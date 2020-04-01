О. Бычкова― Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Сергей Удальцов. Здравствуйте.

С. Удальцов― Добрый день. В таких случаях вот сегодня главное сказать: всем здоровья, всем крепчайшего здоровья. Все пройдет. Главное себя сберечь и будем развивать Россию дальше.

О. Бычкова― Да, прям сейчас тот самый момент.

С. Удальцов― Надо думать о будущем.

О. Бычкова― Спрошу вас об этом. Обязательно. Но, прежде всего, о настоящем, даже о прошлом частично. Потому что именно у Сергея Удальцова мы должны спросить, например, три главных принципа, которых должен придерживаться человек, который сидит дома взаперти. Сергей Удальцов в 13-м году по Болотному делу просидел год дома под домашним арестом. Это конечно не то же самое, что мы сейчас сидим в самоизоляции, не хочу сравнивать, домашний арест есть домашний арест. Это гораздо хуже. Но, тем не менее, ваши рекомендации. Три штуки.

С. Удальцов― Много общего. Домашний арест — более жесткая изоляция и контроль. Но во многом совпадает. Сидишь в четырех стенах, выйти никуда не можешь. Главное – во-первых, максимальная двигательная активность. Всем рекомендую, потому что, сидя дома, есть соблазн расслабиться, в диван врасти, это очень плохо. То есть максимально регулярно по день по несколько раз делать зарядочку, поотжимайтесь, поприседайте. Побегайте хоть по комнате. Ничего страшного.

О. Бычкова― Вы так и делали?

С. Удальцов― Обязательно.

О. Бычкова― Поотжиматься, побегать.

С. Удальцов― Кому как здоровье позволяет в зависимости от возраста. Какая-то физзарядка элементарная. Если у кого есть дома тренажеры или гантельки, железки какие-то – тоже очень полезно. Проветривайте регулярно. Свежий воздух, чтобы вы там не закисали в этой обстановке. Это очень, кстати, плохо и на физиологию и психику влияет. И старайтесь заниматься максимально саморазвитием. Это тот момент, потому что в обычной суете всегда легко отговориться. Вот я книжку не прочел, потому что некогда, вот я свою квалификацию не повысил, потому что времени нет. Используйте эту ситуацию, прочтите полезные книги, займитесь самообразованием. Сейчас есть возможности и в Интернете. Это вроде банальные вещи, но очень важно. Чтобы мозг у вас тоже не разлагался. Не сидеть тупо смотреть сериалы или порнографию или что-то. Это, конечно, все увлекательно, но малополезно для развития. И плюс, конечно, близкие, это возможность пообщаться с близкими, укрепить отношения, семьи. То есть здесь старайтесь тоже над собой работать. Проявляйте мудрость что ли. Не проявляйте эмоции, а наоборот старайтесь с детьми побольше побыть, с женами, с мужьями.

О. Бычкова― Так деваться некуда. 24 часа, куда уже больше.

С. Удальцов― Именно преодолейте себя как конструктивное общение. Потому что наоборот бывает ситуация обратная, люди начинают в скандалы, склоки входить. Здесь проявите силу воли, это тоже надо тренировать. Потому что порой не хочется, а вот пообщайтесь. Близкие люди на то и близкие. Поэтому это с одной стороны как в любой ситуации нет худа без добра. Это возможность где-то саморазвитием заняться. Возможность семейные отношения укрепить. Восстановить где они может быть были не идеальные. Так что давайте на это нацеливаться. И главное, больше оптимизма. Потому что вот эта паника, которая сегодня нагнетается, во многом искусственно, ни в коем случае не надо поддаваться. Все это пройдет, мир видал и гораздо более серьезные трагедии. И эпидемии, и войны. Ничего, все сохранилось, осталось. Поэтому никакого упаднического настроения, больше двигайтесь, саморазвитие, укрепляйте семьи. Демографические проблемы решайте. Есть, чем заняться. То есть больше позитива, иначе не получится.

О. Бычкова― Это хорошо все насчет демографических проблем, семей и физкультуры. Но всех гнетет ожидание экономических проблем. И понятно, что уже все это начинает сбываться. И неизвестно, когда, во-первых, люди смогут выйти на работу, получать зарплату, нормально как-то функционировать, столько закрывается бизнесов, наверняка еще прогорит огромное количество компаний. Много фактов уже поступают неприятных. Например, в разных местах работодатели требуют у работников подписывать заявления на отпуск без сохранения содержания. Многие люди теряют работу. В Москве прогнозируется: миллион человек может потерять работу.

С. Удальцов― Да, есть уже такой прогноз. Может и больше.

О. Бычкова― Количество небольших предприятий, ресторанов, кафе, парикмахерских, салонов и прочего, конечно, перестанут существовать и люди тоже пойдут на улицу. Что нужно делать в этой ситуации. Особенно представителям левого движения. Которые за права трудящихся.

С. Удальцов― Да, абсолютно правильно вы картину обрисовали. Грядут очень серьезные экономические потрясения. Они во всем мире грядут. И в России в частности. Давайте по порядку. Во-первых, я когда говорю, что паника вокруг коронавируса во многом искусственно нагнетается, я считаю, я не сторонник глобальной конспирологии, но я считаю, что и так в мировом масштабе по всем прогнозе, очень разные оценки на 20-21 год ожидалось развитие серьезного экономического кризиса. Вообще в мире. Очередной кризис перепроизводства. Очередной финансовый мыльный пузырь раздулся. То есть кризис 2008-09 годов не особо сильно мир научил. Мир глобального транснационального капитала.



С.Удальцов: Наших граждан надо вернуть. Надо защитить, а не бросать на произвол судьбы

―

И?

С. Удальцов― Продолжает действовать по старым лекалам. Поэтому я считаю, что ситуацию с коронавирусом, природа этого вируса опять же мы с вами не настолько знаем все первоисточники, да, официальная версия, что это летучие мышки распространили этот вирус. Ну, нехорошо они поступили, конечно. Летучие мыши. Но есть и другие версии. Вы знаете. Что вирус рукотворный. Был сгенерирован в лабораториях или китайских или заброшен туда в Китай.

О. Бычкова― Мы с вами не биологи.

С. Удальцов― Да.

О. Бычкова― Но настоящие биологи в отличие от нас с вами доказывают, что это все-таки не так. Профессиональные люди.

С. Удальцов― Здесь можно долго спорить, кто настоящий биолог, кто не настоящий.

О. Бычкова― Мы не будем с этим спорить.

С. Удальцов― Я не беру на себя ответственность. Но я просто подчеркиваю, что есть разные теории. Если даже оставить за скобками вопрос, как этот вирус появился, допустим, что это действительно летучие мышки. То дальше, увидев, как развивается ситуация, многие-многие элитные круги мирового масштаба начали использовать эту ситуацию в своих целях. То есть списать на этот коронавирус реальный экономический кризис. Это очень удобно. Его последствия. Снять с себя ответственность. Раздуть эту панику и потом все обнулить и свою главное ответственность. Сказать, а извините, это же вирус. Поэтому все, кому мы должны, мы все прощаем. Это первый аспект. Дальше. По сути на наших глазах разворачивается новый тип мировой войны. Прекрасно понимая, что капиталистический характер производства периодически требует действительно выпуска пара, передела рынков, обнуления прежних обязательств. Раньше начинались реальные войны. Первая мировая, Вторая мировая. В средние века свои войны велись. Сейчас понятно, что накоплен мировым сообществом такой запас смертоносного оружия, что на глобальную горячую мировую войну никто не пойдет. Только самоубийцы. Поэтому сейчас практикуются локальные различные гибридные конфликты. И вот этот сейчас сценарий с коронавирусом, на мой взгляд, отрабатывается новый сценарий. Когда стихийно возникшие эпидемии или рукотворно созданные будут использоваться просто для глобальной войны всех со всеми для передела мировых рынков. А мы же видим, что основные игроки сейчас ведут колоссальную борьбу. И этот вирус очень удобен.



С.Удальцов: То, что предлагает Путин, – недостаточно

―

А кто что переделывает?

С. Удальцов― Штаты воюют с Китаем. Китай в ответ противодействует Штатам. Кто выиграет – пока неясно. Зацепило всех на самом деле. Но это действительно глобальная война. А страны более периферийные как европейские страны или Россия, мы оказываемся заложниками уже этого процесса. Мы втягиваемся. Мы же в глобальные процессы включены экономически…

О. Бычкова― Китай и США – главные тут…

С. Удальцов― Главные экономики у нас на сегодня какие. Американская, китайская. С этим, по-моему, никто спорить не будет. Поэтому вирус, если он не был рукотворно создан, по крайней мере, используется сейчас в своих целях. И американскими элитами, и китайскими, и вообще транснациональными элитами. Мы, к сожалению, втянуты в эти глобальные капиталистические разборки. Это еще один укор, такой упрек колоссальный в адрес системы капитализма, что они никак не защищают людей от этих глобальных кризисов. Это повторяется раз за разом. Сейчас это приняло новую форму. Гораздо более трагичную. Поэтому это уже вообще заставляет подумать все-таки о глобальном левом повороте в мировом масштабе.

О. Бычкова― Так он и происходит. Левый поворот.

С. Удальцов― Он пока не происходит. Но он нужен.

О. Бычкова― Государства в полный рост, во всех странах пошло просто все, что только можно.

С. Удальцов― Это пока не левый поворот, это пока сиюминутная реакция. Мы говорим о стратегических последствиях. И самое главное, что нужно делать.

О. Бычкова — Я―то начала с того, как в России…

С. Удальцов― Как защитить трудящихся.

О. Бычкова― Сергей Удальцов сразу ушел в мировую геополитическую конспирологию.

С. Удальцов― Я выстраиваю просто последовательность…

О. Бычкова― Почему я не удивлена.

С. Удальцов― … своей логики, чтобы было понятно, что процесс глобальный

О. Бычкова― Давайте вернемся к трудящимся.

С. Удальцов― И Россия как участник глобальных процессов и ставшая на путь капитализма, рыночных отношений, ультралиберальных еще в 1991 году и так с нее не сошедшая к моему глубокому сожалению.

О. Бычкова― А в чем…

С. Удальцов― В экономике. Ну, сейчас мы коснемся.

О. Бычкова― 70% государства.

С. Удальцов― Я не беру политику. Я беру экономику. Государство сегодня очень условно в экономике. Это тоже по сути дела, наши госкорпорации такие мини-государства, которые живут по своим законам.

О. Бычкова― Давайте к трудящимся.

С. Удальцов― И непрозрачные. Да, сейчас придем и к трудящимся. Поэтому, безусловно, сегодня, когда Россию втягивают в эту истерику с коронавирусом, задача стоит в том числе и убить российскую экономику.

О. Бычкова― У кого?



С.Удальцов: Поотжимайтесь, поприседайте. Побегайте хоть по комнате

―

Глобальных игроков. Идет сейчас глобальный передел рынка. Транснациональный бизнес, есть капитал? – есть. Транснациональные элиты есть? – есть. Их представители и во властных кругах США находятся, и в Китае есть, и везде. Поэтому сегодня, когда идет мировая война всех со всеми, Россия опять же находится под ударом. Потому что у нас колоссальные сырьевые запасы, убить нашу экономику, сменить здесь власть. Поставить здесь каких-то марионеток очень удобно. Уже сейчас все люди из 90-х подняли голову: посмотрите, олигархи 90-х сейчас очень оживились. Они почуяли, не пропагандирую вечного Путина, что давайте…

О. Бычкова― По-моему, вы этим как раз занимаетесь.

С. Удальцов― Нет. Я специально и комментирую, что ни в коем случае. Должна быть третья сила и она есть. Я сейчас об этом скажу. Поэтому на самом деле мы под большой угрозой.

О. Бычкова― А олигархи 90-х они…

С. Удальцов― Уже сейчас засуетились, они почувствовали, что сейчас начинается турбулентность системы.

О. Бычкова― Кто?

С. Удальцов― Вы что, не знаете наших всех господ. Дерипасок, Абрамовичей и прочих. Юмашева и так далее. Политики, которые в те годы ельцинская семья так называемая. Они все сохранились. Они сейчас почувствовали запах крови, что на этой теме тоже можно качнуть ситуацию. А ничего смешного. Я вас уверяю.

О. Бычкова― Потому что…

С. Удальцов― Посмотрим только на С. С. Собянина.

О. Бычкова― Несколько лет мы только и слышим про Дерипаску…

С. Удальцов― …развил бурную деятельность. Секундочку. В такие моменты, как сейчас складываются порой сиюминутные альянсы. А команда начинает работать против друг друга. Действия Собянина сегодня на мой взгляд яркая иллюстрация этого тезиса. Начинается внутривидовая борьба. Элитные группы кремлевские начинают бороться за послепутинскую Россию. Это не значит, что это во благо населению. Ну у них свои интересы. Поэтому давайте скажем о главном. Мы еще до этого кризиса постоянно подчеркивали: система управления в России катастрофически низкого качества. Эта несменяемость власти привела к тому, что яркие личности, креативные, которые готовы на себя брать ответственность, оттуда целенаправленно все 20 лет вычищались. Под любыми предлогами. Оппозицию не допускали ни к управлению. Ни в коалиционное правительство. Даже в ГД, там единицы пропускают. Это все к чему привело. К деградации системы. И в кризисный момент, который мы сейчас наблюдаем и эта ситуация только развивается, мы и начинаем пожинать плоды этой деградации. На мой взгляд, понимая, как развивается сейчас обстановка, власти должны были четко, федеральные власти четко уже вчера, Путин выступал 25 марта, можно было это сделать еще раньше. Четко заявить, что мы выбираем. Ведь сейчас по сути два сценария. Или вот такие ползучие полумеры. Хвост рубить по кускам. Но все равно его придется отрубить. Или по примеру Китая, по крайней мере, то, что мы знаем — поступить быстро, резко, жестко. Дисциплинировано и купировать развитие этого вируса максимально и по срокам всю эту историю сократить максимально. Тогда можно будет уберечь экономику от коллапса. Можно будет предотвратить массовую безработицу и так далее. Но для этого нужно на федеральном уровне вводить в тех территориях, где наибольшее количество заболевших, выявленных случаев чрезвычайную ситуацию. Не надо этого бояться. Ограничивать все перемещения, передвижения жестко. Но не так, как сейчас это делается. Какие-то полуправовые меры. Вот чем занимается Собянин и многие региональные руководители – это самодеятельность. Это на самом деле децентрализация страны, начинается региональный сепаратизм. В республике Коми мы дороги перекроем. А в Псковской области мы это закроем. А в Москве QR-коды введем. Каждый начинает делать что угодно. Даже не опираясь уже на федеральное законодательство.

О. Бычкова― Как можно в такой большой стране…

С. Удальцов― Это неправильно.

О. Бычкова― …руководить всем из одной Москвы.

С. Удальцов― Еще раз говорю. Наделили если правительство возможностью вводить ЧС – давайте этим пользоваться. Потому что иначе ползучая вся история только нагнетает панику. И не способствует купированию вируса. То есть нам надо максимально коротко пройти всю историю, закрыться максимально как Китай. Жесткие меры ограничения. Но людям надо разъяснять, для чего это делается. И государство, способна ли на это нынешняя команда правительства — я не уверен.

О. Бычкова― Вопрос. Почему нужно вводить чрезвычайное положение…

С. Удальцов― Ситуацию.

О. Бычкова― Что это изменит? Вот сейчас Москву закрыли.

С. Удальцов― Москву не закрыли. Вот я к вам приехал, извините, на радио «Эхо Москвы», спасибо, что пригласили. Я иду по улице, я могу также сесть в метро, пока ничего это не работает. Да, уповают на сознательность москвичей. Москвичи молодцы, кстати. Я вижу сознательность высокая. Но не все. Все равно возможность заразиться есть. Я иду в магазин, в метро, меня пока никто не ловит, я не стараюсь нарушать. Но разная у людей мотивация. Это все равно полумеры. И люди не понимают, вот эта самодеятельность на каких законах основана.

О. Бычкова― А надо что, танки на улицах поставить?

С. Удальцов― Чрезвычайная ситуация – это на федеральном уровне декларируется и четко вам расписывается. Что можно, что нельзя. И мэр Собянин сегодня придумал, завтра еще что-то придумал, Мишустин подтвердил. Возникает ощущение, что каждый занимается самодеятельностью. То есть максимально все ограничить. Москву посадить на месяц на жесткий карантин. Не надо танки вводить. Патрулирование – да, оно и сейчас есть. Но чтобы люди четко знали, что им за это будет. Что это федеральное решение. И к чему это должно привести.

О. Бычкова― Так и есть по сути.



С.Удальцов: Кризис 2008-09 годов не особо сильно мир научил

―

Это все делается очень долго. Мы помним, 25-го марта это можно было сделать. Это можно было сделать две недели назад. Зачем вот это затягивание, потому что боятся принимать на себя ответственность. Я считаю федеральные власти. Надеются, что само собой рассосется. Не рассосется.

О. Бычкова― Почему они боятся ответственности?

С. Удальцов― Потому что, во-первых, они во многом отучены брать на себя ответственность. У них же Владимир Владимирович главный вождь и учитель. И сейчас им очень хочется на него все спихнуть. А Владимир Владимирович тоже не дурак. Он не хочет на себя всю ответственность брать. И начинается это перекидывание ответственности, а так и есть. Эти – на него, он — на них. И все ждут, кто ошибется, на кого потом можно списать будет все ошибки и провалы. А так и есть. Вот когда система так выстроена, это слабая сторона нашей системы управления государством. Которую мы критикуем уже многие годы. Так вот, надо жестко закрывать и государству четко как в Китае гарантировать: всем потерявшим работу пособие. Не минимальная зарплата, а как минимум два МРОТ, 25 тысяч минимум. По всем научным оценкам те деньги, на которые можно хоть как-то выживать. Создание общественных рабочих мест. Насколько ситуация затянется. Но чем быстрее будем купировать, тем это все короче. Создание рабочих мест. Сейчас многие малые предприятия будут разоряться. Вы правильно говорите, заставляют людей уходить в отпуска неоплаченные. Всеми хитрыми способами и как снимать бизнес пытается с себя ответственность. Понятно, бизнесу тоже никто не помогает. Соответственно рабочие места, озеленение, строительные работы, благоустройство, платить те же хотя бы 25 тысяч минимум. Да, это не рыночный механизм, но это спасение людей в тяжелый период. И для бизнеса кредиты по минимальным ставкам, лучше по нулевым. Но только с условием, что они эти деньги отправляют не на финансовые спекуляции, будут сейчас доллары скупать или на бирже играть. А вкладывают в рабочие места и развитие производства. То есть поддержать население и бизнес, государство должно четко сказать: мы на месяц, на два, три, пока будут все кризисные явления продолжаться, вам это, граждане РФ, гарантируем. Никто не останется без работы. У нас есть ФНБ, мы крупный бизнес привлечем. Создать антикризисный фонд. Почему у нас все сейчас переживают, как помочь России, а где наши олигархи. Единичные случаи они сколько-то там масок купили. Молодцы. Но это мало. Давайте свои яхты и виллы. Вот как раз национализация элиты.

О. Бычкова― А что делать с яхтами и виллами?

С. Удальцов― Продавайте.

О. Бычкова― А кто их купит в этом всем ужасе.

С. Удальцов― Хорошо. Кто-то купит, это я образно говорю. Свои активы, пожалуйста, вкладывайте.

О. Бычкова― У меня вопрос…

С. Удальцов― Секунду. Мысль закончу. Почему это не сделать. Антикризисный фонд. Пусть тот же Путин проявит лидерские качества. Владимир Владимирович Путин. Антикризисный фонд. И обязать все крупные компании, миллиардеров наших список Форбс, вносить туда свои взносы. Обязать. Общество должно знать, сколько Потанин вложил, сколько Михельсон, сколько Абрамович. Госкорпорации. Сколько Сечин вложил.

О. Бычкова― Михельсон – это кто?

С. Удальцов― Это у нас лидер списка Форбс, если вы не знаете. Наш миллиардер. Леонид Михельсон.

О. Бычкова― Я думала это завод Михельсона, просто всплыл в памяти.

С. Удальцов― Я актуальной информацией оперирую. Не прошлого века.

О. Бычкова― Вопрос важный.

С. Удальцов― Почему этого не делается. Я считаю, последняя мысль, как в 1998 году, тогда при всем том у Ельцина, его окружения, у того же Явлинского, которого нельзя назвать ни социалистом, ни коммунистом, хватило здравого смысла в ситуации дефолта выдвинуть идею, что давайте мы других людей в правительство на этот кризисный хотя бы этап позовем. Потому что как и тогда команда Кириенко, так и сейчас команда Мишустина, где в экономическом блоке сидят рыночники, ультралибералы, по своей идеологии. Но они в ситуации кризиса, на мой взгляд, не способны четко принимать эти антикризисные меры. Сейчас необходимо усиливать роль государства. Это тенденция. Левый поворот необходим. Мы считаем долгосрочный, ну хотя бы краткосрочный просто вынужденный. Этим должны заниматься люди соответствующих взглядов. Соответствующей компетенции.

О. Бычкова― То есть коммунистов надо позвать.

С. Удальцов― У нас есть такие люди, которые в управлении и регионами, и политическая оппозиция…

О. Бычкова― Это кто, например.

С. Удальцов― Левченко, Грудинин, Клычков берите из Орловской области. Депутатов ГД левоориентированных, Глазьева, Делягина. Это люди, которые имеют свою концепцию, есть команда. Пожалуйста, вы их можете контролировать. Президент у нас пока никуда не делся.

О. Бычкова― А Глазьева мы кем назначим в этом правительстве.

С. Удальцов― Давайте мы не будем…

О. Бычкова― Министром финансов? А Делягина мы кем назначим? Министром культуры.

С. Удальцов― Я не предлагаю вам сейчас играться в эту расстановку, кого мы куда поставим. Я думаю, это должно быть коллективное. А почему бы и нет. Из Делягина думаю, и министр финансов неплохой бы получился. Насчет министра культуры — тоже найдутся кадры. Ничего смешного нет. Если сегодня стоит задача антикризисных мер, усиление роли государства. Левого поворота хотя бы временного. Значит, этим должны заниматься люди с соответствующей идеологией. С соответствующей компетенцией. Давайте людей из оппозиции позовем. Я не предлагаю только одними коммунистами ограничиваться.



С.Удальцов: Каждый начинает делать что угодно. Даже не опираясь уже на федеральное законодательство

―

Навального.

С. Удальцов― Такое коалиционное правительство. А почему бы и нет. Он озвучивает сейчас, я не знаю, насколько это популизм или это действительно близко достаточно такие социально ориентированные меры. Близкие к тому, что я сейчас говорю отчасти. Почему бы и нет. На свою какую-то функцию он бы мог претендовать. Готовы ли действующие элиты тот же Путин на это – наверное, вопрос риторический. Но мы должны об этом четко говорить. Потому что завтра, не дай бог, если нынешняя власть затянет все и доведет до коллапса. Значит должна появиться такая команда, которая скажет: есть такая партия, условно говоря, готовая брать на себя ответственность. Очень бы не хотелось, чтобы все доходило до состояния хаоса. Но мы и такой сценарий рассматривать.

О. Бычкова― Мы прервемся на паузу в программе «Особое мнение».

НОВОСТИ

О. Бычкова― Мы продолжаем программу «Особое мнение». Все-таки что, ничего хорошего нельзя сказать про российскую реакцию на то, что происходит.

С. Удальцов― Я буду неоригинален, многие очень оценивают действия федеральной власти как полумеры. И я бы даже сказал: одна четверть от того, что необходимо сделать.

О. Бычкова― А чем это чревато, вот что произойдет, когда это все рано или поздно, все равно закончится. Какой выйдет страна из этого. Какой власть выйдет из этого. Каким Путин из этого выйдет. Или кто-нибудь еще из власти. И мы все.

С. Удальцов― Каким мир выйдет – тоже большой вопрос.

О. Бычкова― Нет, про геополитику уже всё.

С. Удальцов― Я не предлагаю сильно в это углубляться. Но в целом перед всем миром стоит вызов. Поэтому я считаю здесь как в медицине, можно тянуть, можно лечить пилюльками болезнь, но если она очевидна, надо принимать более решительные хирургические методы. Вот у нас есть пример Китая. Я считаю, что нам не надо изобретать велосипед. Еще раз повторю. Жесткие ограничения. Но тем самым ограничить их срок. Потому что то, что сейчас делается, вот эти полумеры, полумеры, никакой определенности. Паника нагнетается. Хаос нагнетается. Люди не знают, чего ожидать. Для экономики это убийственно. Чем дольше тянется – тем больше убивается экономика. И самое главное — нет никаких гарантий, что такие полумеры действительно ограничат рост вируса.

О. Бычкова― Власти Чечни, например, сегодня сообщают, закрывают просто границы республики.

С. Удальцов― Ну так я и говорю, нет федеральной реакции. Начинается региональный сепаратизм. Ведь это еще чем опасно. Мы помним те же 90-е годы, сейчас каждый во что горазд начнет: москвичей давайте не будем пускать. А сюда мы не будем пускать приезжих. Это можно вообще Россию ввести в состояние хаоса за короткий период. Поэтому я считаю, что в ближайшие дни максимум неделя и покажет, какова дееспособность федеральной системы власти. Или она с этим вызовом справится. Какие меры надо предпринимать, я уже сказал. И той же оппозиции в первую очередь левопатриотической сейчас надо четче это формулировать. Не просто подыгрывать действиям федеральной власти, а четко формулировать свою повестку. То есть максимально…

О. Бычкова― А левая оппозиция подыгрывает действиям федеральной власти?

С. Удальцов― Не все, но некоторые сейчас занимают такое одобрение, вот Путин сказал, мы это все одобряем. Этого недостаточно. То, что предлагает Путин, – недостаточно. Вот он 25 марта сказал. Как мы будем бороться с кризисом. Мы обложим налогами проценты по депозитам свыше миллиона. Потом это все когда разъяснили, это только с 22-го года заработает. Ну как это поможет сейчас в борьбе с нынешним кризисом. Никак. То есть это популизм, демагогия.

О. Бычкова― Или желание быстренько поставить под контроль то, что еще не подконтрольно.

С. Удальцов― Это понятно. Там начинаются уже различные локальные телодвижения. То есть федеральная власть должна понимать: чем дольше она тянет, чем больше она перекладывает принятие ответственных решений на те же регионы, тем сильнее развивается сепаратизм региональный. Развивается внутриклановая борьба. И завтра мы можем прийти к ситуации, что в какой-то момент нам по телевизору объявят: Владимир Владимирович Путин заболел коронавирусом, он в тяжелейшем состоянии на искусственной вентиляции легких.

О. Бычкова― Дай бог ему здоровья. Тьфу-тьфу. Мы никому такого не желаем.

С. Удальцов― Всем желаем здоровья. А управление РФ на себя временно берет ГКПЧ номер два. Вопрос: кто в это ГКЧП войдет. И что тогда будет с Россией. Очень серьезные сомнения. Поэтому я говорю, мы должны предлагать власти и обществу конкретный набор мер…

О. Бычкова― Насчет предлагать конкретный набор мер…

С. Удальцов― И самим готовиться.

О. Бычкова― К чему?

С. Удальцов― Левые силы должны быть третьей силой. Потому что мы не…

О. Бычкова― А первая какая?

С. Удальцов― …должны сейчас поддерживать Путина. Вторая сила – это…

О. Бычкова― Первая – Путин.

С. Удальцов― Путин, силовики, скажем так. Вторая – так называемые системные либералы. Все, кто вокруг них группируется. Люди из 90-х, тоже, на мой взгляд, далеко не лучший сценарий для России. Левопатриотическая команда – это некая третья сила. Они могут на каком-то этапе входить в соприкосновение, в переговоры, взаимодействие.

О. Бычкова― И даже входить во власть, как господин Глазьев.

С. Удальцов― В коалицию. Это все возможно. Главная задача…

О. Бычкова― Или как господин Грудинин.

С. Удальцов― …Россию сохранить и народ, как бы пафосно это ни звучало.

О. Бычкова― Вопрос опять.

С. Удальцов― Поэтому грядут лихие времена. Есть такое понимание.

О. Бычкова― Ой, грядут лихие времена. Это да. Пока лихие времена не наступили, и сейчас более-менее стоит на своих местах, не считая вируса и карантина. Каким образом, возвращаясь к правам трудящихся, можно свои права отстаивать. Потому что если раньше до всего этого ужаса, который сейчас происходит, возможности были ограничены. Потому что мы знаем, какое у нас законодательство. Про забастовки. Они практически запрещены. Мы знаем, какое у нас законодательство про митинги и демонстрации. Они с большим скрипом разрешаются и каждый раз с большой борьбой. Но это кажется роскошью по сравнению с тем, что все на карантине, все закрыто. И по улицам ходит Росгвардия. И что делать? А людей при этом увольняют с работы. И люди теряют деньги. Каким образом добиваться. Вот сегодня.



С.Удальцов: Не дай бог, если нынешняя власть затянет все и доведет до коллапса

С. Удальцов― Мы с вами к этому и приходим. Что нынешняя ситуация или пойдет по тому сценарию, что федеральная власть, подключив вменяемую адекватную конструктивную патриотическую оппозицию, это могут быть и либералы, и коммунисты. Патриоты есть в разных лагерях. Разработает эту антикризисную программу совместно. Максимальная поддержка населения. Реально работающий бизнес и пресечение финансовых спекуляций, максимальное их ограничение. Дешевый кредит. Поддержка тех, кто потерял работу. Пособие, общественные работы. И новый состав правительства.

О. Бычкова― Люди должны сидеть и ждать, когда сверху им это все…

С. Удальцов― Вы дослушайте. Это новый состав правительства, куда должны войти люди более левоориентированные однозначно. И многие представители оппозиции. Это один сценарий. У федеральной власти на принятие таких решений не так много времени. Второй сценарий – когда будет чрезвычайщина усиливаться, нагнетаться вот эта паника, и просто-напросто пойдет сценарий передела власти внутри России. Тогда я думаю, очень скоро все эти запреты просто будут людьми отринуты и начнется стихийное творчество масс. Такая революционная ситуация, когда люди просто массово пойдут на улицы и та политическая сила, та коалиция, та команда, которая будет более привлекательна, более решительна, ответственна, будет просто доминировать и может взять власть. Но это революционный сценарий. Вот два пути сегодня. Пока да, мы должны формулировать, я не призываю людей сейчас идти на митинги и демонстрации, нарушать карантин. Полукарантин, какой у нас существует. И заражаться. Это было бы безответственно. Мы должны понимать, что если федеральная власть будет и дальше находиться в таком нерешительном состоянии, будет нарастать региональный сепаратизм и внутриклановая борьба – тогда, наверное, людям придется заняться самоорганизацией. А политическая оппозиция здесь должна играть какую-то организующую роль. Отряды самообороны. Это я не предлагаю какие-то антиконституционные действия. Но если люди останутся без зарплат, начнут голодать. Вы чего не должны допустить. Советы надо создавать. Как сто лет назад. Параллельные структуры, советы, которые будут заниматься распределением продовольствия, выплатой зарплаты и так далее.

О. Бычкова― Не хотелось бы, конечно.

С. Удальцов― Ольга, понимаете, это крайний сценарий. Так я о чем говорю. Наша программа отчасти для того, чтобы кто-то ее где-то послушал из представителей федеральной власти. И сделал для себя выводы. Потому что сегодня вот это промедление усиливает только панику. А если паника охватит страну, вон в Италии уже есть случаи погромов. Люди сидят без денег, начинают громить магазины. Это пока локальные эпизоды, а что будет дальше. Поэтому здесь надо быть готовым ко всему.

О. Бычкова― Хочу успеть задать вопрос на другую тему. Но из той же оперы. Не меньше 25 тысяч россиян сейчас за границей, не могут вернуться домой. Организованные группы вроде бы какие-то вернули туристические. Но есть еще очень много людей, которые застряли в разных странах. И не факт, что их оттуда как-то вытащат. Вроде бы российский МИД этим занимается. Но я читаю в фейсбуке посты людей, которые застряли там, кто-то в Индонезии. Кто-то на Ближнем Востоке. В Азии и так далее. И они говорят, что нам сказали, что нет, никаких самолетов летать не будет. Местными авиалиниями улететь нельзя, потому что они сдирают не то что три шкуры, а просто голову снимают вместе с ногами. Должно ли российское государство приходить на помощь вот этим богатеньким Буратинам, которые думали, что они прекрасно проведут свой недешевый отпуск в красивых дальних странах.

С. Удальцов― Вы знаете, все, кто сегодня оказался за рубежом, причислять к категории богатеньких Буратин, безответственных людей, есть и такие, конечно. Которые понимали, к чему дело идет и, включив голову, могли бы просто ограничиться, посидеть дома. Но там есть и люди, которые по разным жизненным обстоятельствам, не потому что они такие безответственные или такие негодяи, вообще думают только о своих удовольствиях, оказались действительно сегодня… На мой взгляд, вместо того чтобы заниматься отчасти просто пиаром, посылать самолеты в Америку, в Италию. Да это может быть и неплохо, какую-то кооперацию осуществлять. Но надо смотреть, а что приоритетно. Пропиариться или вернуть наших граждан домой. У меня есть знакомый в Болгарии, там не самая худшая ситуация с коронавирусом. Тем не менее, он не может никуда уехать, потому что наши консульства и посольства, где-то консульства, в Софии посольство, они просто-напросто закрылись тоже на карантин. Не работают.

О. Бычкова― Самолеты не летают.

С. Удальцов― Говорят, что спасайте себя сами. Если перефразировать. Ну это разве нормально? Надо задать вопрос нашему МИДу. У МИДа колоссальные деньги, собственность, это вообще задача государства. Почему такая безответственность. Конечно, это на первом плане сегодня вопрос. Наших граждан надо вернуть. Надо защитить, а не бросать на произвол судьбы. В ущерб, может быть, каким-то пиаровским мероприятиям. Что мы сейчас поможем Дональду Трампу.

О. Бычкова― А это пиаровское мероприятие?

С. Удальцов― Ну, во многом да.

О. Бычкова― Или все-таки помощь.

С. Удальцов― Понимаете…

О. Бычкова― Там правда ужасная ситуация. В Америке. В Италии ужасная ситуация.

С. Удальцов― Если у вас на одной чаше весов наши граждане российские, которых надо спасти. С другой стороны геополитика, Дональд Трамп. Понятно, и простые американцы страдают. Но все-таки если приходится выбирать, то какой может быть выбор. Я считаю, что мы должны помочь в первую очередь своим. Потому что какая будет благодарность от Дональда Трампа – это большой-большой вопрос. Я не хочу сейчас пропагандировать идею, что помоги себе сам и пусть каждый сейчас выживает. Это вообще задача, каким мир будет дальше. Я считаю, что должен быть глобальный левый поворот. Концентрация усилий на развитие нормальной медицины, науки, кооперации мирового масштаба. Потому что сегодня мы увидели — чуть кризис и это все капиталистическое братство оно рассыпается. В Европе черт знает что творится. Хотя они 30 лет пропагандировали все ценности ЕС. Это я не злорадствую. Это просто констатация факта.

О. Бычкова― Это мы еще увидим.

С. Удальцов― Это неправильно. Я считаю, мир должен выйти более сплоченным, более левым и в этом векторе как раз двигаться не только в России, но и в глобальном смысле. Ничего другого не просматривается.

О. Бычкова― Спасибо большое. Сергей Удальцов в программе «Особое мнение».

С. Удальцов― Берегите себя.