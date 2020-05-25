Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 8 минут. В студии, у себя дома, Татьяна Троянская, и у себя в кабинете в Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутат Борис Вишневский. Вы можете видеть нас на Ютубе и там же задавать нам вопросы. Борис Лазаревич, давайте начнем с коронавируса. К сожалению, нам от этих новостей пока не уйти. Случай с Марией Симоновой, о котором писали питерские издания и в частности «Фонтанка». Это тридцатилетняя девушка, которая не дождалась скорой и умерла. И это не единственный кейс. Говорят, что случаев, когда скорой в течении долгого времени не приезжает, достаточно. А что должен сделать Смольный? И кто за это в ответе?

Б. Вишневский― Таня, случай жуткий! И я еще раз убедился насколько тесен наш маленький мир или тонок слой. Оля Симинова, мать погибшей девушки, это очень близкая подруга Жанны Шлосберг, жены моего друга и очень известного политика Льва Шлоссберга. Вся их семья – врачи в Великих Луках. Мои глубочайшие соболезнования родителям Марии и всем ее родным и близким людям.

Сейчас ситуация со скорой помощью очень сложная. Я это знаю точно, потому что получаю очень много обращений на эту тему, что люди, если не сутками, то по многу часов не могут дождаться скорой помощи. Почему?

Т. Троянская― То есть, таких обращений много?

Б. Вишневский― Да. Я еще больше недели назад отправлял обращение губернатору на эту тему. Почему так получается? Часть скорых, и мы это видим, когда проезжаем мимо больниц, отданных под ковид, стоит в очередях. Очень много времени занимает процесс приема больных, пока всех оформят, пока сделают все анализы, пока дождутся результатов, скорые превращаются в боксы на колесах. Вторая причина, часть врачей и фельдшеров скорой помощи тоже выкосила болезнь. Кто-то болеет, кто-то сиди на карантине, кто-то ждет отрицательных результатов тестов, чтобы его опять допустили к работе. А это – высококвалифицированный персонал и лишних людей нет. И ситуацию надо немедленно исправлять, потому что если человек не может дождаться скорой помощи, то понятно, к каким последствиям это может привести. Что можно сделать?

Я, проконсультировавшись со специалистами, написал губернатору, что самое простое это или оборудовать какие-то помещения прямо в больницах или на их территории, где под наблюдением врачей и при наличии доступа кислорода и еще чего-то, находились бы люди и ожидали, пока их оформят для поступления в больницу. Здесь скорая могла бы их оставить под наблюдением и уехать за другими больными.

Второе. Можно организовать несколько пропускных «тоннелей». Процесс сильно задерживается из-за регистрации в больницах. Но существуют и компьютерные системы, которые могли бы так распределять вызовы скорой туда, где очереди меньше. Такое впечатление, что эта система работает не очень эффективно. И эти меры нужно принимать немедленно. Сейчас, когда человеку плохо, а во время эпидемии его состояние усугубляется еще и некоторой паникой, а когда он несколько часов не может дождаться скорой, то мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. Жду ответа от губернатора.

Т. Троянская― А вам не кажется, что эти накопители, которые вы предлагаете делать, они наоборот, усугубят ситуацию? Проблема очередей в том, что медики еще не сориентировались. Я помню, что «Новая газета» делала большой репортаж про эти очереди из скорых. Тогда проблема, судя по тому репортажу, была в том, что это было просто очень непривычно и было сложно сориентироваться. А если еще, как вы предлагаете, делать еще и накопители, то будет то же самое, но просто скорые будут привозить новых больных, которые будут проводит время не в машине, а в накопителе.

Б. Вишневский― Я и говорю, что недостаточно организовать накопители. Вместе с этим надо увеличить пропускную способность для оформления впускными тоннелями, где у людей берут анализы и оформляют необходимые документы, чтобы этим занимались бы не два-три человека, а гораздо больше. Необходимо это бутылочное горлышко расширить. А то, что оно сегодня такое узкое, реально ведет к ущербу для здоровья горожан.

Т. Троянская― Возникает вопрос, а они что, идиоты? Они сами до этого не догадались? Получается, что они ждут вашей консультации? У них что ли нет рядом специалистов?

Б. Вишневский― Уверен, что специалисты у них есть. Эту тему мы обсуждали неделю назд на встрече с председателем комитета по здравоохранению. Он признал, что эта проблема существует, и что собирается заняться проблемой улучшения логистики. И моя роль здесь не прокурора и не следователя. Я могу представить свои предложения как вижу их я, и насколько понимаю из комментариев специалистов, многие придерживаются такой же точки зрения. Там не очень сложные предложения, но как скоро это будет реализовано? А то, что происходит сейчас – абсолютно ненормально! И ситуация с этой умершей девушкой, она была уже больше месяца назад. К сожалению это не привлекло внимания прямо тогда и только сейчас, спасибо «Фонтанке», которая обратила на это внимание и сделала большой материал. У него огромный резонанс. Я вижу, это по тому, сколько у меня на страницах в соцсетях перепостов этого материала.

Т. Троянская― А какой комитет должен этим заниматься? В Смольном?

Б. Вишневский― Я считаю, что в Смольном этим должны заниматься два комитета. Один, естественно, комитет по здравоохранению, а другой – комитет по информатизации, потому что тут и по компьютерной части есть что улучшить. Я знаю абсолютно точно, что во все больницы очереди из скорых не могут быть одинаковыми. Где-то больше, а где-то меньше, и надо оперативно их распределять. Это абсолютно логистическая задача, а не медицинская.

Вопрос в организации работы, а не в том, что плохо лечат и недостаточно присматривают, а в том как организован этот процесс. Есть и еще одна проблема. Простите, но болеют у нас сегодня не только коронавирусом. Есть люди, которым плохо и от других болезней. Но я видел много сообщений в социальных сетях и получал пару звонков, что когда человек дозванивается до скорой и говорит, что плохо себя чувствует, но там услышав, что это не коронавирус, к нему не проявляют большого интереса. Всё внимание – на корону! Но люди могут умереть и от других болезней! И что с этим делать?

Т. Троянская― Вопрос по статистике. Вы сказали, что к вам поступают обращения граждан, что скорая не приезжает. А количество этих обращений, их пик, он сейчас? Или он был в начале мая? Или в апреле? Статистика растет или наоборот уменьшается?

Б. Вишневский― Пока не могу оценить. Был момент, когда ко мне поступило два таких обращения с интервалом в пять минут, неделю назад. А последнее обращение было позавчера. Может быть ситуация чуть-чуть уже и улучшилась. Может быть. Я надеюсь, что комитет по здравоохранению делает все возможное. Эти люди тоже давали клятву Гиппократа и думаю, что им не надо объяснять, чем чревато долгое ожидание скорой.

Т. Троянская― А если нас слушают люди, которые прямо сейчас ожидают эту скорую. К кому им обращаться? Допустим, они вызвали скорую. Прошло шесть часов, а она не едет? Куда звонить?

Б. Вишневский― К сожалению, звонить по той же самой 03. Конечно, можно попытаться дозвониться на горячую линию комитета по здравоохранению, но там всё перегружено. Я разговаривал с главным врачом скорой помощи еще неделю назад, и он сказал, что единственный вариант – это объяснять по той же 03, что состояние здоровья очень плохое, и нельзя ли, чтобы скорая приехала бы побыстрее. Понятно, что люди, вызывая скорую, находятся в разном состоянии.

Т. Троянская― Роспотребназдор сообщил, что смертность медиков не выросла, а при этом по данным Медиазоны самый высокий уровень смертности как раз среди российских медиков. Здесь можно прояснить картину? Либо он у нас постоянно высокий, если верить тому, что она на выросла, либо кто-то здесь не прав.

Б. Вишневский― В данном случае я склонен больше доверять Медиазоне. Мы видим печальную стену памяти напротив нашего комита по здравоохранению. Почти каждый день мы получаем сообщения о медиках, погибших у нас в городе, семьям которых губернатор приносит соболезнования. Я понимаю, что более высокая смертность медиков связана с одним простым обстоятельством, с категорической нехваткой у них средств индивидуальной защиты. Надеюсь, что сейчас эта ситуация стала получше, по моим ощущениям она стала получше, потому что в некоторых местах, куда мы предлагаем помощь, уже говорят, что «слава богу, нам уже дали! И поэтому отдайте ее более нуждающимся!» Но месяц или даже три неделе назад, ситуация была очень тяжелая. Была очень большая нехватка средств защиты у медиков и я говорил, что кто-то все это приберегает на складах, чтобы использовать тогда, когда рванет. И он провоцирует этот взрыв. Он оставляет без защиты тех, кто должен лечить и спасать человеческие жизни. И результат этого мы наблюдаем. По сравнению с другими странами наши медики оказались самыми незащищенными и это вызывает более высокий процент летальных исходов. И это страшно, когда во время эпидемии гибнут те, кто должен спасать людей. Это серьезно ухудшает все прогнозы.

Я жду ответа на свой запрос в комитет по здравоохранению уже месяц как раз о том, сколько заболевших медиков, с какими диагнозами, кто на ИВЛ, сколько погибших. Мне представляется, что эта статистика должны быть публичной. Я просил комитет обнародовать ее на сайте, чтобы мы питались не слухами.

Т. Троянская― А когда вы отправляли этот запрос?

Я жду ответа на свой запрос в комитет по здравоохранению уже месяц как раз о том, сколько заболевших медиков, с какими диагнозами, кто на ИВЛ, сколько погибших. Мне представляется, что эта статистика должны быть публичной. Я просил комитет обнародовать ее на сайте, чтобы мы питались не слухами.

Б. Вишневский― Могу совершенно точно сказать, 24 апреля. Прошел месяц, и надеюсь, что в ближайшие дни ответ будет. И мы будем знать точную информацию. Иначе, будут слухи.

Т. Троянская― Сегодня Владимир Путин должен подписать указ об объявлении голосования по Конституции, если его планируют на 24 июня. Ваши прогнозы? И что будет?

Б. Вишневский― Сегодня последний день, за тридцать дней до голосования, не меньше, должен быть подписан указ, и если они хотят реализовать совершенно безумные планы проведения голосования 24 июня, то сегодня этот указ должен появиться. Я крайне отрицательно отношусь к этим поправкам как с содержательной, так и с процедурной стороны. Я считаю, что они разрушают баланс властей, они резку усиливают президентскую власть, они ослабляют независимое правосудие, они практически не усиливают парламент и ослабляют местное самоуправление, еще больше ослабляют правительство. Центр законодательных инициатив «Яблока» подготавливает уже второе заключение на эти поправки, совершенно юридически разгромное. Его делают очень квалифицированные юристы во главе с Еленой Дубровиной.

Власть на юридическую сторону дела не обращает никакого внимания. Самое главное для Владимира Владимировича Путина – обеспечить себе пожизненное правление. Эта пресловутая поправка об обнулении президентских сроков, которая предлагает их считать как бы не бывшими. Это нам просто показалось, что Владимир Владимирович уже несколько сроков в Кремле отбыл! На самом деле этого и не было. И все можно начать с чистого листа. Это нам померещилось. И это – самое главное, что ему нужно. С моей точки зрения, он больше ни о чем не беспокоится. И, эту мысль высказал мой школьный друг и политолог Сергей Шелин, что желание объединения Путиным обнуления своих сроков и торжественного чествования 75-летия Победы, где он видел себя еще одним маршалом Победы на белом коне, принимающем парад, и привела к тому, что страна не достаточно готовилась к эпидемии. Для Путина важнее всего было это, а не борьба с вирусом. Ну посмотрим.

Моя точка зрения, надо смотреть на эпидемическую ситуацию. Я уверен, что пик эпидемии еще не спадет и что даже к 24 июня эпидемия еще не закончится. И если в этой ситуации людей погонят голосовать, то это может привести к очень серьезным последствиям.

Т. Троянская― Вы считаете, что он сегодня закон подпишет?

Б. Вишневский― Я имею большие основания этого опасаться. Ничего не говорит в пользу гипотезы, что Владимир Владимирович отказался от планов править вечно и уходить из Кремля так, уходили лидеры поздней эпохи, помните, Таня, был такой термин – гонки на катафалках?

Т. Троянская― Нет, не помню!

Б. Вишневский― А было такое! Когда наши генеральные секретари ЦК КПСС умирали один за другим, сперва Брежнев, потом – Андропов, а потом – Черненко. И когда пришел сравнительно молодой Михаил Горбачев, страна вздохнула свободно. Наконец-то появился лидер, который будет править долго. Правда события развернулись иначе. Но Михаил Сергеевич жив, и я хочу пожелать ему здоровья! Его заслуги перед нашей страной очень велики. Если бы не он, то многое было бы совершенно иначе и гораздо хуже.

Т. Троянская― Газета «Петербургский дневник» сегодня нам сообщила, что Петербург готовится к электронному голосованию. И сегодня на сайте голосов.гов.спб.ру пройдет электронное голосование, с помощью которого горожане получат возможность оценить систему дистанционного обучения школьников. Это совпадение? Или это получается, что это тренируются на котиках?

Б. Вишневский― Не думаю, что это совпадение. Я категорически против использования электронного голосования в нашей стране, с ее традициями, с ее административным ресурсом и с ее уровнем недоверия к власти, с привычкой власти обманывать своих граждан. Мы говорили о статистике, и я понимаю, что если они хотят организовать 24 июня голосование, значит нам будет торжественно сказано, что всё стало лучше и эпидемия побеждена, и статистика благоприятна. И я хочу задать вопрос нашим слушателям. Дорогие друзья! Кто их вас верит, что люди, которые подделывают итоги выборов, скажут вам правду о числе заболевших и умерших от коронавирусной инфекции? Я лично этому не верю. В Москве был уже опыт при выборе в Мосгордуму в прошлом году, когда один из один из кандидатов Роман Юнеман лишился депутатского мандата из-за прямых подтасовок при том самом электронном голосовании. А вместо него в Мосгордуме волшебным образом оказалась депутат от Единой России, хотя по всем данным выигрывал он.

В наших условиях невозможности контроля, невозможности наблюдения и при том, что все эти усройства, приборы и компьютеры и сети – в руках властей, это может ознчать только одно, вы можете прийти и голосовать как хотите, а мы одним нажатием мышки нарисуем то, что нам надо. И я категорически против этого. Да, в Европе есть опыт использования этих голосований и электронных, и дистанционных, но там все-таки другие традиции. Мне не приходилось слышать массовых жалоб из Европейских стран о том, что там переписывают протоколы, подделывают результаты, что кандидаты должны годами бегать по судам, доказывая, что все было сфальсифицировано. А у нас – это норма жизни.

Кстати, только вчера на Васильевском острове в муниципалитете № 7 «Остров Декабристов», наконец-то передали честно заработанные положенные депутатские мандаты моим коллегам из Яблока. Там суд доказал, что все было подделано, но несколько месяцев избирательные комиссии просто блокировали исполнение этих решений и не давали вернуть мандаты тем, кто их честно получил.

Т. Троянская― Правда все-таки существует! Сейчас мы должны прерваться на Московские новости.

Новости―

Т. Троянская― Борис Лазаревич, сегодня у вас был совет фракции. Есть какие-то важные новости? И будут ли поправки к бюджету?

Б. Вишневский― Поправки к бюджету должны быть внесены… Точнее это корректировки к уже принятым в первом чтении, до вечера среды. Рассматриваться они будут думаю только через десять дней, в среду на той неделе. Сейчас все депутаты пишут эти поправки, в том числе и я. Буду предлагать снимать деньги с безумных проектов, с Западного и Восточного скоростного диаметра, с полиции, которую мы почему-то финансируем как федеральную структуру, со всяких других бессмысленных мероприятий. Таня, вы в курсе, что мы даже футбольный клуб «Зенит» финансируем из бюджета города? И даже на пляжный футбол деньги заложены, сегодня это конечно самое необходимое. Зато мы сокращаем…

Т. Троянская― Я знаю другое. Я против Зенита и пляжного футбола, и особенно сейчас!

Б. Вишневский: Я― давний болельщик Зенита…

Т. Троянская― А у них сегодня юбилей! 95 лет!

Б. Вишневский― Я абсолютно уверен, что Зенит может обеспечить себя сам. Особенно с помощью своих владельцев – клуба Газпром. И не нужно из города брать на это деньги налогоплательщиков.

Т. Троянская― А вы можете пояснить, почему крупным инвесторам выделяют большие деньги? По поправкам к бюджету. Есть такое?

Б. Вишневский― До сих пор сохраняются опасения, что десять миллиардов выделили Ротенбернгу с Тимченко на спортивно-концертный комплекс, но я надеюсь, что этого удастся избежать. Но при этом мы продолжаем платить деньги Западному скоростному диаметру на выплату по их облигационному займу, а это если не мошенничество, то ловкость рук уж точно! Этот займ когда-то брался, чтобы строить центральный участок и предполагалось, что выплачиваться будут эти деньги за счет средств, которые граждане заплатят за проезд. А потом сделали хитрую операцию. Разделили отдельно ООО ЗСД и отдельно ООО Магистраль Северная Столица. За ЗСД, принадлежащем городу, остались обязательства по выплатам, а Магистраль Северная Столица, которая к городу отношения не имеет, взяла себе все доходы от платы за проезд. И город остался с обязательствами, а Магистраль – с доходами. Это называется приватизация прибыли и национализация убытков. Классическая операция, которую я считаю просто жульнической с точки зрения интересов горожан.

Т. Троянская― Очень много вопросов от слушателей по поводу разморозки проездных. И от пенсионеров, будут ли как-то компенсированы средсва.

Б. Вишневский― Это больная тема. Я на протяжении почти двух месяцев добивался отмены этого абсурдного решения и полагаю, что с самого начала это было сделано незаконно. Если право на льготный проезд предоставлено законом пенсионерам, студентам, то нельзя его отменить или заморозить постановлением правительства. Но я наткнулся на глухую стену. Ни администрация, ни прокуратура не захотели никак отреагировать. От слова СОВСЕМ. Обещают потом восстановить весь этот период. Надеюсь, что для льготников хотя бы с июня это уже будет сделано, постучим по дереву.

Т. Троянская― В июне? А что для этого необходимо.

Б. Вишневский― Не раньше июня. Для этого нужно, чтобы правительство внесло изменения в свое постановление о так называемых карантинных ограничениях. «Так называемые» — потому что карантин никто и не объявил. Мы живем в такой ситуации, которая называется псевдо чрезвычайщина и недокарантин. Не объявлена и чрезвычайная ситуация. Не объявлен и карантин. Объявлен только режим повышенной готовности, в котором, хочу специально подчеркнуть, в котором федеральный закон запрещает ограничивать права и свободы граждан. А они ограничиваются практически каждый день. В том числе и на передвижение. И на льготный проезд тех же пенсионеров.

К сожалению, моя оценка администрации города по борьбе с вирусом, отрицательная. Вместо того, чтобы заботиться о средствах защиты для медиков, помогать гражданам, бизнесу, думать о том, как организовать работу больниц, они в основном занимались бессмысленными запретами, ограничениями и угрозами и штрафами. У меня под окном на Васильевском каждый день ездят полицейские машины и через матюгальники требют соблюдать режим так называемой самоизоляции! Угрожая административной и уголовной ответственностью. Вся эта оценка еще три недели назад заставила бюро питерского «Яблока» потребовать отставки губернатора, и юридическое управление направить на проект постановления Законодательного собрания о выражении губернатору Беглову недоверия. Посмотрим, сколько депутатов пройдут проверку на вшивость и согласятся подписать это обращение. Очень будет интересно поглядеть.

Т. Троянская― Будем ждать новостей! Сегодня несколько судов возобновили дела, и в частности Пензенское дело Сети. Оно пройдет без журналистов. Журналистов не пустят.

Б. Вишневский― Думаю, что вообще никого не пустят. Мне еще вчера написали коллеги, что это полное безобразие, и под предлогом том самой изоляции и ограничивающих мер, фактически свернуто нормальное правосудие, которое должно быть открытым и гласным. Но не только на этот суд никого не пускают, кроме участников. На суде по делу Сети, просили хотя бы в онлайн режиме дать возможность наблюдать за процессом, но и в этом отказали. Некто Филенков, один из обвиняемых, просил перенести заседание, если они не могут обеспечить участие в онлайне, но получил отказ в этом ходатайстве. Но это не правосудие! Что такого? Если вы пускаете людей в общественный транспорт и в магазины, то почему они не могут с соблюдением дистанции в тех же масках прийти на заседание суда? Что это такое! Это издевательство над правами граждан.

Т. Троянская― Наверное там невозможно с соблюдением дистанции.

Б. Вишневский― А почему невозможно? Рассадите там людей на расстоянии! Или организуйте онлайн трансляцию! Поставьте экран, чтобы вы могли смотреть это заседание. На этом процессе решается вопрос о свободе или не свободе совершенно конкретных молодых людей. Почему их друзья и близкие не могут наблюдать и смотреть насколько соблюдаются их права во время этого процесса? Это правосудие или расправа?

Т. Троянская― Есть информация, но не знаю насколько она верная, что было обещано со стороны защиты, что будет вестись трансляция. Если позволят.

Б. Вишневский― Посмотрим. Поглядим. Я еще хотел сказать в эфире пару слов про свою книжку!

Т. Троянская― А я хотела бы, чтобы вы сделали это чуть попозже. Про почетных граждан, Борис Лазаревич! История про то, что Эдита Пьеха вновь не почетный гражданин. Что ей нужно сделать, чтобы стать почетным гражданином Петербурга?

Б. Вишневский― Я не знаю, что ей нужно сделать, но знаю, что и я , и мои коллеги много раз за нее голосовали. Но она ни разу не набрала голосов, к сожалению. Мы направили ей коллективное письмо с извинениями, что мол, Эдита Станиславовна, большинство депутатов – из Единой России, и это решающая сила. А они не хотят признавать ее почетным гражданином, хоть тут тресни. И я не понимаю почему, и никто ничего не говорит.

Т. Троянская― Но вы же общаетесь с коллегами-единороссами? А в частных беседах… И я не прошу называть вас их имен. Но мне просто интересно, они хотя бы в частных беседах признаются, что «мол я бы не против, но…»

Б. Вишневский― Вне всякого сомнения… Более того, один из них прямо после этого заседания развел руками и сказал: «Ну ты же понимаешь. Это всё губернатор. Ему было надо, чтобы почетными гражданами были это двое».

Т. Троянская― Вот такая у нас любовь между ЗакСом и Смольным! А как вы относитесь к инициативе, которую выдвинул Михаил Борисович Пиотровский, чтобы почетных граждан выбирали бы почетные граждане?

Б. Вишневский― С одной стороны я с огромным уважением отношусь к почетным гражданам, а с другой, тут тоже надо быть осторожным. За последние годы мы напринимали решений о почетной гражданстве, в том числе и тех людей, которых я при всем уважении к ним, я не счел бы полностью соответствующими статусу почетного гражданина. И если они все коллективно будут почетных граждан выбирать, то мы тоже можем получить не лучшую ситуацию. Мне вообще кажется, что в этом институте надо что-то серьезно менять. Но когда 50 депутатов ЗакСа выбирают почетного гражданина, и когда фактически Единая Россия и губернатор решают кому быть, а кому им не быть, то это не правильно! Может быть жителям города надо участвовать в этом, может быть надо опираться на заранее проведенные опросы, на социологию.

Т. Троянская― Или на электронное голосование!

Б. Вишневский― А вот этого не надо! Но думаю, что если провести реальный опрос в городе, кто заслуживает звания почетного гражданина, из представленных нами кандидатов, то уверен, что Эдита Станиславовна была бы первой!

Т. Троянская― И давайте про книгу!

Б. Вишневский― На Ютубе я даже ее покажу, дорогие друзья. Надеюсь, что видно. Это мой новый сборник статей, он называется «Те же буквы, но другие слова». Она доступна на сайте партии «Яблоко». В разделе «О партии» есть раздел «Библиотека» и любой желающий может там прочитать эту книгу. А когда откроются магазины, то я ее и туда помещу. На той неделе на «Фонтанке» была ее презентация. Я надеюсь, что она будет интересна читателям. Таня тоже принимала там участие, там и интервью в эфире «Эха Москвы в Петербурге», там в том числе есть и они.

Т. Троянская― Спасибо, очень приятно попасть в вашу книгу! И наверное вы еще хотели сказать про счет!

Б. Вишневский― Да, это обязательно! Дорогие друзья, мы начали с медиков, медиками и закончим. Необходимость в средствах защиты все еще сохраняется и она еще высокая. Я назову счет, на который можно прислать деньги, и на них будут куплены маски, респираторы, костюмы и очки: 5469 5500 4421 7211. Просьба там указывать: медикам. Или врачам.

Т. Троянская― Сегодня в программе «Особое мнение» был Борис Вишневский.