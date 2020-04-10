Особое мнение

Т. Троянская― 11 часов 9 минут, в студии Татьяна Троянская, за звукорежиссерским пультом – Сергей Бабайкин. У нас на связи по скайпу Елена Чижова, писатель. Нас слушают и видят наши зрители на Ютубе, присоединяйтесь к нам! Здесь вы можете задавать вопросы Елене Семеновне. Елена Семеновна, а вы в самоизоляции?

Е. Чижова― Разумеется! Сейчас я расскажу про свою самоизоляцию. Я приветствую наших радиослушателей и зрителей и я надеюсь, что у нас этот сеанс связи пройдет хорошо. Я вынуждена разговаривать с вами не на большом компьютере, а через телефон. К нам все подкрались «огромные черные лебеди», а ко мне еще дополнительно и «маленький черненький гадкий утеночек» и он что-то сломал у меня в компьютере, а также испортил наушники. Так что скайп только телефонный, но надеюсь, что у нас все получится.

Т. Троянская― А видео отличное! И слышно вам тоже хорошо. Надеюсь, что все будет в порядке. А для вас изоляция, это серьезно? Я это спрашиваю потому, что ближайшие два дня я наблюдаю как люди совершенно спокойно гуляют по Петербургу, и мне кажется, что они уже как-то выдохнули.

Е. Чижова― Для меня в силу профессии самоизоляция – привычное состояние, но не в таком масштабе, как это происходит сейчас. Хоть я в основном и сижу дома, но все-таки я куда-то и летаю, на какие-то книжные ярмарки и на мероприятия в разных городах и в России и за границей. И здесь, в Петербурге я бываю на каких-то встречах. А сейчас выяснилось, что я и с друзьями довольно часто встречалась.

Сейчас я сижу на самоизоляции уже довольно давно в отличие от большинства петербуржцев. Я всерьез обеспокоилась темой коноравируса еще в десятых числах марта. Я читаю по-английски и в это время прочла много иностранных статей и поняла, что это очень и очень серьезно. А у меня еще и очень пожилая мама, ей 89 лет. Мы устроили семейный совет и приняли решение, что я, как самая привычная к этому, буду с 15 марта и столько, сколько это понадобиться, сидеть с ней на самоизоляции.

Дети живут отдельно и мы теперь общаемся только по скайпу или по ватсапу. По утрам я обычно работаю, а потом стараюсь структурировать свой день, «пускаясь во все тяжкие». Всю прошлую неделе я занималась разборкой нашей домашней библиотеки. А это, поверьте, очень и очень сложное и долгое занятие. Но я это сделала. Параллельно обнаружила огромное количество книг, которые считала потерянными и теперь по вечерам я могу их перечитывать. На этой неделе я мою окна. Тоже очень содержательное весеннее занятие.

Т. Троянская― Это очень хороший совет для тех, кто страдает и не знаем, чем заняться на самоизоляции. Я наблюдаю в фейсбуке картинки от своих френдов, как они маются от безделья, и мне это удивительно. Какое дома может быть безделье!

Е. Чижова― Я тоже этого не понимаю. При тех возможностях, которые есть у нас сейчас, я даже не говорю о чтении, но есть возможность пересматривать старые фильмы и посмотреть новые. Я не люблю пересматривать. Мои знакомые сказали, что стали пересматривать советские фильмы, а я этого не люблю. Несколько раз я пыталась пересмотреть любимые, как мне казалось, советские фильмы и поняла, что-то время от нас совсем далеко. Конечно, какие-то вершины кинематографа остались, Тарковский, скажем, но если просто начать пересматривать советские фильмы, то это портить себе память о них. И я стараюсь и читать что-то новое, и смотреть что-то новое.

Т. Троянская― Мне именно с вами хотелось поговорить о том как коронавирус повлияет на культуру в целом, но мы к этому вернемся чуть позднее. Как раз сегодня у нас программе «Книжная кухня», которая будет после нас в двенадцать, Всеволод Багно будет рассказывать о том, какие книги были написаны в самоизоляции. Это я делаю анонс для наших слушателей, и может быть и для вас тоже. Это любопытно.

Е. Чижова― Обязательно послушаю!

Т. Троянская― Вернемся к тому, что происходит вообще в мире и у нас в стране в частности. Вы давно наблюдаете за тем, что происходит за рубежом. И вас скорее одолевает тревога? И насколько разумно сейчас поступают те или иные страны, и наша страна в частности?

Е. Чижова― Татьяна, очень не хочется быть тем сусликом, который агроном, в смысле вирусолог, но какое-то впечатление складывается. Я довольно пристально слежу за тем, что происходит, и кроме того, я переписываюсь со своими коллегами и друзьями из разных стран. Вчера получила совершенно неожиданное письмо от своего коллеги из Норвегии, который, рассказываю о том, что у них происходит, пишет, что ими там в Норвегии «управляют сущие идиоты», и в моем смягченном переводе «ослиные задницы». Я прямо подумала, ой! Если уж в благополучной Норвегии «ослиные задницы», то… В общем я задумалась над этой темой глубоко.

Конечно, это шуточки, но меня сейчас тревожит очень многое. Как и многие я вижу какими темпами развивается эпидемия в самых в этом смысле неблагополучных странах, при том, что эти страны, как нам всегда казалось и мне это и сейчас кажется, что в смысле медицины они все-таки очень благополучные. И, когда я с замиранием сердца думаю о том, что а вдруг у нас пойдет всё вскачь по этой знаменитой экспоненте, справятся ли наши больницы?

Вчера я прочла статью доктора, она была опубликована на «Правмире», к сожалению, я не запомнила ее фамилию, но ее зовут Ирина. Просто до слёз! Люди работают совершенно самоотверженно! Но в той ситуации, которая возможно нас ожидает в ближайшее время, этой самоотверженности, к сожалению, недостаточно. Я это доподлинно знаю, потому что разговаривала с врачами и это недавно подтвердил Беглов. В Петербурге не хватает ИВЛов или как их называют в мире – вентиляторов. И это тоже меня беспокоит.

Вчера мы услышали о том, что теперь, во всяком случае в Москве, не надо клинического подтверждения коронавируса, чтобы людям, заболевшим пневмонией поставить диагноз, что это коронавирусная пневмония, и я поняла, что все огромное количество пневмоний, и в частности на Дальнем Востоке, о котором мы все наслышаны, это собственно и есть последствия коноравируса. Теперь это косвенно признали. И наверное в ближайшее время будут соответствующим образо скорректированы цифры. Правда я не думаю, что они вырастут в десять или двадцать раз, потому что все-таки сейчас время соцсетей и если бы у нас было бы такое количество заболевших как в Нью-Йорке или в Милане, то это бы мгновенно разлетелось бы по сетям. Люди бы об этом друг другу говорили и это бы вышло на поверхность.

Т. Троянская― Вы считаете, что цифры, которые мы слышим более-менее верные?

Е. Чижова― Косвенно, когда я смотрю отчеты больниц, и там говорится, что в какой-то из больниц Петербурга приготовлено 800 мест, в другой – 600 и так далее, но мы при этом не видим какой сплошной поток скорых помощей, который развозит…

Т. Троянская― Это правда, да.

Е. Чижова― …по больницам больных. Возможно, я ошибаюсь, но все-таки надеюсь, что цифры не такие уж страшные. При этом меня совершенно изумляет легкомыслие, которое начало выплескиваться на улицы последние два-три дня. Время от времени я все-таки выхожу чуть-чуть пройтись и заодно в магазин. Дней пять назад улицы были пустыми. Но позавчера я вышла и заметила, что народу существенно прибавилось. И этого я не могу понять. Я думаю, что возможно это следствие того, что Беглов объявил, что некоторые секторы экономики и промышленного производства возвращаются к работе, и может быть эти люди едут на работу, но я выходила часов в 12 дня. И вроде бы люди, которые работают, должны быть в это время на работе. И эта легкомысленность… Да это даже не легкомыслие. Это наша общественная инфантильность. Люди не понимают, не могут себе представить, что с ними может случиться что-то плохое.

Т. Троянская― Я думаю, что причина – это появившееся в Петербурге солнце.

Е. Чижова― Но солнце же никуда не денется! Надо взять себя в руки и пожалеть хотя бы стариков.

Т. Троянская― Это правда.

Е. Чижова― Пожалеть совершенно беззащитных людей, которых мы можем заразить. Если верить вирусологам, огромное количество людей просто не догадывается, что они являются носителями этого вируса.

Т. Троянская― Елена Семеновна, я хочу отметить, что та статья, о который вы говорили, это Ирина Ильенко рассказала о проблемах. Кардиолог-реаниматолог.

Е. Чижова― Я очень всем советую, если вам кажется, что все это сущая ерунда, и что это медицинские или фармацевтические корпорации морочат нам голову, которые, потирая ручонки, зарабатывают на наших страхах, вы просто прочитайте эту статью! Меня там какие-то вещи просто поразили. Ирина Ильенко пишет: «Разговариваешь с человеком. Через 5 минут ему делают кт (компьютерная томография) и оказывается, что у него вообще нет легких». Этот вирус просто сожрал все легкие. Представьте себе это! Я понимаю, что в молодости кажется, что все мы бессмертны и невозможно представить, что с нами может случиться что-то такое ужасное. Но сейчас это ужасное с людьми случается.

Т. Троянская― Вы как писатель должны понимать, что есть очень впечатлительные натуры, которые читают это… И как в «Смерти Ивана Ильича» ты начинаешь сам умирать и находить все признаки той болезни, о которой ты читаешь. Как здесь не перебрать такой информации?

Е. Чижова― Каждый человек тут должен решать для себя. Мы все знаем свойства нашего характера и если бы я впадала в панику каждый раз, когда я что-то такое читала, я бы постаралась минимизировать это чтение. Посмотреть какие-то основные цифры и просто сосредоточиться на своем дне. Попытаться структурировать свой день. Я так живу много лет и я знаю как это делается. С вечера я продумываю, что буду делать на следующий день. Утром, открывая глаза, и главное, не залезая ни в какие новости, я сажусь за компьютер, несколько часов работаю, и знаю, что потом у меня по плану то-то, потом какая-то встреча, потом разговор, потом домашние дела. Лежат какие-то книги. Если кто-то действительно очень нервничает, то надо себя отвлекать.

Т. Троянская― А штрафы, о которых сейчас говорят? В Москве это почти реальность. Законодательное собрание в Петербурге решило, что пока штрафы для тех, у кого 65+. Это сдержит людей? Я не случайно спрашиваю вас. Моя подруга спросила меня, штрафуют ли за выход на улицу, потому что она хочет маме отвезти продукты. А я поинтересовалась, боится ли она болезни, или ей страшно, что ее поймают. И она задумалась. Иногда люди боятся выходить, потому что к ним кто-то подойдет.

Е. Чижова― Насколько я понимаю сейчас в Петербурге сейчас строго и всерьез нельзя выходить тем, кто сидит на изоляции по причине того, что человек недавно вернулся из какой-то поездки или это люди старше 65 лет. А всем остальным не возбраняется выходить. Но нужно соблюдать требования, кстати некоторых из них я не понимаю. Несколько дней назад я шла рядом с Горьковской мимо Александровского парка и парк был полупустой. Какие-то люди шли по дорожкам и они никак не могли друг друга на таком расстоянии заразить. Этого желания закрыть все парки я не понимаю. Я не знаю, что делается в парках в Москве, я смотрела краем глаза, что там стоят мангалы и что-то происходит, а у нас в Петербурге люди привыкли чинно ходить по дорожкам. И если люди будут так гулять в парках, то мне кажется, что ничего плохого с ними не произойдет.

Т. Троянская― В общем, да.

Е. Чижова― Это выглядит странно, что у нас парки закрыты. А что касается детских площадок, то думаю, что правильно. Совершенно не обязательно сейчас собираться такими группами родителей и детей. И сами по себе эти строгости изоляции, во всяком случае в Петербурге, они в значительной степени преувеличены. Надо к этому подходить с умом, прочесть внимательно те документы, который выпустил Смольный, то есть какие категории граждан обязаны сидеть дома, а кто может ненадолго выйти. И вести себя соответствующим образом. Кстати, а что касается этих поездок к маме, о которых говорила ваша подруга, тут тоже много разных вариантов. В крайнем случае можно взять такси.

Т. Троянская― Она на машине.

Е. Чижова― Тем более! Я слышала, что даже в Москве будут отслеживать те машины, в которых ездят люди, которые обязаны сидеть, не вылезая из дома.

Т. Троянская― Я мало представляю как это возможно технически. Собянин с такой угрозой сказал: «Мы знаем, где вы все находитесь!» И мне стало от этого не по себе.

Е. Чижова― А мне – нет! Я вижу, что все эти шапкозакидательские разговоры о том, что сейчас мы возьмем под контроль всех – от людей до кошек. Это наталкивается на техническую слабость систем контроля. В ближайшее время под полный контроль нас взять не удастся.

Т. Троянская― Сейчас мы прервемся на московские новости и после вернемся в студию.

НОВОСТИ

Т. Троянская― Елена Семеновна, не могу вас не спросить, как известно коллегия Верховного суда в связи с эпидемией рекомендовала российским судам не собираться и не заседать. Сначала до 10 апреля, а потом была поправка. 13 апреля возобновляется заседание по делу 7-й студии. Это что? Это для того, чтобы никто не пришел в поддержку? Не могу не сказать, что у Кирилла Серебрянникова астма и он входит в зону риска.

Е. Чижова― За последние месяц-полтора у меня возникло парадоксальное ощущение. Пока даже не знаю как это объяснить. С коронавирусам мы в каком-то смысле вернулись в нормальную жизнь. Нормальную, в том смысле, что вернулись ясные и нормальные приоритеты. Кто самые главные люди в стране? Это врачи. Кто может помочь людям решить какие-то свои проблемы? Это наши близкие. И мы можем кому-то помочь. Эта ложная система мира, когда на первом плане все время стояли силовые аббревиатуры – ФСО, МВД и так далее, она начала смещаться. Жаль, что это случилось по такому грустному и опасному поводу как коронавирус. Любому нормальному человеку сразу приходит в голосу мысль: «Господи, вы что не понимаете, что это всё сущая ерунда! Вы столько лет забивали ей людям голову! Вы столько лет мучали этой ерундой нормальных людей!»

Сейчас смотрю с изумлением на то, что мы балансируем перед какими-то опаснейшими событиями. Непонятно, что с нами будет в мае. Непонятно, выйдем ли мы на это плато заражений в июне. А что касается осени, то я вообще с ужасом думаю, что тогда будет, какая тогда будет безработица и так далее. Но при этом оказывается, что где-то в каких-то норах сидят эти странные люди, они потирают ручонки и ждут момента, чтобы снова наброситься на людей, и в частности на Кирилла Серебренникова и его коллег. Я надеюсь, что эта огромная система еще крутится на холостых оборотах, которые рано или поздно должны закончиться.

Т. Троянская― Читаю дальше ленту новостей. «В России заведено уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге. Как предупреждала накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова: «Демонтаж памятника не останется без ответа. Действия пражских чиновников охарактеризовали во внешнеполитическом ведомстве как преступление». Как вы можете это прокомментировать?

Е. Чижова― Я тоже слышала эти новости. И там сказано, что какие-то польские центральные власти не могут одернуть муниципальные власти…

Т. Троянская― Они нарушили взятые на себя обязательства, муниципальные власти.

Е. Чижова― Я, будучи человеком близким к этому ведомству, я бы поинтересовалась каким образом эта вертикаль или взаимоотношения властей построена в Польше. В том то всё и дело. В Польше муниципальные власти в отличие от того, что предполагает новая версия Российской Конституции, они абсолютно отделены от центральной власти. Там в Польше…

Т. Троянская― В Чехии!

Е.Чижова― Простите, пожалуйста, да! Возможно похожее происходит и в Чехии. И вообще, этот язык! Меня удручает этот язык! Кто-то кого-то должен одернуть! Сразу открываются какие-то уголовные дела. И сразу призыва бросаться друг на друга. Сейчас это уже звучит до такой степени архаично! Это что-то из десятых годов. Десятые годы нашего века закончились. Сейчас начинается новое время. Новое. С этим коронавирусом…

Т. Троянская― Вот!

Е. Чижова― …мы вступаем в очень трудные времена.

Т. Троянская― Я не хочу говорить о трудных временах, я хочу поговорить о культуре после коронавируса. Очень часто чем хуже времена, тем выше подъем культуры. Эта самоизоляция, это же период для художников благоприятный? Период переосмысления. И возможно нам стоит ждать каких-то шедевров в разных областях искусства.

Е. Чижова― Я не могу слышать рассуждения, что чем хуже времена, тем больше шедевров рождается. Этот миф возник в девяностые годы, когда наших очень успешных советских писателей, захвативших командные высоты в позднее советское время, вдруг в одночасье перестали печатать. Не из злых побуждений, а потому что на страницы журналов вылилось огромное количество запрещенной в советское время литературы. И тогда литературные генералы и иже с ними очень обиделись, куда-то ушли, видимо в самоизоляцию, и начали рассуждать о том, что в советское время рождались шедевры, причем именно потому что было очень трудно и так далее.

Можно было бы принять эту логику, если бы в других странах в то же самое время эти шедевры не рождались. Скажем, Фолкнер не переживал времен репрессий и душного позднебрежневского времени, но он успел написать свои шедевры. И так можно перечислять и перечислять. Сама по себе самоизоляция не может ни убавить, ни прибавить ни к литературе, ни к культуре. Плодотворной является та самоизоляция к которой художник или писатель внутренне подготовлен. Запереть всех по квартирам и потом ждать, что на этом фоне явятся неописуемые шедевры… Это какие-то странные рассуждения. Я очень хочу, чтобы это время поскорее прошло. И надеюсь, что это время не окажет фатального влияния на культуру. Если на культуру не давить, она справится и сама.

Т. Троянская― Никакой рефлексии на эту тему ждать не стоит?

Е. Чижова― Ну почему, если кого-то интересуют сами эти события, то они появятся, но писатели работают не с отдельными событиями. Такие вещи скорее описывают журналисты или публицисты. Писатель скорее стремится создать пусть и не широкую, но картину мира. Если кто-то впишет эти события в свои новые работы, ну что же! Почитаем! Посмотрим!

Т. Троянская― Сергей Минаев вчера признался, что уже пишет сценарий сериала о коронавирусе. Видите как быстро!

Е. Чижова― Дай бог! Дай бог здоровья! И успехов.

Т. Троянская― Наши слушатели спрашивают, и в частности Татьяна. Что именно вы порекомендуете почитать? Может быть и из своего. И посмотреть.

Е. Чижова― Из своего мне рекомендовать неловко, рекомендовать саму себя. Читатели могут и сами погуглить. Хотя нет, и хотя этим вопросом вы меня застали врасплох, я скажу о своей книге, которая вышла год назад. Возможно ее кто-то уже и прочел. Это книга о моей семье «Город, написанный по памяти». И я не рекомендую не потому что «читайте Чижову», а потому что очень многие механизмы, которые описаны в этой книге, механизмы взаимоотношения государства и маленького человека, они описаны там со слов моей мамы и со слов моей прабабушки, которая меня растила. Это люди совершенно далекие от политики, но сейчас я вижу, что эти механизмы в России, жестокие к отдельному человеку, все равно сохраняются, слава богу сейчас в ослабленной форме. И этот советский «вирус» он до нас дошел, но дошел в ослабленном виде.

А что касается советов? Недавно я перечитала «Чуму» Камю. И она мне совсем не понравилась. Когда-то давно мне эта книга казалась интереснее. Не знаю, не посоветую. А знаете какое я для себя сделала открытие? Я прочла «Героя нашего времени» и вдруг с изумлением поняла, что никакого отношения к тому, что нам об этом говорил на уроках литературы, весь этот «лишний человек», эта книга, этот роман вообще не имеет! Попробуйте почитать и разгадать!

Т. Троянская― А вы больше полюбили Печорина?

Е. Чижова― А я его никогда и не любила. Тут вопрос не в любви. Разговор о положительных и отрицательных персонажах в литературе, это – всплески соцреализма. Мне не интересна ни положительность, ни отрицательность персонажа…

Т. Троянская― А в принципе, переоценка романа?

Е. Чижова― …а как писатель проявляет себя через своих персонажей. В качестве подсказки я скажу, что одновременно с «Героем нашего времени» Лермонтов писал «Демона».

Т. Троянская― Спасибо! Спасибо большое за рекомендации. Елена Чижова, писатель.