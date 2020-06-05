Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, добрый день! Меня зовут Татьяна Троянская. Это программа «Особое мнение» и я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Нас можно видеть на Ютубе, пока мы оба не в студии, но, надеюсь, что совсем скоро мы уже встретимся непосредственно в нашей студии. И действительно, это очень скоро произойдет. Лев Моисеевич, а за что Элла Памфилова так не любит город Санкт-Петербург? И почему она и ее коллеги лишили город электронного голосования?

Л. Щеглов― Ой! Элла Памфилова вызывает у меня смешанные чувства. Псевдо жалость и не сильное уважение. К чему обязывает этот пост? Понятен был брутальный и бородатый господин Чуров, который по-своему даже искренне… И мы с ним даже несколько знакомы по его петербургскому периоду. Эта искренность была тогда… Я про себя даже содрогнулся, но когда он вступал на эту должность, то он сказал, что будет руководствоваться тремя принципами. Вы наверное это не помните?

Т. Троянская― Нет!

Л. Щеглов― Чуров тогда сказал: «Принцип первый – Путин прав. Принцип второй – Путин прав. И принцип третий – Путин прав!» Согласитесь, для нормальной страны и для нормального государства, это звучит ужасающе. Но по-своему – это честно! Человек пришел с такими принципами. А госпожа Памфилова какая-то псевдо трепетная, повышено эмоциональная, у нее часто слеза на глазу. Она часто трепещет и как бы мучается, как бы очень волнуется. Но как сказал Иосиф Бродский «Человек – это сумма его поступков». А поступки госпожи Памфиловой, мягко говоря, не только не отличаются от поступков господина Чурова, но, на мой взгляд, они совсем не хороши. Там была ясная, пускай нами и неприемлемая формулировка, а здесь под видом справедливости, якобы честности, якобы трепетности, якобы страстных переживаний по заблудшему человечку, происходит всё тоже самое. И поэтому она у меня вызывает такой спектр чувств не лучшего свойства.

Т. Троянская― Но разве не справедливо она лишила Петербург электронного голосования?

Л. Щеглов― А почему только Петербург? Возникает вопрос.

Т. Троянская― Да, возникает. Почему-то она очень не любит городской избирком!

Л. Щеглов― Возможно ими ей приносились личные проблемы. Но это же дикость! Если я, к примера, а так – не дай боже, отвечаю за транспорт всей страны, то я налаживаю его только в Рязани, полностью разрушив его в Пскове. Ну это же нелепость какая-то! Мне кажется, что она стоит во главе Центризбиркома, который озабочен ситуацией в стране, а не в городе Петербурге, или в городе Владивостоке. Мне кажется, что действия подобных людей умом понять невозможно. Там какие-то свои механизмы. И мне кажется, что госпожа Памфилова и обидчива, так по-девичьи. Девушка обидчивая. Наверное были проблемы, и помнится, что-то ей даже пришлось признать в Петербурге нарушения. А это же почти преступление! Мы же живем в самом счастливом государстве, в самом справедливом и самом правильном. И вдруг приходится признать, что в каком-то городе. Какие-то действия во время выборов были антизаконны. Думаю, что это бесит.

Т. Троянская― Да, наблюдается некая нелюбовь Эллы Александровны к местному Избиркому. Но если абстрагироваться от председателя ЦИКа и посмотреть на эту ситуацию отвлеченно. А вы лично рады, что в Петербурге не будет электронного голосования за Конституцию?

Л. Щеглов― Когда тебе подают щи, в которых плавают мухи, чьи-то волосы и грязь, и вдруг на твоих глаза трех мух удаляют из этих щей. Сам факт – не плохой! Но меняет ли это качество щей? Можно ли их есть? И можно ли признать это блюдо качественным и желанным? И поэтому технически, технологически… Как у нас любят говорить с коммунистических времен «в отдельно взятых отраслях у нас порой еще встречаются некоторые недостатки». И в этой отдельно взятой области, очень отдельной, очень отдельный недостаточек устранен. Хорошо! Значит будет противно не на сто процентов, а на 99 с половиной. Но практически это ничего не решает.

Т. Троянская― Вы привели отличный пример. Но вот вопрос, есть этот суп или не есть?

Л. Щеглов― Грандиозный вопрос! Я пока для себя не решил, но скорее я думаю, что участвовать в совершенно незаконном мероприятии… Но оно же антизаконно! Это знает даже самый слабенький юрист, закончивший какой-то периферийный институт и тихо работающий юрисконсультом на какой-нибудь мебельной фабрике. Любой человек с юридическим образованием и любой человек интересующийся, понимате, что это антизаконная история.

И поэтому идет такая спешка, и поэтому это стало грандиозным и чуть ли не самым главным меропритием всего российского народа. Второе. Татьяна вы спрашивали, электронное голосование, почтовые голуби, посещение на дому ветеранов, ясно, что это поле… Я не имею права утверждать, что обязательно будут фальсификации. Конечно нет, пока ничего не сделано, я не имею права кого-то в этом подозревать. Но поле для этого, оно и так у нас могучее, а тут оно расширилось до каких-то невообразимых масштабов и я готов понять людей, на желающих участвовать в этом не просто недостойном спектакле, они и раньше бывали, а это спектакль, где нет ни одного профессионального актера, режиссера, это даже не клоунада. Там и в качестве клоунов выступают какие-то старушки-вахтерши. Это уже что-то просто заоблачное, где мы должны сыграть роль даже не статистов, а роль шума моря, где-то за сценой. Мне это совсем не понятно.

Я специально опрашивал своих всяческих знакомых, от людей фактически без образования до профессуры, людей очень умных на мой взгляд, и с обычным складом ума, никто не понимает зачем это надо кроме одной простенькой, смешной и нелепой задачи – для продления до бесконечности власти президента. Нет других… Никто не смог мне сказать… Мы же не будем рассматривать мнение каких-нибудь актеров, которые за бюджет говорят о том, что это здорово. Мы же не будем рассматривать каких-то подставных актеров, которые по телевизору говорят, что если мы сейчас не примем поправки, то наши дети не будут очень счастливы, нога будет болеть и возможнь будет несварение желудка. Как без поправок можно дальше жить?!

А если говорить серьезно, ни один человек, да и я в том числе, не понимает других целей кроме выше обозначенной. Но это как-то уж совсем! Вот мы говорили про господина Чурова. Он по-своему честно сформулировал. Но может быть тогда уж и не надо играть в эти игры с так называемым народом? С населением или электоратом. Выходит указ – и всё тут. Например, «Я – президент…»

Т. Троянская― «…остаюсь на неопределенный срок!»

Л. Щеглов― Совершенно верно! Можно даже прекрасно это сформулировать: «Беря на себя всю ответственность, предполагая, что Россия как страна, где всей полнотой власти владеет народ, и как народ России в целях обеспечения стабильности будущего, принимаю на себя этот долг». И это было бы… я был бы с этим не согласен, но по крайней мере, я готов это принять. А какие-то хороводы из каких-то людей с ослабленной мозговой деятельностью? Зачем это всё?

Т. Троянская―Ритуалы должны быть проведены. Понимаете? Есть некие ритуалы, и людям надо изображать деятельность. И таким образом это происходит. Разве нет?

Л. Щеглов― Безусловно! Но если мы с вами, не будучи мистиками, иногда три раза сплевываем, или постукиваем по дереву, то это некий ритуал «как бы чего не случилось с нами и с нашими близкими». Он смешной, он нелепый, но это часть нашей жизни. Все мы не совершенны. Если человек охвачен ритуалами с утра до ночи и с ночи до утра, если он не может выйти, потому что черная кошка позавчера пробежала, то это уже степень деградации и зона психиатрии. Без каких-то ритуалов невозможна жизнь человека и общества, но если вся жизнь заключается в ритуалах, то это как высохшая муха. От нее осталась одна оболочка, но как можно это назвать мухой? Она не жива. И ритуалистика ради ритуалистики – это тоска и бессмысленность.

Т. Троянская― Лев Моисеевич, вы уже начали говорить про ролики. Выяснилось, что они не законны, хотя ЦИК сказал, что это не агитация, а информирование. Но по крайней мере ролик про то, как ЛГБТ пару и усыновление – это слишком агитационный ролик. Сейчас его вроде бы и нет, но я сегодня в фейсбуке с утра его наблюдала.

Л. Щеглов― Все, кому интересно, его посмотрели. Это поразительная штука! Согласитесь, это связано с тем, что мы все, особенно раньше, потому что сейчас пришло такое время, что уже меньше, но раньше все предполагали что в администрации президента сидят какие-то не очень хорошие, но дико умные люди с претензией на какие-то фантастические таланты, например в шахматах, а ля господин Сурков, якобы – мощнейший интеллектуал, говорящий на мой взгляд совершенно пошлые банальности о глубинном народе…

Т. Троянская― Это уже поздний Сурков!

Л. Щеглов― А что там сидят не сильно хорошие, но сильно-сильно умные люди – всё это сказки. На основе ролика, который вы предложили обсудить, я вспомнил про принцип «бритвы Хэнлома». Хэнлом говорил простейшую вещь, что никогда не надо предписывать злому умыслу то, что в прямую объясняется простой глупостью, недоделанностью, аляповатостью, «давай быстрей», «сейчас пройдет заказец, денежки мы получили». Это всё глупо! О чем этот ролик? Он о том, что несчастного ребенка, который живет в каком-то приюте, в великой России может усыновить только пара геев. Хорошая перспектива! Чудная! Уже не говоря о том, что есть страны, где вообще нет детских домов и приютов. Глупость, пошлость и маразм!

Т. Троянская― А всё так плохо, потому что не проголосовали за Конституцию! И поэтому так несчастны работники этого детского дома. И поэтому в России будущего до сих пор остались детские дома и процветают ЛГБТ пары. Наверное этот смысл хотели показать авторы ролика.

Л. Щеглов― Если смысл этот, то надо бить наповал! Надо показать дождь стеной, мокрый снег, и что это происходит из-за того, что не проголосовали! Это будет действовать больш. Наша такая питерская погодка с серым небом и дождиком. Конечно такая погода исчезнет, если мы проголосуем за эти поправки! 100%! Это более убедительно. Почему это особенно противно и глупо? Я читал, что актер сказал, что его обманули, и сам он не очень понимал во что он играет и для чего это снимается. Может быть он и лукавит. А если он говорит правду, то так оно все и делается. Нам надо избавиться от того… В моей юности было дело, во времена моего нелюбимого категорически советского строя, я все равно предполагал, что где-то там, там, где министры и выше – это все-таки какие-то очень талантливые и умные люди. В своем полудетстве я предполагал это. Так вот это этого надо категорически отказаться!

Один из людей, приближенный к сегодняшней власти, к самой-самой, когда-то мне сказал: «Вы думаете, что там особо талантливые и особо умные? Нет, там просто очень цепкие о очень понимающие, что сегодня надо поставить на Иванова, а завтра – наоборот на Петрова. Вот и всё!» Мы предполагаем зачастую, как кошатник или собачник, мы склонны наделять своих животных человеческими качествами. Так мы и их, властьимущих, иногда наделяем мощными качествами, хитростью, умом и интеллектом. Нет! Уже вспоминаемый нами сегодня Бродский говорил, что «глупость и пошлость правят миром». Что-то подобное и является предметом наших рассуждений.

Т. Троянская― Получается, что они бледные копии Никиты Михалкова? Какая власть, такой и Никита Михалков.

Л. Щеглов― Конечно! Только его азарт и его актерский талант…

Т. Троянская― Он – талантливый человек!

Л. Щеглов― Это заставляет его несколько перебирать, но он в тренде, в тенденции, в поветрии. Он перебирает, он немного опережает этих ребят в костюмах и в галстуках.

Т. Троянская― Иногда маститые актеры хотят выглядеть ярче, и они начинают переигрывать. По-моему, это случилось и с Никитой Сергеевичем. А так, он очень талантливый артист и режиссер.

Л. Щеглов― Талант уходит, как только он перетекает в эти политические игры. Говоря сегодняшним молодежным языком – его прёт. Его прёт! Он вносит свою инициативу и становится из-за этого и излишне заметен, и смешон. Но и он в этой тягомотной волне: «Нас чипируют, Запад – враг, Россия всегда и во всем права, а русский человек достоин крепостного права и нам нужен вождь». Все это заунывно и противно, а он расцветил это своими красками – и стал заметен.

Т. Троянская― В России почва очень благоприятная для подобных семян. И все, что говорит Сергеич радостно воспринимается и в определенной среде обсуждается и взращивается.

Л. Щеглов― А в расширяющейся среде это становится глупым, смешным и недостойным. Общество поляризуется благодаря «умной» политике власти. И все эти слова – единство, командность, общность имеют к сегодняшнему российскому обществу очень слабенькое отношение. Мы расколоты как никогда.

Т. Троянская― Зато будем отдыхать 1 июля. Это выходной день.

Л. Щеглов― Конечно! После месяцев нерабочих дней это становится сверх ценностью! Даже и говорить об этом смешно.

Т. Троянская: И 24―го тоже выходной день. И это тоже среда. И тут мы переходим к параду Победы, который все-таки случится. Тут два момента. Непосредственно, о параде Победы, а потом, может мы с этого и начнем, про вчерашнюю дискуссию, которая развернулась в программе «Особое мнение» ровно сутки назад. Андрей Константинов и Арсений Веснин. Андрей Константинов позволил себе намекнуть, что против парада выступают те, кому не повезло с дедушками и бабушками, те, чьи дедушки и бабушки не были на войне.

Л. Щеглов― Это ужасающе. Трогать родственников, да еще покойных? Да еще и совершенно ничего о них не зная, но заранее подозревая их в чем-то плохом? Это не достойно. А если говорить о существенном, я всегда понимал и для меня в этом нет ничего нового, что раз это стало мемом, говоря сегодняшним языком, что это стал «праздник со слезами на глазах», то образ праздника по крайней мере должен стоять вровень «слёз на глазах». Почти в каждой семье, и в моей, где были и не вернувшиеся, и раненые, мой отец был и на Финской войне и на Отечественной. Почему крен должен быть в сторону праздника? Я не думаю, что должны быть сплошные слезы, что все должны выйти на улицу и начать плакать, вставать на колени. Но и бравурность давно пора снизить. 75 лет уже прошло. Но есть странные люди, которые про «слезы на глазах» поют, не понимая о чем речь, а это в основном – праздник. Можно пуститься в пляс, можно детей, что просто преступно по отношению к ним, одеть в военную форму и заставлять их стрелять…

Т. Троянская― Если у нас 24 числа ничего не будет, есть повод для радости. Но сейчас у нас московские новости.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Только мы вспомнили Никиту Сергеевича Михалкова, он тут же появился в новостях в Москве!

Л. Щеглов― Мы похожи на якутского шамана. Вызываем духов. Татьяна, если можно я бы на пару минут сделал бы шаг назад. Мы обсудили мероприятие, которое называется поправки в Конституцию, которые невозможны по действующей Конституции. Мы говорили о событии, которое для власти является основным, несмотря на всякие вирусы, падение цен на нефть и падение экономики. Я думаю, наверное как и вы и как большинство наших слушателей и не только их, мы внутри себя мучительно размышляем, мы совсем идет в тупик? Просто с разгону, уже стена близко, а мы еще больше наращиваем скорость, чтобы врезаться в эту стену. Или наоборот? Всё это алармизм, «ах-ах, всё пропало!», а может быть всё и не так плохо?

Я предлагаю слушателям подумать над этим, мне очень важным показался моментом для обнадеживания тот факт, что более двухсот муниципальных депутатов подписали письмо, где они протестуют против этого обнуления, и против всяк их поправок. В основном – это молодые люди. Это – будущее. Эти молодые люди – активные, смелые, неглупые. Они стали муниципальными депутатами не по путевке Единой России, а вопреки, подвергаясь всяким козням. Их не пускали, давили, но они стали муниципальными депутатами. Если бы они были мальчиками-карьеристами, то вгрызались бы теперь в этот маленький кусочек, чтобы потом стать депутатом ЗакСа, а потом – Госдумы, а потом – замминистрами. И все было бы хорошо. Вилла в Италии, под полом – сто миллионов долларов. А они подписали протестное письмо, официальное. С указанием своих фамилий. Они понимали, что подвергнутся серьезному давлению. А в сегодняшней обстановке, какая к черту карьера?! При таких поступках. И это очень мощная обнадеживающая вещь. Молодые, активные, неравнодушные, умные! И их – более двухсот человек. Раньше я этого не замечал. И поэтому мне кажется, что не всё пропало.

Т. Троянская― Но сколько их должно быть, чтобы ситуация изменилась? Двести человек – это немало, но и не много!

Л. Щеглов― Но они есть! Что им мешало спокойно, и даже честно выполнять свою работу? И не протестовать так, в лоб?! Мы все приучены сегодняшней обстановкой немножко гнусненько за каждым движением искать другой эгоистический смысл? Надо быть последним олигофреном, чтобы думать, что им из Америки идут поезда с деньгами! А они их где-то в районе трех вокзалов с помощью бомжей получают. ФСБ спит и не видит этого. Эти люди пошла на этот шаг, исходя из своих убеждений, а не шкурных интересов. Наоборот, им хуже будет! Конечно, было бы здорово, если их было бы около двух тысяч, но их двести. А это не три человека. Многие говорят: «Что такое сегодняшняя оппозиция? Три, три с половиной человека!» Но они даже не считают себя оппозицией, но происходящее они считают невозможным. И говорят об этом официально. И в дальнейшем их будут щемить и давить. Они молоды и у них впереди вся жизнь. Я с громадным позитивным чувством это отметил, иначе легко впасть в то, как пел Гребенщиков еще в советское время кажется от лица девушки: «Я родилась в тюрьме, я живу в тюрьме, я умру в тюрьме».

Т. Троянская― Я не слышала такой песни! Это точно Гребенщиков?

Л. Щеглов― У раннего была такая песня. Нет! Мы не настолько ужасающе бессмысленны. Не настолько.

Т. Троянская― Хотелось бы, чтобы эта оппозиция еще умела бы и договариваться друг с другом!

Л. Щеглов― А это долгий и сложный путь.

Т. Троянская― У меня есть вопрос к вам как к доктору. Про биполярность нашей партии и правительства. С одной стороны у нас вроде бы самоизоляция закончилась, а с другой – у нас до сих пор официально не открыты рестораны, музеи и театры, и прочее. И с одной стороны нам говорили, что во время самоизоляции у нас горячую воду не будут отключать, а с другой – уже отключают. Как бы самоизоляция закончилась. С одной стороны, в Планетарии № 1 объявили, что сегодня они открываются, потому что храмам у нас разрешили открыться, и сказали, что планетарий – это храм науки и искусства. Но Роспотребнадзор сказал: «Только попробуйте! А то поймете, что этого делать не стоило». С одной стороны у нас некоторые кафе открыли, правда Смольный говорит, что были произведены проверки и все оштрафованы. Но по моей информации, от моего источника – они работают под прикрытием. Естественно, это информация не проверенная, что у них есть крыша. Этого я не могу утверждать. Что происходит вообще?

Л. Щеглов― Я предполагаю, что речь идет не о биполярности, а о том, что нам известно с советских времен – о, мягко и очень интеллигентно говоря, не правдивости. Это и сформулировано было : «Мы говорим – Ленин, а подразумеваем – партия». И так все время, мы говорим одно, а подразумеваем другое. Это просто выхлоп работы вертикали. Я в этом глубоко убежден, которая, если никто не заинтересован, то хаотично и плохо работает, а если кто-то заинтересован… Вы только себе представьте такую нелепую картинку: кто-то звонит из администрации президента в администрацию нашего города: «Есть такой интересант, чтобы именно кинотеатр № 8 был открыт!» И я вас уверяю, что все остальные кинотеатры будут закрыты, а его откроют, прикрываясь этой лапшой, которая у нас свисает со всех ушей и других частей лица. Будет сказано, что это эксперимент, и что там особые условия, и что там такая вентиляция, что все вирусы улетают и поэтому именно его можно и нужно! Понять в не прозрачной воде, почему один поток идет со дна, а другой – слева направо – невозможно. Мотивация от нас скрыта. И интересанты скрыты. И совершенно понятны ваши предположения. Чудное слово, крыша какая-то есть! Мы то думали раньше, что крыши есть в избах, в сарайчиках, а сейчас понятно, что хорошая крыша! И обязательно будет рассказано, что обязательно надо будет открыть, а что надо будет обязательно закрыть несмотря на равную симметричность нас скажут, что так надо исключительно из-за заботы о человеке. Все во имя человека, все во благо его. Это бесконечные манипуляции.

Т. Троянская― Так это и происходит.

Л. Щеглов― Этот наш великий санитарный надзор! Чудом осталось отделение диализа, который он хотел закрыть. А то, что при этом десятки несчастных почечных больных, которые без диализа обречены на смерть… Ну что делать?! Статистика! Будет выглядеть чуть по-другому. Это из каких соображений санитарные врачи, а они же врачи! Зачем они пытались закрыть то, что не гипотетически… Вирус гипотетически может привести тебя на койку и в небольшом случае – погубить. А закрыть диализное отделение? Это все равно, что мы возьмем топоры и зарубим на улице тридцать человек. А нам объяснят, что это во имя нашего блага. Это очень плохо и это развращает людей, запутывает их, озлобляет и так далее.

Т. Троянская― А вам не кажется, что коронавирус плавно уходит из повестки? Хотя данные, которые мы получаем каждый день, не сильно меняются? А при этом мы завершили первую часть тем, что Песков сказал, что к 24 числу ничего не будет, коронавируса не будет.

Л. Щеглов― Он видимо может воздействовать на коронавирус! Он как-то так сделает, что его не будет. Мы с этого и начали. Есть страшная история пандемии, но мы знаем и то, что для власть имущих гораздо важнее будет то мероприятие, которое будет очередным выходным днем. И под это дело будет все подписываться, хотя по цифрам, и я тоже за этим слежу, сегодня примерно та же ситуация, чуть-чуть меньше, как и вчера, и позавчера и неделю назад, и десять дней назад. Но раз Песков сказал, что скоро это закончится, то думаю, что ему надо дать премию как ведущему эпидемиологу и вирусологу.

Т. Троянская― Главное, чтобы это действительно закончилось. Если он так считает, и если он будет прав, то я буду только счастлива! Спасибо! Лев Щеглов был сегодня в программе «Особое мнение». Всего доброго!