А.Соломин― 19:07. Здравствуйте! В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» и канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин и сейчас это «Особое мнение» политика Владимира Рыжкова. Здравствуйте, Владимир, приветствуют вас!

В.Рыжков― Да, добрый вечер! Обращаюсь к тем, кто нас смотрит в YouTube, если не смотрит, пересмотрите этот ролик в YouTube потом. подписывайтесь на канал, это очень важно. Если вы поставите лайк, этой помогает продвижению видео. Если вы хотите, чтобы нашего гостя услышало как много больше людей, обязательно ставьте лайк и высказывайтесь в комментариях. Смело можете говорить всё, что вы думаете.

В.Рыжков― Алексей, знаете, народ очень сильно жалуется на наши YouTube-записи, говорят, что очень много рекламы и очень тяжело смотреть. Но, я так понимаю, что мы ничего с этим не можем сделать?

А.Соломин― Мы будем работать с этим, естественно. Спасибо большое, что обратились…

В.Рыжков― Это не я, это народ мне пишет, что смотреть невозможно, сплошная реклама перебивает.

А.Соломин― Вовремя вы начали этот разговор, но, Владимир, мы все равно будем говорить немного о других темах. Но спасибо, я слышу все претензии, которые звучат. Будет решать.

Несколько минут назад завершился эфир программы «Рикошет», в котором мы говорили с Павлом Гутионтовым из «Новой газеты» о его публикации. Он мне сказал, что это не ответ Владимиру Путину. Я отдельно хочу нашим слушателям порекомендовать. Действительно, интересная статья.

Но по итогам у нас там есть голосование. И я задаю слушателям и зрителям вопрос для телефонного голосования. Он сегодня был связан со статьей Владимира Путина, который говорит, что ответственность за Вторую мировую войну лежит на западных державах тоже. И я спросил у наших слушателей: Великобритания и Франция, они несут ответственность за начало Второй мировой? И, вы знаете, 51% наших слушателей сказали — да. А вы как ответите на этот вопрос?

В.Рыжков― Да, конечно, несут. Мы как раз буквально пару дней назад обсуждали путинскую статью с одним из наших выдающихся историков Олегом Будницким. Он как раз является крупнейшим специалистом по истории Второй мировой войны. И он совершенно справедливо говорит о том, что такое катастрофическое событие, как Вторая мировая война, которая затронула практически весь мир и всё человечество, оно не было спровоцировано каким-то одним событием.

В этом смысле и Мюнхен 38-го года, и пакт Молотова — Риббентропа августа 39-го года, и более ранние события, такие, например, когда Гитлер ввел армию в демилитаризованную Рейнскую область (это еще начало 30-х), — Франция и Великобритания не отреагировали. Хотя тогда они могли раздавить Гитлера как комара, который нарушил Версальский договор.

Были и другие события, когда шло бешенное перевооружение Германии, Англия и Франция тоже ничего не предпринимали. Поэтому здесь можно сказать так, что прошляпили все. Прошляпила Франция, которая жестоко поплатилась в мае, июне 40-го года. Прошляпила Британская империя, которая с июня 40-го по 22 июня 41-го года оставалась вообще один на один с Гитлером, с Германией, которая к тому времени захватила половину Европу.

Поэтому это была цепь событий. И в этом смысле это справедливо говорить, что не только пакт Молотова — Риббентропа, но и предшествующие события привели к этой трагической развязке, к началу Второй мировой войны. Но если говорить о важнейших событиях, то, безусловно, два важнейших события, которые подтолкнули Гитлера к агрессии, — это Мюнхенский сговор, который бросил к ногам Гитлера Чехословакию и пакт Молотова — Риббентропа, который на Западе, кстати, называется не Молотова — Риббентропа, а Гитлера — Сталина, что точнее, потому что решение принимали, конечно, не Молотов и не Риббентроп, а решение принимал наш генсек и нацистский фюрер. Вот эти два события — Мюнхен и пакт Молотова — Риббентропа или Гитлера — Сталина, — они стали решающими событиями, которые предопределили нацистскую агрессию.

А.Соломин― А у этих двух событий есть какие-либо оправдывающие аргументы? Вот Владимир Путин в статье, например, говорит о пакте, как о возможности выиграть время. Не только Владимир Путин об этом говорит.

В.Рыжков― Что касается Мюнхена, то на Западе давно нет дискуссии. Мюнхен осужден однозначно и французским государством и общественным мнением и британским государством и общественным мнением. Им этот приговор, как вы знаете, вынес Черчилль, который сказал на слова Чемберлена, что «Я привез мир», он сказал: «Вы привезли войну и вы привезли позор». Так что там нет сомнений. Мюнхен признан абсолютно позорным пактом. И никто сегодня всерьез во Франции и в Великобритании Мюнхен не защищает.

А.Соломин― Но и не вспоминает ведь.

В.Рыжков― Ну, почему не вспоминает? Тысячи книг выходят, фильмы выходят. Это всё байки, что не вспоминают, не знают. Всё знают, всё вспоминают, обо всём пишут.

А Владимир Путин продолжает традицию оправдания пакта Молотова — Риббентропа или Гитлера — Сталина, фактически повторяя аргументы самого Сталина, что выиграли время, вот эти два года нам дали возможность лучше подготовиться к войне. Мы тоже это обсуждали с Олегом Будницким.

Если взвешивать на весах, что приобрел Гитлер за эти два года и чего добился Советский Союз, — Гитлер, конечно, усилился гораздо сильнее, чем Советский Союз за эти два года. С 39-го по 41-й год Гитлер разгромил Францию, Бельгию, Нидерланды, Северную Европу оккупировал, либо превратил в своих сателлитов. И Гитлер достиг гигантской мощи по состоянию на 22 июня 41-го года.

А.Соломин― Владимир, позвольте, Марк Солонин в своей книге о начале войны, о 41-м годе, он приводит цифры, которые говорят о том, что касается вооружения, как раз таки мощи, то Советский Союз ничуть не уступал…

В.Рыжков― Я всё это знаю, Алексей. Но, понимаете, если дать вам в редакцию «Эха Москвы» 15 танков и тысячу пулеметов, то вряд ли вы с Алексеем Венедиктовым отобьетесь от дивизии Дзержинского, у которой номинально будет в сто раз меньше оружия. В военном деле значение имеет не только количество и качество вооружений, но и мобилизованность и подготовка.

Гитлер и вермахт к июню 41-го года были самой боеспособной армией мира, потому что они уже прошли несколько кампаний. Они уже прошли польскую кампанию, они прошли и французскую кампанию, куда нужно включать и бельгийский театр военных действий. Поэтому это нельзя сравнивать. Да, преимущество в штуках было, но в готовности Гитлер намного превосходил Сталина, и это показала финская кампания, которая незадолго…

А.Соломин― Владимир, чуть-чуть ближе или постучите по микрофону.

В.Рыжков― …Как так получилось, что Красная армия была так плохо готова, как так получились катастрофические потери и разгромы 41-го года. И нельзя не вспомнить о том, что Сталин уничтожил самую лучшую часть генералитета и офицерства в ходе репрессий конца 30-х годов. Так что здесь от пакта Молотова — Риббентропа однозначно больше выиграл Гитлер, а не Советский Союз.

А.Соломин― Владимир, я хочу на одну вещь обратить внимание. Вот вы говорите, Владимир Путин оправдывает пакт Молотова — Риббентропа. Но он в своей статье говорит достаточно однозначно, что этот пакт был осужден еще даже Советским Союзом, в 89-м году, если я не ошибаюсь, Верховным Советом.

В.Рыжков― Да, это положительная часть его статьи. Я это полностью поддерживаю. Очень важно, что Владимир Путин вспомнил декларацию 89-го года, и он этой статьей официально подтвердил то, что пакт Молотова — Риббентропа осуждается государством, является преступным и нанесшим ущерб национальным интересам нашей страны. Это очень важный момент. Но элементы оправдания в его статье мы тоже видим.

В.Рыжков: Путин продолжает традицию оправдания пакта Молотова — Риббентропа или Гитлера — Сталина

А.Соломин― Я просто не хочу дублировать программу «Цена победы» и я призываю наших слушателей на нее обратить внимание, но какие-то вещи хочется проговорить.

Владимир Путин всегда говорит и о роли Польши. Польша, безусловно, пострадавшая сторона в этой войне, но он накладывает ответственность и на руководство Польши тех лет. Если говорить с поляками сегодня — с послом Польши мы делали интервью, — Польша категорически отрицает это? А вы как историк, что можете сказать о роли руководства польского тогда?

В.Рыжков― Польша тоже, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, кое-что понаделала. И мы знаем эту историю с разделом Чехословакии, в котором, действительно, Польша поучаствовала. Мы знаем про определенный государственный антисемитизм, который был характерен для Польши в 20-е, 30-е годы. Мы на эту тему тоже делали отдельную программу — об антисемитизме. Кстати, не только в Польше, но и во Франции он имел место быть.

Но опять-таки надо четко сказать, что Тешинская область, которая была отобрана у Чехословакии при содействии Гитлера, — это событие Польским государством официально осуждено. То есть это не защищается, это не приводится как справедливое приобретение. И в этом смысле Польша признает те ошибки и преступления, в которых она участвовала. Там, конечно, есть люди, которые отрицают. И у нас полно людей, которые отрицают, что товарищ Сталин делал какие-то ошибки и совершал преступления. Но на официальном уровне присоединение Тешинской области осуждено в Польше. Это тоже надо проговорить и сказать.

А.Соломин― Один момент, на который обращает внимание Владимир Путин. Я его процитирую: «Война не была внезапной. Ее ждали и к ней готовились». Опять же, если читать историческую литературу, очень часто можно встретить, что даже людей, которые перебегали границу и сообщали о подготовке вооруженного нападения, их чуть ли не судили, чуть ли не расстреливали за то, что они пытались распространить панику. И даже сам товарищ Сталин говорил, что ничего подобного, Германия боится СССР, она не будет нападать.

В.Рыжков― Ну, товарищ Сталин говорил всякое. И эдак он говорил и эдак. Но Советский Союз бешеными темпами готовился к войне, бешеными. Гигантский был оборонный бюджет, гигантский был промышленный комплекс. Гигантская была мобилизация перед началом войны. То есть Советский Союз… на официальном уровне говорилось одно, а на самом деле велась гигантская подготовка к войне. И тем страшнее факт, что при готовности, при мобилизации, притом, что вся страна была превращена в военный лагерь, притом, что было наделано огромное количество современного оружия, в 41 году последовал почти полный разгром. Конечно, готовились. А с кем они еще готовились воевать? С Финляндией, что ли, с Румынией? Понятно, что готовились воевать с Германией. Но, как мы видели в 41-м году, подготовились очень плохо.

А.Соломин― Так нападение Германии все-таки на СССР было неожиданным?

В.Рыжков― Я думаю, что, может быть, дата была неожиданной. Но то, что подготовка к войне шла полным ходом, это очевидно.

А.Соломин― Очень много в статье Владимира Путина перекликается с днем сегодняшним. Он комментирует те или иные дискуссионные темы нынешние. Например, про прославление предателей и коллаборантов. «Такие деятели, как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость, — цитирую я Владимира Путина — или свободу от коммунизма, являются предателями и палачами». Вы согласны с этим утверждением?

В.Рыжков― Тут не требуется моего согласия. Петен был осужден во Франции и приговорен к смертной казни. Его пощадили из-за почтенного возраста. Квислинг был осужден в Норвегии и приговорен к смертной казни. Власов был приговорен к смертной казни и казнен.

А.Соломин― И Бандера?..

В.Рыжков― И Бандера был казнен энкавэдэшниками.

А.Соломин― И что сейчас происходит с Бандерой в Украине?

В.Рыжков― Да, я это осуждаю. Я считаю, что люди, которые запятнали себя сотрудничеством с нацистами, тем более, активным сотрудничеством, они подлежат осуждению. И, более того, это находится в раках логики Нюрнбергского трибунала международного. Мне кажется, здесь нет вообще предмета для спора.

В.Рыжков: В военном деле значение имеет не только количество и качество вооружений, но и подготовка

А.Соломин― Ну, судя по всему, он есть…

В.Рыжков― Да, есть националисты в той же Украине . Есть, как мы знаем, националисты в Прибалтийских республиках, которые считают, что подразделения Waffen-SS, где служили их деды, они тоже заслуживают каких-то добрых слов. Я так не считаю.

А.Соломин― еще один момент. Звучащая цитата опять из Владимира Путина: «Звучащие довольно часто последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях, на деле — безответственность. Если такое произойдет, ООН превратиться, по существу в ту самую Лигу наций, собрание для пустых разговоров, лишенное каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы».

В.Рыжков― Тут немножко всё напутано. Дело в том, что в Лиге наций тоже было право вето. И это было одна из причин ее неэффективности. ООН в годы «холодной войны» тоже было малоэффективен именно из-за права вето. Потому что если чего-то хотел Советский Союз — Америка говорила нет. Если чего-то хотела Америка — Советский Союз говорил нет. Поэтому ООН плохо справлялось с делом мирного сотрудничества и, мне кажется, большую роль играло ядерное оружие. Оно помогало в том, чтобы избежать большой войны, потому что если у одной стороны есть ядерная бомба и у другой, они вряд ли будут воевать, если во главе не безумцы.

Что касается этого пассажа о том, что надо сохранить ялтинский порядок, возродить ялтинский порядок, укрепить, который основан на праве вето 5 ядерных держав-победительниц, то понятно, о чем идет речь. Владимир Путин сам говорит, что баланс в мире поменялся, понятно, что выросли новые державы, понятно, что стал гигантом Китай и ядерным гигантом. Понятно, что экономический гигант и Германия, экономический гигант Япония, экономический гигант Индия. Подходит Бразилия. И Южная Корея, кстати, тоже требуют. Они ставят вопрос о том, чтобы расширить число постоянных членов Совбеза на новые крупные державы.

В.Рыжков: Люди, которые запятнали себя сотрудничеством с нацистами, тем более активным, подлежат осуждению

Россия сегодня в мировой экономике меньше, чем когда Путин пришел к власти. Россия не усиливается. Россия остается сильной как ядерная держава и как военная держава, геополитическая держава, но экономически у нас еще не очень, мягко говоря. Поэтому России невыгоден пересмотр. России выгоден тот статус, который был кровью и потом получен в 45-м году. Поэтому Путин и говорит: «Давайте вот то, что мы тогда получили, менять не будем». Вполне понятная политическая позиция. Надо сохранить свой привилегированный, высший статус и не дать никому на него покушаться — в этом политический месседж статьи. И он говорит: «А вот давайте мы встретимся пятеркой, — там тоже это в статье есть, — постоянных членов Совбеза ООН, обсудим мировые проблемы».

А.Соломин― Согласились уже.

В.Рыжков― Да. В этом главный смысл статьи. В этом, кстати, заинтересована и Великобритания, которая не такая уж большая сейчас держава, как в 45-м году. В 45-м году она была империя глобальная, а сейчас среднее государство. В этом заинтересована Франция, среднее государство. А вот США и Китай — тут уже возникают вопросы, в какой мере их устраивает порядок, который сложился в 45-м году.

А.Соломин― Плюс не очень понятно, как игнорировать один из мощнейших рычагов европейских дел — Германию, которая явно…

В.Рыжков― Я об этом сказал. Германия, Япония, Индия — это страны с гигантской экономикой, и они требуют своего места за столом.

А.Соломин― Но несправедливо тогда и Россию выкидывать, правильно? Ведь из G8 Россию убрали, на переговоры особенно не зовут…

В.Рыжков― Выкинуть никого невозможно. Потому что чтобы выкинуть, нужно, чтобы за это голосовали единогласно. А чтобы за это голосовали единогласно, нужно, чтобы Россия за это проголосовала. Это круг, из него нельзя выйти. Здесь либо все согласятся с тем, что остается статус-кво Ялты, то есть апреля 45-го года, либо все согласятся, что что-то будут реформировать, расширят число стран с правом вето, либо история через какое-то время потечет по другому руслу. Такое тоже бывает. Пока всё в таком взвешенном состоянии. Поэтому Владимир Путин и говорит… У него в статье два главный послания: это мы главные победители, посмотрите на факты, посмотрите на цифры; и второе: нельзя менять то, что было сделано в 45-м году. Вот мы тогда договорились, вот надо и сейчас так же жить.

А.Соломин― Первый тезис не подтверждается разве?

В.Рыжков― А кто спорит?

А.Соломин― Я у вас спрашиваю. Вот два тезиса в Владимира Путина главных.

В.Рыжков― Да, подтверждается. Но при этом нельзя впадать в другую крайность: преуменьшать, что были союзники. Преуменьшать, что это была гитлеровская коалиция, преуменьшать значимость таких театров военных действий, как Атлантика, Северная Африка, Тихоокеанский театр действий, забывать о ленд-лизе, забывать о втором фронте, забывать о взаимодействии, о боевом братстве, которое было во время войны.

Здесь нужен баланс. И баланс заключается в том, что надо говорить правду как о том, что Советский Союз была главным победителям по понесенным жертвам и усилиям, но правда и в том, что он делал это не в одиночку, а была очень сильная и достаточно сплоченная антигитлеровская коалиция, которая сыграла колоссальную роль в общей победе.

В.Рыжков: Хочу, чтобы у меня была возможность сказать: я голосовал против поправок, наносящих вред РФ

А.Соломин― А вам не кажутся несправедливым те вещи, о которых упоминает Владимир Путин? О резолюциях Еврокомиссия, которая уравнивает сталинизм и нацизм в этом свете.

В.Рыжков― Да, безусловно, Алексей, это большой перебор. Это нельзя согласиться. Ставить на одну доску Гитлера и нацистскую Германию, которая развязала эту войну и Советский Союз, который поучаствовал в разделе — тоже мерзкое мероприятие, но все-таки секретные протоколы, насильственное присоединение Прибалтики, раздел Польши, захват Бессарабии, захват части территории Финляндии, их ни в коем случае нельзя оправдать, но нельзя и поставить на одну доску с агрессией Гитлера. Это абсурд. Знаете, это как воровство сравнивать с убийством. И говорить, что и вор преступник, и убийца преступник. Да, преступник. Слово «преступник» их объединяет, но составы преступления все-таки разные.

А.Соломин― Слова Владимира Путина о том, что республики, которые выходили из Советского Союза, было бы правильно, что то, что они от Советского Союза получили — территории имеется в виду — вернуть.

В.Рыжков― Это абсолютно, я скажу так, неаккуратное высказывание. Потому что Владимир Путин и так имеет репутацию человека, склонного к гибридным всяким делам и не очень гибридным. Все видели, что происходило в Крыму в 14-м году. Все видели, что происходило и продолжает происходить на Востоке Украины. Все видели, что произошло с Южной Осетией и Абхазией. Все видят, что продолжает происходить с Приднестровьем. И когда лидер такого государства говорит, что «у вас там лишние земли наши», я думаю, что там просто все в шоке, среди наших соседей. И хотя, Дмитрий Песков уже сказал, что нет, это типа там жалко, но бог с ним, пусть будет у вас. Но, я думаю, что такая фраза, она очень сильно омрачит наши отношения, и она не забудется в соседних странах. Ее будут учитывать во внешней политике, Оборонной политике и в других политиках.

А.Соломин― Мы сейчас сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Но для зрителей YouTube трансляция продолжится, и традиционна наша рубрика с книгами сегодня. Я попрошу Владимира Рыжкова рассказать о лучших книгах о войне.

Меня зовут Алексей Соломин, программа «Особое мнение». Сегодня с нами политик Владимир Рыжков.

НОВОСТИ

А.Соломин: 19―34 сейчас в столице. Всем еще раз здравствуйте! Меня зовут Алексей Соломин и сегодня «Особое мнение» политика Владимира Рыжкова. Я напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только в эфире радио, но и на YouTube-канале «Эхо Москвы», канале «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Обязательно подписывайтесь, поставьте лайк, это помогает распространять видео. Пишите свои комментарии. Те, кто пропустил 4 важный книги об истории войны, можете потом посмотреть этот ролик в YouTube. Мы об этом с Владимиром говорили в эфире.

Давайте отойдем, может быть, от темы войны, потому что на носу голосование по правкам в Конституцию. И простите, если вы уже отвечали на этот вопрос. Но, я думаю, что сейчас он не лишний. Вы для себя определились, как вы будете…?

В.Рыжков: Если у одной стороны есть ядерная бомба и у другой, они вряд ли будут воевать, если во главе не безумцы

В.Рыжков― Да, конечно, я определился. Я буду голосовать против по двум причинам. Первое: я по опросам «Левада-центра» вижу, что более 30% готовы голосовать против. То есть это не маргинальное голосование. Если бы это было маргинальное голосование против, то можно было еще подумать. Но если это значительный сегмент общества, который готов и хочет голосовать против, надо эту волну гнать и надо показать власти, что поправки Путина не концесусные.

И вторая причина очень важная, личный аспект: я много раз в жизни находился в ситуации, когда я голосовал против, и я рад, что у меня есть возможность сказать: я голосовал против. Вот, например, я голосовал против возвращения сталинского гимна, который сейчас является гимном России. Я тогда был в Государственной думе, голосовал против. Для меня очень важно сказать: я не только не молчал — я выступал, я голосовал против.

Поэтому я хочу, чтобы у меня была возможность сказать через две недели: А я голосовал против этих поправок как разрушающих Конституцию и наносящих вред Российской Федерации и российскому народу.

А.Соломин― Владимир, по этому вопросу у людей нет повода сказать, что вы участвовали в легитимизации процесса, потому что к тому процессу не было вопросов. А к этому есть. И многие люди, которым вы скажете: «Я голосовал против», скажут: «А вы подыгрывали Владимиру Владимировичу».

В.Рыжков― Вот те, кто не пойдут, тоже помогут легитимизации. Потому что те, кто не пойдут, поднимут процент, тем самым укрепят легитимизацию. Это не аргумент, несерьезно.

А.Соломин― То есть смотрите, какая история. Здесь ваша позиция расходится, например, с партией «Яблоко», с Григорием Явлинским.

В.Рыжков― Да, расходится, хотя бы абсолютно единомышленники. Я сегодня как раз переписывался с Григорием Явлинским. Он считает, что спор ходить — не ходить, он второстепенный, а гораздо более важная тема, — это какую Конституцию на самом деле хотят россияне. И вот буквально вчера, по-моему, вышел опрос «Левада-центра» феноменальный, Алексей. Я не знаю, видели вы его или нет.

А.Соломин― Да, видел.

В.Рыжков: Это миф, ложь, надувательство. Народ никакого отношения не имел к разработке путинской Конституции

В.Рыжков― Там речь вот о чем шла. Мы в январе создали общественный совет конституционный с участием партии «Яблоко» и независимых политиков, экспертов. Называется: Общественный конституционный совет. За несколько месяцев мы подготовили альтернативный путинскому проект Конституции. «Левада-центр» провел по нему опрос всероссийский репрезентативный. И выяснилось, что наш вариант Конституции обыгрывает путинский. Во-первых, 80% россиян выступает за то, чтоб было на голосовании два проекта: путинский и наш. Людям не нравится, что им подсовывают один вариант. «А сегодня рыбный день — ешьте треску» — им это не нравится.

Второе: вариант, который мы разработали, получил 28%, путинский — 25%. 26% против того и другого. То есть наш демократический проект побеждает путинский проект Конституции.

Третье: наш проект кардинально отличается по содержанию. Если говорить коротко, то наш проект это: реальное разделение властей, независимая судебная система, президент два раз по 4 года и до свидания, и не больше без всяких оговорок, сокращение президентских полномочий с 6 до 4 лет; право Государственной думы отправлять в отставку министров; Государственная дума вносит кандидатуру премьер-министра; федерализм и так далее. Это политическая часть.

Есть очень четкая социальная часть. Первое: пенсионный возраст 60 лет для мужчин и для женщин и ни днем больше. Второе: лечение всех детей в России за счет бюджета. В частности, вы знаете этот позор, когда на тяжелобольных детей собирают по «Первому каналу» деньги. Абсолютный позор. При 100 с лишним миллиардерах мы собираем по «Первому каналу» пожертвования на лечение детей.

Дальше есть предложение, чтобы часть природной ренты накапливать на именных пенсионных счетах населения. То есть совершенно конкретные предложения. И что феноменально: когда провели опрос, то сокращение срока президента поддерживают 54%, право Государственной думы на недоверие министрам — 68%. Прямые выборы Совета Федерации — 82%. А социальные поправки там получают от 80% до 95%.

То есть смотрите, путинская пропаганда сейчас делает… основная идея такая, что поправки разработаны народом. Путин про это говорит, что, оказывается, его поправки разработал сам народ. И второе: весь народ в едином порыве готов за это голосовать.

В.Рыжков: Опрос показал, что востребована демократическая Конституция, а не авторитарная и военизированная

Что показывает опрос «Левада-центра». Диаметрально противоположная картина. Во-первых, людям не нравится, что только один вариант вынесен. Во-вторых, людям не нравится 6-летний срок президента и то, что он может править вечно. В-третьих, людям не нравится, что они не выбирают Совет Федерации. Людям не нравится, что судебная система встроена в вертикаль.

И больше всего людям не нравится, что социальных гарантий никаких в путинских поправках.

И когда мы предложили альтернативный вариант: больше свободы, больше демократии, больше разделения властей, больше социальных гарантий, — 74% сказали, что готовы голосовать за альтернативный проект Конституции, подготовленный демократами.

О чем это говорит? Это говорит о том — это очень важный момент, — что, скорей всего будут фальсификации. Будут регионы, где 99,9 проголосуют за его поправки. И мы знаем эти регионы. Это, как их называет Орешкин, электоральные султанаты, кажется. Мы знаем о том, что будут вбросы. Мы знаем о том, что будут приписки и так далее. Но этот опрос показывает, что реальность абсолютно другая. Люди хотят не более вертикальной, не более милитаризированной, не боле силовой, не более единоличной иерархичной России. Люди хотят более свободной, более демократической, в которой они имеют право участвовать в управлении страной и более социальной страны.

То есть, Конституция, за которую нарисуют — не знаю, сколько они нарисуют, 70% политически сколько — на самом деле она будет филькиной грамотой. Потому что опрос «Левада-центра» показал, что востребована демократическая и социальная Конституция, а не авторитарная, военизированная и патриархальная. Это очень важно.

А.Соломин― Владимир, я не понимаю тогда. Вот вы сказали — нарисуют и сфальсифицируют. Но если вы не доверяете этой процедуре, зачем же вы всех призываете в ней участвовать?

В.Рыжков― Затем, чтобы выразить протест. И затем, чтобы десятки миллионов людей сказали: «Я голосовал против».

А.Соломин― Так а кто этот протест увидит, кроме тех, кто считает?

В.Рыжков: Не ходить — да, это снизит явку, но поднимет процент

В.Рыжков― Увидят. Сейчас все сидят в социальных сетях: ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, везде сидят. Вся страна пронизана социальными медиа. Скрыть ничего невозможно. И я вас уверяю, Алексей, факты вбросов вскроются и факты фальсификаций будут известны. И люди будут знать, что огромное количество бумажек лежало, где галочки «против» было написано. Огромное количество людей будет голосовать против.

А не ходить — да, это снизит явку, но поднимет процент. То есть не ходить, с моей точки зрения — это помогать легитимации этой неконституционной Конституции.

Еще раз повторю: вопрос, как действовать — это не так важно. Недавно Конгресс интеллигенции опубликовал обращение, что они осудили путинские поправки и сказали, что у противников две точки зрения: одни говорят, идти голосовать против, другие — не ходить. И то и то нормально, тут не о чем спорить. Сами решайте. Хотите дома остаться и возмущаться — возмущайте. Хотите идти голосовать нет — идите и голосуйте — нет. Главное в другом, главное в том, что миф Путина заключается в том, что народ разработал эту его Конституцию, и весь народ на нее. Это миф, это ложь, это надувательство. Народ никакого отношения не имел, как мы знаем, к разработке путинской Конституции.

А.Соломин― А вот эта собрания, актеры… Владимир Машков…

В.Рыжков― Какие собрания? Это всё смешно, это дымовая завеса. Это советский партхозактив. Путин говорит — народ участвовал. Факт заключается в том, что народ никакого отношения к этому не имел. Народ дурят, когда 200 с лишним поправок впихивают в текст… Вы видели бюллетень? Там написано: голосование за поправку.

А.Соломин― Да. Закон так называется.

В.Рыжков― Ни хрена себе поправка — 200 с лишним изменений, которые касаются всего: и здравоохранения, и патриотизма и памяти войны. И самая главная поправка — это возможность Путину править дальше. Ради этого вся эта спецоперация. Ложь и надувательство заключается в том, что народ не участвовал, и нет всенародного одобрения. Если бы было два проекта — повторю: «Левада-центр» — это достоверные социологические данные — путинский и демократический, и путинский проиграл бы демократическому. Это означает — нет никакого консенсуса, нет никакой всенародной поддержки.

А.Соломин― Владимир, но проекта Конституции на голосование выносится два. Вы, вообще, не заметили.

В.Рыжков― Один.

А.Соломин― Один — путинский, а один называется «нет» — это значит, сохранить действующую Конституцию. Это тоже Конституция, это тоже документ.

В.Рыжков― Да, но пропаганда-то что говорит? Голосование по одобрению. Вы посмотрите, из всех утюгов.

А.Соломин― А вы защищали Конституцию? Вы ходили на акции 31-го?

В.Рыжков― Вы видели, как Александр Сергеевич Пушкин агитирует за путинскую Конституцию.

А.Соломин― Сейчас кто только не агитирует, знаете.

В.Рыжков― Я жду, когда Александр Невский из рая спустится — святой — и начнет агитировать за патриотизм и путинские поправки. Еще раз повторяю: безальтернативное голосование, 80% о прошенных «Левада-центром» выступает, чтобы было два варианта.

А.Соломин― А вы были противником действующей Российской Конституции?

В.Рыжков― Я был сторонником действующей Российской конституции, потому что она была лучше того кошмара, который довел до конституционного кризиса и политического кризиса в 93-м году, до стрельбы по Белому дому, до гражданской войны между парламентом и президентом.

А.Соломин― Это президентская Конституция.

В.Рыжков― Да, но она была демократической. Там есть изъяны, но по сравнению с тем, что сейчас Путин предлагает… Путин предлагает грядку с крапивой.

А.Соломин― А вы предлагаете альтернативный вообще вариант.

В.Рыжков― Там был хотя бы сад заросший сорнякам, но там хоть какая-то клубника пробивалась. А сейчас нам предлагают смесь лопухов и крапивы. Поэтому не путайте сущности.

А.Соломин― Мы на этой позитивной ноте и закончим. Спасибо вам большое!

В.Рыжков― Нет никакого консенсуса, дорогие граждане, нет никакой всенародной поддержки. Всё это ложь и мифология.

А.Соломин― Это был политик Владимир Рыжков в эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы» и канала «Эха Москвы» в Яндекс.Эфире. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Поставьте лайк. В комментариях высказывайтесь. Сразу после нас программа «Полный Альбац», гостем которой сегодня будет Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». В 21 час — «Личный прием» с Евгением Ройзманом, а в 22 часа в программе «Разбор полета» сегодня чрезвычайно и полномочный посол Литовской республики в России — Эйтвидас Баярунас. Ведущие: Марина Максимова и Сергей Бунтман.

Спасибо еще раз, Владимир, большое!

В.Рыжков― Спасибо вам!