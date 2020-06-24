О. Журавлева― Здравствуйте. И сегодня свое мнение высказывает Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве. Роман, здравствуйте.

Р. Цимбалюк― Здравствуйте, Ольга.

О. Журавлева― Вы сегодня настоящий шеф-корреспондент, потому что вы побывали на параде. Просто будете сейчас корреспондентом и королем корреспондентов. Вас тут спрашивают наши слушатели с некоторой подковыркой. Что вы испытываете, глядя на парад в Москве: зависть, рыдаете от безысходности, что в вашей стране такого не будет. Расскажите.

Р. Цимбалюк― Ой, вы знаете, у меня чувства очень смешанные. С одной стороны я как потомок великих укров с большим удовольствием смотрю на довоенную технику, и это, наверное, свойственно любому мужчине и мальчику. А в каждом мужчине продолжает этот мальчик жить. Я просто на своих детей смотрю. С другой стороны, конечно, мне было очень интересно, сколько людей, которые сегодня полировали, как говорят у нас бруківка на Красной площади. Эти камни, сколько людей, сколько российских солдат и офицеров прошли Крым, захватывали Крым в 14-м году и соответственно после этого, а может быть и неоднократно были на Донбассе. Потому что российская армия она боевая. Всегда действует. И вот в этом плане, конечно, было интересно по этому поводу подумать. Тем более недавно Владимир Владимирович сказал, что нужно вернуть подарки русского народа. И вот я думаю: к кому он обращался. Потому что мы-то больше ничего не отдадим. А там как раз были кандидаты и президент республики Беларусь и Казахстан – у них вообще, я слышал тут в Москве, что весь Казахстан как минимум север Казахстана это все Россия. И вот эти президенты приехали в Москву и любопытно, во время приема Владимир Владимирович нашептывал, что вы нам вернуть должны вот это, и вот это. Все наше. Ну, в общем, примерно так.

О. Журавлева― Хорошо, возвращаясь к параду. Я понимаю, что вы любите посмотреть на технику. Не все, кстати, мальчики любят, я тут обнаружила внезапно. Но, тем не менее, есть такое. Вы что-то увидели для себя необычайно новое или что-то исторически такое трогательное. Может быть, на трибуны посмотрели. Как там выглядели трибуны, кто с кем дружил. Кто против кого.

Р. Цимбалюк― Насколько я понимаю, что во-первых, этот парад в таком виде показал как бы такое геополитическое одиночество РФ и мы теперь знаем и видим, что именно Шойгу и Путин – они победили нацистов. Но, по крайней мере, складывается впечатление, что Владимир Владимирович все так подает, что если не вдаваться в подробности, то вроде как это все было сделано именно им, наверное, за последние 20 лет. И я думаю за ближайшие 12 лет, наверное, эта победа над нацизмом она будет упрочена. Никто же не приехал, ни одного президента ЕС, хорваты думали лететь, но сломали самолет, чтобы не лететь. Это очевидно. Дальше, Д. С. Песков говорил, что будут лидеры стран СНГ. Но даже страны СНГ не все представили на уровне глав государств. Так что было интересно в этом плане посмотреть.

Р.Цимбалюк: Этот парад показал геополитическое одиночество РФ

О. Журавлева― Ну вы злорадствуете. А надо все-таки учитывать эпидемическую ситуацию в мире. Пандемическую – я бы даже сказала. Сейчас вот так просто отпустить главу государства в логово ковида никто не хочет. И их можно понять.

Р. Цимбалюк― Вы знаете, Ольга, дружба она не делится и не ограничивается ковидом. Эммануэль Макрон сколько раз говорил, что хочет к своему другу Владимиру в гости на парад. Говорил? – говорил. С начала года говорил. А как парад – его даже перенесли. Где Макрон? Дома.

О. Журавлева― Ну значит у нас настоящие друзья мы понимаем, кто. Александр Григорьевич Лукашенко, например. Это прямо друг дружище. Но с ним тоже как-то все непросто. Вам не кажется. Все-таки присутствие на параде это еще не признак большой любви. Это может быть что-то еще. Вам не кажется?

Р. Цимбалюк― Очевидно, Москва тем самым показывает своих самых ближних друзей, либо ближайших. Но мне кажется, что в самом таком выгодном положении оказались наши братушки общие из Сербии. Потому что у них с Россией общей границы нет и соответственно они точно ничего не должны русскому народу. А вот с белорусами и казахами все очень и очень сложно. Но знаете, хронику смотришь, прямой эфир – такое впечатление, что Александр Григорьевич и Владимир Владимирович вроде бы возглавляют союзное государство вдвоем. Но какая-то кошка все-таки пробежала между ними. Тем более говорят в Минске, сам Лукашенко, что российские-то олигархи хотят его свергнуть. Хотят майдан замутить в Минске. И это, конечно, ну никуда. Согласитесь, что это за дружба, что за союзничество, если компании, связанные с «Газпромом», занимаются такими непотребными делами.

О. Журавлева― А вы согласны с этим обвинением? Вы считаете, что так и есть? Что это действительно происки «Газпрома», который хочет сместить батьку. Зачем ему это? Батька – это же отлично.

Р. Цимбалюк― Вы знаете, мне здесь намного больше интересно посмотреть в каком ключе, что Александр Григорьевич, чтобы сплотить всех белорусов вокруг себя, вокруг внешней агрессии, а это иногда работает в тоталитарных странах. Выбрал в качестве врага именно РФ. Вот это интересно. Насчет того, хочет ли это «Газпром» — может быть это не самая святая компания. Я просто знаю, что в странах, где у человека, по сути, забирают выбор и вроде как выборы формально есть, а на самом деле их нет. То, естественно, рано или поздно это толкает людей на улицу. В некоторых странах это происходит как у нас. В Беларуси вряд ли. Но я не думаю, что во всем виноват «Газпром». Хотя, конечно, эта компания глубина ее вина очень велика.

О. Журавлева― По-другому спрошу. Как вы считаете, российский истеблишмент заинтересован в том, чтобы Лукашенко сидел на своем месте нервно?

Р. Цимбалюк― Мне кажется, Путину лучше всего, чтобы Александр Григорьевич висел на волоске. Чтобы он переизбрался с помощью ОМОНа, полиции, КГБ и так далее. Чтобы были жертвы, чтобы легитимность Александра Григорьевича у него дома была под вопросом. И таким образом он всегда как бы должен был думать о том, что ему нужно опереться на своего тоже друга Владимира. По-моему, для России это была бы идеальная модель.

Р.Цимбалюк: Путину лучше всего, чтобы Лукашенко висел на волоске. Чтобы он переизбрался с помощью ОМОНа, полиции, КГБ

О. Журавлева― Скажите, вы следите за тем, что происходит, я имею в виду на улицах в Беларуси. Не только в Минске, но в Гродно и где угодно еще. Вызывает ли сочувствие у вас этот протест. Желаете ли вы этим людям удачи.

Р. Цимбалюк― Конечно, я считаю, что если страны позиционируют себя как выборные демократии, где происходят выборы. Потому что Александр Григорьевич за столько лет он же монархию не объявил или… как у нас когда-то было. И выборы остались. Если эти выборы остались, то логично, чтобы принимали в них участие все, кто желает. А получается, что Александр Григорьевич всех своих конкурентов очевидно очень слабых, но почему-то всех посадил в клетку. В СИЗО. В общем, у них проблемы с законом белорусским. Поэтому понятно, что там общество кипит. Но я не считаю, что у протестантов в Беларуси что-то получится. И объясню, почему. Не потому что они не такие волевые, как мы, потомки великих укров, которые провели два майдана. Ничего подобного. Дело в том, что власти Украины никогда не имели такой монополии, как, допустим, Россия или в той же Белоруссии. У нас житель Ростова Виктор Федорович Янукович, он же до самого последнего момента пытался сидеть на двух стульях. Общался с американцами, с европейцами, прилетала к нам Виктория Нуланд. Раздавала печенья. Приезжала же она по приглашению Виктора Федоровича Януковича. И соответственно получилось то, что получилось. У Лукашенко таких проблем нет, он сразу даст в случае чего команду на силовое подавление. И именно таким образом я делаю вывод, что, скорее всего, у него все получится. Переизбраться на шестой срок.

О. Журавлева― Да кто их уже считает. Роман.

Р. Цимбалюк― Кажется на шестой, да.

О. Журавлева― Возвращаясь к параду, наши слушатели интересуются, почему в Украине не принято использовать военную технику, военную мощь как скрепу. Парады проводить. Пользуется успехом такая идея? С другой стороны воюющая страна, наверное, шествие военных вызвало бы больший эмоциональный толчок.

Р. Цимбалюк― Ольга, во-первых, главный праздник в году в Украине – день независимости – 24 августа. И парад у нас всегда проводился до переизбрания П. А. Порошенко. Пришел новый президент мира. И парад отменил. Я лично считаю, что это очень плохо и недальновидно. Потому что наша страна должна видеть своих защитников, которые ценой, в том числе жизни и здоровья защищают нашу страну от российских оккупантов. Вот. Но сегодня конъюнктура поменялась, мы пытаемся найти эту дорогу к миру. Мы уже зашли в тупик, потому что по российскому телевизору государственному, что очень важно, нашего дорогого Зеленского называют нацистом. Причем два месяца подряд. И нацистов, как мы знаем, убивают. И неизвестно, будет ли парад сейчас 24 августа. Но мне кажется, рано или поздно, Владимир Александрович к этому придет все-таки. Потому что это действительно я бы не использовал слово «скрепа», но для многих людей это важно, я считаю, что военные должны иметь возможность показать, что они есть и у нас же совсем по-другому парады происходят. У нас нет такого, что все оцепляют, Крещатик. У нас фактически все туда могут прийти. Когда, допустим, привозят на каталках раненых украинских военнослужащих, вы не представляете – им все аплодируют. Это настолько эмоционально. У нас все по-другому. И мне кажется искренности в нашем параде больше. Ну возможно я заангажирован.

О. Журавлева― Заангажированный Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН у нас в эфире. Я напомню, что ваши вопросы принимаются на номер +7-985-970-45-45. И в чате Ютуба я тоже одним глазом стараюсь следить. Еще и на сайте спрашивали. Кстати про вашего драгоценного президента тут наш постоянный слушатель Илья интересуется, имеет ли шансы Зеленский на второй срок. Мы как-то отвлеклись от вашего президента. И думаем, как там он без нас-то.

Р.Цимбалюк: Военные должны иметь возможность показать, что они есть, и у нас совсем по-другому парады происходят

Р. Цимбалюк― Это конечно большая ошибка с вашей стороны. Потому что таким образом вы как бы отдаете эту поляну российскому гостелевидению. А я уже сказал, как называют там нашего дорогого президента. Мне очень досадно по этому поводу. А если мы говорим о втором сроке, я слышал, что Владимир Александрович такое желание изъявил и люди, которые вокруг него тоже об этом время от времени говорят. Но у нас страна, наш котел он бурлит. И для Владимира Александровича доработать еще 4 года это уже будет успех. А если он захочет, и народ его поддержит, то почему бы и нет. Но очень рано об этом говорить. Это же не Россия, когда понятно все…

О. Журавлева― Там катастрофа уже или нет? В этом президентстве что вы видите.

Р. Цимбалюк― У нас же масса и телеканалов и СМИ, и людей, которые не очень любят Владимира Александровича, называют его…

О. Журавлева― Нехорошими словами.

Р. Цимбалюк― Обидными. И качественных изменений после смены власти не произошло. Многие разочаровались. И очевидно, через 4 года народная любовь может склониться на другую чашу.

О. Журавлева― Понятно. Аккуратно выражается Роман Цимбалюк. Нас тут Нина ругает, что у нас деды не были на войне. «Это день победы, а вы Путина обсуждаете». Дорогая Нина, день победы вообще-то отмечается 9 мая. Деды у нас были на войне, не знаю, как у Романа. У меня точно. И деды, и бабушки. Я хотела спросить по поводу темы, которая очень беспокоит Владимира Путина. Это история Второй мировой войны. Результаты Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. То, что он в статье своей писал. Украинское восприятие, я сейчас пытаюсь понять, как в целом общество, есть устоявшееся отношение к Великой Отечественной войне, Второй мировой?

Р. Цимбалюк― Ольга, давайте в первую очередь я хотел бы ответить слушательнице, вашей тезке.

О. Журавлева― Это не тезка. Я – Ольга. Она – Нина. Ну, неважно.

Р. Цимбалюк― Прошу прощения. Мне кажется, очень многие в России почему-то решили, что именно Россия главный хранитель победы. И почему-то многие здесь считают, что российские деды они как бы лучше, чем украинские деды. И этот вопрос он, кстати, именно об этом говорит. Просто я хотел бы сообщить, что например, мой дед 1 мая 1945 года получил Орден Славы в свои успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он был сапером. Это чтобы этот тезис о том, что якобы, тут Владимир Владимирович сегодня об этом не говорил, но иногда тут такой проскальзывает рефрен, что именно РСФСР победила. В общем, справились бы и без Украины.

О. Журавлева― И без Белоруссии. И без Грузии. И без всех остальных.

Р. Цимбалюк― Очевидно. Эти бредни они начали культивироваться в российском обществе достаточно недавно. По-моему, с 2010 года. Могу ошибиться. Что касается того, как воспринимает Украина Вторую мировую войну. В первую очередь это как период истории, истории Украины достаточно противоречивой, потому что когда у тебя нет своей страны, так получается, что очень часто украинцы были вынуждены воевать друг против друга. Находясь к разных армиях. Кстати, такая история была и в Первую мировую войну. И во Вторую. Сейчас, надеюсь, третьей не будет. Но можно сказать, что воевать за свою страну, все-таки если уж вообще не воевать, но если такая ситуация происходит, то лучше воевать за свою страну, чем за какую-то чужую. И понятно, что у нас там ведутся дискуссии по поводу роли украинской повстанческой армии (деятельность организации запрещена на территории РФ), бандеровского движения. Владимир Владимирович называет их как бы коллаборантами. Но история она совсем не черно-белая. А Владимир Владимирович хочет ее сделать черно-белой. Почему я так говорю? Я никого не оправдываю и знаю, что масса исторических фигур противоречивы. Но важно отметить в эфире московской студии «Эхо Москвы», что Бандера всю войну просидел почему-то в немецком концлагере. Так как все его называют пособником. Чего же они его тогда в тюрьму посадили. Неизвестно. Плюс обвиняют бандеровцев, что они занимались нехорошими делами против мирного населения, но почему-то именно на Западной Украине бандеровцам, убивцам, как у нас говорят, ставят памятники, сразу после 1991 года эти памятники были воздвигнуты именно на Западной Украине. И самое главное – если основная часть Украины была я считаю, завоевана, у нас же была Украинская народная республика, там такие маленькие, к сожалению, нежизнеспособные государственные образования, которые действовали с 1919 по 1921 год. К 1922 образовался Советский Союз. И мы, по сути, по крайней мере, большая часть современной Украины вошли в этот состав Советского Союза. В 1939 году Западную Украину присоединили к Советскому Союзу по результатам прекрасного документа как пакт Молотова-Риббентропа. И естественно, когда пришла советская власть туда и начала заниматься тем, чем она занималась в остальной Украине в 20-х годах, то есть Сибирь, ГУЛАГ, коллективизация и так далее. То масса народа подумали, что подождите, ну вроде бы так освободители себя не ведут. Поэтому началось то, что началось. Были боевые действия. И для справки по разным данным, Путин называет бандеровцев коллаборантами, но последнее… освободительное движение, оно же закончилось по разным данным или в 1956 году или даже в 1961 некоторые были люди, которые продолжали бороться. И эти же люди, которые продолжали бороться, они же знали, что Гитлера уже нет. Но продолжали воевать. Кто-то скажет, что у них не было фейсбука, им не сообщили. Но я думаю, что все всё знали…

О. Журавлева― Простите, Роман, вы хотите сказать, что эти люди воевали не за Гитлера, не на стороне Германии, вермахта, а за Украину. За свободу своей страны.

Р. Цимбалюк― Абсолютно верно. И именно поэтому сейчас в Украине ветераны УПА(деятельность организации запрещена на территории РФ) и Великой Отечественной, которые в советской армии, в Красной Армии воевали, они приравнены в правах. И я считаю, что это оптимальный вариант…

О. Журавлева― Это важно. То есть чествовать можно и тех, и других, и какие-то пенсии, награды и все остальное они равноценны.

Р. Цимбалюк― Да, потому что все эти события они были достаточно давно. И, может быть, Владимир Владимирович строит легитимность российской внешней политики на событиях 75-летней давности, но мне кажется этот внутриукраинский дискурс на этом стоит закончить.

О. Журавлева― Хорошо. Мы еще пока не заканчиваем наш эфир. Что-то еще вас в этой статье, вы же читали саму статью Путина. Слушали его выступление последнее. Вы же следите за тем, что думает Владимир Владимирович.

Р. Цимбалюк― Я за вашим президентом слежу очень внимательно. В меру профессиональной необходимости. Ну и вообще интересно. Конечно, интересно, что он говорит. Немножко страшновато местами.

О. Журавлева― А что страшнее всего? Помимо истории с подарками, которые надо возвращать.

Р. Цимбалюк― Когда смотришь это видео, как там смонтировано все, вы глаза Владимира Владимировича, где он говорит: подарки русского народа. И потом на заднем фоне такая музычка интересная. И тут на следующий день патриарх Кирилл поздравляет российских военных с началом Великой Отечественной войны.

О. Журавлева― То есть вы согласны с Бабченко, что войной пахнет.

Р. Цимбалюк― Она и так идет. Вопрос только в том, будет ли российская авиация, которая сегодня пролетала над Красной площадью, бомбить украинские города. Только в этом. Так в рамках борьбы за защиту русскоязычных. Вы знаете, если российская бомба кого-то убьет – значит, он был плохим человеком.

О. Журавлева― Это Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН Украины в Москве. Это «Особое мнение». Мы все также в Ютубе на основном канале «Эхо Москвы». Вы можете видеть обоих участников этого мероприятия. И мероприятие продолжится после новостей.

НОВОСТИ

О. Журавлева― Мы снова с вами. В перерыве для зрителей Ютуба мы выяснили важнейшие аспекты личной и частной жизни Романа Цимбалюка. Кто не смотрел – посмотрит потом. Возвращаясь к нашей сегодняшней жизни. В как воспринимали борьбу с ковидом в Москве? У нас все метались, сначала говорили, что слишком жесткие меры, потом когда стали отменять говорили: а, вы все из-за парада, из-за голосования. Слишком мягкие меры. Вам все понравилось? Вы считаете себя защищенным?

Р. Цимбалюк― Вы знаете, я руки мою, в маске хожу в магазин, все рекомендации соблюдаю. А по сути, если так анализировать действия российской власти, все движения они очень такие, как и во всех странах в Европе, в Украине – есть свои косяки и ошибки примерно как в Украине. Когда, допустим, очереди в метро создавались. У нас такие очереди на границе с Польшей почему-то создавались. Но я не знаю, тут просто ситуация, в которую загоняют этот вирус, тут или экономический коллапс и социальный взрыв или часть населения умрет от этого коронавируса. И я так понимаю, что сейчас уже никто не будет вводить такие меры ограничительные, даже если будет вторая волна…

О. Журавлева― В Южной Корее уже фиксируют вторую волну. Про Китай я уж не говорю. Так что бдительность терять не приходится. Скажите, пожалуйста, а за чем еще интересно наблюдать. Неужели вас не увлекает история с поправками в Конституцию. Следите, может быть пытались зарегистрироваться электронно. Чтобы обмануть систему.

Р. Цимбалюк― Я же гражданин Украины. Я вам говорил, что я российское законодательство не нарушаю.

О. Журавлева― Это хорошо.

Р. Цимбалюк― Мне кажется, местами это очень забавно, потому что россиян или извините, есть такое слово «русского Ивана» немножко обманывают, потому что мы все понимаем, для чего это сделано. Для обнуления сроков президентских Владимира Путина.

О. Журавлева― Нет, чтобы был семейный союз только между мужчиной и женщиной.

Р. Цимбалюк― А вот я с вами поспорю, Ольга. По той причине, что и по состоянию дел на сейчас в России нельзя зарегистрировать брак мужчины и мужчины или женщины и женщины. И если ты запишешь это в Конституцию – ничего не изменится. Точно также это касается отчуждения российских территорий. Кстати, это касается оккупированного Крыма, что особо печально. Эта норма и так есть в российском законодательстве. Я только что осознал, я иногда нарушаю российское законодательство.

О. Журавлева― Да что вы.

Р.Цимбалюк: Все в законодательстве уже прописано, кроме обнуления. И на обнулении никто не акцентирует внимание

Р. Цимбалюк― Потому что в той части, что я говорю, что Крым — это оккупированная территория Украины. И это может быть воспринято как призыв к нарушению территориальной целостности. Но если что, он будет за мной. Точно такой же касается эта норма русского языка. Короче все в российском законодательстве уже прописано, кроме обнуления. И почему-то на этом обнулении никто не акцентирует внимание. Во время рекламы.

О. Журавлева― А, вы это имеете в виду.

Р. Цимбалюк― На баннерах есть такое…

О. Журавлева― Русский язык.

Р. Цимбалюк― Нет, на баннерах на наглядной рекламе почему-то об этом никто не говорит.

О. Журавлева― Говорят про будущее. Мы же знаем, что наше будущее – Путин. У нас других вариантов… Мы же понимаем, что на самом деле написано на баннерах. Это вы просто иностранец не понимаете. А мы понимаем.

Р. Цимбалюк― Я тоже как бы стараюсь понять. Но мне кажется, эту аксиому ее нужно большими буквами закрепить на наглядной агитации. Чтобы ни у кого не было сомнений. А то мне кажется, в Кремле почему-то этой темы чуть-чуть стесняются. Чего стесняться. Ведь все знают, что есть Путин – есть Россия. Кстати, что будет с Россией после 36-го года. Вы не знаете?

О. Журавлева― Мы не знаем, что с ней будет послезавтра. Вы задаете странные вопросы. Кстати говоря, как вам кажется, вот эти на самом деле достаточно серьезные баталии среди тех, кто не согласен с обнулением и поэтому против поправок. Трудно быть несогласным с тем, что русский язык это русский язык или что дети это хорошо. Деньги надо платить не ниже прожиточного минимума. С этим трудно не согласиться. Но в основном те, кто протестуют – протестуют против обнуления. И вот битва бобра с ослом. Не ходить, потому что это стыдно и вообще унизительно или ходить обязательно, чтобы сказать «нет». Вы, глядя со стороны, какую позицию поддерживаете? Как бы вы себя повели?

Р. Цимбалюк― Я бы, наверное, из этих двух позиций занял бы нейтралитет, чего требует от нас российская власть. Объясню, почему. Потому что решение по этому поводу де-факто и де-юре уже принято. И независимо от того люди, которые называют себя в России оппозицией, как они поступят, это никоим образом не повлияет на результат. Обнуление уже юридически завершено. Есть решение Конституционного суда. И закон, кажется, Владимир Путин соответствующий уже подписал. Он уже обнулился. А то, что сейчас происходит – такая…

О. Журавлева― То есть не ходить, не принимать участия и вообще об этом не думать.

Р. Цимбалюк― Активные люди должны думать и говорить. Просто я говорю о том, что независимо от того, как поступит конкретно взятый человек, не пойдет, будет саботировать это мероприятие, будет призывать не ходить на него или пойдет и проголосует против – все так устроено в России, что ничего это не изменит.

О. Журавлева― Это практически всегда об этом говорится, что ничего не изменит, что нужно – нарисуют. Это все понятно. А вот такой подход гражданина, я не знаю, насколько он вам понятен. Я хочу спустя годы помнить о том, что я в этой ситуации сделал все, что мог. Я высказался против, например. Ну вот для своей собственной совести. Так же как можно говорить, что я никогда не голосовал за эту партию. Да, она всегда побеждала, но я лично никогда пальца не приложил к ее судьбе. Такое утешение для вас имеет значение?

Р. Цимбалюк― Мне кажется, это позиция человека с гражданской позицией. Здорово. Это можно и нужно приветствовать. Просто мы должны обсудить, о чем мы говорим. О внутреннем мире и ощущениях конкретно взятого гражданина. Или о результате. Потому что мне кажется, в украинских реалиях я считаю, что ходить на выборы нужно, что ты действительно можешь повлиять на этот результат. В России немножко по-другому. Но если ничего не делать, я, когда сам учился в институте, нам говорили, что под лежащего журналиста коньяк не течет. То есть нужно какие-то меры предпринимать.

О. Журавлева― Понятно. В общем, ушел ответа можно сказать. Вас, кстати, спрашивают, как вы относитесь к протестам в США среди чернокожих. Есть ли расизм в Украине? Важный вопрос от Дмитрия Мезенцева.

Р. Цимбалюк― У нас понимаете, не очень много афроамериканцев. Одного мы нашли, сделали его…

О. Журавлева― Потому что, это афроукраинцы или афроамериканцы.

Р. Цимбалюк― Да. Правильно говорить, конечно, афроукраинцы.

О. Журавлева― У нас есть афророссияне.

Р. Цимбалюк― Жан Беленюк наш борец, по-моему, серебряный призер Олимпиады и масса медалей по борьбе. Его, конечно, нашего афроукраинца даже если кто-то захочет обидеть, то не сможет. Потому что он гирями по 50 килограммов жонглирует как будто там 50 граммов. Но у нас просто такой проблемы нет.

О. Журавлева― Правда?

Р. Цимбалюк― Именно с чернокожими людьми. Хотя я не буду утверждать, что таких проявлений быть не может. Потому что люди разные, страна большая. И необразованного количества людей — такое везде в любой стране есть. А если говорить про американцев, я вот согласен, что сегрегировать людей по цвету кожи, национальности это неправильно. Но когда сейчас за то, что было много-много лет назад, крушат американские города, по-моему, тут что-то не то.

Р.Цимбалюк: О том, что во время этих беспорядков сколько погибло людей – об этом почему-то никто уже не говорит

О. Журавлева― Это говорит человек, который пережил два майдана.

Р. Цимбалюк― А причем тут одно к другому.

О. Журавлева― Где жгли покрышки, где битвы были в городе. Неужели вы не знаете, как это бывает.

Р. Цимбалюк― Во-первых, Ольга, во время и первого и второго майдана не разбили ни одной витрины и не вынесли ни одного магазина.

О. Журавлева― Это мародеры. Это отдельная история.

Р. Цимбалюк― Это нужно зафиксировать. Вы знаете, мне кажется эти современные информационные технологии, они иногда делают из людей каких-то, может неправильно так говорить, но каких-то баранов. Потому что про Флойда, который погиб, но абсолютно вследствие превышения служебных полномочий полиции, потому что он не оказал сопротивление, его задушили. Все понятно. Это преступление американских полицейских. Но почему-то о том, что во время этих беспорядков сколько погибло людей – об этом почему-то никто уже не говорит. Я согласен, что жизнь «black life»…

О. Журавлева― Важна.

Р. Цимбалюк― Имеет значение. Важна. Но это касается и белых мне кажется. И вот эти вопросы о том, что нас когда-то белые рабовладельцы притесняли и эксплуатировали – это не значит, что сейчас этим людям должны какие-то компенсации, выплаты за это. Потому что левые идеи, они приводят к тому, что создается класс людей, которые в принципе работать не должны. Им не надо это. А это очень опасно для любого общества. Мне кажется.

О. Журавлева― Я прошу прощения, Роман, что откушу у вас кусок эфира. Я хочу проанонсировать, что после 19 часов в студии программы «Особое мнение» будет политолог Кирилл Рогов, после 20 часов в программе «Лукавая цифра» — безработица в России, сколько рабочих мест забрал ковид-19. В гостях будет Алексей Захаров, основатель и владелец компании Superjob.ru. В 21 час – «Невзоровские среды» с Александром Невзоровым. О чем я вам отдельно напоминаю, дорогие радиослушатели, все на месте. Александр Глебович обязательно будет. А я благодарю Романа Цимбалюка, шефа-корреспондента информационного агентства УНИАН Украины в Москве был у нас на связи. Сегодняшний наш корреспондент на параде на Красной площади. Всем спасибо. Всего доброго.