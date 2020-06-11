Е.Бунтман― Добрый вечер! В студии — Евгений Бунтман. А со своим особым мнением журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте!

М.Шевченко― Здравствуйте, Евгений!

Е.Бунтман― Что делать с голосованием всенародным оппозиционным политикам сейчас? Потому что ни от кого почти ничего не слышно.

М.Шевченко― Может быть, вы не слышите. Хотя Президиум ЦК КПРФ ровно неделю назад, в прошлый четверг выступил за заявлением, подписанным Зюгановым Геннадием Андреевичем о том, что КПРФ не признает это голосование, не признает эти поправки в Конституцию, что КПРФ призывает всех членов КПРФ и вообще всех порядочных граждан сказать нет этому голосованию.

Сказать нет — это не значит, прийти и поставить галочку в квадратике. Сказать нет — это значит, заявить о своем неприятии этого всего. И такая форма заявления «нет» КПРФ предложена в наилучшем, на мой взгляд, формате. КПРФ проводит альтернативное голосование по своим 15 поправкам в Конституцию.

Я уже проголосовал. Есть такой сайт кпрфконституция.рф, куда вас перебросит на сайт НРЗБ. И там вы сможете ознакомиться с 15 поправками, с заявлением КПРФ и проголосовать. Кроме этого, как я понимаю, во всех обкомах, райкомах КПРФ будут сделаны 1 июля избирательные участки альтернативные свои собственные, и называлась цифра… вот Юрий Афонин называл цифру на конференции, которая была в понедельник, общероссийская онлайн-конференция… Там несколько тысяч, короче.

И это активная форма политического протеста, а не какая-то задумчивость такая, знаете ли: «Как мне быть: воздержаться или нет?» Я считаю, что бойкот и «нет» имеет смысл только в том случае, если вы открыто об этом заявляете. Потому что если вы тихонечко подкрадываетесь на участке голосования в маске, издалека показывая паспорт избирательной комиссии и там в палатке на лужайке, около этого УИКа что-то тайком ставите — нет, то считайте, что вы проголосовали — да. Потому что ваше «нет», естественно, будет записано как «да».

В равной степени, если вы не пошли, дома попивая пивко в жаркий июльский день или за 6 дней до этого, как мы знаем можно, и сказали: «Да я не участвую в этом», то считайте, что вы тоже проголосовали да. Ваше «нет» имеет смысл только в одном случае. Так как юридически эта процедура не имеет никакого смысла просто — юридически это всенародное голосование не имеет никакого смысла…

Е.Бунтман― Лучше вот в такой параллельной реальности, как Конституция КПРФ?..

М.Шевченко― Лучше реализовывать свои политические задачи. Вот левая народно-патриотическая коалиция во главе с КПРФ, «Левым фронтом» — там другие, очевидно, движение «За новый социализм» Николая Платошкина и ряд других организаций левых и народно-патриотического плана — говорит о своих поправках, о своей программе, о консолидации своих сторонников.

Господи, Путин создает свой спектакль. Почему мы не можем, если мы живем в таком пространстве постмодерна, создать свой спектакль, работающий на нас?

Е.Бунтман― Общество спектаклей, как мы много раз с вами говорили.

М.Шевченко― Я призываю всех граждан прочитать. Зайдите на сайт кпрфконституация.рф…

Е.Бунтман― Как-то сразу не очень ищется, надо сказать. Я вот специально сейчас провел такой следственный эксперимент. Не очень.

М.Шевченко― Это, может, у вас что-то не так ищется. А у меня все вот так прекрасно ищется.

Е.Бунтман― Ну, хорошо. Нет, когда хорошо ищется, то сразу ищется.

М.Шевченко― Кпрфконституция.рф.

Е.Бунтман― Остальные, не коммунисты. Оппозиция у нас не только коммунисты…

М.Шевченко― Вот вам, пожалуйста. Вот вам сайт кпрфконституация.рф. Вот портрет Зюганова. Вот «Голосуй за поправки КПРФ», «Конституция народного доверия». Всё есть. регистрируйтесь, голосуйте. Уже тысячи людей проголосовали. А будет еще больше. А на участке еще больше.

Е.Бунтман― Другой оппозиции что делать?

М.Шевченко― Другая оппозиция — пожалуйста, определяйтесь.

Е.Бунтман― Как?

М.Шевченко― Вы что, должны участвовать в путинском спектакле, что ли? Определяйтесь со своими задачами. Я считаю, что возможны только две позиции: нет или бойкот. Но они имеют смысл только в том случае, если вы о них публично заявляете. Вот если вы, Евгений Бунтман говорите: «Нет» или: «Я бойкотирую» — всё, таким образом, это имеет смысл, ваша позиция.

Е.Бунтман― Но это я в эфире сижу, и вы напротив меня в эфире сидите, а людям, которые сидят дома?..

М.Шевченко― У всех сейчас есть социальные сети, у всех есть свои паблики.

Е.Бунтман― То есть если каждый напишет в Фейсбуке, то будет уже лучше?

М.Шевченко: Сказать нет — это не значит, прийти и поставить галочку в квадратике

М.Шевченко― В Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, в Твиттер, где угодно. В YouTube запишет короткий ролик. В Тик-Ток, где угодно. Каждый кто может — да, заявить свою позицию. Значит, ощущать себя человеком, ощущать себя гражданином, и выйти из этого общества спектакля, из ситуации спектакля, который навязывает власть. Вот и всё.

Е.Бунтман― Вы упомянули Платошкина. За ту неделю, которая прошла, даже больше прошло времени с начала это странной и для меня не совсем понятной истории, — вам как-то стало яснее, что случилось?

М.Шевченко― А там ничего странного нет. Депутат Федоров, единоросс и глава НОДа признался, что он написал донос в ФСБ на Платошкина.

Е.Бунтман― Но не всякий донос приводит к…

М.Шевченко― Очевидно, донос депутата, который много лет был членом Государственной думы…

Е.Бунтман― Ну, бывший депутат, да.

М.Шевченко― Как? Федоров не бывший, он актуальный депутат. Он никакой не бывший депутат. Я посмотрел внимательно: где-то несколько месяцев назад Платошкин с Федоровым полемизировали, и Платошкин просто уничтожил Федорова. Он его спрашивал: «А как вы голосовали по пенсионной реформе? А как вы голосовали по передаче Китаю трех островов?» И Федоров просто корчился как бесноватый, из которого изгоняли беса. Он ответил на это, просто написав на Платошкина донос, которому, естественно, дали ход.

Платошкин, очевидно, набирал большую энергию протеста, его популярность росла не по дням, а по часам, поэтому решили его закрыть. И плюс к этому это сигнал, конечно, левой оппозиции. Власть единственно боится по-настоящему только левой оппозиции.

Е.Бунтман― А сигнал-то какой — сидите тихо?

М.Шевченко― Сигнал в том, что ярких людей, которые будут на левом фланге толкать вперед протест… При этом Платошкин не просто какой-то человек. Это человек, знающий несколько языков, дипломат, работавший за границей, причем, я думаю, на крайне ответственных позициях. Потому что если посмотреть его биографию, там: атташе посольства в Германии, консул в Хьюстоне, вице-консул. А Хьюстон — это Центр управления полетами НАСА.

Понятно, что это человек компетентный и понимающий, что к чему. И если его внимательно слушать, видно, как он говорит. И он внимательно готовится к интервью. В частности, перед дискуссией с Федоровым видно, что он внимательно посмотрел всю биографию политическую Федорова. И тот в ответ отомстил. Ну, естественно, этот донос попал на какую-то благодатную почву. Потому что, очевидно, Платошкин, заявляя о своих президентских амбициях, стал раздражать кое-кого там, наверху.

Е.Бунтман― Для этого достаточно просто заявить о президентских амбициях?

М.Шевченко― Он набирал ход. Платошкин за год ворвался в рейтинг ВЦИОМ политиков. Я там тоже в этом рейтинге оказался с 1%, там его замыкаю. Возглавляет его Путин. Это показывает влияние, в частности, YouTube. Вот у меня полмиллиона — 537 тысяч подписчиков. У Платошкина примерно полмиллиона. Это, оказывается, 1% федерального рейтинга. У Николая Бондаренко больше миллиона в YouTube — это 2% федерального рейтинга. У Караулова тоже. То есть выясняется, что YouTube создают свою альтернативную, параллельную политическую реальность, которая становится, может быть, даже более реальна, чем та реальность, с которой имеет дело администрация президента.

Е.Бунтман― Но вопрос, как проверить эту реальность?

М.Шевченко― Вот я считаю, в частности, что репрессия власти, полицейщина, как называл Геннадий Зюганов в своем заявлении арест и задержании е Платошкина — а иного слова не подобрать, мы сразу, еще в прошлый четверг, когда это обсуждали, когда еще Платошкин был в суде, слово «полицейщина» тоже употребляли в эфире «Эха Москвы», — я считаю, что да, это репрессии в чистом виде. Репрессия против известного блогера.

Потому что YouTube не контролируется властями. Вот, оказывается, можно, используя донос, используя лживое обвинение в том, что доктор исторических наук, завкафедрой, дипломат кадровый Платошкин готовил какие-то массовые беспорядки, чуть ли, не с использованием взрывчатых веществ, судя по статье, получается. Хрень какая-то полная.

То есть на самом деле вся эта демонстрация, что популярный YouTube, который растет не по дням, а по часам в оппозиционном сегменте, мы, как говорится, будем ликвидировать и закрывать — раз. Это сигнал всем. А второй сигнал — это то, что в реальном политическом поле нарастание энергии на оппозиционном фланге власть тоже будет купировать репрессиями.

Я считаю, это совпало с расстрелом этого парня в Екатеринбурге, к которому ворвались 20 с лишним собровцев в квартиру и убили его. И еще сказали, что он якобы им угрожал. То есть 20 подготовленных, накаченных спецназовцев в квартире человека, без ордера в нее войдя, его застрелили…

А это что значит, почему мы об этом узнали? В том числе, из уст Дмитрия Пескова. Это в чистом виде запугивание общества. На фоне американских событий нам показывают, что в России власть церемониться не будет. Будет вламываться к квартиры, убивать, потом говорить, что «мы думали, что у него в руках автомат, нечто похожее на автоматическое оружие». Из-за чего убили человека? Из-за того, что он, по их мнению — это не доказано — украл, как они считают, но это тоже не доказано. 4 рулона обоев. Можно войти к нему в квартиру и убить.

М.Шевченко: Он набирал ход. Платошкин за год ворвался в рейтинг ВЦИОМ политиков

Сигнал обществу понятный. Неприкосновенности жилища больше нет. Любой может быть убит. К любому в квартиру могут войти. Это все будет спущено на тормозах. Никакого расследования этому нет. И это, как говорится, «знайте, люди, что мы можем с вами делать всё, что угодно. Мы можем вас арестовывать за то, что говорите, по доносу. Мы можем убивать вас в ваших квартирах, и это потом сойдет с рук тем, кто это делает. И много чего другого».

Е.Бунтман― Максим, я немножко путаюсь в системе сигналов.

М.Шевченко― Сигнал один: «Бойтесь!» Женя, тут нет системы. Один сигнал: «Бойтесь!»

Е.Бунтман― А как же тот сигнал… По всем телеканалам в прайм-тайм показывают американские беспорядки, рассказывают из-за чего они произошли — из-за полицейского насилия они произошли. И вот это видео чудовищное с коленом на шее, с удушающим приемом. И что за этим последовало. То есть есть причины, есть последствия. Потом горят полицейские участи…

М.Шевченко― Женя, я просто не смотрю каналы, я не знаю, что показывают.

Е.Бунтман― А люди смотрят. Что они усваивают из этих сигналов?

М.Шевченко― Они усваивают две вещи. Это, во-первых, не связанные месседжи. Первый месседж: смотрите, как в Америке ужасно плохо, потому что там нет Путина и там нет могучего ФСБ, Росгвардии и СОБРа, поэтому в Америке совсем распоясались афроамериканцы… Сигналы еще такие, что показывают фильм «Брат-2», где главный герой убивает банду афроамериканцев и в конце переходят на издевательский этот лозунг Black Lives Matter.

Е.Бунтман― Там «Гуд бай, Америка» была, да.

М.Шевченко― Это сигнал чисто расистский, который говорит о том, что расизм, как в Инстаграм Ксении Собчак, где она выставляет кусочек из старой песни «Запрещенный барабанщиков» «Ай-яй-яй, убили негра», глумясь над этим. И многие другие. А все эти… Понасенков, который говорит про то, что черные и так далее… что они должны быть благодарны белым и всё прочее. То есть это показывает то, какие плохие леволибералы, какие плохие антифа, которые устроили всё это якобы. Это первый сигнал.

А второй сигнал внутри, что «мы-то другие, мы готовы убивать тех, кого мы подозреваем в том, что он нарушает общественный порядок, мы будем тут держать ситуацию под достаточно жестким контролем». Вот вам, пожалуйста, такие два сигнала.

Е.Бунтман― Но человек, который это смотрит, представим себе — я понимаю, что сложно представить какого-то обощенного зрителя, это тоже немножко странная позиция, — но давайте представим себе зрителя. Неужели этот обобщенный зритель, несмотря на то, что, может быть ,обобщенный зритель — расист, он встанет на сторону полиции?

М.Шевченко― Ну, потому что когда показывают погромы, людям погромы не нравятся, честно вам скажу.

Е.Бунтман― А им нравится полиция? Скорее погромы, чем полиция нравится. Нет?

М.Шевченко― Вы кого имеете в виду? Каких-то последователей АУЕ? Я так думаю, что нет. Я думаю, что большинство людей еще в себе хранят, как ни странно… ведь власть эксплуатирует такое советское бессознательное и образ дяди Степы, он по-прежнему существует где-то там, в глубине…

Е.Бунтман― Мне показалось, что он как-то умер совсем.

М.Шевченко― Считается, что эти люди в серых костюмах, в серых мундирах, которые у нас тут прошлым летом дубинками избивали тоже на бульварах мужчин и женщин и тащили, взявшись за руки, за ноги молодых ребят, — что они какие-то дяди Степы. Этот есть такой элемент, хотя его уже осталось немного.

Нет, эта трансляция показывает: Смотрите, до чего либералы могут довести общество. Ведь российская власть сочувствует Трампу, это же очевидно просто. Трамп — это символ государства. А противостоят ему некие абстрактные либералы, которые дали возможность распустившимся неграм — ну, афроамериканцам, негры — я говорю в контексте…

Е.Бунтман― В осуждающем контексте.

М.Шевченко― …Как бы начать грабежи. А у нас тут, как говорится, «все на страже, и мы готовы стрелять».

Я считаю, что тут целая совокупность идет сигналов о том, что происходит там. Или вот интервью Патрушева, если взять, которое было «Аргументам и фактам». Глава Совета безопасности, человек, руководивший долгое время ФСБ. Очень серьезное интервью. И оно начинается с анализа американских событий. И Николай Платонович рассказывает нам… Его спрашивают про события в Америке — он рассказывает про «бархатную революцию».

Да, я тоже считаю, что элемент «бархатной революции», то есть попытка глобалистскких наднациональных структур свергнуть власть президента Трампа, которая является империалистической, по сути, опирающаяся на американскую бюрократию, она имеет место быть. Но это опять-таки солидаризация Патрушева с Трампом, естественно. Потому что эта группировка — Путин, Патрушев и так далее, — они, естественно, делают ставку на союз с американским империализмом, с республиканцами, а не с глобалистами. Глобалисты — это как раз плохие. Это Джордж Сорос, оказывается, USAID, фестивали журналистов, которые в Литве проводятся какие-то.

Е.Бунтман― Интервью Патрушева — там сразу все теории заговора вместе взятые.

М.Шевченко― Ну, там не теории заговора. Почему? Там просто обозначен ясно враг. Враг — это либералы. Враг — это «пятая колонна» либеральная, которая готовит Майдан. Как будто консервативная «пятая колонна», которые пребывает во власти и точно так же продает нашу Родину только другим партнерам на Западе, не является врагами народа.

Вот я считаю, что весь правящий класс, которые с либеральной стороны, консервативной торгует нашей Родиной оптом и в розницу так, что у нас уже не осталось отрасли в промышленности, которая не принадлежит практически иностранцам, — вот они все являются потенциально теми, кто действует против нашего народа. Я не знаю, там, «пятая колонна» они, или «седьмая колонна», или «восемнадцатая колонна». Весь правящий класс действует против интересов страны. В этом особенность.

М.Шевченко: На фоне американских событий нам показывают, что в России власть церемониться не будет

И те, кто задумал эту Конституцию консервативную с «верой предков» и обнулением Путина, и либеральная оппозиция планирующая Майдан или что-нибудь такое еще, я не знаю… я на стороне тех, кто сейчас в Сиэтле захватил Капитолийский холм и объявил о создании народной республики, не подчиняющейся юрисдикции США. Это не либералы, на мой взгляд. Это вполне левые активисты — белые, черные, желтые — самые разные, которые сейчас на наших глазах формируют новую реальность Америки. Про них нам не особенно рассказывают.

Е.Бунтман― Когда Трамп говорит про новых врагов народа, причем пишет большими буквами АНТИФА, как будто эта какая-то аббревиатура, когда он объявляет, по его мнению, организацию антифа врагами и настоящими двигателями протеста, — это что значит? Это он играет на антикоммунистических таких, маккартистских струнах или что это?

М.Шевченко― Ну, во-первых, нет организации антифа.

Е.Бунтман― Да, я понимаю.

М.Шевченко― Есть движение антифа. Там есть Black Lives Matter вот эта вот «Черные жизни имеют значение». И разные левые и левацкие группировки.

Е.Бунтман― Это Трамп просто считает, что это террористическая организация, поэтому…

М.Шевченко― Его право. А многие Трампа считают фашистом, и что теперь?

Е.Бунтман― Здесь он, кстати, тоже солидаризируется с ФСБ.

М.Шевченко― Как у Высоцкого: «Кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут». Как в этом деле.

Я считаю, что эта фраза из Декларации о независимости: «Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относиться жизнь, свобода и стремление к счастью», — она же может разными по разному интерпретироваться, эта цитата из Декларации независимости США.

И, я думаю, что какая-то часть американского народа решила по-своему воплотить в жизнь эту метафору стремления к счастью и неотчуждаемые права. Они говорят: «Этот капитализм глобальный — либеральный, консервативный — нас больше не устраивает». Не то чтобы я вел речь о какой-то социалистической революции в Америке. Я думаю, что до этого дело, может быть, даже и не дойдет. Но то, что власти там находятся в растерянности перед лицом народа, вооруженного причем, который создает структуры самоуправления, причем в серьезных городах, а не на окраинах и трущобах, которые берут под контроль региональные парламенты в некоторых штатах. Это, конечно, мы таких событий, честно говоря, никогда не видели.

Е.Бунтман― А времена уже не те, чтобы это подавить силой, как это было с Вундед-Ни, как это было много раз?..

М.Шевченко― А Вундед-Ни — это другая ситуация. Вундед-Ни… они ссылались на то, что индейцы лакота убили… Леонард Пелтиер якобы убил амскоо федерального агента, причем сделал это не на территории США. Это имеется в виду Вундед-Ни 72-го года, потому что до этого Вундед-Ни был просто расстрел индейцев лакота в резервации, которое совершила армия США, массовое убийство женщин и детей.

Это немножко иная история — ситуация индейская в резервации… Но мы сейчас видим, что индейское население, индейское движение тоже принимает активное участие в этих протестах. Эта статуя Колумба, вокруг которой индейцы водят хороводы — вокруг сверженной статуи Колумба. Многое пересматривается.

Конечно, как в каждой революции происходят какие-то радикальные вещи. Французская революция в 1789-м году тоже начиналась с формальных, символических актов. «Разрушим Бастилию, — сказал Камиль Демулен, — Вот она Бастилия — символ тирании. Разрушьте ее!» Еще был король до 92-го года. Но потом-то, Женя, ты знаешь, всё завертелось и понеслось, и история начала уже становиться интересной, а ситуация перестала быть томной. Там уже оказалось, что и Мирабо — предатель, переписывался с королем. И Лафайет какой-то тоже гаденыш оказался, который отстал от революции…

М.Шевченко: Путин, Патрушев и тд, — они, естественно, делают ставку на союз с американским империализмом

Е.Бунтман― Все с символический актов началось, всё началось со взятия Бастилии.

М.Шевченко― Поэтому я думаю, что американская история, которая сейчас творится на наших глазах, она, конечно, показывает лучшие черты американского народа, а именно стремление к свободе, к правам и к справедливости, и к счастью. Поэтому я, безусловно, поддерживаю тех жителей Сиэтла и окрестностей, которые сейчас, в частности, объявили о создании фактически народной коммуны. Посмотрим, как власти будут на это реагировать.

Е.Бунтман― Максим Шевченко, журналист со своим особым мнением. Мы вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

Е.Бунтман― Это особое мнение журналист Максим Шевченко. Если кто не заметил, на этой неделе у нас состоялся выход из карантина в Москве… или не состоялся выход из карантина, я так до сих пор понять не могу, потому что только что Сергей Собянин, мэр Москвы призывал оставаться дома и завтра, в День России 12-го числа и в день парада. Мы вышли из карантина или нет, и когда в него обратно попадем?

М.Шевченко― Да это бесконечный круг вранья, Женя. Мы как в начале апреля, в конце марта говорили о том, что на фоне коронавируса разные группы начальства решают свои вопросы. У них несколько сюжетов.

Первый сюжет — это переместить свою начальственную задницу с этого кресла на более высокое кресло и одновременно не потерять то кресло, на котором сидишь. То есть надо как бы создавать ситуацию, угрозы, при которой ты как начальник необходим, транслировать ее в общество, но при этом не перебарщивать, чтобы еще более высокое начальство тебе не сказало: «А чего это вы там, не справляетесь с коронавирусом, что ли? Ай-яй-яй!»

Второй момент — это, собственно говоря, желание подставить другого. Но так как они не могут напрямую показать пальцем: «Вот, Собянин, у тебя там всё плохо», то идет такая конкуренция мифов о коронавирусной инфекции. Кто-то преуменьшает, кто-то преувеличивает. Какие-то оговорки у них бывают. То Попова говорит, что у нас, по-моему, 13% у нас переболело россиян. 13% — это не полмиллиона.

Е.Бунтман― Сейчас уже 17%, да.

М.Шевченко― 17% — это, по-моему, миллион 800, если мне память не изменяет…. Нет, 18 миллионов.

Е.Бунтман― Нет, это от тех, кто сдавал анализ. Там очень сложная математика.

М.Шевченко― Нет, те, у кого обнаружены в крови антитела. То есть это переболевшие, это почти 20 миллионов человек. А раньше нами говорили, 400 официально зараженных… там 457 или 500 тысяч. Кто врет? Где правда? Понятно, что они врут, потому что у них есть еще политические задачи. Вот он врали насчет карантина, и мы запоздали во вход в карантин, который мог бы помочь в целом, потому что надо было провести обнуление 22 апреля. Надо было потом провести парад 9 мая. И еще отметить 20-летие инаугурации Путина, когда там это было какого-то мая, не помню, 7-го, по-моему.

Потом опять всё началось плохо, большая смертность, нам, правда сказали, что так, как в апреле много заразилось, в мае будет большая смертность. Мы правда, видим: в Москве огромная просто смертность. Разница с маем 2019 года, по-моему на 7 тысяч больше. Какие-то там цифры такие. И всё расписано, сколько умерло от того, от сего, от коронавируса…

Мне врачи рассказывают, в том числе, серьезные врачи из серьезных клиник, что еще очень большая смертность оттого, что всех заставили перейти на коронавирусное лечение и перестали получать лечение гипертоники, люди, склонные к инфарктам, люди, склонные к инсультам. То есть традиционный, самый большой уровень смертности всегда был от инфарктов по всем статистиком. И вот многие отделение кардиологические были переведены сейчас по каким-то причинам непонятным до конца нам… но причины понятны, потому что вследствие преступной реформы здравоохранения…

Е.Бунтман― Ну, там врачей не хватало, коек не хватало, всего не хватало.

М.Шевченко― Были уничтожены больницы… Еще сам Сергей Семенович в декабре 19-го года вальяжно рассказывал вы Мосгордуме о том, как надо уничтожить лишние больницы в Москве и лишние роддом.

М.Шевченко: Весь правящий класс действует против интересов страны. В этом особенность

Сейчас эта тема, конечно, не педалируется, но врачи фиксируют повышение смертности, оттого, что не смогли оказать помощь должным образом людям, которые находились на наблюдении: сердечникам, гипертоникам и так далее. Это серьезный момент.

Непонятно, зачем… Да, коронавирус — вещь неприятная, но почему надо лишать нормальной медицинской помощи тех людей, которые рассчитывают на эту помощь и уже привыкли к ней в какой-то степени?

Поэтому вообще не знаем, где правда, Женя. Бессмысленно это обсуждать. Я думаю, что надо просто жить, так же, как с этим голосованием, исходя из собственных интересов. Больше нет вообще никаких интересов, связанных с понятием «государство». Это мы его пишем маленьким петитом, потом так скомкиваем — знаете, как у детей есть такая игра — бумажку и куда-нибудь выкидываем. Мы есть мы — люди.

Вот мы знаем, что болезнь эта существует. Те, кто не верит, лишний раз скажу: есть. Я не знаю, смертельно она опасна, не смертельно она опасна. Я знаю, что умерли от этой болезни или от ее последствий, в том числе, богатые люди, которые могли получить… Этот сталелитейный король, понимаешь, умер. Гелий горячий дали ему или еще что-то. Люди бедные умирают. Болезнь есть, поэтому надо просто заботиться о своих близких, о себе, о своих друзьях.

Вот я, допустим, когда заболел, ведь мог пойти на «Эхо». А я тогда тоже не пошел, потому что подумал: Я себя плохо чувствую, вдруг я приду — вас заражу. Точно так же надо, чтобы каждый поступал. Мне кажется, что это вежливое, человеческое отношение…

Е.Бунтман― Это единственный возможный совет, мне кажется.

М.Шевченко― Это христианское отношение, гражданское отношение. А начальство нам приказывает, не начальство нам приказывает… Ну, это, конечно, государство, нам бы хотелось, чтобы оно рассказывало народу правду, нам правду о реальной ситуации, чтобы оно нам не врало, что вот-вот вакцина будет изобретена… Даже YouTube правила ввел новые. Там написано: «Каждый, кто будет снимать ролики о какой-либо вакцине, если это не рекомендовано ВОЗ, вам поставят страйк и заблокируют ваш канал». А власти нам рассказывают, репортажи — вот Аркаша Мамонтов снимал, что в каком-то военном центре…

Е.Бунтман― Ну, людям надежда нужна, конечно.

М.Шевченко― Там колют мышам, колют жукам, колют крысам…

Е.Бунтман― Дай бог здоровья. Да.

М.Шевченко― И вот сейчас она прямо вакцина. А мы-то понимаем, как это суета вокруг этого всего. Это ведь еще возможность заработать. Женя, ведь они заработали — начальники — на масках, цены на которые взлетели, на антисептиках, на лекарственных разного рода препаратах. Аппараты ИВЛ, которые строят… китайский там миллион рублей, продавали за 2 миллиона посредники, «Ростех». Очевидно, Тина там где-то Канделаки тоже заработала, сняла какую-то хрень про это дело. Все заработали. Все, кто имеет отношение к власти, все на этом заработали, если не заболели.

Мы никому не желаем, естественно, болезни. Это тяжелая болезнь, крайне неприятная. Ею переболело всё вокруг Путина, вот всё вокруг Путина ей переболело: Песков переболел, Мишустин ей переболел. Кириенко, говорят, переболел по некоторым сведениям.

Е.Бунтман― Про это я не знаю. Про остальных мы знаем официально.

М.Шевченко― Только про Путина мы не знаем, переболел он или нет. А, кстати, почему? На мой взгляд, это вопрос национальной безопасности. Если вокруг президента переболело такое количество близких к нему людей, то это вопрос…

Е.Бунтман― Песков отвечал, говорил, что ни с кем из них лично не общался давно. Но опять остается либо верить, либо нет.

Давайте про Норильск чуть-чуть поговорим. У вас есть какое-то понимание, кто в этом виноват?

М.Шевченко― В этом виноваты власти Красноярского края, губернатор Ус, руководство МЧС.

Е.Бунтман― А «Норникель» не виноват?

М.Шевченко― Женя, подожди. Мы, как Путин, из Телеграм-каналов узнаем, что там происходит. Мы же не установили прямую трансляцию… Мы узнаем в итоге, что сразу оператор, которого мы уже видели садящегося за решетку, в клетку какую-то, он передал сигнал о разливе топлива. Правильно? Правильно. Что мы видим? Нам сообщают, что сотрудники структуры «Норникеля» информировали о том, что произошла эта авария. Правильно? Правильно. И мы видим, что в пятницу была информация, а в субботу никакой информации не было на это. Ни МЧС ни прилетело, не объявили чрезвычайное положение…

Е.Бунтман― Халатность это просто?

М.Шевченко― Я не оправдываю. Я считаю, что, конечно, они должны были… Если вы храните 20 тысяч тонн в каком-то резервуаре, то, конечно, надо было проверить, мерзлота там отступает, есть деформация или нет деформации? Конечно, они экономили на датчиках. Потому что если вы храните такое опасное количество яда, который может вылиться в реку, тем более, то вы должны ставить какие-то датчики, который онлайн фиксируют там трещины, микротрещины, состояние этого. Наверное, этого ничего не было, а они переводили деньги за границу. Вон Прохоров, когда на «Норникеле» заработал, Бруклин весь отстроил и еще там баскетбольную команду в Бруклине держал.

Конечно, естественно, «Норникель» и все руководство «Норникеля» — это колонизаторы, эксплуататоры, те самые олигархи, которых не знает Песков, но которые деньги отсюда выводят, продавая наши богатства туда, на Запад, и потом там эти деньги наши инвестируют. У них у всех дворцы в Лондоне и в разных других частях света.

Е.Бунтман― То есть олигархи все-таки есть.

М.Шевченко― Скажи, пожалуйста, вот мне всегда казалось, что ликвидацией катастроф должны заниматься все-таки определенные структуры государственные.

С.Бунтман― Ну, а кто?

М.Шевченко― Вот возьмем, в частности, Государственную думу. Вот Вячеслав Володин сказал: «Давайте создадим специальную комиссию по аварии Михаила Ефремова». Слушайте, вы лучше создайте специальную комиссию по разливу дизтоплива в Норильске — вот это тема для Государственной думы. А авария пьяного артиста, который попал… который убил человека, не тема для Государственной думы, на мой взгляд. Безусловно, это тема для медиа, для информационного пространства…

М.Шевченко: Ведь они заработали — начальники — на масках, на антисептиках, на лекарственных препаратах

Е.Бунтман― Ну да, цитировать же не будут про Норильск, а будут цитировать про Михаила Ефремова.

М.Шевченко― Правильно. Так вот если бы нормальный был статус… Это, кстати, одна из поправок КПРФ. Это требование, чтобы депутаты парламента могли создавать комиссии по расследованию — это было зафиксировано в Конституции, — которые обладают очень серьезным статусом, а не просто абстрактная фиксация. Ведь у нас даже тогда, когда была трагедия в Беслане, было несколько комиссий. Была комиссия, которой руководил Торшин, была комиссия, которой руководил Савельев Юрий Петрович, профессор Военмеха. Был очень жесткий доклад такой. Я с ним разговаривал тогда, с Юрием Петровичем. Если он жив, дай ему бог здоровья. Очень порядочный, достойный человек. И вот с тех пор эти комиссии ликвидированы.

Хотя вот сейчас самое время комиссии из разных фракций — «Единой России», КПРФ «Справедливой России», ЛДПР — поехать в Норильск и опубликовать доклад, потому что это касается всей страны, это касается не только страны, но и мира, если это попадет в Карское море. Вроде мы читаем опять-таки в Телеграм-каналах, что там чего-то перекрывают, идут какие-то героические работы, топливо откачивают с этой реки. Другие Телеграм-каналы показывают страшные фотографии, где красное пятно движется мимо тундры.

Господи, вот вам парламент! Володин, не по поводу Ефремова, а по поводу «Норникеля» — парламентское расследование, парламентская комиссия, потому что мы не верим ни прокурорам, ни следователям, никому-то еще. Стрелочников опять покарают, а губернатор и руководители МЧС уйдут, как говорится, из этой ситуации девственниками политическими. А это неправильно. Вся эта система прогнила, как этот контейнер с дизелем. Вот вся эта система прогнила, и вся эта система уже не имеет права на существование, на мой взгляд.

Е.Бунтман― Спасибо большое! Это было «Особое мнение» журналиста Максим Шевченко. В 20 часов — программа Майкла Наки «Блог-аут». В 9 часов вечера — «Грани недели» с Владимиром Кара-Мурзой-младшим. Всего доброго!