О. Бычкова― 17.05 в Москве, у микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер. Это программа «Особое мнение» и сегодня с особым мнением у нас главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов. Добрый день.

С. Смирнов― Добрый день.

О. Бычкова― И давайте начнем с новости о том, что Генпрокуратура теперь потребовала заблокировать ролики и материалы на сайтах, где говорится о том, что вирус является искусственного происхождения. И сделан для того, чтобы чипировать людей. Все эти сообщения она признала фейком. У меня такой вопрос, в общем, конечно, странно выглядят рассуждения некоторых, например, кинорежиссеров, а также многих других людей о том, что нас всех сейчас зачипируют со страшной силой. И такой способ — это хороший способ бороться с мракобесием.

С. Смирнов― Блокировки в любом случае плохой способ. Блокировками ты ничего не добьешься. Кто хочет посмотреть – посмотрят. Это первое. А второй момент, конечно, в очередной раз мы видим, как прокуратура попытается одновременно и блокировать и не заметить — вот эта удивительная способность замечать одно, но не замечать другое, мы абсолютно точно увидим и на этот раз. Мы это постоянно наблюдаем, я думаю, этот случай будет не последний. Конечно, они заблокируют какие-нибудь маргинальные видео, которые собрали по 200-300-500 просмотров, это они заблокируют и отчитаются, а кинорежиссеров, безусловно, никто блокировать не будет. И прокуратура будет делать вид, что какое видео, какой режиссер, ничего не знаем такого. Под наши критерии борьбы с «фейк ньюс» это все не попадает. Они, конечно, объяснять так не будут, но будут делать такой вид. Поэтому обычная классическая история. Мы заблокируем того, кого надо заблокировать.

О. Бычкова― Подождите, но с телеканала вот это вот всю красоту авторство кинорежиссера всё-таки сняли. Вот именно вот эту красоту. Надо признать. А почему они это сделали? Даже они пришли в ужас или почему?

С. Смирнов― Ну, я думаю с одной стороны да, с другой стороны он упоминал там часть людей, относящихся к политической элите, в том числе Германа Грефа. И упомянул Крым, где он не открывает Сбербанк. Я думаю, такая совокупность. Во-первых, бред все-таки в момент эпидемии, пандемии у нас на федеральном канале. Да и не безобидный бред, а еще с обвинением людей, я думаю, как бы две сразу вещи наслоилось. И вот тогда поэтому убрали. А если бы было просто чипирование и Билл Гейтс – нормально, этих оставляем. Это нормально, Германа Грефа трогать не надо было, а остальное все правильно сказал в целом. Но немножко лишнего про Грефа. А так нормально.

О. Бычкова― Честно говоря, меня, например, всё-таки бесят вот эти вот все рассуждения особенно людей, которые не имеют отношения, например, к вирусологии или генетике. По поводу того, что это китайцы сделали искусственно, это китайцы сделали для того-то, например. Или мы все умрем или вирусу не подвержены люди какой-то группы крови. И так далее. Ну, вот физически, очень много сейчас такого появляется. Понятно, что люди в панике и бросаются на всякую ерунду, но, тем не менее, это конечно ужасно и все неприятно. Ну вот, а как тогда бороться с этим всем ужасом, с этим бредом бесконечным.

С. Смирнов― Не блокировками, а нормальным объяснением. Проблемы возникают в том, что борются с этим бредом те самые люди, которые пару месяцев назад этот бред поддерживали. В этом же главная проблема. Когда им выгодно, конспирология разжигается на очень высоком уровне. Господи, ну телеканал «Раша тудей», он приглашает за границей в свой эфир как раз дебатов вот этой конспирологии, это их классические эксперты, люди, которые верят в мировой заговор. В правительство, в рептилоидов… Это классические эксперты. Как же это так получилось, что у нас на нашем телевидении такое. Ну надо же, как же так — начинает причитать. А чего вы удивляетесь. Вы сначала деньги вкладываете, вы сначала приглашаете этих людей, а теперь удивляетесь. Надо было государству объяснять это раньше и меньше разводить теорий заговоров самим.

О. Бычкова― Но это же не только наши проблемы, потому что вот посмотрите там, что Трамп несет. Не только в твиттере своем, а просто с высоких трибун. Можно сказать громогласно. Или что наоборот не несет Ангела Меркель. Потому что говорят, что успехи Германии в борьбе с коронавирусом связаны с тем, что у Ангелы Меркель естественнонаучное образование. И ей не придет в голову как Трампу нести вот эту пургу про какие-то там впрыскивания, не помню чего непосредственно в человека вместе с какими-то лучами, и что его сразу продезинфицирует. А откуда взять образованных и грамотных президентов, это непонятно.

С. Смирнов― Непонятно, вот вы говорили про Трампа, я, честно говоря, хотел бы подсказать Генпрокуратуре – вот кем надо заняться. Мне кажется это отличное направление для работы не просто Генпрокуратуры, но и для всех остальных силовых структур и очень перспективное. Надо бы проверить его твиты и видео, и прочее. Мне кажется, там можно много интересного найти.

О. Бычкова― Да, потребовать снять три четверти примерно того, что он там пишет. Потребовать исполнения. А что еще можно с ним сделать, заочно его приговорить к чему-нибудь.



С.Смирнов: Когда надо, мы делаем вид, что у нас федеральная страна, а когда надо – отдаем распоряжение

―

Оштрафовать можно. Вызвать в Басманный суд. То есть вариантов много. Большой простор. Можно в каждом силовом ведомстве подразделение оформить. Вот люди будут заниматься делами. Примерно такими же на самом деле, как сегодня, но будет более громкое имя — Трамп.

О. Бычкова― То есть там, где раньше был центр «Э», теперь можно сделать центр «В», например. Или корона-В какой-нибудь. Как вам предложение по выходу из изоляции, из карантина, если называть вещи своими именами после 12 числа. Ну, во-первых, то, что предлагает Сергей Собянин в Москве, когда после 12 числа он говорит, откроются промышленные, заработают промышленное предприятия и стройки и полмиллиона людей вернутся на работу. Но предприятия сферы услуг и вот эти все компании, которые с этим связаны – с ними торопиться пока не надо. Правильная идея?

С. Смирнов― Ну мне сложно оценивать идеи с точки зрения человека, который не специалист и уподобляться вирусологам. Это первое. Но выглядит это немножко странно, по крайней мере, в контексте того, что мы видим, как раз стройки, они могут стать одним из очагов распространения инфекции. Это не новость.

О. Бычкова― А почему стройка должна стать очагом. Общежития строителей может быть, а не стройка.

С. Смирнов― Но все равно люди на стройке соприкасаются, они же не работают совсем изолированно друг от друга. Это довольно трудно. Мне кажется, добиться полной изоляции, когда вы на стройке, у нас же не индивидуальные роботы все-таки строят здания. Мне кажется, довольно сложно. А как это будет происходить на самом деле, я думаю гораздо хуже, чем мы даже себе представляем. Это выглядит немножко странно, скажем так, особенно на фоне того, что никаких других смягчений нет. Почему с ребенком на улицу нельзя, а на стройки тысячам людей можно. Я не понимаю, у меня очень большие вопросы…

О. Бычкова― Глава Роспотребнадзора сказала, что один из этапов первый это разрешить людям заниматься поодиночке спортом на улице. Ну и потом в конце открыть парки. Она про это говорила Анна Попова.

С. Смирнов― Да, а нулевой уровень — это, вероятно, открыть стройки по производству бордюрного камня, потому что мне кажется, темпы перекладывание бордюров в Москве, они, к сожалению, упали очень сильно. Надо летом начиная с мая попытаться это наверстать. Мне кажется, это главная причина, вероятно, такого нулевого сценария и запуска строек и промышленных предприятий.

О. Бычкова― То есть время идет, а бордюр сам себя не положит.

С. Смирнов― А бордюр старый, мне кажется ходить по старым бордюрам в ближайший магазин это большие переживания и большая психологическая травма, хочется ходить, конечно, в ближайший магазин по новому бордюру. Я надеюсь, уже в мае благодаря усилиям мэра нам это удастся сделать.

О. Бычкова― Да, бордюр старый, его может быть уже целых полгода, например, или не дай бог восемь месяцев целых…

С. Смирнов― Не дай бог, конечно, в таком состоянии не должен находиться.

О. Бычкова― Конечно. А что вообще скажете о мерах, которые предлагает правительство. Я понимаю, что вы не специалист по вирусологии. Я тоже не специалист по Санэпиднадзору, но, тем не менее, это касается непосредственно нас. Нас это может устраивать или не устраивать, особенно нам это кажется разумным или не разумным.

С. Смирнов― Я с другой стороны зайду. Во-первых, почему это сегодня произошло. Вообще это выглядит странно. У нас по 10 тысяч заболевших каждый день, и вдруг почему-то, когда ни о каком спаде по цифрам, по крайней мере, речи не идет, мы вдруг рассуждаем про снятие. А я могу сказать – почему. Потому что Путин дал такое поручение — именно 6-го отчитаться по шагам о снятии. То есть у нас… бегут и отчитываются, несмотря на все, что происходит вокруг.

О. Бычкова― Нет, там сказано, что это все будет отдано на решение регионов и, например, Собянин сказал, что, собственно, изоляция в Москве с 12 мая не будет ослаблена. Эти стройки и предприятия — это как бы отдельная история, действительно там бордюрный камень ну понятно, это совсем другая песня. Но все остальное это планы и решение губернаторов в перспективе. Справедливости ради если.

С. Смирнов― Ну да. Да, действительно, когда надо, мы делаем вид, что у нас федеральная страна, а когда надо – отдаем распоряжение. Ну вы там как бы, мы рекомендуем так-то, вы конечно, не дай бог сделаете по-другому. Но вообще решать вам да-да-да — вот это же очень заметно в этой истории с коронавирусом, вот такая сентенция. Вы там на местах будете виноваты в любом случае, а мы должны вот остаться с высоким рейтингом и говорить какие-то общие слова. На это направлена вся политика. Мне кажется, еще важно было в мае дать некую надежду людям, которые устали от коронавируса, от самоизоляции — смотрите, мы готовим меры. Потому что сейчас не время мне кажется, всерьез говорить о каких-то смягчениях, с точки зрения статистики.

О. Бычкова― То есть вы за то, чтобы продолжать максимально жёсткий карантин.

С. Смирнов― Нет, я вообще не сторонник ни карантинов, ни всех ограничительных мер с точки зрения, потому что я не знаю, как это работает. Я о другом. Что звучат слова о смягчении, как мне кажется, в довольно странный момент. Когда мы самого смягчения по цифрам не видим. То есть по цифрам смягчения лично я не вижу, может, не туда смотрю.

О. Бычкова― Министр здравоохранения тоже сказал, что пока все только верх идет.



С.Смирнов: Звучат слова о смягчении в довольно странный момент

―

Да но тогда вопрос такой: а зачем вот именно сейчас об этом объявлять, о каких-то шагах. Только исключительно ради, мне кажется психологического эффекта. Смотрите, мы заботимся, вы все устали. Давайте, чтобы было лучше. Ну просто тут же проблема такая, нам так кажется, что психологически, а мне кажется там проще поставлена была задача — надо отчитаться. Это вот примерно так работает. Я совершенно не удивлён, но неуместно и не очень вовремя. Как мне кажется. Конечно, я бы сам лично хотел смягчения, я хотел бы гулять с ребёнком. Но просто я смотрю на эти цифры, и мне даже в магазин не очень хочется ходить.

О. Бычкова― Это правда, но смягчение или не смягчение, наоборот ужесточение должно как-то действительно со здравым смыслом просто коррелировать, потому что, например, там гулять с ребенком или заниматься спортом, это можно сделать и в условиях жесткого карантина. Вот, например, там в Лондоне сразу было записано, людей закрыли на жесткий карантин, но при этом вписали, что они не только имеют право пойти погулять с собачкой или выйти в ближайший магазин, но также сделать одну физкультуру в день на улице в одиночестве. Но это же разумно, это понятно. Тут вопрос к именно здравому смыслу и обоснованности всех этих мер. А что у вас ещё вызывает сомнения вот из того, что с нами происходит, например, сейчас как с карантинщиком.

С. Смирнов― Мне кажется, вообще в Москве я, может быть, ошибаюсь, не очень много хожу и езжу, я довольно редко реально выхожу из дома, прямо совсем по необходимости, но у меня вызывают очень большой вопросы все эти электронные пропуска. С одной стороны, вызывают вопросы с точки зрения хранения данных и всего прочего, а с другой — мы видим рейтинг самоизоляции Яндекса и видим, что они вообще никак не работают. То есть ваши все ограничения, которые вы строите, они не очень правильно работают. С одной стороны. С другой стороны, может мне кажется, но полицейских на улице Москвы не так много, и люди не то чтобы совсем легко ходят, особенно к счастью сейчас погода не очень хорошая, но вообще мне кажется, таких явных очевидных репрессий тоже нет.

О. Бычкова― А это хорошо или плохо, что нет полицейских на улицах? Их надо чтобы, что или как.

С. Смирнов― У каждого подъезда поставить. Благо сил хватит. Мне кажется, силовиков в стране хватает на то, чтобы у каждого подъезда поставить.

О. Бычкова― Надо?

С. Смирнов― Да нет, смотря для каких задач. Если есть задача пополнить бюджет, и мне кажется поставить план в день штрафовать по пять человек, выходящих из подъезда – это в принципе вполне перспективный план серьезного пополнения бюджета за счет граждан. Ну а если серьезно, тут же мне кажется в любом случае карантин и ограничения очень сильно завязаны на личное понимание, конечно, карантин был бы лучше, если бы людям раздали деньги. Я в этом не сомневаюсь. У меня нет никаких сомнений, что многие люди вынуждены ездить на работу, особенно в других городах, чтобы заработать деньги. Это очень большая проблема и то, что не раздают деньги и не помогают — это усиливает желание этот карантин нарушить. А по полиции, тут такое дело, всех сразу не задержат. Кого задерживали в первые дни, это конечно были меры запугивания. Мне кажется в Москве они сработали не очень эффективно. А если смотреть на опять же рейтинг самоизоляции Яндекса, они не супер работают. Есть же психологическая усталость. Люди утомляются сидеть дома. Первую неделю лучше всего сидели дома. Как мне показалось, когда стало напряженно, и люди стали сидеть дома. А сейчас с каждым днем, с каждой неделей все тяжелее сидеть дома. И цифры главное вниз не идут, то есть это конечно очень большая проблема. И еще погода лучше становится.

О. Бычкова― Я хожу на работу время от времени и я сейчас нахожусь в редакции «Эхо Москвы». И я прохожу иногда пешком соответственно по центру города, от дома до работы. Я не видела ни разу никаких полицейских или там росгвардейских патрулей, я видела только однажды, как проезжала машина по пустым улицам и оттуда очень зловеще через динамик раздавалось обращение То есть раньше говорили «не мешайте проходу других граждан» на митингах. А теперь вот они говорят «граждане, не заражайте других граждан». По-моему, это один какой-то художник слова пишет все эти ролики. Все совершенно одинаковые. И больше никого не было. Но и людей не было в центре. Говорят, что ближе к спальным районам там больше людей на улицах. В центре вообще мало, все эти дни мало.

С. Смирнов― В спальных гораздо больше…

О. Бычкова― Плотность с другой стороны.

С. Смирнов― И людям тяжелее сидеть дома. Вообще тяжело, когда второй месяц и конца этого не видно по цифрам. Очень тревожно именно вот это, на мой взгляд.

О. Бычкова― Я хочу поменять тему и вспомнить о том, это увидела у вас в фейсбуке, я даже не знаю, мне сложно, у меня не поворачивается язык сказать, что 6 мая и Болотное дело, с которого началась фактически Медиазона, как у вас там написано. Типа: поздравляю вас с этой датой. Ну тут как-то поздравлять не хочется, с другой стороны вы правильно пишете, что кажется, что это было сто лет назад. Очень много событий было за это время. И у Медиазоны и вообще все мы прожили очень длинную жизнь. Что изменилось в вашем отношении к новостям с 6 мая тогда, 12-го года по сегодняшний день. Что за эти сто лет произошло с вами?

С. Смирнов― Мы сделали Медиазону, да, за эти сто лет спустя, в 2014. И сами медиа очень сильно поменялись. И тренды. С 2012 года. Медийный рынок поменялся. Я в 2012 году работал в издании Газета.ру. Которое сейчас просто неловко открывать, к сожалению.

О. Бычкова― Никому не рассказывайте, что там работали.

С. Смирнов― Могу рассказывать. Открывать его прямо сейчас просто какая-то катастрофа. К вопросу о том, во что можно превратить, было одно из лучших онлайн медиа в стране. То есть медийное поле изменилось. Отношение к судам, я надеюсь, поменялось. Потому что в 2012 году Болотное дело было таким шоком, потому что массовых судебных показательных дел политических довольно давно не было. Больших, которые затрагивали бы многих, кто выходил на улицу. Постепенно все начали свыкаться с такими репрессиями к большому сожалению. Путин в 2012 году, мы совершенно не могли себе представить, что 2020 году он пойдёт на очередной срок. И это все будет выглядеть как бесконечное его правление. Потому что хочу напомнить, почему была 6 мая акция – она была за день до инаугурации Владимира Путина в 2012 году. Представьте себе, Путина должна была только третий раз инаугурация проходить. Но, правда же, другая жизнь. Всего-то третий раз тогда Путина избрали президентом.

О. Бычкова― А уже всем так не понравилось, дети наивные вообще.

С. Смирнов― Вот-вот. Могли бы не выходить, если бы знали, чем это закончится. Очень много людей попали под репрессии, было массовое дело, люди отсидели в тюрьме, им давали сроки реальные. Была огромная следственная группа. Мы сейчас к этому даже немножко привыкли, что политическое давление такое оказывается, но мне кажется, для 2012 года это такая была финальная точка удара по тем людям, которые вышли в 2011 году на улицу. По всем этим надеждам на то, что к нам прислушаются. И вот Болотное дело началось, виток, который на самом деле продолжается до сих пор, именно сейчас. Так что мне кажется вообще практически всё изменилось. Всё буквально, в том числе Дмитрий Медведев уже не премьер-министр. Казалось, что он будет вечно. Но даже он не очень вечный оказался. Много политических изменений в стране, кроме Путина.

О. Бычкова― Он оказался не просто не очень вечным премьер-министром, а он вообще оказался не очень вечным. Потому что когда что мы слышали в эти дни, недели и месяцы последний раз о Дмитрии Медведеве. Он там что-то предложил от «Единой России», какую-то зарплату перечислить в адрес медиков. Но не произвело это ни на кого впечатления. Не случилось разорвавшейся бомбы в медиа-пространстве.

С. Смирнов― Хочется верить, что в Совете Безопасности, где сейчас Дмитрий Медведев активно обсуждает меры по противодействию массовому чипированию. Я надеюсь, Совбез занят делом. Хочется верить, что хоть один орган в стране занят настоящим делом.

О. Бычкова― А почему там обсуждает чипирование. Это откуда вам известно?

С. Смирнов― Ну потому что мне кажется Совет Безопасности и тот человек, который секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев запомнился такого рода политическими заявлениями, в том числе прекрасную идею про мысли в голове Мадлен Олбрайт о том, как она спит и видит Сибирь. И Патрушев уверен, что это все так. Поэтому вполне серьезно считаю, вот мы смеемся, а они там серьезно могут обсуждать чипирование. А мы вот смеемся над этим.



С.Смирнов: Тяжело, когда второй месяц и конца этого не видно по цифрам

―

Да, если они серьезно обсуждают, что каждая заметка в Интернете про Путина написана, продиктована из-за океана, из-за рубежа то да, до чипирования там два шага.

С. Смирнов― Да. При этом довольно интересная с коронавирусом история, потому что им, конечно, очень хочется сказать, что он придуман на Западе и против России, а с другой стороны ну совсем бред такое сказать. Если ты объясняешь все плохие вещи именно западным влиянием, то в какой-то момент начинает прямо — раз – и чего делать, и как объяснить.

О. Бычкова― Придется теперь Запад с Востоком не путать. Сложная история. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Это «Особое мнение» с Сергеем Смирновым.

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Расскажите, пожалуйста, я вижу у вас в фейсбуке и на сайте Медиазоны ссылка на ваш материал о том, что происходит в Астане. Комиссия по гражданским делам рассматривает жалобу некоего адвоката о лишении лицензии. И рассматривали в виде онлайн заседания. Зачем российским гражданам нужно знать, что происходит с неизвестным нам казахстанским адвокатом.

С. Смирнов― Потому что это на сайте Медиазоны Центральной Азии информация. А не на сайте российской Медиазоны.

О. Бычкова― Это вы так уже расширились.

С. Смирнов― Мы открыли сайт еще в январе. Медиазона Центральной Азии.

О. Бычкова― Почему это важно, почему важно то, что происходит в Казахстане. Я понимаю, что там сравнивать Казахстан и Россию, там действительно много общего. Президент у нас такой, в общем, тут разные сценарии списывает или не списывает наоборот оттуда. Но, тем не менее.

С. Смирнов― Я немножко затрудняюсь ответить на вопрос. Потому что мы сайт делали не только для России же. Это сайт в том числе, делают его местные ребята. Это не сотрудники Медиазоны. Его делают журналисты из Казахстана, из Кыргызстана.

О. Бычкова― То есть там действительно и на этом уровне тоже много похожего.

С. Смирнов― Да, конечно. Схожие проблемы, уголовные дела, пытки, суды. Повестка очень похожая. Меня много лет спрашивали, не хотим ли мы расшириться на другие страны. И писать. Но мы думали, что это очень трудно будет сделать, именно на российском сайте, потому что надо все-таки хорошо понимать специфику местного законодательства. Например, в Центральной Азии не принято говорить «возбудили уголовное дело». Там – «начато досудебное производство». Даже в таких мелочах есть отличия.

О. Бычкова― А вы там по-русски выходите?

С. Смирнов― Да. Потому что и в Казахстане и Кыргызстане, где русский язык, которым значительная часть населения пользуется. И государственный в одной и другой стране. Поэтому да, проблемы очень схожие. Есть еще очень важная деталь. Дело в том, что законодательства стран очень часто, если не копируют, то очень близко к российскому. Статьи об экстремизме схожие. Уголовные дела об экстремизме за высказывания в Интернете схожие. Судебные системы во многом схожие. Школа-то одна, несмотря на 20 лет. В конце концов… Госбезопасности примерно в одних и те же школах готовятся. Друг с другом общаются. Так что все очень близкое и схожее. И там суды тоже перешли на онлайн-режим. И мы так активно обсуждали, потому что есть дело, за которым мы следили. Я расскажу историю, будет очень понятно, в том числе российским пользователям. Там адвокаты опубликовали видео из суда. Как судья ругается на прокурора. А прокурор на судью. И они опубликовали это видео, никого особо не спрашивая. Оно им попалось. И их за это сейчас лишают лицензии. Опубликовали причем в фейсбуке. Вот есть видеозапись, причем никто не отрицает, что она есть. Но их поведение признали некорректным. И они сейчас оспаривают лишение адвокатского статуса за пост в фейсбуке. Я думаю, в том или ином виде мы проходили. У нас есть схожие случаи с адвокатами.

О. Бычкова― У нас это чем обычно заканчивается?

С. Смирнов― Да у нас могут лишить вполне себе адвокатской практики. Такие случаи были. И лишения были неоднократные. Это довольно серьезная проблема в России. В конце концов, у нас лишали адвоката за то, что он в суд в бандане пришел. Так вот, если очень надо лишить статуса – мы способ попробуем найти. И зацепиться. Тоже были такие адвокаты, были критические к властям, поэтому, конечно, зацепились за это видео. А не потому, что они опубликовали. И там идет длинное судебное разбирательство. Очень много адвокатов защищают своих коллег. И мы вели онлайн с первых заседаний. Потому что значимое дело для Казахстана. И потом карантин. И казахские суды перестроились довольно быстро. Они проводят заседания в режиме онлайн, то есть там не все остановилось. У нас Верховный суд тоже, между прочим, признал возможным проведение заседаний в режиме онлайн. Но пока этой практики просто нет. Повсеместной. Хотя заседания в онлайн-режиме уже проходят в России тоже. Но сегодня так вышло, что казахские судьи сначала одним способом пытались пользоваться, потом по ватсапу проводить заседания, что не очень удобно. А потом додумались до главного изобретения карантина с точки зрения связи и сегодня проводили заседание по Zoom.

О. Бычкова― А как же так. Это же американская компания. Она же у них там украдет все секреты казахстанского судопроизводства.

С. Смирнов― В Казахстане, кстати, более сдержано к этой пропаганде российской относятся и как раз там такой риторики меньше. Тоже любопытно чувствовать разницу. И вообще есть некоторая разница между Россией и Казахстаном. Антизападной риторики поменьше, там есть приглашенные судьи. Хотя в значительной мере из Англии, между прочим.

О. Бычкова― Судьи, приглашенные из Англии?

С. Смирнов― Да, да. Мы не знаем некоторые вещи. То есть мало того, кажется, что да, деспотия восточная, но мы следим за ситуацией, там, например, на прошлом заседании судья сделал то, чего обычно не делает в России никогда. На сто процентов. А именно – сам себя отвел во время заседания.

О. Бычкова― Почему?

С. Смирнов― По ходатайству, потому что адвокаты подали ходатайство, что судья не может рассматривать аналогичные дела. Там два адвоката просто судятся, и один и тот же был судья. И защитники второго адвоката сказали, что он же первое дело рассматривает, давайте мы его отведем. Он сказал: ну да, вы правы, это конфликт интересов, будет новый судья на новом заседании. Сегодня мы подали прошение, чтобы добавили нашего корреспондента в Zoom судейский. Пресс-секретарю и секретарю заседания. А поскольку свобода и можно посещать судебные заседания открыто, просто корреспондентку нашу добавили в чат, и она сидела в чате во время заседания. И видела, кто как что говорит. Такая мера. Кстати, в России должно быть то же самое. Если у нас будут онлайн-заседания, корреспондент подает аккредитацию, его должны добавлять в чат. Потому что у нас заседания в открытой форме проходят.

О. Бычкова― А у нас происходит онлайн-заседания? Я читала у адвокатов и правозащитников в эти дни много что. Несмотря на все изоляции и карантины, многие дела рассматриваются, очевидно, в суде. Без онлайна.



С.Смирнов: То, что не раздают деньги и не помогают, усиливает желание карантин нарушить

―

Это да. Это довольно серьезная проблема, знаете, как с регионами. Когда надо – мы выстраиваем жесткую вертикаль внутри судей. А когда надо сделать вид, что суд независимый и волен принимать решения самостоятельно, как сейчас, — нет, нет, это же сам судья решает. Такая самостоятельная фигура. Какой же мы приказ можем спустить, они сами все решают. Как им поступать.

О. Бычкова― Может, еще скажете, что у нас телефонное право работает. Негодяи какие.

С. Смирнов― Вы понимаете, да, то есть когда надо. И это, конечно, приводит к самым разным ситуациям. Административки, между прочим, рассматриваются удаленно и через ватсап и другие средства связи. Административные дела. Это не редкость. Уголовные, я пока не слышал таких примеров. Может быть какие-то рассматриваются, какие-то нет. Крупные политические дела. Но я вижу, сегодня прочитал, не помню у кого в Telegram-канале, что вроде завтрашнее заседание по делу «Нового величия» будет. И будет на него доставка, ну, вообще удивительно. На пике заболеваемости делать вид, что все нормально. Очень странно это все выглядит, честно говоря. Примерно как сегодняшнее смягчение, декларация готовности смягчать все правила.

О. Бычкова― А какое рациональное объяснение, например, продолжению в таком формате суда по «Новому величию» или по кому-то еще. Действительно организуйте, они же организуют, например, трансляции, когда подсудимые обвиняемые в одном месте, а суд в другом. Это же тоже практика совсем не новая.

С. Смирнов― С одной стороны да, практика не новая. Но они только под нее и заточены. Что человек находится где-то далеко, он сидит в СИЗО на апелляции и поэтому там просто присутствует. А если проводить заседание, то это надо иметь какую-то систему для видеоконференции. В судах они формально есть, но в реальности все прекрасно понимают, что они работают-то не очень. Мало того, даже система с удаленным заседанием работает не очень. Я был на заседаниях в Мосгорсуде недавно по московскому делу новому, приходил на суд в Мосгорсуд к Сергею Абаничеву. Хотел подтвердить, что я готов за него внести залог. И был на заседании, такая обычная апелляция. К счастью, у Сергея все хорошо закончилось. Так вот, и нам включили из СИЗО какого-то постороннего человека. Ну каналы перепутали и камеры. И это Мосгорсуд, который самый продвинутый и технически оснащенный. Так что же говорить о других. А как же действительно серверы эти в Америке. Которые соберут все данные судей, после этого американцы тут же выиграют новую холодную войну благодаря тому, что судья из Усть-Лабинска, они по-настоящему знают, каким телефоном он пользуется. Ну конечно, я думаю, у нас Совбез очень озабочен примерно этим. Попаданием личных данных судей из Усть-Лабинска на американский сервер. Но просто перестроить эту систему невозможно. Она огромная. Надо дать отмашку. Это очень сложно. Надо всех судей посадить перед этим, Zoom нельзя, что-то нельзя… А при этом проводить заседания-то надо. Дела копятся. Сроки содержания под стражей истекают.

О. Бычкова― И люди сидят. Да. Между прочим.

С. Смирнов― И это последнее, что интересует судейских…

О. Бычкова― А, простите.

С. Смирнов― Судьи обычно внимания не обращают на такие мелочи. А проблема же у них, потому что у них дела копятся. Вы представляете, сколько может дел скопиться за два месяца. Правда же действительно очень много работы. Это очень много бумажной работы, на которую судьи и так жалуются. Поэтому некоторые смелые судьи назначают эти заседания, чтобы побыстрее отделаться от своих долгов. Я думаю, тут очень прозаичная причина простая. Просто не хотят накапливать долги. А есть же еще следствие и обвинение. Им же надо продлевать сроки содержания под стражей. Это же тоже необходимо делать в судебных заседаниях. Я подозреваю, что поэтому завтра назначили суд по «Новому величию» для того чтобы продлить сроки содержания, чтобы все формальности соблюсти. А не только потому, что судья хочет очень быстро закрыть дело. Такая как бы особенность российского правосудия.



С.Смирнов: Обычная классическая история. Мы заблокируем того, кого надо заблокировать

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Спасибо большое. Это Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны. И прежде чем мы закончим, я хочу сказать, что будет дальше. В 19 часов – в программе «Особое мнение» политолог Глеб Павловский. Мы его спросим о том, какое политическое будущее ожидает нас всех. Это важная же история, Сергей. И совершенно непонятная.

С. Смирнов― Можно, я отвечу кратко. Плохое нас ожидает политическое будущее.

О. Бычкова― Вам не угодишь. Посмотрим, что скажет Глеб Павловский. После 8 вечера – программа «Лукавая цифр» и там Евгения Серова, директор института аграрных исследований ВШЭ. И будет разговор о том, грозит ли миру продовольственная катастрофа из-за этого треклятого ковида. После 9 вечера – «Невзоровские среды» с Александром Невзоровым. И еще должна сказать, слушатели «Эхо Москвы», в первую очередь, хотя трансляция в Ютубе предполагается. После половины седьмого московского времени, примерно через 40 минут – программа «Рикошет». Там мы будем говорить с Дмитрием Великовским, журналистом издания «Важная история» о закупке тестов на антитела. Вы не поверите, дорогие друзья, но как утверждает журналист этого издания, Дмитрий Великовский в частности, закупили тесты, как европейские оказались, вы не поверите, китайские. И как-то погрешность у них довольно не маленькая. И совершенно непонятно, как к этим антителам и тестам теперь относиться. Все подробности мы у Дмитрия Великовского обязательно выспросим. Всё, на этом закончим. Спасибо большое, пока.