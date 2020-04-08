А. Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Особое мнение». Мой гость сегодня — экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко. Здравствуйте.

Д. Потапенко― И вам.

А Нарышкин― Дмитрий перед эфиром тут приговаривал постоянно. Печенеги. После послания Путина. Это самое яркое, что вы вынесли оттуда.

Д. Потапенко― Я вообще самый большой путинист нашей страны.

А Нарышкин― Это известно.

Д. Потапенко― И поэтому я обожаю Владимира Владимировича.

А Нарышкин― Правильно. Продолжайте.

Д. Потапенко― Я самый большой любитель его крылатых фраз и поэтому очень хочется понять, когда в обычном разговоре человеку в голову ни с того ни с сего приходит почему-то победа над печенегами и половцами.

А Нарышкин― Все мы помним, как это тяжело было.

Д. Потапенко― Это вообще. А как ему удалось их побороть, я даже не знаю. Сначала печенеги, потом половцы, а потом татаро-монгольское иго. Как он вообще это выдюжил. Даже товарищ Сталин, между прочим, жил при Владимире Владимировиче. Между прочим, на секундочку. Недолго, правда, видимо, поэтому и ушел от нас рано.

А Нарышкин― Хватит, нормально. Сказал, как сказал, знаете ли. К содержательной части. Что важно?

Д. Потапенко― Из важного, все это, конечно, такие обещалки. Он обещал медикам, что получат некоторую доплату. Правительству надо в пятидневный срок подготовить некую программу допподдержки предпринимателей. Почему доп – не очень понятно. По причине того, что до этого никакой программы по поддержке предпринимателей не было. То всякие отсрочки и кредиты на выплату зарплаты просто издевательство. Ну вот, типа правительство будет помогать компаниям, сохраняющим занятость. Осталось только понять, как ее сохранять, если клиента нет.

А Нарышкин― Куда клиент делся?

Д. Потапенко― Он же сидит по домам. Ключевой вопрос не в том, что ограничение транспортной доступности или всего остального. А то, что вы лично персонально никуда не ходите. Вот вы лично убиваете, например, весь Арбат. Вот если бы вы со своей зарплатой пошли бы гульнули – вы были красавчиком.

А Нарышкин― На Арбате магазины работают продовольственные.

Д. Потапенко― Но это недостаточно. Плюс ко всему вы в этом магазине будете покупать сейчас только самое необходимое. То есть во всем виновны вы, больше никто. Даже Владимир Владимирович тут…

А Нарышкин― Слушайте, как-то криво получилось. Я не думал об этом.

Д. Потапенко― А как. Другого варианта нет. Весь предпринимательский люд на самом деле зависит исключительно только от вас персонально. То есть вы персонально сидите дома и нам кирдык.

А Нарышкин― Подождите. Получается вообще не надо рассчитывать на государство. Это такой установившийся контакт, связь между покупателями и продавцами.

Д. Потапенко― Подождите. Тут есть две вещи. Водораздел очень важный. Первое – то, что мы ошибочно называем государством, установило какие-то ограничительные меры для вас. И поэтому когда мы говорим о предпринимательском сообществе любом, маленьком, большом, очень крупном – это предпринимательское сообщество задает вопрос: а почему вы установили каникулы строгого режима, а не установили чрезвычайное положение или чрезвычайную ситуацию. Потому что это очень четкий маркер, когда вы устанавливаете чрезвычайное положение или чрезвычайную ситуацию – на этом основании можно применять пункты договора о форс-мажоре и, например, я могу, если бы у меня был объект на Арбате, куда вы ходите. Я мог бы, соответственно, разговаривать с арендодателем. Арендодатель в свою очередь мог бы разговаривать с банком. А банк в свою очередь мог бы разговаривать с ЦБ. То есть включилась бы целая цепочка событий, которые бы привели к тому, что есть объявление ответственности и эту ответственность государство принимает на себя. А сейчас получилось так, как в том знаменитом теперь анекдоте, что когда заходит Владимир Владимирович — всем за счет заведения. За счет заведения в том случае, простите, тогда и ответственность должна быть на вас. А в данном случае ответственность на мне, на вас. А то, что мы ошибочно называем властью или государством говорит: я тут в домике.

А Нарышкин― Меры, которые озвучивает и Путин, и правительство, они сейчас не соразмерны той драме, которую мы наблюдаем. Может быть, там есть какие-то отдельные пакеты, которые будут вводиться позднее.

Д. Потапенко― Есть масенькое, совсем малюпусечное «но». Вы когда говорите «а», тут же надо говорить «б». А не дожидаться, пока мы сдохнем, а потом на кладбище, спасибо, принесут нам цветы. Низкий поклон, конечно, если лично весь аппарат правительства придет на, условно говоря, на похороны малого бизнеса. Малого и среднего, да и крупного бизнеса. Поверьте, что вот эта цепочка домино, она только начинает падать. Она уже упала. Мелкий — просто вы не заметили. А крупняк начнет падать просто в лето. Тут ничего особенного. И банки начнут сыпаться. И крупные металлургические компании начнут сыпаться. Эти 646 компаний, которые про поддержку и, естественно, все сильно напрягаются, особенно на пункт 76. Это компания Фонбет.

А Нарышкин― Чего все прицепились к Фонбету.



Д.Потапенко: Всякие отсрочки и кредиты на выплату зарплаты — просто издевательство

―

А просто все очень любят играть.

А Нарышкин― И все, как алкоголь. Здесь можно долго говорить, а давайте сухой закон введем. Люди будут трезвые и не будут сажать печень.

Д. Потапенко― Я как все-таки уполномоченный по защите самозанятых и микробизнеса всегда говорю, что моя клиентура должна быть исключительно девушки с низкой социальной ответственностью. Потому что исключительно самозанятые. Поэтому я считаю, что надо включать и какой-нибудь профсоюз проституток.

А Нарышкин― А он есть?

Д. Потапенко― К сожалению, нет. Официально не зарегистрировано. А девочки, к сожалению, страдают. Это категорически неверно. Эту отрасль также нужно ввести в сферу поддержки.

А Нарышкин― Малый же бизнес те самые, которых Путин называет торгашами.

Д. Потапенко― Жуликами. Просто вы титры поправьте, не пишите экономист, предприниматель, пишите просто: жулик. Ну, чтобы не морочиться.

А Нарышкин― Мелкий.

Д. Потапенко― Можете мелкий. В зависимости от веса берите. Если хоть как-то с предпринимательством связано, просто чуть больше кегль поставили. Если жулик большой. Если маленький – соответственно поменьше.

А Нарышкин― Есть проблема бизнеса, есть проблема у людей, которые лишатся зарплаты, рабочих мест. А для государства это во что все выльется.

Д. Потапенко― Видите ли, все зависит от того, что вы подразумеваете под словом «государство». Если вы подразумеваете под государством некое институциональное собрание, которое должно было бы осуществлять управление на территории одной пятой части суши – тогда это было бы государство. Пока для той части управленцев, которые себя называют властью, не происходит ничего и более того они делают крайне прагматичные вещи и очень правильные.

А Нарышкин― Мелкий бизнес сдохнет.

Д. Потапенко― Вообще отлично, идеально.

А Нарышкин― Это вы сказали.

Д. Потапенко― Это великолепно. С точки зрения того, что делает власть, она прагматично идеально делает. Сдохнет малый бизнес…

А Нарышкин― И?

Д. Потапенко― И подохнет средний бизнес. Крупняк подохнет чуть-чуть. Тем не менее. Идеальная ситуация. смотрите, что произошло. Сейчас Владимир Владимирович, он гений. Я же говорю, я главный запутинец…

А Нарышкин― Я уже запутался. Вы адвокат Путина все-таки или обвинитель.

Д. Потапенко― Наоборот, я его боготворю. Он идеально делает. Он создал идеальную ситуацию, когда он принял на себя, он сказал, что знаете, я тут подумал, будут каникулы строгого режима. Вторым выступлением выходит и говорит: вы знаете, я подумал, что каникулы строгого режима я продлю, но ответственность кто там, а, как их там – во, губернаторы. Вот губернаторы пусть идут, разбираются. Идеальная ситуация. Сейчас все прямо таким цугом к нему должны зависать тут рядом вертолеты, должны влезать в окошко 646 компаний. Губернаторы, которые говорят: Владимир Владимирович, минуточку, а мне бы денег как бы. Вы тут пообещали, что я должен разбираться. А как я могу разобраться. Губернаторы сейчас в полном попандосе. И точно также эти 646 компаний. Все должны только смотреть наверх и ждать, когда он начнет крошить. Червячки, как в фильме про Колобков.

А Нарышкин― А есть чего крошить?

Д. Потапенко― А это не имеет значения. А зачем? Вы очень плохо понимаете.

А Нарышкин― Я очень плохо понимаю.

Д. Потапенко― Вообще не понимаете. А зачем крошить? Ведь задача какая. Представьте, что вы Владимир Владимирович. Задача какая, Владимир Владимирович сказал: ну, вы разбирайтесь там сами. А я буду оценивать. Ключевое в этом вопросе – «я буду оценивать». А представьте, что вы будете говорить: ну, ладно, денег я тебе, конечно, не дам, но оценю, даже если там будет полная задница у тебя в регионе, но оценю это как хорошо. На хорошо. Или даже на отлично. И деньги сэкономили, и парня оценили отлично. А то, что сдох малый бизнес – ну сдох и сдох. Бывает. Вместо гастарбайтеров пойдут за дошик работать.



Д.Потапенко: Вместо гастарбайтеров пойдут за дошик работать

―

Я свой вопрос уточню. Не буду говорить, чем это обернется для государства. Для бюджета нашего российского большого. Сдохший малый бизнес.

Д. Потапенко― Зачем он? В бюджете малого бизнеса никогда в жизни толком не было. От него больше проблем, чем поступлений. Малый бизнес, как экономист, извините, скажу. Ни в одной стране по сути дела не является бюджетообразующим. В том смысле, что он не про налоги. Он про занятость. Малый бизнес, а теперь самозанятый – это про то, что они не приходят к вам, условному государству и говорят, вот трясущимися лапками протягивают, такими худосочными и говорят: дай денежку.

А Нарышкин― То есть у малого бизнеса вообще одни проблемы.

Д. Потапенко― Конечно.

А Нарышкин― Вот мы и договорились.

Д. Потапенко― Наконец-то у вас пошел государственный подход.

А Нарышкин― Я исправляюсь. Малый бизнес сдохнет — мы пришли к выводу.

Д. Потапенко― Отлично. И для государства это великолепно.

А Нарышкин― Все к этому идет.

Д. Потапенко― Конечно. И средний подохнет также туда же.

А Нарышкин― Люди, безработица вырастет.

Д. Потапенко― Как вырастет? Минуточку.

А Нарышкин― Милый… Малый бизнес…

Д. Потапенко― Минуточку, я же Владимир Владимирович, я же вам чего сказал. Вот вы попробуйте уволить хоть кого-нибудь. Я чего к вам пришлю? Врачей из Следственного комитета. И Генпрокуратуру. Куда вы уволите.

А Нарышкин― Нет, на всех не хватит.

Д. Потапенко― Минуточку. Спокойно. Хватит на всех. Будут обходить участковые, поверьте, на всех хватит. Вы будете держать у себя людей просто, чтобы не увольнять. Никуда вы…

А Нарышкин― Малый бизнес сдох уже.

Д. Потапенко― Сдохли вы, не сдохли – это ваша половая драма. Исключительно. А людей вы будете держать. То, что вы сдохли – вы в другом ведомстве ответите. Я вас буду проверять как прокуратура исключительно, люди в штате или… Что было написано. Зачитываю. Давайте прикоснемся к моему любимому незабвенному первоисточнику. Написано четко: «Правительство будет помогать, прежде всего, компаниям, сохраняющим занятость». Получаете вы там зарплату, получаете маленькую зарплату…

А Нарышкин― А разве не следует, что…

Д. Потапенко― Нет, вы будете числиться и будете получать…

А Нарышкин― А зачем мне такая занятость. А жрать.

Д. Потапенко― Подождите. Это ваша половая драма, где вам будет жрать. Что написано? — правительство будет помогать, прежде всего, компаниям, сохраняющим занятость. Написано про жрать? Не написано. Ну о чем вы. Вы же интеллигентный молодой человек.

А Нарышкин― Сейчас Путин дает направление, ход мыслей обозначил. А правительство потом уточнит.



Д.Потапенко: Эта цепочка домино только начинает падать

―

Ход мыслей у него про печенегов и про половцев. Мы еще с татаро-монгольским игом не поборолись.

А Нарышкин― А с безработицей понятно, что будет? Мне кажется, не все готовы эти условия соблюдать.

Д. Потапенко― Безработица у нас всегда нулевая. Я как предприниматель с 30-летним, страшно сказать опытом, 30 лет я генеральный директор. Вызывают всегда на ковер, если ты директор хоть сколько-нибудь крупного предприятия, тебе, ласково заглядывая в глаза, обычно комиссия сидит, обычно налоговик. Раньше сидел ОБЭПовец, сейчас я думаю, что подключится, поскольку сейчас дело государственной важности, могут подключиться и «фейсы». То есть бишь ФСО. ФСБ. Они будут вам говорить: ну вы же понимаете, что это же дело государственной важности. И лично Владимира Владимировича. И в каждом губернатора поставит как модное слово – KPI. Что безработица. И всё. У нас структурная безработица колоссальная. Мы ее просто зарыли как коты под тапки. И всё. У нас безработицы формально нет и никогда не было за все время так называемое российское власти. Какая у нас безработица. Она была только в переходе в проклятые 90-е, как говорит Владимир Владимирович. А сейчас у нас откуда безработица. Да у нас то, что половина чиновников нафиг не нужны с точки зрения выполнения и функционал – мы таким образом реализуем безусловный доход. Там, на загнивающем Западе, где мир капитализма и акулы капитализма между собой грызутся. Там они думают, как внедрить безусловный доход. А мы уже его внедрили. Мы впереди планеты всей. У нас дофига сидит мелкой чиновничьей шушеры, которая получает какую-то копеечку. И никуда не сдернутся. Потому что, а куда они сдернутся. Экономики-то другой нет. Нет никакого бизнеса, ни малого, ни среднего. Даже крупного нет. По сути дела. Крупный в лучшем случае – какие-нибудь госкорпорации. Которые содержат в себе тоже множество вот этой мелкой шушеры. Смотрите, какая идеальная модель. Не гений ли Владимир Владимирович? Не надо его сейчас увековечить и сразу на икону?

А Нарышкин― Орден.

Д. Потапенко― Нет, Бога мы внесли в Конституцию, теперь надо уточнить, несет ли ответственность Бог за то, что произошло в стране.

А Нарышкин― Говорят ваши коллеги про кризис. Кризис начался?

Д. Потапенко― Он начался существенно раньше. Если говорить по серьезке, то, что мы сейчас видим с коронавирусом — это существенно более важная проблема. Она более системная. Поясню, в чем. Мы, к сожалению, не замечаем, я так аккуратненько, чтобы не шуршало никому в ушко. В чем системность той вещи, которые происходят. Это не 1998 год и даже не 1991, и не 2004 и не 2008.

А Нарышкин― Уже лучше.

Д. Потапенко― Сейчас поясню. Это институциональней. То есть это системней. Представьте, что одновременно на всех континентах вмазала ядерная бомба. Физически причем. Сейчас я выстрою некую цепочку событий, просто на нее никто не обращал внимания. Первая – появление крипты. Что такое появление крипты. Мы всегда…

А Нарышкин― Криптовалюты.

Д. Потапенко― Да.

А Нарышкин― Биткоины.

Д. Потапенко― Неважно. Это не имеет значения. Мы всегда считали искренне в политэкономике, что одна из функций государства – это выпуск денег. Это на самом деле ложь. С точки зрения экономической теории и практики, частные корпорации имеют возможность куда более мощную, чем любое мелкое государство выпускать свои собственные деньги. Более того, даже вы можете выпустить свои собственные деньги, потому что деньги или платежное средство – это эквивалент вашего некого труда.

А Нарышкин― Я подумаю. Спасибо.

Д. Потапенко― Главное чтобы потом договориться в неком сообществе. И поверьте, если это сообщество будет у вас достаточно широко, то в целом вы станете независимы от границ и каких-либо других барьеров. Это был первый вызов. То есть была разрушена институциональность государственной части, когда, скажем, как по эмиссии денег. Этот кризис – это про один-единственный вопрос: государство – а ты вообще кто? Именно в таком контексте. Первый вызов – крипта. Второй вызов – появление милой девочки. Вернее все естественно опустили ниже плинтуса, Греты Тунберг, когда она по сути дела, за ней же длинный тренд, который называется антропогенное влияние, вообще производства и человеческой деятельности на мать-природу. То есть, не являемся ли по сути дела вирусом. А вот регуляторная деятельность того, что мы называем государством, ведь основную претензию она предъявляет, говорит, что вы разрушаете планету. Это второй звонок как в театре. Государство — а ты вообще кто. Если ты регулируешь так, что производство становится антропогенно-травматичным для окружающей среды. Это был второй звоночек.

А Нарышкин― Насчет Греты удивлен. Вы не слишком ее превозносите.

Д.Потапенко: Моей клиентурой должна быть исключительно девушки с низкой социальной ответственностью

―

Я не про нее говорю. Грета сама по себе всего лишь девочка.

А Нарышкин― Грета как институт.

Д. Потапенко― Да. Ключевой вопрос, который бы задавался и задается и на Давосе, это как раз антропогенное влияние. Экологичная среда, насколько мы хорошо живем в мире. И третий, вот сейчас – коронавирус. Если бы его не было, его надо было бы придумать. Насчет придумать я могу отдельную историю соответственно привести факты, которые говорят о том, что же делают правители практически всех стран на сегодняшний день. И что они зарывают как коты в тапки. Изображая эпидемию из болячки важной, но не фатальной. Так вот третий вызов, что нам предложили государства абсолютно всех стран. То есть чинуши всех стран. Они нам предложили только одно спасение – тюремное заключение. По сути дела.

А Нарышкин― Почему?

Д. Потапенко― Потому что все, что они нам могут предложить, они нам не могут предложить систему медицины. Все сокращали долгие годы, десятилетия.

А Нарышкин― Мы сейчас не только про Россию.

Д. Потапенко― Не только. Практически везде. Когда мы говорим про смерти в Бергамо, про США. Там все произошло достаточно банально. Они просто инфекционкой уже давно не занимаются. И там была страховая медицина…

А Нарышкин― Никто не ждал этого, да.

Д. Потапенко― Никто – это кто? Гражданин не обязан ждать. Для этого сидят эти чинуши, которые по формальным признакам это некое маркетинговое агентство, которое должно делать vision, то есть у него должна быть прогностическая модель…Это бандит, который у меня отбирает налоги. Он должен за эти налоги, извините, прогностически предвидеть, не я должен, я должен ежедневно вас обслуживать вот там, на левую ручку полотенце: чего изволите. Ах, вам сегодня бургер. Не вопрос. Вам задницу помыть? – да тоже не вопрос. Это мой функционал. А вот задача вот этих мудрых мужей, которые из себя изображают только мудрых мужей. Оказались бандой обоссавшихся котов всего лишь. Отбирая у нас с вами деньги. Они оказались не готовы к этому вызову. Этой прогностической модели. Пришла эпидемия. И все, что они могут сказать: посидите-ка дома, давайте я вам с помощью вашей квартиры, вы мне за вашу квартиру будете платить. Это хорошая тюремная фишка. Вы будете себя кормить. Вы мне еще будете за это платить налоги.

А Нарышкин― Нет.



Д.Потапенко: Губернаторы сейчас в полном попандосе

―

Тюремщик, у меня будет ваш телефон.

А Нарышкин― Подождите.

Д. Потапенко― А что?

А Нарышкин― У нас в Москве не по всей, правда, России, было сказано, что если вас увольняют, то будет 19500. От Собянина. Пенсионерам за сидение будут давать 2 тысячи сначала, 2 тысячи после карантина. В мире мировая практика, там тоже выплачивают…

Д. Потапенко― Я же сказал, если вы думаете, что это только наши обоссавшиеся коты…

А Нарышкин― Просто вы сказали «а»…

Д. Потапенко― Практически все государства мира, все чинуши мира предложили один вариант – посидеть в тюрьме. За свои деньги и еще мало того, вот этим орлам, этим котам в банде котов еще денег откинуть.

А Нарышкин― Правильно они сказали посидеть. Потому что это эпидемиологи их привели к этому.

Д. Потапенко― Нет.

А Нарышкин― Из соображений исключительно санитарных.

Д. Потапенко― Эпидемиологи им сказали, что нужно разорвать социальную дистанцию. Эпидемиолог им не говорит, посадите их дома и отберите у них деньги. Эпидемиолог говорит о том, как распространяется вирус. Но какие меры вы можете предложить гражданам. Есть у нас Швеция, есть Белоруссия. Чистый эксперимент. У нас есть Южная Корея. То есть, есть разные банды чинуш или котов обоссавшихся. Которые по-разному среагировали. И чем более соответственно авторитарный режим установлен на территории. После того как это все закончится, это закончится в очень коротком промежутке времени с точки зрения исторического. Все абсолютно условно демократические государства отыграются на чинушах. Они поменяют власть, будет очень резкий левацкий поворот по причине того, что этот вопрос типа: государство — а ты вообще кто. Будут задавать. Потому что точно также в Италии резали медицину. Точно также в Штатах. Но у нас, попросту говоря, это все запаковано в бетон. И у нас в пятницу мы ожидаем, я надеюсь, вы приготовили чистое белье, помоете шею, руки. Обязательно побрейтесь, постригитесь.

А Нарышкин― Это сложно.

Д. Потапенко― Надо, надо.

А Нарышкин― И небезопасно.

Д. Потапенко― Владимира Владимировича надо слушать, только стоя в чистом белье и с мытой задницей. В другом случае ни при каких обстоятельствах. Никак иначе. Я всегда так делаю. Я даже когда сюда ехал, было предыдущее, я даже в машине сразу начал мылить шею. Поэтому никогда по-другому. Поэтому вопрос: государство – ты вообще кто? – он правомерный и были звоночки и до этого. И все, что предложить нам могут – только дубьем по спине. Никаких других мер не могут.

А Нарышкин― Вы сказали, что в демократических государствах…

Д. Потапенко― Условно демократических.



Д.Потапенко: Мудрые мужи оказались бандой обоссавшихся котов

―

Мы здесь в России…

Д. Потапенко― Нет, я вас умоляю. Мы сплотимся…

А Нарышкин― А у нас выборы.

Д. Потапенко― Какие у нас выборы. Мы сплотимся с печенегами, половцами, татаро-монгольским игом. И плечом к плечу каждый половец с каждым печенегом, взяв в руки обязательно копье, куда-нибудь пойдут. Поэтому здесь вопросов нет.

А Нарышкин― Мы сейчас перерыв сделаем. Дмитрий Потапенко сегодня со своим особым мнением. У зрителей канала «Эхо Москвы» в Ютубе в перерыве будет возможность задать вопросы.

НОВОСТИ

А Нарышкин― И наш эфир продолжается. Человек не искушенный во все экономических вопросах. Вы обрисовали, что все на самом деле шло к кризису. Если чуть по-другому на это посмотреть. В непростой экономической ситуации виновата нефть падающая или все-таки коронавирус. Понятно, что это связано.

Д. Потапенко― Никак не связано.

А Нарышкин― Нам же объясняли, что из-за коронавируса в Китае спало производство.

Д. Потапенко― Это про другое. Еще раз, почему крайне важная подмена понятий на уровне почти геббельсовской истории. Эпидемиологи, врачи говорят о том, как распространяется. Они не говорят, для них идеальная ситуация, для любого врача – когда пациенты, грубо говоря, по одному находятся на расстоянии условного километра. И когда единственный, кто замещается, перемещается – врач. Это условно идеально, потому что врачи самое тяжелое звено, потому что они больше всего подвержены заболеваниям. И смертям. Это самое тяжелое для них. Но здесь минимальное количество точек контакта. Но врачам не нужно рассматривать экономическую составляющую. Потому что для врачей деньги приходят из тумбочки, они не продают услуги. Они спасают вашу бренную жизнь, которая на фиг не нужна этой планете. Но у них нет вариантов, они дали клятву Гиппократа – они спасают. Даже если вы последний Гитлер этой страны или всего мира вообще. Они все равно будут спасать вас. Потому что понятно, клятва Гиппократа, плюс есть некое миролюбие и далее по списку. Дальше выступают те, кого мы ошибочно называем управленцами государства. Чинуши. И в том числе медицинские чинуши. Тут самое опасное – люди вроде как в медицинских халатах, но которые уже давно не практикуют. Но начинают устанавливать и говорить: вот нам нужен такой карантин, сякой карантин. Потому что вирусолог выступал, две минуты он первое, что делал – пытался скинуть меня с пьедестала и хвалил Владимира Владимировича. Потому что лучше Владимира Владимировича, чем я, не хвалит никто.

А Нарышкин― Это правда.

Д. Потапенко― Это просто безобразие. Я начинаю чувствовать конкуренцию. Начинаю из-за этого очень сильно переживать, нервничать. У меня потеют ладошки. Поэтому это было безобразие. Но сейчас они отыгрывают вот эти чинуши другую карту. Их долго резали соответственно финансисты и сейчас они под эту сурдину начинают говорить: нам дайте больше ресурсов. Но они же не рассуждают в парадигме того, что дальше с этими ресурсами делать. Потому что построенные больницы это классно. Кто будет за нее платить, когда не будет пациентов. И за это будет платить обычный гражданин. То есть это два подхода. Один подход с избытком. Другой подход бухгалтеров, которые говорят, что нет, вот здесь койки не нужны. Что делали условно министр финансов и все остальные. Они попросту резали бухгалтерским методом. И тот и другой метод категорически неприемлем. Потому что и тот и другой метод является соответственно, каждый из них соревнуется попросту, у кого пиписька больше. Один говорит, что я вас тут подрежу, потому что я бухгалтер. Другой говорит, минуточку, сейчас такой маркетинговый тренд и если раньше можно было к чему угодно прилепить слово «биткоин» и «блокчейн». К лопате и она начинала продаваться. Сейчас надо к любой абсолютно заявке лепить слово «борьба с коронавирусом», к этой чашке лепит. Вот эта чашка помогает для борьбы с коронавирусом. И она должна просто проходить влет. То есть это другой тренд. Его тоже надо очень четко отслеживать. И здесь, когда мы говорим об экономике в целом, власти должны принимать соответственно, то есть, есть у человека стоимость жизни. Давайте пойдем по сухим цифрам. Почему я обещал вам рассказать о коронавирусе. Историю про матстатистику. Матстатистика очень вещь упрямая. Она не зависит от того, в какой отрасли она применяется. Ведь первый случай зарегистрированный, я очень буду четко объяснять каждый параметр. Первый случай зарегистрированный пациента с коронавирусом произошел, страшно сказать – в ноябре месяце. Там какие-то первые числа. Означает ли это, что заболевание началось в ноябре? Нет, не означает.

А Нарышкин― Масштабы потому что.

Д. Потапенко― Нет. Это зарегистрированный. Вирус – штука не думающая. Раз. Он не стоит на таможне – два. Он не получает никаких разрешительных документов. Вирусу по барабану, можете ли вы его видеть. Точно так же…



Д.Потапенко: Они красавцы, это надо вставить в учебники истории

―

В смысле уже много кто мог бы заражен.

Д. Потапенко― Бинго! Коллега. Это означает, что было некое количество, то есть этот первый пациент далеко не первый. То есть, было некое сообщество пациентов, которые заболели. Это был ноябрь. Напомню, у нас с вами очень долго существовала некая странная ситуация, когда у нас 12 самолетов из города Ухань прямым рейсом в день прилетали в РФ, у нас что? — у нас какой-то островок стабильности. Болеет какая-то там страшная Испания, болеет Италия. А у нас сейчас что власти обсуждают? Что скачок эпидемии будет через 2-3 недели. Я дико извиняюсь, вирус, видимо, на паспортном контроле где-то в Шереме застрял. Он где-то видно там стоял и получал российскую визу. У него были с этим явно проблемы. Виза тяжело получается, денег не было. Пока он заработал рубли, скорее всего, не так. У нас самая длинная протяженная граница с Китаем и более того, мы с вами, наши сограждане, извините, в Китай на рождество, новый год съездили. И более того, даже первые программы ТВ в ноябре показывали, что, например, в Хабаровском крае по какой-то странной причине возникала эпидемия пневмонии. Даже детские…

А Нарышкин― Вы к тому, что в России уже возможно переболели раньше, чем во всей Европе.

Д. Потапенко― Даже не вопрос в том, что переболели. Уже в ноябре максимум в декабре во всех странах мира, не только про Россию, во всех странах мира было очаговое заражение, кроме каких-нибудь Фарерских островов, куда нет сообщений. Вирус он тупой. Его задача, даже будет страшно сказать, он не хочет нас убивать. Он хочет, чтобы мы с вами жили долго и счастливо, он с нами тоже сосуществовал. Он не раздумывает. И вот каждый контакт, соответственно вирус, скорее всего, локальные очаги во всех странах мира. А то, что мы только сейчас приобрели вольтметр и его сейчас увидели и под эту сурдину, вы же задавали вопрос про нефть. Мы вышли из этой сделки. Более того, Владимир Владимирович лично, собственно говоря, сказал, что саудиты виноваты. А саудиты так обиделись, что даже выпустили официальное заявление. Сказали, что нет, это вы виноваты. А сейчас спросите среднеарифметического гражданина на улице: ты чего-нибудь про разговор между лучшим филологом страны, просто в черно-желтом жилете и лучшим директором офицерского клуба что-нибудь знаешь. Тебя интересует, кто вышел из сделки с ОПЕК. Какая цена барреля. Да в 90% случаев его интересует, где он будет, как вы сказали, жрать, где он будет соответственно покупать маску и про баррель нефти ему абсолютно по барабану. Идеально. Как здесь не встать во фрунт, не помыть шею, не надеть чистое белье. И можно только аплодировать стоя.

А Нарышкин― Если россиянам в обозримой перспективе все большим количеством будет нечего жрать, здесь кого следует винить. Нефть, Россию, которая вышла из сделки по ОПЕК или все-таки коронавирус, который является общей проблемой.

Д. Потапенко― Нет, в этом виноваты конкретно предприниматели. Они же вас, сволочи, увольняют.

А Нарышкин― Правильно, я забыл.

Д. Потапенко― Слава Богу, я уж чувствую, что к концу программы мы можем работать в пресс-службе Владимира Владимировича.

А Нарышкин― Вас тут упрекают, что мало конкретных предложений. Критиковать каждый может. А что надо делать?

Д. Потапенко― Кому. Тут вопрос задайте.

А Нарышкин― Правительству.

Д. Потапенко― А зачем? Вот ответьте мне на один примитивный вопрос: зачем правительству что-то делать. Правительство делает все абсолютно идеально. Что оно делает не так. То, что сдохнет малый бизнес – отлично. Просто аплодирую стоя. Сдохнут эти, я во всех кабинетах уже слышу последние 20-30 лет. Сдохните вы, придут другие. Это правда. Через полгода, пока вот эти ребята обанкротятся. На этих местах появятся, да, не сетевка, сначала появятся шалманы какие-то. Да, с плохим кофе, с плохим обслуживанием. Но потом по итерации это уже Россия проходила не один раз.

А Нарышкин― Это естественный отбор.

Д. Потапенко― Это естественное уничтожение называется. Если вот эта вся камарилья под названием бизнес не влияет никоим образом на выборность или невыборность власти, и этот, как его — народ тоже не влияет на выборность власти, то зачем власти обращать на этот, как его – народ и предпринимателей. Согласитесь, логичная идеальная схема. Они красавцы, это надо вставить в учебники истории. Они сделали все правильно.

А Нарышкин― Вы сейчас, получается, Путина обвиняете в том, что он запускает геноцид.

Д. Потапенко― Почему геноцид?



Д.Потапенко: Сдохли вы, не сдохли – это ваша половая драма. Исключительно. А людей вы будете держать

―

Малый бизнес надо спасать не для того чтобы были какие-то мизерные поступления в бюджет, а для того чтобы люди были заняты делом.

Д. Потапенко― Надо просто какой-то движняк создать. Пусть занимаются мелкие предприниматели. Это не его уровень. Владимир Владимирович совершенно, его задача — соревноваться с Ангелой Меркель, с Дональдом Трампом. С Таносом, в конце концов. С мстителями. Вот это его уровень. Понимаете. Танос – это наш герой. А какой-то мелкий бизнес – зачем он нам нужен.

А Нарышкин― Собянин же, по-моему, говорил на той неделе, что должен бизнес больше заботиться о гражданах.

Д. Потапенко― Все правильно. Но смотрите, красавцы же. Бизнес должен заботиться о гражданах. Мы тут сформировали, мы отсосали, а тут у вас ФНБ, это наши бабки. А вы там бизнесы, идите, позаботьтесь о людях.

А Нарышкин― Это же безответственное государство.

Д. Потапенко― Это не государство. Простите. Это клубок целующихся змей. Это несколько группировок, которые между собой прихватизировали то, что мы называем, при нашем, кстати, попустительстве абсолютном. При нашем чистом попустительстве. Прихватизировали вот эту часть территории. И делят, как ее считают нужным.

А Нарышкин― А в чем тут попустительство.

Д. Потапенко― А потому что простите…

А Нарышкин― 70%, которые за Путина голосуют.

Д. Потапенко― 86, если мне не изменяет память. Но давайте начнем с базового. Когда были 90-е годы, я был молодой голубоглазый блондин. Два метра ростом. Косая сажень в плечах. И я ходил с флажком. Я тоже думал, смотрите, как классно поменялся строй. У меня не было в голове то, что мы завалили коммуняк и тут же все поменяется. Но у меня была абсолютно наивная детская мечта, что раз завалилось, то теперь оно само возродится. Вот это слово «само» оказалось, это мой косяк. Потому что за моей спиной, попросту говоря, сидели люди в погонах из Первого отдела КГБ, которые лапками хлопнули, сказали: о, а власть-то осталась никому не нужная. И они, собственно говоря, ее поджали. Это мои соответственно проблемы.

А Нарышкин― Борис вас спрашивает в Ютубе: что будет востребовано после эпидемии. Я думаю, тут больше о компетенциях вопрос.

Д. Потапенко― Этот кризис он серьезный. Мобилизационная экономика и мобилизационное соответственно потребление. Поэтому будут самые примитивные товары и услуги. И поэтому будут расти те компетенции, которые с этим всем связаны. Такого кризиса, «кризис» в кавычки. Это все история рукотворная, сделанная людьми.

А Нарышкин― Рабочие специалисты. Кровельщик.

Д. Потапенко― Скорее нет, потому что дома строиться не будут. Потому что это никому не нужно.

А Нарышкин― Спасибо огромное. Дмитрий Потапенко был сегодня гостем нашего эфира. Для слушателей «Эхо Москвы» скажу, что в 19 часов 30 минут в программе «Рикошет» будет речь о том, как возвращают россиян из США, из зарубежья. После 19 часов в программе «Особое мнение» Александр Баунов. И в 20 часов – Сколково, Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» с Алексеем Соломиным.