Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 8 минут, в студии Татьяна Троянская, точнее у себя дома в студии Григорий Михнов-Войтенко тоже находится у себя дома.

Г. Михнов-Войтенко― Здравствуйте!

Т. Троянская― Давайте начнем! Я читаю ваши сегодняшние планы и понимаю, что вы, после «Особого мнения» вы будете развозить средства индивидуальной защиты. Я правильно понимаю, что проблема, которая была с самого начала, продолжается?

Г. Михнов-Войтенко― Она совершенно точно никуда не делась. По прежнему средств индивидуальной защиты не хватает нигде, ни в гражданских больницах, ни в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний и ничего хорошего в этом смысле не происходит. Та работа, которую в первую очередь начали наши общие друзья из петербургского «Яблока», она необыкновенно важна. Те, кто хочет и у кого есть возможность помочь, могут посмотреть на странице у Бориса Вишневского, там все подробно описывается, почему и что можно сделать и как помочь.

Т. Троянская― Этим сейчас занимаются очень многие волонтеры и благотворители. Ситуация наверное меняется в связи с тем, что поставка налаживается, но поскольку это активный расходный материал, то мне кажется, что пока эпидемия не покинет наш город, проблема с СИЗами останется.

В. Нечай― Да, Россия сейчас оказалась в той же ситуации, в которой оказались и другие страны. Мы сейчас тестируем способность российских властей решать проблемы. В английском языке есть такое слово «capacity» — способность, и насколько они готовы их решить. Я обращаю внимание слушателей на статью Татьяны Становой на портале Карнеги, где была высказана интересная вещь, что на самом деле сейчас в России сейчас тестируется не способность властей решить те или иные проблемы, а то, насколько эта система быстрая. Система вертикали власти создана не для того, чтобы решать какие-то проблемы, а для того, чтобы политическим образом показывать кто кому подчиняется. И губернаторы у нас в основном подчиняются власти.

Т. Троянская― Григорий, а по поводу СИЗО, а вы в курсе, что происходит у нас в Петербурге и в Ленинградской области? И посещали ли вы СИЗО?

Г. Михнов-Войтенко― Посещения СИЗО сейчас невозможны.

В. Нечай― Возвращусь к публикации Татьяны Становой есть и интересные выводы. Сейчас власти не нужно доказывать свою эффективность людям, потому что сейчас никто всерьез не обращает внимания на политические проблемы, которые происходят сейчас в стране. Да, конечно проведут голосование по Конституции, которое готовят то на июнь, то на июль, но единственной, что сейчас остается для Кремля – это закручивание гаек. А каким образом обществом ответит на все это? Это вопрос!

Т. Троянская― Валера, а для чего было нужно это показательное выступление Владимира Путина в выходные, когда он кричал на всех: «Что такое? Почему вы не выполняете мои распоряжения? Не платите медикам деньги!» На людей, которые смотрят телевизор, это впечатление произвело! Что и требовалось доказать!

В. Нечай― Действительно, впечатление производит! И ты правильно сказала, на тех, кто смотрит телевизор.

Т. Троянская― Валерий, а их много!

В. Нечай― Да, но телевизор проигрывает! Сейчас и уже давным-давно он проигрывает. Это как было в Советском Союзе. У Вацлава Гавела была книга о том, что происходило в посткоммунистических странах в период перехода к демократии. Там была такая мысль, что все делают вид, что поддерживают коммунистические власти, например выставляли портреты, но самое главное, что было в реальности. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что нормальные обычные люди из-за ковида все больше и больше видеть, что происходит на самом деле, когда проблема касается уже их лично, когда она уже пришла к ним домой.

Т. Троянская― Нюанс заключается в том, что количество населения в странах разное! В маленькой стране гораздо проще все сделать и что-то объяснить людям. А у нас – «широка страна моя родная!» И много в ней всего.

В. Нечай― Вспомним высказывание Галины Старовойтовой, у которой, кстати, на днях был очередной день рождения, она произнесла эту фразу, выступая в 91-м году на многотысячной акции протеста в Москве: «Революции происходят не в маленьких городах, а в столицах». И здесь вопрос, каким образом жители столиц отреагируют на то, что происходит. Я говорю сейчас не о призыве, а о том, что эта часть общества сейчас является основным двигателем.

Т. Троняская― Григорий активно занимается общественной деятельностью и мне хотелось бы у него узнать какие-то новости и от него, но пока по техническим причинам Григорий не с нами.

Г. Михнов-Войтенко― А так, вы меня слышите?

Т. Троянская― Слышим! Мы остановились на СИЗО.

Г. Михнов-Войтенко― Одна из серьезнейших проблем, и это не только российская проблема, тюремная система в условиях пандемии – это проблема всего мира. Закрытое пространство, закрытое общество, в котором необходимо не допустить развитие болезни. Руководство российского ФСИН, когда все это началось, обратилось в Верховный суд и в Совет по правам человека с призывом не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу по нетяжким преступлениям, чтобы разгрузить СИЗО. Но, в частности московские суды не вняли этому призыву, а наоборот, количество заключений под стражу только увеличилось. И это вызывает определенные проблемы. Приходят люди с воли, они помещаются в СИЗО. Сначала их необходимо пропускать через очень серьезный карантин, а если они больны, то им надо создавать больничные условия. Есть проблемы и с сотрудниками системы исполнения наказаний. Их же невозможно закрыть в следственном изоляторе или в исправительной колонии! Они так или иначе выходят наружу и там подвергаются риску заражения, а потом подвергают этому риску тех, кто находится внутри. Проблема очень большая!

Т. Троянская― Но там же запретили по пятницам посещения и правозащитники сказали, что это большая проблема!

Г. Михнов-Войтенко― Не только по пятницам, а вообще по всем дням запретили. А адвокаты теперь общаются только в режиме «через стекло». Невозможно человека, который может заразить другого, допускать к близкому контакту в маленьком помещении на дли тельный период, на несколько часов. И адвокаты теперь тоже «на трубку» приходят.

Т. Троянская― А ситуация с лекарствами изменилась? Очень жаловались на то, что если человек заболевает, то нужно составить список, и пока лекарства добираются до человека, то за это время с ним может случится что угодно.

Г. Михнов-Войтенко― К сожалению, эта система всегда плохо работала. И в данном случае ничего нового не произошло. По-прежнему все печально. Существуют ФСИновские аптеки, где можно заказывать лекарства. Существует процедура, по которой купленные на воле лекарства передаются в СИЗО и в колонию, но это длительная система. Она не подразумевает того, что сегодня прописали, а к вечеру – у человек это лекарство будет.

Если говорить о ковиде, то мы совсем не понимаем, какие здесь лекарства нужны. Все человечество не знает этого. Но и обычные лекарства никуда не делись! Вот в чем проблема. А витаминов в СИЗО не хватает всегда.

Т. Троянская― Территория Ленэкспо. С этим вы знакомились? Правительственные, СМИ пишут, что там все в порядке, что прокуратура проверила, и что там все нормально. Но сегодня у нас в эфире была девушка, которая находилась там до 12 числа, ее выписали, и она выделила ряд существенных проблем и что условия там, мягко говоря, не лучшие. Она была объективна, сообщила, что кормят хорошо, организованы туалеты, но днем там душно, а вечером холодно. И есть предположение, что там есть люди из ПНИ, из психо-неврологических диспансеров.

Г. Михнов-Войтенко― Суде по всему, все именно так. Сейчас, к сожалению, только в каком-то глубоководном скафандре Александр Дмитриевич Беглов пробирался, а так – туда никого не пускают. И оценить степень проблемы можно только на основании постов в социальных сетях. Нелли Вавилина плотно занимается этой проблемой. Она контактирует с людьми, которые там оказались. Но проблема серьезная.

Т. Троянская― Она – муниципальный депутат.

Г. Михнов-Войтенко― Да, глава муниципального образования. Проблема серьзеная, потому что все очень стремительно. Очень стремительно выделили деньги, очень стремительно их освоили и кинулись наполнять Ленэкспо больными, потому что нужно оправдать создание этого временного госпиталя. Врачи, которые там работают делают все, что в их силах, и эти вопросы не к врачам. Эти вопросы к администраторам, к тем, кто организовывает это пространство. К ним – серьезнейшие вопросы.

Т. Троянская― А они не умеют организовывать? Или деньги пошли опять куда-то не туда?

Г. Михнов-Войтенко― Я думаю, что и одно, и другое, и третье. Явно не умеют. Явно не очень задумываются о том, что живому человеку может быть холодно, жарко, душно, ему может хотеться воды, ему могут понадобиться гигиенические процедуры. Об этом не думают. Полевой госпиталь. Солдат вынесли с поля боя с оторванными руками и ногами. И здесь не до сантиментов. Но мы, простите, все-таки не солдат сюда помещаем!? Самео неприятное, и этому есть подтверждение, что туда помещаются люди, переведенные из других больниц. В частности, и из онкологических больниц. И это очень тревожно.

Т. Троянская― Изначально обозначается, что это «на долечивание». Люди, которые завершают лечение, как Елена, которая была сегодня в Утреннем развороте сегодня рассказала, что там был онкобольной, который часть здоровья потерял именно потому, что находился в Ленэкспо.

Г. Михнов-Войтенко― В том-то и дело! То, как у нас организован лечебный процесс, вызывает сплошные вопросы. И если прокуратура не нашла там нарушений, то и слава богу, если не нашла, но некоторые оргвыводы, все равно должны последовать. Нельза так относится к людям, независимо от их социального положения и степени долеченности. Люди не виноваты в том, что они заболели, и тем более не виноваты в том, что врачи подозревают, что они заболели. У них еще нет подтвержденного диагноза, а их помещают в такие условия, вместо того, чтобы дать им возможность уйти на карантин дома.

Т. Троянская― Самое главное, чтобы за то время пока эти выводу будут сделаны, мы бы никого из людей не потеряли.

Г. Михнов-Войтенко― К сожалению, такая вероятность есть.

Т. Троянская― Сейчас мы прервемся на московские новости. Георгий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской Православной церкви в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем. Григорий, мы только что услышали, что в Москве продолжают у жителей столицы брать тесты на антитела и все это делается бесплатно. Вы тоже наверняка наблюдаете, что предпринимает мэр Москвы Сергей Собянин и сравниваете это с тем, что происходит у нас. Не возникает у вас впечатления, что там все проиходит так как надо, и что там о жителях заботятся, а о нас – не очень?

Г. Михнов-Войтенко― Нет, не возникает. Я думаю, что все без исключения, кроме Рамзана Ахматовича, о котором мы тоже только что слышали… Вот там – все в порядке! Там по определению – всегда все в порядке. А во всех остальных местах – большие проблемы. Оптимизированная медицина оказалась совершенно не готова… Ну ладно медицина, гражданская медицина теоретически она и не могла быть готова, судя по тому, что происходило не только в России, но и во всех странах, мы видели и то, что происходило в Нью-Йорке. Но один вопрос возникает. С начала 90-х было одно ведомство, которое казалось бы должно было стопроцентно готово к любой нештатной ситуации, это Министерство чрезвычайных ситуаций. А где его представители? Где какие-то мобильные госпитали? Где противочумные костюмы? В гигантских количествах. Где специальный склады с медикаментами, оборудованием и всем остальным? Нету!

Т. Троянская― Никто не ожидал, что чрезвычайная ситуация будет именно здесь! Что появится какой-то вирус.

Г. Михнов-Войтенко― По идее, все эти безумные деньги, которые выделялись… А на что они выделялись? На случай прилета инопланетян?

Т. Троянская― Врагов!

Г. Михнов-Войтенко― Врагов? Для врагов у нас есть Министерство обороны, которым теперь тот-же самый господин и руководит. Подозреваю, что Министерством обороны он руководит так же, как все эти годы руководили и Министерством по чрезвычайным ситуациям. И готовности нет! Но самое главное и неприятное то, что мы с болезнью воюем исключительно методами пропаганды: подчисткой статистики и размыванием информации. В последнюю неделю стала прорываться информацию, что у нас оказывается еще идет и вспышка внебольничной пневмонии, такая загадочная болезнь. Эта ничем ни объяснимая вспышка и количество заболевших, если только на секунду предположить, увеличивает общее число больных раза в два, а то и в два с половиной, а число умерших – раз в десять. Если сложить эти цифры, они уже есть и по Санкт-Петербургу, Александр Дмитриевич выдал. Эти цифры есть и по Дагестану. Они появляются и по ряду других регионов. И это очень тревожно. И это очень неприятно. А я знаю из первых рук, в частности один мой очень близкий друг месяц назад скончался от тромбоэмболии, как написали ему в диагнозе свидетельства о смерти, но часть симптоматики и все, что с ним происходило заставляет предполагать, что у него была именно эта болезнь – ковид-19.

Т. Троянская― Ну наверное надо сказать «и эта болезнь», помимо…

Г. Михнов-Войтенко― Хорошо, и эта болезнь. Я готов согласиться с такой формулировкой. Но я понимаю, что он ни под какое число не попал. Все случилось с ним дома, скорая даже не успела его госпитализировать. К цифрам есть много вопросов.

Т. Троянская― Да, как делается эта статистика, это большой вопрос. Ну и все-таки о хорошем, про тест на антитела. Я, как житель Петербурга, завидую москвичам, что у них есть такая возможность, я бы с удовольствием сделала бы тест на антитела. Она стоит тры тысячи рублей. Каждый человек не может себе этого позволить. А там это делают бесплатно.

Г. Михнов-Войтенко― Ну и слава богу, если делают. И слава богу, если эти тесты их действительно показывают. По крайней мере новосибирские тесты на коронавирус мало что показывают. Я думаю, что и лекарства, и тесты, и все на свете, они появятся у нас не сегодня и не завтра. Хорошо, если их делают в Москве, хорошо, если они дают результат. Ну посмотрим. Сейчас это не самая главная проблема. И врачи говорят, что нет стопроцентной уверенности, что у переболевшего человека вырабатывается такой иммунитет, что он больше никогда не заболеет. Ну есть сейчас антитела, а через месяц мы все равно может быть заражены какой-то новой волной этого вируса.

Т. Троянская― Причем, одни врачи говорят так, а другие – по другому. И нет стопроцентной статистики, что это панацея.

Г. Михнов-Войтенко― Человечество впервые столкнулось с новой неизвестной болезнью. Прошло еще слишком мало времени, чтобы делать окончательные и бесповоротные выводы. Один такой вывод уже сейчас понятен, это то, что государство, как система власти в России, абсолютно беспомощно. Этот вывод можно сделать. Надо не об изменении в Конституции думать, а об изменении концепции государственного устройства, общественного договора. Вот о чем нам предстоит скоро думать. Последние несколько дней нам активно подкидывают информацию, когда состоится пресловутое голосование.

Т. Троянская― Мы с Валерой обсудили этот момент. А возможно ли изменение отношения к власти? Периодически мы слышим, что рейтинги в Владимира Путина уменьшаются, а потом в показательном выступлении мы видим, как он наказывает тех, кто не выполняет его указы, потом Государственная дума принимает историю, чтобы было электронное голосование, понимая, что шансов на победу у них с каждым днем становится все меньше шансов на победу. А изменится ли общество по отношению к власти? Большинство тех, кто нас сейчас слушает, они в курсе и для них нет ничего нового. А изменится ли что-то в мнениях у людей, которые смотрят телевизор? Глобальная перестройка общества и пробуждение гражданского общества случится наконец?

Г. Михнов-Войтенко― Боюсь, что просто не остается выбора. Когда затрагивают базовые права человека, и в частности, право на жизнь, когда до человека постепенно, но все-таки доходит, что у него вообще никаких возможностей нет, потому что государство, которое должно обеспечивать получение медицинской помощи, и не важно платно или бесплатно, общедоступно или элитарно, но система должна быть. И эта система должна быть понятна гражданам. А сегодня оказалось, что государство ничего не обеспечивает.

Т. Троянская― Но самое смешное, я поговорила с населением России, и многие даже и не знают, что государство обязано обеспечивать! Она там что-то делают, а мы – сами по себе и никому не нужны. И выживаем, подстраиваясь под эту систему. Вот в чем проблема! Никто не считает и не думает куда идут наши налоги, и нет причинно-следственной связи. Баре и крестьяне. И всё.

Г. Михнов-Войтенко― И вы думаете, что при таких условиях взаимодействия это может долго существовать? Я думаю, что нет.

Т. Троянская― Я не знаю, как это схлопнется.

Г. Михнов-Войтенко― Это схлопнется. Особенно в больших городах, где более мобильное население, как вы говорите. А я считаю, что это граждане.

Т. Троянская― Я не случайно назвала их населением.

Г. Михнов-Войтенко― Я понимаю. В больших городах, и в миллионниках в первую очередь, то есть в Москве, Петербурге и так далее, я не думаю, что люди готовы смиряться. Объективности ради, когда человек живет где-то в сельской местности, у него есть разные способы выживания. Лес, грибы, ягоды, огород и так далее. А в большом городе вариантов нет! Нужно, чтобы работали магазины, транспорт, чтобы были электричество и водопровод. А если начинаются проблемы с этим, с базовыми вещами, то градус недовольства очень быстро разгоняется до отметки, когда человеку уже становится не все равно.

Т. Троянская― Посмотрим, посмотрим. Про Юрия Дмитриева. Сегодня «Новая газета» опубликовала письмо Инны Чуриковой, народной артистки Советского Союза. С одной стороны, это письма в никуда. Но была информация, что его самочувствие ухудшилось. А вы следите за этой ситуацией?

Г. Михнов-Войтенко― Насколько могу. Эта история тянется уже более трех лет. Почти три с половиной года. Какое может быть самочувствие у человека, который помещен в условия следственного изолятора на все это время? А следственный изолятор, это наша не самая гуманная система, решила считать один день за полтора при расчете срока задержания и при вынесении приговора. Это значит, что эти условия очень плохи. В СИЗО № 1 города Петрозаводска сейчас карантин. Там есть заболевшие ковидом-19, очень ограничены передачи и отменены свидания. И была большая надежда, что по крайней мере до суда, который очевидно начнется, а точнее продолжится в июне, поскольку истекла мера пресечения предыдущая, и что может быть его согласятся отпустить под домашний арест, и что могут избрать какую-то другую меру, не связанную с…

Т. Троянская― Спасибо, спасибо! К сожалению у нас время закончилось. Георгий Михнов-Войтенко был у нас в гостях в «Особом мнении».