно это минимум, это физиологически. Это стыдно вообще в стране, которая считает себя уже поднявшейся с колен. Работать с такими критериями, которые в Европе не применяются вообще. Потому что там относительная бедность. Относительная бедность – это, как правило, 60% не от среднего, а от медианы. Медиана – это уровень доходов, 50% людей получают больше, 50 – меньше. Медиана. Вот если от нее взять 60% — это и есть та относительная бедность, то есть вы не можете жить по стандартам этого общества. Вывод: прожиточный минимум может так хорошо считать, что у вас бедность… Вы не знаете, что в Казахстане бедности практически нет. Там очень правильный прожиточный минимум, от которого еще сделана линия бедности так называемая, она 60 или 40% от прожиточного минимума. Поэтому правильно поставили планочку – и с бедными проблема решена.

О. Журавлева― То есть если мы поставим предел бедности 3 тысячи рублей – то в принципе все отлично.

Н. Зубаревич― Нет, все шикарно. А если бы мы считали, как считает Европа, то у нас бы с вами уровень бедности был в вилке 25-28%. Было бы другим. Может, Росгосстрах считал по относительной бедности или он в рублях?

О. Журавлева― Он как раз в рублях. Судя по 15 тысячам…

Н. Зубаревич― Тогда для меня большая загадка, зачем пиарились, потому что подставились – да. Убедили – нет. Ну вот так.

О. Журавлева― С другой стороны никто особо и не удивился же. Если кто-то выходит сейчас и говорит, что население у нас очень бедное, а некоторые совсем бедные, а некоторые чуть менее бедные. То основная масса с этим соглашается.

Н. Зубаревич― Не надо соглашаться. Надо знать цифры. Вот у нас средние душевые доходы они будут где-то 46-48 тысяч рублей. И это все с расчетами, где в основном… Если мы добавляем уже, нет, пардон, вру. Это по зарплате. Вот средняя зарплата у нас будет 50 с копейками, если мы включаем малый бизнес юрлица, потому что средний считается по крупным и средним. Малый бизнес, юрлица – уже будет где-то 45. Если мы добавляем и ИП и всех, которые вообще без учета, уже будет где-то 35-36. А если мы возьмем, я уж повторяюсь, ну извините, страшное слово – «мода». Это не что надели. Мода – это самая распространенная зарплата. Доля людей самая большая получающая именно эту зарплату. Так она 22-24 тысячи. Самая распространенная зарплата в России. Мы бедная страна. Потому что по среднедушевым доходам как и по средней зарплате мы складываем несколько слонов и целую тучу воробьев. И получаем неведомое что-то под названием – средний.

О. Журавлева― Ну правильно, мы же учитываем и тех прекрасных людей, которые получают…

Н. Зубаревич― Игори Ивановичи…

О. Журавлева― И пару регионов. Вместе сплюсовали и получили в среднем отлично.

Н. Зубаревич― В рублях.

О. Журавлева― Да, мы тоже пытаемся свои доходы считать в рублях. Но понимаем, что это все, конечно…

Н. Зубаревич― Не чукотских рублях, а в московских.

О. Журавлева― Вас как специалиста по регионам спрашивали о том, у нас действительно очень большая разница между, всегда считалось, что в Москве у всех денег до фига. Но, например, когда приводятся данные о средней пенсии или минимальной в регионе, мы знаем, что есть действительно регионы, где либо пенсии повыше, где зарплата соответственно повыше-пониже. Разница очень большая. Кстати, не всегда там Москва.

Н. Зубаревич― По пенсиям – нет. По зарплатам – да. По пенсиям очень сильные сглаживающие эффекты. По зарплатам я согласна.

О. Журавлева― Из Ярославля вас спрашивают: кто больше всех пострадал от пандемии именно экономически. Как вам кажется.

Н. Зубаревич― Я знаю, мне не кажется. Вопрос, кто тот субъект, который мы рассматриваем. Если мы рассматриваем бюджеты регионов, готовьтесь, это ваши социальные все услуги. То сильнее всего пострадали по данным за январь-май, июня пока нет – Тюменская область и Хакасия. У них осталось две трети, 64-65%. Еще 8 регионов – у них полетело на 20-30% и там как раз Кемеровская, Ямал. Пермяки, Татарстан, Вологда. Это, как правило, нефтяные регионы, на прибыль посыпался. И металлургические. Еще в 23 регионах от 10 до 20%. Поэтому плохо. Хорошо, у меня байка есть, Чукотку-то упомянули. У меня теперь любимая байка. В РФ сейчас все хорошо, правда хорошо только в одном месте – на Чукотке. Там растут доходы бюджета, там растет промышленное производство неведомыми темпами. Кроме золота я особо не знаю, но вот растет. И там ничего не падает. Поэтому может нам всем на Чукотку податься. Если денег хватит на билет.

О. Журавлева― Вы знаете, у нас есть такие структуры, которые могут нам всем организовать отъезд и на Чукотку и разные другие места. Поэтому мы пока сейчас не будем с такими призывами в эфире обращаться. Тем более что мы сейчас должны уйти на новости. Мы вернемся в студию после новостей.

Н.Зубаревич: Если рассматриваем бюджеты регионов, сильнее всего пострадали за январь-май Тюменская область и Хакасия

НОВОСТИ

О. Журавлева― Мы снова с вами. У нас на связи Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого института социальной политики. Наталья Васильевна, народ, естественно, интересуется своим карманом. Это абсолютно нормально и хочется чего-то предположить. Как раньше у нас всегда спрашивали, надо ли покупать доллары. У любого человека, имеющего отношение к экономике. То сейчас интересуются, ждать ли второй волны, прятать опять, откладывать. Подкожный жир накапливать.

Н. Зубаревич― Если у вас есть что откладывать, ну откладывайте. Диверсифицировано в три корзины. Доллар, евро, рубль. Этот совет никто никогда не отменял. Если у вас есть ожидания, что необходимость принять какие-то решения, вы должны чувствовать перспективу. Она на моделях просчитана. Диапазон такой. Минэкономразвития говорит, что будет минус 4 падение доходов населения, реальных с учетом инфляции.

О. Журавлева― В течение года?

Н. Зубаревич― Да, на 20-й год. И соответственно Вышка на апрельском моделировании считала, что минус 7. Сейчас говорит – минус 5. Пять плюс-минус – это за год, это для всех. Только помните, что у бюджетников они не упадут. В госкорпорациях, которые всегда будут поддерживаться – они не упадут. Для того чтобы вышло это минус 5 – у кого-то должно быть сильно больше. И вы должны на себе просто представить свое положение на рынке труда. И если вы понимаете, что вы бюджетник, наверное, да, сокращений сильных не будет. А если вы на рынке бизнеса, в рыночных условиях — я бы очень поостереглась сейчас делать какие-то шаги. Что есть, на том сидите. До конца года хотя бы. Потому что суммарно мы получаем с 14-го по конец 20-го как минимум на 11% уже падение. Мы стали жить, коллеги посчитали, я только цитирую, что называется, как в 2009 году.

О. Журавлева― То есть так же хорошо, как нам рассказывали. В 2000 годы наконец зажили и до сих пор так и живем.

Н. Зубаревич― Да. Мы все вспоминаем эти 10 лет, тогда в 2009 нам формально сказали, что падения доходов не было. Была безработица, неполная занятость. Пенсионерам подняли пенсии, за счет этого вышли в ноль что называется. Как с 2008, пожалуйста, какой вам год больше симпатичен. Но примерно вот там. Очень большой рост безработицы.

Н.Зубаревич: Если вы на рынке бизнеса, в рыночных условиях — я бы очень поостереглась сейчас делать какие-то шаги

О. Журавлева― Вот. Я где-то даже прочитала, что безработица среди женщин вроде бы стала расти чуточку быстрее мужчин. То есть непонятно, как считается.

Н. Зубаревич― Элементарно, Ватсон. Ну просто элементарно. У нас две есть безработицы. Одна – так называемая по методологии международной организации труда. Она меряется опросами. Массы. Это каждый месяц по 50 с лишним, почти 60 тысяч человек опрашивается. Вы работаете, вы ищете работу и так далее. Большущий опросник. Вот эта безработица, которую мы по международной методике меряем, она у нас выросла всего ничего. Было 4,5%, сейчас, на начало июня, концу мая – 6. Первая причина, почему она не так выросла. Потому что чертова туча людей сидели в отпусках без сохранения содержания, сидела на тарифе, на неполной занятости. И ждала. И они себя безработными не называли. Вторая история. Как помните с прожиточным минимумом с бедностью абсолютной. У нас есть зарегистрированная безработица. Руки в ноги взял и пошел в службу занятости. А сейчас это можно делать онлайн. Вот как только сделали два дела. Первое дело – подняли пособие до прожиточного минимума, до того вилочку знаете: от полутора тысяч до 4,5. Ноги не хочется поднимать. За полторы тысячи. Сейчас подняли до прожиточного. В Москве – больше. И второе, разрешили онлайн-регистрацию. Все, народ повалил. И самый большой прирост безработицы в целом по стране – в 3,5 раза, у нас было меньше процента, а сейчас 3. То есть 3,1 где-то, а было 0,7-0,8. Соответственно самый большой прирост безработицы не в 3,5 раза, а в 4-5 – это наши крупнейшие города и регионы. Потому что там посыпались рыночные услуги. Там довольно много женщин занято.

О. Журавлева― Маникюр, уборка. Няня.

Н. Зубаревич― Няни они там все в левую работают. Поэтому там справочку-то не предоставишь. А если вы в ресторане…

О. Журавлева― Если в агентстве, тоже предоставишь.

Н. Зубаревич― Нет, справочка пока нужна…

О. Журавлева― Это понятно. Но уже многие действительно работали даже в этих сферах вполне официально.

Н. Зубаревич― Очень много белой занятости. И вот в Москве, я просто называю четыре региона с максимальным физическим приростом количества людей. В Москве уровень безработицы был 0,4. В Московской области – 0,5. До «короны». В Питере – 0,4%. И в Татарстане – 0,6. Сейчас знаете, какие у них цифры. От 2,5 до почти 3 уровень безработицы. Вот они создали физически количество, максимальный прирост. И самую высокую динамику. Потому что эффект базы, они стартовали с очень низкого уровня. В Чечне с Ингушетией даже сократилась. У них же была чертова совершенно цифра. Типа 28%. Но как-то уже не хорошо. Поэтому в среднем по стране 3,5, а в крупных городских территориях гораздо сильнее.

О. Журавлева― А изучается ли вашим коллегами ситуация с возрастом безработицы. Потому что нам очень часто говорят, что тревожность общества какая-то агрессивность связана с большим количеством молодых безработных. Еще с какими-то вещами. Кто-то изучает эту возрастную ситуацию?

Н. Зубаревич― Конечно. Но в спокойные времена предмет больших исследований, несколько очень сильных профессионалов. Вышки и в РАНХиГС. В МГУ меньше слышала. Суть очень простая. Если брать статистику, у нас самая высокая молодежная безработица в возрастах 16-19. И 20-24. Мало кто выходит на рынок труда, еще все учатся.

О. Журавлева― Поэтому им не платят как детям. Детям платят только до 16. Потому что 16 – все должны работать. А они, бездельники, у нас безработные.

Н. Зубаревич― Если они не учатся. У нас очень трудно выловить предпенсионную безработицу. Но есть общее место. Что женщины после 40 в спокойных, не коронавирусных ситуациях, им сложнее найти работу. Правда. А уж ближе к пенсионным возрастам в связи с этими запретами на увольнение, тупо перестали брать. Как беременных не берут, потом уволить не могут. Наш трудовой кодекс, он зайка хочет оградить всех, вот создать условия и добивается ровно обратного эффекта. Работодатель, понимая риски, старается эти группы на работу не брать.

О. Журавлева― Кто у нас в этом смысле самый несчастный. Чья жизнь имеет значение. Я имею в виду, что если ты женщина, это уже проблема. У тебя с работой могут быть проблемы, потому что если ты сейчас не беременна, то можешь быть беременна через полгода.

Н. Зубаревич― Нет, в Москве на это не смотрят. В Москве средний возраст рождения первого ребенка уже хорошо к 29 годам. Девушки сначала делают карьеру, стартуют, какую-то накапливают профессиональную квалификацию, а потом принимают решение о рождении ребенка. В глубокой провинции рабочих мест тупо нет. Девочек по блату пристраивают. Ты дочка Ивана Ивановича? – местечко тебе найдем. Поэтому все не так. А вот предпенсионный возраст – это верно, как только приняли этот закон, ну работодатель он же не идиот. Он сделал как надо. Правило России со времен Виктора Степановича: хотели как лучше – получилось как всегда. Работает как часы.

Н.Зубаревич: Ближе к пенсионным возрастам в связи с этими запретами на увольнение тупо перестали брать

О. Журавлева― С этим трудно поспорить. Еще одна тема. Она напрямую не относится к вашей деятельности, тем не менее. Все очень обеспокоились, призывали к отчуждению территорий РФ, которые приравнены к экстремизму. Будет в связи с поправками в Конституцию поправлено большое количество законов и выясняется, что гражданин не может даже думать, не то чтобы писать и говорить о том, кому нужны те или иные острова или полуострова. И кто на самом деле исторически на них имеет право. Но при этом само государство в лице своих руководителей может проводить демаркационные линии. Что-то еще такое делать. Какова цель вот этого, в общем, это угрожающий – до 10 лет срок.

Н. Зубаревич― Вы знаете, то же самое же с Великой Отечественной войной. Только официальное толкование. Это значит, что наука, которая занимается историей Великой Отечественной войны, что история формирования государства и территориальных приращений или убытка, вообще эта наука, я не знаю, как сейчас описываться история Дальнего Востока или Японии. Это для меня большая интересная штука. А что не знали, кому это принадлежало с конца 18 века. Что были японские и Курилы все. И потом Сахалин как бы отдавали полностью, потом пополам разрезали. Как? Ну, если это нарративно, ну просто рассказываете об этом. Вы же не призываете при этом: все срочно отдаем японцам. Нет же этого. Люди просто изучают документы. Поэтому размытость формулировок может любого за ребрышко подвесить. Мне хорошо, я буду громко кричать: Россия не распадется. Я, слава богу, в этом уверена. Но это мое оценочное суждение. А если бы я думала иначе.

О. Журавлева― У вас я прочла, что есть любимая теория 4-х Россий.

Н. Зубаревич― Да, Господи.

О. Журавлева― Ну просто это же не о распаде, это просто о разных…

Н. Зубаревич― Реструктуризации пространства, нам пока еще не запретили реструктурировать пространство вне пределов административных границ. Потому что это не про…, это про крупные города средние и малые.

О. Журавлева― Промышленные.

Н. Зубаревич― И отдельно вытащены за те периферии, в которых еще просто модернизация не прошла. Там регионы. Все наши слаборазвитые республики, потому что у них позже все началось. И что, я на них наехала, сказав, что у них это позже началось? Демографический… урбанизация, индустриализация. Ну, пусть попробуют меня построить, у меня есть цифры статистики российской империи, Советского Союза. Я буду отбиваться. Мы все отбиваемся как можем. Мы будем отбиваться.

О. Журавлева― Если еще учитывать, что во многих размытых законах, в судах по оправданию того или призывам к сему, очень большую роль стали играть так называемые эксперты.

Н. Зубаревич― Где они их вытаскивают.

О. Журавлева― Это вопрос…

Н. Зубаревич― …университета на поддельном бланке. А сейчас они закрыли лавочку. Вы забыли. Следственный комитет выбил себе право назначать внутреннюю экспертизу по всему. У нас Следственный комитет от лингвистики до технических вещей теперь главный. Поэтому не нужны нам хакасские университеты с липовыми шахтами. Бумажки. Все решает Следственный комитет.

О. Журавлева― Может к лучшему.

Н. Зубаревич― Только в одном – что это не портит репутацию науки. Потому что такие люди, которые это подписывают – это позорище. Просто позорище.

О. Журавлева― Мне было важно от вас это услышать. Вам Сергей Прокопенко из Курской области еще прислал вопрос: какие подводные камни статуса самозанятого? Во как.

Н. Зубаревич― Камень простой. У вас плати 5 копеек и очень легкая регистрация. Но если государство решит, что у него денежек-то мало, а с кого бы еще денежку сдоить, то вам могут очень быстренько этот процент выплачивания поднять. Поэтому верите государству – работайте. Не очень верите государству – на свет-то уже выйдете.

О. Журавлева― То есть.

Н. Зубаревич― Вы будете уже учтены.

О. Журавлева― Понятно.

Н. Зубаревич― Потом выйти обратно, это дополнительные риски. Потому что налоговая про вас уже знает. Беда-то в другом. Куча мест, где людей, те, кто сидел на контракте, их заставляют регистрироваться так, чтобы сэкономить на страховых платежах.

О. Журавлева― Совершенно верно. Но если уж засветился, то все.

Н. Зубаревич― Мы умеем отползать от государства. Огородами, к Котовскому. Куда угодно. Но лучше быть менее заметным. Это правда.

О. Журавлева― Ох, спасибо большое, Наталья Васильевна. В 19 в программе «Особое мнение» — Аркадий Островский, редактор отдела России журнала «Экономист», в 20 часов в «Лукавой цифре» посол Финляндии в России. А после 21 часа – Александр Невзоров в «Невзоровских средах». Наталья Васильевна, спасибо, что вы не отползаете и показываете, делитесь своими академическими и жизненными знаниями с нашими слушателями. Это очень вдохновляет.

Н. Зубаревич― Мы не отползем. Мы будем бодаться.

О. Журавлева― Спасибо большое. Наталья Зубаревич, директор региональной программы независимого института социальной политики. Всего доброго.