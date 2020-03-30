Особое мнение СПб

Т.Троянская― Добрый день! В студии Татьяна Троянская, это программа «Особое мнение». И я приветствую депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, пускай по Skype. Максим, добрый день! Вы дома сидите и самоизолировались, всё верно?

М. Резник― Добрый день, Татьяна! Да, но я естественно продолжаю работать в тех объёмах, что неизбежны – мы можем об этом поговорить. Но максимальная самоизоляция – это политика не только моя, но и всего Законодательного собрания.

Т.Троянская― В среду будет заседание в Законодательном собрании?

М. Резник― По сегодняшней информации, да: мы должны заслушивать доклад Уполномоченного по правам ребёнка. Более того, сегодня будет заседании комиссии, членом которой я являюсь, по образованию, культуре и науке, потому что мы должны соблюдать процедуры, связанные с Законодательством города о выборе почётных граждан. Но самое главное, как мне кажется, почему Законодательное собрание в среду должно собраться – это вопрос, связанные с корректировкой бюджета, то, что невозможно без Законодательного собирания, как органа власти, в сложившейся ситуации.

Т.Троянская― Что-то с коронавирусом вы будете Комиссии по образованию говорить?

М. Резник― Нет, это несколько разные вещи. Мы сейчас находимся не только в странной эпидемиологической ситуации. Я хочу сказать вам как историк фундаментальную вещь: мы сейчас находимся в моменте одновременно трёх кризисов в одном флаконе: эпидемиологический (который у всех на устах), экономический и политический. Последний начался не сейчас, просто развивается в замороженном, вирусном состоянии. Сейчас надо предотвратить ситуацию: одному корона, а другим вирус. Все говорят, что право на жизнь является основным правом и нужно делать всё, чтобы это право обеспечит – но повторю, эти кризисы никуда не делись. Да и режим самоизоляции, как говорит интернет-сообщество, показывает не только уровень опасности, но и недоверия к власти и информации, которая от нее поступает. Мы привыкли, что власть всё время врет – люди стараются обойтись без нее, сделав все, что от них зависит.

Т.Троянская― Но не все. Вчера в Москве активно выходили на пикники и это ускорило введение особого режима. Не карантина, этого слова у нас нет. Мы определили в редакции это как собянинский карантин. Как вам кажется, это правильно?

М. Резник― По существу, это движение в правильном направлении. Конечно, нужна максимальная изоляции везде, где это возможно, но мы должны сказать, что распоряжении Собянина не очень законны. Мы опять сталкиваемся с ситуацией правового нигилизма, обнуления права: сейчас все стараются поспеть за Собяниным (например, заявление Мишустина). Эти решения основаны не на праве, а на личном доверии Путина: все истории с визитами в Коммунарку. Не хочу анализировать, но получается, что Собянин как смог убедил Путина в серьёзности ситуации и получил от него какие-то полномочия. История с коронавирусом, как ни одна другая, показывает нам, как власть заботит не здоровье граждан, а их схватки бульдогов под ковром: кто важнее, кто ближе – это добавляет турбулентности и тревоги. Нам нужно рассчитывать только на себя.

Т.Троянская― Как вам кажется в данной ситуации мы можем поступится Конституцией? Настолько ли важно право? Не очевидно ли, что можно ограничить право на свободное перемещение?

М. Резник― Давайте поговорим о праве6. Вопрос не в том, что мы поступаемся Конституцией, есть элементарные права на жизнь, свободы и собственность – не мы придумали, а еще давно Локк. С этим связано вся история человечества. Право на жизнь стоит первым – в этом смысле, задача власти – обеспечить это право – если мы согласны, что угроза серьезная. Другое же дело – решения должны быть понятны для общества, и они не должны приниматься на мнении силовиков. Медиков, специалистов, научного сообщества – да. Безусловно, я сторонник демократический решений – это даже смешно обсуждать, но в этой ситуации можно правами не жертвовать, а дать понять обществу необходимость принимаемых мер. Не должно быть обычно режима: я сделаю и ничего не буду вам объяснять – как действует Беглов. Кто-то с этим согласится, но я хочу, чтобы все процедуры были эффективными и прозрачными. В ту ж среду хотелось бы послушать губернатора или хотя бы вице-губернатора Эргашева, который отказался приехать в прошлый раз.

Т.Троянская― Кстати, больше он прийти не обещал?

М. Резник― Как бы мне этого хотелось. Я буду ставить все вопросы в соответствии с работой ЗакСа. Коммуникации же перестраиваются, но мне бы хотелось в среду слышать губернатора, но, если ему трудно формулировать мысли, как это часто бывает, может выступить Эргашев, отвечая на вопросы депутатов. Весь город бы в режиме самоизоляции посмотрел бы эту трансляцию, многое бы это понял. Открытость и совместность при принятии решений – это важно для реализации права на жизни, когда все остальные права отходят на второй план. Нужно обсуждать поправки в бюджет¸ потому что главный недостаток собянинского карантина – компенсации недостаточны. За чей счет банкет? Кто будет меня кормить? Посмотрите на выплаты, которые делаются в Германии, во Франции, В США…

Т.Троянская― С другой стороны, Максим, безработным обещается 19.500 выплатить и Навальный уже пошутил, что так у нас моментально появится средний класс.

М. Резник― Тут уже не до шуток. Если власть не собирается платить гражданам, прошу заметить, их же деньги (а это не деньги власти и не их кубышка, доверенная им подневольно), то сейчас для этого самое необходимое – а 19.500 это смешно. Не буду говорить, что Беглов из бюджета должен всем все компенсировать, потому что без федерального бюджета мы не справимся. Беглов же нам рассказывал, что он близкий друг – так давай, звони близкому другу и хозяину, решай вопросы Петербурга. Прямые выплаты сейчас необходимы. Да и последствия для власти без этого могут быть серьезными.

Т.Троянская― Поскольку у вас Комиссия по образованию и культуре, вы знаете, что 6 апреля школьникам будут выдавать наборы, где будут гречка и печенье – так как деньг на питание школьников не израсходованы. За этими наборами нужно будет прийти в школу – вы знаете об этом постановлении Правительства?

М. Резник― У меня очень много вопросов к постановлению. Как это будет реализовываться? Некоторые меры я поддерживаю. Нам всегда предлагают какие-то винегреты. Элла Памфилова уже сказала историческую фразу – «борщ, котлеты, всё вместе». Естественно, что часть решений Правительства адекватны, часть – сомнительна, в том числе, то, что вы сказали (хотя бы из-за странного способа реализации). Это ведь всё нужно обсуждать – для этого нужна открытая работа органов власти. То, что они предлагают, нарушает здравую мысль о как можно большей изоляции граждан. А сейчас есть только панику, которая возникает, очевидно, от недостатка информации.

Т.Троянская― Давайте тогда к обращению Мишустина: он попросил глав регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье и, возможно, принять решение о схожих мерах у себя в субъектах. Провангуйте, Беглов поддержит как обычно через два дня?

М. Резник― Какие-то решения я бы принял именно в среду, понятные и долгосрочные. Хотя с вирусом – ситуация не ясная и нельзя быть уверенным в правильности выбранной стратегии. Не буду ванговать, но это было бы правильным – в среду тогда можно и внести в Парламент пакет эконмических мер, которые смогут это провести, какие-то экон6омические инициативы. Раздавать деньги – это единственно правильная позиция государства – это не шариковщина, не «взять всё и поделить» – послушайте Константина Сонина, Владимира Милова, Сергея Гуриева; посмотрите на то, как это делается в других цивилизационных странах. Это для нашей власти что-то необычное: как-то это холопам платить свои собственные деньги. Но придется, между смертью и разрухой выбирать не хочется. Граждане останутся дома и останутся без заработка – я буду настаивать на выплатах. Политическое столкновение пропутинцев и тех, кто против, ещё впереди – этому не место в режиме эпидемии. Мы должны пожалеть жизни хотя бы своих политических противников, я надеюсь. Репрессивные меры власть выполняет изящно: полицейщина есть, в дома затолкают, я думаю. Но только такая политика ничего хорошего не принесет, и я лично ее поддерживать не буду.

Т.Троянская― Обращения граждан к вам же продолжается? Не изменился ли их характер в связи с обстоятельствами?

М. Резник― Конечно. Сейчас много обращений по поводу индивидуальных средств защиты, обращения от врачей. Часть я переправляю в Москву, чтобы предать максимальной огласке. Что-тол удается решать здесь. Я готов на то, чтобы прекратить кричать на каждом шагу, что в стране не так – это все знают. Медведев, вот к нам ночью обратился: ребята, без паники, карантин необходим – все правильно – но потом добавил: наша система здравоохранения отличная и готова к этому испытанию. Но мы же понимаем, что это не так, но мы готовы жить в рамках этой системы, потому что не можем её прямо сейчас переделать. Сейчас нужен побороть эпидемию, минимизировать потери, а не вязнуть в деталях. Цинизм власти нам очевиден, и она действует сейчас относительно разумно не от любви к гражданам, а из страха. Надо поддержать эту адекватность, а не фокусироваться лишь на том, как они мародёрствуют и расходуют кубышку.

Т.Троянская― Ещё один нюанс в исполнении путинских указов про то, что сотрудники государственных предприятий отпустили с сохранением зарплаты, но при этом нам пишут, что иногда отправляют в отпуск за свой счет. Как с этим быть?

М. Резник― Первое, что они должны делать – сообщать. Правильно, что они пишут вам, мне. Я готов к тому, что если будут поступать такие факты, то буду немедленно реагировать. Я не надеюсь на власть, я надеюсь на лучшее, поэтому пусть они хотя бы из страха будут это делать.

Т.Троянская― У вас же в Законодательном собрании есть депутаты 65+? Вы их как-то огородили от заседаний, общения, или депутаты должны быть на рабочем месте?

М. Резник― Сейчас мы подчиняемся указы, что все помощники депутатов работают на удалёнке. Для депутатов это неудобно, но органы власти не могут выходить на каникулы – работает президент, губернаторы – мы прост привыкли, что от депутатов ничего не зависит, что они декорация, но в Петербурге это не совсем так.

Т.Троянская― Сказали же, что вот кто-кто может не работать и этого не заметят, так это Смольный и депутаты.

М. Резник― Ирония мне понятно, но сейчас не тог время. Власть сегодня может себя проявить, это нужно от нее требовать, хотя мы видим, что никакой вертикали нет: Собянин что-то вводит, за этим следует Правительство, нет никаких точных указаний, выступление Президента оставило больше вопросов. Поэтому я призываю к полной изоляции и прекращению контактов в том числе и со власть – лучше надеяться на свои силы. Нужны выплаты, компенсации, стипендии – вот этого уже невозможно добиться без депутатов.

Т.Троянская― Я хотела ещё обсудить с вами фигуру Собянина. Его фамилия употребляется гораздо чаще, чем фамилия Путин. Он, кажется главным борцом с коронавирусом. Как вам кажется, не будет ли это иметь какие-то последствия?

­­М. РЕЗНИК: Без всякого сомнения, для всей системы координат политической схватки — это будет иметь последствия. Собянин взял на себя определённую инициативу. Да, ему позволили. Если у него всё получится, то выйдет и у Питина: вот он какой молодец, прозорливый, выбрал того, кого надо, защитил от Клишаса. Если у Собянина не получится – опять Путин его накажет и будет прав. Если честно, мне бы хотелось, чтобы у Собянина сейчас получилось (не на масках заработать) с обузданием коронавируса. Наверное, Путину это удобно, но они до сих пор думают, что они будут решать, что здесь власть. Но вот Левада-Центр показывает, что обнуление сроков не поддерживает половина населения. С учетом недоверия к социологам! Мой друг Илья Яшин говорит, что он в сортах… он не разбирает – мне это тоже не нужно. Только важно знать, что та ситуация трех кризисов, в которые мы попали, в ответственности этих людей, в большей или меньшей степени. Но сейчас мы все соратники, потом с экономическим и политическим кризисом разберемся. Даже если у Собянина всё получится, он останется частью той системы, с которой я не согласен.

Т.Троянская― Кроме короны у нас есть нефть, цена на которую падает. И экономика. Которая была и так не в лучшем состоянии – сейчас же вообще непонятно, что с ней будет.

М. Резник― Вы не правы, нам пора уже цитировать классиков. Как сказал Володин – «нефть – это не главное» – потому что нефть нас с тобой касается только как: рубль упадет, бензин подорожает, цены вырастут. Пока в очереди стоим, хлеб уже дороже, как называется. Но это имеет отношение только к ним – это рукотворная история господина Сечина. Это многоликий Путин: куда бы мы не ткнули, какой бы не взяли скандал благодаря великой политике, Беглом, Ротенберги, друзья. Куда не толкнёмся – его образ. Вопрос не в том, хороший он или плохой – просто эта политика привела нас туда, где мы находимся. Вот и все. Борьба приемников мне не интересна, пусть этим политологи занимаются. Сейчас может быть важно, кто из них более или менее адекватный опричник, но это одно и тоже. Мы должны помнить, что это ненормально, что это сорта – и вынуждены в этом разбираться, потому что речь идет о жизни граждан.

Т.Троянская― Мы сейчас в прямой трансляции и наших зрителей интересуют ваши картины. Мы уже видели книги Максима Леонидова, Амосов тоже сидел как в библиотеке. А у вас картины – любите живопись?

М. Резник― Честно, я на кухне. Моя супруга Ксения очень любит, мы привозим из поездок картины уличных художников. Я тут только существую, а ответственна за это моя супруга – мне лично, всё нравится.

Т.Троянская― Давайте тогда обсудим историю: Как РПЦ поссорились с Бегловым. Беглов сказал, что не нужно вести службы, священнослужители должны вести онлайн-трансляции, на что пошли возмущения Варсонофия – это нарушение конституционного права. И вчера председатель Законодательного собрания Макаров демонстративно пришёл на службу. Беглов запретил, а Макаров пришёл – это противостояние ЗакСа и Смольного?

М. Резник― Это же не новость, что петербуржский ЗакС вполне независим в отличии от других Парламентов. Беглов прав и по существу вопрос уже решен. На позицию владыки Варсонофия же отреагировал Патриарх и Тихон Шевкунов, если я не ошибаюсь – то есть РПЦ согласилась с очевидным. Такая ситуация вплоть до желания выйти на одиночные пикты связана просто с тем, что не посоветовались и не уважили.

Т.Троянская― Не соблюли моцион?

М. Резник― Да. Но с другой стороны, это нежелательный конфликт. Как политик я смотрю на это спокойно, мне всё равно, куда пошёл Макаров, потому что мне всё ясно про партию «Единая Россия» (имеет большинство в Парламенте и уничтожает его – Петербург должен избавится от этого засилья) – задача понятна, избавится не от Макарова, каждый новый хуже предыдущего, а избавится от засилья партии «Единая Россия». И это битва снеговиков – они одного поля ягоды. Это конфликт какого-то выказанного неуважения, который уже разрешен.

Т.Троянская― Меня просто возмущает лицемерие: с одной стороны Макаров выражает полную признательность Администрации города, с другой – делает демарш. Мог бы и не приходить в воскресенье в Исаакиевский.

М. Резник― Была такая песня Наутилуса – «С кованные одной цепью». Там были слова: «одни слова для кухонь, другие для улиц; здесь брошены орлы ради бройлерных куриц». Эти выяснения отношений среди бройлерных криц мне неинтересны – ложь и лицемерие на каждом шагу, мы все это видим, это гротеск с Терешковой, которая выступает то за Леонида Ильича, то за Владимира Владимировича. Их конфликты нас не касаются. Мне не кажется правильным, что Председатель Законодательного собрания идёт на службу, но я не могу его осуждать как человека, это его личное решение. У нас с ним разное мнение, он мне как-то сказал, что председатель по культуре не должен зажигать с Навальным – и я оставил свой пост. Когда нас там будет большинство – Председатель Законодательного собрания не будет совершать таких поступков, потому что он будет другой. Другая политика нам нужна. Мы отлично научились раздевать эту власть, показывать ее пороки, но у нас не выходит ее победить – в этом проблема, хотя сейчас об этом говорить неуместно.

Т.Троянская― Еще автомобиль ездил и окроплял святой водой население с двумя депутатами Ходоском и Гладуновым…

М. Резник― Можно я скажу, Гладунов – человек, который гордится, что у него партбилет КПСС на груди, он плавно перекочевал из КПСС в «Единую Россию» – это органично. Это типаж такой и Макаров – их спикер. Они искренне верят в эту гремучую политику. Есть лицемеры в партии власти, но искренне верующих, кто проедет с иконой – и будет хорошо. Это не мы с тобой придумали, что религия – это опиум для народа, бальзам угнетённым – у них угнетенно сознание. Они люди дремучие, это не вина, не беда – это факт. Это не подходит нашему городу, по моему мнению, – такой же и Беглов. Это не игра, он искренне верит, что я мог бы сдать город фашистам. Вспомни, что делалось против Шлосберга. Мы должны понять, что они так думают и представляют угрозу для будущего нашей страны. Нади их отстранить, а не уничтожить, что они хотят сделать с нами, не высмеять, чего они заслуживают. Они большая угроза для страны, чем коронавирус. Извините, что говорю это сейчас.

Т.Троянская― Давайте про солидарность. Гражданское общество укрепляется на фоне страха и ужаса, как вам кажется, это время может сплотить депутатов? Все же человеческие качества есть у многих. И среди единороссов есть приличные люди.

М. Резник― Я с этого и начал. Обсуждение наших разногласий никуда не делось, но они отложены. Конечно, солидарность, как мне кажется, наблюдалась по многим вопросам. Давай дождемся среды. В выходные, как ты знаешь, Макаров ходил в церковь, я был в режиме самоизоляции – мы не общались. Всех увижу – обсудим. Сейчас нужны общие действия, поэтому я жду среды.

Т.Троянская― Спасибо, с нами был Максим Резник. Удачи и всем здоровья!