Т. Фельгенгауэр― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». И я приветствую Артемия Троицкого, коллегу, журналиста. Добрый вечер.

А. Троицкий― Добрый вечер.

Т. Фельгенгауэр― Расскажите, вы в Эстонии находитесь, у вас там как: перчаточно-масочный режим есть как у нас в Москве?

А. Троицкий― Нет. У нас все добровольно. Мы ходим и без масок и без перчаток. И без варежек. И не в костюмах уточек. Ходим себе спокойно. Причем на любые расстояния. Мы гуляем с собачкой, по паркам, по пляжам. Загораем. Как я думаю даже можно заметить на моем подкопченном челе. Так что у нас тут все очень дружелюбно.

Т. Фельгенгауэр― И никаких штрафов, пропусков.

А. Троицкий― Нет.

Т. Фельгенгауэр― Все по-человечески.

А. Троицкий― Ничего нет. Единственное, школы, учебные заведения все прочие, университеты – все закрыто. Дети на домашнем обучении. Им это все очень нравится. Закрыты, естественно, театры, кинотеатры. То есть какие-то места массовых сборищ. Рестораны открыты, парикмахерские, о которых тут все так, тоже открыты. Так что, в общем, жизнь прекрасна. Скажем, очень нравится. Будет не хватать этой карантинной обстановочки, поскольку масса всяких суетливых каких-то вещей отпала в жизни. Какие-то гости, визиты, открытия, презентации. Этого, слава богу, ничего нет.

Т. Фельгенгауэр― Мечта социопата.

А. Троицкий― Тихо-скромно. Да, мечта спокойного, слегка уставшего человека.

Т. Фельгенгауэр― Хорошо, у нас тут все не так радужно и главное определенно. Я хотела бы узнать, следили ли вы за вчерашним выступлением Владимира Путина, который наконец уже на пятый раз рассказал о каких-то конкретных мерах поддержки. И даже рассказал о том, что раздадут денег. Немного и не всем. Но все же.

А. Троицкий― Во-первых, я хотел бы отвесить комплимент Антону Ореху, у него вчера замечательнейшая совершенно была реплика. Так что мои поздравления коллеге. Он там все сформулирован по поводу Путина, по поводу народа и по поводу ситуации. Сформулировал все максимально, на мой взгляд, даже не хочу ничего дополнять. Что касается до денег. То газета «Ведомости» подсчитала, что все те выплаты, которые Владимир Путин посулил в своем вчерашнем выступлении гражданам России, это все где-то примерно на 800 млрд. рублей. То есть это и выплаты и бизнесу, и какие-то детские семейные. Точнее льготы по налогам, каких-то налогов для самозанятых и так далее. Это все тянет на 800 млрд. рублей. Между тем в ФНБ, как известно, теоретически находится 11 триллионов рублей. То есть намного больше. При этом ФНБ это еще не единственный фонд. Сколько там в прочих кубышках, я даже не помню. То есть, в общем, то, что раздается товарищем Путиным гражданам РФ, это все не слишком щедро. И в этой связи очень у меня имеются всякие интересные теории, которыми я готов поделиться.

Т. Фельгенгауэр― Давайте. Они, я надеюсь, будут в меру конспирологические.

А. Троицкий― Да нет, они даже конспирологические. Они какие-то такие очень народные, бытовые и понятные. В общем, основаны они на том, что Владимиру Путину раздача этих денег, она ему так же нужна, может быть даже больше, чем всяким несчастным безработным пенсионерам и так далее, которые могли бы получить, как Навальный предлагает 20 тысяч рублей. Может еще больше. Владимиру Путину раздача крайне необходима. Почему? – потому что известно, что рейтинг его свалился очень сильно. Не так он популярен, ведет себя как-то жалко, неуверенно, народ ропщет. А у него обнуление еще к тому же на носу. Так мутно-мутно, но все-таки светит в каком-то не слишком отдаленном будущем. Короче говоря, раздать деньги — он тут же станет народным благодетелем. Рейтинг взлетит куда-то там очень высоко. И получит он даже без всяких приписок на этом самом референдуме по обнулению не 51%, а все 70%. То есть это ему безумно нужно. Между тем, он этого не делает. И тут существует ровно три варианта. То есть четвертого просто не дано. Один вариант – то, как многие в народе предполагают, что никакого этого фонда нет. Что он уже давно обнулился, то есть был разграблен. Что, в общем, вполне соответствует современным российским политическим традициям. Второй вариант – то, что Путин все-таки такой жадный, царь Кощей над златом чахнет. И что этот царь Кощей ни в коем случае не хочет расстаться со своим златом. На мой взгляд, и первый, и второй вариант не слишком убедительны. По разным причинам.

Т. Фельгенгауэр― Согласна, очень их легко оспорить.

А. Троицкий― Да. И тогда имеется третий вариант, и вот он, в общем, на мой взгляд, в десяточку. Заключается в том, что Путин единолично этими деньгами не распоряжается. Что все эти фонды, все эти миллионы, это на самом деле общак. Такой большой воровской общак, как собственно принято в уголовном мире, к которому он Владимир Владимирович многие и его друзья, как известно, имеют некоторое отношение. И Путин при этом общаке, может быть он там смотрящий. Скорее всего, смотрящий. Но он единолично этим делом не распоряжается. И вот все прочие пайщики или дольщики этого самого общака сказали: нет, Вова, не замай-ка ты наши деньги, нажитые непосильным трудом, не отдадим. Соответственно вопрос: чем жертвовать. Общаком или Путиным. Так вот, я думаю, что большинство ребят, которые имеют к этому общаку самое прямое непосредственное отношение, решили, что лучше пожертвовать Путиным, нежели общаком. И вот так и происходит. А Путин подвергается такому интересному сливу, который в новейшей истории России происходил, как известно уже много раз. Хрущев в сентябре 64-го года, Михаил Сергеевич Горбачев…

Т. Фельгенгауэр― Не знаю. Обоснуйте. Вот есть ряд вопросов по этой теории. Ну, допустим, хорошо, предположим, что так. Что какие-то люди из окружения Путина рассматривают ФНБ как собственный общак. Зачем они тогда в фонде держат деньги — не очень понятно. Но допустим. Значит, чего-то Владимир Путин вдруг решил тогда какую-то часть денег все же раздать. И шел бы по белорусскому пути вообще.

А. Троицкий― Я думаю, что он просто выпросил этот какой-то необходимый минимум. Ну хотя бы это, друзья мои, хоть чуть-чуть дайте, а то совсем же народ озвереет. Что-нибудь в таком духе.

Т. Фельгенгауэр― В какой момент Владимир Путин превратился в такого, прямо скажем, не сильного и зависимого человека.

А. Троицкий― Я думаю, это произошло последнее время. Это связано с несколькими обстоятельствами. Первое – то, что он явно уже не слишком дееспособен. На это не обратил внимание только ленивый. Он жалко выглядит, неубедительно говорит. Совершенно очевидно, что никаких лидерских качеств у него нет. Никаких качеств кризис-менеджера у него тоже нет. То есть, в общем, не тянет. Чувак не оправдывает ожидания. Это первое. Второе – то, что он уже не особо популярен. То есть раньше Путин служил такой как бы смягчающей субстанцией между народом и отчужденной от него российской элитой. Соответственно, он был очень важен для элиты, потому что, естественно, ненавидит народ всех этих абрамовичей, ротенбергов и прочих. Даже с русскими фамилиями. Но Путин, в общем, он как бы родной, свой и так далее. Из питерской подворотни. Сейчас – нет, сейчас Путин вот этот актив народной популярности утратил. И последнее, естественно, то, что Путин сильно поссорился со всем остальным миром и из-за этого на элиту и на путинское окружение и так далее посыпались эти неприятности. В виде санкций, экономических санкций, персональных. В виде всяких финансовых и экономических проблем и прочее. Да и бытовых тоже. Ржавеют всякие там «Гольфстримы» на аэродромах.

Т. Фельгенгауэр― Да ничего не ржавеет. Посмотрите. Кто-то вчера из коллег посмотрел, как там наши олигархи самоизолировались, кто в Швейцарии, ничего у них там не ржавеет. Это у нас ржавеет.

А. Троицкий― Это касается тех олигархов, которые не под санкциями. А которые под санкциями, их тоже более чем достаточно. Они никуда не летают и на яхтах не плавают.

Т. Фельгенгауэр― Кто же эти люди, которые смогли так припереть к стенке Владимира Путина.

А. Троицкий― Этого я не знаю. Я думаю, что должны быть какие-то соображения у людей, которых это сильно интересует, у каких-то глубоких аналитиков. У нас полно всяких фондов и так далее. Я думаю, что они более-менее этот список такого воровского политбюро себе представляют. Я думаю, я тут могу только гадать, хотя на самом деле не сильно волнует, тем более что живу я в маленькой приморской стране. Думаю, что это скорее люди из силового окружения Путина. Это его бывшие или нынешние коллеги. То есть типа Бортников, как там на букву «п»…

Т. Фельгенгауэр― Патрушев.

А. Троицкий― Да. И так далее. То есть я не думаю, что это всякие наши еврейско-кавказские олигархи. Думаю, что это, скорее всего, вот эта именно компания. Кстати, среди них вполне могут быть люди, абсолютно не публичные. Чьи фамилии никогда нигде не мелькают. Но которые весьма важны как теневые фигуры. И соответственно им проще пожертвовать Путиным, чем сотнями миллиардов долларов. И соответственно они наверняка прекрасно знают, что делать дальше.

Т. Фельгенгауэр― Не знаю, не знаю. Все же мне эта теория кажется сомнительной, потому что не будет Путина – не будет их. Кто их допустит в этот ФНБ, если не будет с нами солнцеликого Владимира Путина. Никто.

А. Троицкий― Ничего подобного, Таня. То есть они сами, если убрать смотрящего за общаком, даже если Путин смотрящий, тут же будет выбран новый смотрящий. Более того, они тут же начнут существенно улучшать свое материально-бытовое положение. Первое, что будет сделано, то есть единственное, чего я не знаю – как это все произойдет. По хрущевскому сценарию, по горбачевскому, по ельцинскому. Почетно или не очень почетно. Но то, что они станут делать после этого – совершенно очевидно. Во-первых, я думаю, тут ты со мной согласишься, что не будет особенно народ жалеть о том, что сказочный слился. 20 лет точно хватило. И я думаю, что первое, что они сделают – естественно, начнут налаживать отношения с внешним миром.

Т. Фельгенгауэр― Они пусть сначала внутри наладят отношения. Там же жаба, да гадюка, да немножко пауков в банке.

А. Троицкий― Внутри это они пусть сами друг с другом разбираются. Я думаю не впервой отношения между этими кремлевскими… выяснять. Но я думаю, что для них очень важно будет тут же начать договариваться по-новому, подписывать «new deal» с заграницей. Потому что от заграницы страшно просто, отчаянно нужны, естественно, снятие санкций, естественно, финансовая помощь, экономическая. Инвестиции и так далее. Иначе страна просто зачахнет и просто рассыплется в прах. А заграницы от России тоже кое-то нужно и то, что Россия может дать без Путина. Очень даже легко. А именно – отказаться от своей хулиганской гопнической внешней политики. То есть никакой поддержки Башару Асаду или ливийским бузотерам, естественно, выполнение минских соглашений. Как минимум переговоры по Крыму. Возможно переговоры…

Т. Фельгенгауэр― То есть перестанет Владимир Путин быть президентом и все его окружение внезапно окажется просвещенными европейцами, которые уважают международное право. Вот это будет поворот. Хочется надеяться мне.

А. Троицкий― Дело в том, что они будут вынуждены это сделать. Поскольку Путин завел всю ситуацию в крайне запущенные дебри. А главное, что действительно главным препятствием для того, чтобы снова вернуться в благословенные нулевые годы, является собственно, именно сам Путин. По той простой причине, что он всему остальному миру, равно как и многим россиянам — насточертел, скажем прилично. Настолько, что дел с ним уже иметь никто не хочет. Ну может там Трамп с ним бы стал разговаривать. Но и то даже Трампу никто этого сделать не даст, потому что имеется конгресс, сенат, даже родная для Трампа республиканская партия, которая ему этот самый броманс, мужской роман с Путиным осуществить не дадут. О Европе и говорить нечего. Так что вполне…

Т. Фельгенгауэр― Теория интересная. Дискуссионная. Но я бы хотела сегодня успеть в программе «Особое мнение» обсудить еще несколько тем. Я читаю удивительную новость о том, что глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в нижнюю палату законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Я просто, когда это я вижу, я думаю: а будут ли, например, штрафовать чиновников просто каждый день, потому что они любым своим действием, как мне кажется, оскорбляют граждан. Зачем это все? Что это?

А. Троицкий― Это называется чистой воды популизм и какие-то мелкие просто анекдотические подачки. Хинштейн – бывший журналист, журналист пиарщик и так далее знает толк в том, как обманывать население. Турчак – это вообще тип, на котором пробы ставить негде. Сами знаете, вспомните хотя бы историю с Олегом Кашиным. Два таких матерых популиста, которые решили таким образом как бы купить какие-то мелкие проценты, доли процента народной любви и уважения. Думаю, что ничего из этого не получится. То есть до некоторой степени такая практика уже была. Периодически читаю какие-то сообщения о том, что где-то в Красноярском крае или Тамбовской области местный какой-то зам. главы или зам. здрав там чего-то пром, что-то там сказал насчет того, ну в стиле Марии-Антуанетты: если у вас нет хлеба, ешьте пирожные. Что-нибудь в таком духе. И тут же был осужден местным отделением партии «Единая Россия». И тут же его откуда-то исключили. Сделали выговор по партийной линии, поставили на вид и так далее. Это происходит и сейчас. Я не читал этого закона, может быть по этому закону им будут положены теперь, скажем, какие-то денежные штрафы.

Т. Фельгенгауэр― 150 тысяч. Это больше, чем Путин обещал.

А. Троицкий― Да. Ну 150 тысяч для типичного начальничка российского чиновника взяточника – это примерно как 15 рублей для простого человека.

Т. Фельгенгауэр― Еще одна история. Она кажется мне очень важной. То расследование, которое провели совместно журналисты газеты «Ведомости», издания The Bell, Форбс и Медузы. По поводу того, что происходит с газетой. И как «Роснефть» с этим всем связана, какова там роль Демьяна Кудрявцева. Считаете ли вы это общественно значимой информацией, в принципе, что может быть знаете по своим каналам.

А. Троицкий― Я считаю, что это довольно серьезная история. В первую очередь потому что «Ведомости» это довольно серьезная, даже очень серьезная газета. Если можно, я уйду чуточку в прошлое. Не слишком далекое. Газета «Ведомости» была придумана и основана в 1999 году Дерком Сауэром. Это голландский гражданин, журналист, который живет в Москве с 1990 года и ему очень хотелось, чтобы в стране была хотя бы одна качественная объективная неподкупная деловая газета. Поэтому он вступил в альянс с двумя мировыми изданиями с безупречной с супервысокой репутацией Financial Times лондонской и нью-йоркской Wall Street Journal и они по 33% создали с дерковским издательском домом Independent Media эту самую газету The Moscow Times. И принцип был именно этот. Абсолютно мировые стандарты, неподкупность. Главным редактором назначили Леню Бершидского, совсем молодой парень, по-моему, тогда еще 30 лет не было. И абсолютно не испорченный коррупционными и идеологическими какими-то задвигами и советской и российской журналистики. Потом в 2005 году Дерк продал весь свой издательский дом Independent Media. Вместе с газетой «Ведомости». Финскому крупнейшему издательскому дому под названием Sanoma. Sanoma сдувала пылинки буквально с газеты «Ведомости», потому что они в принципе специализируются у себя в Финляндии на всяких глянцевых развлекательных изданиях. А тут Wall Street Journal, Financial Times, то есть качественные суперпрестижные газеты. Они никак не вмешивались в редакционную политику. Леня уехал доучиваться в Америку. Пришла Таня Лысова, тоже прекрасный главный редактор. Но в 2015 году если ты помнишь, вышел такой закон о том, что иностранцы не могут владеть более чем 20% каких-то российских медийных активов.

Т. Фельгенгауэр― Да. И говорили как раз, что в первую очередь и больше всего ударит именно по газете «Ведомости».

А. Троицкий― В общем, так оно и случилось. То есть Wall Street Journal и Financial Times не хотели уходить из этой газеты, но были буквально вынуждены. Sanoma это сделала более легко. Почему я обо всем этом говорю. Со знанием дела. Потому что Дерк Сауэр — мой ближайший друг. И мы с ним это все обсуждали и советовались, и прочее. Ну вот, и в 2015 году газету закупила группа товарищей. Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и такой Мартин Помпадур, это чувак из империи Руперта Мэрдока. Я думаю, что его Воронов в это дело вовлек. Для меня это была довольно странная история. В первую очередь потому что в моих глазах Демьян Кудрявцев ассоциировался, естественно, с ИД «КоммерсантЪ». А газета «КоммерсантЪ», собственно говоря, была красная тряпка для Дерка Сауэра. И для «Ведомостей». То есть «КоммерсантЪ» всегда позиционировался тоже как газета качественная объективная и так далее. На самом деле это была сплошная джинсня, заказуха. И так далее. Все это прекрасно знают.

Т. Фельгенгауэр― Походя и «Коммерсанту» досталось.

А. Троицкий― Нет, это я говорю как есть. Я прекрасно знаю, что создавалась газета «Ведомости» во многом под лозунгами, что это альтернатива такая честная, профессиональная альтернатива газете «КоммерсантЪ».

Т. Фельгенгауэр― На самом интересном месте мы вынуждены прерваться. Потому что сейчас будут новости и реклама. Но «Особое мнение» Артемия Троицкого продолжится, и он расскажет вам свой супер эксклюзив про историю с газетой «Ведомости».

Т. Фельгенгауэр― Мы продолжаем «Особое мнение» Артемия Троицкого. Так как же там история газеты «Ведомости», потому что были вынуждены зарубежные владельцы от этих владений избавляться. И здесь выходит на сцену Демьян Кудрявцев, который ассоциировался всегда с «Коммерсантом», конкурентом «Ведомостей».

А. Троицкий― Да, в общем, поначалу у меня даже были такие конспирологические мысли, что ребята закупили «Ведомости» с тем, чтобы избавиться от конкурента «Коммерсанта», и закрыть ее, перепрофилировать, как довольно часто среди конкурентов бывает. Ну, в общем, нет. Это были неверные предположения. И Дерк мне тогда еще сказал, что настроены парни вполне позитивно, ничего закрывать, топить не хотят. Володя Воронов мне это тоже подтвердил, я с ним говорил буквально сегодня. Это мой тоже не скажу, что близкий друг, но хороший приятель. На какие деньги это было куплено – тут Воронов утверждает, что они купили на свои деньги. То есть скинулись, сильно помог американец, и что тут все чисто. Что никакие теневые инвесторы за ними не стояли. Тем более что к тому времени Борис Березовский, чьим помощником долгое время был Кудрявцев, уже помер. И хотела эта группа инвесторов медиапроект всячески развивать. То есть они хотели учредить еще несколько журналов помимо «Ведомостей», хотели завести радио, опять же знаю от Воронова. Но как говорится, что-то пошло не так. Потому что это какие годы. 2016-17-18 год. То есть уже посткрымская, постукраинская ситуация, когда начался экономический кризис. Обвалился рубль, естественно, начались всякие трения в международной сфере. Упали инвестиции. Пошли санкции. И в частности в результате этого всего, естественно, не то чтобы совсем схлопнулся, но кризис постиг и рекламный рынок тоже. Что для медиактивов самое худшее, что может быть со всеми газетами, журналами, радиостанциями и так далее. В принципе купили ребята это как чистый бизнес. То есть для того чтобы это все развить, все там нарядненько обустроить и потом продать по цене вдвое-втрое выше, чем было вложено.

Т. Фельгенгауэр― В какой момент появляется «Роснефть»?

А. Троицкий― Да, еще вот что скажу. Тут, естественно, всплыла фамилия человека по имени Дмитрий Босов, это олигарх, миллиардер, который совсем недавно покончил с собой. Я спросил у Воронова, имеет ли Босов на самом деле к этому отношение. Да, он имеет отношение. Он их ссудил определенными деньгами, но уже после того, как «Ведомости» были куплены. То есть «Ведомости» были куплены не на босовские деньги. Он им дал деньги для дальнейшего развития. Но вот из развития ничего не получилось. И в частности тот кредит, который обеспечил Босов, он тоже завис, и из-за этого возникли все имеющиеся ныне долги. А кредит этот как раз пошел со стороны «Роснефти», каких-то банков, которые связаны с «Роснефтью». Но это никак, как уверяет Володя, не повлияло на политику газеты, более того, у них было два судебных процесса последние годы с Игорем Сечиным. То есть газета продолжала проводить вполне независимую свою политику.

Т. Фельгенгауэр― До недавнего времени.

А. Троицкий― Да. Но от этого актива Кудрявцев, Воронов и Помпадур, если он там еще сохраняется до настоящего времени, этого я не выяснил, от этого актива ребята решили избавиться. Они хотели продать еще в 18-м году, потом в 19-м году, но ничего из этого не вышло. Никаких достойных покупателей на газету «Ведомости» они не нашли. Поэтому решили, ну, в общем, отдать кому попало. И фактически так получилось до некоторой степени, что отдали за долги. Как это, в общем, часто водится.

Т. Фельгенгауэр― Хитро так отдали за долги, что в итоге некоторые изрядно обогатились.

А. Троицкий― Об этом я ничего не могу сказать. Но дело в том, что сделка это еще не закрыта. То есть владельцами «Ведомостей» по-прежнему являются эти самые товарищи, вот эта группа инвесторов. Там, естественно присутствуют и какие-то офшоры, присутствует жена Кудрявцева, присутствует племянница Воронова и так далее. То есть довольно темно и мутно. Но, тем не менее.

Т. Фельгенгауэр― А Воронов вы не спрашивали у него или, может быть, как-то уловили по тому, как вы сегодня с ним разговаривали, он вообще как воспринял эту публикацию?

А. Троицкий― Я не знаю, как воспринял эту публикацию. По-моему, спокойно, сказал, что там что-то напутано. В целом он так особо на ней не заострялся. Что он сказал и мне кажется, что это очень важно. Что договоренность с покупателями была такая, что как только они ударяют по рукам, еще даже до юридического и финансового, скажем так, физического заключения этой сделки. Но как только они в принципе принципиально договариваются, тут же управление газетой переходит к покупателям. То есть Зятьков, предположительно «Роснефть» или какие-то связанные с ней структуры и так далее. И дело было в марте, и соответственно они же привели вот этого самого типа по имени Андрей Шмаров. Кстати, ударение на последний слог.

Т. Фельгенгауэр― Мы свято чтим.

А. Троицкий― Шма́ров-Кошмаров.

Т. Фельгенгауэр― Нет, мы свято чтим фамилию Шмаро́в. Который занимается тем, что удаляет заметки про «Роснефть».

А. Троицкий― Да. И опять же, владельцы, то есть до сих пор владельцы уверяют, что они не имели никакого отношения к назначению этого самого Шмарова. Что это уже стопроцентная самодеятельность этих предполагаемых будущих владельцев. Вот такая произошла история. И я думаю, что она очень неприятная, в первую очередь потому что «Ведомости» действительно хорошая газета. И что с ней будет теперь, я не знаю. Думаю, что, слава богу, что коллектив газеты ведет героическую оборону как в Брестской крепости. И в частности этот расследовательский материал, он же опубликован, в том числе в «Ведомостях». Подозреваю, что без визы Шмарова. Но это такая тактическая победа. В стратегическом плане я боюсь, что или газета или журналистский коллектив должны будут как-то сильно свою судьбу поменять.

Т. Фельгенгауэр― Еще хочу поговорить с вами о карантине, в котором оказался весь мир. Сейчас отойдем уже от газеты «Ведомости», поговорим о дивном новом мире, в котором мы живем. И тут каждый как может, спасает разные отрасли, которые больше всего пострадали. Системообразующие предприятия. И прочее. Мне кажется, как-то во всей этой ситуации куда-то сильно в сторону ушли проблемы культуры. Музыка, театры и прочее. А ведь по ним это ударило о-го-го как. Какими они будут после карантина? Ни тебе ни презентаций, ни туров, ни гастролей. Ни премьер.

А. Троицкий― Я думаю, что по культуре это ударило, естественно, по-разному. Если говорить о разных отраслях этой культуры. В принципе я считаю, что для талантливых людей, в общем, это время имеет как минусы совершенно очевидные и минусы в основном исключительно материального плана. Так и плюсы. Появилось много свободного времени. Пиши, твори. Сочиняй романы. Пиши песни. Рисуй картины. По-моему, это все очень даже неплохо. Когда-нибудь со временем все это будет продаваться. А пока что можешь творить себе в свое удовольствие, выкладывать это в Интернете. То есть ничего такого трагичного я не вижу. Есть, естественно, масса всяких ремесленников от культуры, всяких халтурщиков. Которым действительно как бы им творчество до лампочки, им бы главное посвятиться бы на телевидении, срубить бы какую-нибудь сумму бабок. Получить бы какой-нибудь госзаказ и так далее. Ну, как-то к этим людям ни малейшего сочувствия и жалости не испытываю. Так что в общем и целом я не считаю, что ситуация настолько драматичная. Тем более что продлится она ну сколько, ну три месяца. Четыре месяца. Полгода. Будем считать, что люди находятся в творческом отпуске. То есть взяли отгулы для того, чтобы посвятить себя такой несуетливой глубокой творческой работе. Думаю, что будет в это время написано очень много и литературных и музыкальных произведений и так далее. Несколько сложнее конечно театрам и кино, но мне кажется, что они тоже найдут какие-то интересные симпатичные выходы из этой ситуации. В крайнем случае, будут утешать себя мантрой, что скоро все кончится.

Т. Фельгенгауэр― Да. А художник должен быть голодным. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение» с Артемием Троицким. Сегодня, кстати, в «Особом мнении» также вы услышите Дмитрия Быкова и увидите. Он даже будет самый настоящий живой у нас в студии, так же как и Екатерина Шульман после девяти часов в программе «Статус». Все на своих местах. Огромное спасибо говорю я Артемию Троицкому. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Не забывайте, что в 18.35 у нас еще программа «Рикошет». Которая посвящена как раз тому расследованию, о котором так много узнал сегодня и рассказал нам всякого интересного Артемий Троицкий про газету «Ведомости» и ее владельцев многочисленных. Спасибо большое всем, до свидания.