Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, в студии Татьяна Троянская, я приветствую Дмитрия Солонникова, политолога, сегодня мы услышим его особое мнение. Очень хочется, чтобы вы прокомментировали свежие новости о том, что новым вице губернатором Санкт-Петербурга станет Александр Бельский, нынешний председатель комитета по территориальному развитию главного внутриполитического ведомства и будет курировать молодежную политику. Это человек с интересным прошлым. Почему человек, который занимался выборами, сейчас становится вице губернатором?

Д. Солонников― В Смольном и уже не в первый раз переформатируется блок внутренней политики. Сначала за него отвечали несколько губернаторов, до последнего времени Ирина Петровна Потехина была главным по внутренней политике, а сейчас, если Бельский становится вице губернатором и в его подчинение переходит координация работы с муниципальными органами власти, и с районными администрациями, комитет по взаимодействию с общественными организациями, он же комитет по молодежной политике, то тогда большой кусок внутренней политики берет на себя он. Видимо это уже подготовка к выборному сезону 21-года, когда наш город будет избирать Законодательное собрание и когда в городе будут выборы в Государственную думу. И видимо Бельский как человек, который хорошо знает работу районных администраций, понимает все нюансы организации всех процессов там, он будет отвечать за то, чтобы с точки зрения администраций грамотно организовать технический процесс по подготовке к выборам. На администрацию всегда ложится большой груз, технический и организационный, который должен обеспечить результаты голосования.

Т. Троянская― Я правильно понимаю, что Бельский хорошо справился с поставленной задачей по выборам в Петербурге? Не по выборам, а по голосованию.

Д. Солонников― За него отвечал не Бельский, этим занимался в основном Горизбирком, а он обеспечивал техническую часть данного процесса. За контролем следила Общественная палата, за соблюдением законности. Был целый штаб политтихнологов, который курировал организационно этот процесс. И была разные волонтерские группы. А в зоне ответственности районной администрации – это курировал Бельский, но в основном видимо он справился. Никаких серьезных претензий именно к его блоку здесь не было.

Т. Троянская― А насколько это назначение может понравиться спикеру Законодательного собрания Вячеславу Серафимовичу Макарову, который часто на заседаниях вспоминает имя этого чиновника?

Д. Солонников― Вячеслав Серафимович Макаров вспоминает имена многих чиновников Смольного, и если говорить о Бельском, то не думаю, что именно с ним у Вячеслава Серафимовича самый конфронтационный фронт. Наверное как и многие назначения в Смольном они будут прокомментированы спикером Законодательного собрания критически, но они будут сотрудничать и дальше. И партии «Единая Россия», которую представляет Вячеслав Серафимович, и Смольному нужно будет показать на выборах определенный результат. Выборы должны будут пройти честно, открыто, легитимно и конкурентно. И над этим будут работать все. Тут уж, хотят или не хотят, но Бельский и Макаров будут работать сообща.

Т. Троянская― Честные, как всегда. Я хочу назвать наши средства связи. Смс можете присылать на номер +7 931 298 57 00. И присоединяйтесь к видеотрансляции «Эха Москвы в Петербурге» на Ютубе. Здесь вы можете также задавать вопросы Дмитрию Солонникову.

Сегодняшнее утро я начала с вашей колонки «Игра на интерес» в «Деловом Петербурге». Вы сказали, что голосование по поправкам в Конституции состоялось и его результаты теперь медицинский факт. Объясните, медицинский факт, который говорит о том, что общество нездорово? Или что?

Д. Солонников― Общество поддержало поправки к Конституции, и даже у тех, кто математически высчитывает погрешности, нет сомнений, что большинство россиян проголосовало за поправки. Мы их приняли и теперь будем жить в той редакции Конституции, которая сформирована на голосовании на прошлой неделе. Медицинский факт заключается в том, что мы перешли в новую реальность. Была операция. Мы после операции встали и пошли. Что-то нам отрезали, а какие-то новые катетеры вставили новые. И более здоровый организм пошел дальше.

Т. Троянская― Вы сказали, что большинство проголосовало за, но есть вопрос соотношения да и нет. Это у вас тоже не вызывает сомнений?

Д. Солонников― Сомнения могут быть всегда, как говорил Карл Маркс: «Всё подвергай сомнению!» И поэтому всё можно подвергать сомнению. Но для того, чтобы подвергать сомнению аргументировано, должны быть серьезные факты. Есть случаи, которые и у меня вызывают недоумение. По стране есть целый ряд показателей, которые мне кажется могут быть скорректированы, могут вызывать удивление по своему состоянию. Но они не принципиальны. Если считать все нарушения, которые фиксируются… Давайте разделим, большинство зафиксированных нарушений – это нарушения с точки зрения соблюдения процедур, например, куда-то не туда вынесли урну и это никто не зафиксировал, кто-то пишет, что во двор, а там не было наблюдателей. Ну и что? Или кто-то говорит, что на участках не было масок или плохо следили за соблюдением санитарных дистанций. Но на результат это никак ни влияет.

Т. Троянская― А вы смотрели график Шпилькина по результатам статистики? Там эти «кометы с хвостами» сплошь и рядом. И на участках, где наблюдатели работали серьезно и не выходили из помещения в течение всего дня, там – одна картина, а на соседнем участке, где жители этого же района, но картина совершенно иная. Это же не реально?

Д. Солонников― Я об этом и говорю. Ряд участков вызывает сомнения, но кометные хвосты могут иметь и серьезное объяснение и с этим нужно математически работать. Предположим, голосование на закрытых участках, если мы говорим о сотнях тысяч участков, которые есть по нашей стране. Участки, где голосуют закрытые коллективы, они и должны показывать согласованное голосование, те, кто живут в гомогенной информационной обстановке, да, они будут голосовать примерно однотипно, это некая психология. Если мы говорим о статистике – сколько людей пришло и сколько проголосовало, то эти хвосты с участками, где явка приближается к 100%, на мой взгляд могут иметь объяснение и кроме фальсификации.

Потом, да, фальсификации неверное где-то и есть, но вопрос в проценте. Один, второй, третий… сто участков, где может быть зафиксированы и вбросы, и подделка протоколов, что было на выборах всегда. Насколько это меняет всю картину? Каждый раз нужно разбираться в отдельной ситуации. Мы много раз об этом говорим. Здесь вопрос даже не к подсчету результатов, а к действиям правоохранительных органов. Если зафиксирован вброс, если зафиксирована подделка протокола, то это должно иметь уголовно наказуемое преследование, а пока у нас в стране не будет этого, и пока случаи фиксации нарушений не будут иметь гарантированного наказания, проблемы у нас будут.

Т. Троянская― К сожалению, у нас здесь дело не доводиться до конца.

Д. Солонников― Не доводиться. И это не первые выборы такие. Мы об этом говорим после каждых выборов. И сейчас я ничего сверхъестественного не увидел. И Шопилькин показывает эту картину после каждых выборов, которые прошли в нашей стране. И здесь вопрос не к организаторам, а к контрольным органам. Есть кто-то кто может аргументировано, с подтверждением фактов подать документы для контроля теми службами, которые должны следить за охраной правопорядка в нашей стране. Нужно подавать эти документы и требовать отчета, где фиксация результатов.

Т. Троянская― Но и контрольные органы у нас тоже бывают иногда… ну вы знаете! Вы же член Общественной палаты!

Д. Солонников― Бывают, но речь не идет о том, что у нас всё идеально. Идеального нет нигде. Ни в Британии, ни в Штатах, ни в Евросоюзе. У ни у нас, к сожалению. Идеального мира не существует. Может быть он на небесах? Посмотрим. Когда-нибудь. Но это никак не меняет позицию того, что нужно полученные результаты отстаивать, если есть факты, подтвержденных нарушений, то эти факты должны быть грамотно юридически зафиксированы, а потом доведены до логического конца. А обсуждение их в эфире или в соцсетях – это сотрясение воздуха.

Т. Троянская― Владимир Путин в интервью «России-1» сказал, что Конституция Советского Союза содержала в себе мину замедленного действия. О праве выходя республик из состава Союза. А вы согласны с этим? И какую мину замедленного действия содержит в себе новая Конституция? Или в ней нет никаких мин?

Д. Солонников― Здесь можно согласиться, а можно и не согласиться с Владимиром Путиным. Конституция Советского Союза строилась на той идеологии, что было была заложена правящей на тот момент Коммунистической партией. Одной из основополагающих вех этой идеологии было право наций на самоопределение и действительно, по Конституции Советского Союза каждая республика была суверенным государством. Она имела право на выход. И на этом строилась база всех отношений между народами после 17-го года. И это было естественно для тех людей, которые тогда находились у власти.

Можно ли говорить о том, что это мина замедленного действия? Да, в конце концов это привело к распаду Советского Союза. Но когда большевики строили свое государство, они считали возможным, что нации имеют право выйти из состава большого государства, или жить в составе большого государства, если считают это правильным. И за время Советского Союза целый ряд республик, целый ряд территорий вошли в состав в СССР, в том числе и Тыва, которая в то время была независимым государством, до 44-го года, она добровольно вошла в состав СССР и до пор считает это для себя правильным.

Право наций как входить, так и выходить из СССР было заложено в Конституции. Да, потом это привело к тому, что СССР развалился, к величайшему сожалению очень многих, и меня в том числе.

А нынешняя Конституция… такой момент как распад СССР, они Конституцией на защищаются. Когда СССР распадался, он распадался не потому, что в Конституции было право на самоопределение. Распался он из-за того, что руководство страны из-за экономического кризиса, с которым руководство не смогло справиться, из-за политической турбулентности, из которой руководство страны не смогло выйти и так далее. А возможно, что и из-за серьезного внешнего давления. И если все тоже самое будет повторяться внутри нынешней современной России, то, к сожалению она спасти Россию от распада не сможет, если руководство даст слабину , проиграет и не сможет адекватно реагировать на вызовы.

Т. Троянская― И такой миной может стать Владимир Путин?

Д. Солонников― Нет, такой миной Путин не станет, он достаточно успешно прошел целый ряд сложных моментов…

Т. Троянская― Сегодня – да, а завтра — нет. Всё же меняется.

Д. Солонников― Да, и это у каждого так. И самый лучший футболист может сделать кикс и промахнуться мимо ворот. Слава богу, «Зенит» вчера выиграл! Но от ошибок никто не застрахован. На ситуацию можно смотреть по статистике, чем больше пенальти игрок забил, тем больше вероятность, что и в следующий раз он забьет тоже. И если Владимир Путин пока не промахивался, вероятно, что и дальше он будет успешно руководить страной. Вероятность этого высока. А промахнуться может кто-то другой.

Т. Троянская― По поводу промахивания… Когда на это устремлена вся защита, то чтобы тут промахнуться, тут надо быть… уж не знаю кем.

Д. Солонников― Да ладно! Пенальти забивают, когда защиты нет вообще никакой!

Т. Троянская― А когда и вратарь еще удален, то забить гол не сложно!

Д. Солонников― И тогда бывает мимо ворот попадают! Но мы же сейчас не об этом говорим. Если говорить о политическом пространстве страны…

Т. Троянская― Мы проводим аналогии.

Д. Солонников― Многовекторность и возможность выбора, мы тоже это много раз обсуждали. Кто будет следующим президентом страны мы сейчас не знаем. Зачистка пространства…

Т. Троянская― А зачем нам это знать? Если нам это известно до определенного года. Если здоровье президента не подведет.

Д. Солонников― Будущее никаким образом не детерминировано. Будущее нам неизвестно ни в какой части, в том числе и в той части, кто будет президентом после 24 года.

Т. Троянская― А до 24-го года вы уверены? Раз будущее неизвестно, то оно не известно совсем. Завтра все может поменяться.

Д. Солонников― Это правда, оно может и завтра поменяться. Летом 19-го года никто не предполагал ситуации с коронавирусом и мировым кризисом, который наступил в 20-м. За полгода до обвала цен на нефть и глобального падения фондового рынка, никто эти процессы не прогнозировал. В таком объеме – никто! И что будет через полгода, через год, стопроцентной гарантии не даст никто и никогда. Как будет действовать наша страна, перед какими вызовами она будет стоять и какие будет должна принимать технологии для управления, мы на 100% не знаем. И когда 15 января президент говорил о необходимости поправок, это был важный момент, к 15 января в Кремле уже было понимание, что мир стоит перед серьезнейшими вызовами.

Мы часто говорим, что в Кремле есть хорошие прогнозисты, что там есть информация нашей разведки, и дай бог она там есть, и дай ей бог здоровья, чтобы она хорошо работала. И возможно там лучше всех нас знают, какие процессы происходят в мире. Наверное так было и в этот раз, и в январе уже было понятно, что нужно менять руководство страны, что нужно менять систему управления, модернизировать ее.

Т. Троянская― Что значит менять руководство страны? Конституция укрепила руководство страны!

Д. Солонников― Оно поменялось, те люди, которые сейчас пришли к техническому управлению, кабинет Мишустина, он явно более адекватен к сложным кризисным ситуациям, чем это было при Дмитрии Анатольевиче Медведеве. В этом отношении произошло изменение. А если говорить о кризисной ситуации, то поправка, внесенная Терешковой, скорее техническая, и скорее – про нынешнюю ситуацию. Весь 19-й год шла борьба кремлевских башен, почти неприкрытая борьба кланов за то, кто будет преемником. Кто поставит своего человека на стартовую позицию, чтобы вот-вот стартовать. Они не управлением страны занимались, а выявлением того, кто будет следующим президентом. А в условиях кризиса – это нереально, когда основные акторы занимаются не нынешней ситуацией, а не очень определенным будущей.

Т. Троянская― Ах вот почему была нужна такая спешка с голосованием!

Д. Солонников― Не только. Спешка с голосованием была нужна, потому что к 15 января уже было пониманию, что будет пандемия, что будет кризис, и пытались провести голосование до нее, на две недели не успели. И в этом отношении спешка с голосованием логична и понятна. Когда 15 января запускали этот процесс, и за два-три дня начали говорить об очень коротком и жестком графике, то у многих действительно было непонимание, почему такая спешка и почему так надо было торопиться и какой дедлайн у нас стоит дальше. Дедлайн – это карантин по пандемии и до него чуть-чуть не успели. А так бы все прошло не в июле, а в апреле, как планировалось.

Продолжу про продление сроков. Первый момент, технический момент сейчас, нужно было прекратить брожение в умах российской элиты и сосредоточиться на текущих проблемах. А второй важный момент – это убрать гарантированную смену высшего руководителя страны, верховного главнокомандующего в 24-м году. Нынешняя мировая турбулентность не дает никакой гарантии, что к 24-му году мир не войдет в жесточайший кризис, вплоть до горячего военного конфликта и возможно с применением ядерного оружия. Мы видим, что происходит в Южно-Китайском море, что происходит на границе Китая и Индии, и эти процессы с большой долей вероятности будут только усугубляться. И если, не дай бог, будет серьезный мировой кризис, никто ядерной войны не хочет, но серьезнейший мировой кризис с развалом мировых институтов, с развалом финансовой мировой системы, то в этой ситуации гарантировано менять президента и верховного главнокомандующего, не самая лучшая тема. И если все будет хорошо и кризиса не наступит…

Т. Троянская― Лучше плохой старый, чем непонятно какой новый? Вы рассуждаете с этих позиций?

Д. Солонников― Да. Смена – это всегда кризис. Смена президента – кризис всегда и в любой стране. А кризис в ситуации таких вызовов, на порядок повышает риски в нашей стране. И если все будет спокойно, у меня нет сомнений, что к 24-му году смена власти произойдет. А в 24-м или чуть раньше, по сценарию Бориса Николаевича Ельцина – «я устал, я ухожу», может быть и чуть раньше. Это все будет зависеть от ситуации, в которой будет жить наша страна и находиться мир. Может быть это будет в 23-м году, а может быть и в 24-м. А если будет серьезное мировое противостояние, если, не дай бог, мы будем находиться в предвоенном положении, в ситуации мобилизационной экономики, то страна тогда может президента не менять. У нас такой шанс остался.

Т. Троянская― Выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Петербурга в 21-м году. Насколько реально, чтобы уже эти выборы могут пройти в течение семи дней? И не будет ли досрочного голосования? Рейтинги падают, и может быть надо будет как-то всё ускорить?

Д. Солонников― Полноценных выборов в течение семи дней нет нигде в мире. Это наше ноу-хау. В условиях коронавируса в Южной Корее тоже голосовали в течение нескольких дней. Если рассматривать технологии, которые применялись на голосовании – вынесенные избирательные участки и голосование в течение семи дней, это ответ на пандемию. Если голосование в Госдуму тоже будет проходить в условиях карантинных мер, то возможны разные ситуации. Безопасность людей – это главное. Сейчас решался вопрос безопасности людей, и он будет решаться там. И это основное, а какими методами? Посмотрим! Если пандемия останется в прошлом, и мы будем жить в нормальной с спокойной обстановке, то никакой необходимости в такой работе нет. Закон о голосовании и закон о выборах – это два разных закона. Целый ряд моментов, которые были здесь, они к выборам не применимы.

Т. Троянская― А Валентине Ивановне понравилось!

Д. Солонников― Давайте аккуратно читать Валентину Ивановну! Она как раз говорила о безопасности людей и возможности упрощения для людей принятия участия в голосовании. И она сказала, что нужно проанализировать итоги этих выборов. Валентина Ивановна не говорила, что все следующие выборы мы будем проводить 7 дней. Если ее читать внимательно, то там совсем не об этом говорилось.

А проанализировать нужно. Тут целый ряд важных моментов. В законе о голосовании нет понятия дня тишины. А в рамках данного голосования экзитпулы публиковались с первого дня. Информация в соцсетях и в медиа активно шла в течение всего этого голосования. На конкурентных выборах все это невозможно. Реально представить, что экзитпулы будут идти семь дней и семь дней будут в тайне результаты? Давайте будем реалистами, этого не произойдет. Результаты утекут в телеграмм и в другие сети и все на второй или третий день будут знать как раскладываются голоса и это серьезнейшим образом может влиять на исход голосования. И поэтому взять эти технологии и как гипсовый слепок перенести слепо на выбору в Госдуму и в Законодательное собрание, невозможно.

Вопрос с наблюдателями. Так как здесь не было конкуренции, то наблюдатели были только от одной структуры, от Общественной палаты.

Т. Троянская― Были еще интересные зарубежные наблюдатели. Очень своеобразные.

Д. Солонников― Официально это были не наблюдатели, это были эксперты, которые пришли посмотреть на наш опыт.

Т. Троянская― Приехали! Из зарубежных стран.

Д. Солонников― Да, но это были не наблюдатели. Не было официальных наблюдателей от ОБСЕ, не было наблюдателей от ЕАЭС, как это у нас часто бывает. Наблюдатели были только от Общественной палаты.

Т. Троянская― Скорее всего голосовать за Госдуму и Закс будут только один день. Мы продолжим после московских новостей.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Давайте завершим длительную историю с выборами. Я правильно понимаю, что если не будет пандемии, то выборы будут в один день. Но если, не дай бог, все продолжится, то каким-то образом будут меняться законы о выборах?

Д. Солонников― В один день, я этого не утверждал. Я говорил, что стопроцентно переносить нынешнюю практику на конкурентное голосование по выборам в законодательные и исполнительные органы власти невозможно. А дальше будут принимать решение. В мире есть несколько практик как повысить явку. В очень многих странах практика досрочного голосования активно применяется. Голосование вплоть до 20 дней до одного дня до общенародного волеизъявления. Активно и свободно граждане могут прийти и подать заявление о любой причине, достаточно сказать, что человека в этот момент не будет дома. Или, что ему по религиозным аспектам в этот день нельзя голосовать. Можно придумать всё, что угодно и проголосовать заранее.

У нас в стране досрочное голосование определенным образом скомпрометировано, и поэтому говорить о досрочном голосовании тяжело. Хотя можно провести информационную кампанию, открыть окно Овертона, и вернуться к досрочке. Посмотрим, возможно это или нет.

В мире есть другой прекрасный способ как повысить явку. Более чем в двух десятках стран голосование это не право, а обязанность граждан. Граждане, не участвующие в голосовании без уважительных причин, платят очень большие штрафы. И это совсем не дикие страны, это Греция – родина демократии, это Бельгия, это дружественная нам Бразилия. В Европе, и в Азии и в Америке, несколько десятков идут по этому пути. Это прекрасный способ. Взять и ввести в России обязательность голосования.

Т. Троянская― Не проголосовал – плати штраф!

Д. Солонников― Да! Несколько тысяч рублей. Прекрасно. И люди пойдут голосовать.

Т. Троянская― У нас есть еще одна очень важная тема. Сегодня прозвучит приговор Светлане Прокопьевой, псковской журналистке. Мы уже знаем, что прокуратура запросила шесть лет лишения свободы. Если приговор будет обвинительным, как это поменяет нашу жизнь?

Д. Солонников― Серьезно нашу жизнь это не поменяет никак. Давайте будем реалистами.

Т. Троянская― А нашу журналистскую жизнь?

Д. Солонников― Жизнь в стране не поменяет никак. Граждане Удмуртии, Саратовской области и даже Ненецкого автономного округа ничего про это не узнают. А журналистскую жизнь? Конечно, это крайне неприятное событие для всего журналистского сообщества. Скорее это будет вопрос к руководству СМИ, как им строить свою политику. Мне кажется, что в данной ситуации отвечать должна не журналистка, а руководство средства массовой информации. Это же уже и произошло. Выписали же штрафы? И на этом можно было бы и закончить разбирательство. А то, что женщину пытаются приговорить к реальным срокам за корректное или некорректное выступление в СМИ, журналистку, которая выполняла свой профессиональный долг хорошо ли, качественно или не качественно, каждый может это оценивать по-своему, это серьезный вызов для журналистов. Вопрос, как руководство СМИ будет строить свою политику, вводить ли внутреннюю цензуру и внимательно вычитывать тексты…

Т. Троянская― А по этому конкретному случаю, вы считаете, что здесь есть вопрос, о чем говорить? В конкретном случае со Светланой Прокопьевой? Вы считаете, что здесь есть состав преступления?

Д. Солонников― Я считаю, что состава преступления здесь нет, я его ни вижу. Некорректность высказывания могла быть. Но это не карается уголовной статьей и лишением свободы. Проводить собрание трудового коллектива и строить информационную политику так, чтобы к СМИ не было нареканий, на мой взгляд, вопрос не к журналисту, а к средству массовой информации, вопрос его руководства. Разбирательство должно идти между юрлицами. Между газетой, телеканалом, радиостанцией и теми органами, которые считают, что информационная политика данного СМИ в чем-то нарушает законодательство. Журналист, если он работает в СМИ и под высказываниями и статьями подписывается редакция, он выполняет редакционное задание, он делает то, что принято в этом СМИ. Это блоггер – сам по себе игрок в информационном поле и он ни перед кем не отвечает, и распространение информации в соцсетях никем не контролируется, тут каждый сам за себя в ответе.

Т. Троянская― Вы считаете, что нужно было судить не Светлану, а СМИ? «Эхо»?

Д. Солонников― Вы же получили штраф и вы же это знаете! И на этом инцидент должен был бы исчерпан.

Т. Троянская― А как вы думаете, какой приговор сегодня прозвучит?

Д. Солонников― Никак не думаю, это я не могу комментировать, не знаю. Очень надеюсь, что уголовного срока не будет.

Т. Троянская― А не уголовный? Например, запрет на профессию. Вы считаете, что это справедливо?

Д. Солонников― Запрет на профессию на мой взгляд это вообще спорный момент. Запрет на профессию журналиста! Человек что ли писать должен перестать?

Т. Троянская― Не работать в СМИ в течение какого-то времени!

Д. Солонников― Что такое сейчас СМИ!? Да ладно! Сейчас половина информационных агентств в интернете не зарегистрировано как средство массовой информации. Это очень спорный момент, и опять же, это вопрос не к журналисту, а юрлицу, к меда. Здесь все должно было ограничиться предыдущими решениями, на мой взгляд весь этот процесс очень странный.

Т. Троянская― Вы сказали, что жизнь жителя Якутии таким образом не изменится. А она изменится. Житель Якутии будет получать информацию уже отцензурированную. И иногда даже и самоотцензурированную. Посмотрев на судьбу Светланы Прокопьевой журналист трижды подумает, прежде чем выражать свое особое мнение, простите.

Д. Солонников― Я не согласен. Те журналисты, которые хотят выражать свое мнение, будут его выражать еще более активно, гражданским вызовом… Посмотрим. Нет, я не считаю, что что-то изменится. Сами журналисты сильно меняться не будут. А то, что будет происходить внутри медиа, эта реакция может быть. Естественно мы спорить не будем, но с завтрашнего дня информационная палитра страны не изменится никаким образом.

Т. Троянская― Посмотрим, посмотрим. Политолог Валерий Нечай вас поправляет. В Греции и Бельгии нет закона об обязательном голосовании. Штрафы там не действуют.

Д. Солонников― Они там есть!

Т. Троянская― Но они не действуют!

Д. Солонников― Ну это также как у нас в стране. Есть законы, которые не действуют. Это не совсем так. Есть законы и они есть, они обязательны к исполнению, а если их не выполняют, то мы за это критикуем руководство страны.

Т. Троянская― Давайте про то, что на кого-то законы действуют, а на кого-то нет. Поговорим про эту избирательность. «Зенит» досрочно стал чемпионом. Мы поздравляем с этим тех, для кого это важно. Но сегодня рано утром зенитовцы прилетели в «Пулково-2». Туда приехали фанаты. Я смотрела эти картинка. И там был наш корреспондент Андрей Кусков. Маски были надеты только у футболистов. А все фанаты грудь-грудью толпились и были без масок. И никого из омоновцев не волновали ни безопасность в плане здоровья, ни безопасность в плане проведения несакнционированного массового мероприятия. При этом мы знаем про очередное винтилово на Рубиншейна в выходные. Вот почему, фанатам «Зенита» можно, они как бы не заболеют коронавирусом, а на Рубинштейна тусить нельзя!

Д. Солонников― Сейчас гражданам не запрещено появляться на улицам без масок. Обязательный масочный режим в Петербурге слава богу отменен.

Т. Троянская― Да? Но речь идет о близком общении даже на улице, когда толпы людей…

Д. Солонников― А у нас хоть когда-то задерживали людей, которые идут по улице рука об руку?

Т. Троянская― Хорошо, но почему на Рубинштейна нельзя тусить, а в Пулково, встречая футболистов можно?

Д. Солонников― На Рубинштейна? Злачные места периодически проверяют. Здесь же вопрос не в тусят, а в том, за что могут проверить то или иное заведение. Аль-Капоне ведь тоже сел только за…

Т. Троянская― Хорошо, а почему фанатам «Зенита» можно кучковаться несанкционировано в Пулково?

Д. Солонников― Фанаты «Зенита» кучковались всю жизнь, с восьмидесятых годов.

Т. Троянская― Но в восьмидесятых годах не было коронавируса! И не было закона о…

Д. Солонников― Не было, но были другие ограничения. К празднованию любых событий, будь то победа во Второй мировой войне, победа в Великой Отечественной войне, будь то победа «Зенита» или какая-то другая победа, относятся более-менее спокойно. Если к ним относиться спокойно, до давайте к ним относиться радостно! Я думаю, что вряд ли кто хочет, что та радость, которая есть у граждан нашего города ограничивалась. Радость по поводу праздника – свадьбы или для дня рождения…

Т. Троянская― А если сейчас журналисты выйдет за Прокопьеву на улицу, то их будут винтить. По поводу праздника – можно собираться, а указывать на проблемы правительству нельзя? Да?

Д. Солонников― Указывать на проблемы можно конечно, но есть правила проведения митингов.

Т. Троянская― Но почему эти правила не действуют на зенитовцев?

Д. Солонников― Но это же не митинг! Встречать в аэропорту друзей…

Т. Троянская― Как не митинг?

Д. Солонников― Ну так. Мы приехали в аэропорт встретить делегацию кого-то, или предположим, приехали мои друзья из Якутии, и мы, все их петербургские товарищи собрались и поехали их встречать! Это что, когда-то было что ли митингом?

Т. Троянская― Прекрасно, Дмитрий, прекрасно! Когда политологи узаконивают избирательность права, о чем мы дальше можем говорить.

Д. Солонников― Это не избирательность права! Надо разделять митинги и мероприятия.

Т. Троянская― У нас время новостей и мы передаем слово Сергею Кагермазову.