А.Соломин― Здравствуйте, в эфире «Эха Москвы». Мы начинаем «Особое мнение», меня зовут Алексей Соломин и у нас в гостях руководитель Фонда СПИД-Центра Антон Красовский.

А.Красовский― Председатель совета фонда.

А.Соломин― Да, поправлюсь я. Я вот с чего хотел начать – вы много общаетесь с главным врачом Коммунарки Денисом Проценко, он сам заболел коронавирусом? Как вы сами, не нашли у себя никаких симптомов, все в порядке?

А.Красовский― Я совершенно точно не больше общаюсь с Денисом Николаевичем Проценко, чем все сотрудники Коммунарки, думаю, что меньше, с одной стороны. С другой стороны, я писал об этом буквально позавчера или три дня назад большой пост, у него уже 13 тысяч человек в инстаграме и бесконечное количество перепостов в моем телеграм-канале — кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал.

О том, что каждый врач, вообще человек, который довольно часто находится в Коммунарке, априори уже считает себя COVID -позитивным. То есть, то, что у Дениса нашли COVID, вернее то, что он сдал наконец, тест и его обнародовал – уверен, что у многих людей, которые там работают, положительный тест на COVID, и это ничего не значит. Важно, как будет проходить течение болезни. Надеюсь, что у большинства людей, который там работают, честно говоря, надеюсь, у всех, течение болезни будет бессимптомным, то есть, она просто пройдет. И все.

А.Соломин― Но они же выбывают?

А.Красовский― Нет. Денис сидит на работе. Сегодня прислал мне фотографию камеры, из которой он смотрит в мир, он смотрит в свой компьютер, видит, как проходят обходы врачей, видит во всех зонах, понимает, какие показатели у каждого подключенного к ИВЛ больного. И все это он с рабочего места наблюдает.

Почему он это делает, могу сказать, потому что он действительно самоотверженный врач. Я на его месте делал бы ровно то же, я бы не уехал домой, конечно же, спокойно переживать свои 37,2 непонятно, зачем. А если бы действительно я начинал задыхаться и мне потребовалось бы медицинское вмешательство, я бы воспользовался помощью коллег.

Я тоже думаю, что у меня, наверное, COVID-позитив, но я не собираюсь делать тест, пока у меня не будет симптомов. Просто я не хочу, чтобы таким образом нервировать ни себя, и не хочу нагружать систему общественного здравоохранения.

А.Соломин― Сейчас у нас делают тесты только те, кто с симптомами?

А.Красовский― Тесты делают многим, у нас есть даже коммерческая организация «Гемотест», которая делает тесты, есть организации больше, которые делают тесты своим сотрудникам, потому что они были в контактах с людьми, которые официально с подтверждены диагнозом. Но я просто не вижу в этом никакого смысла. А зачем? Хорошо. Я нашел у себя COVID, я дальше делаю что?

А.Соломин― Можно самоизолироваться.

А.Красовский― Я итак самоизолирован, во-первых, по самоизоляции, а теперь я сам себя посадил на карантин, потому что понимаю, что у меня прямой контакт и я, как ответственный человек, должен сидеть на карантине. Не потому что я плохо себя чувствую, а потому что я понимаю, что я, наверное, официально являюсь вирусоносителем. Соответственно, я не хочу ходить в магазин и заражать там бабушек в очереди.

Это не имеет никакого отношения к моему самочувствию. И вам всем советую, что если вы понимаете, что вы сталкиваетесь с людьми, у которых официальный COVID, у них есть серьезные симптомы – кашель, температура, то вы подумайте о других, а не о себе.

А.Соломин― Думаю, нашим слушателям не нужно объяснять, почему Красовский сегодня по удаленной связи – многие форматы у нас переходят в такой режим. Антон, я снова хочу спросить про Коммунарку, и не только про нее – я знаю, что вы были в разных больницах за это время.

А.Красовский― Я по жизни был в разных больницах.

А.Соломин― Я имею в виду в контексте эпидемии.

А.Красовский― Да, COVID.

А.Соломин― Какая атмосфера там сейчас? Мы видим только цифры – сколько заболело. Сколько пришли, сколько выздоровели, сколько на ИВЛ.

А.Красовский― Атмосфера среди медицинского состава и людей, которые там работают, боевая, то есть, каждый из них считает себя на линии огня, и совершенно справедливо так считает. Поэтому в большом количестве людей много героизма, в каком-то количестве людей есть гордость, может быть даже чрезмерная за свою работу. Но в принципе мы должны понимать, что это люди, которые сутками по-настоящему спасают жизни, без всяких дураков. Там очень много тяжелых больных я их видел, не заходя в палаты, а ровно по этому видеообходу, который периодически проводит Проценко, — это такие гугл-очки, которые город моментально, по запросу Коммунарки, купил и передал руководству больницы. И теперь в этих очках можно смотреть и видеть, как реанимационная группа в спецкостюмах проводит обход и показывает через эти очки, что творится на мониторах, в каком состоянии пациент и какая у него динамика.



А.Красовский: Я маленькое ничтожество, а Путин великий политический лидер

Но хочу сказать, что вот все говорят Коммунарка, и вы понимаете, что с каждым днём больных становится больше, и даже среди моих знакомых таких больных становится больше. И многие из этих людей пишут мне, спрашивают. Как попасть на Коммунарку – друзья мои, все больницы Москвы готовы к тому, чтобы принять больных с коронавирусной инфекцией в ежедневном режиме. И главные врачи, реаниматологи, реанимационные команды, вирусологи, которые трудятся в этих больницах и сами больничные учреждения, как здания готовы к приему больных.

Хочу сказать, что, например, 15 больница совершенно прекрасная в Выхино, или 52 больница, которую возглавляет Лысенко, дочь Анатолия Лысенко, известного нам с вами журналиста.

Это прекрасные больницы. И не стремитесь в Коммунарку, не бегите в одну и ту же точку – это то, что случилось в Италии в реальности, когда все начали бежать в одно и то же место и поручилась перегрузка общественного здравоохранения. Делайте так, как вам говорят медицинские власти – вызывайте Скорую помощь и езжайте туда, куда вас везет Скорая. А хуже или лучше от того, что вы окажетесь в 15 или 52, вам не будет – будет так же.

А.Соломин― Все-таки по поводу врачей – у вас был пост, что врачи на журналистов смотрят волком.

А.Красовский― Нет, не на журналистов, на меня – это был мой личный пост обиды, я очень обиделся, — ну, у меня личные отношения с Коммунаркой, я там каждый день и я имею право там обидеться, обняться, поплакать, посмеяться, поругаться – это мои личные отношения.

А.Соломин― То есть, не то, что врачи на пределе работают, и журналисты им мешают?

А.Красовский― Конечно, журналисты мешают. Журналисты находятся за периметром и бесконечно снимают, как туда подъезжает Скорая помощь. Конечно, людям напряженно, люди считают, что находятся в самом важном, самом ответственном и абсолютно незаменимом месте, — так себя чувствует каждый ординатор нянечка, руководитель отделения.

Почему я вчера на них обиделся? Я с ними договорился, с главврачом, что они мне все дадут интервью. А они никто мне не дали интервью, смотрели на меня как на идиота и говорили, чтобы уходил, что они ничего не скажут. И тогда я на них, с одной стороны, наехал. Потому что не мог найти правильные слова. На самом деле они у меня есть, эти правильные слова: ребята, это все кончится. Я 45 лет живу на планете, я тоже чувствовал себя самым важным, самым нужным, самым главным человеком в самом необходимом месте.

Но я понимаю, как сейчас это пошло будет звучать, через 10-20 лет вы будете жалеть, что вы не оказались в том фильме, который мы снимаем. Не потому что это будет хороший фильм или плохой, а потому что эти воспоминания останутся именно здесь.

А.Соломин― Почему они должны сейчас об этом думать?

А.Красовский― Никто никому ничего не должен. Ни я ничего не должен, ни они мне ничего не должны. Я просто говорю этот текст, а что мне кто должен, это пусть каждый сам считает. Вспомните, как вы жалеете о том, что не оказались на какой-то студенческой фотографии.

А.Соломин― Хорошо, допустим. Сделаем сейчас короткий перерыв. Не в студии, но на связи со студией «Эха Москвы» Антон Красовский, председатель совета Фонда СПИД-Центр. Никуда не уходите, мы скоро продолжим.

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А.Соломин― Напомню, — на связи со студией «Эха Москвы» Антон Красовский, председатель совета Фонда СПИД-Центр. Антон, есть ли понимание, что врачам сейчас нужно, как им могут люди помочь?

А.Красовский― Я точно знаю, что нужно врачам.

А.Соломин― Не болеть?



А.Красовский: Я думаю, что у меня, наверное, COVID-позитив

―

Не болеть – это их личные проблемы, каждый врач должен следить сам за собой и быть осторожным, как нам пел Виктор Робертович Цой. Но сейчас вообще всем лечебным учреждениям нашей страны, это касается в первую очередь именно регионов, а не Москвы, нужно то, что называется СИЗы — средства индивидуальной защиты. Врачам нужны одноразовые костюмы биологической защиты, беленькие, настоящие респираторы. Врачам нужно много-много перчаток размеров М и L, врачам нужны бахилы – не синие гостевые, а специальные медицинские, операционные бахилы из материала, которые повязываются до колен. Врачам нужны шапочки одноразовые – вот это все. И бесконечное количество антисептика, которым обрабатывают руки. Вот то, что сейчас потребуется врачам по всей стране и нужно врачам по всей стране.

Многие меня спрашивают, что нужно, как купить, как передать. Вот я вам говорю: попробуйте купить там, где вы можете это купить, возможно, в Китае, на Дальнем Востоке этого есть много и можно купить. Покупайте и везите в Россию все это. Это действительно бесконечно необходимо, потому что люди меняют средства защиты несколько раз в день, они заканчиваются и их невозможно уже практически купить в розницу обычным людям – это правда очень необходимо.

А.Соломин― Разве не государство должно закупать?

А.Красовский― Государство должно закупать, все должны закупать. Алеш, мы находимся в ситуации как раз «А разве не Путин за это отвечает?» — Путин за это отвечает. Но мы с тобой тоже за это отвечаем, потому что наша задача сохранить максимальное количество людей.

Когда я говорю «наша задача», это задача не только Путина, а это задача Соломина, Красовского, Проценко и тысяч людей, которые могут свой маленький вклад в это общее дело внести. Да, это государственная задача, но в то же время это и общественная задача. И когда мы находимся перед такой серьезной опасность, последствия которой никто из нас не может спрогнозировать, мы должны в конечном итоге объединиться. Здесь не может быть «наших», «ваших», «разве не они?» «а это разве не Пронькин из ЖЭКа должен выкопать эту яму?». Не копает Пронькин яму – выкопай ее сам. Вот в такой ситуации мы находимся. Потому что если и ты не выкопаешь эту яму, тебе выкопают могилу, если будет кому копать.

А.Соломин― Но разве это не повод предъявить властям?

А.Красовский― Предъяви. Хорошо власти делают свою работу. Посмотри, как это происходит сейчас в Италии, в Испании – посмотрите вообще, как это происходит в мире. Мир не был готов к такой эпидемии, никто не мог ее предсказать, еще два месяца назад невозможно было представить, что мы все будем сидеть на карантине, что будет какое-то слово «самоизоляция», бесконечные «санитайзеры» по всем городам мира, переполненные реанимации и снятые ИВЛ из операционных.

Мы не могли даже представить, что так будет. Но так есть. К таким эпидемиям мир не готов никогда, это действительно абсолютно чрезвычайная ситуация, чрезвычайнее войны.

А.Соломин― Кстати, по поводу чрезвычайной ситуации молния: «Путин подписал закон о праве Кабмина вводить режим ЧС».

А.Красовский― Правильно сделал.

А.Соломин― Правильно сделал в том смысле, что нам нужен режим ЧС сейчас?

А.Красовский― Нам нужен режим, потому что нам нужно, чтобы люди не шастали по городам.

А.Соломин― А то, что сейчас, недостаточно?

А.Красовский― Недостаточно. Потому что я вчера ехал в Коммунарку и попал в пробку на Третьем транспортном кольце. Куда ехали все эти люди? Абсолютно никуда.

А.Соломин― У разных людей свои причины.



А.Красовский: Замглавврача показывает: надень немедленно респиратор. А я ему: да иди ты нахер – и иду без респиратора

―

А вот не нужны вам эти причины, сидите дома. Вот для чего нам нужен режим ЧС. Существует алгоритмический, математический механизм, модель, она нарисована – вот если бы у нас была такая физическая, физиологическая возможность – стали друг напротив друга на расстоянии 3 метров, то в течение двух недель эпидемия бы закончилась, вирусу невозможно было бы передаться.

А.Соломин― Так мы бы все погибли.

А.Красовский― Правильно – нет такой физиологической возможности. Поэтому сидеть дома. И по улицам шастать должны только те люди, которые будут обеспечивать крайние необходимости людей, которые сидят дома, то есть, врачи, полицейские, люди, которые обеспечивают нам продовольственные запасы и их продажу, и так далее.

А.Соломин― Но таких людей будет полно. Мы в таких условиях и живем. Нам итак нельзя выходить на улицу.

А.Красовский― Нет, нам можно. Именно потому, что нет ЧС. То есть, вам сказали: не шастайте. А выговорите, — и тут же началась вся эта кампания против Собянина: «какое отношение Собянин к этому имеет, ты кто такой вообще понаехал тут, это что за люди нам запрещают?» — вот на самом деле с чем столкнулась власть. С тем, что русские начали вести себя как украинцы.

А.Соломин― Что это значит?

А.Красовский― Это значит, что русские начали вдруг плевать на власть и говорить «кто вы такие, чтобы нам указывать?» А власти должны сейчас в этой ситуации указывать. А люди должны сидеть дома и действительно должны бояться из этих домов выходить. Люди не боятся вируса, они в него не верят. Ровно такие же люди, как Лукашенко, который катается на коньках и говорит: вы видите, что вирус летает? Корреспондент отвечает: не вижу. Лукашенко: и я не вижу — это же холодильник, в холодильнике не может быть вируса. То есть люди ровно так и думают, они же дебилы.

А.Соломин― Антон, вы говорите, какие жесткие меры должна вводить власть, потому что многие не верят в этот вирус.

А.Красовский― Не многие, а все.

А.Соломин― Не все.

А.Красовский― Все. Прям все не верят.

А.Соломин― Прокомментируйте тогда — только сразу скажу, что это не мой способ наехать на Проценко, ни в коем случае, — я ему желаю здоровья. Но Путин приезжает в Коммунарку, надевает костюм, что понятно – это президент страны, его защищают. И после этого появляется фотография, где он жмет руку.

А.Красовский― Кстати, я не знаю, — после этого или до этого. Ты хочешь обвинить в этом Дениса?

А.Соломин― Нет, не Дениса, а президента, который в первую очередь всем говорит никуда не выходите, сидите дома. И сам нарушает. Это же косяк на самом деле.

А.Красовский― Нет, он не нарушает. Потому что президент выполняет федеральные функции, которые он не может отменить. Еще раз говорю: есть люди, которые должны выполнять свои рабочие обязанности в самые тяжелые времена. Полиция, Следственный комитет, врачи. Президент показал абсолютно невероятный с моей точки зрения, — кстати, правда, я знаю, что я не в президентском пуле, но чуваку 67 лет, он в группе риска. Он показал невероятный пример мужества самостоятельного, личного мужества. То есть, он поехал в эту горячую точку с точки зрения его поколения, и в этой точке провел какое-то количество времени.

Я знаю, что его отговаривали. И Собянин тоже не мальчик, но он тоже туда поехал вместе с президентом, то, что у них у всех не было средств индивидуальной защиты – вот это у меня вопросики. И что в маске там почему-то только Песков. Это у меня вопрос. И к службе безопасности президента.

Вот Венедиктов говорил, что Путин делал бесконечные тесты на коронавирус и у него ничего нет. Я ничего не знаю про это, какие Путин делает тесты, это вообще в реальности неважно. Действительно я не понимаю, почему средства индивидуальной защиты не были применены всеми сотрудниками делегации, включая медицинских начальников, — например, Татьяну Голикову, повсеместно находясь на территории Коммунарки.

Но с другой стороны, посмотрите на меня — я вчера вошел в Коммунарку, мне со второго этажа замглавврача показывает: надень немедленно респиратор. А я ему: да иди ты на хер – и иду без респиратора. На самом деле это я идиот, — мы все так к этому относимся.

А.Соломин― То есть, получается, что вы делаете то же самое, что и Путин.



А.Красовский: Путин действительно повышает себе рейтинг, но при этом это правильное повышение рейтинга

―

Абсолютно.

А.Соломин― Но в отношении его вы говорите, что это пример мужества, а в вашем отношении это пример безумия.

А.Красовский― Ну, я же не могу сказать про себя, что я мужественный человек, правда? Я могу себя только мудаком назвать.

А.Соломин― А разве это не одинаковые вещи?

А.Красовский― Нет, не одинаковые, потому что я маленькое ничтожество, а Путин великий политический лидер.

А.Соломин― Это не отменяет того, что ваши поступки были очень схожи.

А.Красовский― Нет, не схожи. Потому что я туда хожу буквально каждый день. А он там был один раз 20 минут.

А.Соломин― По поводу ситуации вокруг ЧС — пока ее не объявили, но многие эксперты обращают внимание, что развернулась настоящая борьба. Вы это замечаете, что Путин устранился от этого?

А.Красовский― Дистанцировался, конечно.

А.Соломин― И другие игроки сейчас тянут эту историю.

А.Красовский― Не «другие игроки», а Собянин. И он правильно делает. Потому что, конечно, под основным ударом находится Москва. Москва это город, в котором проживают концентрировано 20 миллионов человек, которые находятся в абсолютно уникальных санитарно-эпидемиологических условиях, очень скученно, сконцентрировано, — иногда в домах по 80 этажей, а в среднем по 18. И конечно, метро, которое каждый день проводит почти 10 миллионов — в отличие от Милана, крохотного городка на фоне Москвы.

Вы же все сейчас говорим: Милан, Бергамо — вы были в Бергамо? Бергамо это как Мытищи. А Милан это на самом деле сточки зрения России как Екатеринбург. А Москва это какая-то невероятная агломерация, которая находится под первичным серьезнейшим ударом. И естественно, Собянин в этом смысле проявляет невероятные, с моей точки зрения, менеджерские способности, и Сергей Семенович и Анастасия Владимировна, которая руководит оперативным штабом. То есть все эти люди.

Понятно, что Путин – ну, непонятно, что Путин, но я бы на месте Путина тоже дистанцировался. Потому что, а что я могу сделать? Люди действительно должны сами, региональные и местные власти это сделать.

А.Соломин― А политически…

А.Красовский― Что значит – политически? Ты помнишь, когда Путин обращался к нации последний раз по какому-то поводу?

А.Соломин― Да, помню.

А.Красовский― Когда?

А.Соломин― А до этого?

А.Красовский― А до этого он обращался к нации, тоже не так давно – вот сейчас вылетел из головы повод, это было буквально за месяц — я сейчас найду.

А.Красовский― По поводу Конституции он обращался. А до этого? Было ли какое-то общественное событие серьезное, по котормуо он обращался? Нет. Путин взял на себя ответственность. Пенсионная реформа это еще была. Да, Путин берет в последнее время на себя ответственность и говорит, что он к этой ответственности имеет непосредственное отношение.

А.Соломин― Критики говорят, что он повышает свой рейтинг.

А.Красовский― Плевать мне на критиков в данном случае. Может быть, я тоже его критик. А что политик должен делать? Понижать себе рейтинг, что ли? – я не очень понимаю. Ну, понижайте себе рейтинг. Я вижу его оппонентов, они бесконечно каждый день понижают себе рейтинг, превращаясь в Славу Рабиновича.

Путин действительно повышает себе рейтинг, но при этом это правильное повышение рейтинга, именно так и должен вести себя политик. Поэтому когда ты говоришь, что Путин самоустранился – ну, он самоустранился от исполнительного решения проблемы, он и не должен исполнительно решать.



А.Красовский: Мне плевать, честно говоря, кто какие премии получает

―

Мы сейчас должны сделать перерыв.

А.Красовский― На новости? Давай.

А.Соломин― Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Наш гость на связи со студией «Эха Москвы» Антон Красовский, председатель совета Фонда СПИД-Центр

НОВОСТИ

А.Соломин― В гостях у нас по скайпу Антон Красовский, председатель совета Фонда СПИД-Центр.

Антон, насчет режима ЧС, право вводить которое получило правительство. Кстати, мы сейчас в перерыве разговаривали о разных центрах руководства этой проблемой, борьбой с эпидемией. Мишустин фактически может ввести ЧС по всей стране.

А.Красовский― Да, это юридическое право правительства теперь.

А.Соломин― Означает ли это, что если это произойдет, то Мишустин перехватывает инициативу у того же Собянина?

А.Красовский― Нет, это вообще ничего не значит. Просто Мишустин — это ровно то, что требовали такие люди, как Клишас: дайте нам юридическое основание для карантина. Вот президент дал основание для введения ЧС, и на этом основании карантина, правительству. Председатель правительства должен своим постановлением, распоряжением. Вводить это состояние по всей стране. Это абсолютно ничего не значит по отношению к Москве. Просто, друзья, готовьтесь к тому, что мы будем жить – апрель мы проживем в довольно серьёзных, тяжелых личных обстоятельствах.

И действительно огромное количество людей по всей стране пострадает и от этого, и от системного кризиса, который, на самом деле, как и смерть от COVID вызван не самим COVID, а просто произошел на его фоне. То есть, системный экономический кризис мировой ведь не от COVID возник, а возник по экономическим обстоятельствам – просто вдруг произошел COVID.

А.Соломин― Не согласен. COVID имеет огромное значение.

А.Красовский― Имеет.

А.Соломин― Самолеты остановились почему?

А.Красовский― Самолёты действительно остановились, потому что COVID, но самолеты с точки зрения огромной мировой…

А.Соломин― А это не только транспорт. Производственные цепочки встали.

А.Красовский― Да, безусловно. Но в действительности, конечно, все цены на нефтянку упали не из-за этого, а реально системный кризис в США наступил из-за абсолютно бездарной, чудовищной, мудацкой экономической политики деревенского правительства вот этого крашеного старика, который сейчас руководит США, и в этом смысле это ответ на вопрос — помните, когда Трамп стал президентом, все начали говорить: посмотрите, какой экономический взлет вдруг произошел в Америке.

Просто экономические взлеты не происходят за один день – экономический взлет был благодаря последним шагам Обамы. А вот то, что мы сейчас имеем чудовищную рецессию в экономике США, а соответственно, и всего мира, это как раз экономическая политика Трампа, поздравляю вас.

А COVID просто пришел рядом и усугубил. Зло приходит всегда вместе. Вот пришло и это. Наверное, оно должно все изменить в мире, возможно. Война Первая мировая была следствием «испанки», или «испанка» была огромным фактором для того, чтобы, в частности, европейские державы пересмотрели свое отношение к военным действиям.

А.Соломин― Верну к ЧС. С чего мы решили, что если будет введен режим ЧС, что реальная власть в стране будет у того же Собянина, который, как ты считаешь, эффективно борется с коронавирусом. Почему ты думаешь, что к власти не придут военные, силовики, которые привыкли по-своему решать проблемы и что они не перехватят инициативу?

А.Красовский― Во-первых, я не сказал, что я так не думаю.

А.Соломин― А что же хорошего тогда в этом?

А.Красовский― Секунду, мы еще не дошли до этого, хорошо это или плохо. Я просто считаю, что как раз времена больших системных кризисов это времена гражданских. Военные не умеют решать большие системные кризисы. Потому что у военных другие задачи. Не потому что военные умнее или глупее, а потому что военные решают кризисы, связанные с большим количеством человеческих жертв, которые приносятся ради решения этих кризисов. То есть, у военных есть такое душевное качество – они могут двигать миллионы. И это очень важное душевное качество, у многих его нет.



А.Красовский: Ты же не пойдешь лечить простату к своему начальнику охраны

Просто у них другие задачи, другие умения и навыки. Военные не могут справиться с такого рода мероприятиями. Военные могут обеспечивать периметры безопасности на каких-то мероприятиях, могут оцеплять города, перекрывать дороги, выполнять команды гражданских. Но в реальности как раз такого рода кризисы, большие экономические, кризисы, связанные с вирусными эпидемиями — они выводят на первый план людей с большими аналитическими способностями и недюжинными академическими знаниями. То есть людей, которые способны решать проблемы, которые нельзя решить запуском ядерной ракеты.

То есть, я как раз уверен, я вижу это, что большое количество людей, которые всегда оставались на периферии, сейчас вышли в первые ряды. Например, Путин был на этом эскалаторе с Проценко, с моей точки зрения прекрасным врачом, одним из лучших реаниматологов нашей страны, и вообще с хорошим человеком с удивительными знаниями и прекрасным отношением к своей работе – я считаю, что это именно то, о чем я говорю, — то есть, люди начинают обращать внимание на тех персонажей, на которых они раньше внимания не обращали.

Потому что ты не пойдешь лечить простату к своему начальнику охраны. Понимаешь? Когда у тебя ребенок заболеет корью, ты не пойдешь к начальнику кадрового политического управления.

А.Соломин― А кто меня спросит, к кому я пойду в таких условиях? Начальство заставит.

А.Красовский― Не заставит. Почему ты считаешь их идиотами? Они не глупее тебя.

А.Соломин― Я никого не считаю идиотами.

А.Красовский― Они прекрасно понимают, куда идти сейчас. Идти сейчас не к военным.

А.Соломин― Позволь поговорить немного по другой теме, связанной с тобой непосредственно. Премию «Редколлегия» получил Юрий Дудь за фильм о ВИЧ, отказался от части этой денежной премии и предложил отдать ее тем фондам, которые у него фигурируют в фильме. Ты написал пост, что СПИД Центр отказался. Насколько я понимаю, ты сейчас не директор этого фонда, но председатель совета фонда. То есть, это ты принимал это решение, или нет?

А.Красовский― Я не буду врать, — я вообще не очень вру. Конечно, я не являюсь директором фонда, но, безусловно, все ключевые решения в этом фонде принимаю я. То есть, когда я скажу: мы сделаем так, — мне никто не скажет: нет, мы сделаем не так. Потому что знают, какая тогда ядерная война начнется.



А.Красовский: Системный кризис в США наступил из-за абсолютно бездарной, чудовищной, мудацкой экономической политики

И да, конечно, это решение принимал я. Могу его объяснить. Более того, тут же либеральная общественность, пожилые женщины, причем, все эти пожилые женщины – один раньше получали. И по-прежнему получают деньги из «Газпром-Медиа», другие от Ковальчуков, и так далее – все эти женщины стали писать, что это невероятный донос, Пархоменко тут же написал, что Красовский все врет. Но я действительно просто перепутал. Извините, офшор какой-то один с Виргинскими островами.

Но смысл очень простой – действительно, Юрий Дудь получает эту премию. Мне плевать, честно говоря, кто какие премии получает – я про премию «Редколлегия» узнал от сотрудников своего Фонда , — что она вообще существует, правда, клянусь. Я никогда за этим не следил, мне это не интересно, это не моя тусовка.

Но когда тебе Пархоменко пишет – а давайте через офшор в долларах, и вы как-то не так оформите, а на какое-нибудь личное частное лицо.

А.Соломин― Но это же у них в уставе.

А.Красовский― Мне плевать, что у них в уставе. А я говорю, что у мен в уставе, я рассказываю про себя. Я эти ваши офшорные Виргинские острова не возьму никогда, потому что я считаю, — я вообще считаю офшоры очень странной формой существования денег. Наш фонд никогда в жизни не брал ни из каких офшоров, и ничего брать не будет. А кроме того, — ну, может быть, какие-то другие фонды считают себя невероятно приближенными к власти, а я вот не считаю. Поэтому, когда пройдет какой-то офшорный платеж, все это тут же будет видно и все это будет записано нам потом в качестве аргумента для того, чтобы нас внести в список иностранных агентов.

Вот ровно то, о чем я написал. А потом я написал, что я не хочу говорить «вместо нас отдайте кому-то», потому что мне вообще плевать, кому вы отдадите эти деньги, эту премию – она не имеет ко мне никакого отношения, а то, что Юрий Дудь про меня и про фонд сказал – спасибо ему большое. Лучше бы он сказал, что тестироваться можно в фонде СПИД Центр, когда он писал про тестирование, где он сам и тестировался. Но он этого не сделал.

А.Соломин― Просто это такая форма ответа, — Пархоменко написал, что ты врешь, имея в виду, что это какой-то офшор Лихтенштейн. Но там главный посыл, что твоя задача была оскорбить эту премию «Редколлегия».

А.Красовский― Слушайте, мне плевать на эту премию «Редколлегия». Если вы считаете, что плевать на премию «Редколлегия» это оскорбление — считайте. Мне плевать на премию «Редколлегия», она меня не интересует. Я не журналист. Я никогда туда не номинировался, я не имею отношение к Пархоменко никакого, ни к людям, которые эту премию вручают, ничего я про них не знаю, и знать про них не хочу. Я просто не хочу, чтобы организация, которой я являюсь учредителем, брала офшорные банки — из Доминиканы, из Виргинских островов, или где там их премия «Редколлегия» находится.

Я не понимаю, почему существует премия, которая оформлена на какие-то Виргинские острова, но меня это не касается. И единственное, что я пытался этим людям сказать – нас, пожалуйста, в это свое говно не впутывайте. Вот я это и сказал.

А.Соломин― А что за профессиональный вопрос? Ты написал «первый вопрос профессиональный – обойду его стороной».

А.Красовский― Я же сказал, что обойду его стороной — я не хочу его обсуждать. Не хочу обсуждать.

А.Соломин― А если бы Дудь принял эти деньги и от своего имени передал им фонду, тебя бы это устроило?

А.Красовский― Если бы Юрий Дудь был жертвователем фонда СПИД Центр – пожалуйста. Мне-то какое дело? Взял бы рубли, перевел, — у нас есть такая кнопочка: «помочь фонду» — вот запомните, если кто-то хочет помочь фонду СПИД Центр, там на сайте в правом углу есть такая кнопочка «помочь фонду» — пожалуйста. У нас есть эквайринг, любой человек может нам помочь. У нас есть люди, которые нам жертвуют относительно большие деньги — тайно, ежемесячно, прося об этом не говорить.

А.Соломин― И только с российских счетов?

А.Красовский― И только с российских счетов, с российских карточек. Ну, более того, — что значит «с российских счетов»? Эквайринг падает, это русская компания, которая называется «CloudPayments», она там сама уже как-то все эти деньги аккумулирует. Я к этому не имею отношение.

А.Соломин― Понял.

А.Красовский― Я просто жульничать не хочу. Я жульничать не хочу и не хочу, чтобы люди говорили «мы жульничаем, но если ты скажешь, что мы жульничаем, это донос».

А.Соломин― Спасибо большое. Напомню, сегодня на связи со студией «Эха Москвы» был Антон Красовский, председатель совета Фонда СПИД-Центр. Меня зовут Алексей Соломин, это была программа «Особое мнение», спасибо, что были с нами. Всего доброго.