Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут. «Особое мнение». В студии, а точнее – у себя дома, Татьяна Троянская. У себя же дома Дмитрий Губин. В студии за звукорежиссерским пультом – Ольга Павловна Дашук. И с нами на связи Виталий Наумович Дымарский. Он нас сегодня подстраховывает на случай технических неполадок. Дмитрий, добрый день!

Д. Губин― Доброе утро!

Т. Троянская― Уже видно, что у вас доброе утро!

Д. Губин― А у вас? У нас что, доброе утро, а у вас недобрый день?

Т. Троянская― Нет, у нас добрый день! Очень добрый день! Хотя, наверное, вы, сидя в Германии, считаете, что у нас все плохо, а у вас – все хорошо.

Д. Губин― Таня, я просто не понимаю, что происходит в России. И еще я не понимаю зачем происходит. То, что происходит в Германии, может нравится или не нравится, но это всегда можно очень легко объяснить.

Т. Троянская― У нас на Ютубе нет звука.

Д. Губин― Зато вы можете наслаждаться нашей внешностью! Где еще вы увидите картину художника Брюллова, холст, масло «Конец века»?

Т. Троянская― И в домашних одеждах Губин и Троянская, не накрашенная!

Д. Губин― Да, «Белые одежды», Дудинцев. Итак. Повторюсь, я плохо понимаю, почему и как принимаются решения в России и поэтому зарекся это комментировать. Хотя некоторые выступления с психологической точки зрения прокомментировать очень хочется. Например, доктор Мясников. Буквально вчера он посоветовал каждому, кто плохо подумает о президенте «засунуть себе язык…» и это точная цитата, «в то место, на котором он сидит». Это уже второй случай публичной реализации психиатрического феномена, который известен как «проекция Российской публичной политики».

Первый подвиг Геракла совершил латентный гей Виталий Милонов. Поскольку он является латентным…

Т. Троянская― Это ваше оценочное суждение? Дмитрий! На всякий случай.

Д. Губин― Это – психиатрический факт. Целых три психиатра и клинических психолога заочно поставили ему такой диагноз. Точнее, гей – это не диагноз. Но, что поделаешь! 5% мужчин в реальности ими являются. Но он – латентный гей, у него – интернализованная гомофобия, то есть гомофобия, направленная на самого себя. Он действует по принципу проекции. Он борется с тем, что не может принять внутри себя. Также и господин Мясников. Каждый раз, как он слышит любимого президента, он пытается засунуть язык туда, на чем президент сидит. Думаю, что в иной реальности он был бы очень хорошим проктологом и вылизывал бы геморроидальные шишечки своего партнера…

Т. Троянская― Дмитрий, вы знаете, что у меня очень хорошо развито воображение! И поэтому не надо меня провоцировать, пожалуйста! Я все представляю.

Д. Губин― Я рад, что вы представили себе эту картину! Это Брюллов, это просто «Последний день Помпеи». С вылизыванием рушащихся зданий. Все же понимают, что статуи рано или поздно рухнут. Но поскольку публично исполнить свое желание доктор Мясников не может, он видит, что мама не в это видела смысл его предназначения, и не этому в детстве его учила. И он реализуется по принципу проекции. Он предлагает сделать то, что пока еще публично стесняется. Хотя на самом деле он именно это и делает. Вот два случая психологических проекций. Откройте строчку медицинской энциклопедии и прочитайте про этот удивительный психический и психиатрический феномен.

Тут мои познания в популярной психиатрии заканчиваются, и другие события из российской жизни моя стыдливость и ваша невинность, Татьяна, не позволяет мне публично комментировать.

Т. Троянская― А вы наблюдаете за выступлениями Владимира Путина? В понедельник было его крайнее выступление, и мы ничего не поняли. Да или нет? Мы выходим на работу? Или продолжаем режим самоизоляции?

Д. Губин― У меня лимит на популярную психиатрию. Только один комментарий на одну программу. Этот феномен достоит описания в учебниках. Когда Меркель выступает – это интересно. Последнее ее выступление, здесь этого слова в Германии, последнее – letzen, не боятся. Оно длилось 37 секунд. Она вышла и сказала, в моем кратком вольном переводе: «Носим маски, моем руки. И уважаем друг друга. Das ist alles! Dankt shone!» Сказала она и ушла. И этим она очень толково объяснила, что происходит в Германии.

Т. Троянская― Но это же немцы! А Владимир Владимирович сказал: «Родненькие мои!» Или «Родные мои! Нужно потерпеть!» Понимаете? Между прочим, очень проникновенно сказал.

Д. Губин― Спичрайтеры написали! Но это не Лукашенко. Вот Лукашенко способен общаться с трактористами Минского тракторного завода. И я думаю, что он способен даже с кучей свежеубранной бульбы общаться. Причем он готов сагитировать кучу свежесобранной бульбы порезать себя саму и прыгнуть в кипящее масло, чтобы превратиться в чипсы. У него есть такой талант народного трибуна. А тот мужчина… Можно я буду использовать его предыдущую терминологию? Этот мужчина с народными массами давно не общался. Он больше общается с доктором Мясниковым. Я уже эту картину уже детально нарисовал, она ярко возникла у каждого в воображении. И навык, который когда-то был, с подводниками в Видяево, атрофировался.

Немецкая пресса проаналазировала попытки Путина говорить по-немецки, и увидила, что он совершает элементарные ошибки… Если давно не говоришь, то все утрачивается, отсыхает, отваливается, все становится чистенькое и гладенькое. Также давно Владимир Владимирович не имеет навыков разговора с разъяренной толпой. Я подписан на массу народных трибунов, которые по методу проекции доктора Мясникова, тоже реализуют свои внутренние интенции. Вы там увидите Дмитрия Смирнова, есть такой человек из «Комсомольской правды» из кремлевского пула. И вот этот мужчина заявил, а дальше идет цитата. И почитайте комментарии, где этого мужчину кроют матом в три этажа. Его же реально кроют и посылают! Кроет его и посылает и крымский электорат! И это резко изменилось со времени коронавируса на весь мир вообще и на Россию в частности. Как отвечать? Этот мужчина совершенно не знает!

Т. Троянская― У Владимира Владимировича есть дамба в виде Пескова, которая не позволяет бурям настигать президента.

Д. Губин― Бурям небо мглою крыть?

Т. Троянская― Правда, Песков приболел.

Д. Губин― Пожелаем ему выздоровления.

Т. Троянская― Конечно!

Д. Губин― Кто-то очень хорошо написал, отец Дмитрий, кажется Сергеев? Такой неандерталец с крестом на шее… Это мое личное мнение.

Т. Троянская― Смирнов!

Д. Губин― Да, Смирнов. «По причине его выздоровления». По какой причине? В своем неандертальстве он не решился отказаться от медицинской помощи, уповая на науку, а не на то, что святое причастие его спасет.

Т. Троянская― На бога надейся, но сам не плошай!

Д. Губин― И когда он выздоровеет, а мы желаем ему выздоровления, как и Дмитрию Пескову, и этому мужчине я тоже желаю выздоровление, если его коснется общая беда. Если он народный вождь, то он должен вместе с народом проходить через беды народные. Я имею ввиду не только тотальную бедность русскую, но и ложь тотальную русскую, и эту вторую он очень хорошо проходит. Конечно я желаю выздоровления! У меня есть опыт практических наблюдений, который сводится к тому, что болезнь резкая, жесткая, смертельная, беспощадная, и она часто меняет людей. Есть такая Фредерика Варграф, голландка, приехавшая в Россию и принявшая христианство. Правда она его приняла не под воздействием Дмитрия Смирнова, а Антония Сурожского, митрополита Лондонского, и она стала делать первые хосписы. Она мне рассказывала, что многие люди обретают себя, становятся свободными, становятся людьми в полном смысле этого слова лишь в последние перед уходом дни. Болезнь меняет людей. Страх смерти меняет людей. Будем надеяться, что тех, кого не миновала чаша сия, изменит в лучшую сторону.

Т. Троянская― В этих случаях я вспоминаю Анну Каренину, когда она умирала, она тоже каялась, но когда ей стало лучше, она опять стала той Анной Карениной, которая была.

Д. Губин― Радикальный железнодорожный способ решения проблемы.

Т. Троянская― Дмитрий, это было значительно позже. Железная дорога. Давайте вернемся в нашу страну. Сергей Собянин с сегодняшнего дня будут всех бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу. Мы выяснили до эфира, что у вас в Германии это не дешевое удовольствие. Кстати, и у нас тоже. Три тысячи стоит тест. И вот, московская щедрость. Это же здорово!

Д. Губин― Здесь нет никаких комментариев. Здесь должны рекомендовать иммунологи. В Германии вопреки распространённому в России мнению… И вообще, все мнения русских о Германии сводятся к тому, что они не верны на 95%. Я в этом успел убедиться. В Германии нет тотального тестирования на антитела. Это можно было сделать только в индивидуальном порядке по записи, и стоило это… Боюсь ошибиться, но кажется 95 евро. Германия – реально федеральное государство. И цены здесь могут сильно варьироваться.

Т. Троянская― Плюс-минут восемь тысяч рублей?

Д. Губин― Премьер-министр Баварии сказал, что идет очень большая партия тестов на антитела от Швейцарской крупнейшей фармакологической кампании, и любой сможет пройти этот тест за 65 евро. Три миллиона тестов из Швейцарии либо уже поступило, либо поступит в ближайшее время.

Т. Троянская― Это тоже дороже, чем у нас. А у нас – бесплатно! Обратите внимание на заботу мэра Москвы о горожанах.

Д. Губин― Ничего бесплатного не бывает даже в голове Собянина, и он прекрасно знает, кто за это платит. Если вы заболеваете, и сдаете анализы не бесплатно! Просто за них платите не вы. Любой немец знает, что существует система обязательного медицинского страхования. И эта страховка, и может еще и дополнительная, гаранитрует, что все медицинские операции по жизненным показаниям, будут оплачены его страховой компанией. Я читал интересное сопоставление медицины Германии и России, в России 65% расходов на медицинские обследования и лечение оплачивают сами люди, это значит, что их работодатель платит взносы в эту систему. А в Германии они платят 5 или 7%, в любом случае – до 10%. Это все не бесплатно. Когда ты идешь к врачу, то за это платит страховая компания.

Т. Троянская― Дмитрий, вы не хотите признать, в Петербурге Беглов не сделал нам такого подарка.

Д. Губин― Это не подарок. Это вы заплатите. Все, кто живет в России, и даже я, когда буду бывать в России…

Т. Троянская― Подождите, но это касается только москвичей!

Д. Губин― Нет, это касается всех. Платить будут все. И Челябинск, и Чита, и Воркута.

Т. Троянская― Подождите! Тест на антитела делают только москвичам!

Д. Губин― Вся страна платит тем, кто живет в Москве!

Т. Троянская― То есть, ничего хорошего в России нет, и все подарки…

Д. Губин― Всегда кто-то платит за подарок! И я сомневаюсь, что господин Собянин лично заплатит за все эти миллионы тестов. При всем уважении к его выдающемуся профессиональному карману, и при всем восхищении, боюсь, что его персонального кошелька на это не хватит. И даже если он продаст свою недвижимость на Рублево-Успенском…

Т. Троянская― Это наши деньги, бюджетные, налоги!

Д. Губин― Из вашего, в вашей стране, простите за резкость, может быть только нижнее белье! И то я в этом не уверен. При желании вас очень легко отправить в те места, где у вас даже нижнее белье будет казенное. Если ты живешь в России, и ты гражданин Российской Федерации, то у тебя своего нет ничего! Может быть только мысли в голове, и ты их береги и вслух не высказывай! Когда господин по имени Ходорковский попытался оспорить этот элементарный тезис, который гениально разбирает в своих книгах по истории России американский уже покойный профессор Ричард Пайпс, то Ходорковскому очень быстро доказали, что у него, у богатейшего человека страны, нет НИЧЕГО! И этот трюк можно проделать в России с любым. Это отличает русских от нерусских. Власть может сделать с ними все что угодно.

Т. Троянская― Дмитрий, вам пишут, что вы такой смелый, потому что вы в Германии. Были бы вы здесь, вы бы так не говорили. Это правда?

Д. Губин― Вы можете поднять архивы моих бесед на «Эхе Петербурга» и сравнить уровень смелости зашкаливающий ныне с тем робким дрожанием, который я проявлял в предыдущие годы. Выводы сделайте самостоятельно. Это не вопрос публичного обсуждения. Да, когда люди уезжают, они могут позволить себе больше. История русской эмигрантской литературы всегда показывает две вещи. Уровень смелости действительно возрастает, и уровень ума и таланта возрастает, и это для меня важнее, чем первый показатель. Бродский стал Иосифом Бродским только в эмиграции, уровня книги «Осенний крик ястреба», пока он жил в России, у него быть не могло. Точно также не могло быть такого уровня стихов у Льва Лосева, это второй величайший поэт ХХ века, он даже лучше Бродского стал. Довлатов стал Довлатовым только в Америке. За 12 лет в эмиграции в Америке он выпустил 12 книг. А без них он был бы никем.

Другая среда дает возможность сравнения, переоценки ценностей и внутреннюю свободу, которая не должна быть связана со взглядом на политическую ситуацию. И то, что происходит в России – это скучно. Тоже самое происходит и в Казахстане, и в Турции и в Азербайджане. Когда ты живешь в России, то тебе кажется, что ось мира проходит через Россию. А когда ты переезжаешь в Европу или в Америку, то начинаешь понимать, что проблемы Венгрии волнуют гораздо больше, чем проблема Путина, или проблема Эрдогана, про который все все знают. Потому что это край Эйкумены, а Венгрия – это Евросоюз. А потом ты видишь, что все это одинаково. В Германии никого не интересует, что происходит в России. Ну посадили, ну обозвали…У все это всю жизнь происходит.

Т. Троянская― Дмитрий, а что вы пьете? Спрашивают наши слушатели. Они считают, что вы пьете пиво. А мне кажется, что это чай.

Д. Губин― Это вранье. Это хороший зеленый чай. Правда он в пакетике, а это немного вульгарно. Я заварочного ситечка не нашел. Может быть Остап Бендер втайне от меня подарил его мадам Грицацуевой. Нет, пива я не пью. И в этом году не будет Октоберфеста. Не будет специально сваренного фестбир, отличающегося особой крепостью, подающегося в местных специальных литровых кружках. И с утра я не имею привычки употреблять крепкие напитки.

Т. Троянская― Я надеюсь!

Д. Губин― Пиво? Да в этих кружечках? Вы что!? Издеваетесь, что ли? Любой баварец прибьет! 95% в представлении русских германцев – это плод из замкнутого внутри России воображения. У немцев – самый популярных способ питья, и особенно из 375-граммовых бутылок, это исключительно из горлышка. Берут бутылки в руки, чокаются друг с другом и говорят «Zum Wohl!» – будем здоровы, или «Prost»!

Т. Троянская― Давайте поговорим про журналистов. Сейчас многие СМИ испытывают кризис, поскольку нет рекламодателей, и в частности, наша радиостанция тоже в числе тех СМИ, которые остались без рекламы. И тут Государственная дума решила поддержать СМИ. С одной стороны, очень хорошая инициатива, а с другой – это может обернуться чем-то не очень приятным. Когда государство начинает помогать независимым СМИ, может что-то и произойти в нашей стране.

Д. Губин― У меня очень простой принцип – брать деньги не зазорно хоть от Гитлера. Зазорно начинается тогда, когда ты начинаешь их не на то тратить. Дают – бери! А дальше перед тобой встает вопрос, а на что их тратить? У меня в жизни был такой забавный любовный момент, когда женщине, предмету моей любви, я имею ввиду разумеется Валентину Ивановну Матвеенко, я сказал то, что я о ней думаю. И это я могу повторить любому последующему ее наследнику, который от нее отличается только тем, что он, как правило, настолько невзрачен, что в пасмурную погоду полностью сливается с унылым северным пейзажем, как Беглов, и кто там был до Беглова? Не помню, что-то тоже такое с усами и с иконой, и через них как будто можно идти насквозь! Разве только небольшой кусочек себя застрянет внутри этого мужчины, и ты будешь у него до конца жизни в печенках сидеть. А Валентина Ивановна… Это была еще та пора, когда через нее нельзя было пройти насквозь гауляйтера. У нас же нет губернаторов, потому что у нас нет выборов. Выборы – это не про голосовать, это про состязательность.

Т. Троянская― Выборы как бы есть!

Д. Губин― Нет, их нет! Выборы, это может быть кому-то так кажется!

Т. Троянская― А Элла Памфилова тогда кто?

Д. Губин― … Выборы – это состязательность идей и людей. И здесь что? Кого-то к ним допускают? Оксану Дмитриеву к выборам губернатора? Навального к выборам президента? Здесь нет допуска! А раз нет допуска к предвыборной кампании… А отсутствие дебатов? Вы можете представить Путина дебатирующим? Его одной левой Соболь уложит на обе лопатки! Сколько бы он в своей курточке для дзю-до не показывался бы! Он уже всё, он растренерованный! Он же… Кружечка, из которой он пьет! Горшочек, который за ним носят шестеро охранников по дворцу, в который он пысает. И чтобы никто, не дай бог, не взял бы на анализ его мочу! И эти охранники, охранники! И Мясников. И охранники. И Мясников. Мясников. Охранники. Мясников. Охранники. И из этого сегодня Россия и состоит. Этот мужчина, Мясников и охранники. И больше нет ничего! Вас, население, в расчет принимать не будут. А кто бы вообще такие?! Сдохнете, да и черт с вами! Меньше будет нагрузка на социальные выплаты. Я рисую правдивую картину России, она некоторый возмущает, но вы же понимаете, что я прав.

Так вот, у меня был эксперимент с женщиной по имени Валентина Ивановна. В ту пору мне очень хорошо платили, но мне пришлось сказать то, что я о ней думаю в связи с двумя блокадными петербургскими зимами, когда город был завален снегом. Ходить приходилось по проезжей части, а на помойку… Люди ставили пакеты у подъездов домов, как в блокаду, тогда люди какали на бумажку и выбрасывали ее за окно. И блокандики рассказывали какой амбре царил в Ленинграде весной. И я лишился всех своих работ и Валентина Ивановна Матвеенко является самой дорогой женщиной в моей жизни…

Т. Троянская― Здесь нам надо прерваться на московские новости. Начнем с Валентины Ивановны через несколько минут.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Дмитрий, вы говорили о Валентине Матвеенко.

Д. Губин― Хочу передать ей привет!

Т. Троянская― На самом деле мы рассуждаем, нужно ли брать деньги у государства, если государство решило помочь СМИ. Вы говорите – да, нужно.

Д. Губин― Деньги нужно брать у кого угодно. И ворованное брать не грешно. Грешно инвестировать ворованное в воровство. Это моя персональная позиция. И про Валентину Ивановну. Напомню, тогда я был крайне высокооплачиваемым журналистом. Я получал кудрявые большие миллионы, в том числе и на государственных телеканалах. А дальше был вопрос, либо я поступаю с Валентиной Ивановной как доктор Мясников поступает с этим мужчиной, либо я говорю то, что думаю. Я сказал то, что думаю, после чего кудрявые миллионы вокруг меня мгновенно испарились.

Спасет ли журналистику получение денег от государства? Я не знаю! Приведу пример из другой области, хотя она связана с журналистикой. Мы знаем, что на днях умер русский националист Константин Крылов. Я был с ним знаком. Когда-то мы с Лешей Навальным пытались сделать программу «Бойцовский клуб» для двух телеведущих. Был выбрал клуб «Билингва». На ринг с моей стороны вышел Сережа Минаев, тогда он еще был человеком. А Навальный привел со своей стороны Константина Крылова. И во время этой записи, которую похерила Администрация президента, программе не позволили осуществиться, он сказал очень хорошую фразу: «Знаю я вас, атомных православных! С вами надо держать ухо востро, того и гляди последнее стырите!» И я тоже знаю этих православных, в стальных лаптях, с крестом в виде двух скрещенных стреляющих калашей.

Любви у меня Крылов не вызывал никакой, но я был потрясен, узнав при каких обстоятельствах он умер. Все-таки это был не последний публицист, хотя он и фашист, но это чисто моя оценочная точка зрения. Умер он в абсолютной нищете. Константин Крылов, человек, которого знали очень многие, от Дугина до того же Навального, он обращался к тем, кто его помнит, чтобы ему перевели денег не еду на его счет. «Просить – неудобно! Вас тревожить неудобно. Спасибо, что прислали. Есть, что завтра поесть». Последний раз о смерти в подобных обстоятельствах я слышал, когда после революции в Сергиевом Посаде умирал Розанов. Всеобщий любимец, и мой, в отличие от Крылова, он был нищ, и радовался, когда его сегодняшние читатели присылали ему пару яиц и сваренных картох. И это чудовищная, тотальная и фантастическая нищета!

Т. Троянская― А почему вы проводите параллель со СМИ? Гордое СМИ должно…

Д. Губин― Сегодня даже самые успешные независимые СМИ, сужу по себе, а платят мне не меньше, чем я получал при Брежневе. Сегодня журналисты, которые работают не в пропаганде, не у Симоньян не у Киселева, они сегодня нищее, чем были при Брежневе. Я сделал подсчет, что я мог себе позволить и как я мог прожить, будучи журналистом при Брежневе, и что я могу себе позволить, будучи журналистом при Путине. Я от русской нищеты сбежал в Германию. Здесь по крайней мере продукты дешевле, а качество выше, чем в России. Здесь хоть с голоду не подохнешь. Здесь хоть поставят на довольствие. Деньги не большие, но в Германии от голода никогда не помрешь. А то, что в России Крылов подыхал с голоду, это меня потрясло. Он – человек. И я уважаю принцип государства Германии, я практически стал здесь германофилом, и я понимаю, почему многие пытались превратить Россию в Германию, начиная от Тютчева, который был абсолютным германофилом. Он 25 лет прожил в Баварии. И «люблю грозу в начале мая» — это про баварскую грозу. И «умом Россию не понять» — это попытка примирить ее с той страной, с Германией и Баварией, которую он очень любил.

В Германии принцип: все люди – это люди! Даже Гитлер – это человек. И даже в Нюренбергском процессе, если бы до него дожил Гитлер, а дожили его поспешники, его нельзя было сажать в клетку, как в русских судах. Их нельзя было пытать, их нельзя было бить, потому что они люди. Вот и всё. И ни один человек не имеет права умирать с голоду, потому что он – человек! Он может быть мерзок, отвратителен, но его нельзя бить, нельзя унижать его достоинство, нельзя отказывать ему в праве быть человеком. И это принципиальная разница.

Т. Троянская― Это понятно, но у меня вопрос, получится ли у независимых средств массовой информации получить деньги от государства и остаться независимым? В наше время.

Д. Губин― Вы хотите узнать мое оценочное суждение? Думаю, что их прикроют.

Т. Троянская― Их? Это вы о ком сейчас говорите?

Д. Губин― Я говорю не «их», а «Эхо» прикроют.

Т. Троянская― «Эхо»?

Д. Губин― «Эхо» было важно как витрина перед Западом. Вот, смотрите, у нас есть свобода слова! Вот, что этот Губин позволяет себе и на «Эхе Москвы» и на «Эхе Петербурга»! Но сейчас чего стыдится то! Чего доказывать? Что у нас есть выборы? Что у нас есть какая-то демократия? Эти игры кончились и на них больше нет денег. Это требует изрядного количества средств. А сегодня деньги нужны на охрану, на новые щиты. Сейчас поступят на вооружение новые росгвардейские щиты, в которые вмонтирован четырехствольный пистолет «Оса». Об этом портал «Фонтанка», который состоит из бывших ментов, очень ехидно, но со знанием дела, написал. Сегодня деньги всем нужны на охрану таких как Мясников и этот мужчина. И больше Запада уже можно не стесняться.

Я думаю, что те деньги, которые Дума думает выделять на свободные СМИ, то есть на поддержание людей. Вы что думаете, что весь мир такой же как мы, только лучше претворяется? Нет! Действительно, большая часть мира устроена как Россия. Количество гибридных автократий в России и в мире больше, чем количество демократий. Хотя рост демократий, по ходу изменения мирового времени совершенно очевиден. И чего стесняться то? Это же Симоньян написала, что, да, у нас задница грязная! Сама Симонян, что задница грязная. И это правда, и кто бы сомневался. И рот от задницы практически… Что я говорю!

Т. Троянская― Не надо! Это снова оценочное суждение!

Д. Губин― Это ужасно, и простите меня, пожалуйста! Симоньян-Мясникова. Духовные брат и сестрица.

Т. Троянская― Я думаю, что таких достаточно много.

Д. Губин― Что будет происходить с прессой? Ее будут приводить к состоянию, которое очень хорошо выразил лирический герой знаменитого стихотворения Льва Лосева: «Извини, что украла», — говорю я воровке; «Обязуюсь не говорить о веревке», — говорю палачу. Вот, подванивая, Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь. Я молчу». И вот это ждет тех людей, которые хотят говорить то, что они думают. Читайте Льва Лосева, друзья мои! Классический сборник «Тайный советник». А потом всего Лосева в одно томе издало великолепное, но сейчас загибающееся издательство «Ивана Лимбаха», которому было бы очень недурно помочь. Только даже за одного только Лосева, гениального.

Т. Троянская― Дмитрий, спасибо! Очень радужные картины вы нам…

Д. Губин― А если вы хотите деталей, то слушайте завтра в пять часов по Москве в «ДК» Льва Лурье будет моя лекция о научно-популярной литературе, о книгоиздательстве в России.

Т. Троянская― Дмитрий, и предупреждение! Мат в эфире все-таки недопустим.

Д. Губин― Но это цитата!

Т. Троянская― Я понимаю! Но, в следующий раз делайте, пожалуйста…

Д. Губин― Татьяна, но в русском языке, и пусть всякие Мединские заткнуться, существет ровно три матерных слова! Х, п. и е! Это из официальных русских документов!

Т. Троянская― Не будем углубляться, Дмитрий!

Д. Губин― Я говорю то, что есть!

Т. Троянская― Мы поговорили о правительстве, о нашем правительстве…

Д. Губин― И от этих слов перешли к правительству! Татьяна, это ваша, думаю, на подсознательном уровне проложенная связь. Никак не могу согласиться с вашими мыслями, какие они грязные!

Т. Троянская― Спрошу вас про масочно-перчаточный режим. Нужно же носить маски и перчатки? Вы с этим согласны? Наверное в Германии, когда было нужно их носить, то народ это делал? Или нет?

Д. Губин― Нет! Это у вас, у русских такое представление, что должно быть в Германии, а это абсолютная чушь. Перчатки носить никто никогда никого не заставлял. В перчатках не работали даже провизоры в аптеках. Они санитайзерами обеззараживали руки. Я спрашивал, почему они не работают в перчатках в магазине, и они ответили, что это невозможно.

Что касается масок, то они стали обязательными лишь недавно. И только в двух случаях. В магазинах, аптеках и местах скопления людей. И на общественном транспорте. На улицах носить маски не рекомендуется. Уровень насыщения кислородом крови за счет масок падает.

И вообще, у вас жесткий карантин, а у нас ничего такого не было. Никакого жесткого карантина. Были ограничения на выход из дома, но они не имели никакого отношения к занятиям спортом. Наоборот, всем рекомендовали заниматься спортом. И вся Германия, это на бытовом уровне безумно спортивная страна, и занимающийся джоггингом 90-летний господин – это норма. И все продолжали заниматься своим джоггингом. Это поощрялось. Здесь не было никаких пропусков.

Т. Троянская― И парки были открыты?

Д. Губин― Хороший вопрос! У нас здесь леса, и я живу около…

Т. Троянская― Лес не закроешь!

Д. Губин― А во Франции закрыли леса. Это я знаю от людей, живущих во Франции. Леса во Франции в Северных регионах как ни странно закрыли. Большие парки не закрывались, а маленькие… Мне очень жалко. В каждом немецком городе есть такая штука – кройтер, травяной сад. На русский это перевести невозможно. Это общественный сад, в котором выращиваются всякие майораны, базилики, мята и так далее. Я думаю, что не смею туда ходить, но там есть таблички: «Срезайте, пожалуйста, столько трав, сколько вам нужно для обеда!» Это для всех, и ты можешь прийти с ножницами и нарезать себе базилика для моцареллы с томатами, или мяты для чая. Но они маленькие. И, чтобы там не было большого скопления людей, их, к сожалению, закрыли. Сейчас они наверное будут открываться. У нас закрыли ботанический сад. Он просто потрясающий, он гениальный! И такой сад практически в каждом немецком городе. Та очень любят встречаться и болтать пенсионеры. И сейчас они тоже открываются.

Т. Троянская― А у нас пока нет. Дмитрий, к сожалению, мы вынуждены заканчивать. Думаю, в скором времени мы встретимся.

Д. Губин― Завтра! «ДК» Лурье, поговорим! Я буду отвечать на вопросы. Времени там будет побольше. Это злое «Эхо Петербурга» меня третирует, наступает мне на горло.

Т. Троянская― Д. Губин был у нас сегодня в эфире. Спасибо!

Д. Губин― Я вас обожаю!