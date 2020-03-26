Особое мнение СПб

А. Веснин― Всем добрый день, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение». Сегодня, как и всё последнее время, и, видимо, ближайшие недели, наш гость будет по Skype. Это певец, актёр, музыкант Максим Леонидов. Максим, добрый день, слышите ли вы меня?

М. Леонидов― Здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Слышу прекрасно.

А. Веснин― Замечательно. Максим, вижу у вас много разных портретов на стене, что это за портреты?

М. Леонидов― Я нахожусь у себя в кабинете, это семейные портреты, театральные, разные памятные фотографии.

А. Веснин― Можно немножечко поразглядывать, как будто бы через замочную скважину, у нас на Youtube-канале «Эхо Москвы в Петербурге». Здесь же есть чат, можно задавать вопросы, подключайтесь. Максим, вот только что появилась статистика – 182 новых случая коронавируса, из них в Петербурге – 5, в Москве — 136, и по нескольку человек ещё в 16 регионах страны. Вы как, напуганы всем тем, что происходит?

М. Леонидов― Я обеспокоен, скажем так. Напуган — уж слишком громкое слово, но обеспокоен, безусловно. Мне кажется, что эта картина наверняка неполная, потому что огромное количество народа не обращается с кашлем и температурой в медицинские учреждения. У кого-то болезнь проходит в лёгкой форме, и слава богу. Но то, что они распространяют инфекцию — это уж точно.

А. Веснин― На вашу работу, планы, выступления, мюзиклы как всё это повлияло?

М. Леонидов― Повлияло точно так же, как на работу всех остальных артистов. Все выступления, все спектакли, всё остановлено.

А. Веснин― И какого-то понимания того, когда это будет восстановлено, будет ли государство как-то компенсировать – ничего этого нет?

М. Леонидов― Послушайте, ни у кого нет, и у нас тоже. Мы не знаем, когда это всё остановится и насколько всё затянется, вся эта катавасия.

А. Веснин― Вы наверняка посмотрели вчерашнее выступление Владимира Владимировича Путина, которое он сделал в середине дня по телевидению?

М. Леонидов― Фрагментарно.

А. Веснин― Какие у вас впечатления от него?

М. Леонидов― Вы знаете, я собственно ничего и не ждал, поэтому никаких особых впечатлений у меня и нет. Было бы наивно предполагать какие-то тёплые слова, по-настоящему исходящие от сердца. Это было формальное выступление, которое вроде как обязан был сделать лидер государства, но я не услышал в нём ничего, что меня бы порадовало. Я не услышал, что какие-то деньги из бюджета дополнительно тратятся на Министерство здравоохранения, что повышают зарплату врачам, что строят не только в Москве, но и повсюду, новые госпитали, что страна как-то готовится к наступлению эпидемии. Я этого не услышал.

А. Веснин― В данной ситуации вы поддерживаете меры, которые Сергей Собянин уже ввёл, и, видимо, будут введены в Петербурге – на выходную неделю закрыть все магазины, рестораны, оставить только аптеки, продуктовые магазины? Что будут работать только какие-то службы первой необходимости, а всё остальное будет закрыто – парки, музеи и так далее.

М. Леонидов― Собственно говоря, с этого начиналось везде, но вы видите, к чему всё пришло. Поэтому я не понимаю, почему нужно делать так постепенно, такое неполное ограничение. Если уж делать карантин, так делать его настоящим, потому что всё остальное – какие-то странные полумеры, которые, наверное, немножко помогут, но не решат проблему. Другое дело, что я не экономист и мне очень трудно в данной ситуации рассуждать, к чему могут привести такие полностью карантинные меры и не наступит ли полный коллапс в экономике нашей страны.

М. Леонидов: Если уж делать карантин, так делать его настоящим.

А. Веснин― И не навредит ли этот коллапс в итоге большим людям и их здоровью в том числе, чем ограничительные меры.

М. Леонидов― Да, совершенно верно. Поэтому одно дело, что мне кажется, что хорошо бы сделать карантин наиболее полным и обязательным, с другой стороны, я не могу это рекомендовать и комментировать, как экономист, я не понимаю последствий.

А. Веснин― Вот тут проводили опрос, я видел сейчас результаты: более 60% россиян считают, что правительство нормально справляется с коронавирусом, чуть более 20% не удовлетворены. И – любопытный момент – более половины граждан готовы сейчас уступить какие-то свои права, которые пока гарантированы ещё не изменённой Конституцией, ради того, чтобы бороться с коронавирусом. Вот вы готовы какими-то своими правами поступиться сейчас?

М. Леонидов― Знаете, это вопрос риторический. Во-первых, я не понимаю, поступиться во имя чего? Чтобы я так сильно верил, что наше правительство справиться с ситуацией – я не верю. С другой стороны, я не обладаю достаточным количеством информации. Мне странны эти люди, которые говорят: «Мне нравится, как правительство справляется». С чем оно справляется? Ещё пока не с чем справляться. Вот когда будет, как в Италии или Испании (не дай бог, но, к сожалению, я не исключаю этот вариант), вот тогда мы и посмотрим, справляется правительство или нет.

М. Леонидов: Чтобы я так сильно верил, что наше правительство справиться с ситуацией – я не верю.

А что касается обещаний и прав, то мне вообще очень странно, что господин Путин… Скажем так, сейчас мне кажется, что настал тот час истины, когда лидер нации может вернуть себе очень много потерянных очков – за счёт правильного поведения, заботы о нации, принятия правильных решений. Потому что в минуту опасности любая нация склонна всё-таки сплотиться вокруг силы, вокруг лидера. Хотим мы этого или нет, у нас есть некий инстинкт, мы должны кому-то доверить свою жизнь. И поскольку мы — члены некого общества, которое называется государство, то, хочешь или не хочешь, мы доверяем свою жизнь и судьбу правительству этого государства. Так поведите же себя так, чтобы доказать, что оппозиция, либералы – это всё наёмники Запада, и вот они, поджав хвосты, все разбежались, а вы наконец-то вывели страну из пандемии, из экономического кризиса. Сделайте что-нибудь.

А. Веснин― А чего конкретно вам сейчас не хватает? Вот вы сказали: не было слов о повышении зарплат медикам и вообще о каком-то дополнительном финансировании здравоохранения. Чего ещё не хватает?

М. Леонидов― Мне кажется, что в данной ситуации я остальное даже перечислять не будут, потому что это – самое главное, на чём сейчас нужно сосредоточиться. Вообще в стране много проблем, вы сами понимаете. Но на сегодняшний момент я ждал каких-то таких решений. Потому что наши доктора, медицинские работники сейчас лягут грудью на амбразуру, хотят они этого или нет. По счастью, в таких ситуациях в людях просыпается не только плохое, но и очень хорошее, и люди, которые даже считали себя циниками и подсмеивались над чувством долга, вдруг проявляют какие-то недюжинные человеческие качества и действительно становятся героями. Поэтому давайте им поможем каким-то образом, хотя бы материально.

А. Веснин― Ну, сейчас обещают повышение зарплаты врачам. С другой стороны проблема в том ( нам приходят сообщения, и другие журналисты публикуют их), что во многих больницах и поликлиниках условия довольно странные, нет нужного количества аппаратов, маски шьют медсёстры, не хватает защитных костюмов. Всё не совсем так красиво, как выглядело на картинке, где президент Путин приходил в больницу в Коммунарке.

М. Леонидов― Ну, вот тоже, слушайте – либо ты приходи уже по-человечески, респиратор, какую-то защитную маску… Но когда вот этот чудовищный, из фильма, где наркотики варят, «Во все тяжкие», когда в таком костюме человек приходит… Ну куда он, на Марс прилетел что ли? Куда смотрят политтехнологи, сколько мемов появляется! Народ смеётся, ну нельзя так себя вести.

А. Веснин― Сейчас многие политологи говорят, что у нас тут несколько кризисов: экономический, санитарно-эпидемиологический; ещё размышляют насчёт конституционного. Как вы думаете, как все эти проблемы в итоге скажутся на Владимире Путине? Его будут поддерживать ещё большее количество людей или всё-таки это станет серьёзным испытанием для власти?

М. Леонидов― Наш народ удивительным образом склонен всё-таки доверять действующему главе государства, и я даже не предполагал, до какой степени. Вы знаете, очень много лет я не пользовался Facebook, считал, что социальные сети не для меня, мне нечего там делать. Но потом меня уговорили, сказали: «Послушай, ты всё-таки публичная фигура, заведи себе аккаунт». И вот я завёл себе аккаунт и друзей, не без этого. И вы знаете, Арсений, это потрясающе. Люди, от которых я не мог ожидать и думать, что они до такой степени противники всевозможных либеральных реформ и вообще сменяемости власти, какого-то нормального демократического пути развития, вдруг проявляют себя чрезвычайно остро в этой ситуации. Поэтому я стал задумываться, как же всё-таки действительно мало людей, которые хотят каких-то перемен.

А. Веснин― Это реальные люди вам пишут, или боты, что часто бывает в Facebook?

М. Леонидов― Нет-нет, это реальные люди, я с ними знаком.

А. Веснин― И которые поддерживают Путина, я правильно понимаю вас?

М. Леонидов― Да, совершенно верно.

А. Веснин― Хорошо. Хотел спросить, немножко в сторону уйти, всё-таки вы – человек, в первую очередь, искусства: ждёте ли вы какого-то изменения в этой сфере в связи с коронавирусом? Понятно, что весь мир уже каким-то образом изменился: у нас фактически закрыты границы, люди сидят дома, переходят в онлайн-общение. Есть ощущение, что время для нового «Декамерона», или какого-то другого творчества. У вас есть какие-то соображения, ощущения по этому поводу?

М. Леонидов― Мало времени ещё прошло. Должно немножко улечься в душах и умах это новое состояние. Непонятно, насколько оно затянется. Конечно, мир изменится. Он уже меняется в сторону онлайн-жизни, и без этой пандемии, но то, что она его подхлестнула двигаться в эту сторону – совершенно очевидно. Это вообще какая-то другая жизнь, мне она пока непонятна. То есть, я понимаю, что огромное количество всего уйдёт в онлайн, начиная от обучения и заканчивая какими-то творческими проектами, спектаклями, концертами. Непонятно пока, как на этом зарабатывать, потому что неизвестно, кто за это будет платить и из каких денег, потому что без зарплаты остаются очень многие люди.

Процент народа, у которого есть какой-то запасной парашют и сундучок с припрятанными золотыми, ничтожно мал. Хорошо, я буду играть онлайн-концерты, кто за них будет платить? Люди, которые не получают зарплату из-за карантина или которые сидят на пособии? Даже в развитых странах количество обращений за пособиями по безработице увеличивается в сотни и тысячи раз сейчас, что уж говорить про нас? Поэтому – да, будем уходить в онлайн, как – пока не знаю. Пока бесплатно, и я сам планирую выступления со своей группой и сольные квартирники. Я получаю предложения и сам хочу обязательно, просто для того, чтобы поддержать людей, показать, что я тоже здесь, сижу дома и готов музицировать для них. Ну а дальше что? Будем смотреть, как с этим жить. Я не очень понимаю онлайн-театр, не очень представляю театр без зрителя. Но я всё-таки не так пессимистичен, мне кажется, что рано или поздно эта петрушка закончится, мы же не навсегда ушли.

А. Веснин― Я даже не столько про это говорил. Наверное, действительно через какое-то время заработают снова театры, люди заработают деньги, чтобы купить билеты в театры, на концерты и так далее. Я про какое-то именно творческое осмысление всего происходящего. Наверное, уже набили оскомину разговоры о том, что такое современное искусство – есть оно, нет его; современная поэзия, музыка. Многие говорят, что всё плохо, кто-то наоборот, что есть много новых форм. В общем, споров по этому поводу много, но вот здесь-то любопытно, как вам кажется – будет ли именно подъём творчества, новых форм, смыслов и так далее?

М. Леонидов― Арсений, я с этого начал: что говорить об этом пока рано. Наверное, что-то будет. Надо смотреть, какое влияние вообще на общество окажет эта ситуация. Если оно будет очень сильным, конечно, появятся какие-то новые формы, скажем так, самовыражения. Не назову это новыми формами искусства, но самовыражения – да. Но повторюсь, это только началось, поэтому мы не готовы ещё. Процесс рождения творческого продукта – не быстрая история, с этим надо пожить. Я не говорю сейчас за всех, я говорю за себя, но у меня есть основания полагать, что мой опыт является частью большого опыта людей творческих. Это надо, как говорится, присвоить, прожить эту ситуацию, тогда в душе возникнет какой-то отклик. Пока что рано.

А. Веснин― Вот это, конечно, очень интересный момент. Во всяком случае, лично для меня — как это всё повлияет, может ли этот вирус, вся пандемия принести нам что-то новое хорошее, помимо отрицательных вещей.

М. Леонидов― Он обязательно принесёт хорошее. В самоизоляции вообще есть много чего хорошего. Если откинуть в сторону экономические вопросы, то побыть одному – это полезно.

М. Леонидов: В самоизоляции вообще есть много чего хорошего.

А. Веснин― Вы, кстати, самоизолировались?

М. Леонидов― Почти. Работы нет, поэтому на работу я не хожу, работаю дома. Пишу сейчас новый альбом. Позволяю себе выходить. К счастью, я живу за гордом, поэтому могу выходить, не опасаясь толпы народа. Магазин, аптека, иногда приходят гости в небольшом количестве, близкие друзья. Это всё. Мне кажется, Арсений, что крайне важно сейчас с детьми разобраться, потому что эта полумера в отношении школьного карантина – это тоже неправильно.

А. Веснин― Почему?

М. Леонидов― Потому что до 12 апреля ничего не кончится, оно только начнётся ещё больше. Если 12 апреля дети пойдут в школу, а нормальная школа – это 30 человек в классе, параллельно 3 класса, только первых – 90, а ещё вторых – 90, и так далее. Давайте посчитаем – это несколько тысяч человек, не включая учителей, охрану, уборщиков, столовую. Всё это потенциальные вирусоносители, которые приходят домой, и даже не болея сами (говорят, что дети либо не болеют, либо переносят в очень лёгкой форме), разносят дальше по взрослым. Это не способствует приостановке эпидемии, а наоборот, ей сопутствует.

А. Веснин― Понятно же, что объявили пока до 12 апреля, если будет тяжёлая ситуация, скорее всего, продлят эти каникулы. Другое дело, что пока большинство студентов воспринимает внезапные каникулы, как каникулы и повод повеселиться, поездить за город и так далее. В связи с этим хотел спросить: вы поддерживаете, если в Петербурге нынешний губернатор Александр Беглов примет такое же решение, как Собянин в Москве о недельном закрытии всех баров, магазинов и так далее?

М. Леонидов― Да. Я вообще поддерживаю любые превентивные меры, поскольку я вижу, как это быстро развивается, и даже не могу сказать, чем это кончается, потому что нигде ещё не кончилось. Немножко утихло в Китае и Корее, но нигде не кончилось и может вспыхнуть снова. Поэтому я поддерживаю все превентивные меры, которые хоть как-то могут это замедлить.

А. Веснин― Тут вам приходят вопросы: «Максим, в связи с вашей антипутинской позицией не возникает ли у вас проблем с работой?»

М. Леонидов― Вы знаете, я всю жизнь построил свою так, с младых ногтей, чтобы не зависеть от государства там, где я могу от него не зависеть. Я не получаю грантов, я не получаю денег от управления культуры, не служу постоянно ни в каких государственных учреждениях. С другой стороны, в нашей стране вообще ничего гарантировать нельзя, может быть, когда-нибудь что-нибудь как-то и аукнется. Поэтому – пока нет.

М. Леонидов: Я всю жизнь построил свою так, с младых ногтей, чтобы не зависеть от государства.

А. Веснин― В общем, не расстроены тем, что в Кремлёвском дворце не выступаете?

М. Леонидов― Нет, я благодарен судьбе за то, что там не выступаю. Даже как-то стыдно сейчас во всех этих мероприятиях участие принимать.

А. Веснин― То есть, если бы вам предложили выступить, вы бы отказались?

М. Леонидов― Да мне и предлагают иногда до сих пор. Я много от чего отказываюсь сейчас, почти от всего телевидения, за редким исключением. Да, отказываюсь, конечно.

А. Веснин― Легко, без сожаления?

М. Леонидов: Я давно привык быть аутсайдером, давно привык к тому, что за свободу нужно платить какую-то цену.

М. Леонидов― Я давно привык быть аутсайдером, давно привык к тому, что за свободу нужно платить какую-то цену. Мне эта цена не кажется высокой. Поэтому – да, без всякого сожаления.

А. Веснин― Ещё вас спрашивают: «Различные шутки, мемы, видео, которые люди снимают на карантине – вам это кажется искусством?»

М. Леонидов― Это, безусловно, не искусство. Это шутка, шутка и есть. Иногда эти шутки остроумные, иногда скабрезные, иногда солёные. Но если смешные, то почему бы и нет? Главное, чтобы они не были злыми и пошлыми, а всё остальное — пожалуйста.

А. Веснин― А какие-то вообще критерии искусства у вас есть? Как вы определяете? Они у всех, наверное, какие-то свои. Или у вас есть какие-то представления об универсальных НРЗБ?

М. Леонидов― Искусство — для меня, во всяком случае (я думаю, что есть много разных мнений) – это то, что говорит напрямую с твоей душой, заставляет тебя испытывать эмоциональный подъём или катарсис, заставляет тебя плакать, смеяться.

А. Веснин― И даже если это произвело такое влияние на одного человека – это уже искусство? Или нет?

М. Леонидов― Для него – искусство. Это очень субъективно.

А. Веснин― Напомню, что у нас в гостях музыкант Максим Леонидов, по Skype. Мы сейчас буквально на несколько минут прервёмся на московские новости и потом продолжим беседовать.

А. Веснин― Возвращаемся в эфир петербургского «Эха». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях – поэт, музыкант Максим Леонидов. Максим, приветствую вас ещё раз.

М. Леонидов― Добрый день.

А. Веснин― Максим, тут много вопросов пришло. Во-первых, вас спрашивают: что с новыми песнями и альбомами? Несколько человек спросили, не могу не задать этот вопрос.

М. Леонидов― Смотрите. В 2018 году был выпущен последний альбом, который называется «Над». То есть, 2 года назад. Сейчас я работаю над новым – это всё, что я могу пока сказать. Песни пишутся, надеюсь постепенно отдавать их на радиостанции. Что касается других творческих проектов, я работаю над очередным мюзиклом – собственно говоря, работа практически уже закончена. Но на сегодняшний момент прогнозировать какие бы то ни было инвестиции в него и его дальнейшую судьбу не решусь. Давайте ждать, что будет дальше.

А. Веснин― По понятным причинам. А что за мюзикл, расскажете, или пока секрет?

М. Леонидов― Даже не знаю, это будет долгий рассказ. Знаете, я не люблю романтические мюзиклы, и трагические тоже не люблю. Я люблю, когда мюзикл – это всё-таки лёгкое искусство. Это не значит, что оно не должно быть серьёзным, но всё-таки я предпочитаю лёгкий жанр, скорее комедийный. Это история про некого молодого человека, телесериального известного артиста, которому вдруг неожиданно предложили сыграть Гамлета. Он страшно боится, потому что настоящим артистом он себя не считает. И ему является дух очень известного трагика, который когда-то играл Гамлета, и учит его, как это нужно сделать. Вот в двух словах сюжет.

М. Леонидов: Я люблю, когда мюзикл – это всё-таки лёгкое искусство.

А. Веснин― Любопытно. Будем надеяться, что всё-таки мир исцелится, и все творческие планы – и ваши, и наши, и наших слушателей – будут сбываться. Во всяком случае, не столкнутся с такими проблемами, которые есть сейчас. Тут, естественно, тоже приходит много вопросов. Все мы видели картинки, которые, в частности, вы постили в Facebook, когда Путин обнулял свои сроки – с переделанными песнями: «Я обнулился посмотреть, не обнулилась ли она» или «Если он уйдёт – это навсегда». Как раз-таки из ваших песен слова. Вы сами придумывали эти картинки?

М. Леонидов― Вы знаете, «Если он уйдёт – это навсегда» мне самому в голову пришло, а про обнулился я подглядел, по-моему, в Instagram. Кто-то запостил такую штуку, и я её просто перепостил, потому что мне она показалась смешной.

А. Веснин― Я правильно понимаю, что это такой юмористический протест против того, что делает Путин – в смысле, обнуления сроков?

М. Леонидов― Послушайте, а что я ещё могу со своей стороны сделать? Идти к Кремлю с плакатом? Это не моё и каких-то результатов мало даст. А выразить своё отношение ироничное к тому, что происходит – конечно, могу. Поэтому и выражаю.

А. Веснин― Кстати, может быть, я ошибусь, но я не помню, чтобы вы выступали на каких-то оппозиционных митингах в Петербурге. Я вроде на большей части из них был – кажется, вы не выступали. Если я ошибаюсь, прошу прощения.

М. Леонидов― Нет-нет, я не выступал.

А. Веснин― Почему?

М. Леонидов― Я плохо себя чувствую среди большого количества народу, честно говоря.

А. Веснин― Серьёзно?

М. Леонидов― Да.

А. Веснин― Вы понимаете, что это немного странно от вас слышать – потому что вы выступали перед большим количеством людей, работа у вас публичная.

М. Леонидов― Это разные вещи. Выступать – это одно, а быть частью некого организованного большого коллектива – это другое. Для меня, во всяком случае, психологически. И я никогда не принимал участия в массовых мероприятиях, митингах, демонстрациях и так далее.

А. Веснин― И не планируете этого делать?

М. Леонидов― Не хотелось бы.

А. Веснин― То есть, вариант есть, если будет что-то совсем серьёзное?

М. Леонидов― Вы знаете, если я пойму, что от моего участия действительно по большому счёту что-то зависит, я, конечно, себя переборю. Но пока я так не чувствую.

А. Веснин― Вы же понимаете, что так каждый человек думает, и если 100 000 человек так сидят и думают, то 100 000 человек не выходят на улицу. А если они все одновременно себя перебарывают, то эти 100 000 оказываются на улице.

М. Леонидов― Наверное, да. Я с вами согласен. Пока я не вижу повода для каких-то массовых манифестаций.

А. Веснин― Кстати, тут задают вопрос: симпатичен ли вам кто-либо из оппозиции – в частности, Навальный?

М. Леонидов― Навальный мне скорее симпатичен, чем несимпатичен. Он мне симпатичен своей смелостью, бескомпромиссностью. Есть какие-то вещи, которые меня несколько смущают, но по большому счёту я скорее склонен ему доверять.

А. Веснин― А смущает что?

М. Леонидов: Навальный мне скорее симпатичен, чем несимпатичен.

М. Леонидов― Как бы это выразиться… Некая упёртость его, что ли, некая чрезмерная, может быть, жёсткость. Хотя с другой стороны, когда человеку в лицо зелёнкой льют, то уж о какой тут мягкости можно говорить? Поэтому повторюсь: я скорее склонен его поддерживать, нежели быть его противником.

А. Веснин― Вся эта история с голосованием, которое пока перенесли, но понятно, что оно пройдёт в какой-то момент – это было одно из первых, про что даже Путин говорил во время своей коронавирусной речи. Что вы считаете нужным делать? Понятно, что вы не поддерживаете эти поправки. Что вы собираетесь делать, и как, считаете, делать лучше – не ходить вообще или пойти проголосовать против?

М. Леонидов― Вы знаете, до тех пор, пока не прозвучало обнуление сроков президентства Владимира Путина, мне было, в общем, как-то всё равно. Потому что я считал, что такая Конституция, сякая Конституция – никогда у нас ничего не делалось по Конституции, всегда у нас всё делалось «по понятиям». Поэтому никакие поправки меня не волновали. Меня взволновало по-настоящему и оскорбило предложение Терешковой (то есть, вы понимаете, чьё это предложение) об обнулении президентских сроков. Тут я оскорбился, потому что это – просто плевок, мне кажется, в сторону общества. Это очень некрасивый, позорный шаг, недостойный этой огромной страны, этого народа.

М. Леонидов: Вы знаете, до тех пор, пока не прозвучало обнуление сроков президентства Владимира Путина, мне было, в общем, как-то всё равно.

Что буду делать лично я: я проголосую против этих поправок. Многие мне возразят, что это ничего не даст, что всё равно все результаты будут нарисованы. Я соглашусь, что, возможно, так оно и будет, возможно, их действительно нарисуют. Но, тем не менее, я буду чист перед собой: я хоть что-то сделал, я выразил своё мнение. Потому что не пойти – это уж совсем мне кажется неверным.

А. Веснин― То есть, вас не смущает, что это может быть не просто сфальсифицировано, но и что вы как будто бы поможете Путину тем, что придёте? Потому что вроде бы речь идёт о том, что главное сейчас для чиновников – это обеспечить как можно большую явку на это голосование.

М. Леонидов: Никогда у нас ничего не делалось по Конституции, всегда у нас всё делалось «по понятиям».

М. Леонидов― А вот тут я вам скажу, что они всё равно её обеспечат. Приду я или не приду. Потому что массовый бойкот, мне кажется, гораздо… Он, во-первых, тоже ничего не даст, а во-вторых, я буду чувствовать себя плохо: я мог что-то сделать. Хотя бы для себя, для собственной души, знаете. Вообще надо делать то, что полезнее вам самим. Вот тогда это правильно. Я считаю, что для моей души мне полезнее пойти и проголосовать против.

А. Веснин― Вроде про общее мы поговорили. Хотел ещё спросить, как вам действия Александра Беглова и петербургских чиновников в связи со всей этой ситуацией?

М. Леонидов― Вы знаете, я не очень в теме. Я вижу меры, как бы принимаемые по относительному карантину. Но я, опять же, не понимаю, что это значит – неделю не ходить на работу? Это не карантин. То есть, люди ходить на работу не будут, но они будут собираться в «Макдональдсе» и где-то ещё…

М. Леонидов: что это значит – неделю не ходить на работу? Это не карантин.

А. Веснин― «Макдональдс», возможно, закроют. Пока, правда, ничего не говорят.

М. Леонидов― Ну вот когда, возможно, закроют «Макдональдс», детские игровые площадки, торговые центры – тогда я поддержу. Пока я не понимаю, мне кажется, что это какая-то странная очень мера.

А. Веснин― У нас всё-таки не очень ещё старый губернатор, вроде бы мы ещё не должны были к нему привыкнуть. Правда, не всегда понятна разница между ним и предыдущим губернатором Георгием Полтавченко, но, может быть, вы её как-то заметили? Вам интересна фигура Беглова?

М. Леонидов― Вы знаете, я, честно говоря, пока не понял. Пока не знаю, что вам сказать на эту тему.

А. Веснин― А фигура Собянина вам интересна?

М. Леонидов― Собянин просто дольше исполняет обязанности губернатора Москвы. Я не москвич, поэтому что там делает Собянин – я, честно говоря, не знаю.

А. Веснин― Просто Собянина сейчас называют одним из самых эффективных людей по борьбе с коронавирусом. Он там какие-то принимает всё время указы, выплаты назначает, ещё что-то такое. И его активно прочат в возможные преемники президента Путина.

М. Леонидов― Мы же с вами понимаем, что и Собянин, и Беглов, и прочие губернаторы – сие есть великая воля одного-единственного человека этой страны: президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому всерьёз обсуждать какие-то их инициативы на местах… Мне кажется, это несерьёзно. Они делают то, что им говорят. Так мне кажется. Послушайте, я же на самом деле настолько далёк от этих механизмов, что могу руководствоваться только собственными впечатлениями. Мне кажется, что будет это Беглов, или будет это Иванов, Петров и Васечкин – в общем, ничего не изменится.

А. Веснин― Кстати, хотел у вас ещё спросить — вы поддерживаете идею какого-то большего федерализма и отделения Петербурга от всей остальной России, или эти темы вам не интересны?

М. Леонидов― Мне это не очень интересно, потому что это нереально. Я всё-таки реалист. На сегодняшний момент говорить об этом нереально. Но я всей душой был бы за гораздо больший федерализм в этой стране. Мне кажется, что чем больше будет инициативы у губернаторов на местах, тем будет лучше.

А. Веснин― Максим, наше время уже подходит к концу. Я хотел сказать, что некоторое количество наших слушателей, их довольно много, по СМС и в чате на Youtube предлагают вам, если хотите, устроить концерт у нас через радиостанцию – вы говорили про какие-то онлайн-концерты. Я, наверное, от нашей редакции могу тоже вам это предложить, пригласить. Если вдруг задумаетесь – приходите, мы всегда будем рады вас видеть, и какой-нибудь онлайн-концерт – это прямо замечательно и с удовольствием.

М. Леонидов― Спасибо вам.

А. Веснин― Вам, Максим, спасибо. Счастливо.

М. Леонидов― Всего доброго.

А. Веснин― Это был Максим Леонидов, музыкант, актёр, композитор. Меня зовут Арсений Веснин. До свидания.