А. Плющев― Здравствуйте. Программа «Особое мнение». И сегодня у нас политик Сергей Удальцов. Сергей, добрый вечер.

С. Удальцов― Добрый вечер, рад вас приветствовать в эти нелегкие времена, но всем здоровья. С 1 июня пойдем гулять по графику. Я уже записался в 6 утра пойду гулять 1 июня.

А. Плющев― У вас уже графики там по домам рассылают.

С. Удальцов― Есть домовые чаты. В принципе у нас уже какую-то активность по этому поводу начали. Я немножко с юмором, но я говорю, что впереди все-таки какой-то просвет появился, с чем я вас и поздравляю.

А. Плющев― А вы как встретили вот то, что гулять по графику. Ну у меня может быть ассоциации для вас неприятные, но мне как-то это с тюремным гулянием по графику напоминает мне.

С. Удальцов― Ну, у меня как раз тюремный опыт есть. Поэтому меня может быть это не так шокирует, согласен. Я опять же немножко с юмором обо всем этом говорю. Если честно, я наблюдаю свой район в первую очередь. Я возле метро Коломенская. И в предыдущие дни кто хотел перемещаться, все, в общем-то, ходили, Да, закрыты скверы, парки, но сказать, что все там в паранойе сидели по домам. Есть две категории людей, я вот сегодня вижу: одни действительно очень-очень боятся заразиться и реально без всяких даже окриков сверху сидят по домам, носят маски, все соблюдают. Это их право, я их нисколько не осуждаю. Я думаю даже после снятия официального карантина они еще долгое время будут себя во всем ограничивать. Вот так они воспринимают ситуацию. Другая часть населения, конечно, более такая бесшабашная, более спокойная. Ну не знаю, это нельзя назвать какой-то может быть самоуверенностью, но люди ходят и в магазины и вокруг дома прогуляться. Поэтому я не думаю, что с 1 июня что-то прямо резко и кардинально поменяется. Пропускная система, как я понимаю, все равно пока остается. В целом я бы наш народ, наше население похвалил, у нас принято ругать народ, но в целом в эти два месяца я наблюдал в основном какой-то здравый подход к этой эпидемии. Большинство все-таки как-то соблюдали ограничения. Берегли себя. И это хорошо. Это не признак того, что мы все рабы и нас посадили на цепь, но все-таки какой-то здоровый смысл и дисциплина национальная должна быть. Мы любим порой апеллировать к китайскому опыту, какие они молодцы, все дисциплинированные, как бы в противовес подразумевается, что русские они все такие разгильдяи. Ну, такие люди недисциплинированные. Ну вот эта ситуация все-таки во многом я считаю, показала с лучшей стороны наш народ. И это уже хорошо. Ну а с 1 июня будет полегче. Я думаю, что графики ненадолго задержатся, мэрия Москвы просто оттестирует опять очередные какие-то свои технологии, может быть, еще немножко денежек на этом заработает. И потом уже все пойдут гулять в нормальном режиме где-нибудь с 15 июня — вот мой прогноз. Так что уже не за горами.

А. Плющев― Я просто почему еще этим так интересуюсь. Вы, не дожидаясь никаких там графиков и всего, выходили на акцию протеста и даже были задержаны. Так что слышать от вас про то, что все сидели самоизолировались и так далее несколько удивительно в этом смысле.

С. Удальцов― Нет, одно другому никак не противоречит, я всем говорю, что одиночный пикет, пока вот оппозиция, но и мы в частности пробовали только одиночные пикеты. Но помимо активности в Интернете это все, конечно, замечательно, но реальной жизни это не заменит. Это как, извините, искусственная женщина и живая женщина. Уж извините за такое сравнение. Две большие разницы. Конечно, власти удобно, чтобы все митинговали в онлайне. Но это, безусловно, никак не заменяет реальную активность. Одиночный пикет это в условиях коронавируса самое безопасное и полезное для здоровья даже мероприятие общественное. Поэтому здесь как раз нет никакого противоречия. Вы один стоите, дышите воздухом и еще какую-то свою позицию выражаете. Я бы наоборот на месте московских властей приветствовал, и не только московских такую активность. Мы сейчас не говорим о массовых митингах. Поэтому да, мы пробовали, немножко этот режим запретов нужно размораживать. Мы даже подали вчера уведомление на 7 июня попробовать согласовать митинг в Москве по антикризисной повестке по вопросам голосования по Конституции. Я больших иллюзий не питаю. Но мы призываем московские власти, в частности в данном эфире не переигрывать с этими запретами. У людей в принципе накопилось за эти два с лишним месяца много вопросов, много претензий. У политически активной части населения. И если дальше в угоду политической конъюнктуре сейчас держать под запретом на вот эти массовые акции еще месяц-два, есть разговоры, что вообще там до конца года все митинги и шествия будут запрещены. Просто начнут прорываться уже стихийные процессы. Хочет ли этого московская власть, я не знаю. Может быть там кто-то заинтересован подогреть ситуацию. В целом если подойти по уму, мы вот вчера заявляли: давайте митинги проводить с социальной дистанцией. С какими-то может быть другими ограничениями. Но на воздухе риск заражения, я считаю, минимальный. Это, кстати, вот для оппозиции даже выгодно, если у вас тысяча человек собралась, а ее поставить на социальную дистанцию, это будет выглядеть со стороны как в 2-3 раза больше людей. Поэтому во всем есть свои плюсы. Посмотрим.

А. Плющев― Сергей, ваш оптимизм, конечно, как-то заряжает и ободряет, но в то же время удивляет. Кричат сейчас, что под предлогом эпидемии, под ее покровом все гайки завинтили, ничего не дают, выступать не дают. Азара буквально вчера свинтили на акции, посвященной — свободу Владимиру Воронцову. На которой было два человека по очереди в одиночном пикете. А вы такой говорите: ну ничего, все нормально, все хорошо, сейчас прогулки по графику разрешат и мы пойдем. Вот на митинг подали. Как-то не вяжется у меня с образом, знаете, такого пассионария.



С.Удальцов: Власть свои грязные руки к этому тянет, на этом пиарится

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Вы знаете, я наоборот хочу зарядить оптимизмом наших всех сторонников. Просто активных москвичей. Многие ведь действительно запуганы. Сейчас такая нездоровая психологическая ситуация, я знаю некоторых активистов, которые перепугались, уехали в Подмосковье и сидят где-то не вылезают. Поэтому я считаю не надо в какие-то крайности вдаваться, призывать сразу к каким-то нереализуемым вещам. Давайте потихоньку выходить из этой ситуации. На той неделе меня тоже задерживали, когда пресловутые пикеты мы проводили, просто ну я стоял в стороночке, подошли как всегда — нарушение режима самоизоляции. Это удобный повод докопаться. Но, как показывает практика, те же коммунисты вот на 9 мая, которых также оформляли, они отсудились. Их оправдали. Я думаю, что и мне удастся этого добиться. Поэтому я призываю и наших сторонников, активных москвичей, власти параллельно двигаться к какому-то возрождению политической жизни в Москве частности и в России. Потому если эти будут игры с бесконечными запретами, я чувствую просто по настроениям людей, люди пойдут стихийно. У нас есть пример Владикавказа, это специфический пример, там своя конкретная ситуация. Свой менталитет. Но вполне возможны такие же проявления и в Москве. Тем более сейчас люди почувствуют себя чуть посвободнее и появится уже желание как-то заняться и общественной деятельностью, и политической. Поэтому надо размораживать, раскручивать эти гайки. И постепенно в июне начинать согласовывать, пусть с какими-то ограничениями может быть по численности митинги, пикеты и так далее. Это мой призыв к московским властям. Но если они не услышат, тогда люди будут творчески подходить и как-то все равно искать возможности высказываться и мы тоже будем этим заниматься. Дома сидеть вот так и молчать в тряпочку, конечно, никто не будет до бесконечности.

А. Плющев― Что скажете по сегодняшней встрече Путина с Собяниным. Я просто поясню некоторый контекст. Может показаться, что московские власти они бы и еще дольше продлевали бы ограничения, но Путин объявил парад 24 июня. И как бы все федеральные органы, Роспотребнадзор сказал, что Москва готова к открытию. Не московские власти сказали, а Роспотребнадзор сказал первым. Ну так далее. Что Собянина чуть ли ни как бы заставляли или ни диктовали в Кремле, что открывать, а что нет.

С. Удальцов― Я тут с вами согласен, в принципе за эти два месяца команда Собянина, а ей приписывают разные конспирологические теории участия в коалиции элитных группировок, так называемой партии демобилизации. Есть такой термин. В общем, команда, которая нацелена, в том числе на срыв голосования по Конституции и вообще ослабления Путина с последующей его заменой. Они играли, конечно, в своих интересах. Собянин проявлял очень большую активность, пытался повестку федеральную перехватить на себя. Помните, когда особенно Мишустин заболел, он там красовался по полной программе. Но в целом эта алармистская линия, максимальное затягивание карантина, всех ограничений, соответственно сдвиги парадов, голосования по Конституции и так далее не нашла, видимо, понимания, во-первых, у самого Путина. В других элитных группах кремлевских. Поэтому Собянину так плавно все-таки указали на его место. Я так это расцениваю. И поставили в такую ситуацию, что сейчас ему, хочешь или нет, приходится уже двигаться в общем фарватере. И последнюю неделю мы слышим от московских властей такие успокоительные заявления. Если раньше шло все время нагнетание, вы помните. Все плохо, все опасно, надо больше ограничений, всем сидеть, бояться. То последнюю неделю, особенно когда Путин заявил, что мы постепенно выходим из пика коронавируса, и московская мэрия переориентировалась, и недаром сегодня, по крайней мере, напоказ Путин очень хвалил Собянина. У меня даже возникли опасения, так хвалят перед отставкой или повышением. Справедливо говорят: куда повышать. Мишустина вряд ли сейчас будут убирать. В принципе нет оснований. Так быстро такую чехарду устраивать невыгодно Кремлю. В отставку вроде бы Собянина не за что отправлять. Такой елей был в словах Путина. По крайней мере, публично сегодня федеральная власть и московская демонстрируют единство. То есть серьезного раскола пока не произошло. Были некие поползновения, на мой взгляд, трещины пошли, но пока, видимо, в целях общего самосохранения все группировки решили не нагнетать. Хотя и появляются периодически признаки внутренней турбулентности системы, как та же подача иска губернатором Чувашии бывшим. К Путину. Это прецедент, когда такое было, чтобы чиновник высокого уровня даже отставной покушался на святое, на нашего президента. Какие-то иски к нему. Обычно оппозиция подает иски к Путину. Поэтому, конечно, прорывается. Но Москва и федеральный центр пока, видимо, решили не обострять. Поэтому я прогнозирую, что, конечно, раз Путин назначил парад, «Бессмертный полк», и, скорее всего, в этот промежуток скоро будет назначено голосование по Конституции. Потому что по 8 июля я как приоритетную версию рассматриваю, потому что дальше затягивать с голосованием уже опасно. Там осенние выборы, или надо это голосование вообще отменять. Тогда сильно ломает все планы Путина, в первую очередь, вообще Кремля. Так что этот месяц с 24 июня по 26 июля властью, видимо, планируется такой выход из этой кризисной ситуации. Пропаганда массированная. И максимальное успокоение граждан. Так что я думаю, московская мэрия будет работать в этом направлении. И за июнь мы максимально все ограничения увидим, что они будут отменены.

А. Плющев― Вернемся ко многим из пунктов, которые вы обозначили. Я хотел бы к одному из них. Это иск, собственно, бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева к Владимиру Путину. Вообще выглядит несколько жутковато. Поначалу все шутили, потому что Михаил Игнатьев сам чудной, конечно, был. Как губернатор. Несколькими своими акциями, можно так выразиться заставил себя запомнить. А с другой стороны он сейчас находится в тяжелом состоянии в клинике Санкт-Петербурга. Это совсем другую окраску придает этому поданному иску. Что вы думаете по этому поводу?



С.Удальцов: Если вам нужна поддержка людей, сделайте реальные шаги в сторону социального государства

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Мы сейчас можем только предполагать, разные версии существуют. Но в моем понимании, скорее всего, может быть эта болезнь, кстати, тоже на него повлияла. Плюс следственные различные силовые органы активность большую развернули вокруг него. И вполне возможно грядет возбуждение какого-нибудь уголовного дела. Чтобы обосновать дополнительно его отставку. Показать, что он был коррупционер, негодяй и прочее. У нас чиновники высшего уровня все не без греха, если откровенно. Там покопаться, я думаю через одного можно за решетку отправлять. Поэтому может быть с этим связан такой экстравагантный шаг, вот угроза какого-то уголовного преследования. Да плюс еще болезнь. Может, немного там разум помутился и решил господин Игнатьев такой резкий шаг предпринять. Вполне возможно это элемент все-таки большой игры этих группировок, которые вокруг Путина. То есть определенный сигнал также посылается, что ситуация изменилась, полная лояльность уже не будет из регионов. И как бы тестируют сейчас, а как ответит власть федеральная. Какая будет безработица. Ну посмотрим на развитие событий. Пока мы знаем, Верховный суд ему вернул этот иск с предложением уточнить свои требования. То есть там есть социальная часть, какие-то социальные гарантии, которые, видимо, хочет Игнатьев больше себе получить как бывший губернатор. Есть часть политическая. То есть в целом оспаривание своей отставки. Посмотрим, я думаю, в ближайшие дни будет понимание. Или это все-таки экстравагантный ход, но личный. Или за этим стоит нечто большее.

А. Плющев― Прямо сейчас есть возможность прокомментировать то, что происходит в эти минуты. В эти минуты Путин встречается с правительством, обсуждает безработицу. Вижу по лентам информационных агентств. Прямо ваша повестка – трудящиеся, поддержка и так далее. Что сказали. Путин назвал число зарегистрированных безработных в России – миллион 900 тысяч. Ему министр труда сказал, что если по методологии международной организации труда, то 4,3. Они сказали, что это типа в рамках и во многих странах дела хуже. Тем не менее, Путин просил обратить на это внимание. И что обязательно их поддержать. А Мишустин сказал, что нужно увеличить пособие по безработице. Причем не только для тех, кто пострадал от коронавируса. Это последние новости. Суммирование их. Что один из лидеров левых Сергей Удальцов, как он это прокомментирует?

С. Удальцов― Безусловно, то, что рост безработицы нас ждет серьезный, это очевидная вещь. Потому что, даже выходя из своего дома, общаясь с соседями, у многих большие проблемы. Кто-то еще пока формально трудоустроен, но грядут сокращения. И к осени действительно прогнозируется серьезный рост, там разные есть прогнозы. Но явно будет выше тех цифр, которые сегодня озвучивают Решетников и тот же Путин. Понятно, власти будут пытаться жонглировать цифрами. Мы знаем, как они это любят делать. Будут разные методики учета. Но в любом случае это будут миллионы и миллионы российских граждан. Поэтому я думаю актуально сегодня на первый план и оппозиции и всем прогрессивно мыслящим гражданам выносить вот эти требования по максимальной поддержке населения. Потому что нынешние меры, давайте скажем откровенно, это подачки. Подачки довольно нищенские. Это лучше, чем ничего. Но даже эти 10 тысяч, которые с 1 июня должны получать россияне на детей с 3 до 16 лет, это крайне мало. У меня, например, одному сыну 15 лет, а другому 18 скоро будет. Ну вот, мне не очень понятно, они оба несовершеннолетние. Почему от 16 до 18 лет убрали по сути детей все равно из этого списка. Эта экономия, какое-то крохоборство, на мой взгляд, очень нехороший эффект производит. Поэтому если брать нашу позицию, КПРФ похожая позиция, конечно, увеличить кардинально пособия по безработице, я лично не сторонник, сейчас есть такие призывы, что давайте всем подряд деньги раздавать. И Потанину с Дерипаской по 15 тысяч выдадим. И тем, кто получает меньше МРоТ. Ну, я не сторонник излишнего популизма. Конечно, денежная поддержка должна быть адресная. Вот по принципу тем, у кого есть дети, но в первую очередь тем, кто потеряет работу. И доходы. Надо упрощать регистрацию в качестве безработного и повышать пособия. Долгосрочные. Не разовые выплаты. А долгосрочно, мы считаем, что не мене 25 тысяч рублей должно быть пособие. Научно обоснованное. Это, по сути, прожиточный минимум. 10-12 тысяч – это невозможно жить. Это только действительно на хлебе и воде сидеть и во всем себе отказывать. Поэтому об этом надо напоминать власти. И добиваться, чтобы Путин хочет сейчас проводить голосование по Конституции, вот давайте в преддверие голосования, уж если вам нужна поддержка людей, сделайте какие-то реальные шаги в сторону социального государства. Я не то чтобы в это сильно верю, но это мое такое предложение. Это одна из мер. И, конечно, общественные работы. Во всем мире в трудные времена, когда высокая безработица, государство применяет такую форму как общественные работы.



С.Удальцов: Это не признак того, что мы все рабы и нас посадили на цепь

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Не то, что у нас в Уголовном кодексе.

С. Удальцов― Нет, это не принудительные работы за какие-то преступления или правонарушения, а общественные работы абсолютно мирные. С оплатой. Но не ниже тех же двух МРоТ это минимум. 25 тысяч и больше. У нас есть огромное количество возможностей строительной отрасли, благоустройства, озеленения. Сферы услуг, сельское хозяйство. Чтобы эти миллионы людей, которые сейчас окажутся без работы, ну понятно, их можно просто держать на пособии. Гораздо эффективнее, это для страны было бы полезнее, для экономики, естественно, в добровольном порядке нашлось бы немало желающих поработать и получить побольше, чем эти 25 тысяч. Пока я не слышу о такой программе со стороны правительства. И федеральных чиновников. Пора бы уже об этом задуматься. Но в целом, если поддержка населения не будет увеличена, причем кардинально, я думаю, что негатив по отношению к власти будет только усиливаться. И на всех грядущих голосованиях и по Конституции и выборы осенние, в ГД будут большие проблемы у «Единой России». И в целом у партии власти.

А. Плющев― А они вообще будут? Потому что тут приняли поправки к выборному законодательству, и там ни тебе подписи собрать, ни проголосовать нормально. Потому что и электронное голосование возможно, и почта. Разве будут проблемы у «Единой России» после этого?

С. Удальцов― Вы знаете, есть, понятно совсем мрачные прогнозы, что уже в ближайшее время все выборы переведут в дистанционный формат. То есть электронный. Который невозможно контролировать. Невозможно их отслеживать. И будут просто рисовать любые цифры. В теории это возможно. Но давайте все-таки более приземлено порассуждаем. Вообще голосование, например, по Конституции. Зачем оно нужно Путину. Давайте согласимся, в том формате, в котором вносятся поправки, это не новая редакция Конституции, которая требует референдума и так далее. Они могли ограничиться принятием в парламенте и решением Конституционного суда. Могли бы? – конечно могли. Для чего Путин затеял всю эту историю, ему нужна дополнительная легитимность. Чтобы можно было ссылаться на поддержку большинства народа. Это очевидно. В таких условиях и сейчас голосование по Конституции ломать через колено, фальсифицировать и писать какие-то безумные цифры, это очень опасно. Где же там будет легитимность. Да и дальше любые выборы, если их превратить в полнейший фарс, сегодня это и так фарс. Но это еще не на сто процентов. Какие-то возможности остаются. И контроля и где-то избраться. Хотя бы умеренной оппозиции. Но если перевести в полный дистанционный бесконтрольный формат, то извините, народ просто плюнет на все выборы. Какая-то часть поедет картошку окучивать, а оппозиция пойдет на улицы. Потому что отпадут последние люди, что можно через выборы как-то менять власть, систему, политику государства. Это очень опасная игра, поэтому я думаю, что власти все-таки воздержатся от тотального перевода голосования в такой бесконтрольный формат. И нам надо постоянно об этом говорить, что если это произойдет, то ни о какой легитимности вообще речи не может идти. Люди будут надеяться только на какие-то стихийные методы протеста и уже, по сути, будет такой революционный сценарий отрабатываться. Поэтому я думаю, они будут точечно, как в Москве в прошлом году на 3-х округах был эксперимент. Он показал всю порочность этой истории, когда накрутили голоса, по моему убеждению в пользу своих кандидатов. Может быть, сейчас будет точечно такой же эксперимент по России по другим регионам. Но полностью к этому перейти, я думаю, если только народ вообще будет молчать, если оппозиция будет полностью недееспособной. Тогда они к этому придут. Но я думаю, мы не будем на это смотреть терпеливо. Наоборот будем всячески противодействовать. Поэтому не так все страшно. Но надо этому противостоять. Для этого и нужна политическая активность максимальная. Всех сил.

А. Плющев― Сергей, вынужден вас прервать. Но мы продолжим. Будет возможность обсудить, в том числе чуть подробнее по поправкам в Конституцию.

НОВОСТИ

А. Плющев― В программе «Особое мнение» сегодня политик Сергей Удальцов. Мы продолжаем. Мы не договорили, мне кажется по поправкам в Конституцию. Вообще в принципе Путину вы говорите, что это легитимация. То есть, зачем это нужно. Вы говорите, что это легитимация. Но ведь на самом деле мне кажется, что повестка с тех пор, когда придумывалось это голосование и вообще поправки в Конституцию, она ушла далеко вперед. В том числе и у людей, и у того населения, к которому все время апеллирует Путин. И теперь вообще имеет ли смысл его проводить.

С. Удальцов― На мой взгляд, безусловно, Путин попал в ловушку с этим голосованием. Зная наперед, если бы знал, что будет такая ситуация с вирусом, он бы, я думаю никогда это голосование вообще не обозначил. Но попал в такую ситуацию. Теперь как выбираться из нее. Конечно, мы оппозиция, вообще многие мыслящие граждане очень критично оценивают саму историю с поправками. И сам формат их выработки был абсолютно непрозрачный, недемократичный. Мнения широких слоев населения, той же оппозиции, по сути, было проигнорировано. То есть декоративный формат.

А. Плющев― Как обычно, Сергей.

С. Удальцов― Тем не менее, нельзя же с этим согласиться. Даже если как обычно. Второй момент. Конечно, формат самого голосования. Были различные предложения и у нас, и у других оппозиционеров. Давайте проведем референдум. Давайте сделаем нормальное наблюдение со стороны оппозиции, как это есть на тех же выборах в парламент и президента. Более-менее. Давайте дадим возможность проголосовать как минимум… поправок, если по каждой считать, что слишком много бумаги надо будет израсходовать. Но все это было проигнорировано. Тот формат, который сейчас нам озвучен, это конечно мошенничество политическое. Контроля нет. Дистанционно, досрочно. Кручу, верчу, любые цифры можно нарисовать. Какое может быть доверие, тут явное противоречие с заявленной целью и теми методами, которые планируется достигать. То есть нужна легитимность, но методы абсолютно не легитимные. Поэтому мы считаем, особенно в условиях коронавируса, давайте скажем откровенно, если даже голосование будет назначено на 8 июля, это еще не конец будет эпидемии. Риски будут оставаться. И в этот период гнать людей на голосование это конечно, помимо всего прочего еще и кощунство. Еще и нарушение безопасности. По совокупности мы за отмену голосования и за вообще новую процедуру, нужны новые поправки. Сейчас жизнь сама ставит, нужны новые более кардинальные поправки в Конституцию. Но пойдет ли на это власть, очевидно, что нет. Путину надо как-то доиграть всю эту историю.

А. Плющев― Напомните, пожалуйста, позицию. Вот голосование проводится. Вы будете призывать своих сторонников не ходить или ходить и как голосовать.

С. Удальцов― Да, я сейчас скажу. То есть поэтому Путину отменить голосование, на мой взгляд, сейчас никак невозможно. Потому что это будет ставить под удар вообще его авторитет. Он много раз подчеркивал, что поправки возможны, только если их поддержит народ. Вступление в силу. Сейчас отменить голосование и оставить все как есть, это значит или поправки нужно отменять и все начинать сначала. Или принять, что их утвердил парламент. Ни то, ни другое невыгодно для Путина, это будет бить по его личному авторитету. Поэтому, к сожалению, они сейчас будут протаскивать это голосование. Мы это видим. И я считаю, что здесь оппозиции неплохо было бы сформировать такую тактическую коалицию. Я знаю очень многие, я слышал «Парнас» к бойкоту уже принял решение призвать. В «Яблоке» похожие настроения. У сторонников Навального. Многие за бойкот. КПРФ еще нет окончательного решения, но в частности московская организация еще в марте заявила, что в таких условиях участвовать в этом фарсе бессмысленно. То есть позиция активного бойкота, я ее лично тоже придерживаюсь. «Левый фронт» примет официальное решение, как только будет объявлено голосование. Мы еще посоветуемся внутри своего коллектива. Но, скорее всего, да, будет такая линия, активный бойкот. Это подразумевает не просто сидение дома в день голосования, а приход к избирательным участкам. Там можно в принципе собираться как раз для того, чтобы демонстрировать, что мы не участвовали и не поддерживаем. Мирно собираться. Не надо нарушать, митинговать. Просто находиться, общаться и параллельно контролировать явку. Потому что, на мой взгляд, власти сейчас более важна явка. Нарисовать результаты при отсутствии контроля гораздо проще, явку натянуть, если будут пустые избирательные участки, будет эта картинка или будет очень мало народу. Это все-таки гораздо тяжелее. Сразу будут визуально сомнения у людей, а в чем истина и где правда. Поэтому я считаю, что тактика активного бойкота она эффективна и чем больше оппозиционных структур будет ее поддерживать – тем лучше. Но даже те, кто пойдет голосовать против, я знаю, есть ряд людей, которые считают, что нужно прийти и проголосовать против. Все равно мы с ними можем как-то консолидировать усилия и на каких-то протестах до этого голосования, после. Запрет на массовые акции он не будет бесконечен, я думаю. Будет запрет, значит какие-то одиночные пикеты. Гуляния. Мы найдем формат. Так, чтобы не подставлять людей.



С.Удальцов: Призываю двигаться к возрождению политической жизни в Москве и в России

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Подождите. Вы думаете, что разрешат массовые акции? По меньшей мере, снимут запрет до голосования по Конституции.

С. Удальцов― Мы к этому призываем как минимум. Я не питаю иллюзий, но какой-то процент вероятности есть всегда. Может быть власти захотят соблюсти иллюзию демократии. Может такой вариант…

А. Плющев― Давно такое было в России? Бывало.

С. Удальцов― Понимаете, теоретически возможно все. Они же тоже мониторят разные настроения. Они могут сыграть каким образом. Ближе ко дню голосования снять запрет. При этом провести какое-то масштабное мероприятие на Тверской с участием ОНФ, «Единой России». Они же в марте планировали такое мероприятие. На Манежной площади. Из-за коронавируса его отменили. Ну, как было Поклонная гора, Болотная площадь. Это как один из вариантов. Может быть не полный запрет, но мы найдем формы как свое недовольство выразить. В общем, в любом случае, если власти нужна легитимация этого процесса принятия поправок в Конституцию, где главное напомню – обнуление сроков Путина. С этим согласиться я считаю никак нельзя. Это уже вообще выходит за все рамки здравого смысла. И законности, и демократии и прочее. То задача оппозиции эту легитимность понизить. Максимально. Через протест, через скоординированную информационную кампанию и через какие-то активные действия в день голосования. Даже если власти нарисуют нужные им цифры, чем более это будет выглядеть искусственно, фиктивно, скандально – тем я считаю, больше будет дальше возможностей этот процесс отыграть назад. Оспорить и просто игнорировать. Так что тут ничего не придумаешь. Я за создание широкой коалиции по данному вопросу. Мы сейчас ведем переговоры с либеральными союзниками, и с левыми, естественно. Я думаю, тут может быть довольно широкая кооперация усилий, потому что мнения во многом совпадают, и я бы поработал за этот месяц-полтора над укреплением этого взаимодействия.

А. Плющев― Сергей, как вы относитесь к тому, что парад объявил президент накануне. Вообще люди левых убеждений, левых организаций, они всегда очень патриотичны и приветствуют подобного рода мероприятия как парад и так далее. Что-нибудь вроде этого. Как насчет парада 24-го июня.

С. Удальцов― Безотносительно того, отношусь я к левой оппозиции или к какой-то другой бы относился. Я в целом занимаю, безусловно, патриотическую позицию. Не по отношению к действующей власти, а по отношению к своей стране. И, на мой взгляд, победа в Великой Отечественной войне это святое. Без преувеличения святое. Немало других есть важных дат, каких-то праздников. Но это святое, которое консолидирует практически все общество. Может быть, есть какие-то исключения. Поэтому по поводу этой темы я бы считал правильным начинать какую-то дискуссию. Развивать споры. Парад должен пройти. Если я, например, подвергаю сомнениям, нужно ли в условиях кризиса тратить 14,6 млрд. рублей как минимум на голосование по Конституции это фиктивное. Это да. Но парад, я считаю это святое.

А. Плющев― Но я в том числе про эпидемическую опасность спрашиваю, разумеется.

С. Удальцов― Раньше или позже его провести нужно. «Бессмертный полк» у меня вызывает больше вопросов. Потому что парад это все-таки будет без зрителей, там участники его какую-то дистанцию соблюдают.

А. Плющев― В войсках уже было полно заражений. Во время репетиций.

С. Удальцов― Было полно. Может быть, разумнее было этот парад провести в сентябре. Да, тут можно пообсуждать. Но уже раз он объявлен, я все-таки не думаю, что в частности оппозиция много приобретет сторонников, если будет эту тему именно парада качать и оспаривать и говорить, что не нужно проводить. Это мое личное мнение. Может быть, и лучше его было провести в сентябре. Согласен. Но критичного я все-таки здесь ничего не вижу. У нас есть масса других претензий к власти. И давайте лучше на них концентрироваться. А парад все-таки, как ни крути, это вещь, которая касается святой победы. Да, власть свои грязные руки к этому тянет, на этом пиарится. Да, это, к сожалению, присутствует постоянно. Но это не значит, что мы должны из-за этого отвергнуть победу. И впасть уже в какие-то крайности, когда начинают выкладывать портреты Гитлера, Геббельса и прочее. В Интернете. Это уже что-то нездоровое. Для нашего народа это какое-то табу должно быть. Что-то святое должно быть. Неважно, ты сторонник власти или оппозиции. Победа, на мой взгляд, это из этой категории. Ни убавить, ни прибавить.



С.Удальцов: Путин попал в ловушку с этим голосованием

А. Плющев― Со всем уважением к вашей смелости, вашим акциям, вообще удобный вы оппозиционер получаетесь. Прогулки по расписанию – хорошо. Парад во время эпидемии – отлично. Ведётесь на всякие разводки типа выкладывания Гитлера и так далее. Государственной агитации и пропаганды. Прямо замечательный оппозиционер. Очень удобный.

С. Удальцов― Вы знаете, можно долго спорить, кто у нас самый лучший оппозиционер. Я не претендую на какие-то места в хит-парадах. Но я считаю, что все-таки главное сегодня, что людей в первую очередь беспокоит. Это, конечно, нищенская социальная сфера. Низкие доходы и вокруг этого и надо строить основную работу. Ущемление трудовых прав. А все остальное это немножко, не скажу искусственная повестка, но она второстепенная. А что касается удобности или нет, ну (короткая ремарка) — если бы я был так удобен, вряд ли бы я сейчас сидел под административным надзором, когда никуда не пойти, не уехать. Вряд ли бы у меня была эта судимость. Поэтому я просто, на мой взгляд, занимаю достаточно здравую позицию. Патриотическую позицию при этом. И никак от этого не страдаю. Но это не значит, что я вдруг стал поклонником действующего президента, его политики. Нет, просто это диалектика и жизнь не так проста и примитивна, как кому-то кажется.

А. Плющев― Благодарю. Сергей Удальцов, политик сегодня был героем программы «Особое мнение». Напомню, что в 19 часов в программе «Особое мнение» Дмитрий Гордон, журналист. В 20 часов в программе «Лукавая цифра» — журналист Евгений Киселев. И журналистские вечера у нас продолжит Александр Невзоров, публицист. «Невзоровские среды» в 21 час как всегда. Спасибо, до свидания.