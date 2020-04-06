А.Нарышкин― Всем добрый вечер! В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. И главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сегодня со своим особым мнением. Приветствую вас.

А.Венедиктов― Добрый вечер!

А.Нарышкин― Призывают правительство перенести, отменить… ограничить участие ветеранов в праздновании Дня Победы. Это хорошая история?

А.Венедиктов― Это хорошая история. Но она, как и всё, что сейчас делает правительство, явно недостаточна. И, видимо, правительство выбрало путь такого отрубания хвоста по кускам у собаки. То, что мы видим с помощью людям, это та же самая история. Во-первых, я не понимаю, как это может быть. Вот, например, 9 мая, граждане которые 65+, не смогут получить приглашение ни на региональные праздники, ни на праздник федеральный, то есть в Москве.

Я видел это письмо. Я его достаточно долго проверял. Оно показалось мне фейком. Это письмо советника президента Антона Кобякова, он же секретарь оргкомитета, по празднованию Дня Победы. Он написал в правительство, чтобы министерства предусмотрели такое празднование 9 Мая, где не будет людей 65+. То есть это не губернаторам, это федералам.

А.Нарышкин― Что-то, мне кажется, в бюрократии всё утонет сейчас.

А.Венедиктов― Вот мне показалось довольно странным. Этот фейк я начал проверять. К сожалению, в воскресенье все мои коллеги на самоизоляции со всех сторон. И только сегодня утром из двух источников… Я знаю, что на меня обиделся Телеграм-канал «Незыгарь», считая, что я у них увел. Нет, я у них не увел. Они опубликовали на полчаса раньше, чем я, но я проверял и получил подтверждение из двух источников. Потому что, если бы это был фейк, а это письмо кажется фейком, что именно 65+… Подождите, а вот 65+ — это значит, что если у человека 9 мая 65, ему нельзя идти на Красную площадь, а если ему 64 и 364 дня, то можно? Я вообще не понимаю, как сегрегировать таким образом людей.

Поэтому я считаю, что правильней было бы поддержать предложение перенести праздник и парад на 24 июня. 24 июня — это как раз 75 лет параду Победы. А если нет, тогда на 2 сентября, когда закончилась Вторая мировая война, и был приказ верховного главнокомандующего Сталина об окончании Второй мировой войны, о праздновании — именно 2 сентября.

А.Венедиктов: Я считаю, что правильней было бы поддержать предложение перенести праздник и парад на 24 июня

Поэтому это письмо, Кобяков очень правильно его написал, но это первый шаг. Напомню, 27 марта еще было написано, не видя еще эту кривую заражения. Поэтому я одобряю это действие как шаг к переносу вообще праздника.

А.Нарышкин― Про парад Победы в целом. Он сейчас в России больше всему кому нужен: тем же самым ветеранам, пожилому поколению или Владимиру Путину?

А.Венедиктов― Есть масса людей… все-таки Победа — это такой праздник… Знаешь, вот 1 января и 9 мая — это два праздника всенародных, что называется. И мне кажется, что очень много людей… во-первых, все семьи связаны с Победой. Они вспоминают об этом, гордятся. Но надо проводить, Леша, надо. Но надо проводить, когда эту угроза уйдет, зараза уйдет. Не за счет людей, которые из-за этого могут заразиться и погибнуть.

А.Нарышкин― Если уже пожилых не хотят видеть по понятным причинам…

А.Венедиктов― 9 мая…

А.Нарышкин― Значит ли это, что до 9 мая ничего не изменится?

А.Венедиктов― Не изменится. Вот сегодня редкую вещь правдивую сказал губернатор Санкт-Петербурга Беглов, что мы отстаем от Италии на 3 недели. Ну, вот прибавьте 3 недели. Давайте прибавим 3 недели. Давайте поверим Александру Дмитриевичу, прибавим 3 недели. Это у нас будет где-то, соответственно 10 дней до парада и поймем, что это будет пик. Не…

А.Нарышкин― А у нас Италия, как вам кажется, повторится с теми же непростыми выборами для врачей, кого мы отключаем от аппарата?..

А.Венедиктов― Мне трудно говорить про Россию, я могу сказать, конечно, про Москву…

А.Нарышкин― Вы сами просто цитируете Беглова, который ссылается на итальянский опыт.

А.Венедиктов― Да, но это другой вопрос. Я знаю, что Алексей Нарышкин — мастер передергивания, но со мной это не пройдет.

А.Нарышкин― Не без этого.

А.Венедиктов― Я посчитал по Москве. Я же что делаю — я считаю по разным больницам. Что-то я публикую, что-то нет, но в своем Телегрм-канале я каждый день публикую с Коммунарки и Филатовской больницы, и я тебе могу сказать, что на сегодняшних день у нас несколько тысяч заболевших в Москве. 4 тысячи, по-моему, уже. И у нас 20 тысяч коек приготовлено.

А.Нарышкин― Ну, резерв есть.

А.Венедиктов― Таким образом, 16 тысяч коек пока ждет. Я просто считал вручную. Я очень люблю в столбик считать. Меня в школе научили. Койки есть. И аппараты ИВЛ пока есть, потому что их неделю назад было 5 тысяч. Сейчас занято 3 сотни, по-моему, или меньше. Резерв есть. То есть нет такого, чтобы как в Италии выбирать: подключать человека к ИВЛ — не подключать?

Но кривая пока кривая — вот этот подъем. И меня, конечно, поразило — и тут я, пожалуй, солидарен с теми людьми, которых это тоже поразило — самодисциплина москвичей. Я не знаю, как в других городах. Это правда, когда у тебя метро падает на 85% — ну, послушайте. Еще никаких штрафов не было, еще никаких пропусков не было. Люди услышали, что это угроза жизни им и их близким. Больше — их близким. Потому что очень многие люди нормального среднего возраста…

А.Венедиктов: Меня, конечно, поразила самодисциплина москвичей

А.Нарышкин― Молодые на ногах перенесут — вот это всё.

А.Венедиктов― Да-да-да. Но они поняли, что, возвращаясь домой, они через свою жену, через своего мужа, своих детей, потом, общаясь со своими родителями, дедушками и бабушками, могут их заразить. Это не столько беспокойство за себя, как я это трактую, потому что в Москве очень много пожилых, как беспокойство за пожилых. Это большая солидарность на самом деле. Да, она внутрисемейная, да, она не энкаошная, она не корпоративная, но она внутрисемейная. И знаю по многим знакомым, которые сами выбирают самоизоляцию из-за своих пожилых родственников. Это правда. И это правильно.

А.Венедиктов― Алексей Алексеевич, нас слушают же не только в Москве. Москвичей успокоили, вы сказали, что есть резерв по койкам. Вы каким-то прогнозом можете поделиться по регионам? Потому что маски, отсутствие…

А.Венедиктов― Подожди. Я же по койкам, а не по маскам. Масок нет. Ты сам сегодня писал, Леша, что ты прошел аптеки — масок нет. По регионам, во-первых, хочу анонсировать: сегодня в 22-30 на «Первом канале», как я понимаю, министр здравоохранения Мурашко у Познера. Давайте послушаем, что он скажет.

Что касается производства масок. В Москве масок нужно, чтобы выполнить все указания — я имею в виду не для врачей, а для всех — 5 миллионов в день. Ну вот, а теперь посчитайте. Она же одноразовая. Сбросил, потом снова… А врачи вообще менять должны… И здесь, конечно, на мой взгляд, правильней было бы сосредоточиться на защите врача.

В Италии 20% медицинских врачей (не только врачей, медсестер и так далее), которые работали в зоне Ломбардии, оказались заражены или больны, насколько я помню.

А.Нарышкин― Как раз из-за нехваток.

А.Венедиктов― Из-за неправильного… Ну, у нас мы тоже знаем, каким-то образом врачи заражаются. Мы знаем про Дениса Проценко, главврача Коммунарки, уж казалось бы, должен защищен быть. И сейчас если у государства нет возможности производить… Мы же видим, странная история: США перехватывает маски, которые купила Франция в аэропорту Шанхая. Крупные промышленные страны. И, конечно, в таком количестве никто… Вчера один из депутатов Французского национального собрания левый говорит, что нужно национализировать все текстильные промышленности Франции, потому что не справляются тоже с шитьем масок.

А.Нарышкин― Слушайте, А Трамп же, по-моему, на той неделе принял какой-то оборонный указ, который обязывает предприятия, которые абсолютно не связаны с производством…

А.Венедиктов― Не справляются. Таких мощностей нет.

А.Нарышкин― А у нас почему этого не делается?

А.Венедиктов― Я не знаю, что значит, не делается. Это надо спросить у Мантурова, что шьется и где шьется. И надо посмотреть, пригласить Мантурова… Хорошо, мы позовем его.

А.Нарышкин― Давайте пригласим.

А.Венедиктов― Вот производство и закупка масок — вот конкретный вопрос. Давайте про это поговорим. На страну, конечно же, сколько производится, сколько закупается. Не только масок, но вообще защитной одежды для врачей, ИВЛ, сколько надо. В стране, по-моему, 40 тысяч было неделю назад ИВЛ. Сейчас заказываются, покупаются. Я знаю, что завозится из-за рубежа, закупается, включая разные схемы. Потому что санкции еще действуют.

Медленно, но угроза понята правильно, я думаю. Но, конечно, с опозданиями, с огромным числом недостатков как Москве, так и в Федерации. Мы это видим по выступлениям и мэра и президента и председателя правительство. Тяжелые времена.

А.Нарышкин― Поговорим об этом подробнее. Алексей Венедиктов сегодня со своим особым мнением.

А.Нарышкин― Наш эфир продолжается. Это «Особое мнение». Алексей Венедиктов сегодня наш гость. Нет у вас ощущения, что, в принципе, все последние годы наша промышленность, тот же самый Мантуров, который курирует, занимались не тем? Опять же вот есть «Ростех», гигантская корпорация, которая выпускает танки, много чего еще — всякая военщина, то, чем гордится Владимир Путин, то, что мы отправляем на экспорт, у нас там миллиардные контракты — это, с одной стороны, всё круто. Но, как только у нас случается эпидемия, оказывается, что просто масок не хватает.

А.Венедиктов― Я согласен. Но не только у нас. И в этом история, что мир будет другим. Это же важная история, что эта промышленность по шитью масок ни в одной стране не была переориентирована на маски. В обычной жизни сколько там стоили маски, я не помню? 2 юаня, по-моему, мы закупали в Китае. Ведь Китай же поставлял. И когда началась эпидемия — это, кстати, вот мир без границ — Китай запретил вывоз масок. И ни в какой стране таких производств не было. Это международное разделение труда. Поэтому, конечно, мир сейчас будет по-другому… Очевидно, что эпидемии — это враг. Понятно, что у нас враг был все эти годы — терроризм, а не эпидемия. Ну, на примере ВИЧ, например. Несколько человек в стране орало, что это эпидемия. Ну, Покровский и Красовский, грубо говоря. Сколько людей орало? Да, ерунда, какие-то люди, наркоманы какие-то…

А.Нарышкин― Я смотрел статью «Новой газеты», которая посчитала даже по сайту Кремля, по расшифровкам Путина — 10 лет как будто это темы не существует.

А.Венедиктов― Ну вот ерунда. Не враги. Вот враги у нас эти…, «пятая колонна» враги, а эти не враги. А оказывается, что эпидемия — «враги» это другое слово — угроза такая. Конечно, я думаю, что мир будет другой, и, в том числе, по «шитью масок», понимаешь?

Да, мы можем быстро создавать инфекционные истории. Я напомню, что открытие Коммунарки было запланировано на послезавтра, если мне не изменяет память. Она развернулась за 5 дней. И сколько спасают, столько спасают. Филатовская перепрофилированная, 8-й роддом, по-моему, перепрофилирован. Может быть, надо создавать — я в этом не специалист — создавать многофункциональные комплексы медицинские, которые могут перепрофилироваться. И, конечно, никакая маленькая больничка с этим не может справиться. ИВЛ очень дорог, просто очень дорог.

А.Нарышкин: 1,5―2 миллиона

А.Венедиктов― Просто очень дорог. Это значит, что, в том числе, должны быть центры, прежде всего, в городах-миллионниках, где скученность населения, и где передается любая инфекция быстрее. Это надо делать по-другому. Ну, хорошо, жареный петух клюнул. Будем сейчас, будем надеяться, что клюнул. Но не всех и не до конца.

А.Нарышкин― Алексей Венедиктов в «Особом мнении». У нас трансляция в прямом эфире в YouTube идет. Лайки, пожалуйста, ставьте, подписывайтесь на наш канал.

Вроде бы как-то возобновилась история с возвращением соотечественников. Что это за дичь была? Сначала мы отменяем в субботу…

А.Венедиктов: Помимо указа мэра нужно было объяснять, что идет. Люди легкомысленно к этому отнеслись

А.Венедиктов― Это не была дичь. Это так работает бюрократия. То есть это дичь. Во-первых, я назвал это решение самым дебильным решением нового правительства, которое я только знаю, а, может быть, не нового, а включая медведевское. Вот дебильное.

История заключалась в том, что за рубежом по разным подсчетам оставалось 30 тысяч человек, плюс-минус 5 тысяч.

А.Нарышкин― Вы их неделю назад дураками называли.

А.Венедиктов― Нет, это те люди, которые после 5 числа, когда уже пришел указ в Москве мэра… И, я считаю, что он был недостаточно конкретный. Надо было честно сказать: «Ребята, не уезжайте». А у меня на 6 билет, отпуск, не знаю, за год, за два. Я сейчас читаю некоторые письма, которые мне Маша Захарова пересылает. Там люди на лечении. Много на лечении. Послушайте, это не на лыжах кататься в Альпы, не только на лыжах, не только в Куршавель. На лечение люди уезжали.

Более того, могу сказать, несколько писем было — люди умерли, которые были на лечении. Не могут вернуть тело родственники. Поэтому ну, совсем плохо. Поэтому да, надо было выйти и сказать: «Алле, ребята! Мы вам говорим, идет волна. Алле! Не уезжайте!»

Как государство могло помочь? Компенсировать сдачу билетов? Закрыть границу? Ну, нет.

А.Нарышкин― Подождите, а что вот это какое-то либеральничанье? Чего вдруг?

А.Венедиктов― Потому что твои этатистские авторитарные взгляды, они не сработали. А либеральничанье — это то, что сейчас произошло в Москве с опорой на самосознание. Потому что всегда найдется количество людей. Давала интервью Ракова Анастасия, зам мэра по социальным вопросам, привела цифры. На тот момент, когда брали у ее интервью — 836 на домашнем… 7 сбежало. Меньше 1%, и чуть из-за этого не ввели ЧП… не ЧП — в смысле пропуска. Всегда найдутся такие люди, но нужно было говорить конкретнее. Я считаю, что помимо указа мэра нужно было объяснять, что идет. Люди легкомысленно к этому отнеслись. Дураки в смысле легкомысленные.

Но при этом страна должна их вернуть. А куда возвращать, когда человека везут из стран, где бушует эта хрень? Его везут в Москву или в Санкт-Петербург. Вот они прилетает — он должен сидеть на карантине.

А.Нарышкин― Автобус приезжает к самолету…

А.Венедиктов― Мы сажаем опять всех этих людей — мы же не знаем, сколько этих заболевших: может, нет, а может один…

А.Нарышкин― Надо на обсервацию отправлять. Как из Уханя эвакуировали.

А.Венедиктов― Совершенно верно, на обсервацию. Молодец.

А.Нарышкин― НРЗБ штаб с Венедиктовым.

А.Венедиктов― Были бы, безусловно — ты со своими палаческими замашками, а я со своим либерализмом — мы бы очень хорошо смотрелись.

А.Нарышкин― Баланс бы был.

А.Венедиктов― А где на 30 тысяч человек?.. Там же сначала, какая была история? Вдруг ограничили: 500 в Москву, 200 в регионы. И Москва не как региона, а как федеральный центр. Москва не справилась, мы не можем 500 человек в день… Вообще, никакая обсервация принять не может на карантин. А где взять площадь?

Ну, ребята, — говорил я членам правительства — вы больные. Вот стоят отели, вы их выкупаете у владельцев, не в смысле отель выкупаете, вы арендуете у владельцев. Сажаете там людей, ставите Росгвардию да хоть в коридор. Сейчас некоторые гостиницы, там живут люди на карантине. Там стоят, молчат. Люди прилетевшие. Так сделайте это в Питере, в Москве, в Екатеринбурге. Но не 20 тысяч, страна не готова принять.

А.Нарышкин― И вы в правительство кричали, и что вам в ответ доносилось?

А.Венедиктов― «Мы не готовы. Нам нужно время». Остановили на 3 дня. Сейчас начнут возвращать. Сегодня должен пойти, по-моему, первый самолет откуда-то из Европы. Уже какие-то подготовлены самолеты. Сколько человек? У нас же в Таиланде больше 10 тысяч, в Индии больше 10 тысяч. И самое главное, когда ты едешь за границу, ты же не ставишься на учет в консульстве. Теперь не обязательно. Консул и не знает, МИД и не знает, что ты где-то в горах, в Перу в какой-то деревне. Тебя свозят в Лиму. Ты там забиваешь на сайт. И оказывается, туда нужно гнать самолет. Гоните военно-транспортную авиацию.

Мне говорят: О’кей, нет вопросов. Нет вопросов. Военно-транспортную? Шойгу даст. Куда? Куда его гнать? Это логистичесская проблема серьезная была. Но если бы над ней подумали раньше — в феврале, 5 марта, — что этих людей придется возвращать, было бы всё готово уже. Старые пионерлагеря вот эти. Понимаешь? Да бараки, наконец, извините меня за это. Койки. Разделенные боксы. Обеспечьте им интернет. Кормить. Это всё большая логистика, я согласен. Но безумно медленно. И еще там: закрыли и не скажем, когда откроем. Ну, дебильство!

А.Нарышкин― Головы полетят?

А.Венедиктов― Потом.

А.Нарышкин― Путин всё это видит?

А.Венедиктов― Видит.

А.Нарышкин― Я вам хочу Татьяну Становую процитировать, политолога…

А.Венедиктов― Я вам рекомендую Татьяну Становую. Она очень внимательный наблюдатель, тонкий. Я не знаю, что пишет, но она очень тонкий.

А.Нарышкин― Сейчас узнаете. Она пишет про Путина, которого часто вспоминает в связи с его недостаточным присутствием в паблике в эти дни: «Путин просто не воспринимает угрозу эпидемии как часть президентской повестки. Он привык сосредотачиваться на вопросах, которые, как ему кажется, определяют будущее страны на мировой арене и ее месте в геополитических раскладах. Вот отправить Трампу самолет помощи, элементы оборудования в Италию — это для Путина».

А.Венедиктов― Я абсолютно с Татьяной согласен. Он это воспринимает как часть нестабильности, но он точно понимает, что в этом понимают: Мишустин, Госсовет — это значит, Собянин…

А.Нарышкин― Не-не, подождите! А это разве не Владимир Путин приучил население, либералов, не либералов, центристов к тому, что он единственный человек, который справляется?..

А.Венедиктов― Да, в этом-то история, что на самом деле, с моей точки зрения — мое суждение оценочное, — что государя-то могли в Европе подменить, как считали люди про Петра I. Ведет себя не по-путински. Потому что Путин, с моей точки зрения, в принципе, он на себя все время брал роль Бэтмена. Помнишь, пожары? Он летит, раздает… Пикалево. Не закрывать! Достать… Он спасает, он спасатель. Там Тулун, наводнение недавно. Строить дома, то-сё. Он спасатель. И вдруг выходит человек. От него ждут — не ты Леша, ни я — ждут помощи, потому что привыкли, что он спасатель (Россия — с колен). Привыкли. Это образ: Бэтмен. А он говорит врачам спасибо. Каникулы или там выходные продолжены. Всем спасибо, до свидания!

А.Нарышкин― Но та же Становая говорит, что Путин не так давно россиянам продал идею, историю с пенсионной реформой…

А.Венедиктов― Нет, секундочку.

А.Нарышкин― Это совсем не спасатель.

А.Венедиктов― Он был уверен, что россияне это проглотят, потому что активное население, ему до пенсии еще туда-сюда, действующих пенсионеров это не касается. Да, я видел эту всю аргументацию, которую ему приносили: действующих пенсионеров не затронет, активные россияне про это не думают. Вот я пенсионер, я думаю про свою пенсию? Да нет, конечно. Я работаю и работаю. И, конечно, мой доход — зарплата, а не та пенсия, которая есть. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Но то, что он не раздал пирожки, а отдал Мишустину — может быть, он проверяет (это моя догадка) как сказать… не наследника…

А.Нарышкин― Преемника?

А.Венедиктов― Да не преемника, не наследника. Он проверяет второго человека, вице-президента на способность противостоять угрозам. Вот они сейчас три образовались: Мишустин, Медведев и Собянин. Вот они видны. Ну-ка покажите свою эффективность. А вы друг друга покусайте, потрахивайте друг друга, как говорит Лукашенко. И, конечно, так называемая «мобилизационная партия», у которой не оказалось представителя… кто — Володин? У него нет поручений. Где Володин? Ау, Вячеслав Викторович, ты где? Сечин Игорь Иванович? Так у него сейчас другое. Ковальчук Игорь Валентинович, так он вообще в домике. Патрушев Николай Платонович…

А.Нарышкин― Оказалось, все в домике, Алексей Алексеевич.

А.Венедиктов― Нет, не все. Так у Патрушева теперь под боком Дмитрий Анатольевич, который смотрит на него. А мало ли, чего он там докладывает.

И вот эти история, хорошо, когда бульдоги под ковром, а если ковер прогрызли и там зубы начинают вылезать, то хвост, то лапы. Поэтому я просто думаю, что он просчитался. Моя точка зрения, Путин просчитался.

А.Нарышкин― Сейчас сделаем перерыв. У нас в «Особом мнении» Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Во время перерыва на новости и рекламу у зрителей канала «Эхо Москвы» в YouTube будет возможность задать Алексею Венедиктову вопрос. Пожалуйста, подключайтесь.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжаем программу «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. И наш гость сегодня — Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Спрашивают про бульдогов: «Путин не осознавал серьезность пандемии, поэтому запустил схватку бульдогов?»

А.Венедиктов: Я думаю, что никто не осознавал опасность пандемии из лидеров

А.Венедиктов― Вы знаете, Владимир Владимирович, насколько я его понимаю, он же человек тактики, а не стратегии. Я думаю, что никто не осознавал опасность пандемии из лидеров. На Джонсона посмотрите, на Макрона посмотрите. Можно я про Трампа не буду говорить? Себя надо уважать.

Конечно, он пользуется ситуацией, решая какие-то свои задачи. Так же, как сейчас, пользуясь ситуацией, каждая башня, на мой взгляд, хочет отхватить на постэпдиемическую историю кусок влияния, власти, богатства.

И Путин, естественно, проверят, с моей точки зрения, возможного второго человека не его эффективность. Это же очень важно. Но вопрос в том, что мы не знаем, что он считает эффективным.

Поэтому когда там опять в разных медиа, Телеграм-каналах говорят: «Вот он опять Собянину поручил… он Мишустина отодвинул, вот Медведева задвинул…», — да нет, ребята, мы же не знаем его оценку, мы же не знаем, как он ценит людей. Это важно, что он сейчас будет ценить.

Вот мы знаем про историю с Сечиным. Я имею в виду с Саудовской Аравией, с нефтью. Он его ценит и ценит. Причем, уверяю вас, что он его ценит как эффективного менеджера. И скажи ему, что он обрушил сейчас наш бюджет, «Это так совпало», — скажет он вам, — извините, что я говорю как Песков, — Игорь Иванович… сейчас всё восстановится, ничего. Смотрите, он отжал…». Вот так будет.

Поэтому вы не фантазируйте себе какого-то своего Путина. Путин какой он есть, такой он есть, это про любого. Какой Собянин есть, так он есть, Сечин какой есть, такой есть, Навальный какой есть… А не придумывайте себе не героев и не злодеев. Они люди с собственным разным представлением, со слабостями.

Почему я вас призываю всё время наблюдать? Потому что тогда какие-то вещи вылезают. Я понимаю, что вы в отличие от меня не всегда можете общаться напрямую. Это очень важно общаться, ты не теряешь тогда как бы эмоциональный накал. Но все равно я считаю, что большинство слушателей «Эхо Москвы» — по голосованиям могу сказать — они правильно оценивают неспособности наших лидеров.

А.Нарышкин― А почему вы меня как-то увели с темы преемника?

А.Венедиктов― Я не увел.

А.Нарышкин― Вы меня остановили, вы поправили меня, сказали, что не преемник, а вице-премьер.

А.Венедиктов:Условия для выбора преемника более позитивные: в кризисе проявляются управленческие качества и лояльность

А.Венедиктов― Потому что я считаю на сегодняшний день — ошибочно, может быть (я всегда считаю ошибочно), — что Владимир Владимирович не выбирает преемника сейчас. Да, конечно, сейчас условия для выбора преемника более позитивные, потому что в кризисе проявляются управленческие качества и лояльность. Потому что преемник — это кто? Лояльный — первое. И второе: все-таки который должен этим управлять. Эти качества. Я считаю, что он ищет дублера, а не преемника — дублера.

А.Нарышкин― Дублер — это когда ты уходишь куда-то на какое-то время, тебя человек подстрахует, и ты возвращаешься.

А.Венедиктов― Ну, вот я ровно это, я всё правильно сказал. Как тебе объяснить… Человек, который в случае чего мог бы подменить на время.

А.Нарышкин― Как с Медведевым, что ли, будет?

А.Венедиктов― Как с Медведевым. Нет, не то, что он уйдет, а потом — ну, там, заболел, улетел, оставил страну. Полетел на встречу, оставил страну. Ну, понятно, что Мишустин — ноль политическая фигура пока.

А.Нарышкин― Сейчас обидно Мишустину было.

А.Венедиктов― Михаил Владимирович понимает и сознает. Он умный человек, я его знаю, я с ним общался. Он сознает, что у него нет политического веса. Если он будет сидеть 4 года премьером, он, конечно, наберет.

А.Нарышкин― Мускулы.

А.Венедиктов― Конечно, он наберет. Он умения наберет, именно политического. Не технологического как в ФНС, а политического. И, конечно, рядом с Собяниным, который… Дело же не в том, что он мэр Москвы. А дело в том, что он был главой администрации президента. Он знает, как это функционирует. Он был главой аппарата правительства, он знает, как функционирует бюрократия. И теперь за ним Москва. Я имею в виду ресурс — Москва. И, конечно, в коалиции с другими баронами — ну, феодальное общество, у нас же бароны, — складывается коалиция баронов. И я не уверен, что эта коалиция баронов будет вырывать у Путина Великую хартию вольностей. Я сомневаюсь.

Но при этом альянсы по такому вопросу с Кириенко, по такому вопросу с Чемезовым, по такому вопросу с Ротенбергом, по такому вопросу с Ковальчуками, и по такому вопросу с Сечиным — это важно. И это у каждого из них. И их гораздо больше, чем я называл, этих баронов.

Поэтому я не о преемнике. Потому что я считал и считаю, и пока ничего назад не уехало, что Владимир Владимирович Путин собирается после 24-го года идти на следующий срок. Поэтому вопрос о преемнике не стоит.

Почему он погнал — я, наконец, разобрался, я никак не мог понять, почему он погнал — он вдруг понял, что внутри бюрократии его стали считать хромой уткой. Сейчас, вот сейчас, в 20-м году.

А.Нарышкин: 24―й год приближается…

А.Венедиктов― С Белоруссией не срослось. То есть перспективы на этот красивый, изящный вариант — объединение, новая страна, возрожденный Феникс (Советский Союз) — не срослось. И ему нужно было показать этим, в том числе, баронам, что он эти 4 оставшиеся года (потому что еще 12 там или 6 или 20, или 47) он вот здесь вас всех держал, по закону. Поэтому он погнал. Видимо, там началось какое-то после белорусского поражения, скажем так, какое-то расслаивание, которое мы не видели.

А.Венедиктов: Я считаю, что он ищет дублера, а не преемника — дублера

Там начали группироваться вокруг Медведева. Зачем надо было сносить Медведева? Ну, с точки зрения преемственности. Ну, слушайте, верный из верных. Зачем? Видимо, люди стали группироваться и считать: «Он уйдет, значит, Медведева вернет опять. Дмитрий Анатольевич…». Я напомню, что когда несколько человек из команды президента Путина уговаривали Медведева идти на второй срок — еще раз: из команды президента Путина — Сурков и Сердюков (из тех, кого вы знаете), они сразу потеряли всё. Хорошо, не сели. Могли бы сесть. Это была измена. Это было предательство. Ну, Дворкович, он всегда с Медведевым. Это не может быть измена. Он никогда не был с Путиным. Вот это важная история.

И, видимо, в январе началось что-то расслаиваться, потому что я тебе могу сказать, что все эти конституционные поправки — было видно, что они писались на коленке.

А.Нарышкин― На чьей?

А.Венедиктов― На путинской и только на путинской. Поэтому нужно было этого замшелого Клишаса дернуть, который нагло может объявить сегодня одно, завтра другое, с него как с гуся вода. Это так.

А.Нарышкин― Слушайте, а мы же из-за коронавируса, в принципе, всякие пронзительные эти вопросы отодвинули на второй, третий план, хотя всё это продолжается.

А.Венедиктов― Кстати, запрет на приглашение 65+ на парад — это запрет на приглашение Путина? Ему 67. Ему нельзя?

А.Нарышкин― Так, не надо!..

А.Венедиктов― А что не надо? Секундочку!..

А.Нарышкин― Это мы сейчас можем разбираться, а как это режим самоизоляции.

А.Венедиктов― Как мы видим, очень хорошо режим самоизоляции. Мы видим, что люди соблюдают, потому что это их безопасность. Это же история, что это не безопасность Путина…

А.Нарышкин― Законопослушный гражданин Владимир Путин.

А.Венедиктов― Ну, он, я думаю, опасается. Он прекрасно знает риски. Дело не в возрасте, конечно. Я думаю, что заболевание Дениса Проценко произвело на него тяжелейший эффект…

А.Нарышкин― Он сам туда поперся.

А.Венедиктов― Он сам туда поперся, это правда. Я знаю, что ему было предложено другое. Ему было предложено через несколько дней лететь на вертолетике, как сказал Собянин. Он сказал: «А поехали сейчас». И я знаю, как ФСО мчалось и за 10 минут примчалось до его приезда. А ему пока объясняли, что туда, нельзя, нужно найти костюмчик. Был костюмчик уже, естественно, желтый. И тем не менее, это все тормозилось. Я же видел, как люди бежали. На съемках же это видно, я знаю, как выход президент, когда всё подготовлено, расставлены люди, сюда можно, а сюда нельзя. А тут… То есть это было не готово. Он сам туда, как ты говоришь, поперся.

А.Нарышкин― А вот эта удаль молодецкая, она…

А.Венедиктов― Она ему свойственна.

А.Нарышкин― Она зачем? Вы сами сказали, 65+, 67+…

А.Венедиктов― У него, насколько я знаю, насколько мне рассказывали — я же никогда в этих не принимал… — у него есть это личное понимание, как правильно себя продавать. Вот как Пикалево. Ему все говорили: Не надо ездить в Пикалево, не надо. На пожары — не надо. Это не только охрана. «Вы там будете раздавать деньги», — Кудрин говорил. Он же понимал Кудрин.

Когда была «Зимняя вишня», по-моему, он полетел. Ему все сказали, не надо. А что ты им скажешь? Ты должен утешать и гладить по голове. Деньги можно из Кремля дать. Пусть там губернатор… Он едет, он прекрасно понимает, как люди это будут воспринимать через ящик. И, я думаю, что это история ящика. Это мое мнение. Я думаю, что он понимал, что это в основном (не какой-то там московской тусовочкой) будет принято: «Ну, смельчак!» Ну, как получилось, так получилось.

А.Нарышкин― Подождите. О’кей, Путин смельчак, вот он в очаге инфекции. А вот эти все экономические проблнмы…

А.Венедиктов― Послушай еще раз. Ему очень важно после Крыма… Я же говорил, мне кажется, что после Крыма ему очень важно не чтобы его уважали, а чтобы его любили.

А.Нарышкин― Любили.

А.Венедиктов― Любили. Чтобы им восхищались. Потому что Крым, я считаю, что это с точки зрения большинства населения, что это исполнение мечты. Крым — это мечта. И это уважение или голосование НРЗБ «Вы исполнили нашу мечту». Человек, который исполнил твою мечту, у тебя к нему чувства, а не рацио. И он на этом играет, конечно.

И ты видишь, кода люди там действительно, не подставленные люди к нему в Крыму подходили, хватали за руки, это же не актеры были.

А.Нарышкин― Не фэсэошники. Хотя, может быть.

А.Венедиктов― Там есть актеры… Нет, я просто говорю, что вот с людьми переговори, со знакомыми скептическими, они Крым, вот всё… И он привык к этой любви. И вот сейчас он опять в эпицентре этого шторма был. Не получилось. Заболел Проценко. Поэтому его сейчас и нет — Путина. У него произошел фальстарт.

А.Нарышкин― Он болеет?

А.Венедиктов― Откуда же я знаю? Думаю, что нет.

А.Нарышкин― Мало ли, у вас там знакомые.

А.Венедиктов― Мои знакомые говорят, что нет. Но ты же понимаешь, в этих условиях… А ты болеешь? А ты проходил тест? И я нет. Вот мы же не знаем.

А.Венедиктов: У нас учителя не готовы. Это же другая профессия — вести онлайн-уроки

А.Нарышкин― У нас мало времени остается. Я вас попросил разобраться с историей. Проблема со школьным образованием.

А.Венедиктов― Это катастрофа. И катастрофа не совсем там, где она видна. Дело не в том, что у школьников нет гаджетов. Потому что набить железом можно. Давайте так: напрячься и набить железном, гаджетами можно. Собственно, говорили про этих пенсионеров, которые не хотят на свой телефон ставить… История в другом. У нас учителя не готовы. Это же другая профессия — вести онлайн-уроки. Это другая профессия. Я как учитель знаю. Ты должен взаимодействовать с классом, ты должен ходить между рядами, ты должен из замыкать друг на друге. Ты должен их социализировать. Как ты онлайн… Ты не умеешь социализировать. Нет, конечно, есть учителя, которые, наверное, умеют социализировать, но это другая профессия.

Поэтому я всем рекомендую вот эту книжечку прочитать. Это в «Библиотеке современной фантастики» 10-й том, те, кто читал. Ллойд Биггл-младший. «Какая прелестная школа!» Это как раз то время, когда всё образование онлайн, и прилетает учительница с Марса, которая пытается сделать класс, где дети собираются. Всё наоборот. Другая профессия. И не в этом проблема, что учителя не знают, как это делать.

А.Нарышкин― Спасибо огромное. Это Алексей Венедиктов со своим особым мнением сегодня взаимодействовал с классом зрителей интернет слушателей «Эха Москвы». Счастливо!