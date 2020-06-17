О. Журавлева― Добрый вечер. 17.06. Вас приветствует Ольга Журавлева, ведущая сегодняшнего «Особого мнения». Мы надеемся наладить связь с журналистом Станиславом Кучером, который от нас довольно далеко за океаном.

С. Бунтман― За океаном. Добрый вечер.

О. Журавлева― Поэтому в студии сейчас находится Сергей Бунтман, зам. главного редактора радиостанции «Эхо Москвы».

С. Бунтман― Но это не отменяет, даже если Стас Кучер просто не придет вообще, потонет в океане, я имею в виду виртуально. Это все равно не отменяет программы «ДайДудя». В Ютубе. Из-за которой я и пришел.

О. Журавлева― Вот оно что.

С. Бунтман― Но я готов ответить на вопросы.

О. Журавлева― Хорошо. По текущей повестке. Я обнаружила историю, которую мы сегодня в Рикошете будем обсуждать с корреспондентами с мест. Это захват монастыря под Екатеринбургом. Это увлекательнейшая история.

С. Бунтман― Вообще я за этим человеком слежу.

О. Журавлева― Но это правильно говорить: захват монастыря.

С. Бунтман― А что это по-твоему? Принуждение к закрытию или что такое. Принуждение к вере.

О. Журавлева― Там есть люди, которые…

С. Бунтман― Нет, это поразительная совершенно история. Честно говоря, если нужно в букваре написать, если изучать слово «фундаменталист», если бедные первоклассники могут это выучить. Этот человек фундаменталист. Он такой проповедник вообще конца света. Это такая типичная фигура. Я думаю, что сын мой небезызвестный Евгений Сергеевич специалист по ересям, тоталитарным сектам и прочим движениям от нулевого года нашей эры. Он мог бы это сказать точнее. Но это все Герман Греф плюс Билл Гейтс. Это правительство, которое на содержании у всех темных сил мировых. Я не знаю, у кого правительство на содержании. Я к правительству отношусь, честно говоря, скептически. Мягко говоря. Чрезвычайно скептически. Но оно товарища старца мне, даже если выбирать, оно мне милее. Потому что там хоть есть нечто понятное. Здесь такой кошмарный мрак.

О. Журавлева― Он такой благостный. Дает такие интервью, что я ни с кем не ссорился. У нас все хорошо. У нас свет, покой.

С. Бунтман― В молодости, в младенчестве «Эхо Москвы» был такой депутат Моссовета, который когда его выгнали, он сказал: «Я же ничего не сказал, я никого не обижал, я сказал, что все они сволочи просто и всё, что, неправда?» Помнишь, был такой депутат. Ну что, у нас появился Стас. Стас, привет. Я передаю эстафетный посох.

О. Журавлева― Итак, программа «Особое мнение». Станислав Кучер, журналист, главный редактор американской редакции телеканала RTVI. Первым делом хотелось бы узнать, несмотря на то, что вы в США и к вам, естественно, масса вопросов по месту, вот что. Вы написали сами и в Ютуб-канале делали передачу не на ту тему, которую все могли бы предположить. Почему для вас важно обсудить историю с ДТП Михаила Ефремова. Почему вас эта тема так волнует?

С. Кучер― Здравствуйте. Прошу прощения, что я немного задержался. Дело в том, что у нас здесь жизнь вовсю возвращается в свой черед. И если еще совсем недавно возле нашего офиса американской редакции RTVi можно было припарковаться где угодно, то теперь снова все места заняты. Попробуй, найди парковку. Это признак возвращения Америки, Нью-Йорка, который еще недавно был центром эпидемии в Штатах и пандемии в мире, к нормальной жизни. Что касается Ефремова, мне кажется, тут все естественно, поскольку во-первых, я был и остаюсь Станиславом Кучером, журналистом, человеком, который вне зависимости от того, где он живет, конечно же, следит за тем, что происходит в России. Во-вторых, потому что Михаила Ефремова давно знаю и буквально не так давно мы с ним делали интервью для программы «Час пик» здесь у Нью-Йорке, где его, безусловно, тоже знают и любит русскоязычная община Америки. Миллионы человек. Конечно же, его знают, любят и конечно тоже здесь обсуждали эту трагедию. Повторю, мы хорошо знакомы. Мы достаточно легко и как мне казалось и кажется понимаем друг друга, общались на самые разные темы. Плюс «Гражданин поэт» — это был проект, который я очень любил. И так получилось, что пару раз имел честь даже в нем участвовать и выйти на сцену. Поэтому мне кажется, здесь все абсолютно очевидно. Плюс то, что произошло, это уже обнажило просто огромную проблему, о которой практически не говорят. Сегодня буквально несколько часов назад, раз упомянули мой Ютуб-канал, за что спасибо, как раз я опубликовал новый выпуск, который посвящен целиком и полностью проблеме алкоголизма и пьянства в России. И простому ответу на вопрос: можно ли перестать пить без кодирования и медикаментозного вмешательства. С помощью простого решения. Поэтому это те темы, которые абсолютно возможно, необходимо просто обсуждать. А как нет.

О. Журавлева― Что изменит это обсуждение? Пока мы видим несколько дней прямо буйства, шельмования, гнева, криков, ругани между собой. Вы его оправдываете. Да вы сами такие. Да где же были друзья и масса всего. Этот общественный гнев и общественная ругань — что они могут дать? Они приведут к чему-то хорошему?

С.Кучер: Человек жил как хотел. Делал, что хотел. Позволял себе критиковать власть. Параллельно напивался. Все сходило с рук

С. Кучер― Ну как всегда к чему привели общественный гнев, ругань вокруг сочинской Олимпиады. К чему привел общественный гнев, ругань и очередные вспышки… и гражданской после обсуждения трагедии над Синаем, например. Мы же знаем, что каждый мало-мальски серьезный такой всплеск на этом море или если хотите, болоте общественной повестки. Называйте, как хотите. Он неизбежно приводит ровно к тому, что произошло сейчас. Другое дело, что сейчас это, безусловно, вызвано тем же самым коронакризисом, как мы его здесь, наверное, не только здесь называем. Люди пересидели дома. Людям нечего было говорить кроме коронавируса. Кроме изоляции. И сейчас люди одновременно вышли из самоизоляции. И появляется прекрасный замечательный повод. Все срослось в одном. Просто нарочно не придумаешь. Всенародно любимая звезда с одной стороны, с другой стороны звезда всенародно любимая, но которой довольно многие звезды в кавычках, от политики, от чиновничества, да и от шоу-бизнеса тоже относились и продолжают относиться с плохо скрываемой завистью. Почему? – потому что такой раздолбай, потому что мог себе позволить все, что угодно. Потому что был таким живым символом этого русского «авось», русской мантры. И жизни по принципу: да чтобы у нас все было и нам ничего за это не было. Такой один из самых известных тостов в некоторых российских компаниях. И вот этот человек жил как хотел. Делал, что хотел. Позволял себе еще критиковать власть. Параллельно напивался. Все ему сходило с рук. И вот сейчас произошла трагедия, автомобиль, в котором он ехал пьяным, убил человека. И, конечно же, естественно, взрыв возмущения, желание наказать. Причем со стороны огромного количества людей, простых людей. Это возмущение абсолютно совершенно искреннее. Для меня было своеобразным открытием, поскольку я в Ютубе совсем недавно, читая комментарии, я вдруг увидел большое количество комментариев — две тысячи комментариев к моему выпуску. Из которых следует, что для большого количества людей, что Ефремов, что сын Иванова, что Барков, что кто-либо еще — это просто абсолютно одни и те же люди. То есть они не делят, очень многие люди не делят человека с гражданской позицией и человека без гражданской позиции. Вот есть…

О. Журавлева― Богатые.

С. Кучер― И, естественно, люди не понимают, они приписывают ему, конечно же, большие деньги. Люди не понимают, что Ефремов был и остается из всей артистической тусовки далеко не самым богатым человеком, потому что отказывался, в том числе от многих гонораров в том числе по мировоззренческим причинам. И дело в том, что я нашел у себя интервью, которое мы записали с Мишей в конце 18-го года в Екатеринбурге. Когда я тоже был приглашен, как и многие журналисты в Ельцин-центр. Выступать в серии дискуссий. И там были концерты «Гражданин поэт». И мы с ним записали короткое интервью на мой телефон. Во время которого в частности я задавал очень простые вопросы. Не только ему. Несколько человек достаточно знаменитых опросил. Задал очень короткий вопрос: что вы любите, чего вы не любите. Чего вы боитесь, чего вы хотите. И я помню, что он несколько раз повторил, что у него на тот момент была одна мечта – заработать денег. У Ефремова. Разбогатеть – как он сказал. Конечно, он говорил все это с присущей ему улыбочкой. То с улыбкой такой, то извиняясь. В полушутку, полувсерьез. Но это видно, что он действительно говорил с улыбкой, но серьезно. Потому что шестеро детей, на тот момент была еще жива мама, которая как он сказал, к счастью не дожила и не увидела это преступление, эту трагедию. И поэтому когда мы говорим про обычных людей, понятно, почему люди возмутились. Почему они заняли разные позиции. Согласно мировоззрению. А что касается той вакханалии, которая продолжает твориться в эфирах государственных телеканалов – здесь тоже все предсказуемо. Я не понимаю, а кто у нас удивился. Что мы еще ожидали от этих господ, у некоторых еще поворачивается язык называть коллегами. Это шоу, для них это просто как мясо голодному волку бросили. И мы хотим, чтобы он его не взял. Вы что, ожидали, что они все вегетарианцы там все. В программе Малахова. Который заключил, насколько я понимаю, контракт с семьей Захарова, погибшего несчастного Захарова на то, чтобы освещать все это дело. И освещать ровно так, как сейчас освещают. Арина Бородина опубликовала у себя ссылку на пару эфиров. Я не выдержал, не смог посмотреть много. Но совершенно понятно, что если мы говорим о какой-то пляске на костях Захарова, то это ровно то, что сейчас делает государственное телевидение. А не так называемая или не так называемая либеральная тусовка. Которая, еще одна цитата из комментариев: льет крокодильи слезы по Ефремову. Так что ничего нового.

О. Журавлева― Ну да. Нового ничего. Но когда какая-нибудь кинозвезда, не будем сейчас называть, как выясняется, регулярно избивает собственных жен в дико пьяном виде и калечит в том числе, это не вызывает никакого интереса.

С.Кучер: Не знаю ни одного человека из либеральной тусовки, который бы попробовал каким-то образом Ефремова отмазать

С. Кучер― Я бы не сказал, что не вызывает никакого интереса. Это вызывает интерес. Тоже устраиваются ток-шоу, но не до такой степени.

О. Журавлева― Не сравнить.

С. Кучер― Ну вот я абсолютно уверен, что даже сейчас мы разговариваем и люди, которые смотрят, слушают и будут писать и уже пишут комменты, они, конечно, опять будут говорить, что появился теперь этот либеральный Кучер из Америки, и начинает что-то там рассказывать про отмазку Ефремова. На самом деле я просто не знаю ни одного человека, ни Шендерович, ни Гозман, можно дальше список продолжить, ни одного из представителей либеральной тусовки, который бы попробовал даже каким-то образом Ефремова отмазать. Это невозможно, совершенно понятно, что это нереально. И никто не ставит себе такой задачи. Если было возмущение и я даже не помню, чтобы кто-то пытался говорить о том, что нет, Ефремов не должен отвечать, например, или: а вот посмотрите, как у вас дети чиновников или сами чиновники … Нет. Например, лично я обратил внимание, кто смотрит RTVi, и в своем выпуске на Ютуб-канале я говорил исключительно о том, насколько лицемерно повели себя эти государственные пропагандисты. Потому что это про них история. Потому что это они молчали, когда преступления на дорогах пьяным и не совсем… совершали те самые чиновники и дети чиновников, список просто огромен. И количество жертв тоже очень большое. Сходу только приходит имен 5-6, а если погуглить – там список огромный. Просто очень большой. На самых разных уровнях. На региональном, естественно, в том числе. И вот об этих случаях эти люди молчали. Поэтому здесь никто не пытается сказать, условно, раз отмазали сынка такого-то высокопоставленного чиновника, то и Ефремова должны отмазать. Никто об этом нигде ни разу не сказал. Я не слышал ни одного такого выступления. Было фантастическое выступление Александра Глебовича Невзорова…

О. Журавлева― Мы все были свидетелями.

С. Кучер― …Актер, либо человек при галстуке и так далее. Но даже Невзоров нигде ни разу не предложил Ефремова отмазать.

О. Журавлева― Освободить и наградить.

С. Кучер― Конечно. Еще раз, это было использовано с определенной понятной и совершенно предсказуемой целью. Теми, кто просто соскучился по хайпу и пляскам на костях.

О. Журавлева― Давайте тогда про другой хайп. Дело в том, что по американским проблемам у нас тоже в России хайп отличный. Скажите, на данный момент вот сейчас вы уже доложили, что выходит в нормальную жизнь Америка, во всяком случае, в плане парковки автомобилей и так далее. Что сейчас на самом деле на первых полосах все-таки. Протесты, расизм, произвол полиции. Или все-таки коронавирус.

С. Кучер― Безусловно, на первом месте сейчас протесты, беспорядки. На почве, одни пишут: расовые проблемы, естественно, все понимают, что стало в данном случае триггером. Триггером стало, естественно, убийство Джорджа Флойда. А дальше происходит понятно очень такая частично предсказуемая, но достаточно уже непредсказуемая в своем развитии история. Дело в том, что вы спросили, что на первых полосах. У меня в первую очередь в голове сейчас перед глазами стоит карикатура из либерального уважаемого стильного издания «New Yorker». На этой карикатуре изображен король, который вышел на балкон своего дворца и внизу толпы людей. В том числе с вилами, с косами. Сцена из эпохи времен народных восстаний, дворцовых переворотов и очень это напоминает какую-нибудь Великобританию или Францию эпохи Французской революции. И внизу такая подпись. Король, выйдя на балкон, говорит: простите, не могли бы вы вести себя повежливее, чтобы я мог эффективнее проигнорировать ваши требования. Это о чем карикатура. Я поясню. Поскольку возник большой дискурс, которого я пока не наблюдаю в России. Это дискурс вокруг оправдания насилия. То есть вы знаете прекрасно, что протесты, сначала были протесты и они продолжаются, есть мирные протесты, а есть грабежи. Мародерство не совсем корректно – поскольку мародерство все-таки военный термин. Имеет отношение к военным преступлениям. Так вот правильно — шли протесты и грабежи. Есть только мирные протесты, в которых люди выходят в парк, стоят. Или преклоняют колено. Несут лозунги или скандируют: «Нет полицейскому насилию», «Нет белому превосходству», «Нет полицейскому произволу». За равенство и так далее. Очень спокойные протесты. После чего люди расходятся по домам. Я сам был на паре таких протестов. Дальше есть протесты, когда люди идут по улицам городов, скандируют те же лозунги, плюс лозунги более жесткие. Вплоть до не вполне цензурных в отношении полиции.

С.Кучер: Огромное количество людей считают, что после 11 сентября полиция получила в Америке слишком много полномочий

О. Журавлева― А, кстати, против президента или каких-то политиков есть лозунги?

С. Кучер― На протестах их практически нет.

О. Журавлева― А как же — «банду Трампа под суд».

С. Кучер― Здесь же все понимают, во-первых, притом, что к Трампу половина населения Америки относится предельно негативно, это все прекрасно понимают, даже половина понимает, что то, что происходит сейчас это не только и не столько про Трампа, как бы некоторые ни хотели это представить. Трамп, безусловно, существенный участник того, что происходит. Но я про Трампа сейчас скажу отдельно. Я сейчас хочу сказать про протесты. Есть группа протестов, когда люди маршируют, потом пытаются перекрыть движение или допустим, когда был комендантский час, остаться после него. И которые, грубо говоря, нарываются на то, чтобы их разогнали. И есть третья группа, это не протесты, это непосредственно грабежи. Когда люди грабят магазины. Часто эти, допустим, первая, вторая и третья группа вообще не пересекается. То есть неправильно думать, что человек, который вышел на мирный протест, днем с детьми с женой в парке, как на пикник, вечером надел пандану, сел на байк и поехал грабить магазины. Но такие пересечения конечно случаются. Их немного, но они есть. Дальше, если сначала все американские интеллектуалы и либералы были категорически против насилия и объявляли об этом в самых разных эфирах. В нашем эфире RTVi в том числе. Мы сделали и продолжаем делать очень много прямых эфиров и сюжетов. В разных программах. Так вот если раньше говорили о том, что конечно насилие, грабежи это плохо, ужасно. Нужен только мирный протест. То сейчас акцент немножко сместился. И либералы стали говорить: ну а как иначе, как еще достучаться до властей, до правительства. А как еще добиться необходимой полицейской реформы. Поскольку огромное количество людей считают, что после 11 сентября полиция получила в Америке слишком много полномочий. Слишком много власти, слишком большое финансирование. И, грубо говоря, совершенно обнаглела, перестала выполнять свои функции в том виде, в котором должна была выполнять. Во многих штатах у полиции появилась палочная система.

О. Журавлева― Да что вы!

С. Кучер― Очень знакомая по России. И поэтому отношение к полиции сильно изменилось. И те самые в основном левые, в основном либерально настроенные американские интеллектуалы, такие настроения сейчас выразила та самая карикатура в «New Yorker», о которой я говорил. Из серии: можно, если цель оправдывает средства. И это, например, меня как человека, который Америку изучает на протяжении всей своей жизни, много по ней путешествовал и наблюдаю, что сейчас происходит, ну конечно, это несколько настораживает. Мы знаем, что принцип «цель оправдывает средства» кем только ни использовался. А фраза «а иначе нельзя было» — это одна из любимых фраз ленинистов, сталинистов и прочих сторонников тезиса о том, что с помощью насилия можно облагодетельствовать миллионы.

С.Кучер: Америка проходит через период больших испытаний. Следовало ожидать, что произойдет при Трампе

О. Журавлева― Это Станислав Кучер. Никуда не уходите. Встретимся после новостей.

НОВОСТИ

О. Журавлева― Мы снова с вами. У нас на связи журналист Станислав Кучер, главный редактор американской редакции телеканала RTVI, а также руководитель информационного и общественно-политического вещания канала. Я только добавлю слушателям для информации, что в 19 часов в программе «Особое мнение» будет Александр Баунов, главный редактор сайта Карнеги.ру. В 20 часов в программе «Лукавая цифра» тема: «Общественная память. Кому ставить памятники и чьи крушить». Гость — Сергей Пархоменко. Один из инициаторов проекта «Последние адреса». После 21 часа – «Невзоровские среды» с Александром Невзоровым. Все очень важное. Актуальное и интересное. Станислав, возвращаясь к теме в том числе протестов. Скажите, пожалуйста, я смотрю на то, за что в наших соцсетях переживают. За то, что полиция не может за себя постоять и стоит на коленях перед мародерами и грабителями. За то, что хорошие фильмы портят и снимают с показа, за то, что крушат памятники. Мы очень за это переживаем. Как это выглядит из Америки?

С. Кучер― Америка переживала и значительно более жесткие неспокойные времена. То, что сейчас происходит это, безусловно, просто исторические перемены, которые очень многим могут не нравиться совершенно. Америка очищается, Америка проходит через период больших испытаний. Следовало ожидать, что произойдет при Трампе. Собственно, избрание Трампа было частью этих глобальных перемен, которые просто не могли не произойти. Трамп отчасти для Америки, я сейчас неожиданную вещь скажу, выполняет уже сейчас роль Горбачева для Советского Союза, а не для России. Понятно, к Михаилу Сергеевичу отношение в Советском Союзе и России было и остается очень разное и неоднозначное. Одни его считают человеком, который развалил страну. Чуть ли ни по заказу западных спецслужб. Другие считают его человеком, который принес стране свободу и обеспечил возможность для нового совершенно развития через трансформацию, которая оказалась болезненной, тем не менее. Так вот, что касается Трампа, то Трамп абсолютно не системный лидер, который оказался чужим и для демократов и для республиканцев. И когда Трамп пришел, стало совершенно ясно, что просто раскол общества по отношению, например, к миграционной политике, строить или нет стену на границе с Мексикой, это просто цветочки. Обязательно будут какие-то более серьезные последствия. И вот эти более серьезные последствия случились. То есть сейчас по большому счету столкнулись две Америки. У которых действительно совершенно разные взгляды, не совершенно, но достаточно разные взгляды на то, что можно, а что нельзя. То противостояние, которое сейчас гражданское, можно сравнить с тем противостоянием, когда в 19-м веке привело к гражданской войне. Понятно, что самые алармистски настроенные обозреватели и здесь, и где бы то ни было, они вспоминают и говорят: не дай бог сейчас гражданская может дойти… Я очень надеюсь, что все есть, чтобы ни до какой гражданской войны дело не дошло. Но, тем не менее, выглядит, особенно выглядит в нашу эпоху, когда ты можешь показать небольшую спичку на улице и она будет растиражирована мгновенно. Конечно, выглядит это достаточно драматично и кинематографично. Я сейчас сказал что касается опасений по поводу полиции, которая становится на колено. Во-первых, когда все началось из-за убийства Флойда, это можно тысячу раз обсуждать, кем был Флойд. Факт остается фактом. Четыре минуты после того, как Флойд перестал вообще двигаться и подавать признаки жизни, колено полицейского продолжало оставаться на его шее. Вплоть до приезда «скорой». Поэтому убийство абсолютно налицо. С тем, что именно убийство — не спорит абсолютно уже никто. Это только некоторые господа из России продолжают писать комментарии со словами, что нет…

С.Кучер: Никакой речи о том, что полиции не будет в принципе, в Штатах до этого не дойдет

О. Журавлева― Что есть экспертиза, которая доказывает, что он умер сам. От болезней и плохого образа жизни.

С. Кучер― Ни у кого не вызывает сомнений, то да, безусловно, он был убит. Уже осознанно или не осознанно – следующий вопрос. И, скорее всего, он умер под коленом полицейского, а не в машине скорой помощи и не в полиции. Поэтому, например, первые дни, которые последовали, когда полицейские выходили встречать протестующих в разных американских городах, то полицейские абсолютно по собственной инициативе вставали в Нью-Джерси, в Нью-Йорке, в Миннесоте, в Лос-Анджелесе на одно колено, преклоняли колено. Здесь это в принципе знак уважения, это не знак смирения, не знак – мы сдаемся.

О. Журавлева― Я правильно понимаю, что это знак солидарности?

С. Кучер― Это знак уважения, знак солидарности. В ряде случаев. Но далеко не всегда знак просто абсолютно солидарности со всем, что происходит. Поэтому полицейские изначально становились на колено в знак поддержки позиции протестующих против расизма. И против беспредела. Полицейские тоже разные совершенно. Потом уже когда протесты усилились, не надо забывать о том, что полиция в США это не некий отряд президента. Как объявляется в некоторых других странах, который действует по его указке, команде и который может реформироваться по его указке и команде. Абсолютно нет. Полиция США подчиняется на самых разных уровнях разным руководителям. Мэрам, губернаторам, муниципалитетам. И поэтому когда сейчас речь идет о реформе полиции, это не может быть реформа, которая происходит по щелчку пальцев того же президента. Но Трамп вчера подписал приказ о поведении полиции. Распоряжение, которое ограничило полицейских, в частности, тот самый полицейский захват удушающий, который часто приводил к парализации, гибели людей. Преступников в том числе. Которых арестовывали. И плюс отдельная часть приказа – финансирование тренировки обучения полицейских. С тем, чтобы они учились более эффективно делать свою работу, не калеча преступников или подозреваемых. Понятно, что уже сейчас этот приказ вызвал достаточно большое возмущение. Потому что либералы и левые хотят, чтобы финансирование полиции прекратилось в принципе. А радикалы, чтобы полиция была в некоторых частях расформирована. Но большинство американцев, потому что мы общались с социологами, уже есть на эту тему социологические опросы, большинство считает, что полиция, разумеется, должна оставаться. Должна выполнять свою задачу. И другое дело, это действительно ограничение некоторых ее функций. Поэтому я думаю, что нынешние протесты приведут в частности, безусловно, к пересмотру, прежде всего, прав полицейских во время массовых беспорядков и прав полицейских в отношении задержанных. Я думаю, что здесь встряска произойдет действительно серьезная. Она уже происходит. И это как раз позитивно. Конечно, никакой речи о том, что полиции не будет в принципе, в Штатах до этого не дойдет. Да, будут левые, которые будут к этому призывать. Будут радикалы, которые будут нести это на знамени. Но в реальности этого не произойдет. Кстати, буквально завтра в Лос-Анджелесе русскоязычные жители придут к полицейскому участку и будут поддерживать полицейских демонстративно в их службе. Такие акции тоже проходят по всей стране сейчас. Поскольку да, уже есть случаи, когда полицейским присылали отравленную пиццу, например. И это большая неприятность во всех смыслах слова, изменение отношение к полиции. На днях я видел листовку, на которой написано: ребята, давайте соберемся с очередным митингом против полицейского беспредела и насилия. Там-то и там-то. И подпись внизу, мы любим Нью-Йорк-сити. И мы ненавидим полицию. И это, конечно, обидно, особенно тем, кто приехал в Нью-Йорк не так давно и знает или тем, кто наоборот живет давно и имел отношения с полицией. Потому что полиция того же Нью-Йорка – одна из самых вежливых полиций просто на планете. Есть, с чем сравнивать что называется. И конечно, обидно, если нью-йоркские в частности американские полицейские озлобятся до такой степени, до которой, например, озлоблены российские полицейские. Другое дело, что в результате и вот тут идет большой спор. Имеют ли американцы право обижаться или относиться к своим полицейским так же как российские относятся к своим. Поскольку здесь все-таки полицией детей не пугали и по-прежнему не пугают. Как это было всегда в Советском Союзе и потом в новой России.

О. Журавлева― Сейчас есть чем пугать, не только детей.

С.Кучер: В Америке всегда был и остается белый расизм. К сожалению. Но черный расизм тоже был, есть и дает о себе знать

С. Кучер― Вот сейчас то, что происходит здесь, повторяю — такой очень серьезный процесс трансформации всего и вся. То есть отношения людей к самым разным вещам.

О. Журавлева― И в том числе памятники, произведения искусства.

С. Кучер― Безусловно. Сейчас памятники, произведения искусства в данный момент никто не воспринимает. Понятно, что воспринимают памятники исключительно как…

О. Журавлева― Роман я имею в виду. И фильм «Унесенные ветром».

С. Кучер― …память определенного мировоззрения. Кстати, с мировоззрением тоже большие вопросы. Потому что, например, у нас работает на RTVi журналист, ведущая Алина Полянских, она такая афророссиянка. То есть она чернокожая русская. Black russian. И сама очень много на эту тему шутит. Она отлично говорит по-английски с легким акцентом. Который здесь, естественно, считывается. И когда даже с ней раньше знакомились в метро, у нее спрашивали: а ты откуда. Она говорила: я русская. Это воспринималось забавно. Так вот она сделала большой репортаж из Бронкса, в котором одно время жила. И это чернокожий район, где живет очень много достаточно агрессивно настроенных чернокожих. Поскольку очень бедный, недофинансированный и так далее. И вот она заговорила с одним парнем активистом, который упрекнул ее в том, что она недостаточно черная для того, чтобы в принципе вести такие разговоры. «Ты не из нашей страны, — сказал он, несмотря на то, что она здесь уже живет, — не имеешь права так говорить, твои предки не были рабами». Она заговорила с ним о черном расизме, он сказал, что ничего подобного не существует. И это обнажает проблему, потому что, конечно же, в Америке всегда был и остается белый расизм. К сожалению. Но черный расизм тоже был, есть и дает о себе знать. И столкновения по этому поводу сейчас и происходят. Но это исторический момент для Америки, я очень надеюсь, что Штаты, как и многие предыдущие кризисы используют его для роста.

О. Журавлева― И развития. Спасибо большое. Станислав Кучер, журналист, главный редактор американской редакции телеканала RTVI и руководитель информационного и общественно-политического вещания канала. Спасибо, Стас. Всего доброго.