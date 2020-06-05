И. Воробьева― 17.06 в столице. Всем здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И сегодня как всегда в это время Николай Сванидзе, который с нами через интернет-связь. Николай Карлович, здравствуйте.

Н. Сванидзе― Здравствуйте.

И. Воробьева― Николай Карлович, вот сегодня я ждала, я человек наивный, это всем известно, я ждала, что Илью Азара, журналиста, муниципального депутата сегодня отпустят. И переквалифицируют его административную статью. Вместо этого ему сократили до 10 суток срок. Как вы думаете, почему Илья Азар не на свободе в результате.

Н. Сванидзе― Почему вы ожидали, что его отпустят?

И. Воробьева― Потому что до этого отпустили ровно в той же ситуации с той же статьей другого активиста – Виктора Немытова. Ему переквалифицировали и отпустили.

Н. Сванидзе― Вот Немытова отпустили. А Азар — человек громкий, с именем. Его решили не отпускать. Я думаю. Здесь логики нет. Потому что эта машинка такая злая. И непредсказуемая. Если искать какую-то логику, думаю просто Азар более известный человек. Поэтому ему решили по полной программе отомстить за то, что он сделал.

И. Воробьева― То есть показательная история.

Н. Сванидзе― Если искать логику. А может быть здесь логики просто нет. Одного так, а другого эдак. И все. И никакой логики. Очень может быть. Это скорее как мне кажется.

И. Воробьева― Просто возникает ощущение, что Азару мстят вообще за все. За прошлогоднюю акцию по Голунову, за метропикеты, за поддержку Воронцова и так далее.

Н. Сванидзе― За то, что его взяли из дома и оставили ребенка в квартире. За всё. Может быть. Но это имеет право на существование такая трактовка. Она разумна. Но здесь искать здравый смысл не приходится. И логики тоже. Может быть, никакой логики нет.

И. Воробьева― Хорошо. Тогда давайте еще поищем здравый смысл в том же судебном заседании, о котором сейчас говорили. Там, как, по крайней мере, сообщает наш корреспондент, который там был, полиция в суде свою позицию заявила таким образом, что одиночный пикет с одной и той же темой – это массовый пикет. И необходимо согласование. Как вам такое новое прочтение закона?

Н. Сванидзе― Не имеет никакого отношения к закону. А если случайно на одну и ту же тему вышли. Эта сегодня тема дня. Она важна. Прилетели инопланетяне. Мы, не сговариваясь, вышли на одиночный пикет по этому поводу. Ну и что?

И. Воробьева― Как проверить, что мы с вами, не сговариваясь?

Н. Сванидзе― А никак не надо проверять. У нас презумпция невиновности существует со времен Древнего Рима. Пусть они доказывают, что сговорились.

И. Воробьева― При этом буквально накануне была программа с адвокатом Ахильговым, который напоминал, что Верховный суд уже разъяснял, что очередь, которая стоит к пикету – это не пикет, то есть пока человек не взял плакат в руки, условно говоря, он не пикетчик. Получается, что все дальше, дальше с каждым шагом ты можешь просто выйти на улицу из подъезда и уже оказаться в пикете. Правильно я понимаю ситуацию?

Н. Сванидзе― И согласно этой логике мы должны доказывать, что мы вышли из подъезда не для того чтобы пойти в магазин, а для того чтобы присоединиться к пикету. Надо доказать, что мы вышли все-таки в магазин.

И. Воробьева― Мы сейчас, может быть, и перегибаем палку, но гуляем мы теперь по расписанию. Чтобы выйти из дома, нам действительно нужно спросить разрешение.



Н.Сванидзе: Они чувствуют, что слабеет центр и начинается грызня за остатки пирога, за власть

―

Я умоляю, кто спрашивает разрешение, Ир. Вы спрашиваете разрешение, когда выходите и дома? Между нами, девочками говоря.

И. Воробьева― Ну что же вы меня тут подставляете, Николай Карлович.

Н. Сванидзе― Можете не отвечать.

И. Воробьева― Но это же правда, нас заставляют спрашивать разрешение, чтобы куда-то поехать. Нас заставляют гулять по графику. По крайней мере, в Москве. Это все то, что мы могли бы, конечно, посмеяться. Но это же реальность.

Н. Сванидзе― Мне кажется это детские игры. Не реальность. Никто этого уже не делает. Никто не спрашивает разрешения, никакие дома не выходят гулять в шахматном порядке. И подъезды. Это все уже фигня. Это сделано для проформы. Это уже такое отступление от режима самоизоляции.

И. Воробьева― Хорошо. Раз мы отступаем от режима самоизоляции, давайте поговорим, ради чего мы отступаем от режима самоизоляции. Ради голосования по поправкам в Конституцию.

Н. Сванидзе― Ради парада и голосования по поправкам. Совершенно верно.

И. Воробьева― С сегодняшнего дня открыта запись на электронное голосование. И это снова нас возвращает к вопросу, который возникает каждый выборный цикл или каждый раз, когда кто-то за что-то идет голосовать. Участвовать или не участвовать. Как вы считаете?

Н. Сванидзе― Зависит от вашей позиции. Как я могу давать советы подобного рода. Во-первых, вы за или против. Это я не вас спрашиваю. Я задаю вопрос как бы нашим слушателям. Если за – одна позиция, если против – другая. Согласно соцопросам, судя по всему ожидания таковы, что те, кто за, пойдут голосовать более дружно. Потому что там будет административный включен ресурс и так далее. Они вообще более дисциплинированные люди. Лояльные власти, они более дисциплинировано себя ведут. Те, кто против, разделятся на тех, кто пойдет и проголосует против и тех, кто вообще не пойдет.

И. Воробьева― Я скорее про второй сегмент. Сейчас действительно одна часть, скажем так, людей говорит, что в этом участвовать не надо, что это профанация, что уже за нас все сделали и это голосование не имеет никакого смысла. Другая часть, например, коммунисты начали агитировать, чтобы пошли, поучаствовали, сказали «нет». Вы будете участвовать, не будете, что тут правильно?

Н. Сванидзе― Я пойду и проголосую.

И. Воробьева― Как проголосуете?

Н. Сванидзе― Я против проголосую. По целому ряду причин, начиная с того, что мне непонятен сам этот формат голосования пакетом. За кучу поправок сразу. У меня не укладывается в голове, как можно за такое количество поправок проголосовать за или против. Если за какое-то количество я могу быть за, за какое-то против. Как я могу голосовать за все пакетом. Соответственно у меня реакция отторжения. Проголосую против. Тем более что там есть поправка известная и центральная, которая фактически дает нашему лидеру первому лицу, президенту право на всю оставшуюся жизнь оставаться президентом. Дай бог здоровья ему. Несомненно. По-любому. Но я за смену власти. Я за то, чтобы власть менялась. Потому что когда она не меняется, это очень плохо для страны. Это может быть очень хорошо для человека, который остается у власти. И даже в этом я сомневаюсь. Для него тоже плохо. Но для нас плохо точно. Поэтому я против. И, кроме того, я против того, чтобы так голосовать таким странным образом, без контроля, без всякой гарантии, что можно просчитать, кто как проголосовал. Это очень плохой вариант голосования. Я против того, чтобы голосовать сейчас, когда еще не побеждена эпидемия. Здесь масса причин для того, чтобы проголосовать против. Поэтому я пойду и проголосую против.

И. Воробьева― Николай Карлович, а какие чувства вы сейчас испытываете в отношении Эллы Памфиловой, которая объявила нам, что мы будем голосовать неделю, что у нас будет электронное голосование.

Н. Сванидзе― Позволь, я на этот вопрос отвечать не буду, потому что меня уже сто раз спрашивали про мое отношение к Элле Памфиловой. Этот вопрос мне, честно говоря, уже несколько надоел. Я уже на него отвечал давно. Ничего другого ответить не могу. У меня с Эллой Памфиловой давние хорошие личные отношения. Отвечать с вашего позволения сейчас не буду.

И. Воробьева― Но вы же сами признаете, что то голосование, которое нам сейчас предлагают, формат голосования, хорошо, давайте я скажу эти слова. Он абсолютно непрозрачный. Невозможно проследить, ни за чем невозможно будет мониторить. Это же нечестно.



Н.Сванидзе: Я пойду и проголосую против

―

Давайте я не буду с вами обсуждать кандидатуру Эллы Памфиловой.

И. Воробьева― Я не про Эллу Памфилову спрашиваю. Я про то, как мы будем голосовать, как нам предлагают это сделать. Неделю, электронно и так далее.

Н. Сванидзе― Ужасно. Я повторяю еще раз, как само содержание голосования ужасно, так и форма голосования тоже ужасна. Так и время голосования ужасно. Ужасно все. Поэтому я повторяю еще раз, я пойду и проголосую против. Я против того, чтобы сидеть дома.

И. Воробьева― Тогда зачем ходить, зачем в этом участвовать, если все это так ужасно?

Н. Сванидзе― То есть вы предлагаете не участвовать.

И. Воробьева― Я спрашиваю, почему вы выбираете такой вариант. Почему вы не говорите, что я не хочу участвовать в этой профанации, беспределе. Просто развернуться и уйти. Почему нет.

Н. Сванидзе― Это хороший вариант. Тогда победят те, кто не развернется и не уйдет. А придет и проголосует за.

И. Воробьева― А так они не победят?

Н. Сванидзе― Не знаю. Думаю, что победят, но мне будет стыдно, если я буду сидеть дома и просиживать диван. И потом что я буду отвечать своим внукам, когда скажут: папа, дедушка, а что ты делал, когда так и так. Ты сидел на диване, ты ел мороженое? Молодец. Спасибо тебе, дорогой.

И. Воробьева― Но вы же можете сказать, что вы ели мороженое. Сидя на диване гордо и принципиально.

Н. Сванидзе― Хорошо. Молодец, спасибо тебе, дорогой, что ты сидел гордо и принципиально и ел мороженое. Спасибо за наше счастливое детство, юность и зрелость.

И. Воробьева― Вот политолог Владимир Пастухов опубликовал на нашем сайте, в том числе текст, что если бы он сейчас был на месте кремлевских людей, которые принимают решения, он бы постарался вообще это голосование слить. Сейчас коронавирус, давайте вообще не будем проводить это всенародное голосование. И формально уже все соблюдено. Вот почему они этого не сделали? Ведь действительно можно было не проводить это голосование.

Н. Сванидзе― Согласен. Мы снова с вами выходим на вопрос о рациональности и иррациональности их действий. То, что вы сейчас говорите – это рацуха так называемая. Это правильно. Исходя из здравого смысла – зачем. Уже во-первых, как правильно сказала упомянутая вами Э. П. Памфилова – уже проголосовали. Всё. Поправки согласно нашему законодательству уже приняты. Дальше Элла Александровна предлагает восхититься гуманизмом нашего президента, который все-таки предлагает нам проголосовать. Тем самым легализовать на всенародном голосовании то, что уже принято. Я бы на их месте сейчас, когда эпидемия еще не побеждена, когда время, место, когда народ настроен очень раздраженно по ряду причин. Не только в связи с эпидемией. Но в том числе. То есть эпидемия катализировала это раздраженное настроение. Несомненно. И по всему этому, как говорил Маяковский, я бы сейчас это голосование похерил бы. Это слово абсолютно разрешенное. Не надо делать такие глазки. Все в порядке. Я не подставляю вас.

И. Воробьева― Вы узнавали, да. Вы не подставляете, вы же в прямом эфире. Я не могу вас запикать.

Н. Сванидзе― Это слово происходит от русской буквы «хер», которая обозначала крест на крест перекрещенные две линии, поэтому похерить – значит зачеркнуть двумя линиями.

И. Воробьева― Поставить крест.

Н. Сванидзе― Да, не бойтесь. Все в порядке. Так вот я повторяю еще раз, это слово, не буду вас нервировать, я бы все это дело отменил бы. К такой-то бабушке. Но это рациональное действие. А не рационально – вот захотелось и проведут. Потому что охота она пуще неволи, как известно. Уже человеку давно хочется, не только первому лицу, но заразил все свое окружение. Я прошу прощения за глагол «заразил». Сейчас не вполне уместно, наверное, воспринимается. Идейно заразил. И теперь все они хотят, чтобы поскорее это прошло и уже не отступят. Хотя, конечно, это сейчас ни к чему и никому не нужно совершенно.



Н.Сванидзе: Платошкина решили обезвредить. Не исключаю

―

Николай Карлович, давайте помечтаем.

Н. Сванидзе― С удовольствием.

И. Воробьева― Немножко. И представим себе ситуацию, при которой в эту неделю или сколько будет длиться. Приходят люди и голосуют против. И большинство голосует против поправок.

Н. Сванидзе― Этого не может быть

И. Воробьева― Николай Карлович, давайте помечтаем. Немножко. Президент нам обещал, что если народ против проголосует, то мы не будем это принимать. А действительно вдруг проголосуют против. Вот что будет дальше?

Н. Сванидзе― Тогда президент выедет на гарцующем белом коне на Красную площадь и скажет: я вам обещал, пацан сказал, пацан сделал. Я вам обещал, что если проголосуете против, не будет этих поправок. Всё, не будет. И у него только рейтинг от этого прибавился бы. Но так не будет, потому что так не может быть. Потому что так не может быть никогда.

И. Воробьева― Так не будет, потому что так не посчитают?

Н. Сванидзе― И не проголосуют и не посчитают.

И. Воробьева― Давайте мы немножко поговорим еще про мнение россиян. Сегодня стали известны цифры одного из исследований и доклад независимой исследовательской группы. Они говорят о том, что почти 50% россиян ожидают массовых протестов в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и соответственно последствий пандемии коронавируса. То есть там речь идет не о том, что люди готовы выходить на улицу, а о том, что люди говорят: да, нам кажется, что рост протестных настроений и возможно массовых протестов сильно вероятен. Это же такая мне кажется не цифра, а такие данные, которые многие ожидали. Что да, к осени мы все сильно устанем.

Н. Сванидзе― Устанем — это одно, а выйдем на улицу – это другое. Это не одно и то же. И кстати, некоторые социологические службы, в частности левадовская, которую люди здравые считают наиболее независимой и потому ее показания наиболее правдоподобными, она не считает, что люди сейчас близки к тому, чтобы выйти на улицы. В массовом порядке. Раздражены — да, устали – да. Недовольны – да. Не верят – да. Рейтинги власти снижаются – да. Но на улицу выходить не хотят. Скорее такое не агрессивное состояние, а депрессивное. Я считаю, что это сейчас ближе к истине. А каким будет к осени – мы не знаем.

И. Воробьева― Тогда давайте опять мы прогнозируем и немного не то чтобы мечтаем. Но пытаемся себе представить. Осень. Легче-то станет, как вы думаете, Николай Карлович?

Н. Сванидзе― Нет. Не станет. Я думаю, что будет тяжелее. По целому ряду причин. Потому что пройдет лето, во-первых. Летом всегда настроение получше. Погода получше, настроение получше. Птички поют. Травка зеленеет, солнышко блестит. Осенью это все сходит на нет. Осенью, естественно, депрессивное состояние и настроение возрастают. Это нормально. Сезонным образом. Это, во-первых. Во-вторых, то, что накопилось какой-то подкожный жирок небольшой, который еще не растрачен, еще не вытек, не растопился. Он к осени растопится. У очень большой части наших сограждан. У малого и среднего бизнеса. У тех людей, которые работают там. По найму. Вообще какие-то вещи, которые сейчас воспринимаются достаточно легко, слава богу, эпидемию побеждаем, скоро выйдем на улицы. Увидим друг друга, поцелуемся, приласкаемся. Вот это все уже к осени исчезнет. А объективная реальность, в частности социально-экономическая будет осознана и возьмет свое. Поэтому я думаю, что к осени будет хуже. Тем более что осенью может быть и вторая волна эпидемии. Между прочим. На минуточку. Тоже никто пока что не отменял.

И. Воробьева― Но при этом, что станет хуже, вы можете представить, а что люди выйдут на улицу, вы скорее считаете, что нет.

Н. Сванидзе― На данный момент нет. А что будет осенью, я не знаю. До осени еще много времени. Все может быть. Я бы не сказал, что я этого не могу себе представить. К сожалению, могу представить.



Н.Сванидзе: Президент выедет на гарцующем белом коне на Красную площадь и скажет: пацан сказал, пацан сделал

―

Следили ли вы за тем, что происходило и происходит сейчас в Екатеринбурге, где при штурме квартиры был убит один из местных жителей. Который по версии следствия украл какие-то обои из магазина. И потом якобы совершил нападение на сотрудников Росгвардии, хотя это мало подтверждается. Но, тем не менее, есть несколько версий. Следили ли вы за этой историей?

Н. Сванидзе― Я не могу, что я следил за этим. Но то, что вы сейчас мне сказали – это мне известно.

И. Воробьева― Давайте поговорим о следующем. Это же даже видео опубликовали сейчас, где журналисты обращают внимание, что сотрудники без формы, то есть вообще непонятно, кто в квартиру к тебе заходит. Какие-то мужики непонятные. Вся эта история довольно страшная. То есть я не помню, Николай Карлович, чтобы убивали человека, которого не подозревают в терроризме или в жестоком убийстве. А всего лишь в краже обоев. При штурме квартиры. Это же какой-то уже совсем беспредел. Или, может быть, я ошибаюсь, это все время происходит, мы просто не знаем.

Н. Сванидзе― Я тоже не помню, может и происходит, но я не помню такого случая. Здесь я соглашусь. Это, к сожалению, монтируется опасным образом страшноватым с новым законом о полиции. Который фактически разрешает полиции все при исполнении. А когда они при исполнении, им виднее. И получается, что как бы с них и взятки гладки. Потому что они могут сказать, что человек достал водяной пистолет, а нам показалось, что это автомат Калашникова. И всё. И мы сразу с бедра по нему и пальнули. Конечно, история страшная, чудовищная. Потому что нехорошо воровать обои, правильно. Но убивать за это уже совсем ни в какие ворота не лезет. В квартире человека. Тем более если вызван целый наряд. Казалось бы, профессиональные люди. Ну, скрутите вы его. Он был безоружен. Они говорят, что угрожал ножиком. Ну хорошо, что такое ножик. Ну скрутите, арестуйте, посадите его на несколько лет. Через суд. А убивать, в общем, это самое страшное, что может произойти с любым человеком. Такая история.

И. Воробьева― То есть мы не знаем, на самом деле был у него нож, сначала говорили, что у него оружие какое-то есть, потом два ножа, потом один нож. Даже если у него был нож, стрелять все равно было нельзя?

Н. Сванидзе― Конечно, нельзя. Разумеется. Тем более что знаете, если ко мне будут рваться в квартиру, наверное, я тоже возьму нож. Если будут рваться в квартиру какие-то неизвестные мужики. Я не исключаю, что я тоже возьму нож. Что-нибудь возьму. Молоток. Что под руку попадется. Человек должен защищать себя, свое жилище. А уже рулон обоев или сколько там рулонов он украл, это другой вопрос. За это не полагается смертная казнь, которая у нас вообще запрещена в нашей стране.

И. Воробьева― И вот сейчас мы с вами начинаем обсуждать историю, которая в США происходит регулярно. Где полиция применила оружие в отношении подозреваемого, это все закончилось убийством. И сейчас мы видим, что происходит в Штатах, и сейчас начинаем это обсуждать в РФ. Как-то совсем тревожно становится.

Н. Сванидзе― В каком смысле тревожно?

И. Воробьева― Мы же не знаем, к чему это может привести. Мы понимаем, что никто не пойдет и не будет протестовать. Из-за убийства этого человека в Екатеринбурге. И не потому что у нас слабое гражданское общество. Просто мы в принципе мне кажется, с такой ситуацией раньше не сталкивались. Обои — кража – убийство.

Н. Сванидзе― Нет, чтобы это было связано с обоями – не сталкивались. А с произволом органов правопорядка так называемых мы сталкивались и очень часто и очень страшным образом. А к чему вы Штаты привели здесь?

И. Воробьева― Я просто говорю о том, что в Штатах ситуация, при которой полицейские применяют оружие к подозреваемому и убивают его и после этого следуют разные массовые выступления. Это не единичная история.

Н. Сванидзе― Там совершенно другая история.

И. Воробьева― Сейчас – да.

Н. Сванидзе― Там по Конституции разрешено пользоваться огнестрельным оружием. Люди все вооружены. Полицейские готовы к тому, что человек, которого они задерживают, может воспользоваться огнестрелом. Поэтому они на этот счет предупреждены и действуют очень жестко. Это совершенно другая история. Сравнивать не приходится. У нас запрещено ношение огнестрельного оружия.

И. Воробьева― Как насчет уравнять шансы у нас?

Н. Сванидзе― Вы знаете, я не против. Я скажу, почему. Потому что у преступников огнестрельное оружие есть. А нет его у людей законопослушных. Вот у меня его нет, у вас нет я подозреваю.

И. Воробьева― Нет.



Н.Сванидзе: Почему бы не дать возможность защищаться и потенциальным гражданам

―

А между прочим, в тех странах, где разрешено владение огнестрельным оружием, оно регистрируется, люди, которые им владеют, проходят определенные экзамены. И известно, у кого что есть, у кого чего нет. И к девушке там в темном переулке не всякий раз подойдет бандит, потому что он не знает, что у нее в сумочке. Вообще может у нее в сумочке револьвер. Вообще кстати статистика преступлений в странах, где огнестрельное оружие разрешено и где оно не разрешено, оно достаточно ровное. Потому что большая часть преступлений все равно бытовых. Большая часть убийств на бытовом уровне. Ножом жена убивает мужа или муж жену. Большая часть убийств. Поэтому здесь бабушка надвое сказала, что лучше. Я считаю, повторяю, поскольку у потенциальных убийц все равно оружие есть, почему бы не дать возможность защищаться и потенциальным гражданам.

И. Воробьева― Мы прервемся на несколько минут и вернемся в программу «Особое мнение».

НОВОСТИ

И. Воробьева― Продолжается программа «Особое мнение». И мы продолжаем обсуждать события прошедшие новости. Я бы хотела проговорить про губернаторов, Николай Карлович. Причем про губернаторов бывших. Тут буквально за последние пару недель…

Н. Сванидзе― Яркая тема.

И. Воробьева― …было две истории, которые показались очень интересными. Это бывший губернатор чувашский, который решил в суд подать на Путина. За то, что его уволили в связи с утратой доверия. И еще бывший иркутский губернатор, который добровольно ушел с должности после наводнения. Он тоже сказал, что снова пойдет на выборы и будет бороться. Это такие как вы считаете, отщепенцы все-таки или что-то происходит и с губернаторским корпусом тоже. Что они стараются как-то показать, что они все-таки не просто какие-то люди с должностями, а все-таки губернаторы.

Н. Сванидзе― У меня такое впечатление, что вообще обостряется борьба за власть. И за нынешнюю, за будущую. С течением времени. Поэтому на самом деле эта поправка с обнулением сроков, она не такой важный смысл имеет, как нам сейчас кажется. Потому что можно проголосовать за что угодно, обнулить все, что угодно, написать, что угодно даже в Конституции РФ. А жизнь она возьмет свое. И вот сейчас со старением нашей власти, в том числе физическим, происходит такой процесс как обострение борьбы за власть. И даже люди, которые раньше просто стояли на задних лапках и хвостиком виляли, они теперь смеют подавать в суд на президента страны. Понимаете, какая история. Немыслимое дело просто. До чего оборзели-то. Вот так. То ли еще будет.

И. Воробьева― А почему обостряется борьба за власть? Обычно обостряется же, когда люди чувствуют слабость власти. Сейчас тот самый момент?

Н. Сванидзе― Я думаю, что да. Конечно. Наша власть она долгое время была основана, ее краеугольным камнем был рейтинг президента. Потому что все институты наши властные, прописанные в Конституции государственные, они даже уже воспринимаются как или полностью фанерные или полуфанерные. Мало работающие, мало авторитета имеющие. Армия, церковь, они больше авторитета имеют, но это не управляющие институты. У них свои функции достаточно специфические. Скажем, парламент, суд как-то о них мнение складывается последнее время сложное, мягко говоря. И доверие им не такое большое, которое хотелось бы, чтобы они имели. И они сами в этом виноваты. Единственный институт, который пользовался и пользуется еще до сих пор авторитетом – это институт президента, причем не президентства, а президента лично Путина Владимира Владимировича. Вот Путин как институт. И вот его рейтинг, он легализовал все это время нашу власть. Единственная легитимация была всего, что было в стране, – это рейтинг Путина. Но вы знаете, все, он популярен, значит все в порядке. Значит все, что делается все правильно и все к лучшему. Он же популярен. А теперь популярность его понемножку снижается. Она еще очень высока по мировым меркам. Но уже не очень высока по нашим привычным. И к этому присоединяется еще фактор физического старения вообще всего всех, биологического старения всей нашей власти. В том числе и самого президента. Фактор очень я бы сказал не то что беспросветный, но малооптимистичная ситуация в экономике. Когда который год еще до всякой пандемии, до всякого коронавируса снижалась покупательная способность населения аж с 14-го года. С Крыма. И коронавирус только обострил. Подчеркнул, обострил, катализировал этот процесс. И поэтому нет оснований для роста популярности его. За счет чего? И это чувствуют, прежде всего, все эти, я не хочу употреблять слово «цепные псы», но те люди уважаемые государственные деятели, которые стоят вокруг трона. Они чувствуют, что слабеет центр и начинается грызня за остатки пирога, за власть. За влияние на первое лицо, за влияние после того, как это первое лицо силу потеряет. Вот все это обостряется. Потому что у нас нет и это большая наша проблема, у нас нет реального механизма перехода власти. Нет.

И. Воробьева― То есть если даже Путин не хотел бы обнулиться и решил бы, что будет кто-то следующий, у нас нет понимания, как это может…

Н. Сванидзе― Нет абсолютно. У нас понимания нет. У нас же не монархия, где король умер, да здравствует король. Нет такого.

И. Воробьева― Точно, Николай Карлович. Потому что предыдущее все итерации с Медведевым очень так…

Н. Сванидзе― Нет, это не тот механизм все-таки. И нет у нас нормальных регулярных прозрачных выборов. И таким образом как будет власть меняться. Мы не знаем. Премьер-министр по Конституции ну представьте себе, что-то случается. Не дай бог. И у нас что, уважаемый премьер-министр Мишустин глава государства? Какие у него рычаги, какие у него приводные ремни. Какие волки силовые вокруг него. Что, они позволят ему управлять страной? Да фигу. Такая грызня начнется. Врагу не пожелаешь. Поэтому у нас с этим ситуация очень сложная…

И. Воробьева― По этой логике, не вашей логике, я имею в виду вообще в целом, у нас нет понятного механизма перехода власти. Если не дай бог что-то происходит с нынешним президентом, то будет очень сложно и возможно даже страшно. Из этого мы делаем вывод, что пусть лучше тогда будет этот президент.

Н. Сванидзе― Нет, ни в коем случае. Это неправильный вывод. Президент не может править вечно. Потому что он не вечный. Он не памятник самому себе. Он не из бронзы. Он живой человек. Он, как я уже употреблял выражение — такое же белковое соединение, как и мы с вами. И поэтому в любой момент может произойти все, что угодно. Поэтому нужно не заботиться о том, чтобы он правил вечно, а о том, чтобы был регулярный механизм перехода власти.



Н.Сванидзе: Обостряется борьба за власть. И за нынешнюю, и за будущую

―

Об этом, кстати, Владимир Путин говорил на том самом заседании ГД, где обсуждались поправки по обнулению. Он говорил, что мы должны оставить нашим новым поколениям сменяемость власти. Эти слова, которые вылетали из уст президента, который 20 лет у власти РФ.

Н. Сванидзе― Вы абсолютно правильно сказали, что он говорил и поэтому он 20 лет у власти. И хочет обнулить свой срок. Уже обнулил его. Поэтому не нужно слушать то, что человек говорит. Надо смотреть на то, что человек делает. Остальное время как говорил принц Гамлет: слова, слова, слова.

И. Воробьева― Меня просят слушатели спросить ваше мнение по происходящему вокруг Николая Платошкина. У которого вчера были обыски и дальше было два возбуждено уголовных дела по склонению к участию в массовых беспорядках. Публичное распространение угрожающих жизни граждан новостей и так далее. В общем, его отправили под домашний арест. И есть, скажем так, мнение, что власти сейчас перед тем самым голосованием испугались в том числе Николая Платошкина. Который показался им опасным. Вы как оцениваете эту историю?

Н. Сванидзе― Вы знаете, Николай Платошкин далек от меня, как от звезды. Или я от него. Николай Платошкин – популист, демагог, сталинист. А я не верю в порядочность образованных сталинистов. Еще простой человек может быть сталинистом по невежеству. А образованный человек, если он сталинист – он либо идиот, либо подлец. По моему глубокому убеждению. Я не буду давать характеристики господину Платошкину. Просто я говорю, что я думаю о сталинистах. Поэтому в данном случае буду объективен, мне не жаль лично Платошкина. Но он, по-видимому, воспринимается нашей властью как человек опасный. Потому что он левый, он достаточно популярен, он активен. У него хорошо подвешен язык. А наша власть боится левых. Она не боится либералов. Потому что либералы не популярные, а левые популярны, потому что у нас левая страна. И поэтому Платошкин воспринимается как такая, в общем, я бы сказал звезда или звездочка на политическом небосклоне в левой части этого небосклона. И поэтому я думаю, что его решили обезвредить. Не исключаю. Во всяком случае, конечно, я абсолютно уверен в том, что его задержание, арест имеет политическую основу. Несомненно.

И. Воробьева― Тем более что там такие обвинения в его адрес выдвинуты. Явно совершенно и обвинения тоже политические.

Н. Сванидзе― Абсолютно политические. Конечно.

И. Воробьева― Немного про будущее поговорим. У нас будет, возможно не только голосование по поправкам, но и у нас еще выборы в какой-то момент должны состояться. В том числе в ГД. Перед этим еще в заксобрание регионов. То есть какая-то политическая выборная жизнь должна происходить осенью. И буквально, может быть, последние пару недель стало известно, что эти маленькие партии, о появлении которых мы узнали буквально в прошлом году, они какие-то из них допустили до участия в выборах. И внезапно у нас на политическом небосклоне появились люди, которых мы, наверное, не очень ожидали там увидеть. Писатель Захар Прилепин, человек, который создал игру World of Tanks и так далее.

Н. Сванидзе― И кстати о сталинистах.

И. Воробьева― А что, Захар Прилепин сталинист?

Н. Сванидзе― Да. Абсолютно. Не скрывает этого.

И. Воробьева― Вообще, а скрывать, что ты сталинист, имело бы смысл в нашей стране?

Н. Сванидзе― На мой взгляд, порядочному человеку – да, имело бы. Но сейчас это в моде, поэтому не скрывают.

И. Воробьева― Надеюсь, что мода изменится, рано или поздно.

Н. Сванидзе― Я в этом не сомневаюсь.

И. Воробьева― Да. Ну про эти мелкие партии хотела спросить. Воспринимаете это как некое разнообразие политической среды в РФ или это все те же, все там же, все оттуда же.

Н. Сванидзе― Пока также и оттуда же. Если брать партию господина Прилепина, то, несомненно, она такая специальная фейковая, в конечном счете, партия. Он явно в фаворе у Кремля. Явно очевидно приподнимают. Он ведет свою программу на телевидении. Его все время, стараются повышать его рейтинг. Я думаю, что это так, чтобы размыть левый фланг. Это на самом деле такая дразнилка для коммунистов.

И. Воробьева― Сколько уже было, Николай Карлович, согласитесь

Н. Сванидзе― Так же, как кстати и господин Платошкин. Такая же дразнилка для коммунистов. Но, видимо, поскольку Захар Прилепин свой, видимо, ручной сейчас. А Платошкин нет, то он считается более опасной дразнилкой. И его решили, на всякий случай, опустить.

И. Воробьева― Довольно странно слышать про бывшего нацбола, я не знаю, бывают ли бывшие нацболы. Я сейчас про Прилепина. Что он стал ручным.

Н. Сванидзе― Тем не менее, видите, бывают такие случаи. В какой-то момент, кстати, и покойный Лимонов резко улучшил свои отношения с властью.

И. Воробьева― После Крыма, по-моему.

Н. Сванидзе― Да.

И. Воробьева― В этом смысле Крым, конечно, поменял многое в нашей стране, в том числе в людях. Спасибо большое. Это было «Особое мнение» Николая Сванидзе. Кто не успел, послушать, вы можете сделать это у нас на сайте или в Ютубе на канале «Эхо Москвы». После 19 часов «Особое мнение» с Владимиром Пастуховым. После 20 часов в программе Ксении Лариной и Виталия Дымарского «2020» — Гарри Каспаров. И после 21-го часа — «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Спасибо большое и до встречи.