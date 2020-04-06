Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 5 минут. В студии Татьяна Троянская. Программ «Особое мнение». У нас по скайпу Антон Мухин, журналист. Мы с гостями общаемся на удаленке. А ты, Антон, несмотря на то, что сейчас находишься дома, твоя работа продолжается? Ты – журналист, а все журналисты работают.

А. Мухин― Да, я сначала хотел к вам приехать, а потом зайти к вам в соседний подъезд к себе на работу, но меня не пустили.

Т. Троянская― Да, потому что мы больше двоих в студии не собираемся. Это наша политика на данный момент, в момент карантина. А у тебя самоизоляции как таковой нет? Ты продолжаешь работать. Или ты изолируешься в те дни, когда не работаешь?

А. Мухин― У нас значительная часть коллектива ушла на удаленную работу, а редакторы остаются работать в офисе, и я сейчас пойду на работу.

Т. Троянская― Давай тогда про наши новости, которую так или иначе крутятся вокруг коронавируса.

А. Мухин― А не надоел еще, коронавирус-то?

Т. Троянская― Надоел! А что делать!? Не может же мы его игнорировать.

А. Мухин― «Не мы такие, а жизнь такая». Кроме коронавируса других новостей нет.

Т. Троянская― Другие новости так или иначе касаются коронавируса. Сегодня выявлено 35 заболевших. Это то ли выявляемость стала более тщательной, то ли нас действительно ждет что-то непредвиденное. Как на твой взгляд?

А. Мухин― Я и мировой статистике не сильно верю, а российской я не верю в принципе. И даже не по злому умыслу, хотя и он наверняка есть, а просто потому что далеко не все люди сдают анализы. Огромное количество людей болеют коронавирусам даже не зная об этом.

Т. Троянская― Бессимптомно.

А. Мухин― И мы не знаем, сколько на самом деле заболевших. Если бы 100% населения мира сдавало бы анализы, тогда бы мы знали это точно. И соответственно мы не знаем процент смертности. И мы не знаем сколько людей умерло именно от коронавируса, потому что не всех их проверяют на коронавирус и не ставят такой посмертный диагноз. И поэтому все три цифры: сколько заболело, сколько умерло и какой процент – они все не объективны. И мы можем знать только динамику, может следить за количеством выявленных и говорить, что динамика растет или снижается, хотя и это тоже некоторое лукавство, потому что это зависит и от работы медицинских служб: стали они всех тестировать – выросла динамика, перестали – упала, стали они врать и динамика скорректировалась на вранье. И поэтому все цифры не справедливы.

Для меня главным критерием является фейсбук. Как начнут люди там писать про себя или про своих личных знакомых, что они заболели, или, не дай бог, умерли, но пока я к счастью таких сообщений видел только несколько от нескольких человек, о том, что они вылечились. А в одном сообщении было написано, что все симптомы были, но анализы показали отрицательный результат. И пока из фейсбука или из вконтакте на тебя не валятся сообщения о близких и лично знакомых людях, которые заболели, то…

Т. Троянская― Но это говорит только о том, что твое окружение и твои реальные и виртуальные друзья не болеют! А может быть чья-то лента фейсбука уже имеет совершенно иную картину. Кто знает!

А. Мухин― Безусловно! Да и фейсбук фильтрует ленту определенным образом, никому не известным. И то, что мы видим в нашей ленте – это то, что мы хотим увидеть. Это даже ни миф, а самый страшный обман нашего человечества – что лента новостей формируется по нашему вкусу, что если мы хотим считать, что Путин плохой, то и наша лента будет из этого состоять, если мы хотим считать, что Путин хороший, то и лента будет считать, что он хороший. И если мы хотим считать, что вирус есть – он есть, хотим считать, что его нет, то его нет. И объективную реальность мы не очень хорошо понимаем. Но это тот максимум, который мы можем получить. Но ленты фейсбука и Вконтаке на мой взгляд более объективны, чем медицинская социология.

Т. Троянская― Ты помнишь, несколько лет назад, сначала появился птичий грипп, потом свиной и когда заговорили о коронавирусе, то у меня в голове пронеслось, что это очередная штука, которой кто-то где-то поболеет и все пройдет. Однако всё развернулось иначе. Совсем иначе. И кто-то говорит, что виной всему – информация. Распространение информации. А ты что думаешь?

А. Мухин― Махатма Ганди говорил, что сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, а потом ты побеждаешь. Те же слова могут быть приписаны и коронавирусу. Сначала его не замечали, потом стали над ним смеяться, а потом бороться. Но надеюсь, что он не победит.

И существует огромное количество конспирологических теорий, что это вирус, который, по крайней мере пока, не стал настолько страшным, и зачем это все устраивать и наносить удар по человечеству может быть даже более тяжелый чем сам вирус? То есть экономические и социальные последствия. Мне не хочется углубляться в конспирологию, хотя применительно к России, мне не понятно зачем сделали то, что сделали. У нас же при Путине все всегда должно было быть хорошо. И никаких проблем не было.

Т. Троянская― Ты сейчас говоришь о том, что Путин объявил выходные?

А. Мухин― И выходные, и то, что было до выходных, когда в России началась эта история с коронавирусом. В Белоруссии батька сказал, что вируса нет – и них нет вируса. У них все хорошо. Ну, люди умирают, ну и…

Т. Троянская― Из Белоруссии пишут, что там по факту много заболевших.

А. Мухин― Я говорю не о том, что происходит на самом деле, а о политике властей. Зачем российские власти стали устраивать то, что они сделали? Зачем они устроили этот карантин?..

Т. Троянская― А надо было что ли не признавать то, что у нас есть коронавирус?

А. Мухин― Я говорю, что раньше, в другой ситуации, они бы этого не признали. А сегодня, в 2020 году они почему-то решили это признать. Известно, что в 16-м году в Петербурге была очень высокая смертность от гриппа, причем с ровно такими же симптомами. Пневмония, ожирение и болезни сердца и преклонный возраста повышали риск. Было кажется около пятисот смертей от гриппа, вернее от пневмонии, которая была последствием гриппа. Около пятисот было выявлено, а сколько их было на самом деле, этого никто не знает, потому что это фиксировалось не во всех случаях. А ты помнишь, чтобы в 16-м году было хоть что-то подобное нынешней ситуации?

Т. Троянская― Нет.

А. Мухин― Вот я об этом и говорю. И могли бы не сказать и в этот раз. И почему они об этом сказали и почему они пошли на действия, которые совершенно очевидно приведут к большим потерям в экономике и росту социальной напряженности, безработицы, к инфляции, и к всему остальному, чего они должны бояться. Почему они на это пошли? Для меня это большая…

Т. Троянская― Я могу тебе ответить на это. Все это началось и за рубежом. И не может быть такого, что в Италии умирают люди, в Испании, в Китае и мы же это все видим! А в России нет ничего? Это было бы по крайней мере странно. В 16-м году такого не было.

А. Мухин― Могли бы сделать поменьше, сказать, что у нас климат лучше, или такая версия вируса, который никого не убивает, что у нас в Советском Союзе все делили БЦЖ и это защищает от коронавируса. Путин опять же у нас благодатью своей нисходит. Могли бы придумать десять тысяч причин почему, что да, коронавирус в России есть, но такой маленький, легонький! Не бойтесь его.

Т. Троянская― А твоя версия, почему не стали поступать так же как в 16-м году?

А. Мухин― Мне кажется, что сейчас готовится какой-то очень глобальный процесс в рамках того, что мы привыкли называть «транзитом власти». Я думаю, что сейчас всех людей запрут по домам, запретят выходить в рамках коронавируса, сделают людей более материально зависимыми, поскольку у них снизятся доходы и они буду думать в первую очередь об удовлетворении своих материальных потребностей. Это идеальная ситуация для того, чтобы поменять в стране власть. Я не хочу сказать, что кто-то задумал какой-то переворот и не знаю, что будет. Путин ли объявит, что уходит… Я не знаю, это я фантазирую. Но то, что нынешняя ситуация сделана целенаправленно не для того, чтобы предотвратить распространение вируса (это никого не волнует, потому что мы дарим или направляем американцам самолеты с некими неизвестными средствами для борьбы с вирусом, хотя у нас врачи записывают открытое обращение, что у них не хватает ничего), это показывает что люди не являются тем фактором. А это сделано с какой-то большой политической целью.

Т. Троянская― А для чего тогда нужна была эта увертюра с Конституцией?

А. Мухин― Увертюра с Конституцией началась до этого. Мы видим, что принимаются ситуационные решения. Никто не ждал, но он выходит и рассказывает про Конституцию. Потом все думали, что он едет в Думу, чтобы ее распустить, а он приехал, чтобы обнулить себе сроки. На тот момент никакой истерии ни в Европе, ни в США не было, а уже потом ее решили использовать.

Т. Троянская― Вопрос, кто решил использовать? Одно дело, как ты сказал, что

Владимир Путин может объявить свое желание уйти…

А. Мухин― Я не верю в это, я просто думаю, что сейчас может быть реализован переход власти.

Т. Троянская― А кто режиссер этого сценария? Сам? Или кто-то, кто не хочет, чтобы сам оставался там, где он есть?

А. Музин― Короля всегда играет свита. В Кремле много башен, которые воюют друг с другом. Мы даже не знаем, что может произойти, а ты хочешь ответа кто это придумал. Подожди, давай посмотрим, что произойдет, и тогда станет понятно как это это происходит. Может быть и другой вариант. Например, не только Путин, но и значительная часть правящей элиты находится уже в довольно преклонном возрасте. Они входят в группу риска. Может быть они сейчас хотят все самоизолироваться и на время свой самоизоляции они хотят загнать в самоизоляцию всю страну, чтобы никто не выходил на улицы и нечего не устраивал.

Я не знаю, что произойдет. Я просто говорю, что то, что происходит, происходит не для того, чтобы защитить людей от коронавируса. И не для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а с некой политической не до конца понятной целью.

Т. Троянская― А мы будем скорее в плюсе или нет? Допустим, нас загнали, случился транзит власти и мы оказались с новым президентом. Я думаю, что кто-то возрадуется. Наверное есть такие люди, которые мечтают о том, чтобы это случилось.

А. Мухин― Но это смотря кто будет президентом!

Т. Троянская― Конечно.

А. Мухин― Если это будет Сечин, то вряд ли кто-то сильно порадуется. Нет, кто-то этому и сильно порадуется, но таких будет очень немного.

Т. Троянская― А ты реально думаешь, что президентом нашей страны может быть Игорь Иванович?

А. Мухин― А почем нет?

Т. Троянская― Всё возможно?

А. Мухин― Может быть Игорь Иванович, а может быть и Алексей Леонидович Кудрин.

Т. Троянская― Это два разных человека! И если это будет Сечин, то мне кажется, что радости будет чуть меньше.

А. Мухин― Наверное да, хотя… Сегодня перед нашим эфиром читал социологический опрос, где 60 или даже более процентов населения с негативом вспоминают девяностые годы. А Алексей Леонидович, если и не представитель…

Т. Троянская― Не самый яркий!

А. Мухин― Но он ассоциируется со всеми этими либералами, которые страну ухайдокали.

Т. Троянская― Это очень интересная теория. А когда это случится? Дай тогда и прогноз, сколько нам ждать этого транзита.

А. Мухин― Все власти живут мыслью о том, что вирус закончится к лету. Я не понимаю на чем эти мысли основаны. В теплых странах, где уже сейчас тепло и солнышко их пригревает… И не факт, что к лету… Но такая теория, что все закончится к лету. И если что-то произойдет, то это должно происходить сейчас, в апреле. А в мае – уже парад Победы. И если новому лидеру появляться, то как ни на параде Победы!

Т. Троянская― А Владимир Путин может такое допустить? Мне кажется, что Победа ассоциируется с нашим действующим президентом. И вряд ли… Даже если он планирует уход, то вряд ли он это сделает в свой день.

А. Мухин― Может быть они поднимутся на трибуну вдвоем. Борис Николаевич на Новый год презентовал нам Владимира Владимировича, а Владимир Владимирович может быть презентуем нам Игоря Ивановича на День Победы.

Т. Троянская― Ты заявил об этом нам в прямом эфире и 9 мая будешь отвечать!

А. Мухин― Как говорил Черчилль, главное сделать прогноз, а потом объяснить, почему он не сбылся. До 9 мая у меня еще есть время, и я объясню почему.

Т. Троянская― Ситуация может измениться. Газета «Петербургский дневник» видимо знает что-то больше. В сегодняшней публикации «Петербург украсят по-новому» и далеть это начнут уже 23 апреля, то есть по сути в момент самоизоляции. «Некоторые улицы получат праздничное убранство впервые…» и так далее. ИМожно ли готовится к 9 мая в такой непонятной ситуации? Не выглядит ли это странно?

А. Мухин― Обществу нужен социальный оптимизм.

Т. Троянская― Какой оптимизм? Мы украсим город и будем сидеть дома? Нас будет греть то, что Невский проспект и стрелка Васильевского острова украшены?

А. Мухин― Тебя по телевизору покажут.

Т. Троянская― Как меня покажут? Я буду сидеть дома. Допустим. Если выпустят 9 мая, то окей! Может быть на один день всем позволят обниматься?

А. Мухин― Главное, чтобы ветеранов не подставлять!

Т. Троянская― В том-то и дело! Ведь бесстрашные ветераны то пойдут! Он выйдут!

А. Мухин― Думаю, что не выйдут. Это же все управляемая телевизором ситуация. 30 числа всем говорят: «Граждане! Карантин прошел успешно. Вирус побежден. Количество смертей — ноль. Количество новых смертей – ноль. Идите смело на улицы! Обнимайтесь и целуйтесь! Дарите ветеранам гвоздички и радуйтесь жизни!» И все скажут: «Наконец-то! Нам так надоело сидеть дома! Сейчас мы пойдем на улицы!» И недобитые кафе и рестораны, которые еще не умерли к этому моменту возрадуются. И как телевизор скажет, так и будет. Скажет телевизор, что все закончилось – все закончится. Не скажет – ну и не скажет.

Т. Троянская― Нам пишут: «С Сечиным не будут говорить международные лидеры. Кудрин -предпочтительнее».

А. Мухин― Конечно, Кудрин предпочтительнее, но это как повезет.

Т. Троянская― А как изменится Россия? Как она может изменится? Это твое оценочное суждение. А как мир изменится? И как экономика всего мира и нашей страны в частности? Что будет?

А. Мухин― Мне не хочется рассуждать про экономику, понятно, что все будет очень-очень плохо. И в первую очередь даже не из-за того, что сейчас практически закрывается вся сфера услуг и рестораны, она могла бы и открыться обратно, тут дело нехитрое! Поставил кофейный аппарат и вари себе снова кофе! Но у людей не будет денег и это приведет к тому, что ничего не сможет возродиться, потому что для этого нужен спрос. И падение покупательской способности катастрофическим образом ударит по всему. Это очевидное последствие, о котором все кто мог, уже рассказали. Но есть и более важные психологические последствия. Например, люди перестали здороваться за руки.

Т. Троянская― А некоторые и обниматься боятся.

А. Мухин― Да и некий тактильный контакт у людей практически нивелирован. Между людьми увеличивается дистанция. А это приведет и к увеличению психологической дистанции между людьми. А в последнее время мы увидели и нарождающуюся шеринговую экономику, когда люди не покупают, а обмениваются услугами и товарами.

Т. Троянская― Такой бартер!

А. Мухин― Да. Вот хипстеры придумали теорию, что для снижения потребления и нагрузки на экологию, давайте будем меньше покупать и больше обмениваться. Это хорошая теория. «Uber» «Blablacar» — первое, что в голову приходит, когда люди предоставляют людям услуги. А когда между людьми будет увеличена дистанция, то готовность предоставлять и брать эти услуги человека-человеку очень сильно сократится. Люди будут больше дистанцироваться друг от друга. И им будет проще пойти и купить новую вещь, заселиться в гостиницу и взять официальное такси с официальным таксистом, чем коммуницировать с людьми. И это первое последствие, психологическое.

Второе, очень важное последствие, это катастрофа с туризмом. Туризм – это не просто важная сфера экономики для большого количества исторических городов и культурных и природных местностей, а это был культ… Вершина культа потребления, если ты не можешь купить себе яхту или самолет, то среднестатистические представитель среднего класса 11 месяцев в году работал и копил деньги, чтобы в 12-й месяц куда-то поехать, чтобы загорать пляже или еще что-то делать. Туризм был главной целью накопления денег, за исключением тех людей, которые могли накопить на более дорогие радости. А сейчас этого не будет. И туристическая отрасль сокрушена, и дистанция между людьми тоже увеличилась. И на что теперь будут 11 месяцев в году будут копить люди? Что для них станет идеалом отпуска? Идеалом того, ради чего они работают 11 месяцев в году?

Т. Троянская― Поездка в Крым!

А. Мухин― Так в Крыму же тоже самое! Близкие контакты с людьми! Ты идешь на пляж…

Т. Троянская― Но если не будет коронавируса… Мы же забудем о нем, так же как когда-то забывали холеру и прочее.

А. Мухин― Но холера побеждена, а коронавирус – не будет побежден.

Т. Троянская― А ты думаешь, что коронавирус, это опасность, которая всегда будет на над нами висеть?

А. Мухин― Нет, думаю, что и вакцины когда-нибудь придумают, но дело в том, что люди будут бояться друг друга не потому, что они являются источниками коронавируса друг для друга, а потому что уже сформировалась эта психологическая дистанция, что лучше быт дистанцированным. Например, в Юго-Восточной Азии люди носят маски.

Т. Троянская― И они уже давно носят маски на улицах.

А. Мухин― Они их носят не потому, что в данный момент эпидемия, а потому…

Т. Троянская― Мы продолжим разговор после московских новостей!

НОВОСТИ

Т. Троянская― Я предлагаю обратиться непосредственно к Петербургу. У нас на фоне коронавируса своя история разыгрывается. Это было не вчера и не позавчера. Когда Александр Беглов сообщил, что не стоит вести службы в храмах и в ближайшее после этого высказывания воскресенье Варсанофий, который не согласился с требованием губернатора, пошел молиться в Исаакиевский собор и к нему присоединился Вячеслав Серафимович Макаров, который с одной стороны всегда признается публично в любви к

Губернатору и ко все администрации, которая сидит в Смольном, а с другой стороны сделал такой демарш. Это что было?

А. Мухин― Я только хотел бы закончить ту свою мысль. Есть еще важный момент, который поменяет общество и цивилизацию после вируса. Если вдруг сейчас сложится общественное мнение, что авторитарные режимы, такие как Китай или Россия, лучше борются с вирусом, чем демократические режимы, то в демократическом обществе может повысится степень лояльности к авторитаризму и симпатии к авторитаризму.

Т. Троянская― Маленький комментарий. Даже самые отъявленные либералы соглашаются с тем, что авторитарный режим действительно лучше борется! И это факт.

А. Мухин― Совершенно не факт. Давай посмотрим, чем в России дело кончится.

Т. Троянская― Ну у нас так себе авторитарный! В Китае сказали не выходить…

А. Мухин― Плюс для авторитарного режима, что он может манипулировать информацией. В свободном обществе режиму тяжелее манипулировать информацией. Мы не знаем сколько на самом деле умерло людей, умирает и умрет в Китае. У нас больше шансов узнать объективную картину про Европу, чем про страны с контролируемыми средстваи массовой информации, даже скорее не с ними, а с контролируемыми источниками информации: с поликлиниками, с медицинской статистикой и всем остальным. И авторитарному режиму легче приукрасить ситуацию.

Т. Троянская― В Северной Корее вообще нет коронавируса!

А. Мухин― Тем более!

Т. Троянская― Кто-то пошутил, что там статистика – один ноль каждый день! Так они там борются с коронавирусом. Давай вернемся к Варсанофию, Макарову и Беглову.

А. Мухин― К Варсанофию. Я бы еще обратил внимание на еще одну интересную историю. В Петербурге вообще запретили посещать церкви в отличие от Москвы и значительного числа других регионов. И это странно. Наш губернатор не менее православный, чем предыдущий, но тем не менее он на это пошел!

Т. Троянская― Менее! Мне кажется, что такого святого… Ну ладно, не будем.

А. Мухин― И это странно, и думаю, что сделано неспроста, смысл этой истории в том, чтобы показать Московской патриархии и патриарху Кириллу, что с Варсонофием тяжело договариваться и намекнуть церковной Москве, что если будет другой митрополит, то и нам будет с ним проще договориться, и может быть и с церквями будет проще, не будут их закрывать, и может быть и ризницу отдадут и еще что-то.

Т. Троянская― Ты хочешь сказать, что Беглов специально спровоцировал Варсонофия не согласиться?

А. Мухин― Варсонофий поступил совершенно законно. В постановлении написано, что запрещено посещение богослужением всем, кроме его непосредственных организоторов, то есть священников. Священникам можно проводить богослужения и Варсонофий совершенно законно и ничего не нарушая проводил богослужение, как и все остальные священники, дьяконы, епископы и клир. А то, что туда пришел Макаров – это нарушение. Но кто в этом виноват? Тогда уж нужно проводить расследование не вышел ли он с какой-то палкой наперевес, а охранники Макарова впустили его в церковь насильно, чтобы выяснить кто виноват, Макаров, что пришел или Варсонофий, который его пустил. Скорее, это вина Макарова. Варсонофию можно ходить в церковь и молиться.

Т. Троянская― Да, это его долг!

А. Мухин― Удар по Варсонофию не в этом, а в том, что именно в Петербурге закрыли церкви, то есть в том, что «ты, правящий архиерей не смог договориться со светскими властями, чтобы церкви не закрывали. А если церкви закрыли, то это значит, что перекрыли финансовый поток. Все церкви должны платить деньги в епархию, а епархия должна платить деньг в Москву. Церкви закрылись и соответственно денег нет. Платежи не отменили, не знаю как они их будут платить. Платежи отменил только митрополит Тихон в Пскове, Тихон, который собирается в патриархи. И показано, что Варсонофий – плохой администратор. Памятники-музеи церкви не отдают. Церкви закрывают. И постоянно что-то с властью не срастается, ни с предыдущей, ни с нынешней.

Т. Троянская― А Макаров почему же веру хранит? Почему. Макаров этого не понимает?

А. Мухин― Макаров играет свою игру. Макаров считает, что православное сообщество, которое объединено вокруг Варсонофия – это большая сила. И наверное он в этом прав. Люди, которые сейчас находятся в сложном положении, Смольный показывает нынешнему управлению епархии, что они недоговороспособны и им из-за этого тяжело. А Макаров к ним приходит и этим говорит: «Я с вами. Вы – хорошие, я – хороший. Давайте будем друг друга любить». И таким образом приобретает себе сторонников в их среде, а сторонники никогда лишними не бывают. Хотя понятно, что не так страшны коварные враги, как хитрые друзья. И сторонники – это всегда хорошо. И при случае их можно во что-то конвертировать.

Т. Троянская― Ты считаешь, что «кролика Роджера» подставил Смольный, естественно это сравнение не имеет никакого отношения к Варсонофию. Наши слушатели справедливо замечают, в данном случае Алексей Фридман и Елена Вольгус, они пишут, что надо вспомнить и целование мощей в Казанском соборе. Возможно решение Смольного вызвано этим?

А. Мухин― Решение Смольного очевидно. Посещение любых массовых мероприятий, будь то поход на концерт или в церковь – это высокий риск передачи вируса. В действиях Смольного есть медицинская логика. Но в ней есть и политическая логика. Если бы запретили во всей стране, или хотя бы в Москве запретили, тогда бы и нам сам бог велел. А пока в Москве на запретили, а с нашей страны инициатива проявлена, то тут совсем другое дело.

Т. Троянская― Но там мощи не целовали! А у нас целовали! У нас было продемонстрировано неблагоразумие. Может быть если бы в Москве такое было, то и там запретили бы?

А. Мухин― Но в каждой церкви лежат мощи, в каждой церкви есть чудотворная икона, к которой многие прикладываются. Это гастролирующие мощи. А есть мощи, которые… Как это в театре называется? На своей площадке.

Т. Троянская― Стационарные. Нас сейчас проклянут. Мы никого не хотели оскорблять с Антоном.

А. Мухин― На самом деле я использую внутрицерковную лексику.

Т. Троянская― Гастроли? Я однажды такое верующей сказала, так она перестала со мной общаться после этого. После слова «гастроли». А как ты относишься к инициативе Беглова, к его обращению помочь планшетами школьникам? Уже сегодня началось дистанционное обучение. И здесь споры. Некоторые считают, что Смольному стыдно делать такие обращения. Обеспечьте сами! А другие говорят, что правильно Смольный обратился. И мы должны помочь.

А. Мухин― Беглов, чисто по-человечески – добрый человек. Когда он кормил детей кашей на площади, это явно был не спланированная пиарщиками акция. Это был импульсивный добрый поступок в его понимании. И думаю, что призыв к людям поделиться ноутбуками – это тоже такой импульсивный добрый поступок. Можно рассуждать чем он кончится и приведет ли он к тому, что выстроится очередь людей, желающих отдать ноутбуки или нет, но он сам по себе добрый в душе человек, который говорит слова, которые кажутся ему добрыми и логичными.

Т. Троянская― А это будет тестом отношения к Беглову? Если люди понесут ноутбуки – значит они Беглова любят, а если нет, то… И вообще, у нас добрые люди или нет? Будет это каким-то показателем?

А. Мухин― Я думаю, что если люди понесут ноутбуки, это значит, что они не любят свои ноутбуки! А если не понесут, то это значит, что они любят свои ноутбуки.

Т. Троянская― Борис Лазаревич, который готов пожертвовать своим ноутбуком, видимо не любит свой планшет или ноутбук!

А. Мухин― Реально у него есть еще один!

Т. Троянская― Наверняка! Спасибо! Антон Мухин был у нас. Здоровья тебе желаю и всем кто слушал его. И всем, кто не слушал.