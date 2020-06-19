Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, меня зовут Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение». У нас сегодня «Особое мнение» от Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Сегодня у нас на скамейке запасных Виталий Дымарский, и если у нас что-то случится с интернетом, то Виталий Наумович всегда придет к нам на помощь. Нас можно смотреть на Ютуб-канале «Эхо Москвы в Петербурге». Присоединяйтесь! Здесь вы можете задавать вопросы.

Давайте начнем с парада. Парад еще не прошел, но уже идут репетиции, буквально каждый день летают военные самолеты и пугают всех. И вчера была на Дворцовой вечером была репетиция, в ней в том числе принимали участие и юнармейцы. А потом мы услышали Наталью Башкетову, главу Роспотребнадзора, которая осудила то, что юнармейцы принимают в этом участие. Что происходит? Опять какая-то несогласованность? Опять какие-то противоречия? Мы с вами постоянно об этом говорим.

Л. Щеглов― Здесь как в какой-то классической капле, чистенькой и прозрачной, преломляются и отражаются почти все проблемы. Проблема № 1. И я об этом говорю с некой печалью. Общество дико расколото. Дико! Есть люди которые считают это не то, чтобы нелепым и ненужным, а во время серьезной эпидемии и полупреступным. А другие люди напротив считают это страшно необходимым, чуть ли не последней оставшейся скрепой, чтобы мы оставались теми, кем себя считаем.

Еще момент. И я бы начал с него. Мне лично как сыну участника и Финской войны и Отечественной, уже покойного отца, и многие родственники это прошли, и мне безумно жалко этих ветеранов и стариков, которые наверное и рады бы пойти, но это же старые люди! Минимально это должен быть человек 94 лет! И понятно, как он себя ощущает и чувствует. Наверное, это для него искренняя радость, собрать последние силы и гордо сделать несколько шагов со своими наградами. Я могу это понять. Но мы же в ответе за них, которым уже по 94, 95, 96 и по 100 лет! Это уже люди, движения которых их близкие и любящие их люди должны корректировать. Они же буквально идут на смертельный риск! Как же так можно!

Предположим, что вывернут так: «А давайте мы все-таки им эту радость подарим! Это же радостно для них!» И я верю в это. Но это же уже просто выть хочется! А ничего, что уже через 75 лет после войны есть очередь на квартиры среди этих 95-летних людей!? Это не просто наплевательство, и не просто гнусность какая-то, а это уже издевательство! И может быть, когда их останется 50 человек, то останется очередь из 15 человек на квартиры?! И при такой ситуации вытаскивать мужественного, героического старика и ставить его под удар вируса, для того, чтобы произошло то, что нужно только десятку высшим чиновникам. Этого понять мне не дано. Мне безумно жалко этих стариков, которые заслуживали бы хорошего, приличного, достойного остатка своей жизни в отдельных квартирах с хорошей едой и обеспеченных. И через 75 лет! 75 лет прошло! И говорить о том, что оставшиеся долгожители все что могут получить от государства – это пройтись шагом среди бушующего вируса?! Нет такой силы, которая убедила бы меня в том, что это хорошо, правильно и замечательно.

Т. Троянская― Тем не менее, 200 тысяч человек каким-то образом будут найдены, если верить властям. Вы говорите, что не каждое желание ветерана нужно поощрять, я имею ввиду в плане присутствия на параде, но мы знаем, что некоторые родственники свято относятся к таким желаниям. Они считают, что парад для ветерана – это всё.

Л. Щеглов― Это дело близких, но при всей любви к этим очень достойным и очень старым людям, их желания иногда бывают не очень адекватны. Я бы хотел посмотреть на детей и внуков старика, который бы вдруг вспомнил, что он был героем, и сказал бы, что хочет зимой пойти на улицу без шапки в одной рубашке и доказать этим, что он очень крепкий. Я с трудом представляю, чтобы любящие родные сказали бы ему: «Да, тебе 97 лет, конечно, ты же герой! На улице минут двадцать, но ты иди и погуляй в пижаме и в тапочках, вокруг дома». И эта аналогия мне кажется вполне логичной. Вокруг вирус, который лупит именно по старикам! У которых, остаточные силы. И даже если у них маски и перчатки, чтобы в которых они задыхались от пота во время жары, все равно вирусную опасность на 100% никто не исключит.

Значит должна быть какая-то сверх идея. Сверх! Какая-то спартанская идея, что это дело очень опасное и плохое, но это СВЕРХ нужно! Но мне еще никто не смог объяснить, почему это сверх нужно, чтобы люди в прямом смысле слова рисковали бы жизнью. И мы с вами тоже если бы например пошли, то тоже бы подверглись риску. Но это так… А здесь – в прямом смысле. Зачем? Зачем?

Т. Троянская― На этот вопрос наверное Владимир Путин попытался ответить в своей статье, но мы поговорим об этом чуть позже. Вы наверное слышали, что Алексей Навальный предложил Владимиру Путину платить ветеранам, которых в нашей стране осталось не так много… Здесь Валера нам в чате написал эту цифру – 60842 участника и инвалида Великой Отечественной войны сейчас слава богу живы. Навальный предложил приравнять пенсию наших ветеранов к пенсии ветеранов побежденной стороны. Он предложил платить им по 200 тысяч в месяц. Он сказал: «Страна бы не обеднела». Ветеранов же не так много. А до Путина эта информация как-то донесена? Или он даже не в курсе этого предложения?

Л. Щеглов― Последние годы наш президент живет в другой реальности. И может быть он искренне предполагает, что они и так как сыр в масле катаются. А это предложение логично. И оно было бы логичнее даже не сейчас, а еще 75 лет назад, когда условные немецкие побежденные старички раскатывали по всему миру. И мы их видели. И вы, и я, и все, кто посещал за рубеж. Да? Мы видели этих чистеньких ухоженных старичков, радостно наслаждающихся жизнью в связи с сокрушительным поражением. И почему то мы не видели таких же чистых и ухоженных наших радостных старичков, наслаждающихся в связи с победой.

И если бы была возможность… Если человеку 95 лет, то ему не может оставаться жизни еще на 20 лет. Не дай бог конечно, для некоторых это буквально и последние месяцы жизни. И если дать им возможность почувствовать себя людьми, есть дорогие продукты, одарять своих внуков, не по 2 тысячи дарить внукам не день рождения, а столько, сколько он пожелает. Наверное, это было бы очень благородно. Я не экономист, но думаю, что такие возможности есть. Но мы же видим, что эти фонды национального благосостояния, которые как бы для людей, а оказывается, что они не очень-то для людей! Ну не очень! А те, кто наши деньги… А это наши деньги, и надеюсь, что слушатели «Эха» это понимают…

Т. Троянская― Да, это наши налоги!

Л. Щеглов― И те, кто ими распоряжается, они видят наверное гораздо более мощные цели, чем поддержка человека, который оказался в грандиозной беде. Ну дадут ветеранам какой-нибудь продуктовый пакет, оплатят им билеты в Москву на этот парад и хорошо! Вот и достаточно! Может быть и еще какую-то штучку подарят. А по двести тысяч? Как европейские старики? Обойдетесь! Не до того!

Т. Троянская― А давайте про юнармию, про молодых людей, о том, что вчера Наталья Башкетова вчера заявила свое несогласие с тем, что происходит. А вы как думаете? Юнармию все-таки выведут на парад? И Анна Митянина также сказала, что нужно разрешение от родителей. А получат ли юнармейцы честное разрешение от родителей?

Л. Щеглов― Я не случайно сказал, что здесь как в каком-то кристалле все наши основные проблемы! Мы с вами сейчас как будто проводим артобстрел по самым болезненным точкам. Только что мы говорили о стариках-героях, а теперь – о реальном будущем, о детях. Это две самый болезненные темы в любом обществе. Но в данном случае, эта «замечательная» вертикаль дает себя знать, когда президент часть компетенций и ответственности сбросил на регионы, когда началась вся эта вирусная история. Решайте! И что мы видим? Это любопытнее, чем просто болотная гладь, тина и полное отсутствие ветерка. В ряде регионов не будет ни парадов, ни шествий, ничего!

Т. Троянская― Как же посмели некоторые регионы принять такое решение!

Л. Щеглов― Что значит, посмели?

Т. Троянская― Я из парадигмы того, что сейчас происходит, это как в том анектоде: «А что? Можно было?»

Л. Щеглов― Да. А это можно было, как только это артикулировалось. Можно было всегда, но все было выстроено так, что «как же ты можешь пойти немного не так, как сказало первое лицо». Исключено! Ты сразу же будешь уволен и растоптан. Подставлен. Да всё, что угодно. Но сейчас губернатор понимает, что с одной стороны отмена парада вызовет недовольство администрации президента, но теперь они как Фемида должны работать с двумя чашами, а на другой чаше «а вдруг я устрою, а у меня будет вспышка! А вдруг у меня будет какой-то инцидент. А вдруг у меня трое Героев Советского Союза скончаются! Не дай бог от этого» И уже при выборе этих чаш мы видим то, что человек за свою должность, за свое место волнуется так, что он должен что-то выбрать из этих двух зол.

Если наш главный санитарный врач совершенно справедливо говорит: «Вы чего, ребята?! Туда несовершеннолетних! В эпидемию! А где разрешение родителей?» Это хорошо, но разве она мотивирована гражданской, материнской, человеческой, демократической позицией? Нет! Она прекрасно понимает с кого спросят, если там будет нечто. «Ты же главный санитарный врач в Петербурге! Куда ты смотрела?» И опережая эти неприятности, а это очень неплохо, она как бы вступает с политическим руководством Санкт-Петербурга в противоречие. И ее позиция безупречна. Я могу 45 раз крикнуть, что я за все хорошее, против всего плохого, что я боготворю президента и считаю губернатора сверх гигантом! Но, дорогие друзья, вирус! Ковид-19! Эпидемия! Дети. Нет разрешения родителей. Ау! Я не собираюсь потом за вас получать потом по голове. И возможно больно.

Это очень неплохая история. И она показывает, что так называемая вертикаль власти, устроенная у нас, и матереющая год от года, она неэффективна. Она может быть эффективна для управления в безвоздушном пространстве, когда ничего нигде не происходит. Нет столкновений интересов. И полный экономический благой фон. Но при любых коллизиях, из которых и состоит вся наша жизнь, это все начинает искрить как оголенные провода.

Т. Троянская― Мне хочется спросить, а что Титов? Помните? А что Беглов? Он мог принять такое политическое решение? Ведь ситуация с коронавирусом в Петербурге, и он это признает, очень даже не хорошая. Если даже в Москве идет снижение, то в Петербурге всё не так. И если с натяжкой можно оправдать парад в Москве, то в Петербурге это получается очень странная история.

Л. Щеглов― В Петербурге ситуация с коронавирусом просто тягостная. И очень опасная. Есть простейшая вещь, которую невозможно спрятать, и она доходит до самого не думающего и не желающего вникать человека. Как у нас может быть не просто улучшение, это просто из области сказок… Буквально вчера или позавчера еще одна больница, Больница святого Луки, которая находится на Чугунной, срочно переделана, перекручена, переформатирована в ковидную, в вирусную. О чем это говорит? Для простого горожанина это говорит о том, что в Санкт-Петербурге ситуация плоха, больнично-коечного фонда не хватает. Продолжается переформатирование больниц под вирус! И не надо никакой особой статистики. И никаких особых споров. Это говорит, что у нас очень плохо.

Позиция губернатора. Вспомнилась русская поговорка. Правда, она связано с другим, но… Это «положение хуже губернаторского». Не позавидуешь! И нашему губернатору не позавидуешь, потому что у нас создана такая система власти, любой губернатор должен судорожно размышлять, что может больше не понравится его конкретному начальству, которое не избирало его нашими голосами, а просто посадило в это кресло. И ему очень трудно. Как и санитарному врачу. Отмена парада в городе № 2, в городе очень символичном для России, в городе, являющемся родиной не только президента, но и практически 90% всей властной верхушки… Ой, можно головы за это не сносить!

Получив после парада, не дай бог, какую-то вспышку или инцидент, ой, головы можно не сносить! И в этих мучительных попытках понять, что для него страшнее и опаснее, в этих мучительных размышлениях, именно не столько хозяина региона, сколько царедворца… Потому что нужно угадать, где для тебя лежит пряник, а где и кнут! Конкретный! И он щелкнет очень больно. И в этом проходят невротические размышления градоначальника. Не позавидуешь! Не позавидуешь!

Конечно, здесь включится интеллект, склонность или полное отсутствие умения рисковать, взять на себя решение. Конечно же, прогноз! Есть люди, умеющие прогнозировать. И целая цепочка консультантов, которые тебя окружают и поют тебе в уши всякие песни. Вот в чем проходят муки, а не в конкретике, которая должна была бы зависеть только от того, как найти более эффективное решение очередной городской проблемы. К сожалению, так устроена власть.

Т. Троянская― Вы сейчас назвали те качества, которые если бы они у человека были, то мы бы из видели с самого начала. Невозможно такие качества скрывать.

Л. Щеглов― Конечно. К нашему грандиозному разочарованию я не вижу волевых качеств у губернатора, или у его консультантов. Человек, который во время завала снегом города, уже надоело на эту тему говорить, демонстративно выходит с лопатой, но в лаковых ботинках… На что он надеется!? Или консультанты надеются. Это что? Наш город Санкт-Петербург целиком состоит из лишенных мозга людей? Это грандиозные ошибки! И мы их видим раз за разом! Что же делать?

В выборах народ тоже рискует, он может выбрать не ту фигуру, но это – воля народа. А в других историях наверх выбирается человек, с мощными деловыми качествами, с какой-то историей за собой, где он себя проявлял. А когда устроена вертикаль…

Т. Троянская― Мы сейчас прервемся на московские новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Давайте, Лев Моисеевич поговорим о статье Владимира Путина о Второй мировой войне. Она написана для американского журнала The National Interest и как утверждается, основана на архивных документах. Такие фактические уроки Второй мировой войны. Владимир Путин отвечает на вопрос, почему Россия празднует 9 мая как самый большой праздник, о своей семье рассказывает, и о том отчего и почему, и не тему Польши рассуждает и о пакте Молотова-Риббентропа.

Л. Щеглов― Это безусловный исторический факт. Безусловный, и до тех пор, пока жив хотя бы один участник войны – это актуально. Четыре года мучений, которые переносили все люди, и на фронте и в тылу. Страшных мучений! Я даже задумывался… Мы все сейчас издерганы ситуацией с вирусной эпидемией. А как люди жили четыре года… Вот женщина с ребенком, муж на фронте, карточки, недоедание… Но особо это будет актуально, пока будет жив хотя бы последний ее участник. А потом это перейдет в конкретную историю всяческих битв – на Чудском озере, Куликовской битвы и Крымских войн, где были и поражения и победы.

Новейшая история для нашей сегодняшней власти – это чуть ли не единственный, объективный и даже находящий национальное созвучие в душах людей, момент. Этот момент совершенно не отрицается. Он есть. Он был. Но он несколько педалируется. Возникает ощущение, что основное достижение работы нанятого менеджера, как он сам про себя говорил, президента нашей громадной страны – это победа в Великой Отечественной войне.

Что я буду повторять, эти фразы уже стали почти пошлыми, что у поражений нет авторов, а у победы – куча родителей. Да, психологически всегда хочется прислониться и идентифицироваться с тем, что как бы находит отзыв в душах, и это все-таки связано с Победой! А это была реальная победа! Ценой страшной крови с страшных мучений, никакого ни Сталина, ни Жукова, ни прочих… Это была Победа народа! И он заплатил за нее адскую цену. Возможно даже и не очень понимаемую европейскими союзниками.

Но этот стиль… Десять тысяч – туда, пятьдесят тысяч – сюда! Бабы новых нарожают. Взять какую-то точку к определенной дате… Ценой страшного напряжения, ценой страшной крови и страшного количества смертей народ эту победу одержал.

Но может быть нам есть чем погордиться в экономике? В управлении? В государственных институциях? В правах человека? Нечем! И я понимаю это, хотя при всей справедливости темы, ее педалирование излишне. Излишне! Это близко к тому, что мы с вами уже обговорили, что вместо того, чтобы старичку-герою в 95 лет дать квартиру и достойные деньги, дать ему возможность помаршировать на трясущихся от старости ногах.

Т. Троянская― А зачем он снова вспоминает пакт Молотова-Риббентропа? Для чего? Цель этого?

Л. Щеглов― Мне кажется, что ему кажется, что этим можно сплотить общество. А мне кажется, что сейчас это общий тренд, такой бенкендорфовский тренд, который сформулирован Володиным. Почти слова начальника охранки эпохи Николая Первого. Не ручаюсь за точность цитаты, но смысл такой, что у России величайшее прошлое, славное гигантское настоящее, и фантастическое, поразительное по всем характеристикам будущее! Примерно это на днях сказал Володин, и что послу Путина будет Путин. Он сказал, что Путин создал такие лекала, видимо ножницами были вырезаны какие-то лекала, по которым Россия будет величайшей, гигантской, даже когда не будет Путина, страной с какими-то сверх фантастическими… Я понимаю, что соратники Одиссея даже привязывали себя к мачтам, чтобы не сорваться в безумии, когда сирены пели очень сладкими голосами. Но это распевание сирен, чтобы мы вошли некий транс.

Т. Троянская― Путин – не сирена?

Л. Щеглов― И мы не привязанные! И нечего.

Т. Троянская― А про добровольное вхождение Прибалтики в Советский Союз. Какие настроения там были в тот момент, когда Прибалтика еще входила в состав большого государства?

Л. Щеглов― А это есть имперскость. Печальная наша имперскость, когда мы даже готовы идти против реальности, лишь бы сохранить имперский дух. Я очень часто и в советское время, и потом бывал во всех трех республиках Прибалтики. В Эстонии у меня жили очень близкие родственники и друзья. Но как может быть полностью добровольным вхождение, когда я своими ушами не один, и не десять, и не сто пятьдесят раз слышал от обычных людей, что они вынуждены были войти. Сейчас можно рассказывать, что это было полностью добровольно. Но какая добровольность! Но тогда можно сказать, что и Польша была добровольно разделена в 39-м году! Конечно нет!

Но это не только проблема нашей власти, хотя она делает это очень топорно. Великий Шопенгауэр сказал, что у всего человечества есть только два пути, либо жить в мире реальности, либо жить в мире иллюзий. И каждый человек хотел бы жить в мире иллюзий, что велик, что он во всем прав, что он гигант. Но когда человек живет в мире иллюзий, потом это заканчивается галлюцинациями и психиатрической клиникой. А когда общество живет в мире иллюзий, игнорируя реальность, оно деградирует. Любое. А потуги любой власти расцветить яркими и несоответствующими фломастерами серость будней – они вполне понятны.

Т. Троянская― Приближаются дни голосования за поправки. Оппозиция до сих пор не может определиться идти или нет. И у того же Навального с Кацем в стриме у Майкла Наки были баттлы ходить или не ходить. Навальный считает, что не стоит из-за безопасности, что нужно поберечь себя и не ходить. А Максим Кац считает, что нужно идти и сказать свое нет. А вы для себя определились?

Л. Щеглов― Я об этом бесконечно размышляю и веду дискуссии со знакомыми и приятелями. Я понимаю обе позиции и не могу пока определиться. С одной стороны я прекрасно понимаю, что активность лучше пассивности. И сказать нет всегда лучше, чем показать фигу в кармане. А с другой стороны, есть реальная безопасность, которую власть призрела в силу своих прагматических задач. Она же есть, опасность, и значит, что ты подвергаешь себя риску.

И еще для меня довольно важно то, как сейчас проводится это непонятное мероприятие, я даже не знаю как его назвать! Что это? Это же не референдум, именно который является ЗАКОННЫМ для изменений Конституции! А это значит, что это вообще незаконное мероприятие. Участвовать в незаконном мероприятии? Странновато. А происходит оно неделю! Можно проголосовать и электронно, в Новгороде и в Москве. Или на дом тебе все принесут! Приползут и в форточку засунут. И понятно, что это такое поле для фальсификаций! И паспорт будет прочитан с двух метров! Тут и окулисты поработали очень мощно!

А если мне завтра скажут, что я должен участвовать в мероприятии, но для этого я должен прокукарекать!? И зайти на четвереньках?! Но у нас же есть собственное достоинство! Это же унизительно! Но я и прекрасно понимаю людей, которые считают, что в любых обстоятельствах, в самых абсурдных и маразматических, но нужно снизить вероятность того, что видимо произойдет. И поэтому я для себя не определился. Мне обе эти стороны ясны, но видимо решение…

Т. Троянская― Определяйтесь, Лев Моисеевич! Всё! Время вышло. Лев Щеглов был сегодня в «Особом мнении». Спасибо!