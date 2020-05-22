Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, в студии у себя дома Татьяна Троянская. С особым мнением Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель. Олег Моисеевич, добрый день!

Л. Щеглов― Добрый домашний день!

Т. Троянская― Сегодня у нас в качестве запасного игрока Валерий Нечай и если вдруг не повезет с интернетом, то вы услышите этот прекрасный голос. Подключайтесь к Ютуб-трансляции «Эха Москвы в Петербурге», там вы можете общаться друг с другом и задавать вопросы Льву Моисеевичу. Давайте начнем с Лермонтова! Помните такое замечательное произведение «Герой нашего времени»? Печорин, лишний человек и все такое. Герои нашего времени несколько другие люди. Не могу не назвать Марию Захарову, которую вчера Владимир Путин наградил Орденом почета за большой вклад в реализацию внешнего политического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую… О боже, зачем я начала все это читать! И почетный гражданин Гарюгин, который занимается петербургским метрополитеном. Как вы объясните героев этого нашего времени?

Л. Щеглов― Это похоже… В моем детстве была радиопрограмма, которая называлась «Вести из леса». Ее вел Виталий Бианки. Там для меня, для ребенка, было много форм существования, но не человеческого мира, а животного, насекомые, их странные… и так далее. Это все сарказм, но давайте разделим и начнем с Марии Захаровой. У меня это вызывает такую нелепую ассоциацию, будто бы какая-то наша условная власть, она не слушает народ, не слышит народ, не хочет слышать народ, и она как будто бы борется с ним. Скажем, Виталий Мутко. От самых разных людей я слышал, что эта фигура, у самых простых людей и у самых интеллектуальных она вызывала полное неприятие в силу того, что у нас тогда происходило с допингом и со всеми делами. Какой был результат? Его повысили до вице премьера.

Теперь госпожа Захарова, которая сама собой – странное явление на страницах МИДа со своими воплями, плясками, цыганочку она там танцует…

Т. Троянская― Калинку!

Л. Щеглов― Калинку. Да. Калинку-малинку. Резкие нелепейшие заявления. Чем она запомнилась в последнее время? Наша память устроена так, что помнятся последние события. Первое, она вдруг, и наверное по своей инициативе вызвала на дебаты Навального, и как мы с диким восторгом увидели, тут же, говоря жаргоном, слилась, обвинив его, я даже не помню в чем. Я думаю, что она получила звонок: «Ты чего? Приди в себя! Какие еще дебаты с тем, чье имя произносить невозможно». И второе, недавно она, только не помню куда, в Туркменистан или в Казахстан, она влезла в их внутреннюю политику. Похоже она дама инициативная, и она заявила…

Т. Троянская― Это очевидно!

Л. Щеглов― Она им заявила от себя, и какие бы эти страны ни были странные и авторитарные, но это отдельные государства, а она им заявила какую-то поучающую бессмысленную и оскорбительную для дипломатии вещь. И это в последнее время – два дичайших прокола! И в результате – орден! И либо мы уже дошли до такой стадии деградации, но те, кто принимают решения, они не просто игнорируют и облапошивают народ, а просто включены с ним в борьбу. «Если вам кто-то не нравится своими поступками, то тем больше мы его возвысим!» Но это так себе мыслишка.

Я может быть пошел бы на поводу таких византийских игр, где-то я что-то такое читал. Накануне отставки верного, но очень неэффективного и не очень интеллектуального человека, чтобы сгладить ему скоростной спуск по какой-то лестнице, ведущей вниз, его смазывают наградой. Посмотрим. Если это так, то вскоре эта эстрадная звезда этого представителя официального МИДа Марии Захаровой должна закатиться.

Т. Троянская― Это мы посмотрим. Давайте обратимся к Петербургу. Гарюгин, и который год подряд Эдита Пьеха, артистка, которую знает весь Советский Союз, даже не Россия, и ее, выражаясь жаргоном, прокатывают. Как на это смотреть? И как должны отреагировать другие почетные граждане, уважаемые люди, и может быть сказать свое слово?

Л. Щеглов― Отличнейший вопрос! Наверное это и не плохо. Видимо у меня есть патриотизм региональный, своего города. Про Машу Захарову, это было очень противно, но смешно. А вот история с выборами очередных почетных граждан, я от нее еще эмоционально не притих. Она меня дико возмутила. Я даже писал пост в фейсбуке о том, что сам себе уже надоел бесконечными желаниями воскликнуть: «Позор! Кошмар! Безобразие!» Это надо бы прекратить, но очень не хочется.

Да, я считаю что отвратительнейшая вещь, и не очень понятны ее внутренние механизмы. Я понимаю, если бы речь шла об оппозиционном деятеле, пускай и величайшего масштаба, я понимаю если бы этими депутатишками был бы отринут великий Александр Сокуров. Я могу это понять. А как же? Как порядочнейший человек, как мыслитель, как творец, он не может быть за все то, что происходит в нашем городе. Но когда речь идет к совершенно нейтральной к политике, к бизнесу, к чему угодно, певице, имя которой знает стар и млад и между очередным начальничком? Это – начальник! И больше никаких известных за ним вещей я не знаю.

Я как горожанин знаю только одно – метро. Нам бесконечно врали о десятках станций, которые откроются, а в итоге – пшик! Я знаю, что метро постоянно дорожает, я за рулем, но зачастую пользуюсь и метро. Я знаю, что с метро было связано несколько скандалов и уголовных дел, которые возбуждали даже против этого человека. Да, потом их сняли. Конечно, он совершенно добропорядочных гражданин. Но это же было! Я не понимаю, может быть у нас в депутатах большинство корнями из Пскова, Новгорода, из Рязани, со всех краев нашей отчизны. Такое непонимание, какой человек должен быть достоин, оно дичайшее. Не случайно в списке протестующих против этого депутатов есть ряд фамилий, которые совсем не относятся к оппозиции. Вопрос, останется ли у людей чувство вкуса и чувство меры? Это ужасно, это ужасно! Это приводит нас всех в реализацию жизни по Салтыкову-Щедрину, что каждый крупный начальник должен быть почетным гражданином города. И этот город будет называться не Петербург, и не Санкт-Петербург, и даже не Ленинград, а город Глупов. А мы – жители города Глупова.

Т. Троянская― Вчера свое возмущение высказал Борис Гребенщиков, и что весьма неожиданно, Албин тоже высказал свое не то что негодование, но непонимание как такое может быть! В очередной раз Эдиту Пьеху не выбирают почетным гражданином.

Л. Щеглов― А может быть мы обсуждаем то, что нам не дано знать? Может господин Албин в силу чего-то, в силу затеянной им очередной игры хочет немного опустить наше Законодательное собрание? Я этого на знаю. И знать не хочу. Знаю одно, что люди, которые не очень паникуют по поводу происходящего, они не понимают, что такое лакейское отношение к начальству, царствие «Единой России», которая является не партией, а просто группой карьеристов по обслуживанию идей начальства. Многим кажется, а какое это может иметь отношение к искусству? К науке? К выборам? Прямое! То, что удивляет господина Албина, уверен, не сильно удивляет господина Гребенщикова. Мы же знаем, мы же помним советское! Деградация просачивается во все дырки. Если я будучи хоть кем-то, хоть каким-то небольшим влиятельным человеком, то обязательно стараюсь угадать желание начальства, и делаю все свои заявления только в связи с этим. Я завишу только от начальства. Я обязательно буду совершать глупые и нелепые поступки, потому что градоначальник и все чиновники, они должны слышать дыхание города. Если они талантливые руководители, то они должны понимать то, что и сам гражданин для себя еще не осознал. Они должны слушать тот пульс города, который называется Санкт-Петербург. А это не самый простенький городочек. Райцентр.

Т. Троянская― Согласна!

Л. Щеглов― А они будут превращать его в этот райцентр.

Т. Троянская― А кто из уже выбранных в предыдущие годы почетных граждан, действительно уважаемый, высказался против этого.?

Л. Щеглов― Это очень интересный вопрос. Да, политика вроде бы это искусство возможного. Мы можем здесь на этой радиостанции сколько угодно стонать, ну и что? Получим только сочувствие, созвучное мнение со стороны слушателей, понимание. Конечно и это не мало, но это все! А то, что вы сказали, это очень мощная мысль. Если мы вспомним, почетные граждане, они конечно не начальники, но они наделены некоторыми расширяющими возможностями. Вплоть до посещения губернатора напрямую. Среди почетных граждан нашего города очень много достойнейших фигур!

Т. Троянская― Я не жду от Валентины Матвеенко, от Владимира Путина и патриарха Кирилла возмущения, от них я не жду.

Л. Щеглов― Зато мы можем чего-то ждать от Алисы Фрейндлих.

Т. Троянская― И от Олега Валерьяновича Басилашвили!

Л. Щеглов― Есть стопроцентные люди, у которых есть вкус, талант, совесть и достоинство. И этого достаточно. Даже если они не имеют ярко оппозиционных мнений. Этого достаточно, чтобы они подняли волну, что эти серенькие ребятки, сбитые в дружную «Единую Россию», они уже просто достали со своими судьбоносными решениями! Это уже противно всё!

Т. Троянская― Поживем, увидим! Может кто-то и выскажется! Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании у школьников патриотизма и уважения к подвигам героев Отечества.

Л. Щеглов― Еще не достаточно?

Т. Троянская― Это будет в школьной программе и будет конкретно всё. Я не представляю, как можно учить патриотизму?

Л. Щеглов― Они добьются всего того, чего уже добивался Советский Союз. Они добьются того, что из этих школьников, если мы возьмем условно десять человек школьников. И их через день учат патриотизму. «Россия – великая!», «Вы обязаны!», «Наше прошлое – славное!», «У нас не было никаких ни ошибок, ни просчетов!», «Никаких людоедов-сталиных не было, а были только герои». И они добьются, что из десяти человек один, максимум два, заразятся вирусов карьеризма и понимания как можно выстроить свою карьерную лестницу, с какими лозунгами и с какими воплями. А у остальных восьми в той или иной степени это насильственное привитие… Вы представляете? Уроки по привитию любви к родителям! Такие специальные уроки, где будут говорить, что «вы обязаны любить родителей, таким образом, этаким образом, даже если ваши родители оказались не лучшими людьми, говорить, что они лучшие!» Вот эта бодяга. И два пойдет в карьеру, а восемь будут хихикать.

Т. Троянская― А Путин понимает, что этому невозможно научить? Или он искренне верит, что если этот законопроект будет принят, то у нас действительно все будет патриотично?

Л. Щеглов― Раньше я сомневался, что может быть и так, и эдак, но наблюдая нашего президента, я стал глубоко убежден, что когда-то давно, условно лет 15 назад, если бы он и принимал подобные решения, то сам хохотал бы и понимал бы, что это нелепость! Вредная нелепость. Но будучи 30 лет во главе вертикали, им устроенной власти в громадной стране, происходит профессиональная деформация личности. И это даже не к нему вопрос. И мы с вами, Таня, оказавшись там же, и слыша от своих старинных друзей «что же это с тобой стало?» — это динамика. И думаю, что сегодня он живет в несколько вымышленной реальности. И уже это не манипуляции, и не какие-то специальные вещи типа «глупо, но так надо». Нет! Полное ощущение нелепых конструкций, созданных им, что это и есть жизнь. И это закономерный итог. Третий десяток лет у абсолютной власти.

Т. Троянская― Согласна, здесь невозможно предположить, что может быть в голове у этого человека. Давайте вернемся в реальный мир. С масками и перчатками. Общественная организация «Альтернатива» через суд потребовала от губернатора Петербурга Александра Беглова организовать бесплатную раздачу средств защиты в городе. Об этом написал «Знак.ком» и соответствующих иск поступил накануне в Смольненский районный суд. Они нашли противоречия в постановлениях правительства Петербурга, я имею в виду «Альтернативу», в пунктах, где рекомендуется использование средств защиты. Городское постановление обязывает носить маски и перчатки в общественных местах и постановление России использовать, цитирую: «Средства индивидуальной защиты в случае его предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации. А правомерно ли требовать, чтобы средства защиты выдавались бесплатно? А то некоторым гражданам будет выделяться 800 рублей, не всем, а некоторым… Но 800 рублей даже по подсчетам на месяц – это маловато, учитывая, что комплект стоит около 40 рублей.

Л. Щеглов― Один из самых разъедающих наше общество механизмов – это лицемерие. И часть людей недопонимает, ну и отлично! Власть – это же в некотором смысле более понимающие люди! Ну не пастыри, но более… Может быть вместо завываний по телевизору так называемых популярных лиц, звезд шоу-бизнеса, надо было просто раздать эти средства защиты! Когда власть понимает, что происходит, даже когда карает, она же некоторые инструменты свои применяет! Преступника все-таки сажают в построенную государством тюрьму! Когда в советское время была смертная казнь, то это было только в анекдотах, а люди с собой веревки не приносили! И виселицы сами не строили. Это – функция государства. Мы понимаем опасность карантина, а среди людей, и это действительно так, есть много легкомысленных, не способных это понять людей. Они не умеют думать, они а знают, где можно достать эти перчатки! Они могут себе платком заткнуть рот, но перчатки же себе не сошьешь! Так предоставьте им! Это же и есть функция государства – предоставить! А потом наказывать. Но это же глупости, мы будем по телевизору петь вам сладкими голосами и бесконечно пугать, что все очень плохо. Мы будем вас штрафовать! А то, что мы не можем вам предоставить, это нас не волнует.

Вот живет одинокий человек. Мужчина. Работает где-то в Сибири. Он не сумеет сшить себе маску. А перчатки сделать – это вообще невозможно. Купить? Был период, когда нигде это было невозможно. Сейчас возможно, но у него на это нет лишних денег. Этого добились те, кто его штрафует за отсутствие масок. Не исключаю, что когда эта вся история закончится, карантинная, и заметьте, мы говорим «карантинная», но карантин у нас не объявлен! Расширяется русский язык. У нас появилось понятие «нерабочих дней» каких-то. Режим нерабочих дней!

Т. Троянская― Сейчас мы сделаем паузу на самом интересном и продолжим после московских новостей. Я хочу на ваши предложения ответить словами главы комитета по бюджету в Госдуме Андрея Макарова.

НОВОСТИ

Т. Троянская― По поводу платной раздачи масок. Отвечу вам словами главы комитета по бюджету в Госдуме Андрея Макарова, который раскритиковал предложение о бесплатной раздаче россиянам масок и перчаток. Коммунисты тоже предлагали это сделать. А он им ответил: «Как вы представляете реальную раздачу масок?» Я цитирую: «Из каких бюджетов? Показать заботу о гражданах, которые возможно не нуждаются в этой помощи, а так же, что у них нет возможности в практической реализации». Макаров добавил, что «к пиару на бюджете мы уже привыкли, а вот к пиару на коронавирусе – это бесчеловечно!»

Л. Щеглов― Слово пиар прежде всего у них в голове. И даже самую человеческую акцию помочь людям хоть чуть-чуть во время свалившейся беды, это тоже видимо связано не с самой заботой о людях, а с пиаром. Мы с вами до перерыва говорили об искренности. Думаю, что многие из наших крупных чиновников искренни в своем непонимании новых времен. Наш губернатор Беглов объяснил невозможность раздачи… И заметьте, у всех разные причины! Но главное – не раздавать! Значит, не раздача масок… Помните, как он сказал: «А как мы можем из раздавать? Мы же не знаем, кто приезжий, а кто горожанин. Он искренне не понимает…

Т. Троянская― Да, а то вдруг какому-то не петербуржцу дадут маску! Это же вообще! Беда!

Л. Щеглов― Забота о петербуржцах сегодня состоит именно в том, чтобы защищать не только их, но и приезжих! Они же могут завтра заразить всех коренных петербуржцев! Но это косное непонимание, эта голова, повернутая назад, в прошлое, мне кажется, что после коронавируса это не даст им возможности руководить даже в этой сложившейся системе, где главное – это верность начальству. А то начальство – верно своему начальству. Вот и вся история властной вертикали. Но жизнь подкидывает нам такие штуки, когда это не просто плохое решение, а невозможное. Это невозможно в новых временах так рассуждать. Это приведет к неэффективности, а может и к большей беде. Такое мышление: «Покажи паспорт! Нет регистрации? Отойди в сторону!» И вот они отошли и дружно перезаражали всех.

Т. Троянская― Мне это тоже удивительно, почему нам в Петербурге не могут объяснить, что такое общественное пространство!? Почему Собянин на этот вопрос в Москве ответил, что улица не является общественным пространством, а в Петербурге… Как из серии в «Трех мушкетерах» «Я не сказала да, милорд! Вы не сказали нет!» И я до сих пор не понимаю, должна ли я надевать маску, хотя я считаю, что это бред, если я иду одна по улице и вокруг меня никого нет? Почему я должны дышать в маску, а не свежим воздухом? До сих пор власти города не могут мне объяснить, да или нет!

Л. Щеглов― А это последствия того, что впервые за долгие годы наш президент сделал шаг в сторону и сказал: «Губернаторы! Решайте в зависимости от специфики регионов!» И думаю, что их всех охватила паника. Они не смеют ничего самостоятельно решать! Они не умеют брать на себя ответственность. Они могут только, задрав подбородок на верхнего начальника, стараться ему понравиться и исполнять все, что он ему скажет». И в некоторых регионах чуть ли не комендантский часть введен, в некоторых не понимаю, где нужно носить маски, а где не надо. Мы видим общее безумие, что парки надо закрыть. Метро надо открыть, а парки – закрыть! И это называется забота о гражданах и пресечение вирусной инфекции. Но это же бред!

Это называется с точностью до наоборот. Человек, идущий в парке в десяти метрах от другого человека, он только сохраняет свое здоровье. Если вы считаете, что есть такие люди, которые сплетутся, обнимутся и начнут водить хороводы? Так у вас же куча полиции, омона, росгвардия! Пусть в каждом парке гуляет наряд и смотрит, чтобы не было шашлыков, хороводов, плясок и объятий. Всё! И люди спокойно будут переносить карантин, и без последствий, физических и моральных. Все уже истомились! Но они так решают. Может быть и мы с вами были бы такими, если бы мы были вкручены в эту систему как шурупы. Их заботит свое кресло. А командир этого кресла расположен над ним. А граждане, вирусы, ситуация… Это какие-то досадные недоразумения, просто мешающие жить начальнику.

Т. Троянская― Не дай бог оказаться в этой системе!

Л. Щеглов― Нет, Татьяна. Напомню старую мысль, к вопросу о страшной, произошедшей у нас антропологической катастрофе. Ряд последних лет в Москве и Санкт-Петербурге самый грандиозный напор и конкурс на одно место при поступлении в высшие учебные заведения имела Академия государственной службы! Выросли подростки, которые нет бы в театральный… Или которые хотели бы стать физиками или хирургами с умными руками… Нет! Они хотят стать чиновниками, потому что прекрасно понимают, как живут чиновники, а как живут какие-то актеришки, врачишки и занимающиеся наукой глупцы.

Т. Троянская― К сожалению, это правда. Многие СМИ и в частности Знак.ком писали о том, что в Петербурге примерно 400 пациентов психо-неврологических интернатов заболели коронавирусом. Они рассредоточены по больницам Петербурга. И также СМИ писали, что перед приездом губернатора Беглова их оттуда выдворяют, то есть убирают, чтобы они не попадались ему на глаза. У нас на связи в одном из «Разворотов» в понедельник была девушка, которая лежала в Ленэкспо, и рассказала, что она наблюдала там таких людей, скажем, особых людей, с особенностями. Получается, что они самые незащищенные?

Л. Щеглов― Да. Безусловно. А самое отвратительное, что это тот же принцип потемкинских деревень. Приезжает начальник, и надо его запутать. А вы потом спрашиваете, верит ли сам Путин, что все так прекрасно? Конечно верит! Это очень плохо. Это плохо во время беды. И это нам еще аукнется всякими вспышечками. Я много общаюсь с людьми, много в интернете читаю. Федеральные каналы говорят нам, что у нас гениальная медицина. И честно говоря, медицина у нас хорошая, но у нас очень плохое здравоохранение. Ее организация. Сами люди говорят, что нужно держаться до последнего, чтобы не «улететь» в больницу. Представляете? Своим нормальным, обывательским, житейским умом люди понимают, как там все устроено, в отличие от другой ситуации, когда пожилой человек может и мечтает попасть в больницу, там медсестры, укольчики, витаминчики, наблюдение, питание. Но сейчас все люди знают, до последнего! До последнего! Только, чтобы не попасть в эти истории.

Т. Троянская― А таких историй много, когда человек попадает с другим диагнозом, а уезжает с коронавирусом.

Л. Щеглов― Но наше чиновничество хочет устроить так, чтобы «при Беглове лучше!» Потом Беглов докладывает, что еще лучше, а потом первому лицу докладывают, что у нас вообще красота. Просто красота!

Т. Троянская― ВЦИОМ нам сообщает, что россияне одобряют амнистию по случаю 75-летия Победы. 39% россиян скорее одобряют такое понятие как амнистия, 11% — безоговорочно поддержали бы ее, обратного мнения придерживается 25% опрошенных. А на ваш взгляд, нужна ли амнистия? Сейчас, когда в нашей стране такая ситуация.

Л. Щеглов― Я бы очень точно развел кого амнистировать. Если речь идет о преступлениях против личности, о преступлениях, связанных с насилием, о преступлениях против детей и о преступлениях против имущества людей, эти люди получили свое наказание, и я не уверен, что их надо амнистировать, хоть в честь 75 лет Победы, хоть в честь 275 лет! А спорные, зная наше судопроизводство, связанные с тем, что не вовремя заплатил налоги, с какими-то экономическими проблемами, с квартирно-семейными конфликтам , где есть оговоры и прочее, их по любому поводу надо освобождать. Для них уже достаточно нравоучительного в том, что они перенесли. А убийца, насильник, грабитель, коррупционер должны сидеть столько, сколько получили. А ряд статей по любому поводу можно амнистировать.

Т. Троянская― Спасибо большое! Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель был сегодня у нас в «Особом мнении».

Л. Щеглов― Желаю всем терпения! Скоро все продет.

Т. Троянская― Скоро встретимся в нашей студии. Надеюсь. Счастливо!