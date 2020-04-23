Особое мнение СПб

А. Веснин― Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях журналист Андрей Констинтинов. Андрей, приветствую вас, как связь?

А. Константинов― По-моему, нормально. Доброе утро.

А. Веснин― Отлично. Я хотел напомнить, что теперь вся радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге» в связи с определёнными коронавирусными событиями в нашем офисе перешла на удалённую работу – и мы, журналисты, и звукорежиссёры. Но вроде бы у нас всё получается, мы с вами и это замечательно.

Андрей, перед тем, как мы начнём беседовать, я хотел бы ещё привести обновлённые данные по Петербургу: за сутки заболел 191 человек (это официально выявили и поставили диагнозы), и всего в нашем городе 2460 человек заразились коронавирусом. В Ленобласти за сутки + 39, всего там, в соседнем регионе, 576 человек. И за последние сутки в Петербурге умерли 3 человека, всего – 17. Вот это последние цифры. В Москве меньше заражается, в Петербурге вроде бы тоже меньше, чем вчера, и вообще, за три сотни, по сути, не переходит. В связи с этим первый вопрос: как вам кажется, эпидемия потихонечку на спад идёт, виден свет в конце туннеля?

А. Константинов― Я не специалист, не вирусолог, не эпидемиолог, но то, что я слышу из разных СМИ – большинство специалистов уже, очень осторожно, говорит о том, что если мы ещё и не вышли на пресловутое плато, то мы к нему очень приблизились. Дело в том, что они же говорят о том, что «это всё очень здорово, но возможна вторая волна». То есть, говорить о том, что скоро закончатся какие-то неудобства для людей – не приходится. Скорее всего, будут ужесточены меры, в том числе, в Петербурге.

А. Веснин― Думаете, что это ждёт и нас?

А. Константинов― Таких решений пока не принято. По крайней мере, официально нет такой информации. Однако есть общий тренд московский, а за Москвой все тянутся. Они ужесточают, причём с точки зрения специалистов, уже немножко ощущается перебор. Потому что то, что в Москве в приказном порядке изолируются не только те, кому поставлен диагноз, но и те, у кого признаки похожие, конечно, немножко странно выглядит.

Знаете, у чиновников всегда есть желание решить проблему любым путём. Есть проблема: растут сорняки. «Ай, какие плохие сорняки, давайте-ка мы всё заасфальтируем, и не будет сорняков». Совершенно верно, сорняков-то не будет. Но не будет и всего остального полезного. Иногда подумать о том, что решая одну проблему, ты порождаешь какие-то другие, у чиновников просто нет возможности, в силу их специального устройства.

А. Веснин― Что конкретно вы имеете в виду в данной ситуации с коронавирусом? Какие ограничения, на ваш взгляд, не нужны, чему это мешает? Что сорняки — понятно, а что — все остальные растения?

А. Константинов― Если мы говорим обо всех остальных растениях: я искренне не понимаю, почему в Санкт-Петербурге должны быть закрыты все скверы, парки и детские площадки и так далее. Потому что, понимаете, коронавирус – это очень нехорошая зараза, но это не единственная болезнь, от которой страдают и, к сожалению, умирают, люди. И если люди, в том числе, пожилые, которым надо как-то двигаться, дышать свежим воздухом, будут обречены сидеть в четырёх стенах в коммунальных квартирах и биться в коридоре о корыто, которое висит на стене, то, с коронавирусом это, может быть, как-то и поможет, а вот в плане их инфарктов, инсультов и прочего, такой режим будет очень губителен. Поэтому я, правда, не понимаю, почему с собакой можно гулять, а с ребёнком – нет.

Почему нужно считать, что наш народ настолько глуп, что если открыть скверы, то немедленно набьются туда пьяные русские с шашлыками и устроят там оргию с буфетом. Это напоминает мне, когда обсуждались в своё время, ещё при президенте Медведеве возможные изменения в закон об оружии, сам Медведев сказал: «Ну, нет, русскому человеку нельзя давать оружие, потому что начнётся такое, чего и Содом с Гоморрой не делали». И получается, что молдаванам можно давать оружие, хотя нация выпивающая, финнам можно давать оружие, эстонцам, где половина русских – тоже можно. А русским русским, которые в России, конечно, нельзя. Потому что люди пьющие, безответственные, с сознанием детей и тд. Такого рода рассуждения о моём народе – это расизм.

А. Веснин― Я понял вашу мысль. А вы считаете, что нужно дать право на оружие россиянам?

А. Константинов― Конечно. Безусловно. Причём начать можно поэтапно. Почему бы не дать оружие для начала отставным офицерам, посмотреть на их дальнейшее поведение. Я вот подполковник запаса, я не понимаю, почему мне не дано такого права.

А. Веснин― А вы хотите пистолет?

А. Константинов― Причём здесь «хочу»? У меня всё, что я хочу, имеется, охотничье оружие есть и так далее. Я желаю, чтобы у меня было такое право. А уж дальше буду я его реализовывать или не буду – этой мой интимный вопрос. А не вопрос Медведева, который считает, что у нас народ, недостойный оружия. Всё. Это мой взгляд. Я-то просто считаю, что у нас чудесный народ, очень умный, ответственный, взрослый. И если президент Белоруссии Лукашенко говорит, что в плане коронавируса белорусы сами могут за себя отвечать… а русские ничем не хуже белоруссов. Я не люблю, когда к нам относятся, как к детям неразумным, разные облечённые властью люди, которые принимают разные решения. И которые могут быть хуже образованными нежели, допустим, я; с меньшим жизненным опытом. Но они почему-то ко мне относятся, как к ребёнку.

А. Веснин― Это вы сейчас про Медведева?

А. Константинов― Да про кого угодно.

А. Веснин― А про Путина?

А. Константинов― А что про Путина? Путин в этом кризисе немножко необычно себя ведёт. Раньше мы знали, что он любую проблемы с неработающим отоплением в далёком селе щелчком пальцев решает, а тут он переложил очень многие вещи на губернаторов.

А. Веснин― А о чём это говорит, по-вашему?

А. Константинов― Не знаю. По многим вещам, связанным с тем, как происходит у нас эпидемия, я не обладаю должным количеством информации, и поэтому у меня возникает огромное количество разных вопросов, на которые я не нахожу ответа. Один из этих вопросов как раз именно такой: почему с собаками можно, а с детьми нельзя? К тому же, если закрыты скверы, то где с собакой можно гулять? По тротуару? Я не понимаю этого. Кроме того, я вижу определённую практику – в том же Санкт-Петербурге. Я еду, допустим, на машине, мимо закрытых скверов, где гуляют люди. Там порваны ленточки и совершенно спокойно там гуляют бабушки, дедушки, собаки и нет там никакой Росгвардии, которая должна, клацая зубами, кидаться на всех этих людей.

А. Веснин― Может это и хорошо, что её нет?

А. Константинов― Да нет, это обычно. Всё по маркизу де Кюстину: суровость российских законов компенсируется их невыполнением. Как говорится, прошло более полутораста лет, а мало что изменилось в этом плане.

А. Веснин― Смотрите, Минкомсвязи накануне сообщил о том, что будут вводиться электронные пропуска дальше по России, ещё в 23х регионах. Петербурга пока среди них нет, хотя многие журналисты уже видели текст постановления (и «Фонтанка» публиковала), который «почти что» готов, чтобы в Петербурге ввести систему электронных пропусков. Вот вы тоже говорите, что могут ужесточаться условия существования граждан в условиях пандемии. Как вы считаете, Петербургу система с электронными пропусками нужна, или это совсем лишнее?

А. Константинов― Здесь дело в другом. Я вам скажу так: как правило, когда происходят какие-то масштабные неприятные события, не складывают все яйца в одну корзину, а стараются определить базы как минимум для двух или трёх моделей развития ситуации, и смотреть, где какая модель эффективнее. У нас три самых крупных города: Москва, Петербург и Екатеринбург, и теоретически они не должны слепо копировать друг друга, давая тем самым возможность администрации России и собственно самих городов смотреть, где какая метода даёт наиболее эффективный результат.

Но так в теории, на бумаге. Какие решения будут приниматься на практике, сказать и угадать трудно, потому что мы с вами не облечены настоящий момент ответственностью. Мы просто разговариваем по Skype и какой с нас спрос, если мы не призываем к чему-то плохому и не ругаемся матом. По большому счёту, мы просто разговариваем, чтобы развлечь утреннюю аудиторию. Чиновники же, в том числе руководители администраций, непосредственно облечены ответственностью. У них ситуация такая: если у тебя что-то где-то пойдёт сильно не так, ты рискуешь не просто карьерой, а возможно даже и свободой. Поэтому – не дай бог попасть на их место, у них нервяк гораздо более высокий, нежели у нас с вами. Вот и всё. Это нужно понимать.

А. Веснин― Вопрос только – ради этого они идут в чиновники или ради тех бонусов, которые могут в связи с этим получить. Сейчас просто ситуация такая, когда у них нервяк. А в остальное время всё хорошо.

А. Константинов― Дорогой Арсений, как только вы встретите человека, который, поблёскивая пенсне, будет, как Добролюбов говорить о том, что все свои силы мечтает на государевой службе отдать во благо народа; не есть, не спать, во всём себе отказывать для служения обществу, вы должны понимать, что перед вами либо опасный сумасшедший, который искренне так считает и с горящими глазами может наворочать таких дел, влекомый своими фанатичными идеями! Либо перед вами жулик, который прикидывается эдаким Данко, который сейчас разорвёт свою грудь, вынет из неё сердце и осветит путь. А на самом деле это мошенник на доверии, который просто втирается в доверие, дабы потом шваркнуть.

Безусловно, подавляющее большинство служивых людей идёт на службу для того, чтобы получить для себя какую-то личную преференцию. И это чудесно, потому что я гораздо больше боюсь психов, у которых разные идейки в голове. Такие, знаете, аскеты, которым ничего не нужно, но нужна власть, как самое главное. Они хотят её употребить и провести социальный эксперимент над огромным количеством людей. Типа большевиков, день рождения лидера которых они отмечали вчера, 150-летие Ленина. Ленин, безусловно, не был стяжателем, но он был опаснейшим мечтателем, который пытался строить рай на Земле, забыв о боге. И преуспел в этом. Поэтому, если выбирать между тем человеком, который хочет за своё служение получить что-то конкретное, материальное, то я выберу, скорее, такового вот материалиста, нежели мечтателя.

А. Веснин― Вы говорите, что людей в политике честных не бывает, все они либо сумасшедшие…

А. Константинов― Нет, я не так говорил. Я не говорил, что честных не бывает. Я говорил, что большинство нормальных людей идут в политику для того, чтобы получить какую-то свою выгоду. Но в этом ничего нечестного нет. Нечестно, это когда политик хочет много получить и ничего не дать взамен. А если человек идёт куда-то работать для того, чтобы получить что-то, что его интересует, что же здесь нечестного? Вот вы пошли работать на «Эхо Москвы» для того, чтобы получить то, что вы считаете для себя важным – аудиторию, известность, возможность беседовать с большим количеством людей. Что здесь такого нечестного? Всё по-честному, всё без обмана. Как у волшебника Сулеймана.

А. Веснин― Хорошо. Тогда, возвращаясь к тому, что делают сейчас наши власти: вы говорили о том, что нужны разные модели жизни в трёх самых больших городах – Петербурге, Москве и Екатеринбурге, и везде под копирку делать не надо. То есть, вы думаете, что в Петербурге вводить режим электронных пропусков не нужно?

А. Константинов― С одной стороны, я действительно так думаю. С другой, меня, конечно, всё-таки беспокоит большое количество автомобилей и людей на улицах — больше, чем это было бы нужно в такой ситуации. Но мне кажется, достичь необходимого эффекта можно было бы и без вот этих пресловутых QR-кодов и так далее. Но, ещё раз говорю: «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны».

А. Веснин― Я вас понял. По поводу полномочий чиновников и принятия решений, скорее даже не про чиновников, а про полицейских: МВД внесло законопроект – в Госдуму его направит в ближайшее время, правительство уже поддержало – о расширении полномочий полицейских. Теперь станет больше возможностей применять оружие у полицейских.

Если закон будет принят, то можно будет открывать огонь в ситуации, которую можно будет расценивать, как угрозу нападения на полицейских, то есть сразу можно будет стрелять. Так же можно будет без всяких документов вскрывать машины, квартиры – то есть, фактически делать это без ордера, если полицейский решил, что это необходимо. Даже необязательна информация о том, что там находятся какие-то опасные, незаконные вещества и так далее. Как вам кажется, необходимы ли эти меры и вообще, зачем они? У нас вроде полицейские и так могут делать практически всё, что угодно.

А. Константинов― Нет, это не так. Они не могут делать всё, что угодно, и одна из острых проблем современного российского общества как раз в том, что полицейские зачастую боятся применять оружие, как ни странно. Скажем, вы давно слышали о том, чтобы в Петербурге было применено оружие полицейскими? Я думаю, что вы начнёте чесать в затылке и пытаться что-то такое вспоминать, притом, что это огромный многомилионный мегаполис.

Полицейские легко применяют насилие, не связанное с огнестрельным оружием. Они могут, допустим, задержанному наподдавать, а с оружием есть страх, потому что и традиция, и современное законодательство берёт корни ещё в советском обществе. А тогда любое применение оружия считалось чрезвычайным происшествием. И если ты что-то, не дай бог, не так сделал с оружием, не смог потом гильзу найти или куда-то не туда пуля ушла, то считай, что у тебя закончилась жизнь, карьера и ты можешь вообще сесть в тюрьму. Поэтому на сегодняшний день многие полицейские живут с поговоркой: «Вам надо – вы и стреляйте».

Здесь такой парадокс получается: в США очень легко стреляют и очень боятся задержанного тронуть даже пальцем, потому что за стрельбу ты не сядешь в тюрьму, а за то, что ты дал подзатыльник задержанному, сядешь. А у нас ровно наоборот: за подзатыльник, за пендель, за удар кулаком в живот ничего не будет, но не дай бог ты не так выстрелил или вообще выстрелил, и тебе потом с прокуратурой отписываться придётся очень долго. И полицейские зачастую, даже когда возникает риск для жизни, боятся применять оружие.

Один из ярких примеров, кстати говоря: тут у нас было в Петербурге задержание одного человека, который сильно выпил, а потом устроил стрельбу, граната у него была. И когда спецназ пошёл уже на штурм, командир заметил, что граната учебная и крикнул: «Не стрелять!» В Америке они бы убили его, не раздумывая совершенно, потому что безусловно бы видели риск для жизни. И вот пытаются переломить эту тенденцию, дав полицейским… «Да ничего вам не будет, у вас будет иммунитет», — и так далее, потому что это такая распространённая практика. Надо доставать пистолет и стрелять – не достают и не стреляют. Тем более что в условиях большого города пуля всегда может задеть гражданских лиц.

А. Веснин― Андрей, мы сейчас должны прерваться на московские новости. У меня тут есть несколько вопросов по поводу того, что вы говорите – мне кажется, всё это связано как раз-таки с разрешением или не разрешением оружия. Давайте продолжим буквально через несколько минут.

А. Константинов― Давайте.

НОВОСТИ

ЗАСТАВКА

А. Веснин― Возвращаемся в эфир петербургского «Эха». 11 часов 34 минуты не на часах в нашей студии, а на часах у меня дома. Мы теперь вещаем всё время из дома. Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях журналист Андрей Константинов — как всегда удалённо, по Skype. Андрей, мы говорили по поводу полицейских, по поводу оружия. Я просто небольшой вывод сделал из ваших слов: сейчас в России полицейские могут пинать, давать подзатыльники, а периодически это оборачивается – таких новостей я вспомню довольно много – пытками в отделениях полиции и даже убийствами, и убийствами даже молодых совсем людей, несовершеннолетних…

А. Константинов― Арсений, вы всё время творчески развиваете то, что я говорил.

А. Веснин― Подождите, я ещё ничего не развил. Я говорю, что я вспоминаю.

А. Константинов― Не надо развивать меня творчески! Давайте я сам скажу.

А. Веснин― Безусловно.

А. Константинов― Я вам говорю о разных традициях. Я говорю о том, что в Америке есть традиция стрельбы, а у нас есть традиция боязни стрельбы. Вот, что я имел в виду. А вы начинаете мне какие-то…

А. Веснин― Но кроме этого вы говорили, что у нас в России полицейские могут безнаказанно попинать и дать подзатыльники – я вас практически цитирую, а в Америке боятся. Говорили же, правильно?

А. Константинов― Я говорил, что два разных направления. У нас не боятся дать подзатыльник, а боятся стрелять. А в Америке не боятся стрелять и боятся дать подзатыльник. Я говорил это аллегорически, понимаете, как два таких тренда. А вы немедленно стали говорить: «Как сказал Константинов, в российских полицейских участках пытают людей». Ну что это такое?

А. Веснин― Про пытки людей – это я добавил от себя. Я думаю, что вы это поняли. Смотрите, история в чём: не боитесь ли вы (я, например, побаиваюсь) того, что сейчас у нас полицейские могут дать, как вы говорите, подзатыльник; как я говорю — могут пытать людей; и теперь они смогут ещё и стрелять?

А. Константинов― Нет, я не боюсь. Я вообще мало чего боюсь. И по поводу того, что огромное количество запытанных у нас – я что-то не видел такого. Что касается права больше применять оружие, я сказал, что в России есть проблема, когда люди, у которых оружие есть, стесняются и боятся его вынимать даже тогда, когда идёт угроза их жизни или жизни граждан. И эту психологическую, я бы даже сказал, проблему вы сразу не переломите, даже приняв какой-то закон. Потому что есть манера, есть устоявшаяся какая-то практика, и у нас не будет таких цифр застреленных полицейскими, как в США. А там каждый год количество убитых полицейскими обычных граждан чудовищно, оно измеряется сотнями, больше тысячи в год.

И честное слово, если стоит выбор: получить от полицейского подзатыльник или пулю, любой здравомыслящий человек скажет, что всё-таки, конечно, и то и другое плохо, но подзатыльник – это не так брутально, как в ситуации, когда в США, самой демократической стране, легко убивают беременную женщину с ребёнком, а потом говорят: «Нам казалось, что она хочет что-то вынуть из коляски». Понимаете? Поэтому в каждой избушке свои погремушки. Скопировать какой-то американский опыт не получится, потому что для того, чтобы брать что-то одно из американской практики, надо брать и всё остальное. Ровно так же, так сказать, и в России: каждый кирпичик, за который ты потянешь, легко может вызвать обвал всех остальных кирпичей.

Поэтому проблема с применением оружия в нашей стране очень старая. И я ещё раз говорю, что она ещё с советских времён идёт, когда милиционеры, как их тогда называли, предпочитали в кобуре иметь водяной пистолет или бутерброд с колбасой, чтобы не дай бог чего. Ты потерял патрон и сел в тюрьму. Вот и всё.

А. Веснин― То есть опасений того, что у нас станут стрелять, как Америке, получив эти полномочия, у вас нет, правильно?

А. Константинов― Для того, чтобы стрелять стали, как в Америке, нужно, помимо всего, иметь ещё и их историю. Их историю, их развитие, их практику ношения оружия и так далее. К тому же, в Америке в каждом штате с оружием ситуация совершенно разная.

А. Веснин― Это правда.

А. Константинов― Есть штаты, где вы ни за что не получите разрешение на оружие, если вы гражданское лицо. А есть такие чудесные штаты, как Аляска, например, куда вы можете прилететь с российским паспортом, с ним же зайти в оружейный магазин и купить всё, что душе угодно, вам никто слова плохого не скажет. Америка разная, и в Америке есть разные практики, скажем так.

А. Веснин― В Америке действительно оружия у населения намного больше, и отчасти поэтому полицейские пугаются – потому что они знают, что практически у каждого человека, особенно вызывающих определённые подозрения, может быть настоящий ствол, а не какая-нибудь бита или тот же травматический пистолет.

Кстати, про травматические пистолеты я хотел у вас спросить. Читаю ваш сайт «Фонтанка.ру» часто, там много описано разных криминальных историй, обычно бытовых, и травматические пистолеты фигурируют ну очень часто – что начинают стрелять из травмата. Более того, я периодически наблюдаю это у своего окна, живя в центре города. Тут вокруг много старых домов и коммуналок, разные люди здесь ходят, и я периодически вижу, как люди и травматы достают, и в кого-то стреляют и так далее. Нет ли опасения, что… Вы говорите: нужно дать право ношения оружия. Но, соответственно, эти травматы в какой-то момент могут быть заменены настоящими стволами.

А. Константинов― Травматическое оружие, по моему глубокому убеждению – это оружие трусов. Это оружие вредное, у которого, к тому же, имеется такая особенность, когда люди думают, что оно «ненастоящее». «Это я резиновой пулькой просто немножко кого-то остановлю», хотя из травматического оружия можно и убить, и серьёзно покалечить, ранить и так далее. С моей точки зрения, травматическое оружие хорошо использовать только как сигнальное, как возможность выстрелом привлечь внимание тех же правоохранительных органов. Настоящее оружие, нарезной короткоствол – это гораздо более ответственное оружие.

Дело в том, что травмат вы часто не сможете идентифицировать – то есть, из какого ствола был произведён выстрел. Нормальное нарезное короткоствольное оружие всегда индивидуальное, и в этом смысле у него больше ответственность. То есть, если вы достали и применили, можете не сомневаться, что вас обязательно найдут в случае, если вы сбежали, и так далее и тому подобное. Поэтому я как раз считаю, что нужно сворачивать эту всю ярмарку, за исключением, может быть, сигналок каких-нибудь, а настоящее боевое нарезное оружие ответственным гражданам на руки обязательно выдавать. И не только гражданам, но и гражданкам в случае, если они сумеют сдать зачёт, экзамен по использованию оружия и получить соответствующую лицензию. Ничего страшного нет. Женщины иногда стреляют лучше, чем мужчины, поэтому не нужно в данном случае быть шовинистами.

А. Веснин― Да, наверное, ни в каких случаях не нужно быть шовинистами. Давайте поговорим про страны, где, наверное, шовинистов больше, чем в России. Много вопросов приходит к вам как раз относительно того, что вот, эпидемия коронавируса – а что же происходит в Сирии, интересуются? И в Ливии, где, насколько я помню, вы служили, и сейчас там тоже довольно любопытные события происходят. Новостей стало оттуда гораздо меньше. Что, коронавирус заморозил эти конфликты или как?

А. Константинов― Нет, конфликты никакие не были заморожены. Заморожены были средства передвижения. Когда ничего не летает, мало что ходит по морю и мало как можно свободно переместиться на автомобиле, соответственно, меньше стало источников. Меньше журналистов, которые могут добраться до места, нормально разобраться в обстановке, а потом сообщить в свою редакцию.

В Ливии всё очень, очень далеко от какого-то разрешения проблемы. У нас обычно говорят, что там две противоборствующие стороны – на самом деле это не так. Ливии как страны просто не существует, там основных сил не две на самом деле, а три, а по-хорошему – примерно 8 различных вариантов власти. В том числе там есть такие экзотические моменты, как город-государство, например, типа Мисураты, который говорит: «Нам никто не нужен, мы сами справимся со всем», и никого к себе не желает пускать. Дело в том, что за ливийскую ситуацию никто не хочет брать полную ответственность – я имею в виду, из внешних каких-то игроков.

А. Веснин― Им сейчас, наверное, не до Ливии, действительно.

А. Константинов― Так было и до коронавируса. Потому что, допустим, когда начинали говорить: «Итальянцы, это же ваши исторические всякие места, колонии, не колонии», а итальянцы говорили: «Нет, мы не будем за это отвечать, мы боимся большого количества человеческих потерь». К нам обращались и говорили: «Может быть, вы возьмёте на себя ответственность?» На что мы справедливо достаточно говорили: «Знаете, не мы эту кашу заварили и не видим, каким образом, находясь под санкциями и так далее, со связанными руками и ногами как мы это будем делать».

А. Веснин― Андрей, единственное, про Россию я видел публикации в немецких газетах о том, что всё-таки вот эта частная компания «Вагнер» каких-то людей туда отправляет поддерживать… Я не помню, как зовут этого человека, вы наверняка помните – генерала, которого называют «второй силой», который борется с этими якобы официальными властями.

А. Константинов― Хафтар его зовут.

А. Веснин― Вроде бы там кого-то эта частная компания «Вагнер» поддерживает.

А. Константинов― Понимаете, частная военная компания, которая отправляет каких-то людей, серьёзно влиять на развивающуюся геополитическую ситуацию не может. Ни одна. Никакая. Ни в Сирии, ни в Ливии, ни в Ираке. Ни американская, ни русская, ни английская. Немецкие журналисты любят писать о том, о чём они вообще не понимают ничего. В частности, мне хочется сказать, что ближневосточные проблемы – это точно не конёк немецких журналистов. Очень слабенькая востоковедческая школа, очень мутное понимание, что происходит – вот это точно не их. Они хорошо, здорово могут писать о чём-то другом, но Ближний Восток и немецкие журналисты – это как-то не женится. Не хочу их обижать, но…

А. Веснин― Хорошо, немецким журналистам вы не доверяете. По вашей информации, Россия никак не вмешивается в ситуацию с Ливией, правильно?

А. Константинов― Почему? Я такого не говорил. Россия, так сказать, чувствует себя на Ближнем Востоке серьёзным игроком. Поэтому Россия, безусловно, очень внимательно наблюдает за тем, что происходит в Ливии. В России, так сказать, очень серьёзные контакты с влиятельными фигурами, не только с Халифой Хафтаром, который очень сложный персонаж на самом деле, с очень сложной и мутной биографией. Но активных шагов в настоящее время именно в Ливии Россия пока не предпринимает.

А. Веснин― Я думаю, что в следующий раз мы ещё поговорим про Ливию и Сирию, это довольно интересно. У нас время, к сожалению, сегодня вышло. Андрей Константин, журналист. Арсений Веснин. Всем спасибо, счастливо.

А. Константинов― До свидания.