Особое мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день! С вами Татьяна Троянская. Это программа «Особое мнение». Сегодня с нами по Skype Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель – Лев Моисеевич, добрый день!

Л. Щеглов― Доброе утро!

Т. Троянская― Вы же дома? Первое, что интересует наших слушателей, – это картины. Что это?

Л. Щеглов― Это картины современного художника, который мне просто нравится. Назову его, не считайте это рекламой – Валерий Лукка. Его картины мне близки в силу профессии, размышлений: они очень эротичны (не сексуальны в плотском плене). Кажется, они в моем кабинете уместны.

Т. Троянская― Хотелось бы дальше рассуждать с вами на темы эротичности и сексуальности, но у нас на повестке дня – коронавирус. Вас ждут наши слушатели, потому что им нужны какие-то слова успокоения от вас. Но давайте сначала об обращении президента: до 30 апреля, по большей части, население России отдыхает – для вас это было неожиданно?

Л. Щеглов― Я в онлайне не смотрел, потому что я разумом примерно понимал, что будет. Потом я посмотрел в записи для того, чтобы, естественно, оценить нюансы – интонацию, акценты. Форма не менее важна содержания. Если говорить честно, то моё рациональное и разумное осталось тем же (я ничего другого и не ждал), но эмоционально – я был потрясен. Потому что у нас, и во всём мире, положение чуть сопоставимое с тем, что перенесли наши родители – с войной. На фоне этого я не услышал ни слова поддержки простого человека – Иванова, Петрова, Сидорова – ни слова. Но мы же следим за тем, что происходит в мире? Мы должны оглядываться и делать выводы? Ведь «ненавидимая» нами Америка даёт 1200$ на каждого взрослого и 500$ на ребёнка – то есть у семьи на руках около 200 тысяч рублей это не разовая история, будет повторятся – так намного легче, благороднее, достойнее пережить то, что происходит. Хорошо, пусть это делают богатые американцы – но такая практика используется и в других странах. Даже в Казахстане, в котором намного больше финансовых, политических и культурных проблем. Поддерживать человека, который это государство кормит в виде налога, – форс-мажорная функция государства.



Если всё делается честно, человек не кладёт себе в карман ни один рубль, не отщипнув от него государству. Это меня потрясло – не случилось того, что нужно. Особенно потому что у нас есть два грандиозных фонда, которые возникли у нас в жирные годы благодаря Кудрину: более 500.000.000.000 $. А для чего они, если их сейчас не раскассировать на помощь людям, попавшим в тяжелейшие, бедственное положение?

Т. Троянская― Может быть в коим-то веке Президент был честен? Ничего не пообещал. Он же отдал полномочия в руки губернаторов – то есть перевёл стрелки на регионы.

Л. Щеглов― Региональные власти не имеют права распоряжаться федеральными фондами. Это всё равно, что если бы я своего соседа Ивана Ивановича Сидорова назначил бы ответственным за то, что произошло во всем мире – это бессмысленно. Президент громадной страны – грандиозная должность. Я не понимаю, что это: лукавство? или человек, действительно, живёт на другой планете, в другой галактике? Когда говорится строгим голосом, что 70-80% зарплат или вообще вся зарплата будет сохранятся – а ничего, что у нас по официальной статистике довольно большое количество людей заняты в сфере малого и среднего бизнеса? У меня есть приятель, который считает рубли, чтобы на плаву оставаться – а Президент его обязывает сохранять заработную плату. Каким образом? Кредит ему никто не даст. Ему грозит банкротство. Что это такое? Полиграфия, парикмахерские, мелкое производство, швейные цехи, салоны красоты…Всё опрокинулось, их никто не может поддержать кроме государства.

Мне это напоминает случай из детства, когда в начальной школе надо мной нависала учительница с железной линейкой и говорила металлическим голосом: «Читай с выражением» – и тут тоже: читает с выражением, но ни на кого это не действует. Мы все вместе, главное для нас – человек, добьёмся, всё будет – общие слова, а реальная ответственность скинута на губернаторов, вы правы.

Потом давайте разбираться, что это за новое литературное выражение – режим нерабочих дней. Мне объяснили юристы: очередное нарушение закона, потому что это не юридические термины – ситуация требует введения чрезвычайной ситуации, в которой государство просто обязано поддерживать людей и мелкий бизнес. Вот так мы выкручиваемся. А по началу же мы смеялись от выражения рост падения рубля – что в голове простого запутанного человека фиксируется как рост. Этот новояз привёл к тому, что страшной ситуации нас запутывают – это режим самоизоляции, это будто вы сами решили – почему государство тогда должно вас поддерживать? Я в ответ скажу – почему тогда оно имеет право штрафовать?

Т. Троянская― Непонятная ситуация со штрафами. Юридически они не могут штрафовать, потому что карантина нет. Это всего лишь настоятельная рекомендация.

Л. Щеглов― Я о том и говорю. Мы с вами об этом ни раз говорили: система научается обманывать человека (не иногда), а систематически вешать лапшу на уши, заменять понятия, что приводит к сегодняшнему дню. Поэтому ч теперь глубоко убежден, что это всё не случайно. Если наш глава искренне, насколько мне кажется психологически (по мимике, жестикуляции, интонации), заявлял, что человек, который зарабатывает 17.000 рублей, является средним классом (хотя это было давно, в довирусные времена), то, конечно, он готов выразительно сказать, что требует от всех сохранять зарплату. Как можно требовать от разоренного этого? То есть миллионов 30 человек надо будет посадить? Они ведь физически не смогут выполнить указ. Всё-таки я усвоил с детства, что чтение с выражением – ерунда, и твои интонационные, поведенческие особенности должны соответствовать эмоциональному переживанию. Неуместно с выражением хихикая говорить о смерти литературного героя – а тут полное рассогласование. Суровая и важная интонация, пожелания здоровья – и нулевое содержание.

Т. Троянская― Тем не менее мне интересно ваша оценка. Как психологически эти рекомендации действуют на людей? Я приведу пример, мне подруга звонит и спрашивает, мол, может ли она отвезти продукты своей маме: вдруг её кто-то остановит. И я ей задаю вопрос: «Тебе страшно выходить от того, что ты боишься заразиться, или от того, что тебя накажут?» И она честно растерялась – но скорее первое. Понимаете, страх штрафа – это же ненормально.

Л. Щеглов― Да, но это адекватно сегодняшней ситуации, потому что, к сожалению, государство, согласно марксисткой теории, – аппарат насилия. Но в последние годы наше государство эффективно только в насилии. Вы можете навскидку предложит хотя бы 2-3 закона, которые давали бы возможность человеку дышать, развиваться, расширяли бы его теоретические возможности и права?

Т. Троянская― Нет, я даже знаю, что появляются новые, которые уходят от этого всё дальше и дальше.

Л. Щеглов― Они настолько привыкли к роли охранников, что просто разучились делать другое. Только запретить, наказать, ограничить, привлечь, усилить. Так что ваша подруга адекватно реагирует. И уж, если мы говорим об этих замечательных людях, которые олицетворяют власть, у меня возникает простейший вопрос: наши родители, бабушки, которые перенесли войну и даже в тылу зачастую собирали деньги, колечки, цепочки, брошки на которые делались танки с подписью благодаря кому он появился, а депутаты, министры, чиновники, которые за время правления Путина возросли в два раза, ничего не сдают? Где помощь от них сегодня? Нечего говорить о завтра. Хотя бы ползарплаты, которые исчисляются миллионами, не считая преференции, машины, яхты, виллы, квартиры… – где это?

Т. Троянская― Может, мы доживем до этого?

Л. Щеглов― Конечно, они ещё будут учить нас любить Родину.

Т. Троянская― Не без этого, мы привыкли. А если честно, Лев Моисеевич, вы ждали чего-то другого?

Л. Щеглов― Нет. Разумом другого не ждал. Но эмоционально – я же, как и все человек – я реагирую, потому что некоторые вещи совсем бесстыдные, сверхциничные. Но мы же не насекомые. Мы люди.

Т. Троянская― Это правда, да. Сегодня ВЦИОМ приводили цифры: оказывается, больше люди боятся не пандемии, а её последствий. У нас Дмитрий Травин давал оценку ситуации – и экономист пока не может сказать, как будет развиваться экономика, потому что есть несколько сценариев. На ваш взгляд, нужно ли сейчас, когда мы находимся в пандемии, волноваться о том, что будет в будущем? Или жить сегодняшним днем?

Л. Щеглов― Я полностью согласен с Дмитрием Травиным – он дал честный ответ: никто не может знать. Вспоминается цитата Черномырдина: очень трудно прогнозировать…особенно будущее. Прошлое как-то полегче прогнозировать, правда? Конечно, мы существа разумные и должны ярко представлять: первое, душевной и искренней надежды на власть нет (надо зафиксировать без заглатывания рук и истерик) – они не хотят; второе, усиливаются психические, депрессивные расстройства, чувства тревоги, суицидальные настроения; третье, нужно отдавать отчет, что может появится большое количество просто нищих. Мы совершенно забываем о тех, кто метет улицы, возит нас на такси – люди несчастные более чем мы, другой культуры. Каким образом они будут наполнять свои желудки? Что для этого они могут делать? Я думаю, полицейское начальство не обманывается на этот счет: будет усиление преступности, деградационных процессов. Будет больше психосоматических расстройств (инфарктов, инсультов). То, что я об этом сейчас говорю, не нагнетание, не упадничество – это разум. Если я вам скажу, что после вируса все ринуться в пляс, восстановят за четыре дня экономику, свое материальное состояние – я буду безумен или клиническим идиотом. Это реальность, к который мы должны быть готовы.

Т. Троянская― Лев Моисеевич, но всё-таки про депрессии и нервные расстройства – можно же что-то с собой делать, чтобы этого избежать? ОТ вас ждут рецепта.

Л. Щеглов― Простейшие словечки очень мудры: блажен, умеющий найти хорошее в плохом. Вроде бы абсурд, как это можно сделать – можно. И мы знаем, что и во время Великой Отечественной войны, Гражданской войны, революции, в концлагерях были худшие и лучшие дни. Была любовь, творчество. Мы должны, находясь в самоизоляции, соблюдать психогигиену. Во-первых, мы же всё время стенаем: у родителей не времени, чтобы заняться детьми – так вот есть отличная возможность: играйте с ними, читайте хорошие книги, обсуждайте это, восполните. Возобновите жизнь внутри ближнего круга – про дальний круг, про правительство и правителей, мы уже всё знаем.

Во-вторых, безусловно нужно структурировать свой день. Если вы встаете и ноете, что не знаете, что вам делать – план вам поможет, пусть это будет список из трех пунктов, даже самых абсурдных и простых. У нас много желаемого, но не сделанного – читайте, пишите, выкидывайте ненужное, сортируйте нужное. Это нужно превратить в работу.

В-третьих, сегодня именно то момент, когда можно убрать от себя опостылевших пропагандистов, которые сеют только злобу, ненависть и безумие – вместо них лучше медитация, аутотренинги, логичное самовоздействие.

И последнее: мы говорили о будущем, что приносит много напряжения – но надо вспомнить, что и будущее не на всегда, у каждого оно своё. Надо заниматься тем, что в психотерапии называется позитивное перепрограммирование: сосредотачиваться на хорошем, что ждет меня через полгода. Надо исключить из головы отрицательную программу: если на пол положить доску, человек сможет на ней хоть на одной ноге пропрыгать; а если её повесить между двумя многоэтажками, то он и ползком не осмелиться. Это парализует человека – надо представлять позитивную картину будущего.

Т. Троянская― И может что-то начать делать для этого, потому что, как китайцы говорят, длинный путь начинается с первого шага.

Л. Щеглов― Совершенно верно. Сначала подготовка, а потом и обдумывание – уже начало пути. Только я не призываю к идиотизму – давайте плясать, веселиться – это нелепо. Мы должны понимать, что происходит, разумом давать трезвую оценку и эмоционально не давать опускать в отрицание: тащить себя за волосы в позитив.

Т. Троянская― Спасибо вам, Лев Моисеевич, за точные слова. Я всегда привожу в пример: когда стоишь на одной ноге, находишь определенный баланс, но стоит только закрыть глаза – баланс потерян. Неизвестность нас пугает, хотя ничего не меняется в настоящем. Важно помнить, что всё в порядке, и наша депрессия ситуация не спасет, а только усугубит.

Л. Щеглов― Мы это переживем, но надеюсь, как существа разумные, а не как насекомые.

Т. Троянская― Спасибо, здоровья, будьте счастливы!

Л. Щеглов― Удачи!