А.Нарышкин― 19 часов, 7 минут. Приветствую всех слушателей и зрителей «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин у микрофона. И с особым мнением — Андрей Макаревич. Добрый вечер, вам!

А.Макаревич― Добрый вечер!

А.Нарышкин― Вы за новостями наверняка следите. 1 числа важный день. Надо будет пойти и проголосовать за поправки в Конституцию. Согласны, идем вместе, Андрей Вадимович?..

А.Макаревич― Я не собирался, честно вам скажу.

А.Нарышкин― Подождите, а вот эти увещевания. Вы же наверняка хоть где-то — в интернете, в телевизоре сталкивались с роликами. Ваши, в том числе, коллеги — Сергей Безруков — говорят: «Как важно об экологии заботиться. Территория… суверенитет. Русский язык, в конце концов». Вы же человек, который русским языком прекрасно владеете и практикуете, и песни пишите.

А.Макаревич― Я на этот счет высказывался несколько раз, поэтому у меня сейчас будет ощущение, что я немножко попугай и повторяюсь. Во-первых, я считаю, что исторически сама по себе Конституция крайне мало влияет на жизнь нашего народа и нашей страны. Это такая декорация «для порядку». Вот у всех есть Конституция, у нас тоже на стеночке висит.

Во-вторых, мне категорически не нравится история с обнулением. Я понимаю, что всё остальное — это декорация под это дело. В-третьих, я достаточно хорошо себе представляю реальную, к сожалению, вещь. Но, тем не менее, я понимаю, что будут приписки, что будут стараться на местах всё это выровнять, довести до тех процентов, которые требуются. Но я знаю одну вещь очень точно. Вот чем меньше отрыв от того, что нужно, тем легче приписать. Грубо говоря, если из 10 человек не пришло 2 — двоих припишут. Если не пришло 4 — с очень большим трудом, но припишут. Если не пришло 9 из 10 — ни черта они не припишут, ничего не получится.

А.Нарышкин― Так подождите, а мы какой тогда стратегии будем придерживаться?

А.Макаревич― А я никого не агитирую. Я просто рассказываю о своих рассуждениях. Все уже решили за нас давно. Просто не хочется марионеткой быть в этой истории?

А.Нарышкин― Почему вас так пугает обнуление сроков Путина. Мы два часа назад говорили в «Особом мнении» с Александром Баумановым, главредом Карнеги.ру, и он вполне справедливо заметил, что россиян ставят перед выбором: Один — это, условно, Путин — и ноль, и ничего. Ведь кроме Путина ничего нет. И не важно, есть ли кто-то в оппозиции, есть ли кто-то среди преемников Владимира Путина. Это же проблема серьезная. Может быть, сейчас, действительно, лучше с Путиным остаться?

А.Макаревич― Вы помните, как нас учил Владимир Ильич Ленин?

А.Нарышкин― Меня не учил, простите?

А.Макаревич― Да? Вам не повезло. Я застал.

А.Нарышкин― Вам повезло.

А.Макаревич― Да. Любая кухарка может управлять государством. Не надо думать, что это такое сакральное дело прямо. Вообще, неправильно, когда человек 20 лет сидит на одном месте. Ну, правда.

А.Нарышкин― Смотрите, вам тут могут сразу сказать сторонники Владимира Путина насчет несменяемости. Посмотрите, Андрей Вадимович, например, в Германии Ангела Меркель сколько лет уже сидит. Прекрасно Германия развивается.

А.Макаревич: Мне категорически не нравится история с обнулением. Я понимаю, что остальное — это декорация под это

А.Макаревич― Да Германия развивается. Мы-то не развиваемся — вот в чем дело.

А.Нарышкин― Вот поэтому и нужен Путин еще во власти.

А.Макаревич― На 21-й год и начнем развиваться.

А.Нарышкин― Нам нужен толчок.

А.Макаревич― С низкого старта прямо рванем.

А.Нарышкин― Нет времени на раскачку, — говорит Путин.

А.Макаревич― Вслед за Илоном Маском прямо как ломанемся.

А.Нарышкин― Давайте про Маска поговорим? Читали, смотрели? Испытывали ли вы восторги, аплодировали ли?

А.Макаревич― Я радовался за человечество. Я когда был маленький, я, как и все, мечтал полететь на Венеру. Мне казалось, что жизнь, если есть, то она там из всех ближайших планет. Читал советские фантастические книжки про это. Поэтому каждый шаг в этом направлении меня восхищает. И мне не так важно, делают это американцы, китайцы, индусы или мы. Конечно, когда мы, это особенно приятно.

Ну, если уж мы так застряли в этой истории, — ну, так вышло. К сожалению, я не могу на это повлиять непосредственно.

А.Нарышкин― Но вам не грустно, что наша модель работы с космосом, с космическим пространством, она как будто потерпело серьезную неудачу? Потому что там все-таки частно-государственное партнерство, а наша корпорация Роскосмос и стиль управления… не то чтобы доказал свою неэффективность, но показал, что он не является единственно правильным.

А.Макаревич― Вот если бы все остальные наши модели в прочих областях потрясали мир своим совершенством, и только в космосе было такое обидное отставание, я бы очень расстроился. А так всё как-то гармоничненько получается.

А.Нарышкин― Космос может как-то сейчас для россиян быть мечтой такой, хорошей? Понятно, что у нас куча разных проблем на разных уровнях…

А.Макаревич― Мечтать не вредно. Но я как-то не мечтатель. Я больше предпочитаю планы, причем желательно не эфемерные планы, а те, которые реализуются.

А.Нарышкин― Смотрите, мечта — это же такой дальний горизонт планирования. И как раз говорят сейчас о том, что американцы, они не то чтобы выстрадали этот полет ма́сковского аппарата, но многие говорили, многие этого, действительно, ждали, потому что, во-первых, это, действительно, подпустили частников в космос. А, во-вторых, американцы программу пилотируемой космонавтики свернули, а теперь они ее возобновили, да еще с таким размахом.

А.Макаревич― Они свернули ее на государственном уровне, а возобновили практически на частном.

А.Нарышкин― В содружестве, да. Но это была мечта все равно национальная. Есть у нас, вообще, какая-то мечта, у россиян? Должна ли она быть?

А.Макаревич― Мне очень трудно сейчас от лица всех россиян вербализовать их общую мечту. Я думаю, что мечты сейчас у всех разные. У кого-то — оклематься после этой самоизоляции. У кого-то — попытаться восстановить свое маленькое дело, которое было разрушено до конца, и ничего тут не попишешь. У кого-то — в космос полететь. Наверное, есть и такие.

А.Нарышкин― Давайте представим, что мы с вами оказались среди членов совета по мечтам при президенте Владимире Путине.

А.Макаревич― Ой, вы знаете, что…

А.Нарышкин― Нет, не хотите со мной вместе.

А.Макаревич― Я сразу попрошусь в туалет и уйду оттуда просто, убегу.

А.Нарышкин― И не вернетесь.

А.Макаревич― И не вернусь.

А.Нарышкин― Вас в любой совет приглашай к Путину — вы не пойдете?

А.Макаревич― Да я бывал, слушайте. Я при Ельцине довольно долго…

А.Нарышкин― Кто прошлое помянет… У нас новая реальность.

А.Макаревич: Все уже решили за нас давно. Просто не хочется марионеткой быть в этой истории

А.Макаревич― То при Путине какое-то время был в этом совете. Но время то считаю потраченным, в общем, зря.

А.Нарышкин― Вами.

А.Макаревич― Мной личной. Я с большой пользой его бы провел, занимаясь чем-то другим. Орган был исключительно совещательный, полномочий он имел никаких. И итоги нашего совещательства не очень слушали, по-моему. Так, декоративная штука.

А.Нарышкин― Правозащитники, которые в президентском Совете по правам человека тоже, вы считаете, история бессмысленная? Просто, кроме того, что у них доступ к телу, они периодически с заявлениями выступают. И так создается, по крайней мере, ощущение для собственного спокойствия, что, действительно, судьбы людей, они кого-то волнуют.

А.Макаревич― Во-первых, они, действительно, кого-то волнуют. Другое дело, что хотелось бы, чтобы они волновали несколько большее число людей. Но так обстоят дела. Хорошо, что есть они. Хорошо, что волнует их, хорошо, что у них есть возможность об этом говорить. И имеющий уши, да услышит.

А.Нарышкин― Андрей Макаревич у нас в эфире. Вы перед началом нашей передачи сказали, что в самоизоляции, находитесь сейчас в Подмосковье. Вас губернатор Андрей Воробьев убедил в том, что он заботится о вас и о других жителей области?

А.Макаревич― Вы знаете, какая штука. Я как-то не испытывал потребности в его заботе, честно вам скажу, потому что, насколько я видел, здесь у нас шли тихая поселковая жизнь, вполне самостоятельная. Люди в основном адекватные. Они понимают, что все эти истории про эту болезнь — это не сказки. Они не обнимаются, не целуются, соблюдают дистанцию, в масках. Рынки у нас не закрывались, поэтому с едой проблем никаких нет.

Несколько раз я выезжал. Я оформлял пропуск честно. Ни разу меня никто не остановил, не проверил. Даже обидно. Было хотелось очень помахать этим пропуском.

А.Нарышкин― Вы всерьез представляете, что Макаревича кто-нибудь будет тормозить и спрашивать у него пропуск?

А.Макаревич― А у меня что, на машине написано «Макаревич», что ли?

А.Нарышкин― Нет, у вас на лице написано «Макаревич».

А.Макаревич― Ну, знаете, когда маской закрыто, не очень написано.

А.Нарышкин― Ну, подождите, вы так говорите, как будто никогда не пользовались этим.

А.Макаревич― Чем именно?

А.Нарышкин― Лицом вашим и статусом.

А.Макаревич― Я вам могу рассказать одну историю интересную.

А.Нарышкин― Давайте.

А.Макаревич― Она еще из 90-х годов. Я еще позволял себе часто ездить не вполне трезвым.

А.Нарышкин― О!

А.Макаревич― Молодой был, дурной. И еще, кстати, не такие строгие у нас были законы. Останавливали меня гаишники. Я дарил им пластинку. Они улыбались и отпускали. Однажды, когда я протянул гаишнику пластинку, он мне сказал: «Андрей Вадимович, вы лучше дайте денег, а я на эти деньги куплю ваши пластинки». Вот после этого я решил, что лучше ездить трезвым.

А.Нарышкин― Я правильно понимаю, что Андрей Макаревич у нас в эфире покаялся за сотрудничестве с Путиным, признался, что давал взятки, злоупотреблял служебным положением… Нет, это хорошо, я ценю вашу откровенность. Какие-нибудь еще грехи расскажите.

А.Макаревич― О, слушайте, я вам еще за 45 минут столько грехов своих открою — вам нехорошо сделается.

А.Макаревич: Останавливали меня гаишники. Я дарил им пластинку. Они улыбались и отпускали

А.Нарышкин― По 90-м скучаете?

А.Макаревич― Нет, я вообще не скучаю по прошедшим временам. Это непродуктивно. Они от этого не вернутся независимо от того, нравилось там или нет.

А.Нарышкин― А когда вы возвращаетесь в эти времена, разве не приятно в этом расслабиться, покупаться: «Ах, как было хорошо!» Может быть, и поклонники и поклонницы были помоложе и голос был помелодичнее, повыше, более звонкий. Не, у меня нет претензий к тембру сейчас…

А.Макаревич― Голос пока еще ничего. Я не считаю продуктивным тратить на это время. Ну, это просто убивать время, лежа на диване. Зачем?

А.Нарышкин― Ну, в прошлом можно почерпнуть что-то полезное для нынешнего.

А.Макаревич― Ничего. Всё что мы почерпнули в прошлом, мы уже почерпнули. Ты же там уже был, ты сделал там, что должен был сделать.

А.Нарышкин― Как-то это грустно.

А.Макаревич― Наоборот, это прекрасно.

А.Нарышкин― Надо двигаться дальше.

А.Макаревич― Конечно.

А.Нарышкин― А с чем? Вы же сами сказали, что никакой национальной мечты быть не должно.

А.Макаревич― Нет, этого я не говорил. Это только что за меня сказали.

А.Нарышкин― О’кей. Вы сказали, что у каждого сейчас после коронавируса есть какая-то своя мечта, и она как будто маленькая и локальная.

А.Макаревич― Это верно. На самом деле мне это ближе, чем какая-то одна всенародная государственная мечта, под которую все дружно маршируют к светлому будущему. Мы это уже проходили, и чем такие мечты кончаются, тоже помним. Они рушатся, и многим бывает обидно. Не всем, но многим бывает обидно.

А.Нарышкин― Но разве такая мечта не то что кормит людей оптимизмом — как бы тяжело не было, кто-то теряет близких, кто-то недополучает деньги, хотя трудится будь здоров как, зато есть что-то такое, общепризнанное, которое дает тебе силу каждый день вставать, отрывать свое тело от кровати, идти на работу.

А.Макаревич― Мир безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Нет, мы это проходили. Это было написано больше ста лет назад.

А.Нарышкин― Мы политику и трудности все наши сейчас отставим. Расскажите про ваши сложности как музыканта в нынешнее время.

А.Макаревич― Сложности в том, что музыка, которой я занимаюсь, предполагает постоянно общение музыкальное и человеческое с людьми, с которыми ты играешь. В джазе это просто необходимо. В группе это тоже необходимо. Группа должна играть вместе, потому что это живая команда, она играет живую музыку. Мы давно не виделись. Я сижу, чего-то дописываю. Присобачил тут себе GarageBand. Даже научился им пользоваться. Но это все такие кожзаменители. Надо собираться вместе, надо чего-то делать дальше. Очень хочется играть концерты. В общем, я-то уже дни как-то считаю.

А.Нарышкин― Вам не помешало, кстати — я могу судить по YouTube, по вашим публикациям, — вы записывали поздравление с коллегами Петербургу.

А.Макаревич― Ну, это самое простое. Это индивидуальные такие дела. Человек с гитарой может любой телефон взять и что-то записать. Я во многих поучаствовал марафонах, и совместные мы делали штуки и с Леней Агутиным, и с Кортневым сделали, и с Ромарио сделали. Но это все равно вынужденные эрзацы такие.

А.Нарышкин― Но это такое баловство с точки зрения музыки? Это, вообще, музыка или что это?

А.Макаревич― Это музыка, это не баловство. Это существование в заданных обстоятельствах, которые далеки от идеальных.

А.Нарышкин― Вы сказали, что освоили специальную такую программу, которая позволяет абсолютно каждому почувствовать себя творцом и саунд-продюсером. Вам не кажется, что вы усложняете сейчас немножко весь этот производственный цикл? Потому что огромное количество молодых людей пользуются теми же самыми приложениями и программами, пишут музыку, которая потом расходится миллионными тиражами, миллиарды просмотров и так далее. И только вот Андрей Макаревич, он сидит, он презрительно относится к этой программе, и он скучает…

А.Макаревич― Почему презрительно? Не презрительно. Я очень хорошо отношусь к ней.

А.Нарышкин― Но все равно, смотрите, вы скучаете, все-таки по студии, во всяком случае, по классической работе музыканта, по той работе, к которой вы привыкли.

А.Макаревич― Каждый рос на своем, слушайте. Я воспитан другим временем и мои коллеги тоже. Заигрывая с молодежь, ты заигрываешь с собственными могильщиками. Поэтому мне вполне хватает того, что я люблю и умею.

А.Нарышкин― Из каких-то молодых людей, которые сейчас называют себя музыкантами или являются музыкантами, кого-то выделить можете? Следите ли за ними?

А.Макаревич― Молодые — это до какого возраста?

А.Нарышкин― Не знаю. Свежие, которые появляются прямо сейчас — за год, последние месяцы.

А.Макаревич― Я не слежу за тем, что появляется ради того, чтобы быть самым первым, кто это увидит. Я абсолютно уверен, что если появится абсолютно что-нибудь достойное, я завтра это увижу вне зависимости от своего желания.

А.Макаревич: Сейчас не 67-й год, вы поймите, сейчас не тот урожай растет на музыкальном огороде

А.Нарышкин― В последний раз, когда вы достойный увидели, когда это было и кто это был?

А.Макаревич― «Порнофильмы» пару лет назад.

А.Нарышкин― Пару лет назад?

А.Макаревич― Да. А хорошего мало. Хорошего не может быть много.

А.Нарышкин― Да господь с вами!

А.Макаревич― Сейчас не 67-й год, вы поймите, сейчас не тот урожай растет на музыкальном огороде.

А.Нарышкин― Наоборот, всё доступней стало гораздо.

А.Макаревич― Доступность — это совершенно не признак массового качества.

А.Нарышкин― Ну, что такое качество сейчас, по-вашему?

А.Макаревич― Качество — это когда у многих людей получается что-то, действительно, очень интересное.

А.Нарышкин― А большое количество просмотров — это разве не доказательство того, что музыка эта людям нужна? Может быть, она в качестве страдает, но зато это как-то резонирует…

А.Макаревич― Наверное, какой-то категории людей нужна какое-то время. Сейчас очень много молодых артистов, которые становятся знаменитыми на 15 минут, как Энди Уорхол предсказал. Ну, клево. Я за них рад, за каждый 15 минут каждого. Ну, посмотрим, годика через 3 хотя бы, не говорю — 30. Будут ли они вообще заниматься музыкой.

А.Нарышкин― Нам слушатели напоминают, что сегодня День защиты детей. И Владимир Путин отдельное совещание по этой теме проводил. Как вы оцениваете политику государственную по отношению к детям? Должно ли государство как-то внимательней к детям относиться? Помните, по-моему, как раз, если возвращаться к Конституцию, говорили о том, что детей собираются чуть ли не стратегическим сделать субъектом, что дети наша такая, стратегическая ценность, которую государство будет эксплуатировать. Государство меньше должно детей трогать или, наоборот, больше?

А.Макаревич― Весь вопрос в том, как трогать. Если одевать им пилотки, гимнастерки и сапоги в детском саду, то вот так лучше не трогать. Это точно совершенно. Потому что если не знаешь как, лучше не трогай вообще.

А.Нарышкин― Вы же смотрите и следите за новостями и знаете, в принципе, различные государственные инициативы на этот счет. Государство умеет обращаться с детьми, умеет создавать условие хорошие для их воспитания? Можно ли говорить о поддержке какой-то семьи? Если у семьи есть какие-то деньги, то с большей долей вероятности ребенка можно и лучше одеть, отправить в какой-то кружок.

А.Макаревич― Видите, это решается на уровне семьи. Я считаю, что самая главная часть воспитания ребенка происходит в семье. И здесь всё же вопрос в том, какая семья и какие родители. А что касается государства, я недостаточно глубоко погружен в тему заботы о детях. Но я боюсь, что, как и всё остальное, наше государство это делает в соответствии со своими представлениями о прекрасном. А представления не везде идеальные.

А.Нарышкин― Но где вы не согласны?

А.Макаревич― Я уже сказал где.

А.Нарышкин― Когда детей наряжают в пилотки и гимнастерки? Сколько хорошего есть. И ЕГЭ, который у нас переносили, переносили, теперь все-таки определились.

А.Макаревич― Я не сторонник ЕГЭ.

А.Нарышкин― Вы не поддерживаете ЕГЭ? Это же равные возможности.

А.Макаревич― ЕГЭ отучает думать, он убивает индивидуальность. В этом случае я не согласен с такой реализацией равных возможностей, потому что нет двух одинаковых молодых людей. И устраивать какую-то уравниловку путем тестов, — ну, это хорошо для работы на конвейеры, а для выпускания в жизнь сегодняшнюю, не уверен, что хорошо.

А.Нарышкин― Но здесь не получается, что если мы отмечаем ЕГЭ, то те, кто влачил, условно, жалкое существование в регионах, то они так и будут прозябать в регионах без возможности использовать какой-то лифт?

А.Макаревич― Это идет сразу к вопросу о том, какие у нас школы, какие у нас учителя, какого они качества, какого уровня, насколько они любят свою работу. Я отлично помню, причем я не так давно это понял… Я всё думал, почему вот эти предметы я любил в школе, а вот эти терпеть не могу. Я думал, что я просто не люблю математику. Да не математику. Мне не нравилась учительница. А учитель по литературе мне нравился. И я до сих пор очень люблю литературу, это мне помогает в моей работе. А если бы у нас был хороший учитель по математике, я, может быть, сейчас любил математику. Вот этим все определяется. Не знаю, что здесь может сделать государство.

А.Нарышкин― Проблема в том, что вы изначально просто гуманитарий, а не технарь.

А.Макаревич― Нет, поверьте, нет. Потому что ты пришел, тебе 7 лет, 8, 9… У тебя открыты глаза, у тебя полочки пустые. И туда могут положить всё что угодно. Дальше — это мастерство учителя, его талант, если хотите, его способность вас зажечь чем-то.

А.Нарышкин― Вы сейчас критикуете систему подготовки кадров или здесь какая-то проблема возрастная? У нас учителя есть, скажем, старой закалки, которые, наверное, в меньшей степени готовы идти в ногу с прогрессом, чем те, которые только-только выходят из педагогических вузов.

А.Макаревич― Я не знаю. Думаю, что есть и хорошие и плохие учителя старой закалки. Есть хорошие и плохие молодые. Хотелось бы, чтобы хороших было больше. Потому что эта профессия такая же важная, как врач, который отвечает за твою жизнь.

А.Нарышкин― Как вам отношение государства сейчас к врачам? У вас сложилось ощущение, что все-таки о врачах позаботились, потому что объявлено было много раз и на самом верху Путиным, что вот мы деньги дадим тем, кто боролся с коронавирусом.

А.Макаревич: ЕГЭ отучает думать, он убивает индивидуальность

А.Макаревич― Что-то было сделано. Но вот так, спохватившись, начать спасать положение по огромной стране — здесь Москва, Питер и еще два больших города, и остальное НРЗБ… Понимаете, что смогли, то сделали. Пожар случился. Ой-ей-ей! Сейчас мы всё будем спасать.

А.Нарышкин― Кризисное управление. Андрей Макаревич в эфире «Эхо Москвы». Это его «Особое мнение». Мы продолжим этот разговор через несколько минут после новостей и рекламы. Не забывайте, что у нас продолжается трансляция на YouTube, и Андрей Вадимович будет отвечать на ваши вопросы.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Андрей Макаревич сегодня со своим особым мнением в эфире «Эхо Москвы». Мы продолжали наше общение за пределами радиоэфира, поэтому, если вам интересно, заходите в нашу трансляцию в YouTube, посмотрите. Там, в том числе, о музыке мы говорили.

Про США и вот эти беспорядки, которые не утихают уже несколько дней. Насколько вас удивляет тот факт, что, в принципе, в 2020 году вроде бы в прогрессивной Америке можно возбудить общество убийством темнокожего?

А.Макаревич― Меня это не удивляет. Во-первых, в определенных штатах сложилась довольно специфическое общество в силу их убежденной демократической политики относительно мигрантов на протяжение многих лет. А, во-вторых, такие вещи там периодически происходят, по-моему, раз лет в 10. И даже можно проследить какую-то зависимость. В-третьих, это вот издержки демократии, да.

А.Нарышкин― То есть? Как это?

А.Макаревич― Ну, как… У нас бы танки сейчас вывели, наверное. Теоретически.

А.Нарышкин― Вы говорите о том, что демократия — это фактически синоним каких-то… то есть демократия — это плохо, демократия — это сдерживающий инструмент, она не позволяет своевременно порядок навести.

А.Макаревич― Демократия — это прекрасно. Но нет ни одной идеальной формации. Да, это ее издержки.

А.Нарышкин― Вот смотрите. Вы интересно говорите: танки вывести. Но в США все больше и больше с каждым днем городов вовлекается в эти беспорядки. Если посмотреть ролики, на улицах Нью-Йорка того же какая-то абсолютная дичь и мародеры. Мы в России не можем представить, что это будет, потому что у нас есть та же самая Росгвардия, которую мы, наверное, не любим за то, что она разгоняет мирных протестующих. Но та же самая Росгвардия, в случае чего, они позволит держать ситуацию под контролем, когда кому-то в голову придет что-то громить.

А.Макаревич― Хорошо всё говорите. Мы не можем себе такое представить, например, в коммунистическом Китае, но очень хорошо представляем себе площадь Тяньаньмэнь в коммунистическом Китае. В Америке себе это представить невозможно. Вот и выбирайте.

А.Нарышкин― А вы что выбираете?

А.Макаревич― Я выбираю демократию.

А.Нарышкин― Американскую?

А.Макаревич― Вообще демократию. Да не бывает американской, французской, российской, суверенной — не бывает. Есть демократия, не демократия.

А.Нарышкин― Что нас удерживает от демократии?

А.Макаревич― Вы меня спрашиваете?

А.Нарышкин― Да, конечно. Вы гражданин, вы избиратель.

А.Макаревич― Мне кажется, это вопрос в нашей власти, которая очень планомерно, надо сказать, последовательно остатки ее выжигает, выдавливает, заменяет какими-то эрзацами красивыми.

А.Нарышкин― Вот вам сторонник Путина начнет признаки демократии в современной России предъявлять. Выборы есть? Есть.

А.Макаревич― Выборы есть. Кого мы там выбираем? Мы выбираем Владимира Владимировича? Есть выборы. А почему других не было?

А.Нарышкин― Там Ксения Собчак была.

А.Макаревич― Ну, послушайте, я сейчас не хочу фамилии называть, не хочу называть людей, которые пытались, им очень быстро объяснили, как в эти игры играть, начиная с Прохорова и дальше. Не хочу даже говорить об этом, понимаете?

А.Нарышкин― Про протесты вас спрашивают. Это вопрос с сайта «Эхо Москвы» перед эфиром прислал вам Саласпилс-41: «Не кажется ли вам, что в людях еще сидит страх репрессий? Когда я звоню маме в Россию из Америки, она никогда не говорит ничего плохого про Путина, потому что арестуют».

А.Макаревич: Наша власть очень планомерно остатки демократии выжигает, заменяет какими-то эрзацами красивыми

А.Макаревич― Генетическая память, вообще, достаточно длинная вещь. Конечно, сидит.

А.Нарышкин― Ну, что делать с этим? Это же надо из себя выгонять, выдавливать. Помните такое выражение «Выделить из себя раба».

А.Макаревич― По капле. Да, как говорил Максим Горький. Наверное, это личное дело каждого. Кто-то и не хочет, кого-то и устраивает такое состояние.

А.Нарышкин― Вас устраивает состояние, ваше личное комфортное состояние?

А.Макаревич― Если говорит о моем внутреннем состоянии, я себя чувствую вполне свободным человеком. Из того, что я вижу вокруг в моей стране, меня устраивает далеко не всё. Бросить всё, чем я занимаюсь, что я люблю, чего от меня ждут, чем я могу, может быть, и помочь в каком-то смысле, — всё это бросить и пойти строить свою баррикаду, я не готов. Я не революционер. Я очень не люблю революций и революционеров. Поэтому лучше я буду заниматься своим делом в соответствии со своими представлениями о добре и зле.

А.Нарышкин― Андрей Вадимович, а это сейчас в вас не страх репрессий говорит?

А.Макаревич― Нет, во мне не говорит страх репрессий.

А.Нарышкин― Вы интересно говорите: строить баррикады. Вы как будто здесь солидаризируетесь с Владимиром Путиным, у которого есть Владимир Путин, есть системная оппозиция, а всё остальное — условный Алексей Навальный или кто-то еще — это люди, которые готовы только бегать по площадям. Там нет никакого конструктива, там не с кем говорить и не о чем говорить.

А.Макаревич― Я сейчас даже вопрос не понял.

А.Нарышкин― Вы сейчас сказали, что не готовы идти на баррикады. Но если вас что-то не устраивает, есть, наверное, в России другие инструменты кроме как идти на баррикады.

А.Макаревич― У меня есть. У меня есть возможность разговаривать с огромным количеством людей посредством того, что я делаю. В том, что я делаю, я, в общем, не вру. Как я думаю, так я и пишу. Это моя задача.

А.Нарышкин― А нас разговоры приближают к изменению чего-либо?

А.Макаревич― На эту тему есть несколько теорий противоположных. Есть теория бабочки, из которой следует, что даже выдох ваш сейчас меняет ситуацию в завтрашнем дне, поэтому и разговоры, безусловно, приближают. А есть теория, что всё идет своим чередом, а мы только колышем воздух. Я думаю, что приближает, по-моему, не так быстро, как хочется.

А.Нарышкин― Вода камень точит? Вот мы об этом говорим.

А.Макаревич― Безусловно, точит, я это видел много раз.

А.Нарышкин― А нет ощущения, что вода от Макаревича, от других людей, уважаемых, от тех, кто влияет на общественное мнение, ее недостаточно, ее очень-очень мало?

А.Макаревич― Может быть, сегодня мало. Но это не значит, что нужно перекрыть кран самому. Ну, раз ее мало, тогда ладно, тогда мы не будем. Это от меня не зависит. Я вряд ли смог бы не заниматься тем, чем занимаюсь.

А.Нарышкин― Про музыку давайте еще с вами поговорим. К тому же здесь вас спрашивают про разные конкретные страны, про города. В Германии вас хотят видеть, слышать. Концерты у вас там планировались?

А.Макаревич― Они планировались. К сожалению, история с коронавирусом их на неопределенный срок куда-то передвинула.

А.Нарышкин― А куда? Дайте надежду.

А.Макаревич: Бросить всё, чем я занимаюсь, и пойти строить свою баррикаду, я не готов. Я не революционер

А.Макаревич― Я не знаю. Вот Америку они сразу передвинули на определенные сроки — это январь. Как бы с запасом, чтобы не двигать еще раз.

А.Нарышкин― А турне у вас должно было быть какое-то?

А.Макаревич― У нас перенесут 7 или 8 городов с «Машиной времени». Несколько городов с Yo5. С «Машиной времени» сразу перенесли на начало ноября. Тоже с запасом. Поэтому люди билеты не сдавали, и по тем же билетам в те же залы они пойдут просто через полгода. Так получилось.

А.Нарышкин― Про деньги, если можно, нескромный вопрос: вот по бабкам потеряли много, есть понимание?

А.Макаревич― Я потерял лично довольно много с клубом, с JAM Club. Потому что я не хотел увольнять. У нас там каждый человек уже как член семьи, мы им выплачивали зарплату. Там еще были поставщики и прочее. В общем, сегодня мне сообщили, что есть надежда, что часть денег государство нам вернет, потому что просто безвозвратно часть суммы с подсчетом всех работников, зарплат и прочего тебе возвращается. Это не всё, что мы потратили. Но спасибо, это приятно, я не думал, что мы что-то… Впрочем мы еще ничего не получили.

А.Нарышкин― Подождите, мы сейчас на очень важное вышли. Государство Россия, где демократией особо не пахнет, оно, оказывается, предоставило гражданам, в том числе, Андрею Макаревичу, такие условия…

А.Макаревич― Пока обещания. Когда мы получим, я к вам приду и скажу — вот такую сумму. Спасибо на том, скажу я так. Ну, хорошо, если это произойдет. В основном, что мы потеряли? Мы не заработали. В общем, никто не голодает. Мы, наверное, не самые нищие артисты в нашей стране. Так что на гречку хватает, да.

А.Нарышкин― Андрей Вадимович, а это сидение дома — я где-то читал такие соображения, — оно способствует проявлению в людях творческих таких дел. Мы можем ждать после снятия карантина, что вот выйдут все счастливые — Макаревич и другие талантливые товарищи — ломанутся в студии и нас просто завалят альбомами?

А.Макаревич― Да! Как запоют, как запляшут!

А.Нарышкин― Нет, серьезно.

А.Макаревич― Слушайте, интернет завалили всякими потугами. Хорошего там не много, честно скажу. Что касается стимуляции творческой активности, я думаю, это очень индивидуальная вещь. Кого-то, наоборот, в ступор вводит.

А.Нарышкин― Мало оказаться в четырех стенах, что-то еще должно быть.

А.Макаревич― Абсолютно. Это вообще не связано. У меня это не связано с тем, в какой я нахожусь ситуации. Это или есть или нет. А бывает это тогда, когда там решают. Плохо регулируется. Но что-то я делаю, какие-то будем записывать песни, когда соберемся.

А.Нарышкин― Вам эти всякие онлайн-инициативы — концерты, марафоны — как, вы быстро адаптировались?

А.Макаревич― Ну, забавно. Это лучше, чем ничего.

А.Нарышкин― Ну, это тоже в разряд потуг?

А.Макаревич― А это всё от степени таланта зависит, у каждого. У кого-то очень смешно получается.

А.Нарышкин― У Макаревича это смешно или это талантливо получается.

А.Макаревич― А я участвовал… я везде был гостем и старался участвовать там, где мне уже нравилось.

А.Нарышкин― Марку держали?

А.Макаревич― Старался.

А.Нарышкин― Всё хорошо. Спасибо огромное! Андрей Макаревич в эфире «Эха Москвы». Это было его «Особое мнение». Вы можете эфир переслуш4ать на YouTube-канале «Эхо Москвы». Через 15 минут после нас — Евгения Альбац, у нее в гостях — Давид Якобашвили. В 21 час — Евгений Ройзман в программе «Личный прием». В 22 часа в программе «Разбор полета» Геннадий Бурбулис. Спасибо огромное! Счастливо!

А.Макаревич― Счастливо!