М. Наки― Здравствуйте. Это «Особое мнение» журналиста Юрия Сапрыкина. Здравствуйте.

Ю. Сапрыкин― Здравствуйте.

М. Наки― Отлично я вас слышу. Я вас вижу и наши зрители на Ютуб-канале «Эхо Москвы» тоже вас видят. Включая радиослушателей. Не можем мы обойти стороной парад, объявленный короткое время назад. Скажите, пожалуйста, ваши какие-то впечатления по этому поводу. Было ли это неожиданно?

Ю. Сапрыкин― Я не могу сказать, что был большой сюрприз. Идея о том, что парад перенесут на конец июня, на годовщину парада победы в 45-м году, она напрашивалась и витала в воздухе. Много было на эту тему прогнозов и инсайдов и всего прочего. И да, в какой-то момент стало понятно, что ситуация с заболеваемостью и со статистикой она не помеха этой идее. А скорее она должна будет тоже как-то обстроиться и по команде «равняйсь, смирно» пойти в нужном для организации парада направлении.

М. Наки― Правильно ли я понимаю, что вы не доверяете статистике. Судя по вашей риторике.

Ю. Сапрыкин― Я не доверяю, да, я не могу сказать, что доверяю этой статистике на сто процентов. У меня нет оснований для того, чтобы обвинить кого-то в приписках или занижении или в чем-то таком. Но очень много несовпадений. О которых писала и Медиазона. Которые вскрываются внезапно, когда вдруг случается что-то в отдельном регионе вроде Дагестана, например. Вот есть история с цифрами по регионам, которые обязательно заканчиваются на 9 или на 1, чтобы не давать круглое число. Я очень внимательно слежу за цифрами по родной для меня Тульской области. И там каждый день действительно либо 89 заболевших, либо 91. В общем, обязательно какое-то близкое к круглому, но не круглое число. Ну и знание о том, как работает наша административная система, тоже не добавляет к этому доверия.

М. Наки― А что за знание?

Ю.Сапрыкин: Идея о том, что парад перенесут на конец июня, на годовщину парада победы в 45-м году, она витала в воздухе

Ю. Сапрыкин― Знания о том, что тебе нужно показать наверх отчет, который совпадает с ожиданиями верха о том, как у тебя в регионе должны обстоять дела. Если верх считает, что пик пройден, мы вышли на плато или уже сбегаем с этого плато – значит, цифры тоже должны двигаться примерно в ту же сторону. Вне зависимости от того, что там на самом деле происходит. И опять же, я не хочу никого обвинять в такой специальной злонамеренности, потому что помимо этой манипуляции мелких подвижек туда-сюда, цифр за конкретный день, есть же действительно вещи, которые мы про этот вирус не до конца понимаем или возможность интерпретировать их, так или иначе. Самая простая из них – записывать человека с положительным тестом в умершие от инфаркта, если у него случился инфаркт. Или в умершие от коронавируса. В разных странах этот вопрос решается, так или иначе.

М. Наки― В разных странах этот вопрос решается, так или иначе. Но летальность у нас самая низкая.

Ю. Сапрыкин― Да. Подозреваю, что у нас не то, что в разных странах в разных больницах — разных палатах этот вопрос решается по-разному.

М. Наки― А как вот эти две вещи в вас уживаются. Что с одной стороны вы говорите, что не хотите никого обвинять, занижение или прочее. А с другой стороны говорите, что вот, зная, как у нас это администрируется и про публикации из разных регионов и цифры подозрительные с девятками, с нулями на конце. Эти вещи разве не противоречат друг другу. Или у вас какие-то собственные соображения.

Ю. Сапрыкин― Я просто не хочу никого обвинять.

М. Наки― Понятно. Но вам из-за того, что этот парад будет через месяц даже, вам это кажется опасным или нет? Понятно, что вы не врач, не эпидемиолог, но нам последние два месяца все, включая и власть, и Владимира Путина и всех остальных рассказывали про опасность коронавирусной инфекции, призывали сидеть дома и прочее. А вот теперь через месяц будет парад. Кажется ли вам это опасным или безопасным. Или долгожданным.

Ю. Сапрыкин― Опасным для участников парада?

М. Наки― Можете разные категории оценить.

Ю. Сапрыкин― Для участников парада – безусловно, да. Мы видим, что на выходе из карантина, сейчас, например, есть история про город Берлин, где все вроде открылось и в самые суровые времена не очень-то закрывалось. И сейчас индекс заболеваемости начал увеличиваться сразу. Понятно, что на выходе из карантина, как только люди начинают друг с другом больше общаться, они начинают друг друга больше заражать. При этом в местах, скажем так, каких-то закрытых сообществах, где люди существуют вместе на малой территории и очень тесно друг с другом общаются: монастыри, воинские части, вахтовые поселки, СИЗО…

М. Наки― Тюрьмы.

Ю. Сапрыкин― Да. Дома престарелых. Эта опасность заражения естественным образом больше. Сейчас мы свозим в Москву солдат из разных воинских частей, которые будут тренироваться и, собственно, мы помним историю про курсантов, кажется, Нахимовского училища в Санкт-Петербурге, которые во время предыдущих тренировок к отмененному впоследствии параду тоже успели как-то в массовом порядке заразиться. Я не исключаю, к сожалению, того, что это произойдет и сейчас. Цифры новых заболевших вряд ли будут через месяц сильно отличаться от тех, которые были месяц назад.

Ю.Сапрыкин: Риски осознаются, но есть желание все-таки как-то отметить юбилей победы. Не перенося его на какой-то неопределенный срок и для Путина это принципиальный вопрос

М. Наки― На наш взгляд эти риски осознаются или просто не понимаются людьми или человеком, принявшими решение о проведении данного парада.

Ю. Сапрыкин― Я думаю, что риски осознаются. Но с одной стороны есть желание все-таки как-то отметить юбилей победы. Не перенося его на какой-то неопределенный срок и понятно, что для Путина это принципиальный вопрос.

М. Наки― А почему для него это принципиальный вопрос. Учитывая, что уже слышали, что 75-летие победы будут отмечать несколько лет. У нас есть и другие даты. 3 сентября. В чем критичность того, что через месяц с рисками, если верить вам, для тех, кто будет участвовать в параде, вот обязательно провести это шествие, не шествие.

Ю. Сапрыкин― Тут мы вступаем на зыбкую почву чтения чужой загадочной для нас души.

М. Наки― Зыбкую, но интересную.

Ю. Сапрыкин― Я подозреваю, что те слова, которые говорил Лукашенко перед парадом или во время парада 9 мая в Минске о том, что наши деды не жалели своих жизней, а что же мы теперь должны струсить и спрятаться и не почтить их память. Они в душе нашего самого главного начальства, в общем, сильно отзываются. Тут есть некоторое лукавство, потому что спрятаться или не спрятаться должны солдаты, которые будут принимать участие в параде. А не само верховное начальство. Но на каком-то общем мировоззренческом уровне я думаю, что логика примерно такова. Ну вот, мы преодолели самый тяжелый период, но все равно мы должны как-то, не сильно откладывая и ничего не боясь, все-таки отметить 9 мая так, как мы привыкли его отмечать. И здесь где-то рядом понятно, что маячит призрак по поправкам в Конституцию. Дата, которая не объявлена, но которую тоже откладывать далеко не хочется.

М. Наки― Как-то совсем этот призрак маячит непонятно. Потому что, скажем так, проведение парада перед голосованием было бы понятной вещью.

Ю. Сапрыкин― Скорее всего так и будет. В один день это произойдет или в соседние дни, понятно, что эти два больших события друг к другу будут привязаны. И парад в этом смысле тоже такой знак, что вновь возвращаемся к мирной жизни. К жизни без карантина. И вот у нас остался должок, осталось голосование. Давайте мы его немедленно проведем.

М. Наки― Просто странно получается. Буквально вчера помню, как поехала машина со штандартом в Кремль, и все такие: о, сейчас будет объявление поправок голосования в Конституцию. Приехал Владимир Путин в Кремль, поговорил там про РЖД. И про вагоны «Ласточка». Сегодня опять объявляют парад и все такие: о, следующим словом, наверное, будет голосование по поправкам в Конституцию. И нет, опять этот парад стоит. И все еще не объявлены поправки. Вы говорите, что эти два события должны как-то недалеко друг от друга сохраняться. Но почему их до сих пор все ждут, ждут поправок, но про них ничего не говорится.

Ю. Сапрыкин― Дождемся. Завтра объявят, послезавтра. Неважно. Давайте вернемся к вопросу через неделю, и мы уже все будем знать. Понятно, что если вся Москва завешана билбордами, где девочка милая обнимает еще более милого котика и рядом написано, что ответственное обращение с животными это должно быть прописано в Конституции – эти билборды не могут висеть бесконечно. Они запылятся в прямом и переносном смысле. Необходимость этих поправок люди, у которых и так полно тревог и забот, постепенно перестанут обращать внимание. Так что голосованию быть и конечно парад к нему будет привязан как…

Ю.Сапрыкин: Голосованию быть. И если власть, если начальство сказало «а», оно должно сказать «б»

М. Наки― Мотивирующая часть.

Ю. Сапрыкин― …внушать людям оптимизм, боевой дух.

М. Наки― А вы уверены, что будет вообще голосование по этим поправкам? То есть они уже как-то призрачно действуют, люди про них подзабыли, несмотря ни на билборды, на рекламу. Может быть, они и откажутся от этой идеи. Потому что когда мы говорим про парад, вы правильно отмечаете, что это риск в первую очередь для военных. А голосование по поправкам это как-то больше касается и военных тоже, конечно, но и гражданских. Не может быть такого, что не будет этого голосования. Или вы тоже тут видите некую важность для Путина и власти в целом.

Ю. Сапрыкин― Оно, безусловно, будет. Я должен сказать, что в самом начале карантина мне казалось, что это все обнулится, так же как и президентские сроки. Что за время эпидемии и связанных с этим экономических трудностей, просто слетит с повестки дня. Но, судя по всему, нет. Голосованию быть. И если власть, если начальство сказало «а», оно должно сказать «б». Отказаться от этой идеи после того, как она столько раз меняла свой смысл и внутреннее наполнение и в итоге стала референдумом о фактически доверию конкретно Путину. После этого отказаться конкретно Путин от нее не может. Если бы это было голосование, как было в каких-то предыдущих итерациях за традиционную семью или за перенос какого-то баланса сдержек и противовесов во власти…

М. Наки― За Бога там еще было.

Ю. Сапрыкин― Госсовет или еще что-то. Или пропишем статус русского языка, наверное, нужно было бы отложить это в какой-то долгий ящик. Но поскольку это вопрос буквально продление президентских сроков – нет, конечно, это надо сделать.

М. Наки― Скажите, пожалуйста, люди как на парад отреагируют на ваш взгляд? Люди-то ждут. Парада не было, 75 лет – круглая дата. Люди измучены карантином, в разных его проявлениях. Точнее карантинными ограничениями. Постоянными обращениями президента и прочее. И более того, издевательский с точки зрения некоторых парад, который прошел в Беларуси. Там ничего не страшно, парад и все хорошо. Насколько на ваш взгляд люди ждут этого парада, оценят они его. Или наоборот он вызовет раздражение и негатив.

Ю. Сапрыкин― Люди отреагируют по-разному. Потому что люди вообще разные. И если попытаться собрать типичные возможные реакции, то мне кажется, что их будет три. Люди, которым в принципе не нравятся парады в Москве и которые каждый год пишут в фейсбуке: ну что же это за бездарная трата денег и как же надоели эти репетиции, перекрытия дорог. Скорые проехать не могут. Этим людям этот парад не понравится еще больше, чем предыдущие. Люди, которые видят в этом действительно какой-то важный для себя знак памяти, важный символический ритуал, которым нравятся военные, марширующие по Красной площади – в них это вселяет гордость за страну. Таких людей много. И им этот парад понравится. Подозреваю, что большинство, молчаливое большинство, в общем, этого парада более-менее не заметят. Потому что проблем, которых в их жизни было и без того достаточно за время карантина стало еще на порядки больше.

Ю.Сапрыкин: Подозреваю, что молчаливое большинство этого парада более-менее не заметят. Потому что проблем в их жизни за время карантина стало еще больше

М. Наки― Представим, что вы тоже человек, к какой из трех категорий вы относитесь?

Ю. Сапрыкин― Я не могу сказать, что у меня это вызывает какое-то активное раздражение. Скажем так.

М. Наки― То есть к третьей.

Ю. Сапрыкин― Нет, я уважаю чувства людей, для которых это важно. Хотя, наверное, к ним не отношусь, скажем так.

М. Наки― К следующей теме. Про память. Потому что парад – тоже часть памяти. Здесь про память, но немножко в другом контексте. Вы наверняка слышали или видели обращение дочери Эдуарда Успенского, Татьяны Успенской, которая попросила организаторов детской премии новую литературную премию для детских книжек именем Эдуарда Успенского. Потому что у нее большое достаточно письмо, где она подробно рассказывает, что происходило с ней, с ее семьей. И что Эдуард Успенский в быту в отличие от публичного образа был человеком не просто жестким, а осуществлял насилие, потворствовал насилию. И она считает, что нельзя, чтобы этот человек был связан с премией для детской литературы. Как вы относитесь к ее пожеланию и реакции организаторов премии, которые сказали, что творчество отдельно, а жизнь человека отдельно.

Ю. Сапрыкин― Тяжелая история. Подозреваю, что похожие истории мы будем переживать еще неоднократно. Потому что скажем так, деятели искусства, знаменитости, люди культуры они потеряли какую-то ранее бывшую у них охранную грамоту, которая позволяла обществу их аудитории, их зрителям, скажем так, не лезть в их частную жизнь или не обращать внимания на их частную жизнь. Если ты снимаешь прекрасное кино и если ты вообще пишешь замечательные детские книги, если ты любимец публики и так далее, то тебе это дает некоторую индульгенцию на что угодно.

М. Наки― Выдавало.

Ю. Сапрыкин― Да. Даже если как в случае с Романом Полански. Американским кинорежиссером доигрался до совсем уже каких-то уголовных обвинений в развращении несовершеннолетних. Хорошо, ты уезжаешь из Америки и живешь в Европе долгие десятилетия. Где прекрасно, оставаясь для всех кинозрителей, прежде всего, великим кинорежиссером. А уж кого ты там развращал – дело десятое. Ну вот шкала ценностей за последние годы сильно поменялась. Это охранная грамота она пропала, срок ее годности истек. И нам как обществу предстоит, наверное, долго и мучительно определять какой-то новый консенсус, может ли художник быть в быту сволочью, может ли человек, который пишет гениальные книги и как относиться к этим книгам, если мы узнаем про него, что он бьет жену и детей. Можем ли мы отделить книги от знания от его поведения в быту.

М. Наки― Как вы отвечаете на этот вопрос для себя.

Ю. Сапрыкин― Я отвечаю на этот вопрос по-разному. В отношении разных людей. У меня нет какой-то пока универсальной шкалы, которую можно приложить ко всем. А отношении Успенского если все это правда, а там сообщаются такие леденящие подробности, что наверное, сложно было бы их выдумать.

Ю.Сапрыкин: Если ты снимаешь прекрасное кино или пишешь замечательные детские книги, если ты любимец публики это дает некоторую индульгенцию на что угодно

М. Наки― Ну там и друг семьи присоединился тоже.

Ю.Сапрыкин: Может ли художник быть в быту сволочью? Можем ли мы отделить книги от знания от его поведения в быту?

Ю. Сапрыкин― И про секту Столбуна и всякое разное. Это конечно чудовищно. И вот так издеваться над детьми – это чудовищно и недопустимо. Но при этом я, наверное, не буду отбирать у детей своих книжку про Крокодила Гену или в моменты просмотра мультфильма про Простоквашино рассказывать им о том, что вы знаете, как бы автор этой книжки он детей-то… а бил ремнем. В быту. Нет, дети пусть читают и смотрят. Но называть именем этого человека, ставить ему памятники, относиться к нему как к большому деятелю искусств уже в среде, во взрослых сообществах, по-моему, не очень допустимо. Я вот не знаю, самый болезненный для меня вопрос что ли – мой коллега… уже несколько месяцев снимает фильм… и была большая кампания краудфандинга, люди…

М. Наки― Про кого снимает, извините, связь немножко барахлит.

Ю. Сапрыкин― Про Эдуарда Успенского. Буквально. И этот фильм, который снимается за народные деньги. То есть вот наш любимый писатель, любимый сказочник, давайте соберем энную сумму, и мы для вас снимем про него фильм. Эта сумма была собрана. Фильм снимается. И вот что за фильм теперь за народные деньги можно снять про любимого сказочника. Это будет по-прежнему фильм про человека, который подарил нам всем дядю Федора, Чебурашку и гарантийных человечков или это будет теперь разоблачение.

М. Наки― И люди, которые деньги давали, давали явно не на разоблачение.

Ю. Сапрыкин― Да. И как вот этот вопрос опять же в отношениях с аудиторией, которая за что-то заплатила и что-то явно ожидала увидеть, как теперь его решать. Вот это непростая проблема. Скажем так. Еще раз, дети пусть читают книжки. Книжки прекрасные. Но в наших взрослых больших культурных сообществах по-прежнему относиться к фигуре автора так, как будто ничего не было – наверное, не получится.

М. Наки― Мы сейчас сделаем перерыв на новости. К этой и другим темам вернемся. На Ютуб-канале «Эхо Москвы» продолжается трансляция.

НОВОСТИ

М. Наки― Это программа «Особое мнение». Мы перед перерывом обсуждали Эдуарда Успенского и премию, которую назовут, по крайней мере, полны решимости назвать в его честь. И письмо его дочери Татьяны Успенской, которая говорит о том, что в жизни, в быту он был совсем не таким как публичный его образ. Вы сказали, что вот мы переживаем некоторый слом в обществе, что теперь нет индульгенции у этих людей. И это примерно то, что в письме своем Татьяна Успенская пишет. Она пишет: «Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать все, что угодно?» Пока, по крайней мере, организаторы премии ей буквально отвечают, что да. И говорят, что мы все равно назовем. То есть слом, о котором вы говорите, пока не похоже, что он произошел.

Ю. Сапрыкин― Он происходит… И я думаю, что и премии во всех этих обстоятельствах недолго осталось носить имя Успенского, что бы сейчас ни думали организаторы. Так оно само собой произойдет. А слом действительно происходит и он не первый в истории человечества. То есть мы, наверное, в какой-то момент, я не могу сейчас точно зафиксировать, пережили похожий слом, когда, например, лидеры государств или правители, священные особы потеряли индульгенцию на то, чтобы быть убийцами и насельниками. Какой-нибудь там Ричард Третий или граф Синяя Борода. В тот момент, когда они убивали своих жен, наверное, обществом это, в общем, вполне принималось и разделялось. А в какой-то момент стало абсолютно недопустимым. Мы нашим королям, президентам и так далее не даем им этого делать. Наоборот, если проявляется какая-то червоточина в их частной жизни, в истории с Клинтоном и Моникой Левински. Мы требуем от них отчета. Действительно ли это было. Залезаем в их личную жизнь, потому что она не личная. А во многом общественная. Вот теперь происходит ровно то же самое с деятелями культуры. У них гораздо дольше продержался этот иммунитет. Но наверное, это в известном смысле неизбежно. Если ты инженер человеческих душ, то ты не можешь делать в своей частной жизни нечто прямо противоположное тому, что ты проповедуешь. Пишешь для детей, учишь их быть хорошими и добрыми, можешь одновременно своих детей бить. И это не только личное дело. Я должен сказать, что у меня был где-то несколько месяцев назад случай, когда мне самому пришлось очень быстро по-другому посмотреть на эту проблему. Была история с художником Гогеном. Чьи картины во время очередной выставки в Лондоне уж не помню, была Национальная галерея. В аудиогиде слушателям решили рассказать, что Гоген, в общем, не должным образом обращался с девочками таитянками, где он жил и которых запечатлел на своих картинах. И меня попросила написать об этом «Медуза», и я как-то сразу на автомате написал бурный страстный текст. «Руки прочь от Гогена». Вы замахнулись на великое искусство. А потом через какое-то время подумал: а собственно, что. То есть а что такого, мы все взрослые люди, что такого в информации о том, что Гоген недолжно обращался с 13-летними девочками. Это как бы мы не сможем решить, что с этой информацией делать? Мы должны ее как-то прятать под ковер или оправдывать его тем, что он делал великое искусство. Великое искусство не перестает быть великим. Его картины не учат насилию и не учат злу. В них нет ничего кроме какого-то прекрасного райского светлого мира. Но от этого знания от нас не убудет, я бы сказал.

М. Наки― Оптика меняется для многих людей и ассоциируется произведение непосредственно с авторами. И воспринимается уже совсем по-другому.

Ю. Сапрыкин― Значит, эти люди будут по-другому это воспринимать. И я, наверное, не откажусь от своих чувств по отношению к этому искусству, но это знание заставляет меня и других людей делать какие-то важные для себя поправки по отношению…

М. Наки― Но премию художественную именем Гогена можно называть теперь?

Ю. Сапрыкин― Я бы сейчас не стал.

М. Наки― Скажите, пожалуйста, а мы в этом плане как Россия чем-то отличаемся.

Ю. Сапрыкин― Это не то чтобы знание, которое от нас скрывали. Гоген сам писал в книге…

М. Наки― Те, кто интересовался.

Ю. Сапрыкин― Но культура на это смотрела как-то иначе. Вот такое прекрасное романтическое приключение. Что-то из области магии. Или погружения в мир первобытных народов. Сейчас культура в какой-то своей части видит в этом действительно насилие, эксплуатацию.

М. Наки― Так вот мой вопрос. Есть ли здесь у России какая-то специфика. Мы видели реакцию на тот же законопроект о домашнем насилии. Истории не то чтобы параллельные, но несколько пересекаются. Мы в этом плане этот слом, который произошел где-то, в том числе внутри вас в истории с Гогеном, он в России может как-то не произойти или вообще пойти в другом направлении.

Ю. Сапрыкин― Не может.

М. Наки― Почему?

Ю. Сапрыкин― Потому что цивилизация едина в каком-то смысле и ее моральные нормы смещаются одинаково, по крайней мере, для какой-то европейской цивилизации, к которой мы, безусловно, принадлежим. Что бы нам ни говорили про то, что Россия это какой-то обособленный остров, это отдельные люди, не такие как все. У нас свой генетический код. Нет. Код генетический у нас такой же, как у всех людей на свете. И в культурном смысле то, что происходит в Европе, оно рано или поздно придет и сюда. Мы в этом смысле не остров. Моральные нормы везде сдвигаются одинаково. Если в какой-то момент европейская цивилизация понимает, что смертная казнь это нечто невозможное – это аномалия. Дальше в этот момент на этой территории может править Сталин, и людей будут убивать сотнями тысяч. Или десятками тысяч. Но через некоторое время это понимание придет и сюда. Точно также с этими новыми нормами. Понятно, что здесь традиции такого авторитарного начальства закрытых полувоенных структур, пацанской этики, тюремной этики, они может быть сильнее и глубже укоренены, чем где-либо. Но это все неизбежно будет как-то все больше и больше маргинализироваться. И не исчезнет никогда при этом. Мы же понимаем, что, говоря о новой…, все равно везде будут люди, которые будут отрицать, не понимать. Этому сопротивляться. И не примут до конца никогда. Невозможно всех заставить ходить строем. Но то, что это, безусловно, такое отношение станет мейнстримом и нормой – да, я в этом убежден.

М. Наки― Говоря про культуру, генетический код. Есть еще один сюжет на прошедшей неделе. Достаточно бурно обсуждался. Это граффити с Бродским. Которое почти сразу было уничтожено или, по крайней мере, покрыто слоем краски, а затем на нем появились стихи. Эта история на ваш взгляд что-то наше такое про закрашивание заборов. Если нарисовано вдруг на них что-то без санкции. Или история никак не впечатлила вас.

Ю. Сапрыкин― Эта история одного конкретного идиотического постановления или пункта в регламента городских властей, которая требует закрашивать несанкционированные граффити, несанкционированные рисунки. Более того, сейчас все переживают из-за переводной картинки с Бродским. Прямо скажем, не самого лучшего качества. Тем не менее, в Москве за последние два года закрашены совершенно выдающиеся настенные рисунки… и больших стрит-артистов и не только российских. Которые когда-то были инициированы здесь же городскими властями в их предыдущей каденции. Этих всех людей привозили, привечали, устраивали какие-то конкурсы стрит-арта. Все это осталось в городе. А потом хрясь – и было закрашено, потому что оказывается, вот есть какое-то постановление о том, что все это должно быть десять раз согласовано и утверждено какими-то мэрскими худсоветами. А оно не было. И среди закрашенного были реально выдающиеся работы. Не эта переводилка с Бродским. Мне их гораздо жальче. Правда.

М. Наки― Генезис закрашивания один.

Ю. Сапрыкин― То, что произошло сейчас в Санкт-Петербурге это просто частное проявление этого общего закона. Что мне в этой истории больше всего не нравится. Это насмешки над завхозом, таджиком, то есть мы такие умные культурные высокодуховные люди, которые должны сделать невеликого качества граффити с Бродским, перед ним молиться. А вот есть какой-то тупой завхоз или дурак таджик, который портит нам это эстетическое наслаждение. Они вообще ни в чем не виноваты. Виноват идиотский регламент.

М. Наки― Подождите. А те, кто выполняет идиотский регламент.

Ю. Сапрыкин― Они честно исполняют на своем рабочем месте. Если они не будут исполнять, их выгонят с работы. И кто их будет дальше кормить? Мы с вами? На благотворительных началах.

М. Наки― Юрий, то есть любой идиотский регламент нужно исполнять и человека за это осуждать нельзя.

Ю. Сапрыкин― Да. Не любой идиотский регламент, а вот этот уж завхоз совершенно точно должен был исполнить. У него нет никакого другого варианта.

М. Наки― И кто в итоге тут виноват? Создатель регламента, тот, кто делал…

Ю. Сапрыкин― Создатель регламента.

М. Наки― И что с ним делать?

Ю. Сапрыкин― С регламентом или с создателем? С создателем надо разобраться. Кто это. А с регламентом — его надо менять. Менять в какую-то более разумную сторону, чтобы просто на автомате не уничтожались бы действительно выдающиеся вещи, которые появляются на улицах города. Я не имею в виду даже это граффити с Бродским.

М. Наки― Спасибо большое. Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе «Особое мнение». В 19 часов будет «Особое мнение» политолога Глеба Павловского. В 20 часов тема программы «В круге Света» — кто и как использует пандемию в своих интересах. И 21 час – программа «Статус» с Екатериной Шульман. Спасибо. Всего доброго.