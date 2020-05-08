Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут, у себя дома в виртуальной студии Татьяна Троянская и у себя же дома Геннадий Смирнов…

Г. Смирнов― В клетке!

Т. Троянская― … наш гость программы «Особое мнение». В клетке? Нет, в клетке у тебя другой человек! Привет, Гена!

Г. СМИРНОВ! Всем привет! Погода хорошая, придется выходить из дома.

Т. Троянская― Сидим дома! Гена, я всех приглашаю подключиться, чтобы все могли увидеть эту красоту на канале Ютуб «Эхо Москвы в Петербурге», а также во избежание всяких технических нюансов с нами вместе Валерий Нечай. У него пока права голоса нет…

Г. Смирнов― …но если что-то пойдет не так технически, то мы знаем, кто будет виноват!

Т. Троянская― И кто, если что, будет произносить монологи! Да, Валера?

В. Нечай― Да.

Т. Троянская― Ты с нами, и это замечательно. Гена, мы впервые встречаемся во время коронавируса в программе «Особое мнение». А ты из тех людей, которые «шеф, всё пропало» или «классно, можно отдохнуть, перезагрузиться и пойти дальше»?

Г. Смирнов― Отдохнуть? Да сильно ли мы устали!? Чтобы так долго отдыхать! Нет, конечно у меня никаких трагических предчувствий нет, хотя многое поменяется, когда закончится карантин, в экономике, в нашей кино— и сериальной индустрии тоже очень многое поменяется. Но не так радикально, не «мир теперь не станет прежним!» Он не стал прежним при нашей жизни уже не в первый раз. Если ты вспомнишь последние двадцать лет, у нас все время «мир не станет прежним». Мир при этом остается прежним, но конечно он меняется гораздо быстрее. И наша киношная индустрия, я говорю про то, что наблюдаю своими глазами у коллег, она уже пытается приспосабливаться к новым условиям, пытается все больше выходить в онлайн, какое-то общение. И это продолжаться будет, но не в связи с коронавирусом возникло, это тенденция. Он только ее усилил.

А то, что многое уходит в интернет, как способ доставки любого контента, эта тенденция уже давным-давно существует. Мировой карантин ее только усилил. И ничего принципиально катастрофического я не предвижу. У нас у всех будет…

Т. Троянская― Коронавирус выступил катализатором, усилителем.

Г. Смирнов― Не возникло ничего нового, чего мы не знали до этого, кроме необходимости миллионов людей сидеть дома. Вот это действительно новое. Такого мы еще не видели и не испытывали. А что касается культурных, экономических и других тенденция, что это в принципе и так существовало. Когда закончится карантин, очень многим, и особенно у нас в стране, будет экономически тяжело. Все люди сидят без работы, а государство декларативно заботиться, а по сути – ничем не помогает. И очень-очень многим будет тяжело. И к этому нужно готовиться.

Т. Троянская― Мне очень хотелось бы поговорить с тобой про киноиндустрию, но давай мы к этому вернемся чуть позже. Поговорим о том, что уже вышло, и что планируется. А сейчас непосредственно про самоизоляцию. Президент дал на откуп регионам самостоятельно решать как заботиться о себе. В Москве уже масочный режим вводится, в Ленинградской области уже вводится, у нас – вроде бы да, но не очень понятно. А ты, когда выходишь на улицу, надеваешь маску? И понятно ли тебе, где ты должен быть в маске, а где не должен. И эта система куда можно, а куда нельзя, тебе понятна?

Г. Смирнов― Я эту систему вообще не понимаю. В принципе. С одной стороны, граждане должны сидеть дома и им категорически запрещено гулять в парках, но при этом – общественный транспорт работает, метро работает, и люди там находятся ближе друг к другу, чем эти полтора метра, пресловутые, и огромное число людей – без всяких масок. И как это работает в представлении государства? Или, если говорить о нашем городе, петербургского правительства? Как это работает в их представлении, я не понимаю. Почему, предположим, нужно закрыть парки, где люди могут находиться в нескольких метрах друг от друга и соблюдать эту дистанцию? Но при этом работает общественны транспорт, где люди не могут этого соблюдать. Как это совмещается в правительственном мозге? Я не очень понимаю. На улице – нет смысла носить маску, а входя в магазин, конечно, лучше ее надевать. Там люди действительно близко друг к другу, и это замкнутое пространство.

Т. Троянская― Это правда. И еще не стоит забывать, что продолжает работать метро. Но общественный транспорт нужен для людей, которые продолжают работать. Не все же сидят в самоизоляции! Есть предприятия, которые работают.

Г. Смирнов― И здесь может быть только один подход – собственное разумное отношение к эпидемии и своему поведению в это время. Там, где вы можете, конечно лучше солюдать все эти медицинские правила – дистанции, маски, отказ от лишних контактов, запрет контактов с пожилыми, наиболее подверженными опасности людьми. Нужно разумно самостоятельно к этому подходить. И другого выхода нет.

Т. Троянская― А ты можешь сказать о степени твоей личной самоизоляции?

Г. Смирнов― Она не абсолютна.

Т. Троянская― Сидишь ли ты дома?

Г. Смирнов― Нет, я не сижу дома. Чего я буду всех обманывать! Я не сижу дома, я хожу гулять. Мне удобно, что у нас рядом Смольная набережная, абсолютно пустая. Там нет людей, а только машины. Она не прогулочная, это, грубо говоря, автотрасса объезда от Литейного моста до Большеохтинского. Там не людей и нет никакой опасности с кем-то встретиться и заразиться, или самому кого-то заразить. И я там гуляю. Не буду прикидываться, что сижу дома. Нет, я не сижу, но какие-то общественные места…

Т. Троянская― Но маску ты носишь?

Г. Смирнов― Маску? Да, входя в какие-то помещения. А на улице – нет, не ношу. А в магазине – надеваю.

Т. Троянская― А если будет введен масочный режим? Валера нам напоминает, что вице губернатор Петербурга Евгений Елин вчера сказал, что масочный режим будет введен в Петербурге, речь видимо идет о сроках, и что будут специальные автоматы, которые будут продавать маски.

Г. Сминов― А он не сказал почем? Самый интересный вопрос! Почем эти маски? Себестоимостью полтора рубля, они будут продаваться, а ты будешь обязан их покупать! И кто именно владелец того бизнеса, которому доверят продавать эти маски? Это всегда самый интересный вопрос! И там всегда кроется множество загадок, как в хорошей драматургии. Как в хороших детективах. Будем надеяться, что это этот детектив обойдется без кровищи. Но это самое интересно! Как и то, почему одни отрасли экономики являются системообразующими, и им нужно помочь, а другим отраслям экономики можно и не помогать! Почему именно эти отрасли и эти владельцы предприятий нужны государству, а эти – не очень? Нужно в это погрузиться и поржать!

Т. Троянская― Но надо же отключаться от этой ситуации, которая портит настроение очень многим. И думаю, что это повод для очередного расследования Алексея Навального. Но сам принцип, а не кажется ли тебе, что эти маски нужно выдавать? Учитывая экономическое положение в нашей стране, человек, имея условные триста рублей, наверное хорошо подумает, истратить ли их на маски или на продукты питания.

Г. Смирнов― Естественно! Если у человека денег не хватает, он в первую очередь будет покупать продукты, чтобы есть и кормить семью. И это обязательное ношение маски, их по каким-то медицинским инструкциям должно быть несколько в день. Они же одноразовые! Там что-то скапливается, и ее нужно выбросить и надеть новую. А кто будет контролировать, новая на тебе маска или ты уже неделю в ней ходишь? Или ты ее утюгом прогладил, или прокалил в духовке? Я не очень понимаю, как это будет работать. И здесь единственное спасение, это разумное отношение нас, граждан, ко всему происходящему. А все, что демонстрирует нам правительство, это какое-то лукавство. Правительство, в широком смысле, не петербургское или российское, а как класс управляющий государством. Они демонстрируют какую-то загадочную логику, с неочевидными результатами, без очевидных обоснований. Чаще всего понятно зачем и почему, скажем, парикмахерские не должны работать, а стройки в Москве, где очень скученно существуют рабочие, в основном приезжие из Азии. Стройка, это все-таки замкнутая территория. И это может работать.

А угадай, почему? Таня, давай поиграем в такую игру! Почему стройкам разрешат с 12 мая в Москве работать, а торговым центрам – нет? Или парикмахерским?

Т. Троянская― Наверное, надо посмотреть, кто стоит во главе этих строек? И из бизнес не должен останавливаться?

Г. Сминов― А я про что говорю? Это самый главный вопрос! Даже сейчас, когда существует реальная опасность. Она же не выдуманная! Эта пандемия. Люди заболевают и погибают. Но даже в такой ситуации, прежде всего думают о том, как бы не дружку потерять пару миллионов долларов. Это такой принцип, все так устроено и так работает.

Т. Троянская― И все продолжается, и мир сопротивляется изменениям?

Г. Смирнов― Конечно! Наш, отечественный государственный мир, конечно сопротивляется изменениям. Пусть все будет так, как раньше! Пусть немного поменьше, но главное – самого основного не трогать! Друзей.

Т. Троянская― А Валерий Нечай говорит, что это потому, что «экономическая отдача от строек выше! И они влияют на удаленную прибыль». Значит и на экономику в целом. Понимаешь?

Г. Смирнов― Да? Ну хорошо! Значит будем смотреть. У нас с Валерием дискуссия оптимиста и пессимиста. Пессимист говорит, что хуже уже не будет, а оптимист ему отвечает: «Будет! Будет!»

Т. Троянская― Поживем, увидим. Я вчера на «Эхе Москвы» слышала мнение, не помню чье, может мне слушатели помогут, а заключалось оно в том, что маски в нашей стране наденут только после того, как президент выйдет в маске. И покажет собственным примером!

Г. Смирнов― Интересное мнение! Но президент уже ходил в желтом защитном костюме. Почему же все их не надели?

Т. Троянская― А где мы возьмем эти желтые костюмы?

Г. Смирнов― Президент сидит в бункере, и машет оттуда флажком. А остальные не сидят в бункере! А Александр Дмириевич Беглов вышел в защитной маске и стал мемом в интернете. А остальные тоже их не надели. Нет. Тут что-то другое. Стимул должен быть какой-то другой.

Т. Троянская― А какой? Страх перед болезнью должен… Или думаю, что…

Г. Смирнов― Любой человек думает, что его-то пронесет. И я, и ты, мы тоже так думаем. Это понятная и естественная реакция.

Т. Троянская― Мы молодые! И нас точно пронесет.

Г. Смирнов― Ты-то помоложе, а я, уже, скажем прямо, — не мальчик! Человеку говорят, что он срочно должен надеть маску и ходить в ней, но он смотрит, что другим-то можно! И это тоже естественная реакция. «Почему я должен ходить в маске, не навещать бабушку, не отвести к ней внуков, а другим можно?» Другие могут работать, им выдают какие-то пропуска и они ездят куда хотят. Не будем забывать и про то, что обычный человек, который сидит дома и смотрит телевизор, он это замечает. «Почему я обязан? А другим – можно?» Им и работу уже открыли, и они будут работать и получать зарплату? А я сижу как раньше? Без работы и без зарплаты.

Т. Троянская― А когда случится «жареный петух»? Когда кто-то из родных или близких заболеет? Тогда станет реально страшно? Или здесь что-то другое?

Г. Смирнов― Не знаю. Оставим прогнозы нашему телевидению. Они очень любят прогнозировать, а потом, когда это все не сбывается, они немедленно это забывают, и начинают прогнозировать что-то новое.

Т. Троянская― Про Владимира Путина мы поговорили, и возможно завтра он выйдет и споет.

Г. Смирнов― Я давно этого жду. Пения Владимира Владимировича. Наш любимый персонаж, за которым мы уже двадцать лет наблюдаем, люди уже родились, закончили школу и институт, у них уже дети пошли. За эти двадцать лет. Мы наблюдаем его в эфире все эти годы. Все жанры уже освоены. И самолеты, и лошади, и голый торс в лесу, и шишка от друга. Все это уже испробовано. Помнишь, он даже играл одним пальцем на пианино? Но так, чтобы вышел и спел… Этого еще не было. И я с наслаждением посмотрел бы на это. Именно сейчас, пока в нем еще есть творческая энергия, а не когда совсем уже пенсия и дрожащим голоском… Нет, сейчас, когда еще есть силы! А если бы он сделал еще это в стиле… Помнишь, мы еще смеялись на роликом «Коронавирус в Рязани не пройдет!»? Если бы он еще в этом жанре… Это было бы вообще офигенно.

Т. Троянская― Это мы завтра узнаем. Мы уже слышали пение…

Г. Смирнов― А во сколько это будет?

Т. Троянская― Не известно.

Г. Смирнов― Это надо весь день сидеть с кнопкой. И ждать.

Т. Троянская― Гена, а ты слышал, как Надежда Бабкина поздравляет всех с Днем Победы? Если кто не видел, пожалуйста, посмотрите! Это странное выступление.

Г. Смирнов― Я не знаю, что ее на это сподвигло. Возможно, это и лечение, но я не могу сказать. Но если говорить конкретно про Надежду Бабкину, то это не фантом и не кричащая бесцветная бездарность. Она не из этих. Она из приличных, высокопрофессиональных музыкантов. Да, ее пародируют, и смеются, но это не важно. Она из тех музыкантов, которые много лет работает именно с народной песней, не с псевдо народной, в стиле Кадышевой, вот где кошмар, а у нее это настоящее. И она символизирует то, как публичная часть общества может сходить с ума. Даже хорошие, даже талантливые, даже не глупые. И, к сожалению, это символ этого процесса. Если бы это была какая-то бездарная инстаграмщица, никто бы не удивился. Но это – Бабкина, которую есть за что уважать. И этот жанр развивается и приходит к тому, что водолазы несут портреты ветеранов по дну. Вот, новость последних дней.

Т. Троянская― Что? Водолазы? Я не слышала.

Г. Смирнов― Это была акция, посмотри новости. Водолазы прошли с портретами ветеранов, как бессмертный полк по дну то ли речки, то ли какого-то пруда. И если смотреть на этот эпизод как на самостоятельное художественное произведение, возникает ощущение абсолютного дурдома. А если посмотреть на это как на часть общего спектакля «Современная Россия», то это вполне закономерно. Драматургия развивается именно так, чтобы водолазы ходили по дну с портретами. И думаю, что Бабкина из этого жанра не выбилась, а как раз в нем и выступила.

Т. Троянская― Тем не менее, парада завтра не будет. Однако будут летать самолеты, и на воде будут феерии.

Г. Смирнов― А сходить туда нельзя? На Дворцовую набережную, как всегда?

Т. Троянская― Нет, надо смотреть дома, включить телевизор и онлайн трансляцию, и наверное за окнами наблюдать страшные военные самолеты, от которых мой кот прячется в шкафу.

Г. Смирнов― А над нами они пролетают, во время парадов и их репетиций. И вообще, это идеальное государство для нашего государства. Чтобы все было тоже самое, но при этом все бы сидели дома. Те же парады и самолеты, чтобы все было как было, но чтобы никто никуда не ходил. Идеально!

Т. Троянская― И чтобы им ничего не было! Сейчас мы прервемся на московские новости и вернемся.

Г. Смирнов― Опять эта Москва!

НОВОСТИ

Т. Троянская― Гена, вот новость. Пенсионерам старше 65 лет стали выдавать две тысячи рублей, об этом говорил Александр Ржаненков, глава комитета по соцполитике. Депутат Борис Вишневский у себя в фейсбуке написал, что с этих двух тысяч снимается подходный налог. Пока мы не можем утверждать так это или нет. Но если это так, то это что?

Г. Смирнов― Это еще одни пример того, о чем мы говорили до московских новостей. Государству важно то, что происходит внешне. Государство интересует картинка «Мы выдали по две тысячи рублей пенсионерам просто так!» А как это происходит в реальности, государство уже не интересует. Ему интересно, как все это выглядит внешне, а что по сути? Этим они не интересуются. Я не специалист с этом смысле и могу ошибиться, но думаю, что каким-нибудь постановлением правительства или указом, можно было бы исключить такие выплаты из налогооблагаемых сумм. Но с этим надо же заморачиваться! Они не такие плохие люди, но к картинке это не имеет никакого отношения. По телевизору сказали: «Дали две тысячи! Просто так!» И всё. А что дальше? Это не так интересно. Возьмут с бабушек налоги или нет, это им не интересно.

Т. Троянская― В продолжение этой темы, но она более серьезная. Это компенсация врачам. Сначала всем сообщили, что заболевшие и умершие врачи будут получать компенсацию, но при этом тут же создается комиссия, которая будет решать, а не по своей ли вине врач заболел. И так далее.

Г. Смирнов― Я много читал про это. Тут мы даже не можем пошутить в привычном для нас с тобой стиле. Когда мы встречаемся с тобой в эфире, то мы знаем, что будем как-то шутить и относиться к реальности с юмором. Мы так всегда делаем. И это правильный принцип. Но это… Это позорище страшное! Я даже не знаю, о чем тут можно пошутить.

А, кстати, об изменениях, которые может принести эта пандемия, то в России конечно должно измениться отношения к медицине и к врачам. И не только к врачам, а ко всем, кто работает в медицине – в больницах, в поликлиниках, в медицинских центрах и так далее. Нужно радикально увеличить количество денег, которые в эту сферу даются. Нужно перестать заставлять врачей тратить часы своего рабочего времени на всякую писанину и ненужные согласования, на всю эту чертову бюрократию.

Если то, что сейчас происходит в стране в связи с пандемией, хотя бы приведет к таким последствиям, то хоть какая-то польза будет. Врачи должны быть защищены от этой чуши, которой из заставляют заниматься. Люди, которые отвечают за спасение жизней, это я говорю как человек, которого в 14-м году буквально врачи спасли, и спасают огромное количество людей каждый день. И им нужно радикально облегчить жизнь! И если произойдет хотя бы это, то будет здорово. Но я не очень в это верю.

Т. Троянская― Но для этого нужно из других отраслей убрать деньги. Боюсь, что на это не все могут пойти.

Г. Смирнов― Да, и я боюсь, что так. Это принципиальный вопрос, где взять деньки! Из же нужно отобрать у каких-то своих друзей-самбистов, которые получают миллиардные контракты без всяких конкурсов, просто через задний ход, как раньше за копченой колбасой ходили в Елисейский магазин. Отобрать у них? Вы что! Как это возможно!

Т. Троянская― Гена, давай перейдем к нашей юности. Тут появился Анатолий Кашперовский.

Г. Смирнов― Я очень рад!

Т. Троянская― А чему?

Г. Смирнов― Во-первых, тому, что он жив, этот прекрасный человек. Во-вторых… А Мавроди умер?

Т. Троянская― Да, Мавроди умер.

Г. Смирнов― И очень жаль.

Т. Троянская― И Алан Чумак умер.

Г. Смирнов― Если бы они все сейчас снова бы появились, коллективно! И Джуна умерла?

Т. Троянская― И Джуна умерла. Он один остался.

Г. Смирнов― Один за всех отрабатывает эти лихие девяностые! Бедный дяденька. Какой груз ответственности на него свалился. Появилось много других, но они не такого масштаба. Нет таких, которые как Анатолий Кашперовский, собрали бы СКК. Помнишь? Не в переносном смысле, а буквально!

Т. Троянская― Я по телевизору видела эти сеансы в детстве, когда все садились, и моя бабушка тоже была его поклонницей.

Г. Смирнов― И заряжали крема.

Т. Троянская― Крема, это у Чумака, не путай, пожалуйста! У Кашперовского головами мотали.

Г. Смирнов― И бляшки рассасывались.

Т. Троянская― И рубцы! И еще будильник ночной срабатывал!

Г. Смирнов― Его не было много лет, а такое ощущение, что многие люди, посещающие его сеансы, так и не перестали мотать головами. Может быть хорошо, что он вернулся, и мы сможем слиться с этой частью нашего общества, которое погрузилось в эту сферу.

Т. Троянская― А теперь про киноиндустрию. Появилось какое-то количество стрим-сериалов и зум-сериалов, в частности, сериал «Сидим дома», где твоя подруга Анна Михалкова играет. А это имеет отношение к культуре? Или это…

Г. Смирнов― Я про это думал. Сейчас это нельзя рассматривать как какой-то итог, что индустрия хотела приспособиться, и вот, что получилось! Это попытки, где-то удачные, а где-то – совсем неудачные, какие-то можно смотреть, но потом – сразу забываешь. Но в целом, это очень интересный процесс и наблюдать за ним очень увлекательно. Индустрия, привыкшая общаться со зрителем пытается перестроиться, поняв, что все меняется. Появляются новые условия, новые требования зрителей, новые привычки у зрителей. Индустрия пытается найти новые способы общаться со зрителем. Это очень правильный процесс и за ним очень увлекательно наблюдать. Сейчас это будет происходить очень быстро. Появляются новые и новые… За эти несколько месяцев успели сделать уже несколько… Богомолов снял вполне полноценный сериал, идет на Start. Молочников тоже снял зум-сериал. И это не просто развлекуха, а именно продукт, которые они предлагают зрителю. И это будет развиваться. Сейчас нельзя сказать, что это восторг-восторг, но так и не могло быть. Они только начали.

Т. Троянская― Богомолова я еще ни видела, это «Безопасные связи»?

Г. Смирнов― Да.

Т. Троянская― А это он все успел в эпоху самоизоляции сделать?

Г. Смирнов― Да, он сам написал сценарий. Там все сидят перед компьютерами и общаются с партнерами через скайп или зум.

Т. Троянская― Я это посмотрю! А как ты относишься к бесконечным актерским и театральным потокам, которые пытаются устраивать стримы дома с актерами? Которые читают бесконечное количество стихов и прозу? Песни поют?

Г. Смирнов― Удачно получается в тех случаях, когда это подготовлено и срепетировано, и все обговорено. Сегодня или завтра, наши слушатели и зрители найдут сами, в инстаграме у Максима Виторгана будут эфиры, где актрисы читают «У войны не женское лицо» Алексеевич. Там целый список, и наша Ксения Рапоппорт любимая, и многие очень хорошие большие актрисы. Это придумано и задумано как спектакль. Наверняка они о чем-то договариваются и репетируют. И мне будет интересно это посмотреть.

А в целом, один коллега довольно недобро пошутил, и чтобы меня ни в чем не заподозрили сказу, что это не моя шутка! И я ее категорически осуждаю. Коллега сказал, что мы все стонем и страдаем от злобных продюсеров, которые заставляют нас делать не то, что мы хотим, переписывать сценарии, перемонтировать, а злобные продакшны экономят деньги и не дают развернуться по-настоящему, и телеканалы диктуют нам и темы и формы, и жанры, вечные запреты и предписания что-то категорически не упоминать, и мы так долго это ругали и считали что это корень всех бед, то сейчас, на карантине, когда у артистов и театров, и у киношных компаний нет ни злых продюсеров, ни злых телеканалов, ни безобразных продакшнов, и сейчас они остались на свободе без этого давления, и делают, что хотят! И выяснилось, что возможно, эти злые продюсеры и отвратительные продакшны, и диктаторские телеканалы, возможно, не так уж и не правы. Так сказал этот коллега. А я с этим, конечно, абсолютно не согласен!

Т. Троянская― Но это точка зрения прозвучала. А когда театры откроются, народ в театры вернется?

Г. Смирнов― Конечно! Пойдет и в театры, и в кинотеатры. И пойдет гулять в парки. И будет шляться целыми днями по «Мега» Дыбенко и по «Галерее».

Т. Троянская― Надеюсь, это сейчас была не реклама!?

Г. Смирнов― По каким-то галереям! Магазинным. Получать необходимый контент и развлечения дома и получать тоже самое в кинотеатре или в театре в зрительном зале – это разные виды развлечения, абсолютно разные ощущения и существуют они для разного. И друг другу совсем не противоречат.

Т. Троянская― Согласна! И пусть быстрее наступит это время. Желаю этого всем нам. Геннадий Смирнов, актер и блоггер был сегодня в программе «Особое мнение».

Г. Смирнов― И будьте все здоровы! Пожалуйста.