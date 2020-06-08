Особое мнение Спб

Т. Троянская― Добрый день! 11 часов 6 минут. В студии Татьяна Троянская, за звукорежиссерским пультом Ольга Павловна Дашук. И я приветствую нашу гостью. Марина Шишкина, председателя регионального отделения партии «Справедлвая Россия». Марина Анатольевна, добрый день!

М. Шишкина― Здравствуйте, Таня! Здравствуйте, Ольга Павловна и все те, кто находится по ту сторону экрана, и все, по кому мы очень скучаем. Надеюсь, что такое расставание будет ненадолго.

Т. Троянская― Я сегодня впервые вышла в студию, и вещаем мы из студии, и надеюсь, что скоро и вас мы увидим в нашей студии. Скоро праздники. И праздников будет много. Граждане пойдет голосовать за поправки в Конституцию. А кто-то может быть и не пойдет. Будет парад Победы. А еще до этого, 12 числа будет День России. Я открываю публикацию в издании «Медуза», и вижу там, что «Кремль собирается праздновать День России всю неделю». Будут и пироги, и спикеры с медведем в ватнике, и даже челлендж в ТИК ТОКе с Безруковым. В общем, нам нужно готовиться к большому празднику. Хэштеги #МыРоссия, #мыВместе и #яЛюблюТебяЖизнь. И конкурс пирогов будет. Марина Анатольевна, не хотите в нем поучаствовать?

М. Шишкина― Танюша, вы же знаете! Я могла бы.

Т. Троянская― Я помню ваши пироги, поэтому и спрашиваю.

М. Шишкина― Не знаю, все это сложно воспринять. Такой оксюморон, первая часть новостей посвящена тому, что мы не выходим из коронавируса, а только стало чуть ниже нейтральное плато. Но все же есть и смерти, и заболевают люди. И удей не появились денежек в карманах. А с другой стороны, мы начинаем этот праздник. И это не очень сочетаемые вещи. Не до пирогов сейчас! Не до праздников. И не до Безрукова с его нежными стихами про великий русский язык. Я думаю, что это идет подготовка и разогрев к основному событию, которое должно было произойти весной и не произошло, а будет происходить 1 июля. И видимо голосование к поправкам к Конституции будет не с 25 июня по 1-е, уже будет такая превентивная история с Дня России. Ищите по всем политический смысл!

Это очень плохо. А праздник? Он либо искренний, душевный и жизненный, и тогда – это праздник. А как только появляется политика, да еще такая голимая политика, то он для людей перестает быть праздником. А если он еще и на фоне тяжелых трех месяцев, в которых мы видим политический элемент, то это скорее грустная история, чем веселая.

Т. Троянская― Вы считаете, что это такая «цыганочка с выходом»? И этот «выход» начнется в День России и продолжится уже дальше, в Конституции и так далее?

М. Шишкина― Все говорит о том, что это так. В противном случае, я не могу понять уровень других заявлений властей, например, Роспотребнадзора, который говорит о том, что Петербург не будет открыт для туристического сезона, что Москва не будет открывать город раньше. А четыре региона даже не собираются проводить парад! Есть такие смельчаки, которые сказали, что не будут это делать, в тот момент, когда есть сомнения в эпидемиологической обстановке, в ее улучшении. Это Белгородская область, Орловская и Пермь! А Орел – это же город-герой! Кровью его жителей, его солдат омыта дорога к победе. Белгород – это настрадавшийся город, дважды бывший в оккупации. Казалось бы, что для них парад это то, что лежит на поверхности. Но они говорят, что считают не будут его устраивать, потому что еще есть больные. А если мы сейчас начнем есть пироги на Красной площади в честь, наверное для кого-то большого праздника, а мне кажется, что это – обыкновенный праздник, один из череды других праздников. Кто-то Рождество больше празднует, а кто-то – Новый год, кто-то – День печати, а кто-то – День независимости. А если мы начинаем поедать пирога на Красной площади, то грош цена нашим заявлениям о том, что надо сидеть дома и носить маски, и не входить без перчаток в магазины, что детей надо учить дестанционно и так далее.

Т. Троянская― И я не могу понять этого, почему нам с одной стороны говорят, что надо идти голосовать, и что будет и парад Победы и День России, а с другой, что Петербург пока не готов принимать туристов, что надо быть осторожными. МЧС каждый день присылает смски о самоизоляции. Какое-то биполярное расстройство! И я, как человек, который живет в Петербурге, не знаю, что мне делать! Кому мне верить?

М. Шишкина― Вы попали в точку. Сложившаяся за последнее время система тотальной государственной неправды сейчас, в эти три с половиной месяца, выразилась кульминационно. Нас давно вводят в заблуждение. Объективных источников информации в лице независимых СМИ уже давно нет. Есть одна большая пропагандистская машина. Разного рода государственный службы, которые обязаны была нас правильно информировать, например Роспотребнадзор, уже давно превратился в политический орган. И когда появляется Геннадий Онищенко и говорит: «Хватит! Ребята сейчас надо сворачивать все тревожные мероприятия по коронавирусу!», то это вызывает у меня улыбку. Я помню как в современной истории он точно также с горечью говорил о качестве грузинского вина, прибалтийского сыра и так далее. Для меня этот человек давно является рупором, какой-то линии, которую надо озвучить, пусть она даже вызовет смех, но это не важно. Это не надзорная медицинская польза этого человека, а политическая польза! Использовать как политическую медицинскую или надзорную тематику в плане обеспечения нашей безопасности и жизнеобеспечения. Нас к этому уже приучили. И верить этому нельзя, и думать, что все, что написано в газете – это правда. Но то, что происходило эти три месяца, показало всю чудовищность этой машины неправды.

Никто, никто, их тех кто работает в Роспотребнадзоре или в сфере здравоохранения, образования или политики, вам не назовет истинных цифр заболевших, умерших, лежащих в госпитале и нуждающихся в помощи. Этого нам никто не скажет! Эта машина построена таким образом, что она дает не объективную информацию, а лишь подверстывает под конкретный политический момент те или иные цифры. Почему сейчас в Петербурге на 30% больше умерших, чем в это же время в прошлом году? Потому что сейчас надо подверстать данные росреестра, которые были даны в Москву, с конкретными цифрами умерших в медицинский учреждениях. Вот и вся история.

Мы находимся в ситуации отсутствия объективной информации, гадаем и идет своим путем. А это очень страшно для государственной машины, потому что для власти эти пути могут быть неисповедимы. И куда мы придем? Это большой вопрос. И каждый решает это сам. Если вы посмотрите, как сейчас живет страна или город… Кто-то не соблюдает закон и не носит маски. Я недавно заехала на автозаправку и увидела председателя Росгвардии. А это было на второй день, когда губернатор Беглов сказал всем носить маски. А этот здоровый детина и без маски и без перчаток! Я его фотографирую, чтобы показать, как мы исполняем закон. А где-то в это сложное время даже не закрывались салоны красоты. Они работали подпольно. Кто-то за закрытыми дверьми принимал пациентов в стоматологических кабинетах. Мы все это прекрасно знаем. И я не могу осуждать людей. Может кто-то сейчас и скажет: «Ну, Шишкин, во дает! Политик! Бывший законодатель! И такое говорит!» А как я могу осуждать людей? Помощи они не получили. Никакой. А они должны жить, выживать. И заболеваний никто не отменял. И стричься людям каким-то образом надо. И бриться. Не все могут побриться наголо, как сейчас сделали многие молодые парни. Вот и вся система. Большая тотальная государственная неправда рождает такое же адекватное поведение граждан.

Т. Троянская― Вы говорите, что не осуждаете людей за то, что те тайно посещают парикмахерские, и это одно. Но когда это делают чиновники! Те чиновники, которые и говорят об этих запретах. И они посещают эти парикмахерские!

М. Шишкина― «Уж если у них, в Моссовете?!» Да? Наглядный пример, сложившейся системы не только управления, но и чиновничьего поведения, показывает последнее совещание с президентом, когда он распекает своих подчиненных, как бы они ни проводились, по зуму ли, или напрямую. И он говорит: «Господи, да кто же это допустил? Под Норильском 20 тысяч тонн нефти! Это же экологическая катастрофа!» И перед ним сидят люди. Или это какой-то другой вопрос, не только этот. Эти люди давно отвыкли отвечать за свои слова! И принимать хоть какие-то решения! Они предназначены для другого. Они сидят и думаю: «Господи! Только бы президент посмотрел бы сейчас не на меня! Только бы не в меня попал бы этот шар! Пусть он сейчас попадет в сидорова…»

Т. Троянская― Это как в школе! Когда вызывают к доске!

М. Шишкина― И «Ура! Меня пронесло!» — пусть марьиванна в следующий раз спрашивает. Вы представляете, у людей на такой уровне такая поведенческая установка! Она же читается! Да они даже ее и не скрывают! А как они в таком случае должны вести себя в бытовой жизни? Они будут вестя себя ровно также, и даже еще хуже. Законы – это на для них, а они существуют вне правового поля. У них свои правила игры, которые нам непонятны. Это они нас заставляют соблюдать законы. И здесь нет совершенно ничего удивительного.

И пироги, танцы, скоморохи и балалайки 12 числа на Красной площади – они меня совершенно не удивят. И числа восьмого выступит условный геннадий онищенко, чего это мариинский театр пропадает? Надо снимать эпидемиологические ограничения! У нас и народное творчество пропадает! И пироги стали хуже печь! Надо срочно начинать это делать! Вот и вся история. Неприятная и тяжелая. И прочитываемая всеми история. Уверяю вас, не только радиослушатели «Эха Петербурга» и «Эха Москвы» говорят на некоем одном языке и понимают друг друга, что это какая-то каста, ее можно назвать как угодно… Да видят все это люди! Видят люди! Эти три месяца показали полный глубокий отрыв реальной жизни от того, что нам показывают по телевизору.

Смотрите, идут ролики, в которые наверняка вложены огромные деньги. Они направлены на то, чтобы люди поддержали поправки в Конституцию. Я не буду говорить об их содержании. И мы видим людей из разных уголков нашей страны, которым я не просто не верю, а мне безумно стыдно, что тот, кто готовил этот контент, думал, что он будет съеден. Стоят простые нормальные женщины и мужчины, и говорят, что надо проголосовать за какую-то поправку, что любить – хорошо, а не любить – плохо. Они в жизни эту Конституцию в руках не держали! Они жили без нее! А то, что они говорят – это набор штампов и банальностей. И это четко читается. Как их в это вовлекли? За копеечку? Ну может быть и за какую-то копеечку. Но тот, кто делал этот контент, прошу прощения, даже не парился, чтобы сделать его красивым.

Т. Троянская― Вы считаете, что этот контент проходит мимо всех?

М. Шишкина― Эта рекламная безвкусица, она унизительна для людей, которые хоть как-то думают. Сейчас, к сожалению, это воспринимается как норма. Сейчас в норму превратилось то, что нормой не является, и не должно являться. Нормой является наше отношения к происходящим трагедиям. Норильс. Экологическая катастрофа. То, что произошло, это же чудовищно! Но воспринимаем мы это… Конечно, мы переживаем, но нет никакого яркого общественного всплеска. Нет даже оттенка трагедии.

За последнее время… Где-то затопило, где-то горело… Про самолеты я вообще молчу. И к сожалению, это уже воспринимается как норма.

Т. Троянская― Мы уже привыкли к этим новостям. Когда тебе постоянно говорят о каких-то ужасах, глаз замыливается и все воспринимается как «где-то там».

М. Шишкина― Мы стали холоднее к чужой боли, потому что все больше и больше людей уходит в себя и начиают думать о своем микромире. И это естественный для человека процесс. И здесь человека нельзя упрекнуть и сказать ему: «Знаешь, мужик! Прежде думай о Родине, а потом о себе!» А о родине начинают думать тогда, когда и родина начинает думать о тебе. Это должны быть встречная реакция, а не идеологема. Да, мы зачерствели. Да, мы ушли в свой мир. Да, мы думаем о себе. И мы не верим тем, кто говорит, что эти проблемы решит.

Т. Троянская― А у вас есть понимание, какая сейчас ситуация по коронавирусу? Вы говорили о цифрах, что нам непонятно, что это за статистика, и откуда она. А у вас есть понимание? Мы на плато? И что будет дальше? Выйдем ли мы в июле из масок? И что будет в августе? Будем ли мы гулять всюду? И откроется ли все, что может открыться?

М. Шишкина― Чтобы не рассматривать версию, что этот вирус придумали, чтобы запретить любые публичные мероприятия, и даже пикеты считать «скрытой формой публичных мероприятий», как сейчас с Азаром. И пересмотреть решения Верховного суда, это очень смешные вещи! И давайте не будем говорить, что это исключительно российская история, чтобы посадить нас всех по домам.

Эта история мировая, и мы в эту не очень хорошую мировую историю попали. Поэтому давайте посмотрим как из нее выходит и выходили другие страны. Но вот они как не не выходят из нее, начиная праздновать! Как мы – с пирогами на своей какой-то площади. Первая это сделала Германия, спокойно и четко. Правда, немцы – законопослушные граждане, они все носили маски.

Я вижу, как это сделала Финляндия, но ее граждане и находились там по-другому. Месседж был такой, что пусть переболеет как можно большее количество народа, чтобы у них появился иммунитет, и если будет осенью вторая вспышка, то мы, небольшая страна с сильной экономикой, это переживем. Они поступили прагматично, наверное так, финны поступают со своим здоровьем. Они закаливаются. Дети ходят у них без шапочек и перчаток.

По-особому стал выходить Израиль. Аккуратно.

Но так, как выходим мы… Вопрос. Если мы находимся в ситуации реальной пандемии, и пострадали также как и весь мир, то давайте тоже будем это делать последовательно и спокойно, наблюдая, не даст ли это вспышку.

Т. Троянская― Эмоциональные мы! Нам надо, чтобы радостно! С песней!

М. Шишкина― Давайте назовем вещи своими именами. Сейчас кто-то даст мне очередной раз по голове. Если этот выход политический, то и вход должен был быть политический. Почему кто-то сказал, что в июле надо идти и голосовать за эти поправки? А голосовать нельзя. Если ты сегодня сидел дома, а завтра вышел и пошел голосовать? Еще недавно на дачу не пускали, для этого надо было документы предъявлять, а тут… Все в едином порыве! И поэтому, как вы говорите, превентивно нужно «цыганочку с выходом» показать. И это этого возникает осадок. Горечи и нечестности. И удивления. Если мы так в это попали, то давайте также спокойно, в зависимости от региона сделаем так, как нам удобнее.

Наша страна очень большая, и в ее регионах ситуация разная. Москва идет по своему вектору. В Москве разрешили электронное голосование. И я не удивлена. Это фишка Собянина, у него с этим все хорошо. Сервер работает и ничего нигде не падает. А в других регионах так не получается, если не брать политику, доверие Горизбиркомам или кому еще. И поэтому по-разному нужно позволить и выйти из этой ситуации. А у нас как, входили мы по-разному, а выходим мы «с цыганочкой» — вместе в едином порыве. А если потом вспышка?

Т. Троянская― А это мы посмотрим!

М. Шишкина― Геннадий Онищенко будет за это отвечать? А он за сыр или вино хоть раз отвечал? Они потом появились и вроде и хорошие! А так, закон песочницы получается – «Не ходи в мою песочницу!»

Т. Троянская― Вы начали говорить про электронное голосование, что в Москве – все отлажено, а Петербург – еще не готов. Вы считает, что Элла Александровна так оценили, что Петербург еще не готов? Или это ее личная неприязнь к питерской избирательной комиссии и воспоминания о том, что на прошлых выборах она работала не очень хорошо?

М. Шишкина― Конечно дело не только в том, что центральный сервер находится в Москве, а в Петербурге нет такой технической возможности, хотя она действительно значительно слабее. Я напомню о дистационном обучении школьником, когда мы по миру собирали планшеты. Это говорит о том, что мы не находимся в той стадии технического развития, когда мы можем это сделать цивилизованно в большей части. Но я думаю, что причина этого отказа лежит гораздо глубже. И дело не только в личных отношениях Эллы Александровны и города. Она, наверное, и как женщина, и как культурный человек, к самому Петербургу претензий не имеет. А она имеет претензии к тем диалогам, которые она вели при подведении итогов 14-го и 16-го годов. Она принимала участие в нескольких электоральных циклах. Говоря по-русски, она не доверяет избиркому города Санкт-Петербурга. И я ее в этом могу понять. То, как мы проводили выборы 14-го и 16-го года – это не для слабонервных! А когда у ЦИКа доверия нет к региональной структуре, то наверное лучше не нарываться. Можно сказать, что это ее ответка. Город хотел это сделать, и понятно почему.

Т. Троянская― А почему?

М. Шишкина― Потому что эта ситуация более управляемая. Мы выступали против. Я писала письмо Элле Александровне, когда встал вопрос дистанционного голосования, тогда еще возник вопрос и почтового голосования! А это вообще… Мы еще голубями будем рассылать! Наша партия выступила против этого. Мы сочли, что здесь могут быть нарушения. Мы увидели, что госслужащие стали регистрироваться на сайте Госсуслуг. Мы понимаем, что это прозрачная схема. И таким образом эти люди четко покажут результат.

Т. Троянская― Так это вы всю малину им испортили? Вы письма им писали!

М. Шишкина― Мы сотоварищи, несколько месяцев назад! Что мы против этого. Но возможно это было и разрешено, если бы были другие отношения, более товарищеские у ЦИКа и Горизбиркома. Но их нет. На прошлых выборах происходили уже просто нарицательные вещи, Петербург тогда превратился в кузницу фальсификаций, мы шли с этим лейблом. И теперь видимо и у Памфилова, и большая часть ЦИКа проголосовала против. Коллеги, давайте репутацию заработаем! Мы, в Петербурге, должны заработать репутацию региона, которого можно «отпустить погулять без родителей».

Т. Троянская― ЦИК у нас тоже не белый и пушистый. Но об этом и о поправках мы поговорим уже после московских новостей.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Только что мы услышали новость, что партия «Яблоко» приняла решение призывать народ не голосовать и не ходить на выборы по Конституции. При этом, Алексей Навальный ранее тоже говорил, что не стоит ходить, а коалиция «Нет», Гудков и компания – наоборот считают, что нужно прийти и отдать свой голос. Сказать свое «нет». Оппозиця снова раскололась по вопросу плебисцита. Почему у нас так получается? И ваше мнение, нужно идти, чтобы сказать «нет»? Или лучше остаться дома?

М. Шишкина― И Алексей Навальный и Григорий Явлинский уже проходили этот путь по предложению нам бойкота, тогда, когда не зарегистрировали Навального, он сказал не ходить на выборы. И тогда, когда Ройзман не был зарегистрирован, Явлениский предлагал не ходить на выбьры. Такие вещи политики уже предлагали. Мы и я всегда выступали за то, чтобы бойкота не было. В нынешних условиях бойкот – это очень слабая форма проявления общественного мнения, как бы несовершенна не была бы электоральная история, какие вопросы ни вызывала бы процедура голосования, когда она проводится и где. Несколько раз переносили и день голосования, внедряли разного рода методики – досрочки и так далее. Мы их критиковали, но говорили — идите на выборы! Только приход людей может поменять сложившуюся картину.

Не нужно быть политическим математиком. Партия власти «Единая Россия» помимо фальсификаций (давайте сейчас оставим их за скобками), она всегда делала одну очень важную вещь. Она мытьем, катаньем, по любви или насильно, но приводила свой электорат. Бюджетников и людей, которые искренне верят в то, что сейчас ни в коем случае нельзя никого другого! Только этих! И они вкладывали в это не одну копеечку, а большой жирненький рубль, в то, чтобы эта победа состоялась. Плюс фальсификации – и вот вам результат.

А оппозиция все эти годы и те, кто хочет что-то поменять, и те, кто против сложившейся монополии и политической системы в стране, просто не приходили на выборы. И бить было нечем! Не было солдат! Приходило такое количество солдат, которые против этой серьезной машины и фальсификаций, ничего не могли сделать. И бойкот приведет лишь к тому, что вообще никакие солдаты не придут! Это первая часть моих аргументов, что надо физически ходить на все выборы, голосования и референдумы.

Т. Троянская― Поправка. «Яблоко» раньше как и вы призывала идти. А в данной ситуации, именно в отношении поправок, они сказали нет.

М. Шишкина― Григорий Явлинский уже призывал к бойкоту уже в ситуации с Ройзманом. Если я ошибаюсь, то прошу прощения. Но такой призыв со стороны основателя партии, а лидером «Яблока» тогда был Митрохин, он был. Вишневский, надо отдать ему должное, к бойкоту никогда не призывал. И в петербургской истории, хотя здесь была другая вещь. Давайте мы здесь друг друга скорректируем. Мы всегда выступаем за поход ногами.

И второе. Сам этот поход – это воспитание в себе гражданственности и ощущения того, что ты что-то можешь делать. Именно поход. А брезгливость человека, которая выработалась к самому процессу голосования… Многие лениво сидят, пиво пьют и колбасой закусывают, и они говорят брезгливо, что им противно туда идти и смотреть на эти фотографии. А другие говорят, что там уже и так давно все решено. И это создает пассивную поведенческую модель. И ее надо разрушать. И как бы мы не относились к тому, что будет происходить 1 июля, я прошу всех прийти! И проголосовать по совести. Я сейчас лидер петербургского отделения «Справедливой России» говорю: «Коллеги! Голосуйте по совести! Несмотря на вашу партийную принадлежность!» Это я своим однопартийцам говорю.

А мое отношение к 1 июля разное. Оно не совпадает с мнением части моих однопартийцев, которые поддерживают поправки. Они говорят, что наша справоросская поправка об индексации пенсий внесена, но я до сих пор считаю, что Конституция – это документ, который нельзя менять. И никакие аргументы моих оппонентов, которые говорят о том, что в ХХ-м веке были десятки случаев изменения Конституции, и бояться здесь нечего! Это не священная корова. А я отвечаю, что Конституцию меняют тогда, когда есть существенные причины. Да, в ХХ-м веке было две войны. Был развал Советского Союза и появление новых государств. В ХХ-м веке страны Азии и Африки вышли из-под колониального ига. Были тектонические причины для создания нового документа. А что произошло у нас? С 93-года? За 26 лет?

Т. Троянская― А у вас партийная дисциплина не работает? Вам можно…

М. Шишкина― У нас социал-демократическая партия, и я этому очень рада. Возможно моей позицией будет недовольна часть моих коллег. И так часто бывает. Но при этом мне приятно, что мне не закрывают рот на мою позицию. И мы в Петербурге можем иметь право на иные оценки.

Т. Троянская― Несколько общественных движений объединились в Альянс независимых наблюдателей за голосованием по Конституции. Вы слышали об этом Альянсе? А своих наблюдателей вы планируете?

М. Шишкина― Да. И мы всегда хотим наблюдать и контролировать. И делаем это очень активно и на всех выборах. И на последних муниципальных последнего сезона, и на губернаторских. Мы выставляли мощную команду наблюдателей и работали со всеми неравнодушными силами – с «Наблюдателями Петербурга», с «Голосом» и так далее. Я глубоко уважаю структуры, с которыми можно работать честно. Мы объединял усилия и с другими партиями. Вопрос контроля за выборами – это вопрос не политический. Это вопрос технологический и профессиональный. И если мы политики, то мы обязаны уметь работать в этом режиме, и если мы расходимся во мнении на какие-то вещи, внешнеполитические или внутренние, или в отношении к губернатору, но это же вопрос технологический! А здесь мы должны быть едины. А если мы не научимся работать вместе, то о какой политике мы тогда можем говорить! Мы принимаем активное участие, и сейчас московское отделение работает с наблюдателями, и мы.

Т. Троянская― А может быть к вам уже какие-то жалобы поступали? По подготовке к выборам.

М. Шишкина― Мы внимательно следим, у нас есть люди на местах. Сейчас мы наблюдаем как будут задействованы УИКи, ТИКи и новые ТИКи. К нам поступали сигналы о регистрации на сайте Госсуслуг, мы это дело отследили, и это все закрыто. Думаю, что наибольшая активность будет к самому моменту… В этот вот что будет очень сложно, я не представляю, что означает – голосовать неделю! Я русский человек, и понима, что можно свадьбу три дня гулять! Но после этого сколько восстанавливаться надо! А как можно неделю голосовать? И уже понятно, что чистого электорального процесса уже не будет никогда! Хоть ты туда тысячу наблюдателей пошли!

Что такое открытые кабинки? Что такое санитарное проветривание? Если оно необходимо, то тогда вообще на надо проводить голосование! Значит не так все хорошо с пандемией! А за этот час ты можешь сделать что угодно! Электроальный процесс не может быть прерывным! Процесс голосования должен быть непрерывным. Поэтому и дают сутки на голосование, когда оно начинается в девять и мы уходили в девять утра на следующий день. И если даже кто-то отходил в туалет, то его заменял другой. А здесь – неделя! Результаты нам уже понятны, и я боюсь… Но я не думаю, что будет большое количество жалоб. Здесь надо жаловаться принципиально на всё.

Т. Троянская― Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с пламенной речью, что нужно пойти и проголосовать за поправки в Конституцию и его выступление странным образом перепостили и детские сады и всякие госучреждения. Вы об этом слышали? И не жаловались ли вам на это секретно сотрудники, что их просят сделать репост?

М. Шишкина― Я не просто слышала, а видела собственными глазами эти репосты. Господи, до чего же мы дошли! Детский садик даже уже без политики жить не может! Ясли стали политической ячейкой! Господи! Бедная нянечка, задача которой кормление детей и чистота горшков, она тоже у нас стала политической единицей. Бедная, бедная страна! Думаю, что это все гипертрофированное. Думаю, что допувтим заведующая садиком Петроградского района думает, что на всякий случай надо этот пост разместить, вдруг Валентин Серфимович зайдет на сайт садика, а там – нет его портрета!

Т. Троянская― Не подготовились! А что вы будете делать 24 июня? А вас деды правильные? Парад Победы смотреть будете?

М. Шишкина― Мои два деда воевали. Один пропал без вести, и второй воевал, но в семье никогда об этом не говорили. Дед моего мужа воевал в Брестской крепости, потом сидел в концлагере, а потом в русской тюрьме. Он был известным врачом. А второй тоже пропал без вести. Правильные ли мои деды? Нет в России людей с неправильными дедами! Нет таких просто!

Т. Троянская― А вам нужен парад Победы?

М. Шишкина― Ох! Подобного рода вещи должны либо носить эмоциональный характер, настоящий, человеческий, либо – лучше их не проводить. Я не понимаю почему сейчас, в этой ситуации, проводить парад Победы.

Т. Троянская― Спасибо! Спасибо вам! Удачи!

М. Шишкина― И вам спасибо, здоровья!