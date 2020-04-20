Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 5 минут. В студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую Диану Качалову, главного редактора «Новой газеты» в Петербурге, она у нас на связи по скайпу.

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Диана, давайте начнем с Петербурга. Как раз в «Новой газете» сегодня написали о возможном пропускном режиме. С 22 апреля. Пока подтверждения этого нет, но все уже об этом говорят. А что вы об этом думаете? Через неделю, в среду, будет у нас так, как в Москве? А может быть и еще лучше.

Д. Качалова― Через неделю? 22 уже послезавтра.

Т. Троянская― Ну да, но я имею ввиду, что через неделю, после Москвы, у них – с 15-го, а у нас – с 22-го. Среда, ключевой день.

Д. Качалова― Важно не то, что мы написали, что введут эти КПП. О возможности введения контрольно-пропускных пунктов в метро уже написали все и не по одному разу. Эта тема обсуждается постоянно. Мы постарались разобраться и ответить на вопрос, почему у нас в городе, при всех принимающихся мерах, не могу населению нормально по-человечески заранее русским языком разъяснять, что планируется. Я сегодня посмотрела хронику нашей эпидемии, и, если я не ошибаюсь, чуть ли ни 21 марта губернатор Беглов говорил о том, что у них есть четкий план действий. И это замечательно. Но, когда его журналисты спрашивают, что такое его четкий план, он отвечает, что у них он есть, а журналистам это не важно. И мы до сих пор не понимаем в чем этот четкий план заключается.

Меры, которые обсуждаются сейчас – пропускная система в метро и введение КПП. А как она будет вводится? Почему нельзя людей предупредить заранее? Возникают тысячи вопросов. И не только у меня, а по-моему у всех складывается ощущение, что сейчас такая ситуация, когда людям надо больше объяснять и больше времени давать им на подготовку, чтобы они привыкли к тому, что происходит. А у нас же это вообще не происходит, ни разу!

Т. Троянская― Вспоминается знаменитый мультфильм «80 дней вокруг света». «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» «Есть у меня план, мистер Фикс!». Помните, как мистер Фикс разговаривал с самим собой? Но может быть планы меняются, и поэтому Александр Дмитриевич не хочет их афишировать? Может быть в этом проблема?

Д. Качалова― У меня, и не только у меня, создается ощущение, что наша власть – Смольный, ведет борьбу на два фронта. С одной стороны они борются с коронавирусом, в чем мы их поддерживаем, а с другой, получается, что они борются со своим собственным населением. Я понимаю, что меры могут быть непопулярными, и я с этим согласна. Они могут быть даже драконовскими. И с этим я тоже могу согласиться, ситуация это позволяет. Но когда людей держат, извините за выражение, за быдло, не объясняя, что с ними будет завтра, это даже не неуважение… А это… «Мы тут на два фронта боремся, а вы – идите в сторонку!»

Т. Троянская― Может быть им страшно признаться, что у них не хватает средств индивидуальной защиты, ИВЛ и что больницы не готовы? Может быть поэтому они боятся средств массовой информации, которые будут критиковать Смольный? Поэтому и не говорят всю правду. Может быть СМИ виноваты в этом?

Д. Качалова― Но беда-то заключается в том, что сейчас закрытость нынешнено Смольного возникла не только во время коронавируса. Они была и до того, когда журналисты пытались задавать Смольному вопросы по самым разным поводам задолго до того, как началась эпидемия, а потом и пандемия. Ответов мы не получали практически никогда. Или получали такие отписки, что это было равноценно тому, что ответов не было.

Вчера, когда мы готовили материал о введении пропускного режима в метро и КПП, мы обзвонили практически всех, кто имеет к этому хоть какое-то отношение. И я полагаю, что всем была дана команда молчать и рта не открывать. На то, чтобы мобилизовать людей молчать, у них есть силы. Тоже самое происходит и с врачами. Ко мне в личку, и думаю, что ко всем журналистам в Петербурге стучатся врачи с криками СОС и караул. «У нас происходит то-то и то-то!» Но как только ты им говоришь, что мы об этом расскажем, но для этого надо взять у вас интервью, хотя бы и на анонимной основе, то врачи боятся. И не знаю, кого сегодня они боятся больше, коронавируса или санкций против них.

Т. Троянская― Диана, сегодня мы брали интервью в «Утреннем развороте» у Сергея Саяпина, это врач Покровской больницы, и он честно, не скрывая своего имени, сказал, что винит в своей болезни главврача Покровской больницы.

Д. Качалова― Вот поэтому вы о нем и говорите отдельно. И приводите его в пример. А таких – единицы. А врачей, которые сегодня борются с коронавирусом, или на подходе, чтобы с ним бороться – их сотни и сотни. И как только доходит до того, что давайте возвысим голос и что-то скажем, то тут же «Нет! Не надо!» И наверное власть понимает что мы также будем молчать и все проглотим.

Позавчера на «Фонтанке» была опубликована предварительная возможная схема установления КПП в Петербурге, я имею в виду для водителей…

Т. Троянская― Да, где будут проверять водителей и транспорт.

Д. Качалова― Пусть меня поправят слушатели и читатели, я долго и внимательно разглядывала эту схему, и поняла, что будут закрыты въезды в город. Из города нельзя будет въехать или выехать без специального разрешения. А теперь я пытаюсь постичь, и мне никто не объясняет логику именно этого конкретного действия. Возможно это и правильно, но объясните мне, почему внутри пятимиллионного города постов нет и я могу на машине, допустим из Девяткино добраться до Купчино. А почему я не могу въехать из условного Сертолова в район Озерков? Может и есть в этом какая-то сермяжная правда, но я ее не знаю.

Т. Троянская― Но может быть нам накануне, во вторник вечером все объяснят?

Д. Качалова― Не знаю объяснят на это во вторник вечером, или в понедельник, или в среду утром, но я представляю, что люди, которые встанут в пробках на всех этих трассах, которые ведут в город… А сейчас много людей уехало за город, и очень многие люди из загорода работают, и у многих будут уважительные причины, чтобы ехать на работу. Они начнут опаздывать и при этом… Фотография, которая меня потрясла… Все постили фотографии из московского метро, а меня потрясла одна, и я думаю о ней каждый день, и я не уверена, что там что-то изменилось, хотя я видела, что количество машин на этом маршруте увеличили. Несколько дней назад в телеграмм-канале «Коронавирус-СПб» была опубликована фотография из автобуса № 2. Семь утра. Это автобус, который проходит мимо Кировского метро до завода. Он – битком. Это час пик. Люди в автобусе стоят плечом к плечу. Обычный час пик в семь утра, когда люди едут на завод. Что было сделано? Сейчас с этим что-то сделано или нет? Были ли какая-то реакция? В двум автобусам добавили еще один и их стало три. Это поможет?

Т. Троянская― Это вопрос! И когда эта публикация появилась на «Фонтанке», то якобы было совещание в Смольном, когда говорили о том, что у нас возникнет контрольно-пропускная система, тогда называлось метро, но общественный транспорт это почему-то не касалось. Я тоже не могу проследить здесь логики. Почему в метро – да, а в автобусе – нет?

Д. Качалова― Логику понять можно. Логику запрещений понять можно, а логику действий – не очень. Метро проще проконтролировать. У него определенное количество входов.

Т. Троянская― Но заразиться можно и тут, и там. Почему где-то мы будем контролировать, а где-то – нет?

Д. Качалова― Но мы же в данной ситуации говорим не про заразиться, а про выставить посты. И выставить посты на входе в метро – можно, а выставить посты на всех автобусных остановках – нельзя.

Т. Троянская― Понятно. И при этом – проверка личных автомобилей.

Д. Качалова― Я вообще не понимаю проверки личных автомобилей. Возможно, я дура, и возможно я не понимаю этой сермяжной правды, но объясните мне! Объясните мне, почему человека, который из пункта Б едет в пункт А в личном автомобиле с закрытым стеклом, почему его нужно проверять!?

Т. Троянская― Наверное потому, что здесь все понятно. Просто тормозишь автомобиль и общаешься с водителем. И вот некое изображение работы.

Д. Качалова― А когда выстроятся эти пробки на въезд в город, и когда эти КПП будут нас изолировать, не внутри города проверять, а будут нас изолировать от области, а в области кстати, тьфу, тьфу, тьфу, ситуация лучше чем в городе, постучим по дереву!

Т. Троянская― Это правда, да.

Д. Качалова― И надеемся, что хуже не станет. Так вот, из более благополучного региона в менее благополучный регион нас буду проверять, и встанет пробка, такой длинный-длинный хвост. Каждый водитель будет подъезжать к полицейскому, опускать стекло, коммуницировать с ним. Надеюсь, что полицейским хотя бы выдадут маски. Представляете, как красиво! Все полицейские – в черных масках! И после этого они будут ехать дальше. Улучшит эта ситуацию или не улучшит? Я не знаю, может бы и улучшит. Но объясните! Почему?

Т. Троянская― Может быть объяснение и последует. На прошлой неделе несколько руководителей петербургских СМИ попросили Смольный давать более расшеренную информацию о заболеваемости КОВИД-19 в нашем городе. В числе подписантов находитесь и вы, Диана, и Виталий Дымарский, и гендиректор «Росбалта» Лариса Афонина, Андрей Ершов, «Коммерсантъ» и Елена Кром шеф-редактор «РБК-СПб». А вы получили какой-то ответ?

Д. Качалова― Я не думаю, что каждого лично обзванивали. Это должно было выразиться не в звонке: «Здравствуйте, Диана Леонидовна! Мы хотим вам сказать…» Это было бы смешно. А в том, что эта информация стала бы появляться. Когда бы это письмо подписывали, то мы обсуждали с коллегами, надо ли ждать какого-то эффекта, и я сказала, что для очистки собственной совести я безусловно этот документ подпишу, хотя я не уверена, что он будет иметь хоть какое-то воздействие. Буквально за день до подписания этого обращения, мы делали материал о том, какие больницы переводят в инфекционное по ковиду состояние, а какие не переводят, какие отделения закрыты и сколько где коек, и так далее, а получить эту информацию от комитета по здравоохранению было практически невозможно. Сколько больниц закрыто, сколько больниц переводят в состояние инфекционных – этой информации не было. Нам сказали: «Мы это регулярно не подсчитываем, картина меняется все время» и «Зачем вам это надо?»

Т. Троянская― Вы не верите, что будет какая-то реакция Смольного на это обращение?

Д. Качалова― Уже прошла неделя, пока ждем. Может быть в сентябре будет.

Т. Троянская― Меня удивляет то, что с письмом обратились пять руководителей СМИ Петербурга. А у остальных все нормально с получением информации? Или к ним не обращались с просьбой подписать это обращение? Вы в курсе?

Д. Качалова― Честно говоря, не знаю, я подписей под этим обращением не собирала. Я его только подписала. Но я предполагаю, что у «Петербургского дневника», органа Смольного, наверное с получением информации лучше. По крайней мере с той, которую они запрашивают.

Т. Троянская― На этот вопрос нам отвечает Валерий Нечай, он говорит, что не обращался. Возможно, что и телеканал 78 тоже…

Д. Качалова― Это – семейственность.

Т. Троянская― А возможно и стоило бы обратиться. Может быть на обращение «Петербургского дневника» как соседа, плоть от плоти – Смольный отреагировал бы как-то по-другому.

Д. Качалова― Похоже, что мы каждый день должны писать и готовить новые обращения. Безусловно, мне очень важна ситуация, не только мне, но и всем журналистам, важно знать, что сейчас происходит в больницах, но не меньше беспокоит то… Сейчас появилось новое прекрасное слово – наружа. Вот, что происходит в наруже? Я имею ввиду наши способы передвижения, нам никто этого не объясняет. Нам по этому поводу тоже нужно писать запросы?

Т. Троянская― Если сравнить Москву и Петербург, вы же слышите о пропускной системе в Москве. Там тоже не все идеально. Есть ряд ошибок. Ситуация там и здесь. Работа со СМИ там и здесь. Есть какое-то сравнение?

Д. Качалова― Работа со СМИ? Я могу отвечать только за то, с чем работаю я лично. Я знаю как работают наши коллеги в «Новой газете», и знаю, что сейчас информацию получить сложно.

Т. Троянская― И в Москве тоже?

Д. Качалова― Нет, они ее получают, но получают сложно, по той простой причине, что не только врачи, но и все чиновники и пресс-секретари находятся под таким валом обращений, что все мы на пределе возможностей. Но какую-то значимую информацию получить просто невозможно! И этот материал, который вышел сегодня, он подтверждает, что «нам сказали не говорить!». И всё. Вместо того, чтобы разъяснять, во все вовлеченный инстанции спустили указание молчать.

Т. Троянская― Из информации, которая стала нам известна, это уже официальная информация, что в Петербурге «Ленэкспо» переделают под госпиталь. Один из павильонов на 544 места зарезервирован для больных коноравирусом. Я в фейсбуке увидела встревоженные посты от жителей Васильевского острова. Года три назад мы с вами обсуждали экономический форум, который тогда еще там проходил, в «Ленэкспо», а сейчас будем обсуждать как переоборудуют один из его павильонов под госпиталь.

Д. Качалова― Я хотела бы сгладить этот градус всеобщей истерии. Вы сказали про встревоженных жителей Васильевского острова… Давайте исходить из того, что у нас уже несколько больниц перевели под работу с инфицированными коронавирусом.

Т. Троянская― Больницы – да, но…

Д. Качалова― И там вокруг взволнованных жителей нет! Не думаю, что в «Ленэкспо» будут происходить какие-то действия на свежем воздухе и вокруг. И там достаточное расстояние до домов. И там постоянно дует пронизывающий ветер с Финского залива, и я не думаю, что это место может… Правда, никогда не говорит нет, но я не думаю, что это место может стать очагом внешнего заражения. Я имею ввиду «наружу», а что касается внутри, то очень хочется верить, что в такие сжатые сроки, те, кто говорит «Ленэкспо» под больницу, смогут сделать всё, чтобы и у врачей, и у пациентов там были нормальные человеческие условия. Сейчас врачам невероятно трудно, и не дай бог стать пациентом.

Т. Троянская― Я не могу понять, если мы сейчас не можем обеспечить больницы, которые уже переоборудованы, СИЗами и всеми прочими необходимыми вещами, которые нужды для того, чтобы лечить больных… Мы осваиваем новые пространства. А готовы ли мы их освоить? Можно же все отели Петербурга, и музеи тоже отдать под это дело. Но как это будет обеспечено?

Д. Качалова― Здесь я не могу с вами согласиться. Я надеюсь, что люди, которые принимают эти решения, что у них есть четкая картина того, сколько коек есть сейчас и сколько коек нужно будет, предположим, через неделю, что они понимают эту прогрессию. Если мы посмотрим статистику на этой знаменитой карте короновируса, то мы увидим, что мы стопроцентно повторяем с большим опозданием картину роста других стран, как это было в Америке и так далее. А мы, Петербург, повторяем картину того, что было в Москве неделю-полторы назад. И пусть будет больше подготовленных коек, чем потом выяснится, что больных класть некуда. И здесь я с вами согласиться не могу. И то, что не хватает средств индивидуальной защиты в одной больнице, вовсе не значит, что не нужно открывать дополнительные места. Плохо, что нет костюмов и еще чего-то, но устраивать давку из пациентов? Это еще более катастрофично.

Т. Троянская― Хорошо, будем наблюдать, как оборудуют «Ленэкспо». Главное, чтобы у нас была информация, о которой мы могли бы рассказывать.

Д. Качалова― А этого-то у нас как раз и не будет!

Т. Троянская― Вчера была Пасха. Поздравляем всех православных с праздником. И вот ситуация с верующими. Переносимся в Москву. Не знаю, была ли у нас какая-то ВИП-служба, но вы наверное слышали эту историю, что в Москве Иван Охлобыстин напал на журналистку и стал кричать: «Зачем вы это снимаете!» А зачем нужны эти ВИП-службы? Для чего люди, несмотря ни на что…

Д. Качалова― Вы задаете мне вопросы, на которые я не могу ответить. Зачем Иван Охлобыстин набросился на журналистку? Зачем Филипп Киркоров обозвал женщину в розовой кофточке? Помните?

Т. Троянская― Я не про нападение. Я про то, зачем люди собираются? К ним обратился и патриарх Кирилл. Казалось бы, даже Путин поздравлял… он был не в храме, а у себя дома и оттуда с куличиками поздравлял народ.

Д. Качалова― У него как раз был светский антураж: камин, куличек…

Т. Троянская― И икона.

Д. Качалова― Была? Пардон, я не разглядывала. Единственное, что я могу предположить в такой ситуации, что желание замолить грехи в такой ситуации сильнее опасности заражения. И эти люди до сих пор считают по какому-то странному недоразумению, что они выше этого, и в этом «высокоэлитном» слое такого с ними быть не может. Дескать, это быдло ходит и заражется, они ходят по улицам, давятся в метро и в автобусе № 2, а «мы здесь высоко…»

Т. Троянская― Все здоровые собрались!

Д. Качалова― «А если мы здесь вдруг высоко и чихнем, то нас всё равно вылечат!» И здесь даже дело не в церкви, и не в религии, а это ощущение своей безнаказанности.

Т. Троянская― Сейчас мы должны прерваться на московские новости. Нечай требует, чтобы вы показали собак, может быть вы их призовете в момент московских новостей, чтобы все, кто нас сейчас смотрит по Ютубу, познакомились бы с этими прекраснымы парнями!

НОВОСТИ

Т. Троянская: 11―35. Мы вновь в студии. Диана, множество комплиментов в Ютубе. Мы увидели и Арчи и Берника.

Д. Качалова― Не очень медийные собаки.

Т. Троянская― Да, они очень скромные. Застеснялись. Не привыкли к такому большому вниманию, но наши слушатели их оценили, так что все прекрасно! И я подумала, что наконец-то животным дали слово. Представляете, Диана, если бы вместо вас…

Д. Качалова― Я сейчас еще и кота принесу!

Т. Троянская― Если еще и котик появится!

Д. Качалова― Я только-что видела, что он прошел тенью отца Гамлета, но я за ним не побегу!

Т. Троянская― Ну, в другой раз! Вы будете сидеть с котом на коленках, чтобы создавался уют. Также наши слушатели интересуются вашими книгами. Пытаются прочесть, что у вас там за собрания сочинений. Гадают.

Д. Качалова― Сзади – зелененький Чехов. Выше, не показывайте, там запас сигарет. Когда я узнала, что закрыли…

Т. Троянская― Так кто-то туалетную бумагу, а кто и сигареты скупал!

Д. Качалова― Туалетной бумагой я не запасалась. А чуть правее – путеводитель по Франции, сейчас, к сожалению, совсем не нужный, и не понятно, когда он понадобится. Потом, Марина Цветаева и Пыляев «Старый Петербург».

Т. Троянская― Говорят, что там есть книги и на английском языке.

Д. Качалова― Там по-английски написано France! И сейчас мы можем только читать и перелистывать странички. Что Italy, что France, что все остальное.

Т. Троянская― Будем путешествовать не выходя из дома. Не могу вас не спросить, несмотря на эпидемиологическую обстановку, Мещанский суд все-таки собрался рассматривать дело «Седьмой студии» в очном режиме. Это что? Мы опять пытаемся включить логику. Под шумок? Пока никто не может прийти мы рассмотрим это дело? Или как?

Д. Качалова― Вы только что спрашивали меня про ВИП-персон, которые давятся, чтобы сходить на богослужение, и это видимо даже не то чтобы ощущение своей безнаказанности, а скорее своей недоступности для вируса. А лоббирование, или продавливание идеи, что именно сейчас, срочно нужно заниматься делом Кирилла Серебрянникова, это такой посыл «о неотвратимости наказания».

Т. Троянская― Такое важное дело, что прямо не терпит отлагательства!

Д. Качалова― Дело то резонансное! И понятно, если бы это было бы дело какого-то Ивана Ивановича из пятого подъезда, которое бы рассматривали во время коронавируса, мало бы кто обратил бы не это внимание. А то, что «мы продолжаем рассматривать дело Котова, что мы продолжаем рассматривать дело «Седьмой студии», то мне кажется, что это месседж типа «Не отвертитесь! Все равно суд будет!» Но не знаю. Хотя оно уже столько длится, что мне кажется, что мы уже живем при нем всю жизнь. И жили с делом Серебрянникова, и умрем с делом Серебрянникова. И перенести его на месяц, пока перестанет расти эта кривая? Коронавирусная. Большой беды бы не было.

Т. Троянская― Еще любопытная информация. Мэрия Москвы собирается приобрести около десяти тысяч смартфонов. С их помощью полицейский будут проверять у граждан цифровые пропуска. Сегодня об этом написала газета «Коммерсантъ». Оказывается этим занимается департамент информационных технологий столичного правительства. Я сразу вспомнила историю, как Смольный призывал поделиться планшетами со школьниками, у которых нет возможности их купить. А в Москве, видите, приобретают смартфоны.

Д. Качалова― Москва – богаче! Где Москва, а где мы. И интересный вопрос, тогда про этих школьников кричали, кричали. А чем дело-то кончилось?

Т. Троянская― Может быть собрали.

Д. Качалова― Собрали? Может быть. Надеюсь что так. А здесь знаете в чем прелесть заключается? Еще где-то в марте, или в апреле Минфин принял решение, что ввиду чрезвычайности этой ситуации, я имею ввиду не официальную чрезвычайную ситуцию, а чрезвычайность ситуации, важные закупки проводить без конкурсов. И сейчас таких закупок проводится, извините за выражение – до фига и больше. Сейчас мы конечно всё отследить не успеем, но хочется запомнить у кого, когда и что было закуплено.

А потом проследить какие были прекрасные ниточки связей и бенефициаров во всех этих историях.

Т. Троянская― И насколько важными были эти закупки.

Д. Качалова― Может быть и важными, полицейским же эти телефоны нужны, чтобы контролировать наши передвижения. Вряд ли он будет ходить со своим собственным телефоном. Я не очень понимаю механику, а почему они должны это делать телефоном? А не какой-нибудь считывающей машинкой? Почему им ее не дали? Почему это решение приняли, и только потом решили покупать эти телефоны? А сейчас как это проверяется? И мы пойдем тем же путем. Думаю, что через полторы-две недели мы будем их закупать у одного непонятного поставщика.

Т. Троянская― А может быть Смольному опять обратиться к гражданам: «Граждане! Скиньтесь на смартфоны полицейским!» Граждане откликнуться?

Д. Качалова― Здесь опасно, боюсь граждане таких телефонов полицейским надают!

Т. Троянская― Что лучше бы не давали.

Д. Качалова― Например в моем телефоне есть такая противная функция, может быть у всех телефонов такая, я раньше просто не замечала, если включаешь вай-фай, то он тут же включает тебе локацию твоего нахождения, и если ты не хочешь сообщать всем, где ты находишься, то нужно сразу ее выключить. И представляете, если граждане дадут свои телефоны полицейским, то мы будем знать, где они ходят. Дал своему участковому телефон, он с ним ходит, а ты смотришь: «Вот, он ушел на соседнюю улицу. Пойду-ка я пока грабану ларёк!»

Т. Троянская― Они следят за нами, а мы следим за ними! В прекрасной стране мы живем. Давайте про парад 9 мая, который не будет 9 мая, он перенесен. Насколько важно и нужно говорить это сейчас? И говорить о том, что он будет. И это неотвратимо.

Д. Качалова― Есть категория людей, для которых важно, что он будет, и есть категория населения, для которой это не столь принципиально, будет парад или его не будет. Например для меня наличие или отсутствие парада, даже если бы он был, не является самой главной и решающей вещью празднован я 75-летия Победы. Мне куда важнее то, что у меня лежит стопочка писем моего деда к моей бабке и к моей маме, и мне важнее достать эти письма и съездить на Невский пятачок, где он погиб. А лично для меня парад и праздничная часть – не слишком существенна. Но есть категория людей, для которых это важно. Каждый реагирует по-своему и если для них это важно, то пусть так и будет. И пусть эта категория населения живет с предчувствием того, что рано или поздно это случится. И может быть кому-то это даже и поможет в эти трудные и полные неопределенности дни.

Т. Троянская― Да, это как… Есть такая практика, когда ты покупаешь билеты за год или за два года на определенную супер оперу, на ее премьеру, то ты понимаешь, что ты планируешь в этот день быть живым и здоровым.

Д. Качалова― Я бы не стала сравнивать парад Победы с оперной премьерой, это разные вещи. Я например, купила билеты на концерт на 22 апреля, и они у меня еще до сих пор есть, я их так и не сдала. Подруга меня пригласила на 10 апреля на концерт, и мы друг другу в этот день спели по телефону.

Т. Троянская― А давайте последнюю пару минут поговорим про горожан, граждан или про население, как вы сказали. Насколько население соблюдает режим самоизоляции? Вы имеете возможность наблюдать это в Петербурге. Нам стало страшно? Или нам уже не страшно?

Д. Качалова― Не могу сказать, что я каждый день езжу и инспектирую скопление горожан. Но иногда, когда приходится выйти в магазин, мне кажется, что сейчас стало чуть меньше страшно. Когда только начали все это вводить, с запретов выходить людям 65+ и 100 метров для собаки, то народ действительно поднапугался. И все бросились покупать эти несчастные маски, которых нигде нет. А сейчас потихонечку… Я сужу и по постам, и сама недавно была в магазине, нужно было затариться молочными продуктами, — народу стало больше. Народ расслабился, не до степени шашлычных выездов. И часть сейчас уехала за город. А вот что будет происходить после 30-го, а потом закончатся праздники… Нам же все время говорят, что пик наступит через две недели. Они проходят и нам снова говорят, что пик наступит еще через две недели. Я никого не виню в этих лже-предсказаниях. Ситуация развивается непредсказуемо. Но, как бы не случилось как в басне «Мальчик и волки»…

Т. Троянская― Когда по-настоящему появятся волки, мы уже не поверим.

Д. Качалова― И скажем: «Ну их на фиг, этих волков! Они совсем не страшные».

Т. Троянская― Хочется надеяться, что мы скоро выйдем из режима самоизоляции, и выйдем не потому, что сами так решили, а потому, что коронавирус отступит и мы победим. Диана, в следующий раз ждем с котом! Спасибо!

Д. Качалова― Обнимаю всех, спасибо!