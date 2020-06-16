А. Осин― Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Несколько ближайших часов проведу с вами я. Вот такая неожиданная рокировка. Но всякое бывает в этой жизни. И в этот отрезок уместится два «Особых мнения». Наш первый гость уже на линии. По Zoom мы будем беседовать с Николаем Усковым, редакционным директором журнала «Форбс». Затем у нас с вами будет еще Рикошет, Валерий Соловей, политолог. Начиная с 19 часов. Пока что я приветствую Николая Ускова. Здравствуйте.

Н. Усков― Здравствуйте.

А. Осин― Как вам на удаленке?

Н. Усков― Удаленка уже подходит к концу. Я сегодня первый раз сидел на террасе в кафе. Так что будем надеяться, что все это наконец заканчивается. Перерастает в фазу спасения нашей экономики.

А. Осин― Это позитивная новость. Неслучайно я с нее начал. И многие говорят, кстати, что то самое смягчение, которое выразилось в распитии вами кофе я думаю, или чаю на открытой веранде, — это все прелюдия к тому, что 24-го июня состоятся многочисленные парады во многих регионах нашей страны. При этом 24 региона отказались их проводить, либо решили сделать это без зрителей. Чтобы не подвергать опасности аудиторию. Но вот любопытная история сегодня произошла в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил о том, что в Симферополе парада не будет, он состоится только в Керчи. Но, спустя несколько часов он вдруг выпустил такое заявление. «Я никогда не меняю своих решений, — сказал Аксенов. Но это беспрецедентная ситуация, которая требует особого подхода». А затем добавил, что после длительных консультаций с министерством обороны и Роспотребнадзором, он принял такое решение. Парад в Симферополе состоится. Давайте попробуем порассуждать, что же случилось и как вообще к этому относитесь?

Н.Усков: Мачо у нас в стране один. Сидит он в Кремле. Зовут его Владимир Путин

Н. Усков― Мне кажется, что отмена карантина в ситуации, когда количество больных, заболевших коронавирусом не уменьшается, а наоборот, по-моему, увеличивается, свидетельствует о том, что власть перестала верить в действенность карантинных мер и опасается скорее того ущерба, который карантин наносит экономике. Потому что впереди не только парад, не только довольно невнятное в правовом смысле голосование о поправках в Конституцию. Эти поправки уже стали законом. Они приняты. В общем, чистая формальность.

А. Осин― Да ладно. По-моему, ничего еще не принято.

Н. Усков― Так или иначе, законодатели их приняли. То есть никакого конституционного статуса у этого голосования нет. Непонятно, что это вообще такое.

А. Осин― Это правда.

Н. Усков― Соответственно есть конституционное большинство в ГД, которое вполне способно принять эти поправки без голосования. Но давайте не забывать, что в сентябре довольно много выборов. И губернаторов, и в ряд региональных парламентов. И выборы муниципальных депутатов примерно в 20 городах страны. То есть это большой такой выборный марафон. И в контексте падающей экономики растерять большинство «Единой России», в общем, никто не хочет. И я так понимаю, что сейчас ключевым будет именно борьба с экономическими последствиями коронавирусной пандемии. А с вирусом будут продолжать бороться врачи.

А. Осин― А парад каким образом на это повлияет?

Н. Усков― Парад необходим для того, он в этой парадигме путинской власти является ключевым триумфом государства. Таким идеологическим событием. И это 75-летие победы. «Мы встали с колен, мы можем повторить» и прочее. От всего этого власть, конечно, не хочет отказываться. Потому что это некий мобилизующий ее ядерный электорат, процесс.

А. Осин― Почему ядерный?

Н. Усков― Ключевых людей, которые обычно голосуют за Владимира Путина и «Единую Россию».

А. Осин― Понятно. Это ядерные отряды по-вашему. Хорошо. А вот вопрос с Аксеновым. То есть ситуация довольно любопытная. Человек заявляет о том, что парада не будет, затем проводит глава региона, не просто человек, затем проводит длительные консультации с Сергеем Шойгу. Видимо. Или с какими-то высокопоставленными людьми из министерства обороны. И потом решение принимается ровно наоборот. То есть он берет свои слова назад. Хотя сам, позиционируя себя, у него такой образ крутого мужчины, мачо можно даже сказать. Что никогда не меняет своих решений. И вдруг он изменил.

Н. Усков― Мачо у нас в стране один. Сидит он в Кремле. Зовут его Владимир Путин. Все остальные мачо до тех пор, пока главный мачо не скажет как надо. И, видимо, главный мачо через министра обороны…

А. Осин― А Сергей Кужугетович не мачо?

Н. Усков― Мачо у нас один. Все остальные в той степени мачо, в какой им это позволяют. И история с Аксеновым свидетельствует о том, что какие бы решения ты ни принял, их могут отменить, если их сочтут неверными. И вся твоя харизма идет псу под хвост.

А. Осин― Давайте перевернем ситуацию. Я только что сказал, что в 24 регионах власти отменили парады либо решили проводить их без публики. И это даже прокомментировал уже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сказал, что они в своем полном праве, им даны соответствующие полномочия. А вот конкретно главе Крыма, получается так, не разрешили применить те самые свои полномочия. Кстати, это раньше тоже проявилось. Когда он сначала вроде как оставлял все карантинные меры, которые довольно суровые ввел. А потом когда везде начали их снимать – тоже вроде как пошел на попятную. Видимо дело-то даже не в самой личности Аксенова, а может быть в регионе, которым он управляет.

Н. Усков― Безусловно, потому что Крым в мифологии позднепутинской России играет совершенно решающую роль. Это территория, которую Путин присоединил, которая является символом нашей преемственности от российской империи, от Советского Союза. И, естественно, это не Мурманская область. То есть это все-таки важная часть того идеологического мифа, который власть последние годы создавала. И мы помним, что именно крымская мобилизация позволила и Путину, и «Единой России» чувствовать себя совершенно вне всякой конкуренции политической. Потому что они обеспечили поддержку 86% населения.

А. Осин― А почему вы говорите о мифе. Крым действительно присоединили.

Н.Усков: Электоратом нельзя назвать людей, которые поддерживают Навального, потому что Навального не допускают к выборам

Н. Усков― Есть действия, а есть интерпретация действий. Абхазия, которая была признана независимой и она, тем не менее, не может претендовать на такую роль, на которую претендует Крым. Хотя, по сути, и то и другое действие, они были в одной логике. Не дать Грузии, не дать Украине войти в НАТО, создать некую территориальную проблему, которая не позволит этим странам беспрепятственно войти в НАТО. Но понятно, что у Крыма совершенно своя история. Это полуостров, за который Россия воевала. Который весь полит кровью не раз российских солдат, советских солдат. Это, конечно, совершенно другая символическая вещь. В этом смысле я говорил о мифе. Потому что миф это интерпретация тех событий. И Абхазия, и Крым – это события одного ряда. Но у Крыма совершенно другой символический вес.

А. Осин― А может быть одной логики просто. Вот есть некая мятежная территория. Предположим. Где тяга к митрополии, к России она особенно сильна. Что в Крыму, может быть в меньшей степени, кстати, это важно – в Абхазии. И вот по отношению к таким территориям власть и конкретно Путин ведет себя по одному алгоритму.

Н. Усков― Я говорю, что логика там внешнеполитическая — совершенно не дать Грузии и Украине войти в НАТО. Создать некие территориальные проблемы, которые будут препятствовать принятию в Североатлантический альянс. С этой точки зрения это довольно рациональный ход. Но неслучайно Крым не был признан независимым, он вошел в состав РФ, потому что символическое значение Крыма совершенно другое, чем Абхазии.

А. Осин― Там сначала в течение пары недель вышел из состава Украины, побыл, видимо, независимым, а потом после решения РФ, решения наших органов власти, уже был присоединен.

Н. Усков― Мы же понимаем, что Путин пошел на присоединение, хотя это создало огромные проблемы для нас, санкционные проблемы, фактически привело к изоляции страны. Потому что это нарушение международного права. Тем не менее, Путин счел, что в данном случае он выиграет гораздо больше именно от присоединения Крыма. Поэтому на это пошел. Хотя, наверное, он мог бы просто признать независимость. И оставить поэтому базу и так далее. И заключить договор о дружбе. Но, учитывая символический вес Крыма, Крым стал частью РФ.

А. Осин― Ну и еще отчасти связанный с этим случай. Отчасти с парадом, отчасти с историческими моментами. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального за тот самый ролик, который многие считают скандальным. Вернее его комментарий по поводу ролика в поддержку того самого голосования, о котором вы уже упомянули. И там в качестве одного из спикеров присутствует ветеран войны Игнат Сергеевич Артеменко. А Навальный комментирует этот ролик, там не только Артеменко был, но и Василий Лановой, Вячеслав Фетисов, Лео Бокерия. Не буду всех перечислять. Он сказал, что это холуи, это позор страны. Разумеется, возмутились таким комментарием очень многие. И в частности Следственный комитет, оскорбившись почему-то персонально за Игната Сергеевича Артеменко. Хотя там и другие люди уважаемые и вполне имеют право на свое мнение. Меня вот это удивило. Так или иначе, уголовное дело возбуждено в отношении слов, которые порочат честь и достоинство уважаемого ветерана. Как вы относитесь к этой ситуации. Это неправильно, Навальный не прав, Следственный комитет не прав. Артеменко не прав. Лановой с Фетисовым, Бокерия не правы. Кто вообще здесь прав?

Н. Усков― У людей должна быть своя точка зрения. Если эти господа имеют такую точку зрения, Навальный имеет право на другую точку зрения. Он политик, поэтому наверное, глупо требовать от него, чтобы он выбирал какие-то выражения. Ему важно работать на свою поддержку. Электоратом нельзя назвать людей, которые поддерживают Навального, потому что Навального не допускают к выборам. Но у него есть аудитория. И если бы он подбирал слова и взвешивал и нашим, и вашим – аудитория была бы у него небольшая. Поэтому осуждать политика за то, что он использует брань – довольно глупо. Это инструмент политической борьбы. Поэтому я здесь не вижу никаких оскорблений чести и достоинства. Это логика политической борьбы.

А. Осин― То есть позвольте удивиться. Назвать человека, который нас с вами защищал – позором, холуем. И прочее, прочее. Это вообще нормально?

Н. Усков― Ну он политик.

А. Осин― И что теперь политикам все можно делать?

Н. Усков― Нас много кто защищал. Среди них были люди и приличные, и не очень. Так что давайте дадим возможность политикам высказываться так, как они считают нужным. В конце концов, у них есть свой электорат, которому важно, что все, кто поддерживают Путина, они холуи. У людей, которые поддерживают Путина, совершенно другая точка зрения. Они могут абсолютно добровольно его поддерживать и верить в правильность его политического курса.

Н.Усков: Крым в мифологии позднепутинской России играет совершенно решающую роль

А. Осин― Тут дело даже не в этом. Тут дело скорее не в сути сказанного. Хотя это тоже, честно говоря, у меня вызывает большие сомнения. Все-таки речь идет больше о форме. Потому что можно было сказать, что я не согласен с уважаемым ветераном. Я считаю, что его заставили. Это право Алексея считать. Что его позиция ошибочная. Я придерживаюсь другой точки зрения. А здесь даже не в сути дело и оправдывать это какой-то его политической линией, довольно странно. Выходит, что вся аудитория Навального такие же мерзавцы, как он сам в данной ситуации. Тогда уж позвольте мне тоже называть вещи своими именами. К чему призывает свою аудиторию Алексей в данном случае. На каких струнах он играет. На самых низменных. Разве это правильно?

Н. Усков― Ну, в политике не бывает низменных и не низменных. В политике бывают работающие и не работающие слова. И выражения. Еще раз говорю, что политика это последнее место, где уместна политкорректность с моей точки зрения.

А. Осин― Хорошо. Ваше мнение, собственно говоря, и передача этому посвящена. Давайте оставим все, как есть. Теперь третий момент. Сегодня закон о дистанционной работе принят. То есть то, как коронавирус меняет нашу жизнь. В том числе в рабочем смысле. Хотя все уже возвращается на круги своя. Тем не менее, видимо, все-таки удаленка она прочно входит в нашу жизнь. Вы как человек, который руководит или руководили серьезными коллективами людей, вообще одобряете это понятие? Ведь оно выходит за чисто рабочие рамки. Это скорее философская категория.

Н. Усков― Мне как-то всегда везло в жизни с работой. Всегда работа была на результат. Я сначала работал довольно долго в Московском государственном университете. Преподавал на истфаке. У меня были присутственные дни. То есть мне не надо было приезжать каждый день к 9 утра на работу и сидеть там до 6 вечера. Так я работал на результат. Научные статьи, лекции, новые курсы. Научные работы и прочее. Потом работа в медиа она в принципе тоже на очень конкретный результат. Никого не интересует, сколько ты часов сидишь в офисе. Важно, берешь ли ты интервью, делаешь ли ты какие-то репортажи. Вы это без меня хорошо знаете.

А. Осин― Я не про это несколько. Я почему сказал о философском смысле. Мы сейчас с вами контактируем через посредство видео каких-то устройств. Но разве это то же самое общение как если бы вы сидели передо мной, и я видел, я и так вас вижу. Но все-таки контакт был бы несколько другой.

Н. Усков― Безусловно. Но я думаю, что нынешний кризис приучил нас работать в онлайне во многом. И какие-то процессы, наверное, офлайн не имеет смысл возвращать. Я полагаю, что в той или иной степени часть сотрудников, а, может быть, и значительная часть будет продолжать работать удаленно. Особенно в тех отраслях, где нет работы с клиентами. Нет соприкосновения с человеком, который приходит к тебе для какой-то услуги. Я полагаю, что в творческих коллективах это проще всего сделать, потому что писать статью дома и работать над какой-то историей в поле на самом деле просто естественно. И журналисты так живут давно. Поэтому мы тоже рассматриваем вопрос, в какой степени нам нужны огромные офисы, не стоит ли нам как-то трансформировать нашу работу в будущем, чтобы меньше платить, в том числе за аренду. И мне кажется, что одним из, наверное, больших последствий для экономики будет изменение отношения к офису. То есть потребность больших офисов, в которых размещены все сотрудники, все оборудованы рабочие места компьютерами, факсом. Это все мне кажется сейчас будет сильно трансформироваться. И цены на коммерческую недвижимость в Москве, особенно офисную могут сильно упасть.

А. Осин― А это нас в матрицу не погружает с вашей точки зрения. Все эти теории, чипизация и прочее.

Н. Усков― Человек всегда выбирает как проще. В нашей истории мы всегда выбирали самые простые пути. Потому что они экономически обоснованы. Если мы экономически обоснуем необходимость удаленной или какой-то смешанной формы работы, то она просто победит. Это очевидно. Потому что людям удобнее работать там, где их никто не дергает, они не тратят время на дорогу. Это очень существенный фактор. Они не сидят в дурацких каких-то чатах на работе, потому что делать нечего.

А. Осин― А дома не могут в чатах сидеть что ли.

Н.Усков: Сила «Ведомостей» была конечно, в традициях, в той самой догме. Была в тех кадрах, которых газета воспитала

Н. Усков― В том и дело, что это будет проще. То есть люди будут заниматься своими делами. Не озираясь по сторонам. Если четко и внятно прописать KPI и определить, чего ты ждешь от работника, то вероятно можно от формального соблюдения Трудового законодательства перейти к сущностному. И возможно даже это поначалу вызовет падение производительности труда, но в конечном итоге может привести к росту. Потому что сама оценка работника будет ориентироваться на результативность его деятельности.

А. Осин― Хорошо. А как учитель, например.

Н. Усков― Учитель — это другое. Я говорил, что речь идет о тех отраслях, где нет контакта с другим человеком. С клиентом или с учеником в данном случае. Понятно, что учителя, рестораны, парикмахерские они не могут перейти на удаленку в принципе. Потому что весь смысл их работы в личном контакте. Но вот несколько делал сейчас передач, в том числе вчера встречался с экспертами в области образования, все они фиксируют сильное недовольство студентов и школьников онлайн-методиками преподавания, которые сейчас везде в мире применяются. По неизбежным причинам. Но все они не вызывают у студентов и школьников энтузиазма, потому что по большому счету нужен контакт. Потом давайте не забывать, что в молодости очень важно тусоваться.

А. Осин― Конечно. Я же об этом и говорю.

Н. Усков― В том числе общаться…

А. Осин― А почему в молодости. А в нашем возрасте неважно?

Н. Усков― Потом ты немножко устаешь, особенно если у тебя очень много социальных обязанностей. Устаешь от общения. Но в молодости хочется любви, секса, танцевать до утра и так далее. Все это совершенно невозможно в онлайн. Это будет иметь другой совершенно уровень качества и эмоциональности. Поэтому я не верю в то, что онлайн, например, сможет поглотить какую-то часть образовательных услуг. Он и так уже довольно эффективно себя зарекомендовал в дополнительном образовании. Образовании для взрослых, когда им нужно, например, выучить язык какой-то. Или освоить какой-то полезный навык. Это все очень популярно, это работает. У нас есть уже компании с многомиллионным оборотом… Которые оказывают такие услуги онлайн. И это все работает и будет работать. Но в целом, если у тебя есть помимо получения образования какие-то другие цели, то, наверное, эти цели окажутся важнее функциональности.

А. Осин― Кстати, вы пробовали что-нибудь праздновать. Вот пришелся на коронавирус чей-то день рождения, важное событие.

Н. Усков― У нас было несколько дней рождения, да. Одна из вечеринок контактная была. Мы сдавали сначала экспресс-тесты на коронавирус. Где антитела. И через 5 минут результаты были готовы. И мы контактно продолжали праздновать.

А. Осин― Я в данном случае про онлайн варианты.

Н. Усков― У меня, конечно, было несколько ужинов. Все это довольно мучительно и скучно я вам могу сказать. В офлайн не все может перейти, очевидно, что какие-то вопросы проще решать в онлайне, но в целом мы все-таки животные социальные, нам нужно живое общение, тактильные ощущения, нам нужно попеть песни, потанцевать и так далее. Мне кажется, все быстро вернется. Вы гуляете, без меня я думаю, знаете, что происходит на улицах. Люди прям вырвались.

А. Осин― Я ночью пытаюсь. Так проще. Николай Усков – гость «Особого мнения» и его высказыватель. Редакционный директор журнала «Форбс». Вы слушаете «Эхо Москвы». Сейчас нас с вами ожидают краткие новости. Затем реклама и мы вернемся в студию, чтобы продолжить интереснейшую как мне кажется беседу.

НОВОСТИ

А. Осин― 17.34 в Москве. «Особое мнение» Николая Ускова. Уже обо всем поговорили практически. Об удаленке, о работе. О том, как мы будем жить после того, как закончится пандемия. Еще один весьма существенный вопрос. О надоевшем или может быть даже вожделенном для многих — новогодних каникулах. Совет Федерации не согласился с ГД, в Совете Федерации предложили неделю с 4-е по 8-е, исключая рождество, сделать рабочими. То есть мы отдыхаем три дня, потом выходим на работу. А в ГД сказали, что лучше этого не делать. Все уже привыкли. Верстают планы. Даже несмотря на то, что соотношение рабочих и выходных дней, кстати, вы знали или нет – 248 к 118. Либо 218 к 147. В данном случае вторая цифра — не рабочие дни. Как вы относитесь к такой идее, взять и новогодние праздники слегка урезать. Как тот марш.

Н.Усков: Мы живем в реальном мире, мы понимаем, что на СМИ влияют, пытаются влиять очень многие силы

Н. Усков― Мне кажется, что бороться с тем, к чему люди давно привыкли, крайне сложно. Особенно когда у тебя получаются праздники в начале, потом несколько рабочих дней и опять праздники. Люди поступают с майскими праздниками так, они берут несколько выходных между праздниками. И все равно почти вся страна не работает. За исключением тех компаний, которые обслуживают людей. То есть бороться с желанием, привычкой людей отдыхать в какие-то периоды времени, очень сложно. И мне кажется, что можно попробовать, учитывая, что в этом году мы мало работали. В физическом смысле.

А. Осин― По независящим от нас причинам.

Н. Усков― Пресса работала, многие работали. Продолжали. Но огромное количество людей сидело дома просто без дела. Наверное, здесь есть какая-то логика. Но бороться с привычкой людей очень сложно. И я думаю, что нет смысла, то, что это людей разозлит – это точно. Люди сейчас злые. Я бы, честно говоря, не разбалтывал эту ситуацию. Всякими инициативами. Потому что на самом деле люди устали сидеть дома, но в то же время нужно понимать, что они существенно обеднели за это время. И кризис сейчас экономический на самом деле то начнется.

А. Осин― У них наоборот не будет денег на новый год никуда съездить. Они будут сидеть и злиться и пить водку. Или какие-то не хорошие напитки.

Н. Усков― Не знаю. Мы страна больших городов. У людей есть планы, кто-то едет к своим родственникам, в свои маленькие городки. Кто-то у кого побольше денег, уезжает за границу. Кто-то едет кататься на лыжах. У людей есть привычки и они планируют свой год, исходя из того, чтобы в январе и мае у них большие каникулы. Независимо от отпуска. Мне кажется, что нарушать их планы довольно сейчас опасно. Ситуация взрывоопасная.

А. Осин― Так говорят, многие кричали буквально, на весь Интернет. Это же был просто глас вопиющего в пустыне. Отпустите нас, мы уже хотим работать. Я вам даже больше скажу. В некоторых ситуациях рабочих у нас люди, которые с самого начала сказали, что мы хотим на удаленке работать, потом говорили: нет, уже сил никаких нет дома сидеть, даже работая. Хотим вырваться хотя бы куда-то, потрудиться, все вместе пообщаться. Это же тоже процесс. И здесь такая же ситуация. Новый год ну справили и экономику двигать вперед. Хотя, наверное, три дня вряд ли что-то изменит.

Н. Усков― Едва ли повлияют здесь как-то на процесс. Но то, что это осложнит людям жизнь, это точно. Поэтому мне кажется, что либо тогда отменять рождество, переносить его на 25-е число.

А. Осин― Это была злая ирония, я чувствую.

Н. Усков― Да. Вместе со всем миром. Тогда может быть будет более сбалансировано. Но если у нас есть рождество по православному календарю, то соответственно мы обречены на этот праздник. И в конечном итоге все будет все равно выглядеть так, как выглядит с майскими.

А. Осин― То есть все равно все возьмут выходные.

Н. Усков― На майские и тоже же раздробили. Раньше это был цельный какой-то каникулярный период. Потом решили, что будет несколько дней рабочих и все равно большинство людей берет на эти дни отгулы. И отпуск. Так что, то же самое получится здесь.

А. Осин― Ситуация, которая вам близка, которая происходит прямо сейчас в газете «Ведомости». Наверное, вы с профессиональной точки зрения можете о ней весьма квалифицированно судить. Радиослушателям напомню, что практически коллектив воюет с вновь назначенным главным редактором Андреем Шмаровым. И сегодня уволились пять замов с приличным стажем по 15 лет. Более того, один из этих людей работал с основания газеты и еще два очень ценных сотрудника, а до этого еще 10 человек ушли. То есть фактически новый владелец получает пустую оболочку без людей. Потому что газета без людей же невозможно. Как и любой редакционный коллектив. Что вменяют в вину бунтовщики или якобинцы своему главному редактору. Во-первых, он сказал, что не знаком с догмой, есть такой кодекс у журналистов конкретно. Этой уважаемой газеты. Затем начал отчасти вмешиваться в редакционную политику, поменял один из заголовков о «Роснефти». Снял колонку Константина Сонина все о той же компании. Запретил публиковать данные Левада-центра по просьбе как говорят из администрации президента. Такая ситуация возникла. То есть, есть человек, который некие установления пытается продвинуть. Есть люди, которые с этим не согласны. Вы как бы ее оценили?

Н. Усков― Я считаю, что это риски собственника. Он принял решение, которое очевидно вызовет увольнение большинства сотрудников некогда любимой газеты. Мне кажется, что в конечном итоге это прежде всего удар по самому бизнесу. Потому что, купив за одни деньги, он эту газету не сможет продать. Потому что в том виде, в котором она сейчас трансформируется, она мало кому нужна. И то, что сила «Ведомостей» была конечно, в традициях, в той самой догме. Была в тех кадрах, которых газета воспитала и которые действительно газету не покидали достаточно долгое время. Обеспечивали ее независимость. Мне кажется, что это большая ошибка собственника. Прежде всего. Главный редактор, конечно, вправе действовать так, как действует. Это его полномочия. Но у журналистов есть право не работать с таким главным редактором. И я так понимаю, что наиболее известные сотрудники «Ведомостей» приняли это решение. И я им сочувствую и поддерживаю всех, кто там остается и желаю им удачи и мужества. Потому что оно им понадобится.

А. Осин― Со стороны наблюдающего человека возникает странное ощущение, что люди как вы уже сказали, своими руками губят свой бизнес. А главный редактор получается так, губит свой коллектив. И тут возникает некое место для конспирологии. А, может быть, кому-то пришло в голову уничтожить газету руками этого человека.

Н. Усков― Может быть следили или нет, мы сделали коллективное расследование, ряд СМИ, в том числе журнал «Форбс», мы приняли участие. Кому выгодно все, что происходит в «Ведомостях», кто за этим стоит. И в общем, результат нашего расследования довольно сенсационный. Выяснилось, что уже с 17-го года «Ведомости», так или иначе, контролируются структурами «Роснефти». И я думаю, что то, что сейчас случилось, конечно, это в интересах одной из крупных корпораций. Мы знаем о том, что существовал конфликт между «Ведомостями» и «Роснефтью». Но может быть это продолжение этого конфликта. Но мне все равно кажется, что любой бизнес, если даже ты не очень доволен тем, что пишет про тебя эта газета. Ты можешь перенастроить и сохранить одновременно бизнес. В данном случае новый собственник действует достаточно грубо и его действия, прежде всего, ударяют по активу. Потому что изменить редакционную политику можно по-другому в конечном итоге. Можно сделать это более незаметно. Мы наблюдали, как РБК перешла из одних рук в другие. Конечно, тональность РБК изменилась. Но все равно это достаточно уважаемая…

А. Осин― Я должен вам сказать, они действительно одни из самых профессиональных сейчас из тех серьезных электронных и не только электронных СМИ в нашей стране.

Н.Усков: В нашей истории мы всегда выбирали самые простые пути. Потому что они экономически обоснованы

Н. Усков― Хотя там произошла тоже довольно драматическая борьба. Была уволена Елизавета Осетинская, ряд других сотрудников покинули издание. Но в конечном итоге РБК не превратилась в помойку. Это вполне себе уважаемое СМИ. То есть способы трансформации медиа есть на рынке. То есть мы видим, можно разрушить. В данном случае происходит разрушение. А можно трансформировать, изменить тональность и так далее, я на самом деле против всяких трансформаций. Но мы живем в реальном мире. И, конечно, коллектив издания определяет редакционную политику, главный редактор, редакционное совещание. Но мы живем в реальном мире, мы понимаем, что на СМИ влияют, пытаются влиять очень многие силы. И журналистам сегодня приходится вести почти постоянную борьбу за право заниматься своей профессии независимо. И это правда очень сложно. Это то, за что нас любят читатели и зрители.

А. Осин― А зачем «Роснефти» газета не пойми какая, которая будет писать о ней хорошо. Или нормальная газета, которая иногда даже пишет какие-то забористые вещи конкретно об этой компании. Но зато которую все читают. Объективная, необязательно злопыхательская или какая-то еще.

Н. Усков― Я не могу отвечать, видимо, этот вопрос нужно задать…

А. Осин― Михаилу Леонтьеву.

Н. Усков― Но мне кажется, он отрицает связь газеты «Ведомости» с компанией «Роснефть». Неважно, правда, неправда. В данном случае мы видим, что уважаемое издание покидают люди, потому что они не хотят работать с главным редактором, не соблюдающим журналистскую догму. Такая же догма есть в «Форбсе», например, я прекрасно понимаю, что это и есть гарантия нашей независимости. Когда ни одно решение не принимается главным редактором ультимативным порядком. Мы принимаем решения вместе. Когда есть несколько полюсов, уравновешивающих друг друга. И это важно. Потому что в конечном итоге в России почти не осталось изданий, которые следуют аналогичным догмам.

А. Осин― Скажите, как человек, который руководит изданием, вот есть у вас ситуация, когда у вас хороший приходит спонсор, компания, может быть человек. И неизбежно возникнет же ситуация, когда вам нужно будет в силу своей журналистской этики написать про него что-нибудь эдакое. Гадкое такое. Вот вы как, поступитесь своими принципами из-за денег или наоборот.

Н. Усков― Сплошь и рядом это случается. Забирают рекламные бюджеты. Но приоритет опять же, я это объясняю обиженным героям наших публикаций, что понимаете, нас именно и ценят за то, что на нас невозможно повлиять. Через те или иные рекламные бюджеты. То есть мы, конечно, пойдем на риски. Мы потеряем деньги, но мы понимаем, что нас больше будут уважать. И надо сказать, что в последнее время я не вижу таких драматических выпадов против журнала. То есть компании понимают, что мы имеем определенную свою логику, у нас есть свои методологии в расчете тех или иных рейтингов. Нас слышат и уважают за то, что мы не шарахаемся туда-сюда в зависимости от того, сколько нам денег принес рекламодатель. И у нас выстроились довольно конструктивные отношения с рядом крупных компаний. Которые не всегда довольны тем, что мы делаем. Тем не менее, они уважают наше право это делать. И я очень ценю такое отношение.

А. Осин― Это дополнительный получается вам некий плюс. Даже когда вы пишете о них не очень хорошо, все понимают, что вы не ангажированы. И они понимают, что их лейбл на вашей странице это тоже дорогого стоит и в прямом и моральном смысле слова.

Н. Усков― Эти отношения можно выстроить. Нам немножко проще может быть, чем другим изданиям. Потому что у нас сильный бренд, у нас большая история присутствия на рынке. И мы заработали эту независимость. Но все равно я подчеркиваю, мы постоянно вынуждены держать оборону.

А. Осин― Николай, очень жаль, что приходится заканчивать беседу. Это был Николай Усков, редакционный директор журнала «Форбс». Спасибо большое. На этом «Особое мнение» закончено.