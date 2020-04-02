М.Наки― Здравствуйте! У микрофона — Майкл Наки. И сегодня у нас в гостях политик Дмитрий Гудков. Здравствуйте!

Д.Гудков― Здравствуйте!

М.Наки― Пока еще прямо в студии — уникальный, с точки зрения нынешних обстоятельств, контент. Скажите, пожалуйста, смотрели ли вы обращение Владимира Путина свежее?

Д.Гудков― Я ехал к вам. Я не смотрел, я слушал. И поймал себя на такой мысли: «Черт! Не оправдал ожиданий». Казалось бы, какая глупость. Какие могут быть уже ожидания? Но все равно я, честно говоря, наделялся, что будут предложены какие-то разумные меры.

Причем уже последнюю неделю многие, не только политики и оппозиционеры — экономисты, эксперты — публиковали свои предложения о том, как выходить из кризиса. Там, может быть, в деталях мы расходимся, но консенсус очевиден. Во-первых, то, что карантин, конечно же, нужен, но только нормальный карантин, а не то, что они придали: режим самоизоляции, выходные… То есть они боятся людям сказать правду, что они делают.

М.Наки― Они — это кто?

Д.Гудков― Власти, в первую очередь, Путин, потому что у него такая возможность есть легальная. Он может объявить этот карантин, может объявить чрезвычайную ситуацию.

М.Наки― Со вчерашнего дня и правительство теперь может.

Д.Гудков― Но он не объявляет, он опять говорит — выходные. И в чем фундаментальная разница? Если вводится режим чрезвычайной ситуации, ЧП и так далее, то в данном случае государство несет ответственность за потерю бизнеса, за потерю работы. То есть государство выплачивает, всё это прописано, и компенсации и так далее.

Д.Гудков: Вот что мы сегодня услышали в выступлении Путина? Да ничего мы не услышали

Один простой пример. Вот буквально мне сегодня рассказали, что оборонный завод российский потерял контракты, он не может эти контракты выплатить. А юристы не знают, как они будут объяснять в международных судах, что они ушли на выходные, потому что это не является форс-мажорным обстоятельством. Но это я как маленький пример привожу.

У нас 72 миллиона работающих человек. 71–72, разные есть цифры. Половина — это бюджетники. Про них всё понятно. Деньги в бюджете заложены, они получат эти деньги. Но где-то порядка 35—37 миллионов человек у нас в частной сфере. Кто-то удаленно может позволить себе работать. Где-то примерно 25 миллионов человек в ближайшее время могут оказаться без работы, и они будут обращаться за помощью государства. 25 миллионов по стране — это просто гигантская, колоссальная цифра. Люди останутся без доходов.

Вот что мы сегодня услышали в выступлении Путина? Да ничего мы не услышали.

Какая есть, например, западная практика — Кипр, какие-нибудь европейские страны? Они выплачивают прямые дотации гражданам, чтобы они просто не умерли с голоду в размере порядка 70, до 80 даже процентов в некоторых странах, от средней зарплаты. И причем это же никакой не социализм или коммунизм, это никакой не популизм. Это на самом деле необходимая мера даже для поддержания экономики, потому что эти деньги поддерживают потребительский спрос. Это просто необходимо, потому что иначе вся экономика растает в течение двух-трех месяцев. Это первое. Причем деньги у нас есть. Я сейчас к этому вернусь.

Второе: консенсус между всеми экспертами, специалистами, экономистами — необходимо бизнес сейчас спасать. Он уже теряет заказы. У него сейчас отчетность. 1 апреля все должны были отчитаться, но налоговая дала какие-то каникулы небольшие. Бизнес, который закредитован: нужно платить кредиты, нужно платить налоги. Там арендная плата, зарплата и так далее. Денег нету.

И надо понимать, что если сейчас не поддержать бизнес, то эти 25 миллионов человек, которым даже сейчас если государство даст какие-то компенсации, то им некуда будет возвращаться через два-три месяца. Это опять кризис.

Далее. В регионах сейчас будут серьезные проблемы, потому что это всё на них ложится. Что сказал Путин? «Я дам дополнительные полномочия губернаторам». Денег нет, но вы держитесь…

М.Наки― На этом моменте поподробнее. Вы же оптимист, вы же ожидали от Путина чего-то. Насколько было ожидаемо, что как бы он буквально скажет, что все вопросы к регионам, пусть они делают всё сами?

Д.Гудков― Если честно, не ожидаем. Я не ожидал, что совсем всё плохо будет. Во-первых, это опять какие-то каникулы до конца апреля. Какие-то полномочия — какие, совершенно непонятно. И неизвестно вообще, чем губернаторы будут заниматься. Потому что у нас губернаторы не избраны народом. Это, по сути, назначенцы, у которых есть один начальник, который сидит в Кремле, перед которым они отчитываются.

И я все-таки хочу вернуться. Если бы мы были какой-то бедной страной, если бы у нас не было никаких денег, было бы понятно еще.

М.Наки― А мы богатая страна?

Д.Гудков: Путин может объявить чрезвычайную ситуацию. Но он не объявляет, он опять говорит — выходные

Д.Гудков― Мы страна с колоссальными резервами. У нас 551 миллиард долларов золотовалютных резервов — это огромные деньги. Причем они бездарно абсолютно тратятся. У нас еще буквально сколько-то месяцев назад было 580 миллиардов — стало 551. Почему? Куда делись 30 миллиардов? Это просто бездарно они размещали вместо того, чтобы в доллар вкладывать или куда-то, они делали вложения в юани, что-то в евро, в какие-то другие валюты. Вот просто за счет неэффективного использования этих денег, размер этих резервов сократился на 30 миллиардов долларов.

А теперь смотрите, 30 миллиардов долларов — это, по сути 2,5 триллиона, это бюджет Москвы годовой. Этих денег бы нам спокойно хватило для того, чтобы несколько месяцев 25 миллионов граждан платить 70% от заплаты. Средняя у нас по стране — 40. 70% — ну порядок, я сейчас не хочу в детали уходить — 30 тысяч рублей в среднем в зависимости от регионов, то есть в Москве надо чуть больше, где-то чуть меньше, необходимо вводить региональные коэффициенты.

Так вот эти денег достаточно было бы для того, чтобы… Ну, давайте считать. 25 миллионов по 30 тысяч в среднем — это у нас 750 миллиардов рублей в месяц. Умножаем на 1,5 месяца получаем 1,5 триллиона.

М.Наки― Я не математик, но у меня все равно не бьется. Вроде как 140 людей плюс-минус. Почему только 25.

Д.Гудков― Потому что у нас 70 миллионов работников. Остальные — пенсионеры, дети.

М.Наки― Так а эти 70, они продолжают работать?

Д.Гудков― Трудоспособные. Из тех, кто у нас в трудоспособном возрасте, половина — это бюджетники.

М.Наки― Они продолжают работать.

Д.Гудков― Они продолжают работать. Даже если они не продолжают работать, но деньги на них уже в бюджете заложены.

М.Наки― То есть мы приплюсовываем их зарплаты тоже.

Д.Гудков― Им бюджет будет платить. То есть деньги в бюджете уже заложены. То есть их не надо откуда-то еще брать. Причем бюджет у нас профицитный. У нас там 1,5–2 триллиона профицита, потому что он верстался с низкой ценой на нефть.

Дальше остается порядка 37 миллионов человек, которые в частном секторе. Это не мои даже оценки. Это разных экономистов, но они примерно сходятся в цифре, что миллионов 12 у нас будут работать удаленно, а 25 миллионов не смогут работать удаленно. И вот как им в первую очередь необходимо. Причем здесь и самозанятые есть. Разные абсолютно. Кто-то официально работает, кто-то неофициально.

Поэтому когда они рассказывать, что кто у нас получал зарплату и работал последние сколько-то месяцев…

М.Наки― 60 дней.

Д.Гудков― 60 дней — мы будем платить, остальным нет. А что делать самозанятым? А если человек был уволен? Поэтому здесь надо всех, кто обратиться за помощью — цифра вот 25 миллионов. Она для бюджета абсолютно подъемная. 25 миллионов на 30 тысяч рублей — получаем 750 миллиардов рублей в месяц. На два месяца у вас 1,5 триллиона. Вот, допустим, 2 месяца. 1,5 триллиона — это у нас получается примерно 20 миллиардов долларов.

М.Наки― То есть, цитируя позднего Дмитрия Медведева, деньги есть.

Д.Гудков: У нас 551 миллиард долларов золотовалютных резервов — это огромные деньги. Они бездарно абсолютно тратятся

Д.Гудков― Деньги есть. А у нас 551 миллиард долларов резервов. Только там один Фонд национального благосостояния 123 миллиарда долларов. То есть первое: надо порядка 1,5 триллионов выделить на дотации на поддержание спроса, для того, чтобы люди могли на что-то существовать.

Дальше бизнес, чтобы он не умер за это время, чтобы люди могли туба вернуться, должен получить налоговые каникулы как в европейских странах — каникулы. Вот не надо путать отсрочки с каникулами, потому что каникулы позволяют бизнесу выжить, а отсрочка — это все равно тебе нужно заплатить. А с чего ты заплатишь.

М.Наки― Каникулы вы имеете в виду юридически, а не те, что объявил Путин.

Д.Гудков― Ну, конечно. По налогам нужны каникулы однозначно. Хотя заморозить их кредитные обязательства перед банками, потому что многие бизнесы обязаны платить, выплачивать. И необходимо помочь банкам, чтобы у банков не было кризисов ликвидности. Может быть, банкам нужно дать какие-то проценты долгосрочные или беспроцентные долгосрочные кредиты, чтобы они могли все дыры заткнуть. То есть должен быть комплекс мер.

Можно налоги отменить, например, особенно регионам.

М.Наки― Приостановить как минимум.

Д.Гудков― Приостановить. Там имущественные налоги приостановить, на землю. Капремонт, слава богу, сделали. Я только в понедельник написал… Они приостановили плату за капремонт.

М.Наки― Но не по всей России.

Д.Гудков― Это мелочь, а нужно весь комплекс э тих мер применять. И третье: у регионов будут проблемы, нужно увеличить дотации. Это программа от 4,5 триллионов до 9 триллионов рублей спасет экономику , наших граждан и бизнес.

М.Наки― Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Это «Особое мнение» Дмитрия Гудкова. Сейчас вернемся в эфир.

М.Наки― Мы продолжаем. У нас в студии — политик Дмитрий Гудков. Вы расписали меры. Звучит разумно.

Я не экономист, не разбираюсь, но звучит разумно. И по идее — ни в коем случае не умаляя ваши заслуги, — но, тем не менее, если вы эти меры понимаете, как это может работать, то наверняка есть какие-то люди в правительстве, в окружении президента, может быть, сам президент (он сам постоянно увлекается экономикой и прочим), которые как-то должны быть в курсе, что так можно сделать и должны быть в курсе тех рисков, если этого не сделать. Если у вас понимание и предположение, почему не делается?

Д.Гудков― То, что они всё прекрасно понимают, в этом у меня нет сомнения. Ну, хорошо, даже если мое экспертное мнение кого-то не устраивает, послушайте Алексашенко, почитайте пост Мовчана или других экономистов. Может быть, чуть-чуть у них отличаются предложения, идеи, но в главном все сходятся.

Почему не делают? Очень просто всё. Обычно власть в цивилизованных странах приходит на 8 лет, приходит на два срока и меняется. А в России власть хочет править, наверное, вечно. А вот чтобы править вечно, резервы нужно иметь и экономить постоянно, чтобы обеспечить себе это вечное правление.

Поскольку у нас меняется Конституция, позволяющая Путину до 36-го года править, и не факт, что этим он хочет ограничить себя, то, конечно, он не хочет эти деньги давать гражданам. Он хочет эти деньги оставить, чтобы растянуть свое правление на много-много лет, затыкая дырки на протяжении, не знаю, сколько там — 12, 16 лет…

Для чего, вообще, резервные все эти деньги нам нужны и фонд? Для того, чтобы переживать кризисы. Например, нефть упала — очевидно, начинается бюджетный кризис. Есть Резервный фонд, который помогает нам проходить все эти сложные этапы.

Во-первых, надо сказать здесь, что резервы — это народные деньги. Это не деньги Путина, это не деньги правительства. Это наши с вами деньги, граждан Российской Федерации, которые имеют право получить сейчас эти деньги, чтобы выжить в этот кризис. Вот нам эти деньги нужны.

А команде Путина они нужны совершенно для другого — продержаться еще 16 лет. Поэтому они не хотят делиться с нами. Они хотят спасти какую-нибудь «Роснефть». Они вот сейчас взяли в Венесуэле эту сделку провернули. Теперь Сечин у нас глава «Роснефти», а этот актив венесуэльский токсичный, теперь это нам передали. Понимаете, это вопрос, как эти деньги тратятся: на граждан или на властную верхушку, которая хочет править нами вечно?

Д.Гудков: Это наши с вами деньги, граждан РФ, которые имеют право получить их сейчас, чтобы выжить в этот кризис

М.Наки― С точки зрения удержания власти и правления вечно, разве всё то, что сейчас происходит, этот весь бизнес, который в ближайшие 30 дней разорится, и люди, которые останутся без денег, разве это не ударит по репутации власти, не поставит как раз под вопрос вечное правление?

Д.Гудков― Я надеюсь, что поставит. Наверное, они думают как-то по-другому?

М.Наки― А на что они рассчитывают?

Д.Гудков― Мне кажется, они живут просто в какой-то параллельной реальности. Борьба с политическими оппонентами, со свободой слова привела к тому, что они, я думаю, отрезаны от жизни, от информации.

М.Наки― Все?

Д.Гудков― Не все. А те, кто понимают, они не хотят сообщать царю грустные, плохие новости. Ну, так это обычно устроено.

М.Наки― Но что-то сообщили. Он же с обращениями выходит, какие-то каникулы вводит. В больницы вот ходит.

Д.Гудков― Просто, мне кажется, авторитарная такая система, она устроена таким образом, что когда ты слишком долго сидишь в кресле президента или царствуешь, то в какой-то момент тебе перестают нравиться люди, которые тебе вечно говорят о проблемах. Это уже чистая психология. Почему у нас и все социологические службы рассказывают, как рейтинги у них растут, как всё замечательно. А опускаешься на землю и понимаешь, что всё совершенно не так.

А как только у нас ВЦИОМ не те цифры опубликовал, его быстро поправили. Я думаю, что та логика и работает.

М.Наки― Как-то наполовину. То есть если совсем приносили только хорошие новости и прочее, у нас бы Владимир Путин как Александр Лукашенко выходил и говорил: «Вокруг меня никаких вирусов не летает, ничего нет, поэтому ничего останавливать не будем». Ну, если совсем отгораживаться от реальности. Если совсем не отгораживаться, то был бы принят ряд других мер. Где-то посредине болтаемся.

Д.Гудков― Сейчас я вам объясню. Вот у нас большие резервы. Можно сейчас поддержать всех и безболезненно… ну, безболезненно не получиться, но минимизировать риски для всех, для граждан, то какие-то значительные резервы придется потратить — до 10 триллионов рублей, а если говорить про кредиты, то, может быть, и больше. Это серьезные деньги. Этот этап мы проходим более-менее. Но если он хочет нами править еще до 36-го года, то таких этапов будет много.

М.Наки― Так, наоборот, будет победитель коронавируса великий Владимир Путин.

Д.Гудков― Да, а следующий этап они уже не пройдут. Потому что нынешняя власть, она не хочет проводить реформы, она и не может проводить реформы. Поэтому им нужно просто законсервировать и досидеть. Если бы, например, они шли бы все в 20-каком-нибудь году, пришла бы совершенно другая команда, настроенная на прогресс, на развитие, на реформы, тут была бы совершенно другая экономика.

Один простой пример. Для того, чтобы были инвестиции в экономику , чтобы к нам приходили люди и начинали что-то здесь строить — предприятия, складывать деньги, что нужно? Им нужно, чтобы их собственность была защищена российским судом. Это важный момент.

М.Наки― Подождите. Поймаю вас сразу ловко и вертко. В случае чрезвычайной ситуации чрезвычайного положения никакая собственность уже не будет ничем защищена.

Д.Гудков: Нынешняя власть не хочет проводить реформы, она и не может проводить реформы

Д.Гудков― Да она у нас и так не защищена и не будет защищена. Если мы вводим чрезвычайную ситуацию, то по закону наступает обязательство государства, которое обязано компенсировать убытки. А главное, что для судов это форс-мажорное обстоятельство, и бизнес не несет этих всех рисков, государство компенсирует все эти потери.

Это вопрос не в тему, Майкл. Почему — потому что я говорил про другое. Предположим, меняется власть. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы экономика росла. Она может расти только в условиях больших инвестиций. Нам нужны инвестиции, нам нужны деньги, чтобы создавать инфраструктуру, развивать бизнес и так далее. Так никакой инвестор не придет в стране, где у нас предпринимателей сажают, где ты не можешь в суде защитить свою собственность, защитить свой бизнес, где в любой момент придут силовики и всё отнимут.

А теперь мы к какому выводу приходим? Нам нужен независимый суд. А независимый суд — это уже политическая реформа. Это значит, что у нас должна появится независимая от президента ветвь власти. То есть это когда Путин приходит в суд и говорит: «Хочу себя обнулить, свои сроки», а суд ему говорит: «Нет, это незаконно». Вот, что такое независимая ветвь власти.

Поэтому Путин никогда не проведет политическую реформы, чтобы у нас появился независимый суд, потому что тогда он не сможет обнулиться, понимаете? Вот в чем главная проблема.

Поэтому эта власть не будет проводить реформы. Только новая власть может проводить реформы.

М.Наки― Все эти пункты про независимый суд, про бизнес, всё остальное мы с вами в этой студии уже не раз обсуждали с вами и не раз обсуждали с моими коллегами. Поэтому сейчас немножко отстраненно от текущей ситуации, которая критическая, мягко говоря, давайте вернемся просто…

Д.Гудков― Просто, чтобы вы понимали, почему я про суд сейчас. Вот, например, 550 миллиардов резервов хватит пройти этот кризис, а чтобы нам пройти следующий кризис, нам нужно поменять экономику , нам нужно сделать так, чтобы у нас опять формировались резервы, а для этого нужен и суд и бизнесу дорога и так далее.

М.Наки― Но это резервы мы накопили при действующей власти.

Д.Гудков― Они были накоплены при ценах на нефть… То есть надо понимать, что произошло при Путине. Если мы возьмем 90-е, то средняя цена барреля нефти, по-моему, 12, а в 98 — 8 долларов. Тогда, конечно, денег не хватало, были долги. И когда пришел Путин в 2000-м — мне, кстати, Касьянов рассказывал эту ситуацию — 2000-й год, когда Путин побеждает, цены на нефть вырастают до 20 долларов, и они всем правительством были счастливы, что цены 20. А при Путине было и 120, понимаете?

У нас огромные деньги были просто нефтяные, которые, конечно, позволяли и пенсии увеличивать, и в кубышку все складывать и накапливать. А сейчас нет такого. И не факт, что и будут такие высокие цены на нефть. Скорей всего, нет, потому что развивается альтернативная энергетика и много чего развивается. Не в этом дело.

М.Наки― Так уже не получится просто.

Д.Гудков― Так уже не получится, а чтобы получилось по-другому, должна быть другая экономическая политика. Должна быть другая система управления, современная система управления страной — вот что нужно.

И на это власть никогда в жизни не пойдет, потому что нужно делиться полномочиями с регионами, чтобы там были выборы настоящие, чтобы у нас суды были независимые, чтобы парламент был независимый. Чтобы у нас независимых кандидатов не сажали, чтобы людей, которых на митинги выходили, не избивали. Вот что нужно. Нужно нормальную современную страну создавать. И на это нынешняя власть, судя по выступлению Путина, неспособна уже абсолютно. Главное, что даже ответственности они боятся брать на себя в этих условиях.

Если еще в Москве хоть что-то делается, хотя у меня много вопросов и критики, но я понимаю, что здесь, наверное, нету хороших решений, они все плохие, просто нужно минимизировать все эти потери, риски. То на уровне президента… Где он? Вот Трамп каждый день выступает. Макрон — каждый день. Меркель там… А где Путин?

М.Наки― Каждую неделю.

Д.Гудков― Каждую неделю? О чем он сегодня сказал?

М.Наки― От дня завтрашнего к дню сегодняшнему. Вы начали говорить про Москву. Вот вы оппозиционный политик. Власть вам не нравится, действующая вертикаль, судебная система не нравится и прочее. Есть кто-то, кого бы вы выделили из нынешних политиков, кто в условиях чрезвычайной ситуации, вам показалось, ведет себя адекватно, или целиком как-то всё плохо?

Д.Гудков― Давайте так. Что, меньшее из зол мы выбираем?

М.Наки― Это уж на ваш взгляд.

Д.Гудков: Нужно нормальную современную страну создавать. И на это нынешняя власть неспособна уже абсолютно

Д.Гудков― Меньшее из зол — это Москва однозначно. Опять-таки, когда появилась информация о штрафах совершенно безумных… я понимаю, что это Государственная дума, но, тем не менее, надо понимать, что если вы вводите жесткие меры и ответственность, то будут действовать те правила, которые Государственная дума устанавливает. Когда Государственная дума голосует за фейк-новости… Я могу простой пример… Ну, вы уже знаете.

М.Наки― Расскажите.

Д.Гудков― Это просто моя личная история, она забавная, я не думал, что она найдет продолжение. Я сижу у себя в деревне. У меня нет в зале никакой мягкой мебели. Я в Костромской области заказываю диван.

М.Наки― Поддерживаете средний и малый бизнес.

Д.Гудков― Давно уже заказал, и они должны были привезти. Тут звонит водитель и говорит: «ГИБДД не пропустило нашу машину, говорит: либо будет штраф 15 тысяч…».

М.Наки― А не пропустило где?

Д.Гудков― Не выпустили из Костромской области. Я говорю: «Как такое может быть?» Он говорит: «А у нас типа распоряжение губернатора». Я ему начинаю читать распоряжение губернатора. Там написано, что, в общем, доставка-то разрешена. Я ему опять, я говорю: «Как так?» — «В ГИБДД нам сказали: либо 15 тысяч, либо разворачивайтесь».

М.Наки― 15 тысяч это не плата за пропуск, это взятка.

Д.Гудков― Да. Чтобы вы понимали, это история не про мой диван, я и без дивана ничего. У меня пуфик, я нормально устроюсь. Вопрос ведь в том, что это во всех регионах сейчас. Это же проблема для бизнеса, который не может доставить свою продукцию, который теряет заказы. Я про это написал пост. И сегодня звонят жене, говорят: «Привезем завтра диван, вроде всё нормально». И тут же приходит публикация в местном «МК», которая пишет, что Гудков распространяет фейк-ньюс, такого не было. 700 тысяч можно впаять ни за что.

М.Наки― Мы сейчас уйдем на новости. Продолжим трансляцию. Это Дмитрий Гудков, его особое мнение.

НОВОСТИ

М.Наки― У микрофона — Майкл Наки. Мы продолжаем. Сегодня у нас «Особое мнение» политика Дмитрия Гудкова. Я скажу для наших слушателей и зрителей, что обычно на этом месте Максим Леонардович Шевченко, но он сегодня приболел, поэтому мы сегодня общаемся с Дмитрием.

Дмитрий, я пытаюсь привести нас к теме с новым российским федерализмом. Вот вы говорите, что Путин отрекся от ответственности, от всего прочего. В целом это было похоже. Но он же сказал, кто будет теперь отвечать — губернаторы, которым чрезвычайные полномочия и прочее. То есть занимаются теперь этим всем регионы. Мы уже видим, кто-то куда-то переставился, кто-то ушел в отставку, тут же назначили какого-то нового. Может быть, это будет новый расцвет российского федерализма?

Д.Гудков― Федерализм — это когда полномочия, деньги и власть в регионах. Это не федерализм. Это просто спихнули ответственность на регионалов, у которых и так дефицит бюджета. И в общем, эти губернаторы зависят от Путина, а не от граждан своих, потому что там давно уже уничтожены выборы. И пришли люди, которые тоже не готовы к таким вызовам. Они даже с людьми на площадях не умеют толком общаться. Потому что для них существует только начальник, и начальнику нужно показать хорошую статистику.

А федерализм — это когда вы передаете деньги и полномочия. А у нас сначала деньги уходят в Москве, у нас Москва решает, кого назначить губернатором или кого избрать губернатором, хотя это одно и то же сейчас. Ну, и какой это федерализм? Нет, это не федерализм.

Вот верните прямые выборы, оставьте больше налогов в регионах, тогда да, это будет федерализм. Верните выборы мэра. Верните… даже не верните, потому что было тоже плохо, местное самоуправление, чтобы и мэры городов избирались и у муниципальных депутатов были реальные полномочия, вот тогда будет федерализм. А это какой федерализм? Всё уничтожено, все выборы. Никакого федерализма нет. И деньги опять идут через Москву.

М.Наки― Значит, вы не верите, что губернаторы смогут… Есть глава региона Рамзан Кадыров. Ввел полный карантин. Нельзя не выехать, ни въехать. Как, кстати, относитесь к политике Рамзана Кадырова в условиях чрезвычайной ситуации.

Д.Гудков― Давайте так. Во-первых, это исключение, когда одному у нас губернатору, в принципе, наплевать на правительство, можно заниматься, чем хочешь. В этом больше минусов, чем плюсов. Но в целом опять-таки мы возвращаемся к реформам. То есть наша страна нуждается в серьезных системных конституционных реформах. Только не то, что Путин предлагает нам — обнулить, а в настоящих реформах. Это когда у нас поменяются межбюджетные отношения. Когда в регионах реально появится местное самоуправление. Когда бюджет появится, когда выборы появятся. Но опять-таки Путин, нынешняя власть к этому не готовы. Они не готовы ни какой властью делиться.

Д.Гудков: Мне кажется, сейчас у нас хаос, у меня такое ощущение

Смотрите, что они в Москве летом устроили из-за какого-то Московского парламента. У нас сколько там независимых кандидатов? По пальцам одной даже руки не посчитаешь. Сколько сидело в спецприемниках? Они для того, чтобы не пустить Гудкова, Яшина, Соболь, кого-то еще, они организовали здесь какой-то произвол, беспредел, кризис, о котором узнала не только вся страна, но и за рубежом. Вот эти кадры, как полицейские избивают людей… То есть они никакой властью, даже самой маленькой не готовы поделиться.

А для того, чтобы система заработала эффективно, нужно разделить власть между институтами, между регионами…

М.Наки― Подождите. Это Путин на выборах в Мосгордуму устраивал или это все-таки местная власть, которая не хотела делиться властью?

Д.Гудков― Я уверен, что это были федеральные установки, совершенно очевидно. Для меня это очевидно. Понятно, что есть исполнители всегда. Но это силовики сделали при личном одобрении президента. Я в этом не сомневаюсь.

М.Наки― У нас есть третий актов во всем этом — это правительство, мы как-то его обошли стороной. И правительство, по крайней мере, обещает ввести какие-то меры, в том числе, экономической поддержки. То есть там 300 миллиардов рублей. Понятно, что это наименьшее из того, что делают какие-либо страны, если смотреть в абсолютных значениях. Тем не менее, есть правительство, ему дали вчера или позавчера право, например, вводить ЧС. В этом правительстве есть какие-то новые люди…

Д.Гудков― А вы считаете, что правительству дали полномочия?

М.Наки― Как вы считаете?

Д.Гудков― Я согласен абсолютно с точкой зрения, что это было сделано специально на случай, если нужно будет вводить такую ситуацию, чтобы вывести Путина из-под ответственности, и просто это передать правительству. Пусть за последствия таких решений отвечает правительство. И всё. У нас что, правительство независимое от президента?

М.Наки― На ваш взгляд, как нынешнее правительство вам представляется? Потому что сейчас не разберешься уже, кто зависим, кто независим.

Д.Гудков― По-моему, это даже не вопрос. Мы всё понимаем прекрасно. Это можно просто еще раз прозвучать.

М.Наки― Сейчас и губернатор Беглов сам храмы запрещает. Сейчас такое интересное время.

Д.Гудков― У нас на 146% все решения, они, может быть, и принимаются кем-то, но они всегда согласуются с первым лицом. Я имею в виду серьезные решения.

М.Наки― Ну, так первое лицо сказало: «Сами всё делайте». Оно же так буквально и высказалось.

Д.Гудков― Это показали так, и это для того, чтобы снять ответственность. Конечно, они все ходят и советуются к Путину, и думают, что делать. И шагу не сделают без него.

М.Наки― Ну, понятно. Я конструирую из головы. Мне интересна именно ваша конструкция. Какой-нибудь Мишустин и ли Собянин… он не в правительстве… Но Путин, вы же сами говорите, самоустранился от этой ситуации. Кто-то же должен проявить инициативу.

Д.Гудков― Есть пошлая такая фраза про то, что «кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Не обижайтесь девушки. Речь идет о том, что кто вас назначает, перед тем вы и отчитываетесь, перефразируя. И если бы у нас был премьер-министр лидером, скажем, коалиционного большинства в парламенте, он бы нес ответственность перед этим большинством в парламенте, а парламент бы, если был нормальный парламент, нес бы политическую ответственность перед гражданами, которые избрали такой парламент. И в этой ситуации я бы с вами согласился.

Д.Гудков: Дело в том, что Путин сам не знает, что делать

М.Наки― То есть вы, действительно, считаете, что Путин сам разрабатывает и принимает все решения, которые сейчас применяются?

Д.Гудков― Да, конечно.

М.Наки― И что вот так прямо сам сидит, думает?

Д.Гудков― Конечно. Потому что некоторых людей, по крайней мере, многие мои знакомые характеризуют, как вы правильно сказали, как людей которые всё понимают.

М.Наки― Это кого?

Д.Гудков― Тот же Мишустин всё понимает. Шувалов наверняка всё понимает. Но если они не могут повлиять на ситуацию и добиться принятия правильных решений, значит, совершенно очевидно, они играют по правилам.

М.Наки― Та сейчас, вообще, эти правила есть?

Д.Гудков― Мне кажется, сейчас у нас хаос, у меня такое ощущение.

М.Наки― Либо Путин всё контролирует и принимает все решения — либо хаос.

Д.Гудков― А дело в том, что Путин сам не знает, что делать. Вот у меня сложилось впечатление, что хаос у него в голове в первую очередь. Потому что я не вижу, чтобы он был уверен в своих действиях. Именно поэтому он пытается сейчас ответственность разделить, сказать: «Вот здесь пусть отвечает Собянин. Здесь пусть отвечает Мишустин. Там пусть отвечает губернатор. А я в домике, я не при чем».

М.Наки― А почему тогда в каждом регионе вводятся разные вещи? Москва ввела режим, что они называют «режим принудительной самоизоляции», что, я не понимаю, что значит.

Д.Гудков― Я не соглашусь с вами. Мне кажется, регионы смотрят на Москву и в чем-то копируют.

М.Наки― Забайкалье ввело сухой закон. Другие регионы ограничили продажу алкоголя с 11 до 16. Кто-то, как Ленобласть, ввели кордоны. Москва вводит какие-то QR –коды или не вводит, до конца непонятно.

Д.Гудков― Не важно, эсэмэски или QR –коды. Это называется все равно меры жесткого карантина.

М.Наки― Да, но они разные.

Д.Гудков― Они разные в деталях, но стратегически все регионы двигаются в одном направлении. Закрываются, вводятся режимы изоляции в разной степени.

М.Наки― То есть определенная свобода есть в принятии решений?

Д.Гудков― Потому что нет четкой стратегии, которая была бы озвучена президентом, продекларирована или премьером. Почему я и думаю, нету стратегии. На сто процентов их тоже в этом нельзя обвинять, потому что ситуация серьезная на самом деле и в этой ситуации нет хороших решений.

Но опять-таки, если западные лидеры берут ответственность… Вот Трамп каждое утро дает пресс-конференцию, приглашает каких-то экспертов.

М.Наки― НРЗБ.

Д.Гудков― Не важно. Тем не менее, он отвечает на любые вопросы. Можно критиковать, но, по крайней мере, он общается, он отвечает на разные вопросы. Он тратит триллионы долларов на поддержку бизнеса, граждан. У меня в деревне уже знают, что американцы получают по тысяче долларов, кто не работает.

М.Наки― По 1200, да.

Д.Гудков― По 1200. Вот в деревне знают люди. У них нет, поверьте… интернет только завели. Ну, то есть нет, они знают, где получить информацию, но это не по федеральным каналам. Это где-то в социальных сетях. Но уже знают.

А у нас 2 тысячи рублей и то, если будете себя хорошо вести, а если не будете — не получите 2 тысяч. А если карантин отсидите — вот вам 4. И как можно на эти деньги прожить?

Д.Гудков: Если они не хотят ЧС , они должны разработать меры поддержки граждан

М.Наки― Давайте небольшой такой эксперимент. Вы поскольку политик, претендующий, в том числе, на какие-то посты. Вы и на выборах в Мосгордуму участвовали и не только туда. Давайте пофантазируем немножко. У нас есть три уровня власти. Это губернатор/мэр, правительство и президент. Давайте начнем с губернатора или мэра. Вот мэр — прямо сейчас — Дмитрий Гудков. Вам говорят: «Всё, на, делай». Что бы вы делали в текущих условиях, какие бы вещи вводили?. Коротко.

Д.Гудков― Какие-то меры карантина должны быть — это первое. Второе. Если мы говорим про Москву — здесь огромный бюджет — 3 триллиона, а с учетом влияния Собянина он может привлечь еще и федеральных денег, как минимум можно обеспечить какими-то нормальными выплатами…

М.Наки― Больше, чем 19500.

Д.Гудков― Больше, чем 19500. Тех людей, которые потеряют работу. У меня по Москве сейчас нет расчетов, они у меня по стране. Но мэрия Москвы в состоянии сделать так, чтобы люди не потеряли работу и помочь бизнесу хоть как-то пережить…

М.Наки― Карантин плюс платить бизнесу и так далее.

Д.Гудков― Какие-то каникулы. Но опять-таки надо понимать, что не все может сделать правительство, потому что некоторые вещи если делать в правовом поле, то это должно быть решение на уровне правительства или президента.

М.Наки― А вот мы перемещаемся с вами на уровень правительства. Теперь Дмитрий Гудков — премьер-министр. Об этом я уже написал Президент или премьер-министр должны сделать три простых вещи. Карантин должен быть, но в правовом поле должны все решения приниматься.

М.Наки― Карантин с ЧС, без ЧС?

Д.Гудков― Людям нужно честно об этом сказать. Я не знаю, в каком это должно быть виде — ЧС не ЧС. Но если это ЧС , то государство берет ответственность и компенсирует (там это всё прописано). Если они не хотят ЧС , они должны разработать меры поддержки граждан. Первое: выплаты, как я сказал, 25 миллионам людей, которые потенциально могут обратиться за поддержкой. Это должна быть выплата не менее 70% от средней зарплаты в зависимости от региона, установив региональные коэффициенты. Это первое. Чтобы люди могли пережить.

И второе: бизнес — налоговые каникулы, кредитные каникулы. Банковскую сферу надо поддержать, чтобы не было кризиса ликвидности. И поддержать регионы дотациями с федерального центра.

М.Наки― Спасибо большое! Политик Дмитрий Гудков, его «Особое мнение» было в эфире. Запись этого эфира на YouTube «Эхо Москвы». Всего доброго!