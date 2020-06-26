Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 7 минут. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Троянская. Я приветствую Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидера фракции «Яблоко». Всех призываю присоединиться к нам на Ютубе, там нас можно не только слышать, но и видеть.

Борис Лазаревич, прежде чем мы начнем говорить о голосовании, я хотела бы, чтобы вы вспомнили Игоря Сидорова, журналиста, который умер от ковида. Накануне это стало известно. Он был председателем Союза журналистов и вы были с ним знакомы.

Б. Вишневский― Я много лет был знаком с Игорем Александровичем. Утром я узнал о его кончине. Мои глубокие соболезнования всем его родным, близким и друзьям. Это большая потеря не только для журналистского сообщества, но и вообще для Петербурга, для петербургской культуры и для всех кто читал, видел и слышал Игоря. Он был очень хорошим председателем Союза журналистов, он очень много делал для поддержки журналистов, и продолжал это делать даже после того как ушел с поста председателя. Очень печально, что мы несем такие потери на этой необъявленной войне с эпидемией.

Т. Троянская― Светлая память Игорю Сидорову! А мы начинаем говорить про голосование. А вы ходили голосовать? Проголосовали? Или еще думаете?

Б. Вишневский― Я перед 1 июля буду принимать решение как поступить. Я хочу, чтобы это слышали все те, кого призывают голосовать досрочно, чтобы они ни в коем случае этого не делали. Досрочное голосование равнозначно тому, что ваш бюллетень подменят. И как бы вы ни голосовали, напишут, что вы голосовали за поправки Путина. Стыдно подозревать, но когда ты уверен, а мы это видели на досрочном голосовании на муниципальных выборах. Подумайте сами, дорогие радиослушатели! И особенно те, которых сейчас гонят голосовать досрочно. Каждый день на участках вблизи предприятий, или прямо в бюджетных организациях… Я сейчас процитирую последнее сообщение, которое пришло нам сегодня утром. Всю неделю до 1 июля эти бюллетени будут в полном распоряжении избирательных комиссий, тех самых жуликов, которые подделывают протоколы, выпрыгивают из окна с мешками бюллетеней, все переписывают, фальсифицируют результаты. Вы сами своими руками свою бюллетень отдадите им за несколько дней до голосования. И у них будет огромное количество времени, чтобы их подменить. Они просто откроют сейф, вытащат ваш бюллетень, а вместо него положат другой. И это будет единственный результат вашего голосования. И поэтому, если вы против поправок Конституции, то ни при каких обстоятельствах не ходите голосовать досрочно.

Т. Троянская― Но проголосовать вы рекомендуете? В последний момент.

Б. Вишневский― Если человек считает для себя возможным из эпидемических соображений, потому что это может быть просто опасно, пойти и проголосовать против Путина и его поправок, тогда надо идти и голосовать против. А если человек не считает это для себя возможным, значит объяснять всем своим друзьям и знакомым, что все эти поправки поддерживать нельзя, каковы их последствия (если будет минутка, я об этом могу коротко сказать), и так и поступать. Выбор каждый делает сам. Я точно не буду никого призывать участвовать в этом голосовании, потому что это может кончится реальными смертями.

Мне вчера об этом напомнила замечательная писательница Нина Катерли. Некоторое время назад президент подписал закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. А теперь вопрос, кто понесет эту уголовную ответственность, если люди, которых гонят голосовать пачками, заразятся, заболеют и умрут? Кого будут привлекать к уголовной ответственности? Президента? Который по нынешней Конституции неприкосновенен? А по своим поправкам он хочет дать себе пожизненную неприкосновенность и после ухода в отставку.

Т. Троянская― Но, во-первых, это нужно доказать, а во-вторых, можно и не ходить! Принесут коробку домой и голосуй!

Б. Вишневский― С теми же последствиями! Но это еще и опасно и для членов избирательных комиссий. Сейчас сняты уже почти все ограничения, чтобы провести парад, а потом провести голосование. И людей радостно гонят на «праздник» обнуления. Но это даже не праздник со слезами на глазах, а отвратительное действо. Единственный смысл поправок Конституции, главный, не единственный, — это возможность Путину править до 2036 года.

Т. Троянский― Про поправки и последствия их принятия мы поговорим чуть позднее. Прокомментируйте фразу Александра Беглова. Вчера на телеканале «78» он сказал: «Я откровенно говорю, я понимаю, когда голосуют за губернатора или за депутатов, там есть какие-то интересы, но я не вижу, что кто-то что-то мог жульничать по этому поводу. Зачем? Ну просто, зачем? Просто-напросто это голосование по поправкам, и поэтому я каких-то рисков не вижу. Вряд ли кто-то захочет жульничать вот именно по поправкам, по поправкам голосованию по Конституции». Получается, что он допускает жульничество в голосовании за губернатора и президента? Получается, что Александр Беглов в чем-то признался?

Б. Вишневский― Александр Дмитриевич прекрасно понимает как жульничают на выборах и губернатора и депутатов, и президента! Но важно другое. Александр Дмитриевич держит нас за болванов? Такого рода заявлениями. Понятно же, кому нужно обеспечить результат голосования по поправкам – человеку, который является единственным избирателем Александра Дмитриевича, президенту Путина. Дана команда по всей вертикали власти – обеспечить результат. Деятельность Александра Дмитриевича на его посту будут оценивать не по тому, как будут расправляться с эпидемией, как будет работать общественный транспорт, есть ли у больных лекарства, ремонтируются ли дома, сохраняется ли исторический центр. Его деятельность будут оценивать по тому, какой он обеспечит результат на этом голосовании по поправкам к Конституции. И это самое важное для президента Путина. Его абсолютный приоритет. Его волнует не борьба с эпидемией, ничего его не волнует. Его волнует только обнулить свои президентские сроки и править до 2036 года. И поэтому вся административная вертикаль и заточена на обеспечение этого результата.

Я каждый день получаю десятки сообщений от бюджетников, которых в принудительном порядке заставляют открепиться от участков по месту жительства, прикрепиться по месту работы и проголосовать там досрочно. Сейчас уже настолько перестали стесняться, что никто не скрывает, того, что происходит. Такие указания рассылаются от комитетов по культуре, по транспорту, от метрополитена и от других структур. Уважаемые радиослушатели, подумайте, что происходит!

Я две недели каждый день публикую эти свидетельства. И ни единого опровержения! Где возмущенные голоса представителей городской администрации? Что депутат Вишневский говорит неправду, где они?

Т. Троянская― А они намеренно это игнорируют, просто игнорируют.

Б. Вишневский― А если бы им это было бы нужно, если бы они хоть немного стеснялись, везде был бы возмущенный вой! И на канале «78», и на канале «Санкт-Петербург» раздавалось бы, что это все неправда, что это все фейки! Но нет, они открыто признают, что рассылают указания и гоним голосовать. Что происходило вчера в библиотеке Маяковского? Я даже скрин выкладывал, так и написано: «Все обязаны проголосвать 25-26-го в 122-й в школе на Графской-1». А перед этим всех гнали голосовать прямо в помещении библиотеки, где нет даже избирательного участка. Прямо туда пришла избирательная комиссия и все проголосовали.

Сегодня утром мне пишут, процитирую: «Городской центр жилищных субсидий, Чайковского 46/48. Всех работников заставили открепиться и проголосвать по месту работы на участке Чайковского, 77. Сегодня около 10 утра избирательная комиссия сама приедет по месту работы на Чайковского 46/48, чтобы все поименно проголосовали. И все списки прямо от избирательной комиссии идут на стол руководству». Голосуют прямо на рабочих местах. Им не нужны никакие избирательные участки. Зачем?

Т. Троянская― А действительно, объясните, почему они хотят, чтобы все проголосовали на одном участке? То, что призывают проголосовать, это бог с ним! Ты можешь прийти и сказать свое нет. Почему всех собирают на одном участке?

Б. Вишневский― Людям даже не говорят, что они должны проголосовать за. Им говорят, что они должны прийти и проголосовать ДОСРОЧНО. Я об этом говорил в начале – чтобы подменить их бюллетени. И как бы они ни проголосовали, эти бюллетени будут заменены таким же количеством других, где будет только за. И будет единогласное за в досрочном голосовании. И вот поэтому их и гонят голосовать досрочно. А на всякий случай еще и наблюдают, все ли пришли. Каждый район каждой бюджетной организации и каждый комитет будет отчитываться сколько «своих» он выгнал на участие в этом голосовании, и от этого будут зависеть премии и награды, чины и оценка со стороны губернатора. А самого губернатора будет оценивать президент, насколько он все это обеспечил. И когда Александр Дмитриевич Беглов рассказывает, что никто особо не заинтересован чтобы подделать голосование по Конституции… Да он первый в этом заинтересован! Чтобы обеспечить максимальный результат. И дана команда, которую все выполняют.

И важно то, что никто не стесняется! Они ничего не скрывают. Ни единого опровержения ни на одно обнародованное ни мной, ни средствами массовой информации сообщения, что в такой-то бюджетной организации от такого-то комитета получено указание прикрепиться по месту работы и досрочно голосовать. И пресс-служба губернатора ничего не опровергает. И сам губернатор ничего не опровергает, а только говорит, что в этом «никто не заинтересован». Но это же сказки для маленьких детей!

Т. Троянская― А может быть они просто мудро поступают? Если бы они стали опровергать, то возникли бы шумиха и скандалы, и это был бы дополнительный пиар. А так… Услышали те, кто и так знает или предполагает. И все тихо-тихо пройдет.

Б. Вишневский― Шумиха и скандалы есть и так. Люди невероятно возмущены. Мне вчера писала из библиотеки Маяковского Екатерина Доре, ей невероятно стыдно за происходящее! Она написала, что все же несколько человек в библиотеке отказались пойти на досрочное голосование, несмотря на давление руководства. Им это унизительно, стыдно и противно. Чем больше людям выкручивают руки, тем больше они начинают понимать, что происходит. То, что с ними творят – это унизительно! И все больше и больше людей называют свои имена. У меня на стене Вконтакте и в фейсбуке размещают свои сообщения и соглашаются назвать себя, а я все это переправляю Элле Александровне Памфиловой. Вчера я отправил ей письмо на десяти листах со всеми доказательствами, с прямыми цитатами и именами, явками и паролями. А она потом опять будет рассказывать, что все это фейки.

Вчера в одной замечательной избирательной комиссии сказали, что это все надо еще проверить. И что все это не так. Думаю, что они до 1 числа будут все это проверять, а потом, как обычно, расскажут, что ничего не подтвердилось. Хотя абсолютно все подтверждается.

Т. Троянская― Теперь пришло время рассказать, что будет с Конституцией. Большинство скажет да.

Б. Вишневский― Что будет? Существует очень интересный опрос Левада-центра. Пару дней назад «Яблоко» выкладывало его результаты. Это – профессиональные социологи, сейчас самая уважаемая социологическая организация. Граждане отвечали на вопрос какие поправки к Конституции они бы поддержали, поправки Путина, или альтернативные поправки «Яблока» — Конституции свободных людей, которая была разработана вместе с общественным конституционным советом еще в феврале-марте. И результат потрясающий! Только 25% поддержали бы Конституцию Путина, если ее так называть. 28% поддержали бы Конституцию свободных людей партии «Яблоко». 26% — против обоих вариантов. А остальные отказались отвечать. Это означает, что поправки Путина неконкурентоспособны, и что в честном состязании они неминуемо бы проиграли.

Суть Конституции свободных людей – и ограничение сроков президента, и ограничение полномочий президента, то есть запрет на назначение им судий, и обязанность назначить того премьера, который предлагает парламент, а не того, кого он сам хочет, и роспуск Думы, и запрет пыток, запрет использовать показания, которые даны под пытками, запрет на наемничество, обязательная передача гражданам части доходов от природных ресурсов, снижение прежнего уровня пенсионного возраста и многое другое. Это и добровольная воинская служба в мирное время.

А суть поправок Путина крайне проста. Первое – это Путин до 2036 года. Второе. Даже если Путин уйдет после 2036 года – это его пожизненная неприкосновенность. Он станет пожизненным сенатором. И часть Совета Федерации он будет назначать, еще будучи президентом, и назначать будет пожизненно. Резко усиливается его влияние на суды. Он будет назначать председателей судов. Процесс смещения всех судей, начиная с Конституционного… Какой у нас самый частый судебный спор? Это спор гражданина с государством, которое нарушило его права. И судья, который целиком зависит от президента, никогда не заступится за права гражданина, которые нарушило государство. И прокуроры становятся еще больше зависимыми от президента. И такой прокурор в суде тоже всегда выступит в защиту интересов государства, а не гражданина.

Перед началом эфира я слышал, что говорили о деле Театральной студии… И понятно, что это абсолютное беззаконие! И что все это высосано из пальца. Но я очень боюсь, что людей могут приговорить к реальным срокам.

Т. Троянская― Отмечу, что Левада-центр, чей опрос вы приводили, он у нас – иностранный агент. Театральное дело. Приговор прозвучит сегодня. В понедельник у нас прозвучал приговор дела Сете (Запрещенной в РФ организации). А сегодня – Кирилл Серебрянников и Театральное дело. Тысячи людей, а среди них и Додин, и Фокин, которого считают пропрезидентским, подписали письмо Ольге Любимовой, министру культуры. А министерство ответило, что этим должен заниматься суд, и что это не наше дело. Кстати так часто отвечает и Владимир Путин. Вот вы сказали, что Владимир Путин будет решать, а не суд. Может быть тогда он будет справедливо решать?

Б. Вишневский― Нет, я хотел сказать другое. Когда судьи и прокурор полностью зависимы от президента, то не надейтесь, что они будут защищать ваши права в споре с государством. Этого почти никогда не будет. А что касается иностранных агентов, то судя по количеству жен, родственников и имуществу и видов на жительство у высшего руководства страны и приближенных олигархов, которые находятся за границей, то иностранных агентов надо бы в другом месте поискать! А не в Левада-центре! Все эти данные открыты. Если часть друзей Путина и их гражданство открыты, то о чем речь? А иностранный агент Левада-центр — это все равно общественная организация. И повторю, именно Левада сейчас самая уважаемая социологическая организация в стране.

И смысл поправок Путина – это не только президент еще на 16 лет, но и резкое усиление его власти, резкое усиление самодержавия. А это означает еще меньшую возможность для граждан влиять на власть. А смысл поправок «Яблока» противоположный. В поправках «Яблока» никаких обнулений быть не может. Два срока по четыре года для президента – всё! И все предыдущие сроки считаются. А сейчас нам просто пудрят мозги. Нам предлагается поверить в то, что предыдущих сроков Путина не было. Не было и всё! Но мы же помним, что они были! Просто Владимир Владимирович категорически не хочут уходить.

Т. Троянская― Все, минута пиара партии «Яблоко» завершилась!

Б. Вишневский― А я говорю не минуте пиара, а о другом! О том, что поправки Путина не выдерживают столкновения с альтернативой. И если бы кто-то еще представил бы альтернативу, кроме «Яблока», я бы готов был бы это обсуждать. Но пока ее представили только мы. И даже при полном отсутствии рекламы и малом упоминании в СМИ, поправки Путина проигрывают. Они не конкурентоспособны, как старые «Жигули» на фоне «Мерседеса».

Т. Троянская― Но не все знают о поправках партии «Яблоко».

Б. Вишневский― Но когда граждане начинают спрашивать по существу, то что предлагает Путин, и то, что предлагает «Яблоко», выясняется, что граждане выбирают поправки «Яблока».

Т. Троянская― Вернемся к Театральному делу. Повторюсь, Фокин и Додин подписались в поддержку Кирилла Серебрянникова и компании. Это повлияет? Одно дело – Борис Акунин и Лия Ахеджакова.

Б. Вишневский― Таня, я надеюсь! Но надеюсь осторожно. Много было примеров, когда огромное количество людей выступали в защиту незаконно преследуемых, и в защиту фигурантов и Московского дела, и в защиту узников Болотной, и в защиту обвиныемых по делу Сети, которая у нас признана террористической организацией, но на мой взгляд, это просто сфабриковано спецслужбами. В какой-то степени это влияло на результат, но, к сожалению, не всегда. Но есть и успешные примеры. Есть и неуспешные. Я очень надеюсь, что в деле Серебрянникова восторжествует, если и не справедливость, то милосердие, но уверенности в этом у меня никакой нет. К сожалению, я знаю наше государство. У этой машины нет задней передачи. Она не дает задний ход, потому что это может выглядеть как недопустимая слабость.

Т. Троянская― Получится, что это признание того, что до этого все было несправедливо.

Б. Вишневский― Я много раз стоял с плакатом в защиту Константина Котова, а ему дали три с половиной года колонии только за то, что он несколько раз выходил в одиночные пикеты! А у нас люди совершившие убийство иногда могут получить условный срок. А тут – три с половиной года тюремного заключения за пикеты! Это как? Справедливость? И это приговоры выносят судьи уже сегодня сильно зависимые от президента, который их назначает. А если они еще больше будут от него зависеть, то ясно, какие решения они будут принимать.

Т. Троянская― Мы сейчас прервемся на московские новости.

Новости―

Т. Троянская― Только что мы слышали новости из Мещанского суда. Суд признал виновным в мошенничестве Кирилла Серебрянникова, Итина и Малобродского, но не была названа Софья Апфельбаум. Она в то время работала в Министерстве культуры. Сейчас очень много людей у здания Мещанского суда. Кстати, и в Германии также народ вышел его поддержать и среди них Ларс Айдингер, актер, который снимался в роли Николая Второго в скандальной «Матильде» Алексея Учителя. Вот видите, Кирилла все-таки признали виновным. И может быть то самое милосердие было проявлено только в адрес Софьи Апфельбаум. Это конечно хорошо, но получается, что Серебрянников, Иткин и Малобродский будут сидеть?

Б. Вишневский― Я еще сохраняю надежду, хотя не очень большую, что милосердие будет проявлено в форме наказания, что срок может быть условным. Это не исключает того, что людей признают виновными, но дают им условное наказание, не предусмативающее лишение свободы, чтобы замечательные режиссер и его коллеги не отправлялись бы на зону. Может быть, может быть, мне хотелось бы на это надеяться. Будем держать кулаки.

Т. Троянская― Это очень симптоматично, что вы уже готовы быть рады условному сроку.

Б. Вишневский― Если суд уже признал их виновными, что на мой взгляд чудовищно, то в этой ситуации остается радоваться только условным срокам. К сожалению. А как еще?

Т. Троянская― А не логично ли проявить милосердие перед голосованием в отношении поправок к Конституции?

Б. Вишневский― Это вопрос к судьям или к тем, к чьему мнению они прислушиваются. Не думаю, что кто-то из наших слушателей считает, что судья выносит решение прямо так, как написано в законе, независимо ни от чего, не учитывая ни чьего мнения и руководствуясь только собственной совестью и убеждениями. Моя практика показывает, что решения судей часто выглядят так, что они руководствуются не только собственной совестью и законом.

Т. Троянская― Не могу не поделиться приятной новостью о театрах. Театрам Петербурга наконец-то разрешили проводить репетиции. В качестве источника выступает телеканал «Петербург». И это очень здорово! Для деятелей театра это важная история. А «Алые паруса» все-таки несмотря на эпидемию у нас случатся. Этот праздник наши власти не могли не провести. Правда посмотреть его можно будет только на экране компьютера или по телевизору. Будет куча перекрытий. А не глупо ли сейчас проводить «Алые паруса»? Может быть стоило бы эти деньги потратить на что-то более важное?

Все будет перекрыто и выйти и посмотреть на эти прекрасные корабли возможности не будет. Все будет оцеплено. Почему-то будут перекрыты и дороги. Возможно приедет Медведев, которые любит приезжать в город. Портал «78» уже написал, что на острове Декабристов на высотку загрузили белый рояль. Значит кто-то будет в режиме оффлайн на «Алых парусах». И зачем этот пир во время чумы?

Б. Вишневский― Таня, после того как у нас был парад во время чумы, только что, на который по разным оценкам потрачено не меньше миллиарда рублей, я тоже спрашивал зачем? Парад для одного человека!

Т. Троянская― Ладно, парад даже для одного человека – это святое. Но «Алые паруса»? Для Медведева?

Б. Вишневский― Если парад для одного человека – это святое, то это не значит, что это святое для всей страны. И я продолжаю считать, что это было неверное решение, и что его надо было отложить до улучшения эпидемиологической ситуации. А «Алые паруса»? Проблема в том, что мы не знаем истинного положения дел. После того, как президент заявил, что мы проведем парад, а потому – голосование, у нас начались огромные проблемы. Стало гораздо сложнее делать тесты и попасть в больницу, сложнее стало вызвать скорую. Если уж президент заявил, что эпидемия пошла на спад, то значит велено было это продемонстрировать. Одна избирательница, чью проблему я решал, так и сказала, что к ней пришел врач. Она попросила сделать ей мазок и проверить ее на коронавирус, а он ей сказал, что раз эпидемия пошла на спад, то и мазки больше не делают. И только со скандалом ей удалось сделать этот тест. Это совершенно реальная ситуация.

К сожалению, мы не знаем истинных цифр, а те, что нам сообщают, у меня к ним не очень большое доверие. Я пытаюсь добиться того, чтобы на сайте администрации каждый день были бы цифры – сколько госпитализировано, сколько выписано и с какими диагнозами, статистика смертности и от чего. Не прячут ли смерть от коронавируса за другими диагнозами? И я не могу этого добиться. Я упираюсь в непроходимую стену. Запросы об этом отправляю почти каждый день. А в ситуации, когда мы не понимаем истинного положения дел, очень трудно сказать, можно проводить «Алые паруса» или нет. Может быть и возможно. Но проводить его в таком режиме, когда только отдельные лица типа Медведева могут смотреть это вживую, а остальные будут смотреть это в компьютере? С моей точки зрения – это не праздник.

Я хорошо помню свои «Алые паруса». Страшно сказать, когда это было. Это было лето 1972 года, я заканчивал школу. Я понимаю, что столько не живут. Мы с классом гуляли до утра по набережным Невы, а потом мама одного из моих одноклассников, которая работала водителем троллейбуса, встретила нас с этим троллейбусом на площади Труда и отвезла нас на нем обратно в Московский район к нашей 366 школе. Я это запомнил на всю жизнь. Но смотреть это по компьютеру?

Т. Троянская― Прямо на троллейбусе отвезла?

Б. Вишневский― Она вышла пораньше на линию и около пяти часов утра ее троллейбус нас ждал на площади Труда.

Т. Троянская― Она изменила маршрут? И так можно было?

Б. Вишневский― Нет, это был плановый маршрут. И она нас отвезла.

Т. Троянская― Чудесное, чудесное воспоминание! Но тем не менее, шила в мешке не утаишь. Скрывать можно, но не до бесконечности же!

Б. Вишневский― К сожалению, скрывать можно и в очень серьезной степени. Я каждые день общаюсь с людьми, которые лежат в больницах и я в прямо в эфире хочу пожелать выздоровления моему очень близкому другу известному питерскому политологу Сергею Шелину, который сейчас находится в больнице. Я общаюсь с главными врачами. Мы же продолжаем им помогать, их больницам, со средствами защиты, которые не то что не хватает, но везде говорят, что будут им рады. Очень тяжелая обстановка и в социальных учреждениях, и им тоже очень нужны средства защиты, их там не достает и мы тоже пытаемся им помогать. Мы почти три месяца занимаемся этим проектом. Нам удалость собрать почти три миллиона рублей. Я со слезами радости на глазах благодарю петербуржцев, которые жертвуют деньги на этот проект питерского «Яблока». Нам на них удалось покупать костюма, маски, респираторы и все, что необходимо.

Обстановка очень непростая, к сожалению, и я очень боюсь, что учитываю, что последние недели две горожане, извините за бедность речи, забили на все ограничения, вышли на улицы и отправились гулять. Без всяких масок и перчаток. И я боюсь, что это аукнется еще одной волной заболевания. Я не эпидемиолог, но, например в Израиле сняли ограничения, все пошли в школы…

Т. Троянская― Да, и потом – обратно!

Б. Вишневский― И у них пошла новая волна. А чтобы это предсказать, не надо быть высоким профессионалом. И я очень этого опасаюсь.

Т. Троянская― Еще про суд отмечу, он постановил, что «Софья Апфельбаум не была осведомлена о преступном замысле других фигурантов дела.

Б. Вишневский― А у них оказывается был преступный замысел! Преступная группу! Нашли преступную группировку! Ну наконец-то!

Т. Троянская― А я правильно поняла, что вы против ограничительных мер на посещение парков?

Б. Вишневский― Нет. Что касается парков, то я изначально не был против! Там достаточно места для соблюдения социальной дистанции. Это глупо запрещать на открытом воздухе. Я считаю эти меры оправданными, когда люди ходят в магазины или ездят в общественном транспорте, там, где близкий контакт. Но когда три месяца людей на большие открытые площади не пускали – это очевидных абсурд. Я требовал снять это ограничение и вроде с 29 числа их откроют.

Т. Троянская― А террасы? И то, что людям разрешат жениться? И то, что открываются салоны красоты? Этому вы рады?

Б. Вишневский― Неделю назад я добрался до парикмахерской, как только им разрешили открыться. И это даже можно заметить по моему внешнему виду. Меня там стригли с соблюдением всех мер безопасности, в двух метрах от ближайшего клиента, за перегородочкой, с масками и перчатками.

Т. Троянская― Все было соблюдено!

Б. Вишневский― Да, там действительно все было соблюдено. Необходимо оценивать снятие и сохранение этих мер, имея полную информацию об эпидемиологической ситуации. А у меня такое впечатление, что это снятие происходит из политических соображений, а не из эпидемических.

Т. Троянская― Не могу не вернуться к Театральному делу. Очень интересная формулировка. В приговоре звучат слова, что Кирилл Серебрянников, «имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение, стал руководителем преступной группы, члены которой договорились о выделении денежных средств, путем обмана сотрудников Министерства культуры». Получается, что они сейчас пытаются разделить Минкульт, получается, что Кирилл Серебрянников и компания обманули Минкульт!

Б. Вишневский― А мне хочется задать вопрос, а когда под таким судом будут господин Сечин и его друзья, которые государству за огромную сумму продали на мой взгляд мало что стоящие свои активы?

Т. Троянская― К сожалению, обсудить это мы сможем только позже! А сейчас у нас новости. У нас был депутат Борис Вишневский со своим особым мнением.