А. Соломин― Здравствуйте. И сегодня это «Особое мнение» Олега Сысуева, первого зампреда Совета директоров Альфа-банка, бывшего вице-премьера России.

О. Сысуев― Добрый день.

А. Соломин― Насколько я знаю, Альфа-банк ведь, поправьте меня, если не прав, попал в категорию банков, которые получают сейчас от ЦБ определенную сумму на выплаты беспроцентных кредитов для фондов зарплат.

О. Сысуев― Да, формально мы будем участниками этой программы и, по-моему, какие-то документы подписали с основным операторов этого проекта. Это государственный Внешэкономбанк, собственно, мы будем с ним иметь юридические отношения. И дальше мы будем смотреть, естественно, как расходовать эти деньги. И абсолютно точно мы не будем их тратить по списку, что называется. Мы будем смотреть на качество заемщика, потому что Внешэкономбанк покрывает только 75% риска, который есть. 25% риска нам надо брать на себя. И в этом случае нам надо будет оценивать заемщика с точки зрения его кредитоспособности. Да, безусловно, учитывая нынешнюю ситуацию, то, что он через какое-то время, когда закончится экономический спад, будет нормально функционировать.

А. Соломин― Объективно можно это сейчас оценить.

О. Сысуев― Непросто. Но поскольку мы, видимо, будем отдавать деньги, кого мы знаем, нашим клиентам. Мы нашу клиентуру знаем достаточно хорошо и можно определить, является ли это юридическое лицо уже не существующим, такое тоже может быть и ждать от него возврата денег просто не приходится. Либо у него есть хорошие перспективы для восстановления и дальнейшей успешной деятельности, которая будет в себя включать обслуживание и возврат этого кредита нашего в дальнейшем.

А. Соломин― А если предприятие обслуживалось, допустим, до этого банком, не попавшим в программу и хочет обратиться за помощью к тем банкам, которые располагают этими деньгами. Вы им откажете?

О. Сысуев― Нет, почему, мы будем рассматривать эти предприятия малого и среднего бизнеса в качестве потенциальных заемщиков так, как мы делаем со всеми обратившимися к нам клиентами.

А. Соломин― Но просто они будут в очереди отложены.

О. Сысуев― Не знаю. Не думаю, что у нас будет вот такая приоритизация. Наверное, да. Скорее всего, мы будем с большей охотой рассматривать заявки клиентов, которых мы хорошо знаем.

О.Сысуев: В одни руки мы можем давать сумму, которая соответствует параметрам МРОТ

А. Соломин― А вообще есть понимание инструмента. Кусок денег понятен, вот столько-то 150-130 млрд. А насколько, на какое это время, какие размеры. Есть ли ограничения на то, сколько давать в одни руки, грубо говоря. У вас есть это понимание?

О. Сысуев― Во-первых, в одни руки мы можем давать сумму, которая соответствует параметрам МРОТ, это же деньги, выделенные целевым образом. Не на какие-то иные цели, а на зарплату в период, когда эти компании работать не будут. Пока до самых деталей эта ситуация не ясна.

А. Соломин― Позвольте уточнить. Правильно ли я понял. Я предприниматель, я получаю от банка эти деньги в виде беспроцентного кредита. Но смогу выплатить только МРОТ на эти деньги.

О. Сысуев― Да.

А. Соломин― А если у меня люди получают 40-50 тысяч.

О. Сысуев― Не смогут, как мне представляется из существующих ныне документов выходить за параметры МРОТ. Они должны будут руководствоваться именно этой величиной.

А. Соломин― То есть по большому счету спасение утопающих все-таки дело рук самих утопающих.

О. Сысуев― Почему. В данном случае государство все-таки продемонстрировало существенный жест. Это 150 млрд. рублей. Которые государство готово потратить на эти цели. Правда, разделив риск с другими участниками рынка. Не только государственными банками. Альфа-банк – это частный банк. Поэтому, безусловно, мы будем очень серьезно оценивать риски при кредитовании в данном случае.

А. Соломин― А исключается вариант, что если вы, условно говоря, не сможете посчитать или будет слишком рискованная помощь…

О. Сысуев― Мы просто не дадим деньги, вернем это государству.

А. Соломин― То есть вы не можете эти деньги использовать для других целей.

О. Сысуев― Нет. Мы вернем эти деньги, потому что они должны быть использованы абсолютно точно целевым образом.

А. Соломин― Вы меня извините, что я повторяюсь, но важно уточнить. Вы не исключаете того, что вы можете вернуть эти деньги.

О. Сысуев― Да, мы не исключаем этого.

А. Соломин― Могу я спросить вас, если спросить обычного рядового россиянина, какие вопросы его заботят в связи с экономической ситуацией. Я практически уверяю вас, что очень серьезное количество людей скажут, рухнут ли банки, бежать ли мне уже в очередь за своими вкладами. Сегодня вы что можете сказать по крепости банковской системы и Альфа-банка в частности.

О. Сысуев― Что мы я ни сказал – это будут слова. И мне кажется тем, кто хочет разобраться в этой ситуации и посмотреть, кто на что вообще годен. Надо заглянуть в историю. Сколько лет существует финансовый институт на рынке. Кто у него акционеры. Какая история финансового института. Проходил ли он кризисы. Каким образом он их проходил. И мне кажется тогда станет, да, и в какой категории, ЦБ он за время расчистки банковской системы все-таки установил категории в том числе и системообразующих банков. Неслучайно. Почему эти банки в прошлый кризис, во всяком случае, они пользовались полномерной поддержкой государства. Предоставлялись субординированные кредиты. Которыми банки пользовались и так далее. Таких банков немного. Их чуть больше десятка. И все бы это не называя отчеств и фамилий, я бы посоветовал тем, кто интересуется этим вопросов, а сейчас масса вопросов подобных задают. Изучить эту ситуацию и ответить себе на эти вопросы. Кстати, Альфа-банку – 30 лет.

О.Сысуев: Для Альфы характерно, что она после любого кризиса выходит еще более сильной

А. Соломин― Это как бы намек уже.

О. Сысуев― Это намек. Это был и 1997 год, и 2008 год, и 2014 год.

А. Соломин― Тяжело было.

О. Сысуев― И очень яркое поведение, я тогда в банке не работал, поэтому не могу ни в коей мере себе приписать заслугу. Просто в 1998 году акционеры вместо того, чтобы закрывать приток клиентов, закрывать кран выдачи денег в банках. Наоборот увеличили рабочий день, подкрепили банк собственными личными деньгами. И банк прошел этот кризис и вообще для Альфы характерно, что она после любого кризиса выходит еще более сильной.

А. Соломин― Но на всякий случай уточню. Сейчас вы каких-либо признаков паники не видите.

О. Сысуев― Первоначально было движение заметное. Но не значительное. Когда люди пошли забирать в основном валютные вклады. Эти вклады перемещались в ячейки банковские. Вот теперь такого потока нет. Я буквально в пятницу обзванивал все регионы, в том числе задавал этот вопрос, все отметили, что сейчас они не замечают какой-то неординарной активности по этому поводу.

А. Соломин― Но для банка это создает какие-то проблемы серьезного масштаба.

О. Сысуев― Нет. Мы первоначально задумались о наличии у нас валюты. Реальной. Потому что если началось бы движение массовое, нам необходимо было иметь достаточное количество денег, чтобы людям отдавать. Консультировались и с ЦБ, с нашими коллегами из других банков. Но сейчас не видим никакой необходимости на этот счет.

А. Соломин― Вопрос с кредитами, но уже не под зарплаты. Я читаю на агентстве ТАСС: ЦБ дал рекомендации банкам и микрофинансовым организациям о предоставлении кредитные каникул россиянам. Президент в своей речи затронул этот вопрос, предложил все-таки помочь тем россиянам, которые оказались в тяжелой ситуации с кредитами. И вот что говорит ЦБ: в случае невозможности удовлетворения требований заемщика в связи с его несоответствием требованиям закона, рекомендуем кредитору проводить реструктуризацию кредитной задолженности в рамках собственных программ. Что это означает для обычного гражданина, который не может выплатить кредит?

О. Сысуев― Для обычного гражданина надо разобраться в этом вопросе. Но то, что сейчас принято на законодательном уровне, а мы знаем, что то, что если у кредитора год к году месячный доход упал более чем на 30%, он сможет это доказать. То он претендует на эти кредитные каникулы. В том числе определены суммы, до которых это возможно. По различным продуктам, связанным с потребительским кредитованием. С ипотекой. И так далее. И на основании этих уже чисел и фактов, люди могу иметь с нами взаимоотношения. Там еще есть много что требуется уточнить. Каким образом люди в условиях самоизоляции будут бегать по налоговым инспекциям, доставать справки, как они будут общаться. Нам кажется, что это необходимо сделать в том числе с помощью налоговой инспекции. Разрешить по согласованию с клиентами…

А. Соломин― Налоговая инспекция тоже должна участвовать в этом процессе.

О. Сысуев― Да. Потому что мы по согласованию как нам кажется с клиентом должны иметь по его согласию возможность запрашивать налоговую инспекцию о выполнении этого параметра. Что у него упали доходы до такого уровня, который бы позволил ему претендовать на реструктуризацию. Надо сказать, что и сейчас законодатель определил, что мы должны рассматривать ухудшение финансового положения, скажем, ипотечного клиента. И мы идем на это. До того, как был принят этот закон, постановление правительства РФ, Альфа-банк выступил с инициативой и мы объявили кредитный карантин так называемый. Понимая, что люди не смогут платить. Мы добросовестным клиентам, которые аккуратно оплачивали свой долг и которые обратились к нам в связи с тем, что у них ухудшилось финансовое положение ввиду пандемии, мы идем в одностороннем порядке до решения законодателей и правительства, шли навстречу, чтобы реструктурировать эти долги.

А. Соломин― А можете пояснить, что такое реструктурировать, потому что не все, наверное, понимают. Это же не прощение долга.

О. Сысуев― Об этом очень четко сказал руководитель ЦБ, что эти ни в коем случае не прощение долга. Это просто договор с клиентом о том, что он на какое-то время, до 6 месяцев освобождается от обслуживания этого долга. Но потом он, начиная с учетом того, что не заплатил в эти месяцы, оплачивает этот долг. Конечно, людям, которые имеют возможность, им гораздо более выгодно платить в этот период.

А. Соломин― Чтобы не откладывать на большие суммы.

О. Сысуев― Да, и не попадать в ловушку некредитоспособности. И посмотрим, как ситуация будет развиваться. Пока трудно оценить востребованность этого дела. И поток, и механизм реализации. Будем смотреть, будем на практике изучать и по ходу подстраиваться.

А. Соломин― Очень интересный момент с ипотечниками. Там на кону квартиры или жилье, в котором возможно уже живут. Если я вас правильно понял, в первую очередь все зависит от репутации клиента.

О. Сысуев― Да, чтобы был законопослушным и аккуратно платил эти платежи в ту пору, когда его финансовое положение не было сложным.

А. Соломин― А можете вы сделать прогноз по тому, сколько…

О. Сысуев― Ой, нет. Я не скажу. Тем более у разных банков очень разные ипотечные портфели. Портфели потребительского кредитования. Например, в постановлении правительства определено, по-моему, что максимальная сумма, которая подлежит реструктуризации по ипотеке, по-моему, полтора миллиона рублей. Для нашего банка, для нашего портфеля мне кажется эта цифра не очень большая. У нас банк все-таки для более состоятельных клиентов. И это касается и потребительских кредитов. И ипотечных. Но никто не сталкивался с этой ситуацией, только эмпирическим путем можно будет оценить, что это будет стоить и как это будет работать.

О.Сысуев: Мы не приостановили вообще работу отделений, работу подразделений, которые должны участвовать в расчетах

А. Соломин― Еще вопрос по банку. Вы сказали, что клиенты у вас не широкое население, а более богатые, я позволю себе переделать под свой лад. Есть ли проблемы с тем, что закрываются коммуникации, что у вас с отделениями, чтобы люди не могут попасть…

О. Сысуев― Спасибо. Это очень важно сейчас сказать об этом. Потому что банки были поименованы и президентом, и постановлением правительства как организации, работающие с непрерывным циклом. И мы в силу этого не приостановили вообще работу отделений, работу подразделений, которые должны участвовать в расчетах. Расчеты никто не останавливал. Должны обеспечивать это. Конечно, мы очень большое количество людей перевели на удаленный доступ. Я думаю, один из эффектов этого кризиса, который дай Бог, мы хорошо пройдем, будет осознание того, что у нас, оказывается, масса людей могут выполнять свои функцию на дому. Чего, собственно, мы добивались и осуществляли этот проект. Но вот не было счастья, да несчастье помогло. Я думаю, все поймут объем работы, которую можно делать, не тратя деньги банка на аренду офиса и так далее. У нас некоторые отделения работают. Не все. Мы оставили только отделения, которые отличаются достаточно большим трафиком и сократили количество сотрудников в отделениях. И, безусловно, оснастили им всем необходимым для того чтобы и они не находились под риском заражения. И клиенты были спокойны, когда они общаются, приходя в отделения с нашими сотрудниками. Безусловно, тоже время покажет, насколько сейчас трафик очень сильно упал. За первые дни. Мы дальше будем мониторить эту ситуацию, смотреть, конечно, держать просто так сотрудников на работе мы не будем. Мы будем строго действовать в силу необходимости обслуживания наших клиентов.

А. Соломин― Как раз на примере этого слушателя можно будет ответить на то, что будет с клиентами банка. Анна60 спрашивает: «Я являюсь зарплатной клиенткой Альфа-банка, имею потребительский кредит и кредитную карту банка. За всю многолетнюю историю я не имела ни единой просрочки по платежам. И ваш банк неплохо на мне зарабатывал. Но теперь у меня возник вопрос. Что будет происходить в случае потери работы в связи с COVID-19».

О. Сысуев― Безусловно, Анна будет являться клиентом. А обстоятельства снижения дохода мы будем очень серьезно рассматривать, и если действительно потеря работы будет связана с тем, что компания закрыта, либо сокращено количество работников, мы пойдем навстречу.

А. Соломин― Понятно. Чуть более шире возьмем. Как бывшему вице-премьеру вопрос. Вот те меры, которые сейчас озвучены, они вам понятны? Они с вашей точки зрения в какой категории. Недостаточной, достаточной, излишней.

О. Сысуев― Вы знаете, я хотел бы все-таки сделать ремарку. Были сложные времена, когда я работал в правительстве. Кстати, нефть тогда была 9-12 долларов за баррель.

А. Соломин― Почти как сейчас. Urals, во всяком случае.

О. Сысуев― Пока краткосрочно она была, по-моему, 14. Сейчас уже нет. И долги по зарплате бюджетникам составляли без всякого коронавируса 3-4 месяца. И не платили пенсии по той же системе. Не все же попадать в такую ситуацию, в которую нынешняя наша власть попала. Это двойной, если не тройной удар: с одной стороны падение цены на нефть, с другой стороны эпидемия, которая заставляет предприятия, которые должны платить зарплату и налоги, я бы вот не стал говорить, что я умнее людей, находящихся у власти и у меня есть какие-то гениальные рекомендации на сей счет. Поэтому с этой поправкой я просил бы учесть мое мнение. Я просто вижу, что происходит в мире. У нас есть резервные фонды, они достаточно большие. Сейчас часть из них тратится на рынке для того, чтобы поддержать национальную валюту. И как мне кажется это одно из основных направлений, которые для наших денежных властей представляется в период кризиса. Удержать макроэкономическую ситуацию в возможно более приемлемом виде. Но другие страны они поступают немножко по-другому. Они помогают конкретным людям. И они, конечно, программа, мы не США и экономика у нас не такая сильная как в США. Но все равно представить себе 4 триллиона программ финансовой помощи и компаниям, и людям – это что-то. Это огромные. Но я все-таки предполагал в этой связи, что гораздо более усилий должно быть направлено на помощь конкретным людям. Малоимущим, людям, которые в эти каникулы, объявленные правительством, если правительство объявило каникулы, оно должно участвовать в финансировании этих каникул. Это, конечно, не праздник, но вынужденные каникулы правительство должно оплачивать. Потому что кто будет из своего кармана, частник платить – наверное, нет. И мне кажется, что в этом смысле больше бы я сконцентрировался на этом. А не на поднятии налогов. Видите, что происходит. В послании президента даже были пункты, которые говорили об увеличении налоговой нагрузки. И на людей, на вклады и так далее. По-моему, ни одна страна мира…

А. Соломин― На проценты с вкладов больше миллиона.

О. Сысуев― …в этой ситуации не делала подобного рода действий, как мне кажется.

О.Сысуев: В послании президента были пункты об увеличении налоговой нагрузки. Ни одна страна не делала подобного

А. Соломин― Просто в сознании людей малоимущие здесь совершенно не обложены этим налогом. У них нет никаких миллионов на счетах. Они видят, что государство стрижет немножко с наших богачей.

О. Сысуев― Малоимущим помогают те, кто зарабатывают деньги. Впрочем, как и пенсионерам. У нас же солидарная система пенсионного обеспечения. А сейчас что происходит. В этих же предложениях сказано то, что сокращаются платежи в социальные фонды, в том числе в Пенсионный фонд. Значительным образом сокращаются. И я все думаю, еще такая дырка образуется в Пенсионном фонде по убытию этих поступлений. Они, наверное, тоже будут закрываться за счет ФНБ.

А. Соломин― Должны. ФНБ для этого и создан.

О. Сысуев― И ясно, что уже надо, видимо, забыть про национальные проекты и про то, что мы запустим экономику через эти национальные проекты на какое-то время. Нам надо выживать. И как мне кажется, собственно, для этого резервные и другие фонды существуют, что надо помогать людям именно в этой ситуации. Да, макроэкономическая ситуация важна, мне кажется, мы много говорим о том, что здоровье человека, благо человека для нас самое главное. Но надо сейчас мне кажется, эти лозунги претворить в жизнь.

А. Соломин― Может просто опасаются, как бы не было хуже. А фонд уже растратят к тому времени. Сейчас деньги нужны решительно всем. И бизнесу, и гражданам.

О. Сысуев― У нас еще есть возможность. Есть возможность заимствований внешних. У нас очень низкий государственный долг. Это большая заслуга, конечно, в том числе и нынешних властей. Многих ее представителей. Что за это время у нас государственный долг стал очень маленьким. Мне кажется, что для этих целей вполне возможно и занять денежки.

А. Соломин― Мы сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы.

НОВОСТИ

А. Соломин― И сегодня гость студии «Эхо Москвы», канала RTVi, Ютуб-канала «Эхо Москвы», канала «Эхо Москвы» в Яндекс-эфире — Олег Сысуев, президент и первый зампред Совета директоров Альфа-банка и бывший вице-премьер правительства РФ. И мэр Самары. В прошлом.

О. Сысуев― Да. Было такое. Когда Конституцию принимали первую.

А. Соломин― Мы в перерыве успели обсудить, что А1 — это структура, в которую входит Альфа-банк. Выделила один миллиард на помощь с эпидемией коронавируса. И успели сказать, что эти деньги, давайте я за вас не буду говорить.

О. Сысуев― На самом деле А1 — это инвестиционная компания, которая работает в одной группе с Альфа-банком. С общими акционерами. И по предложению акционеров и менеджмента компании было принято решение направить всю годовую прибыль этой компании А1 на решение проблемы с коронавирусом. И мы достаточно разумно сочли, что кто может лучше указать направление как не оперативный штаб во главе с ответственными руководителями медицины в том числе. И людьми, знающими, что происходит. Они нам настоятельно рекомендовали эти деньги направить на помощь пенсионерам, малоимущим, кто вынужден сидеть дома, не работать и находиться в очень плохих условиях. Живыми деньгами. Мы спросил, как же так, есть ли инфраструктура. Нам сказали, что есть. Это не коммерческая организация, что нас порадовало, что именно НКО, у которой есть региональная сеть и там работают молодые люди, которые готовы разносить эти деньги конкретно по квартирам. Они знают, кому помогать в том или ином городе, регионе. И мы заключили соответствующие юридические документы и решили пойти по этому пути.

А. Соломин― А почему такой, на мой взгляд, странный путь. Пенсионеры они при всем уважении, действительно…

О. Сысуев― Речь не шла только о пенсионерам. Речь шла о малоимущих в большей степени. Кто нуждается в помощи. Кто является объектом внимания социальных работников.

А. Соломин― Просто мне казалось, что сейчас под удар попали те люди, которые либо сами держат средний и малый бизнес. Либо работают за средний и малый бизнес, которые теряют доход, особенно в сфере услуг, например. Разве это пересекающиеся категории.

О. Сысуев― Нет. Безусловно, для той категории, о которой вы говорите, вот о них позаботилось правительство и именно этой категории они хотят выплачивать те самые 150 млрд. рублей зарплату в тот период, когда они не могут работать, производить что-то, получать доход. И таким образом платить зарплату. Это вот эта категория. А мы по рекомендации оперативного штаба этот миллиард будет потрачен, надеюсь, очень эффективно для людей малоимущих, которых знают в регионе, социальные работники и так далее.

А. Соломин― Но это будут прямые денежные… Какие-то доплаты.

О. Сысуев― Возможно, в некоторых случаях это будет покупка продуктов. Возможно, это будут прямые деньги, возможно будут деньги, которые будут необходимы для оплаты коммунальных услуг и так далее.

А. Соломин― На самом деле в пандан история из Сахалинской области. Губернатор местный Валерий Лимаренко предложил создать так называемую кассу взаимопомощи. Если все желающие сегодня примут участие в создании кассы взаимопомощи, скинутся по 25 тысяч рублей – наберется порядка 500 миллионов рублей. Этих денег вполне хватит, чтобы поддержать людей. Как вы относитесь к таким инициативам?

О.Сысуев: Солидарность – это не то, что сейчас главенствует в нашем обществе

О. Сысуев― Мне кажется любая инициатива сейчас, которая подразумевает проявление солидарности, она полезна. Другое дело, будет ли она реализована на наших просторах. Потому что солидарность, несмотря на то, что нашему народу приписывают качества соборности, коллективизма и так далее. Этих слов очень много, особенно у лидеров коммунистического движения. Мне кажется, что солидарность – это не то, что сейчас главенствует в нашем обществе. Если такие проекты будут реализовываться, то мне кажется, это будет очень хорошо, это будет путь и правильное направление движения.

А. Соломин― Просто мне кажется, очень многие сейчас обращаются к государству. И справедливо возможно говорят о том, что это забота государства. Это и так наша коллективная касса взаимопомощи. Государственные деньги.

О. Сысуев― Вы имейте в виду, что с течением времени у нас не только был уменьшен государственный долг, и не только были наращены резервы и ФНБ. Но с течением времени у нас произошел процесс, когда государства стало очень много везде, в экономике в том числе. У нас бюджетная страна. У нас главные наши компании, налогоплательщики это государственные компании. У нас практически банковская система на 85% — это государственная банковская система.

А. Соломин― Но согласитесь, нельзя остаться государством в экономике и уйти государству в вопросе помощи.

О. Сысуев― Вот именно. Поэтому люди и просят у государства. А у кого им еще просить. Конечно, это очень отрадно, что не только Альфа-группа и компания А1. Но и другие компании мне кажется, тоже предлагали свои какие-то вещи, связанные с денежными пожертвованиями. С предоставлением своих ресурсов для разрешения проблемы. Но так получается, что да, государство у нас по факту должно отвечать за все.

А. Соломин― Вам тут задают вопрос, он немножко в сторону. Вы тех людей, которые получают 17 тысяч, к какому классу причисляете.

О. Сысуев― Я не представляю себе не то что в Москве, а как в Самаре жить на 17 тысяч. По-моему, это бедность.

А. Соломин― Это уже бедность.

О. Сысуев― Мне кажется да.

А. Соломин― Это даже больше, чем минимальный размер оплаты труда.

О. Сысуев― Мне кажется, что это очень мало. Я, во всяком случае, не пробовал на такие деньги жить. И у меня, честно говоря, желания даже нет попробовать жить на эти деньги. Мне кажется это очень тяжело.

А. Соломин― Предсказывают серьезное уменьшение реальных доходов даже больше, чем по уровню 2014 года. Об этом говорят экономисты. И РБК цитирую в данном случае. У вас какое ощущение на ближайшую перспективу. Нас действительно ждет очень серьезный большой экономический кризис.

О. Сысуев― Все прогнозы, которые в том числе делаем мы и другие экономисты, говорят о том, что падение будет от минус 2,5% ВВП, даже некоторые говорят про 4% падение. До того, что мы будем жить в состоянии нулевого роста ВВП. И я скорее соглашусь с пессимистическими прогнозами. Никто не жил в такой ситуации, никто не представляет, сейчас очень много об этом пишут всякие разные прогнозы, когда закончится эпидемия. Когда мы выйдем из кризиса и договорятся по нефти и так далее. Но все это прогнозы и я все-таки бы как, в общем, было на самом деле как мне кажется достаточно рационально, смотрел на пессимистические варианты и готовил себя именно к ним. Если это не будет сбываться, мы будем гораздо более веселей и счастливей.

А. Соломин― А если говорить о пессимистическом прогнозе. Я встречаю очень много в Интернете сравнений с тем, что ну вот, наступает для нас начало 90-х, 1992 год. У вас есть такое ощущение, вообще корректно ли сравнивать с тем периодом?

О.Сысуев: Изоляция людей, как мне кажется, приведет к снижению преступности

О. Сысуев― Я понимаю так, что те, кто говорят про конец 80-х и начало 90-х – они говорят о том, что это будет серьезнейшим образом подрывать авторитет власти. Это будет предвестником изменения политического режима. И так далее. Пока мне так не кажется. Но ситуация в этом отношении будет ухудшаться. И будем смотреть, что будет происходить дальше.

А. Соломин― По поводу людей. В Италии некоторое время назад поговаривали о том, что вот-вот начнутся бунты. Там даже, по-моему, случаи какие-то были мародерства, грабежей. Ухудшение серьезное экономической обстановки повлияет на социальную жизнь, на безопасность, в конце концов, на бандитизм. Увеличение преступности. Есть такие риски?

О. Сысуев― Дай Бог, чтобы этого никоим образом не реализовалось. Но, по-моему, сам карантин, изоляция людей она как мне кажется, надо, конечно, смотреть на полицейскую статистику, приведет к снижению преступности. Закрытие многих заведений, которые были пунктами определенного риска с точки зрения нарушений правопорядка. И так далее. Когда люди сидят по домам и пройдите по Москве, что называется. Мне кажется, что наоборот будет снижение. Если, конечно, ситуация не придет к тому, что будет дефицит товаров. Будет дефицит коммунальных услуг или чего-то еще. Но я такой ситуации не жду. Поэтому мне кажется, что будет улучшение ситуации этой.

А. Соломин― А увеличение режима самоизоляции не повлияет на проблемы. Говорят уже семейные какие-то отношения портятся. Мало ли какие дела внутри творятся. Это же тоже для людей очень тяжело пережить.

О. Сысуев― Если у людей портятся отношения вследствие того, что они находятся вместе – значит это плохие семьи. Я думаю. И, может быть, им как раз выпало испытание для того, чтобы себя проверить. Если они не выдерживают – ну что же.

А. Соломин― В Новой Зеландии обрушили сайт полиции, прочитал я эту новость на сайте Newsru.com. Доносами на тех, кто не соблюдает карантинный режим. Около 9600 доносов было за первые два дня работы этой системы. Полиция предложила жаловаться. Но у нас слово «донос» имеет очень негативную коннотацию. Вот вы как относитесь к такому проявлению гражданского активизма.

О. Сысуев― Да, совершенно правы, что в западном мире доносительство, в нашем варианте стукачество – нормальная норма жизни. Которую люди, если ты едешь по дороге, и например, выбросил в окно огрызок яблока, то в 9 случаев из 10-ти ты будешь остановлен полицией, потому что на тебя донесли.

А. Соломин― Тот, кто ехал сзади, позвонил, сообщил.

О. Сысуев― Да, что ты загрязнешь территорию. Мне буквально сегодня одна из наших руководительниц рассказала, что у нее дочь замужем за итальянцем, они живут в Италии. Где-то за городом, виноградники есть. И дочь в изоляции. Поддержать свое физическое состояние – бегает там. По виноградникам. Там никого нет, никого не видно. И буквально днями ее подкараулила полиция, остановила, и видимо, будет крупный штраф. Соседи донесли.

А. Соломин― Так это нормально или нет, чего же хорошего в этом.

О. Сысуев― А если она нарушает режим, мне кажется нормально и общество…

О.Сысуев: У нас почему-то считают, что начальники говорят вещи правильные, но не для нас

А. Соломин― А общество не разрушается этим?

О. Сысуев― Нет. Не разрушается. Наше наплевательское отношение к законам – вот это разрушается точно. Вы помните, когда объявили нерабочую неделю, часть народа рванула в Сочи на неделю и наши партнеры инвестиционных компаний зафиксировали всплеск пассажиропотока. А мы почему знаем – потому что страховки АльфаСтрахования, который является лидером по туристическим страховкам, они резко пошли вверх. А часть людей – хорошая погода — на шашлыки. И мы видели картинки эти в Интернете. Все снимали и так далее. И никто ни на кого не доносил.

А. Соломин― А часть улетели за границу. И теперь нуждаются в помощи государства. И вы тоже считаете, что они виноваты?

О. Сысуев― Да. Абсолютно.

А. Соломин― Но они уехали. Им дали уехать. Они уехали тогда, когда это можно было.

О. Сысуев― Мне кажется, что они уехали тогда, когда уже были призывы ограничить перемещение. Наверное, должны были ощущать риски и брать ответственность на себя.

А. Соломин― У них билет дорогой на всю семью. Я видел сумму, у некоторых до 20 тысяч рублей.

О. Сысуев― А вы сейчас спросите у них, как бы они поступили, зная, что с ними будет такое происходить.

А. Соломин― Они же не знали, что…

О. Сысуев― Они наверняка ответят, что мы бы никуда не полетели. Это опять-таки наша национальная доблесть быть задним умом сильными.

А. Соломин― Мне кажется, что перекладывать на них всю ответственность…

О. Сысуев― Мы знаем, что сейчас эти два дня паузы были в перевозках. Как раз для того, чтобы посчитать, сколько там у нас людей находится. И представлять себе объемы перевозок. И сейчас, насколько я понимаю, этот процесс вывоза застрявших там людей будет, с сегодняшнего дня уже начался.

А. Соломин― Как-то у вас интересная позиция. На стороне государства здесь оказались. Сами виноваты, сами ходите на шашлыки. Мне кажется, что общество немножко по-другому. Да, они поступили так, потому что им никто не запретил. Они ходили на шашлыки.

О. Сысуев― Был призыв очень ясный мэра города. Ограничить общение, встречи и так далее. У нас почему-то считают, что начальники говорят вещи правильные, но не для нас.

А. Соломин― Понятно. Спасибо большое. Напомню, что сейчас будут в эфире новости. А в семь часов в программе «Особое мнение» будет Алексей Венедиктов с Алексеем Нарышкиным. Не пропустите, обязательно приходите в эфир. И далее у нас по плану «Полный Альбац» с Е. М. Альбац. Евгений Ройзман в своей программе. Это была программа «Особое мнение». У нас в гостях был Олег Сысуев, президент и первый зампред Совета директоров Альфа-банка. Спасибо большое.

О. Сысуев― Спасибо.