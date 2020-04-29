А. Плющев― Вы слушаете и смотрите программу «Особое мнение». Сегодня редкий гость в программе «Особое мнение», мы даже не смогли вспомнить, был ли до этого, так что возможно это дебют. Журналист Олег Кашин. Добрый вечер.

О. Кашин― Привет, Александр. Я тоже не помню, был ли я в «Особом мнении» физически. Я знаю, что меня в «Персонально Ваш» поставили, потому что в «Особом мнении» нельзя было по скайпу. Но сейчас как раз карантин всех уравнял. И я, который уже много лет общаюсь с Москвой по средствам связи, чувствую себя буквально на крыльях Интернета. Если Интернет не падает, потому что тоже такое в Великобритании бывает последнее время довольно часто. Действительно теперь мы все в равных условиях. Все сидят по московским квартирам и я не чувствую себя вне Москвы, как чувствовал себя еще два месяца назад.

А. Плющев― Это вообще отлично. Может быть, с этих пор мы перестанем на какие-то условности обращать внимание. Вообще великий уравнитель коронавирус дарит много всего. Например, свободные улицы в Москве. Ненадолго, правда, тем не менее. С другой стороны, так или иначе, этих ограничений в меньшей степени, наверное, их испытываю, потому что хожу на работу, устаешь. Вот ты там в Лондоне устал от них, нет?

О. Кашин― Мне тоже трудно говорить, потому что как уже отметил, я и так работаю дома много лет. Живу за границей не первый год, поэтому от каких-то потерь с походов на работу не страдаю. Я и так на нее не ходил. Или куда-то не попадаю, в Большой театр не хожу, я и так в нем не был, наверное, лет пять. Главное впечатление вот этих недель, тоже я уже сбился со счету, сколько Москва на карантине. Месяц?

А. Плющев― Четыре недели.

О. Кашин― Лондон чуть больше месяца. Мы начали раньше вас на неделю. Главное впечатление – насколько обострились человеческие какие-то отношения, то есть если раньше над какой-то шуткой мы бы похихикали и разошлись, теперь доходит до: я тебя убью, ненавижу, не пиши мне больше. Вот люди стали, наверное, нежнее, стали уязвимее. В общем, здесь такое впечатление. Я даже не про какие-то личные дела говорю. Мы говорим даже про публичные конфликты. Потому что тоже можно наблюдать, как те, не хочется произносить в эфире слово «срач», но куда же без него. Те срачи, которые еще зимой были бы скорее чем-то комичным, теперь превращаются в какие-то катастрофы. И если честно, я бы уже сейчас перешел к той теме, которую нельзя в эфире «Эха» не коснуться. В эфире другой радиостанции, где я вещаю, я бы постеснялся как-то об «Эхе» говорить. Но, по-моему, сегодня главное событие дня как раз связано с вашим ведомством. Ты можешь мне не отвечать, наверное.



О.Кашин: Срачи, которые еще зимой были бы чем-то комичным, теперь превращаются в катастрофы

―

Я даже должен сказать в эфире, что мы традиционно не обсуждаем в эфире публикации об «Эхе» и публикации о сотрудниках «Эхо Москвы». Я догадываюсь, о чем ты говоришь. С другой стороны эту публикацию можно прочитать на сайте «Эхо Москвы» в Telegram Алексея Венедиктова. И наверное, как-то там обсудить. На «Эхе» — точно. В Telegram Алексея Венедиктова – сомневаюсь. А вот на сайте «Эхо Москвы» — точно можно обсудить. Самые разные точки зрения там есть.

О. Кашин― Я сразу скажу, ты не бойся, я не пришел распинать Алексея Венедиктова от имени мирового движения MeToo. Тем более что тоже так получилось, поскольку теперь, кажется, что Регина Тодоренко была трейлером ко всему этому.

А. Плющев― Ты знаешь, прям гора с плеч.

О. Кашин― Да? Серьезно. Ты хотел увидеть в моем лице Беллу Рапопорт, Nixelpixel и этих самых. Нет абсолютно. Здесь просто есть какие-то точки, на которые я хотел бы обратить внимание. Потому что ты говоришь, что можно обсуждать. Уже обсуждают, как часто бывает. Когда вдруг все лидеры так называемого общественного мнения, а скорее пародийные лидеры вдруг озаботились этой проблемой и вот так натужно, наперебой пытаются защищать Венедиктова. И я думаю, бьют по нему гораздо сильнее, чем сама публикация. Я имею в виду поток постов, там Тина Канделаки: а вот он меня тоже за коленку хватал. Я напомню слушателям, речь идет о том, что Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Навального обвинила Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы» в сексуальных домогательствах. Что да, он ей клал руки на коленку, она вжималась в кресло и говорила «нет». Потом он вроде бы просился к ней домой. В общем, история стандартная про наш харассмент. И я себе процитирую, потому что еще позавчера все так дружно ругали Регину Тодоренко, я писал, что да, украинка без связей какая-то посторонняя молодая бессмысленная, вот она потолок для наших «митушников». А здесь все-таки уже речь идет о влиятельном человеке и я думаю, сам Алексей Венедиктов, которого немножко знаю как гораздо хуже, чем ты, но мне кажется, у него есть такое свойство – он любит быть демиургом таким, который сидит и вот над всеми как бы манипулирует, управляет. Я думаю, ему приятно, как все очередные борцы за женское счастье немножко смущаются, как бы стараются не говорить или высказываются: ну что, «Эхо» важнее, он еще помогает кому-то и так далее. В общем, имидж Венедиктова, в котором, конечно, эта составляющая, как ее правильно назвать. Сальная, наверное. Имеет огромное значение. Не знаю, зачем ему это. Я думаю, что сейчас если Путин в своем бункере сидит, следит за этой ситуацией, он тоже как однажды было с президентом Израиля говорит: мужик, мы все ему завидуем. И так далее. Но, в общем, осадок в итоге какой остается. Вот давайте тогда вслух проговорим, и я прошу всех тех, кто привык относиться к себе как к таким рыцарям демократии, рыцарям западничества если угодно. Вы, друзья не готовы к превращению России в полноценный Запад. Не готовы к MeToo, да, вы готовы от этой ситуации отворачивать глаза, и запомните это на следующий раз, когда вам опять подвернется очередная Регина Тодоренко, которую вы с удовольствием будете мочить, потому что ее можно. Запомните сегодняшний день, что вот Венедиктова вы как бы стеснялись ругать. Я думаю это самое интересное. А так слушай, понятно все. Наверняка он приставал, приставать плохо. Харассмент — это харассмент…

А. Плющев― Ты мне так рассказываешь, как будто я об этом спрашивал.

О. Кашин― А я как раз стараюсь, чтобы ты не спрашивал. Потому что тебе же нельзя обсуждать сотрудников. И начальство. Но вот еще раз скажу, я тоже скорее человек такой еще архаичный или эпохи модерна. Передо мной Анна Ведута, которая про меня столько, слава богу, не на эту тему, но на любые другие темы, какой я негодяй, какое я существо. Она про меня столько написала, что естественно я просто не могу физически встать на ее сторону. Венедиктов наоборот добрый такой дедушка. Понятно, мне он симпатичнее…



О.Кашин: Венедиктов любит быть демиургом, который сидит и всеми как бы манипулирует, управляет

―

А вот интересно, вообще в принципе мне всегда было про тебя интересно. Ты встаешь на сторону человека в зависимости от того, что он пишет о тебе.

О. Кашин― Во многом. Я считаю, что все так, но не все в этом сознаются. Безусловно. То есть я извини, конечно, но про тебя тоже сколько всяких гадостей разные люди пишут. И неужели ты не учитываешь, что Константин Рыков писал, что Плющев не помню что, помню, начинал сторожем на автостоянке «Эхо Москвы». Неужели это не влияет на твое отношение к Рыкову.

А. Плющев― Это кстати, правда. Я начинал сторожем, правда, не на автостоянке «Эхо Москвы», но на автостоянке. У «Эхо Москвы» не было тогда автомобилей вообще.

О. Кашин― Ну про «Эхо Москвы» на самом деле тоже интересная статья Би-би-си. Я советую всем ее прочитать. И вот у меня даже больше вопросов, почему там нет про электронное голосование в Москве, допустим. Которое я думаю, с точки зрения кармы Алексея Венедиктова гораздо более одиозно, чем любой его такой так называемый харассмент. И вот все-таки, здесь видно, опять же при всем уважении и к тебе, и к коллегам твоим, и к Венедиктову, и к «Эху», насколько вы уже как институция «Эхо Москвы», созданное в 90-м году как радиостанция Моссовета. Насколько вы устарели, насколько вы оттуда из 90-х нулевых. Тоже в принципе, опять же, я не знаю, как это правильно сформулировать, чтобы не было обидно. Исчезнет сегодня «Эхо» — это уже не будет нарушением экосистемы что ли российской. Медийное, культурное, какое угодно. Может быть, поэтому это все…

А. Плющев― А вот вообще в принципе любое СМИ сейчас исчезнет. Ну, вот сейчас с «Ведомостями» вопрос остро стоит. Любое СМИ исчезнет – это нарушение экосистемы или нет?

О. Кашин― Тоже, поскольку да, мы с тобой впервые в эфире и ты, может быть, не знаешь, что я люблю в эфире именно почему-то «Эха» ссылаться на какие-то старые свои высказывания. Я об этом писал еще во время разгрома Ленты. Вот уже тогда было понятно, что разгром Ленты это проблема вот конкретных людей. Галины Тимченко, Ильи Азара, Андрея Козенко, кто там еще работал. Игорь Белкин. А не всей российской журналистики, потому что к этому уже моменту, извини, на десяток людей, работающих в Ленте, приходилась тысяча людей, работающих в ТАСС тогдашнем. И понятно, что ты приходишь работать в ТАСС, ты не идешь работать негодяем, не идешь работать там политтехнологом. Ты идешь писать про свою авиационную промышленность какую-нибудь. У тебя тоже эксклюзив, сенсации. Ты такой же журналист как журналист «Ведомостей». И у журналистов «Ведомостей» особого права как-то свысока поглядывать на ТАССовца, нет. И когда вот, это скорее уже не журналистская история, а вот активисты некоторые журналистов, которые им не нравятся, называют «ипотечниками». Вот, Плющев, у тебя есть ипотека?

А. Плющев― Нет. И не было никогда.

О. Кашин― У меня тоже нет и не было никогда. Но я знаю людей, у которых она есть и давай поговорим, что сама по себе ипотека это не стыдно. Это нормально. Более того, в это суровое время. И когда ты дегуманизируешь журналиста «Коммерсанта» того же самого или даже ВГТРК, говоря: а вот у них ипотека, поэтому… А что поэтому? Извини, пожалуйста, тоже пример прекрасный привела Катя Патюлина. Тоже героиня скандала с харассментом. К которой приставал когда-то Леонид Волков известный. И тогда коллеги по ФБК и Патюлину бедную запинали. Типа дурочка, Волков всего лишь хотел тебя трахнуть. А теперь эти же коллеги по ФБК говорят: держись, Ведута, держись. О чем эта история? О том, что свои-чужие в России в нашей полуазиатской культуре или культуре 20-го века, не знаю, как правильно, важнее, чем какие-то абсолютные ценности. Поэтому тут история не о том, левый ты или правый, националист, либерал, коммунист, кто угодно. Спроси: кто у тебя свои. Вот у той же Канделаки, безусловно, Венедиктов – свой. По миллиарду признаков.

А. Плющев― У тебя же получается то же самое. Мы от этого ушли.



О.Кашин: «Роснефть» привыкла подавать в суд на российские медиа

―

Конечно. И я считаю каждый должен стремиться к тому, чтобы его набор своих был хорошим и собственно, не стыдным. Прикольным. Поэтому как раз я, когда представляю, вот завтра не знаю, меня в чем обвинят. Да хоть бы и харассменте. Вот я надеюсь, что тот набор людей, который будет меня защищать, не заставит меня краснеть уже за них. То есть не придет там Владимир Соловьев и не скажет: какой Кашин хороший, я Кашина поддерживаю. Вот это, наверное, сейчас критерий. А не то: что я всегда за правду и против жуликов и воров, поэтому я позволяю себе внутри своего коллектива быть тираном или врать или еще что-нибудь. Или воровать. Немножко у нас проблема…

А. Плющев― Стоп. А разве у Владимира Соловьева условного, с маленькой буквы в одно слово, разве есть свои и чужие? Мне кажется, что там скорее определяет, условно говоря, методичка. Там все свои, они тоже ометодиченные…

О. Кашин― А это не дегуманизация ли. У нас с тобой могут быть свои, а Соловьев настолько продажный – что нет. Если ты имеешь в виду, что сегодня у него своя Ксения Собчак. Потому что он по какой-то причине вдруг встал на ее сторону в крабовом конфликте. В котором как мы понимаем, и деньги, и интересы, и все на свете. Это ладно, за это мы Соловьева и не любим. Но извини, у него есть набор своих. Анна Шафран, доктор Сосновский, доктор Мясников, между прочим. Из Израиля псевдоразведчик этот самый.

А. Плющев― Это скорее сателлиты. Такие. Это не то, что набор своих. Условно говоря, если ты про меня говоришь хорошо, а я про тебя, это вовсе не означает, что ты мой сателлит и наоборот.

О. Кашин― Если я Шафран и от тебя завишу, это, конечно, другое. Но вот я в этом условном списке я назвал доктора Мясникова, влиятельного человека, который даже по слухам с Сечиным в Анголе успел послужить. Я думаю, он не подчиненный Соловьева, а буквально та фигура, с которой они могут, видел да, как Соловьев удары отрабатывает. В этом бункере Соловьева там подраться как-нибудь по спаррингу и так далее. То есть, наверное, отказывать Соловьеву в праве иметь друзей я бы не стал. Слушай, друзей и Чикатило имел, наверное.

А. Плющев― Не исключено, конечно. Ладно, возвращаемся к, собственно говоря, карантину. Ну, которого нет. Я не знаю, как там у вас в Великобритании называется ли это карантином. У нас иногда называется, но формально его нет.

О. Кашин― У нас тоже, у нас – я много лет избегаю говорить «у нас» про заграницу. В которой я живу. Но здесь есть повод сказать «у нас». То же самое — нет. Есть самоизоляция, есть социальное дистанцирование. И есть буквально шашлычники, потому что тоже я в субботу, тоже важная примета времени – впервые за этот месяц самоизоляции наша районная, далеко от моего дома, полчаса ходьбы хинкальная, есть у нас хинкальная лондонская, причем для своих. По ней не угадаешь, что это хинкальная – просто паб и паб. Заходишь – там грузинская бабушка варит хинкали. Она была месяц закрыта. И тут она открылась на вынос. О чем сообщила нам в фейсбуке. И я пошел туда пешком. Я так далеко пешком не ходил больше месяца. Иду по городу Лондону, в субботу, правда, по окраинам города, на которой я живу. И какие адские толпы на улицах. И в парках люди там, прижавшись друг к другу, компаниями что-то книжки читают впятером. И просто по тротуарам узким лондонским, ликсутовщина до Лондона не дошла. Идут какими-то компаниями. И я думаю: ну люди, ну тогда зачем вообще все это. Ну давайте сделаем стадный иммунитет. Если уж договорились сидеть дома, — сидите. Но даже Джонсон, у него кстати ребенок родился, поздравляем, даже Джонсон, отрицая вначале все это дело, в итоге сам переболел и понял, насколько все серьезно. Поэтому когда говорят, вот российские власти говорят, что наш народ безответственный. Меня Попова из Роспотребнадзора просто отдельно выморозила, когда она говорит, что подождем майских. Но вдруг люди сорвутся. Отношение к людям как к какому-то постороннему алкоголику, который может сорваться. И все испортить. А вы как бы какое отношение к этому народу имеете. Вам он мешают, да, в РФ? То есть давайте все они ко мне уедут, а у вас останутся только менты. Как вы без народа проживете, госпожа Попова. Как вы проживете без народа, господин там кто, Путин.

А. Плющев― Кстати, Владимир Путин тут в очередной раз обратился накануне к населению. В том числе. И мне интересно…



О.Кашин: Исчезнет сегодня «Эхо» — это уже не будет нарушением экосистемы

―

Маленькая ремарка. Не приживается это выражение – обращение к нации. Почему-то. То есть вот слово «нация» вот может быть из нашего вечного страха перед национализмом, а может быть из того, что, конечно, в системе отношений народ-власть у нас не нация, а население, безусловно. К которому обращаются не как к собеседнику и другу, а как буквально комендант к жителям оккупированной территории.

А. Плющев― Хорошо, что ты это заметил. Мне интересно, как ты воспринимаешь, потому что я вижу, когда обращение Путина, ленту свою в Telegram или в твиттере и все постоянно цитируют. Можно в принципе и не смотреть.

О. Кашин― Конечно.

А. Плющев― Постоянно. И все так смотрят напряженно. Ты тоже этого ждешь, 2,5 часа вчера ждал. Перед телевизором. Россия-24 или кто там. Первый канал.

О. Кашин― Россия-1, очень смешно, потому что в программе «60 минут» я посмотрел речь Путина. Она закончилась, дальше опять программа. А потом часа через два я вижу уже в твиттере опять, что снова выступает Путин. Думаю: что это такое. То есть у него было два обращения. Одно показали, а другое забыли. И второе оказалось более огневое, ты помнишь, наверное, и про Джека Лондона, и про Спарту. И еще какие-то такие вещи. Да, конечно, то есть это прямые линии было еще в мирное время, когда ты себе обещаешь: смотреть не буду. Но в итоге через какие-то соцсети фразами, цитатами, мемами оно к тебе проникает. Умеют, конечно, же. Но чего они не умеют, что сейчас сломалось очевидно. Во-первых, Путин действительно за 20 лет своей царской карьеры так часто к народу не обращался никогда. И это очень странный феномен, вот вспомни, действительно уже совсем забыли про налоги про депозиты, налоги на дивиденды. Это было как будто бы жизнь назад. А это было его первое коронавирусное обращение. Второе было про длинные выходные. По-моему. Потом еще было уже про помощь бизнесу. В итоге каждые полторы недели возникает Путин, который что-то то ли добавляет к своим прежним обещаниям, то ли отменяет их. И в итоге есть такой эффект, что да, он вечно пытается догнать меняющуюся реальность и впервые за 20 лет у него не получается. Ну, слушай, вчера к исходу первого месяца карантина делать главной новостью первого вступительного слова, главной новостью – праздник скорой помощи, — это они на что рассчитывают. То есть буквально какая-то горбачевских времен эстетика. Когда говорят, что давайте…

А. Плющев― А мне кажется не горбачевских, слушай, мне кажется, в полный рост как раз именно путинская история с почитанием победы. И это отсылка к победе, то есть нынешние герои, нынешние войска. Это медицина. Врачи, те, которые противостоят, они фронт. Мы здесь тыл. Они — фронт. Путин — это верховный главнокомандующий. То есть Сталин.

О. Кашин― Да, да.

А. Плющев― И соответственно, вот наши герои. Он думает, что все так думают. Или у многих такая парадигма. И все порадуются, что он чествует героев. Вот о чем. Разве нет?

О. Кашин― Даже по этой логике все прекрасно, но получается, что только к исходу первого месяца Путин заметил, что это герои и это солдаты. А на старте, как Сталин 22 июня молчавший, речь шла о том: а какая-то фигня приключилась, давайте-ка налоги повысим, пока опять же народ растерялся. Вот меняется вектор постоянно. То есть вдруг как бы оказывается, что надо отметить солдат. Почему не отметили раньше. С парадом тоже. В итоге воздушный парад, я не знаю, смотри, вот я помню, когда я еще жил в Москве, естественно на парад у меня пропуска не было никогда. На репетицию я ходил смотреть пару раз. И когда летят самолеты, если была возможность, выглядывал. И понятно, что если ты живешь на Ленинском проспекте, ты самолеты не увидишь. Они летят по Ленинградке. От Красной площади. И можно предположить, что найдутся мальчишки или какие-то камрады, которые 9 числа утром попрутся куда-нибудь смотреть и на салют, и на самолеты. А потом Анна Попова скажет, что… Вот какая разводка, тоже очень двусмысленная.

А. Плющев― То есть конспирологическая идея, специально вызвать москвичей, чтобы на них свалить и еще продлить карантин. Вообще, зачем продлевать карантин. Потому что то же убытки. Но все равно для Путина это гигантские убытки тоже. Поскольку казна недополучает налогов. Зачем, в чем смысл карантина для Путина?

О. Кашин― Слушай, очевидно совершенно, что его позиция менялась все-таки несколько раз за это время. И, наверное, борьба, он же вчера на людей ссылался, говорил, что Спарта и Джек Лондон к чему были, что какие-то люди в России, чтобы мы не подумали, что на Лукашенко намекает, какие-то люди в России хотят спасать экономику ценой жизней людей. Я вот тоже вчера про это говорил. По-моему только Кузьминов из каких-то более-менее заметных людей, но не высокого ранга человек, ректор ВШЭ. Говорил, что очень странно губить экономику ради того, чтобы какие-то и так больные и старые люди прожили еще пару лет. Все равно они потом помрут. Такое довольно социал-дарвинистское высказывание. Очевидно, Путин полемизирует с ним. И очевидно у Кузьминова есть какие-то сторонники во власти. Уж не знаю, кто. Давай гадать, давай выберем тем, кто нам не симпатичен. И сделаем их сторонниками снятия карантина. Пускай это будет Сечин, допустим. Мы предполагаем, что Сечину нужно, чтобы на бензоколонках «Роснефти» люди толпились, чтобы как бы деньги капали в бюджет компании. Допустим. Но при этом я тоже проговорю и мне кажется это важно. Путин производит впечатление человека, ну вот путинист бы сказал: религиозного, верующего. Я, наверное, скажу: суеверного и богобоязненного. То есть понятно, что к Христу, к любви, к добру его отношение к реальности, наверное, имеет мало отношения, но при этом в какие-то высшие силы он верит. Потому что всю жизнь над ним был какой-нибудь начальник. А с 2000 года начальника над ним нет. Поэтому я думаю, там все эти духовники какие-нибудь экстрасенсы, астрологи, все эти люди на месте. И когда он раз за разом получает такие не то что знаки судьбы, а удары кувалдой от судьбы. Срыв его голосования всенародного. Кстати, сегодня в издании «Проект» статья интересная о том, что Кириенко, оказывается, болел. И что как раз власть безумно не хотела переносить голосование с 22-го апреля. В итоге перенесла. Сорвалось голосование. Сорвался по сути парад. Юбилейный парад победы, на который он очень рассчитывал. И в итоге да, если он еще подпишет какую-нибудь бумагу, из-за которой в России начнется мор и он в историю войдет как Путин, уморивший миллион людей, — я думаю, он об этом думает. Я думаю, это ему важно. Это тоже мне возражали, что ведь наверняка он и об убийствах приказы отдавал и войну устраивал. Но это не то. Одно дело – война, а другое дело, когда ты просто провоцируешь мор. Я думаю, он этого боится.

А. Плющев― Олег Кашин, журналист сегодня в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

А. Плющев― С особым мнением у нас журналист Олег Кашин. Мы продолжаем. Только что в «Ведомостях»… В новостях на «Эхо Москвы»…

О. Кашин― Кстати, маленькая ремарка. Когда я работал в «Коммерсанте, это было на заре существования «Ведомостей», там Васильев специально сделал рубрику коротких новостюшек. Назвал ее – «Ведомости» из серии, что «Ведомости» это такая мелкая фигня, а мы типа великая газета. Было время.



О.Кашин: Надеюсь, что тот набор людей, который будет меня защищать, не заставит меня краснеть за них

―

Ну да. Еще одна публикация Би-би-си. Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и «Роснефть» займутся генетическими исследованиями россиян. Сейчас передали, что «Роснефть» подает за это в суд. Суть этого исследования – выяснить, существуют ли типичные для российского этноса генетические поломки, которые можно выявить и впоследствии отредактировать. Это программа максимум. Программа минимум – выяснить, какие поломки есть у отдельных участников исследования. Мне кажется, прям тема кашинская.

О. Кашин― Ты знаешь, про русских людей, но нет, Александр Плющев, ты немножко слукавил. Говоря, что главное это генетика и российская нация. Главное здесь имя Мария Воронцова все-таки.

А. Плющев― Нет, я говорю о сути исследований.

О. Кашин― Да. Ну ладно, просто о Марии Воронцовой говорили обоснованно как о предполагаемой дочери Владимира Путина. И здесь я думаю, есть тоже очень важная составляющая. Что касается российского этноса, моя русская душа хохочет в лицо этой новости. Потому что какой российский этнос. То они хотят доказать научно, что русский, бурят, якут и чеченец это одинаковые какие-то сущности? Понятно, что нет. Наверное, речь идет все-таки о большинстве населения РФ. О нас о русских. Я тот еще биолог, ничего не понимаю и делать вид не буду. Но мы помним неоднократные высказывания Путина, причем, что называется ни к селу, ни к городу. На тему того, что: а вы знаете, что американцы наш биоматериал коллекционируют. То есть можно предположить, что в кругу семьи собираются Путины и обсуждают: а представляешь, о-о… И здесь, поскольку все-таки это такая революционная научная тема, а любая революционная тема научная может быть и шарлатанством с тем же успехом. Я думаю, что здесь тот же эффект, когда вот ты живешь в этом информационном пузыре, у нас это фейсбук, а у них это что? У них как раз эти деды из Совета Безопасности, библиотекари, которые подсовывают книги про Спарту и Джека Лондона и еще какие-то массажисты, духовники вперемешку. И вот эти люди обсуждают, вот надо как-то разобраться с генами. И из этого все следует. Тоже фактор «Роснефти», подача в суд «Роснефтью» на Би-би-си отдельная тема. Ведь доиграются. Ну как доиграются. Мы говорили в предыдущем получасе, что а какое медиа можно сегодня убрать, чтобы это нас потрясло. Вот шутки шутками, поскольку мы начали с публикации Би-би-си про Венедиктова. Теперь публикация Би-би-си про дочку Путина. Дальше я думаю еще поговорим или не поговорим про вчерашнюю публикацию Би-би-си про этого генерала Бурлаку. ФСБшного пограничника, который в Донбассе поучаствовал.

А. Плющев― Би-би-си – наше всё.

О. Кашин― Да. И я слышал, что есть еще чуть ли со времен войны, газеты «Британский союзник» паритет такой, что британское медиа в России советская власть не закрывает. А британская власть не закрывает соответственно российские офисы.

А. Плющев― Прости. Какое британское медиа в Советском Союзе? Ты о чем?

О. Кашин― Была газета в войну, называлась «Британский союзник». Которая реально продавалась в киосках в Советском Союзе.

А. Плющев― Я не знал.

О. Кашин― Бумажная газета большая. И журнал «Англия» после войны был, а сейчас, понятно, это Би-би-си и RT.

А. Плющев― То есть долгие годы после войны ничего не было и Би-би-си глушили. Я вот о чем говорю.



О.Кашин: Вы, друзья не готовы к превращению России в полноценный Запад. Не готовы к MeToo

―

А журнал «Англия» нормально тоже продавался. Другое дело, что если ты его купишь, принесешь в школу, тебя, может быть, из комсомола исключат. Но, по крайней мере, его не запрещали примерно никогда.

А. Плющев― Ни разу не видел в киосках, честно говоря. Как и журнал «Америка».

О. Кашин― Они же были, и если придешь к какому-то человеку, у которого есть новая пластинка Высоцкого, издание Пастернака эмигрантское и заодно журнал «Англия». Такое престижное потребление. Мы как-то ушли в сторону намедни, наверное. Когда Леонтьев говорит, что мы подадим в суд на Би-би-си – это история про медиа. Потому что «Роснефть», конечно, привыкла подавать в суд на российские медиа, зная, что российский суд тут же стрясет с этой газеты миллиард. Или устроит так, чтобы в итоге газета буквально как случилось с «Ведомостями», ушла в руки «Роснефти». С Би-би-си так не получится. И здесь уже, поскольку мы может быть и не биологи, но журналисты точно, здесь есть повод выразить солидарность коллегам из Би-би-си, которым противостоит вот эта наглая бессовестная бездушная и циничная машина «Роснефти». Главный враг, наверное, сегодня свободы слова. Главный враг всего живого, что есть в РФ. Долой «Роснефть», долой Игоря Сечина.

А. Плющев― Ты уже упомянул про расследование и раскрытие Андрея Бурлаки. Это зам. командующего пограничными войсками ФСБ. О котором вчера написала не только Би-би-си, кстати.

О. Кашин― Инсайдеры и Bellingcat. Я не очень понимаю грань между их деятельностью и предполагаю, что на Би-би-си есть парень Захаров, по-моему, фамилия.

А. Плющев― Андрей Захаров, отличный журналист.

О. Кашин― Отличный. Он умеет как-то доставать базы этой магистрали пресловутой. То есть тоже, конечно, когда говорят, а вот Собянин на нас накидывает цифровой ошейник. Он, конечно, его накидывает, естественно и мы против цифрового ошейника. Но в целом та же самая магистраль, когда ты едешь к бабушке, а товарищ майор уже знает, что ты поехал к бабушке и будет знать и помнить об этом всегда, даже если ты уже об этом забыл. Все, естественно, под колпаком. Более того, в российских условиях, когда кругом и дыры, и возможно чего-то купить – в итоге все тайное делается явным. Так вот, Би-би-сишники выяснили и их друзья из Bellingcat и издания Инсайдер Романа Доброхотова выяснили, что в осенней порции прослушек Стрелкова, Бородая и прочих гениальные совершенно были прослушки как бы по делу МЧ-17, там про МЧ-17 ничего особенного не было, но про нравы людей, которых Россия поставила в Донбасс было нормально достаточно. Если помнишь, как Бородай спрашивает своего знакомого: «Знаешь, кто теперь премьером ДНР будет?» Он говорит типа: «Неважно». «Тебе неважно, а мне важно». Потому что – и дальше матом. Потому что это буду я. А мне это – дальше опять матом.

А. Плющев― Тебе это очень понравилось.

О. Кашин― Да, конечно, я обожаю эту цитату. И про ограбление ЦБ в Донецке, что кто украл чемоданчик с платиной. Боже мой, эти люди, ты знаешь мое отношение к русской весне и вообще к теме Донбасса. Мечтой моей было бы сегодня Донецкий федеральный округ РФ. Как бы это сейчас ни звучало. А в итоге мы получили буквально криминальный анклав между Россией и Украиной. Который создан руками РФ. Это плохо, это антирусский шаг, это буквально преступление, сопоставимое со сбитием Боинга. Так вот в этих прослушках звучал некий Владимир Иванович. Который был для них всех каким-то начальником. Причем как раз тоже я отмечу, что если тот же Бородай брал под козырек, когда ему что-то передавали от Владимира Ивановича. Игорь Стрелков – отдельный герой донецкой войны. Он говорил, что типа пусть мне сам Владимир Иванович позвонит. В общем, понятно, что какая-то важная фигура. И Би-би-си, Bellingcat и Инсайдер выяснили, что этот Владимир Иванович на самом деле Андрей Иванович Бурлака, зам. командующего погранвойсками российскими. Так отдельно интересно описано, как они искали его.

А. Плющев― Авито, телевизор и так далее.

О. Кашин― Да. Мужик продавал телевизор, на котором был его портрет в кадре. В общем, нашли. О чем это нам говорит? По-моему, ни о чем. Если честно. Бурлака и Бурлака.

А. Плющев― Это говорит об уровне команды.

О. Кашин― Это да. Лабораторное задание для журфака. Пять баллов. С точки зрения не знаю чего, я тоже писал про это сегодня, еще раз скажу. Если дело дойдет до того, что какие-то уж не знаю, кто: навальнисты, украинцы, американцы, моджахеды схватят Путина, Шойгу и Стрелкова, посадят их в клетку и будут их судить. Им не нужны будут тонкие какие-то бесспорные доказательства. Они вот допросят Евгению Марковну Альбац. Путин виноват? – виноват. Всё, повесить. Так будет. Поэтому никакого практического смысла в этом расследовании, в общем, нет. Би-би-си как раз пишет, что Бурлака был командующим российской операции. В это я слабо верю даже по этим описаниям. Потому что все разговоры про него касаются только логистики. Кому поставить какой автомат. И должность. Вряд ли пограничник будет командовать. У пограничника, наверное, ответственность это дырка в границе. Вот за дырку в границе, наверное, отвечал Бурлака.



О.Кашин: Только к исходу первого месяца Путин заметил, что это герои и это солдаты

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То есть ты имеешь в виду, что надо искать выше.

О. Кашин― А как искать выше, тоже вопрос. Про Бурлаку понятно, что вряд ли этот погранец думал: а не сбить ли мне малайзийский Боинг. Максимум мог через его дырку в границу проехать этот Бук. А мог и не проехать. Мы не знаем. А представить себе, что если, допустим, а что, письменный приказ Путина сбить самолет? Ну нет такого приказа, понятно же. Не может его быть. Письменный приказ кого? Шойгу. Тоже нет. Понятно, что, наверное, это эксцесс. Наверное, люди, сидевшие в этом Буке, сбили. И мы это и так понимаем с самого начала. С 14-го года. А уж как к этому относиться, кто в этом виноват – уже вопрос крайне философский. РФ как бы с точки зрения кого, с точки зрения воображаемого академика Сахарова, ее поведение омерзительно. Она совершила некую преступную ошибку, в итоге шесть лет она ее отрицает. Запутывает, вбрасывает какие-то левые версии. И так далее. С точки зрения своей государственной целесообразности она ведет себя, в общем, слушай, если шесть лет тянули и дотянули до того, что уже всем плевать на это расследование Би-би-си, Bellingcat и Инсайдера. Все уже забыли про Боинг. И если завтра тихонечко министр Лавров скажет нидерландской прокуратуре, что ладно, давай мы признаем, тихонечко извинимся. Выплатим эти деньги.

А. Плющев― Да разве чем больше таких расследований будет, тем не скорее признают и не охотнее?

О. Кашин― Что значит скорее или не скорее. Уже шесть лет прошло. А через еще год пройдет семь, а потом восемь. И дальше уже ну да, хорошо, бывший президент Путин, бывший министр Шойгу…

А. Плющев― С Локерби сколько длилось. Тем не менее.

О. Кашин― Ты имеешь в виду, что в итоге закончилось буквально гибелью Каддафи.

А. Плющев― Нет, я имею в виду, что выплаты были.

О. Кашин― Выплаты были, да. А я говорю про гибель Каддафи. Вот если бы не было выплат, а была просто гибель Каддафи, и сейчас выяснилось бы, покойный Каддафи действительно это дело приказал. Ну, наверное, да интересная фишечка для историков. Вот если российская власть дотянет до этого, что, а помните, был такой Путин сто лет назад. Так вот, самолет сбил он. Ну, наверное, это будет буквально победа эффективности. Циничная победа. Аморальная. По крайней мере, а зачем еще России нужны дипломаты, спецслужбы и все такое. Вот для того чтобы как бы избегать прямого такого государственного ущерба.

А. Плющев― Я напомню, специально для Олега Кашина, во-первых, что в 19 часов по московскому, знаешь ли, времени, у нас еще одно «Особое мнение». По скайпу будет Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. В 20 часов, не отрываясь, Олег Кашин будет смотреть «Лукавую цифру», потому что речь пойдет про «Ведомости», редакцию и главного редактора. Судьбы профессиональных медиа. Я уверен, что Олег Кашин с удовольствием поглядит и послушает, что скажет Татьяна Лысова, первый зам. главного редактора издания «Медуза». Бывший главный редактор газеты «Ведомости». И в 21 час, это не пропускает никто — «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. А мы сейчас были в программе «Особое мнение» с Олегом Кашиным. Спасибо и до свидания.