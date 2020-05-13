А. Орехъ― 17.06 в нашей столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». И Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» в Москве сегодня гость. Роман, добрый день.

Р. Цимбалюк― Здравствуйте, Антон.

А. Орехъ― Давайте сразу к новости последнего часа, потому что зам. руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин. А поскольку Козак это тот человек, который курирует ситуацию с восточно-украинским урегулированием, то соответственно теперь люди размышляют, что бы это могло значить. Ваша точка зрения, зачем полетел, о чем договорятся или просто дежурное протокольное мероприятие.

Р. Цимбалюк― Вообще этим же вопросом в нормандском формате занимаются помощники глав государств и после того, как его темнейшество Владислав Юрьевич был отставлен…

А. Орехъ― Суркова вы имеете в виду.

Р. Цимбалюк― Да, и соответственно он знакомится со своими коллегами, с Ермаком он уже познакомился в Минске, после этого в Киеве был чуть ли ни политический кризис. И большой скандал, будем надеяться, что его встреча с немцами и соответственно с французами на каком-то этапе пройдет менее болезненно. Но я не жду каких-то изменений в этом плане. Это больше дипломатическая рутина, потому как на сегодняшний день нет ни одного признака ни на земле, ни на суше, ни в российском телевизоре, что очень важно о том, что Россия готова уйти с Донбасса или хотя бы намекнуть на то, что она готова оттуда отползать. Там российские флаги, там люди в российской военной форме. Это одно измерение, а второе измерение – Козак, Ермак и соответственно главы и помощники глав Германии и стран…

А. Орехъ― Хорошо с другой стороны, что люди хотят встречаться и беседовать, потому что бывали разные времена в этом смысле.

Р. Цимбалюк― Это, безусловно. Но я говорю о том, что есть ли шанс на изменение ситуации на земле – нет. Потому что вот для меня маркер очень простой. Если российские представители вот так тщательно проговаривают вот это словосочетание «народные республики» — это говорит о том, что ничего не будет. Потому что никаких народных республик в Минских соглашениях не зафиксировано. Позиция Украины известна. Что мы готовы договариваться, различные варианты. Но это должна быть территория Украины. А то, что предлагает нам сейчас Москва, которая контролирует эту ситуацию, это даже не федерация, не федерализация, это даже не конфедерация. По сути, мы просто должны признать, что над этой территорией будет российский протекторат, и эта территория будет иметь право влиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Возникает вопрос: с какого вдруг?

Р.Цимбалюк: Ни одного признака ни на земле, ни на суше, ни в телевизоре, что Россия готова уйти с Донбасса

А. Орехъ― Я вам честно скажу, я гораздо меньше в последнее время слежу за тем, что показывает наш телевизор. Но доносятся до меня слухи, что про Украину стали говорить меньше. Просто потому что возникла другая тема, которая забивает собой все остальное. И мы чуть меньше знаем о том, что сейчас вообще на востоке Украины происходит. В плане боевых действий и прочих вещей. Кому как ни вам нам теперь об этом рассказать.

Р. Цимбалюк― Во-первых, российский телевизор никогда не был источником информации о событиях, которые происходят в Украине, на оккупированной части.

А. Орехъ― Даже с точки зрения дезинформации, просто Украины стало меньше в нашем информационном поле.

Р. Цимбалюк― Меньше, да, коронавирусная зараза одолевает Россию как печенеги и половцы. Но если говорить серьезно, то главные реперные точки все остались. Просто я должен вам признаться, я тоже не смотрю. Но мои народные корреспонденты и фанаты моего Ютуб-блога мне просто сбрасывают, допустим, ссылки на вечер с Владимиром Соловьевым и тайм-коды, где люди прямом текстом говорят те же самые слова, которые они говорили с 14-го по 20-й год включительно. О том, что им нужно срочно разделить Украину как минимум еще дальше, захватить юго-восточные регионы нашей страны. Крыма, Донбасса мало. Это все проговаривается под такое улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты. И, конечно, в этом плане, если учесть, что это гостелевидение, а оно очень информативное в этом плане. Потому что они же там, извините, как собаки Павлова, там будет такой щелчок – и они риторику мгновенно изменят. Но ее никто не меняет и наоборот, чтобы эту коронавирусную заразу разбавить, добавляют украинских фашистов. И, конечно, меня это очень пугает в том плане, что слушайте, на самом деле призыв к ведению боевых действий, призыв к войне.

А. Орехъ― Там сейчас непосредственно с боевыми действиями как дело обстоит? Затишье или это такой…

Р. Цимбалюк― Если сравнивать с предыдущими годами, то конечно затишье. То есть я сводку вижу каждое утро, слава богу, сейчас погибших практически нет, последние дни, я постучу по дереву в прямом эфире. Чтобы так и было. Но раненые есть и обстрелы продолжаются. Наши постоянно публикуют какие-то осколки различных снарядов, которые производятся исключительно в России. Современные там системы, публикуют сбитые российские беспилотники и так далее. Все как обычно, России вроде как там нет, но все там российское. И даже Козак в Берлине, что очень забавно, что Козак отправился в Берлин размышлять на тему, как им помириться с Украиной. И делает это в Берлине. Это так, в контексте… Второй мировой.

А. Орехъ― Нормандский формат… А, в этом смысле. 9 мая. Но про 9 мая мы чуть позже все-таки поговорим. Мимо даты пройти невозможно. В контексте российско-украинских отношений. Но тут еще один сюжет нарисовался. Буквально свежая история. Дмитрий Гордон побеседовал с Натальей Поклонской. И как я понимаю, в Украине это вызвало неоднозначную реакцию, в том числе и неоднозначное отношение к журналисту Гордону. Что вы по этому поводу можете сказать. И по поводу самого интервью, по поводу атаки, не атаки…

Р. Цимбалюк― В данном случае я считаю, что картина не полная. Дмитрий Ильич теперь должен обязательно выпустить интервью с российским террористом Игорем Стрелковым. Чтобы полностью поняли и осознали, что происходит. Как мне кажется, в данном случае, журналист он да, он может и должен записывать интервью с кем угодно. Я помню времена, когда Гиркин уже был в опале после того, как ваша радиостанция опубликовала такой опрос. Когда на одном из митингов в Москве орали: Гиркина в президенты! И вы сделали, ваша радиостанция опрос: вы хотите Гиркина в президенты или Путина. И проголосовала ваша аудитория, естественно, за Гиркина. И после его звезда сразу закатилась. Его отозвали с востока Украины. И вот он тут…

А. Орехъ― Мы это не специально, потом наша аудитория за кого угодно в некоторых ситуациях. Убивали двух зайцев слушатели, видимо.

Р. Цимбалюк― Я прекрасно знаю о российской демократии и полностью ее поддерживаю. Но вернемся теперь к этому интервью. Потому что вы знаете, почему я взял такой пример. А может быть даже не пример. Но смысл в чем. В том, что украинскому обществу пытаются показать, что как бы — да не все однозначно. Люди, которые разыскиваются за военные преступления в Украине – с ними можно вести диалог. С ними можно дискутировать. Они могут рассказывать свою позицию. Это вот то же самое, что записывать интервью с каким-нибудь маньяком или серийным убийцей и спрашивать его: а что вы чувствовали, когда отрезали ей голову. Вашей жертве. Как вы считаете, какие у вас будут аргументы в том, что она сама виновата. Она же вас спровоцировала.

А. Орехъ― Роман, знаете, посмотрит много народу такое интервью с маньяком, с отрезанной головой. Просмотры будут точно.

Р. Цимбалюк― Понятно.

А. Орехъ― Интерес, рейтинг. Все гарантировано.

Р. Цимбалюк― И еще с точки зрения продвижения себя, очевидно, да. Но есть как бы моральный аспект общества. Если ты журналист, то нужно мне кажется, на этот момент обращать внимание. Но главная идея этого всего, потому что Дмитрий Ильич не первое интервью с такими странными людьми записывает…

А. Орехъ― Ну, например.

Р. Цимбалюк― Например, он записывал интервью с Алексеем Паниным. Который в 14-м году…

А. Орехъ― Актер российский.

Р. Цимбалюк― Его высказывания в части нашей страны не сильно отличались от того, что я цитировал из эфира вечернего этого Соловьева. Это сейчас. Я говорю, подчеркну, про май этого года. То есть если учесть, что у нас же там целая бригада пророссийская работает в Украине…

А. Орехъ― Простите, я вас перебью. Вы считаете, что у Гордона пророссийский настрой какой-то?

Р. Цимбалюк― Гордон он же опытный человек, что когда дает возможность людям, которые являются преступниками, без каких-либо корректировок или комментариев высказать мнение о том, что по сути на всю Украину продвигать российские пропагандистские тезисы, то тут возникают вопросы. И работает это все в комплексе. Потому что Россия – страна мощная и работает она по всем направлениям. Есть вот это, например, направление. Конечно, посмотрят интервью, многим интересно, что оказывается Наталья Поклонская она верит российскому президенту, что нет российских военных на Донбассе. А я вот сегодня почему-то так случилось, вспомнил про Николая Козлова. Десантника из Ульяновска. Который в 14-м году в Крыму шарахался в форме «Беркута», это наше спецподразделение милиции на то время.

Р.Цимбалюк: Очень забавно, что Козак отправился в Берлин размышлять на тему, как им помириться с Украиной

А. Орехъ― На майдане прославившееся.

Р. Цимбалюк― Да. Потом почему-то потерял ногу на Донбассе. Он ульяновский десантник. Где Ульяновск, где Крым. Об этом никто не вспоминает. А сколько таких было… Сколько они ног потеряли, сколько российских парней сложили свои жизни. Я здесь говорю без доли ерничанья. Они же люди. Очевидно, выполняли приказы. Вопрос: кого они выполняли приказы. И когда эта история 14-го года, о которой я говорю, а ее уже нет. Ее не обсуждают. А сейчас мы слышим коллаборантов, которые рассказывают о том, что да не все так однозначно, у вас там был военный переворот. Поэтому мы перешли на сторону российских захватчиков. Что там не было российской армии… Про Колю не вспоминает, который из Ульяновска прилетел в Крым за медалью за возвращение Крыма. Она говорит, что там только те были военные, которые там базировались. А я хочу спросить: ну если они там были в гостях, кто им дал право, даже если размышлять в таком ключе – дал право захватывать украинские органы власти, блокировать украинские воинские части и так далее. В общем, Гордон со своим няш-мяш, потом медведчуковские каналы, которые это все транслируют. А смысл этого очень простой, потому что стало очевидно, что Зеленский на попятную не пойдет. К нему много претензий внутри страны и я тоже не его фанат. Но он транслирует в части России в такой лайт-форме, тем не менее, все тезисы здорового человека. Когда говорит о том, не так громко артикулирует, ну, Россия агрессор, мы хотим вернуть Крым.

А. Орехъ― Роман, я все-таки хочу по поводу этого интервью. Доразобраться для себя, коль скоро мы с вами журналисты коллеги. И Гордон наш коллега. С точки зрения журналистской этики, морали. Вас смущает то, что было в этом интервью или сам факт того, что Гордон говорит с человеком, которого на Украине считают преступником. То есть сам факт плох или можно было поговорить, но поговорить так, что умыть эту Поклонскую. Чтобы поставить на место.

Р. Цимбалюк― Я вам сказал, я же не являюсь каким-то моральным мерилом. Я считаю, что если ты записываешь интервью с такими людьми, то вести себя нужно как минимум, я Дмитрия Ильича уважаю, он очень известный, опытный человек. Но мне кажется ну поактивнее что ли. А то получается, что Наташа взяла и…

А. Орехъ― Мой главный редактор называет это «подставка для микрофона».

Р. Цимбалюк― Спасибо, что вы мне помогли. Мне так не хочется переходить на личности и в конфликтную ситуацию… Вы мне помогли. Анион, спасибо вам.

А. Орехъ― Я опять же не специально, как и в голосовании с Гиркиным. Просто я еще почему еще к этой истории прицепился. Потому что у нас же свой российский опыт тоже есть. Была первая чеченская война, вторая. Появлялись в эфире такие персонажи как Басаев. Кто-то говорил, что да, это преступники, это головорезы. И не просто Поклонская, такая очаровательная дама. Прям конкретные головорезы, убийцы. Давать ли им слово, на каких условиях давать слово. Должны ли мы знать об их позиции хоть что-то вообще. Какие они. Недавно был пример, когда Дмитрий Песков, дай бог ему здоровья, как-то так пожурил нашу радиостанцию за то, что давала эфир Ходорковскому. Он же, мол, Ходорковский. На что мы сказали, что человек, у нас даже заключенным дают возможность высказаться. То есть тут же такие развилки есть. И туда и сюда.

Р. Цимбалюк― Я был на этом конференц-холле и главная претензия к Ходорковскому о том, что он в бегах. Видите, может быть, я слишком долго здесь…

А. Орехъ― Поклонская тоже как бы в бегах.

Р. Цимбалюк― Так и есть как бы. Я вот знаете, хотел бы единственное у нее спросить: она успела биометрический украинский паспорт получить или нет. Но, слушайте, давайте вернемся к главному смыслу и посылу. Еще раз, они вот такими вот подходами что делают. Они пытаются объяснить украинцам, что, ребята, не все так однозначно в войне. Это не Путин, это не Коля Козлов, который потерял ногу на Донбассе. Это Турчинов, Порошенко и вся эта украинская братия, которая проиграла выборы. Так бывает в некоторых странах. Это называется смещение акцентов и это подготовка к следующему электоральному циклу. Это вопрос: а что будет после Зеленского. И вот Москва работает в этом направлении.

А. Орехъ― Все-таки хорошо вы живете в Украине. У вас есть следующий электоральный цикл и что-то после Зеленского. У нас так вопрос вообще не ставится. Еще одна громкая украинская история, которая, правда, чуть меньше известна у нас здесь. Поэтому надо будет небольшое предисловие сделать. Два знаменитых великолепных совершенно фантастических боксера, персональным поклонником которых я являюсь. Александр Усик и Василий Ломаченко, чемпионы мира. Абсолютно спортивные легенды. Они снялись в фильме, который называется «Здравствуй, брат. Христос воскресе!». И после того как они поучаствовали в этом фильме, его можно посмотреть, например, на Ютуб-канале. Монастыря Корсунской Князь-Владимирской мужской пустыни. То есть такой с религиозным уклоном фильм. Но после этого они угодили в базу известного и у вас и у нас сайта Миротворец, и к ним тоже стало такое неоднозначное отношение в Украине. Что вы про это можете нам сказать? Что эти парни не так сделали?

Р. Цимбалюк― Вы знаете, по сути, это продолжение этой истории с няш-мяш. Это все тоже действие в контексте того, что не все так однозначно. Все может быть воспринято по-разному. Это попытка просто перепрограммировать украинцев и объяснить им, что белое — это черное. Война — это мир. А свобода — это рабство. Вот и всё. Почему многих интервью наших боксеров прославленных, действующих чемпионов мира немножко зацепило, в том числе и меня. Мне как боксеры они тоже нравятся. Но они же в данном случае претендуют на роль лидеров общественного мнения. О чем они говорят? – они, по сути, опровергают, говорят, что этого нет. Что нет российского военного вторжения. В этом весь смысл, почему они попали на сайт Миротворца. Они говорят о том, что у нас там друзья есть в Москве, в России. Мы один народ. И вот знаете как, чувствуете, в чем манипуляция. У меня тоже есть друзья в России. Но мы не один народ…

А. Орехъ― Да, они говорят, что мы, белорусы, украинцы, все в общем, одна семья.

Р. Цимбалюк― К чему это.

А. Орехъ― Все люди братья.

Р.Цимбалюк: У меня тоже есть друзья в России. Но мы не один народ

Р. Цимбалюк― Слушайте, если бы не было бы истории 14-го года, если бы над Крымом, Донецком с Луганском был украинский флаг, я бы сказал: ребята, это ваше право, говорите все, что хотите. Но сейчас история немножко другая. С одной стороны убивают украинских парней российские захватчики. А с другой стороны нам навешивают эту чушь. И плюс это все сделано под таким церковным соусом российской православной церкви в Украине, которая…

А. Орехъ― Там же еще епископ Онуфрий.

Р. Цимбалюк― Которая является – внимание – самым главным нарушителем карантина в Украине. Народ тысячами собирали на Пасху. И теперь у нас там карантин решили отменять, потому что его уже никто не придерживается. Но последствия того, что они так всех собрали под божьими проповедями и хорошими словами, они что делают? – рискуют будущим Украины. Потому что если будет эпидемия дальше, это экономические потери со всеми вытекающими политическими последствиями. В том числе для Зеленского, который крепко или не очень держит нашу гетманскую булаву.

А. Орехъ― Я уточню. А собирали на Пасху народ только приходы московского патриархата?

Р. Цимбалюк― В первую очередь они зафиксированы как главные нарушители.

А. Орехъ― А киевский патриархат как бы нет.

Р. Цимбалюк― Всё, по Интернету, пожалуйста, молитесь Богу.

А. Орехъ― Это как-то специально так произошло? Или они с Интернетом не знакомы в московском.

Р. Цимбалюк― Я воспринимаю это как коронавирусную спецоперацию. Это не про Бога. И вы послушайте священников РПЦ, которые в России. Есть же масса народа, такие коронавирусные диссиденты. Вопрос в том, что коронавирусные диссиденты в России, может быть, они что-то говорили, но они знают силу российского государства. Путин сказал закрыть храмы — он закрыл. А вот в Украине они почему-то посчитали, что Зеленский им не указ. И еще раз, это же не про веру в Бога. Это про то, что они свою паству ведут на убой. Мы же исходим из того, что коронавирус это реалии. Мы же не опровергаем, что две тысячи человек в России умерло от коронавируса. И все говорят, ребята, нужно потерпеть, не собираться вместе. Нужно самоизолироваться. И так далее. А тут эти парни говорят в рясах московских, что приходите. Фигня это все. Боженька всех спасет. А потом в лаврах в Киево-Печерской и Почаевской были очаги заражения, жертвы и так далее. Это что такое.

А. Орехъ― Парни у нас в московских рясах – это хорошо…

Р. Цимбалюк― И тут Усик…

А. Орехъ― Да, и Ломаченко снимаются в фильме.

Р. Цимбалюк― На эту же тему. Конечно, многих это возмутило. В данном случае еще раз, я же хочу повторить, они свои личные отношения с какими-то… людьми сразу меряют на отношения государств. А в некотором смысле это можно воспринимать как: ну раз мы один народ, то какой вывод. Путин нам говорит, что мы один народ и всегда сомневается в государственности Украины. Грозит нам нас ее лишить, грозит забрать еще что-то. Я же эти слова помню. И, конечно, в Украине тоже это помнят.

А. Орехъ― А если без этих слов обошлось. Без слов про один народ, а просто, что у меня есть друзья там, там. Ну чего нам воевать. Вам с нами, нам с вами.

Р. Цимбалюк― Вы знаете, Антон, слова — это очень богатый инструмент. Можно высказать свою мысль таким образом, чтобы не обидеть оппонента, как бы зафиксировать положение, которое есть реально. У нас же есть еще, например, двое известных боксеров. Братья Кличко. Они в Москве выступали. Но извините, в русский мир они же не замазывались. Хотя они старший, по-моему, только сейчас с трудом начал говорить на украинском языке. Младший, по-моему, уже русский забывает. Потому что больше по-английски говорит.

А. Орехъ― Один из братьев Кличко вообще, по-моему, стал мемом у вас и у нас.

Р. Цимбалюк― Это наш самый лучший мэр столицы.

А. Орехъ― Лучший мем столицы. Роман, мы с вами в хорошем смысле заболтались. И между тем, у нас сейчас новости подступают. И мы продолжим после новостей и короткой рекламы. А вы, естественно, можете нам писать и смотреть нас в Ютубе. Свои лайки, дизлайки и так далее. Смотрите нас и мы продолжим через 4-5 минут.

НОВОСТИ

А. Орехъ― Ну что, к 9 мая, которое недавно прошло. Это всегда повод поговорить про украинских фашистов, бандеровцев, националистов, ревизионистов и так далее. Как в Украине прошла эта дата? 75 лет все-таки.

Р. Цимбалюк― На самом деле как обычно.

А. Орехъ― А обычно – это как?

Р. Цимбалюк― Обычно представители власти сделали все церемониальные мероприятия, возложение цветов, Зеленский вообще у нас не фанатеет от таких пафосных мероприятий.

А. Орехъ― Молодой парень.

Р.Цимбалюк: Народ тысячами собирали на Пасху. И теперь карантин решили отменять, потому что никто не придерживается

Р. Цимбалюк― Всегда это делает обычно или сам, только для протокола берут камеру или фотографа, который делает несколько кадров и все. Ну и дальше, естественно, пророссийская часть украинского политического спектра начинает качать права о том, что как бы мы забыли победу, мы ее предали. Короче вся чушь, которая транслируется здесь по отношению к Украине. У нас есть для этого целая фракция в парламенте под позывным – ОПЗЖ – оппозиционная платформа за життя. Которую возглавляет кум Путина – Медведчук. Ну вот они этим занимаются. Естественно, возмущаются, что нельзя георгиевские ленты, у нас запрещено законом. Они даже внесли законопроект о том, чтобы возвратить эту ленту. Это как с няш-мяш – раз, и сделали монтаж. Что было перед этим – уже неважно. У нас тут понимаете, символ победы, который ввели уже при Путине. Что же за символ победы, который появился в 2005 году. Смысл в чем. Что с этой георгиевской лентой захватывались украинские города и убивали граждан Украины. И продолжают сейчас. И эти ребята говорят: как же так, как вы посмели это запретить. И самое страшное, что произошло, я считаю с исторической точки зрения, по-моему, самое сильное и самое страшное преступление российской власти. Что они общую победу сепарировали, разделили. И теперь получается так. Если ты не готов как бы веровать в победу, которую празднует Владимир Путин, — значит, ты автоматически становишься бандеровской мордой. И меня, конечно, такая постановка вопроса очень и очень возмущает.

А. Орехъ― А в Украине нет такого акцента именно на потери украинского народа, на вклад украинских бойцов, которые были в Красной армии, естественно, миллионы. Но вот такого нет в свою очередь перекоса, аналогичного нашему.

Р. Цимбалюк― Это не перекос. Конечно, мы это артикулируем и Зеленский артикулировал во время своей как мне кажется одной из самых удачных речей за годы президентства. 9 мая которое он опубликовал. Он говорит о том, что украинцы внесли колоссальный вклад в антигитлеровскую коалицию. И это действительно так. Но начали на этом акцентировать внимание только после того, когда здесь нас провозгласили нацистами. И провозглашают сейчас. Конечно, в таком ключе у нас, я слово «скрепа», наверное, не буду использовать. Но для нас основа государства – это независимость. На этом в принципе все и строится. Как мне кажется. Здесь же в РФ 9 мая – сакральная дата, на которой базируется, в том числе легитимность Владимира Путина.

А. Орехъ― То есть, значит у вас в Украине важные даты, которые подчеркивают независимость Украины, ее как бы расставание с советским прошлым, а в России важны те даты, которые наоборот подчеркивают советское прошлое. И вот это объединение всех народов под советским флагом. Правильно?

Р. Цимбалюк― Естественно. Если бы не было событий 14-го года, а это Рубикон, в принципе эти концепты всегда… Посмотрите на наших политиков, которые особенно представляют юго-восточные регионы, они все с георгиевскими лентами. И ни у кого никаких вопросов не было. В том числе товарищи из Донецка наши, которые почему-то после освобождения Донецка от Украины вынуждены были все бежать в Киев. Там они уже с георгиевскими лентами не ходят. Вот и всё.

А. Орехъ― У нас за кадром с вами был любопытный диалог, который наши радиослушатели не слышали. А те, кто смотрят в Ютубе и пишут в чате – они видели. Я спросил, что вы здесь с семьей. И вы сказали, что у вас двое маленьких детей. И подумываете, что пора делать ноги именно по этой причине.

Р. Цимбалюк― Жена вообще мне говорит, чтобы я о детях в таком контексте не говорил. Но раз сказал «а», будет и «б». Сейчас во время коронавируса нас же супер воспитали, ну просто мегапрофессионалы. В детсаду. Ребенку старшему 4 года…

А. Орехъ― Это обычный московский детсад.

Р. Цимбалюк― Нет, не обычный. Частный за большие деньги. Но это же Россия, соответственно я думал, что там нет то, что называется патриотическое воспитание. Но, оказывается, есть, и спасибо Zoom, теперь я это все увидел на собственном личном опыте. Я говорю о том, что из последних уроков к 8-9 мая мой ребенок и очевидно, мой не один такой, он делает какой вывод в 4 года. Что война не была 75 лет назад, а она будет. И задается вопрос: папа, дам ли я ему пистолет, когда начнется война. Чтобы он мог защищать своего брата. И теперь мне хочется сказать, друзья мои, конечно, я надеюсь, что мне удастся передать критическое мышление своим детям и не вестись на пропаганду любую. Украинскую, российскую, американскую. Неважно. Но как мне кажется, это перебор. Я не хочу, чтобы моих детей учили быть готовыми умереть за Путина. Потому что он решил защищать не то русскоязычных, не то скрепы…

А. Орехъ― А что ребенку ответили, когда он спросил вас, дадите ли вы ему парабеллум.

Р. Цимбалюк― Я ему сказал, что война закончилась и в данном случае выводы ты делаешь неправильные. Историю нужно знать и когда ты подрастешь, мы с тобой об этом поговорим еще раз. Я ему сказал, я могу, конечно, тебе о Мюнхенском сговоре рассказать. 38-го года, могу о Молотове и Риббентропе. Ну, наверное, тебе это еще рано. Он очень удивился. Самое главное было, что он понял, что в данном вопросе конкретном воспитатель не является авторитетом.

Р.Цимбалюк: Путин сказал закрыть храмы — закрыл. А в Украине почему-то посчитали, что Зеленский им не указ

А. Орехъ― А с воспитателем не было у вас желания поговорить? Зачем же, дети же, 4 года.

Р. Цимбалюк― Жена сказала, что не лезь туда, все и так знают, кто ты такой. Я сама все вопросы решу. Мы на этом и порешили.

А. Орехъ― Ну хорошо. Какие открывает возможности пандемия. Сколько узнаешь нового.

Р. Цимбалюк― Я об этом знал и так. Просто вопрос в том, что если учесть, что почти уже 13 лет в Москве. Пора уже ехать домой. Вот о чем я думаю. Я об этом давно думаю, а это вот уже не звоночки, это уже такой удар в колокол, что, Рома, собирай манатки.

А. Орехъ― В общем, стокгольмский синдром пока вас не охватил. Мы не вполне еще разобрались с тем, что с коронавирусом у нас происходит самих тут. И, честно говоря, было не до того, чтобы разбираться, что происходит с коронавирусом в Украине. У вас есть возможность сравнить. Потому что вы следите за ситуацией и там, и там. Если сравнить российскую ситуацию с пандемией и украинскую. Что общего, что разного. Кто вырвался вперед в каком аспекте. Кто отстал. Я не имею в виду цифры. А медицина, транспорт и так далее.

Р. Цимбалюк― Вы знаете, если сравнивать, то, по сути, и здесь, и там это называется карантин понарошку.

А. Орехъ― Вот один народ – пожалуйста, свидетельство. Все забили просто на это и у нас уже, по-моему, карантин прикрыли, потому что ну чего, все равно дома не сидите.

Р. Цимбалюк― У нас, когда была самая активная фаза с одной стороны все позакрывали, закрыли метро. Я вообще даже не представляю, какой у нас там в городе коллапс. Весь транспорт остановили.

А. Орехъ― Киев — прекрасный город, большой. В чем-то извините, не хочу никого обидеть, похожий на Москву. На центр прекрасный. Крещатик. Архитектура та же советская сталинская. Но вот остановить транспорт в Киеве, я даже боялся думать что-то.

Р. Цимбалюк― А при этом, во-первых, коронавирусные диверсанты в рясах, плюс работают некоторые торговые сети, которые получили такое право, потому что купили ИВЛ и сделали большой вклад в борьбу с заразой.

А. Орехъ― И в обмен на это они могут торговать.

Р. Цимбалюк― Вроде как так получается.

А. Орехъ― Откупились.

Р. Цимбалюк― И это все очень странно. Да. А смысл же карантина в чем – что если ты его объявляешь, он как мне кажется должен быть максимально жестким. Тогда он максимально в короткий срок. А если это ни рыба, ни мясо, то может тянуться очень долго. И сейчас, по сути, он у нас отменен, там еще какие-то ограничения действуют. Новость прочитал, что разрешили ходить по улице группами не больше 8 человек.

А. Орехъ― Если бы 11 — можно было бы в футбол уже играть. Киевское «Динамо» с «Шахтером» должны сыграть, наконец.

Р. Цимбалюк― Киевское «Динамо» с «Шахтером» играет. Но тут 11 мало, надо как минимум 22…

А. Орехъ― Да, еще запасные тренеры.

Р. Цимбалюк― И судья. Даже 23 человека. Но смысл в том, что я называю это понарошку. А в России гибридный карантин. Точно такие же дебильные решения, простите, не хочу никого обидеть, просто у нас власть настолько любит народ, у нас говорят типа: завтра у нас ужас-ужас, карантин, коронавирусная зараза. Завтра мы прекращаем пропускать людей из-за границы в Украину. В результате на границе скапливаются гигантские очереди, люди как селедки, естественно, с точки зрения коронавируса это просто преступление.

А. Орехъ― Коронавирусные бомбы просто.

Р. Цимбалюк― Здесь Москва — боролись, боролись. Всех загнали в метро, в эти очереди. Этого достаточно для того, чтобы всю ситуацию усугубить. То есть по уровню дебилизма, не знаю, можем соревноваться или нет. В этом плане мы, по-моему, все-таки хитрее.

А. Орехъ― Хотел только сказать, один-один.

Р. Цимбалюк― Нет, мы все-таки хитрее. Мы меньше делаем тестов, меньше у нас больных.

А. Орехъ― Такая хитрость. Ну 2-1 в нашу пользу. Роман, скажите, государство украинское будет народу деньги раздавать? Вот у нас тут все ждут. Путин немножко дал денег. Немножечко. Чуть-чуточку.

Р. Цимбалюк― Вы знаете, во-первых…

А. Орехъ― Есть вообще, чего раздавать?

Р. Цимбалюк― По тысяче гривен выдали пенсионерам, все очень обрадовались. Это вполне сумма очень небольшая, меньше 3 трех тысяч рублей.

А. Орехъ― У нас в области так примерно Московской.

Р. Цимбалюк― И какие-то меры поддержки оглашаются. Но у нас в чем разница. Что здесь все же знают, что у Путина есть миллиарды миллиардов долларов. нефтекубышка и так далее. И все думают, вот прилетел черный лебедь и сейчас нам дадут. На него рассчитывают. На эти деньги. В Украине такой проблемы нет. У нас как мне кажется основной запрос общества – просто не мешайте работать и мы сами решим все свои проблемы. У нас же общество не требует такого патроната со стороны государства. У нас основная масса – сами по себе.

А. Орехъ― Лучшая помощь — это не мешать.

Р. Цимбалюк― Очевидно.

А. Орехъ― Ну вообще как бы ослабление карантина, потому что Собянин же у нас продлевает до 31-го числа. Вы же у нас москвич теперь. Так уж получилось.

Р. Цимбалюк― Нет, я киевлянин.

Р.Цимбалюк: Если ты не готов веровать в победу, которую празднует Путин, — значит становишься бандеровской мордой

А. Орехъ― Но в Москве. Вам деваться сейчас отсюда некуда. Как вам вот эти наши последние меры. Уже чисто как жителю, как обывателю. Московское наше все. Московско-федеральное. Сейчас говорят, знаете шутку: не только можно, но и нельзя. С 12-го числа.

Р. Цимбалюк― Стало очевидно, что Москва говорят, что не совсем Россия, но видно, что тут все по-другому. Но в моей личной жизни особо ничего не изменилось. Просто куча мероприятий, которые раньше мы ходили, посещали непосредственно, даже не было бы вируса, скорее всего, я бы к вам в студию пришел бы. А так все по Интернету. Пресс-конференции Лаврова по Интернету. Дмитрий Сергеевич Песков давал нам конференц-холлы, пока не заболел. Все было в таком удаленном режиме. Соответственно сейчас работа ограничилась в пространстве. Но месседжи те, которые здесь звучат, они не изменились. Что важно.

А. Орехъ― При этом все сидят по домам. Можно за одну минутку задам вопрос. Вы все-таки известны тем, что на ежегодных пресс-конференциях мучаете нашего президента Владимира Владимировича каверзными вопросами, не все так делают. Вот если бы у вас сейчас была возможность задать этот вопрос. Какой-нибудь. Что бы вы сейчас спросили? Владимир Владимирович, скажите – и дальше вопрос.

Р. Цимбалюк― Владимир Владимирович… Слушайте, я ему задаю по сути один и тот же вопрос. Касающийся войны и мира. Ответа на него нет. Возможно, было бы просто уточнение сейчас. Он говорил в прошлый раз, что отправляет людей решать военные вопросы на Донбасс, вот это бы спросил бы. Спросил бы, какие еще страны симпатизируют Донбассу, отправляя туда танки и артиллерию. О чем он размышлял на последней пресс-конференции, отвечая на мой вопрос. А Сергей Лавров неделю назад сказал, что это все контрабанда. Так вот мне хотелось бы узнать. Потому что вы знаете, я же не делаю монтаж, а это событие важное. Потому что пока РФ убивает украинских солдат и делает, что ее там нет, то это говорит о том, что мира нам не видать. А вот когда Путин скажет: да, это мы, мы это захватили, потому что у нас много нефти, потому что мы ядерная держава, потому что мы так хотели. Когда он признает это – это будет первый шаг к миру.

А. Орехъ― Роман Цимбалюк был у нас в «Особом мнении». А совсем скоро после большого «Эха» в 19 часов Антон Красовский. Роман, спасибо вам.