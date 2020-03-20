Особое Мнение СПб

Т. Троянская― Добрый день или доброе утро! 11.07,в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение».Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Здравствуйте, Лев Моисеевич!

Л.Щеглов― Здравствуйте! Здравствуйте!

Т.Троянская― Сразу всем сообщу, что у нас ведется трансляция. Здесь вы услышите и увидите чуть больше, чем в эфире. Если нет возможности, посмотрите потом. Ну,и номер смс +79312915800. Мне кажется, Лев Моисеевич один из самых желанных гостей в эфире,поскольку вы человек разумный и ,может быть, Вы каким-то образом образумите людей, как бабушка моя говорила, образумите население, которое сейчас только и говорит о коронавирусе. Понятно, мы не можем о нем не говорить, но вопрос, как к этому относиться. Говорят, не так страшен коронавирус, как суета вокруг него.

Л.Щеглов― Вы знаете,да,это,вообще, колоссальная штука, которая сейчас происходит со всем миром, и она многослойная. Вот когда все уляжется, а оно , конечно, уляжется,тогда будет безумно интересно. Сейчас говорить о том, что ,прежде всего, мне все это очень интересно, это я, типа, такой, над схваткой, где-то там наблюдаю. Нет, не так, все мы участники всего того, что происходит. Но я знаю одно: когда тебя охватывают эмоции, а я, как и любой человек, тоже зачастую подвергаюсь атаке такой. И не всегда снаружи, иногда и изнутри. Когда тебя охватывают эмоции, есть единственное противодействие – это максимально включать логику. Когда ты сухарь, состоящий только из поиска причинно-следственных связей, тебя очеловечивает только специальное, может быть, даже провоцирование эмоционального. А вот сейчас категорически наоборот: мы должны трезво думать именно холодным умом.

А вот это выражение «холодный ум», я помню рассказывал один из моих учителей, очень давно это было, психиатр, который во время войны был приглашен осмотреть чуть –ли не командующего фронтом, у которого что-то там было со сном, раздражительностью,взрывчатостью, вспыльчивостью. И хочу подчеркнуть: это была война. Когда он был вызван к этому генералу для осмотра его и медицинской помощи, он сказал: «Дайте мне поспать часа полтора, потому что я просто падаю с ног от усталости». На что тот сказал: «Ничего страшного, одного генерала можешь посмотреть,доктор». Тот сказал: « Хорошо. Но я вас буду смотреть грязным умом.А если я посплю часа полтора, то холодным, чистым умом. На что была отдана команда: «Спать!» Так мы понимаем кое-что только через свою шкуру, да?

Значит, я полагаю, что сейчас любого человека волнует нахождение вечной золотой середины, вечного золотого сечения между крайностями, которые просто сейчас избороздили души многих людей. Первая крайность: вот я ехал сюда и услышал, что категорично президент Белоруссии Лукашенко заявил, что это чистая паника на пустом месте и все тут. Нет, это не так. В то же время большинство людей предполагают уже который раз в истории человечества, что это что-ли не очередной конец света. И это тем более категорически так же не соответствует действительности. Знаю одно: добавка эмоционального,эмоции страха, ужаса, растерянности , депрессивного ожидания плохого во всем, это всегда крайне ухудшает ситуацию.

Наполеон , который, во-первых, жил давно, во-вторых, мне кажется, очень далек был от медицины и психологии, сделал тончайшее заключение после ряда битв, которое звучало так, это слова Наполеона: « Раны у победителей заживают быстрее». Это совершенно психотерапевтическое, мощнейшее наблюдение. То, что мир столкнулся сейчас с определенным вызовом, это факт. То, что последствия и реальная угроза раздуваются панически, это ровно такой же факт. Вот мы должны как бы вечно проскальзывать между Сциллой и Харибдой. Все отрицать — это показывать себя очень глупым человеком. Кричать , что все пропало, -это опять же показывать себя таким же глупым да еще и не умеющим контролировать свои эмоции.

Да, наверное, в определенной степени люди теперь будут больше понимать то, что раньше казалось таким философским вывертом мыслителей, публицистов. Это вызов времени,это вызов времени, буквально, как ветхозаветный Волтосар пировал, пьянствовал, наслождался мощнейшим, каким-то всемирным, пиром и вдруг роступили огненные буквы: «Взвешенно, сосчитанно, измеренно». Каков вывод сделает человечество, это очень важно. Мне кажется, что сейчас есть очень многое для того, что, скажем , мы , россияне, должны пониать больше, чем другие. Мы обязаны делать работу над ошибками. Мы очень долго жили без всякой….

Т. Троянская― Над своими личными ошибками.

Л.Щеглов― Да,и личными, и общественными, и государство – над государственными, и так далее. Потому что это вот может быть самым важным в человеческом опыте – извлекать представление о чем-то неправильном, ошибочном и тут же исправлять.

Ну, вот смотрите: я был немножко поражен, когда, может быть это динамическая цифра,которая уже изменилась, вчера , кажется, я прочитал, что крошечная Литва, которая представляет собой и по территории, и по ископаемым , и по людским ресурсам, ну, просто, не знаю , какую-то одну сотую , наверное, России, ровно столько же потратила денег на поддержку малого и среднего бизнеса, как и Россия. Может быть, эта ситуация меняется, но мне кажется, без поддержки малого и среднего бизнеса вообще не обойтись. Если опять же мы не собираемся делать работу над ошибками, поддерживать будем Роскосмос, компанию Ротенбергов, Ковальчуков, Тимченко, вот этот громадный бизнес, все будет не просто так, как было у нас , а существенно хуже, потому что потери несет весь мир и мы их так же несем. А «так же» — это я погорячился, гораздо хуже несем, потому что на фоне всего этого не надо забывать, что только две валюты рухнуло, это мексиканская и российская.

Т.Троянская― Да, мы на втором месте с конца.

Л.Щеглов― Ну, прекрасно, да? Поэтому очень многое зависит сегодня от государства. Вот сейчас момент, когда мы должны просто кожей почувствовать, зачем нам государство. Потому что в таком форс-мажорном случае святая роль государства – помочь от конкретного человека, Иванова , Петрова, Сидорова, до последней парикмахерской . Кстати, должен сказать, чтобы в критиканстве не обвиняли: я сегодня узнал, что Мишустин предложил, значит, видимо, это уже сделано, Временно, окей, все временно, и этот коронавирус стопроцентно временный, предложил освободить от налогов культуру и спорт. Ну, я аплодирую ему.

Т.Троянская― Ну, да, спасибо,спасибо!

Л.Щеглов― В данном случае, да. Вопрос только: этот точечный укол или возникнет политика, связанная с осознанием, что….

Т.Троянская― То есть некая переоценка ценностей.

Л.Щеглов― Колоссальная переоценка ценностей.

Т.Троянская― Да.

Л.Щеглов― Государство существует для человека, а не человек — для государства. Вдруг кто-то там где-то поймет, что ему хотя бы придется смириться с этой мыслью. Где-то в интернете я прочитал издевательское, но очень правильное , это относится ко всему миру, к нам в большей степени, обращение к миру : « Вы платите футболистам сотни тысяч евро, а врачам и ученым по две тысячи евро». Хотя я думаю, российские врачи и ученые, если бы получали по две тысячи евро, прыгали бы сейчас тут до потолка от счастья .

Т.Троянская― Некоторые не уехали бы из России.

Л.Щеглов― Ну, там сказано так: « А этим сотни тысяч. Ну, и отлично! Пускай вас вылечат и помогут решить проблемы футболисты!». Если привязаться к нашей территории, то, да, ну, пускай нас вылечат жены и дети чиновников, которые вдруг стали миллиардерами! Ну, пусть они нас вылечат! Пусть вылечат нас бесконечные воры и коррупционеры! Там же миллиарды. Значит, если не будет перераспределения средств, мы эту проблему будем решать долго. Я глубоко убежден, что если бы несколько месяцев назад были брошены серьезные подконтрольные деньги на исследование вакцины против коронавируса, мы сегодня бы все ее имели. Мы ее и так будем иметь, но только через полгодика.

Т.Троянская― Вот фраза у меня крутится последние дни: « Чем ближе каменный гость, тем дешевле бриллианты в колье». Вот вопрос, поймут ли это обладатели этих бриллиантов. И , действительно, потому что я слышу от рублевских, ну, естественно, не впрямую от них, это опять через передачу, что мы уедем к себе в замки, забаррикадируемся, оружие у нас есть.

Л.Щеглов― Понятно, да, понятно, поэтому я и начал с того, что если человечество, а нас больше интересует Россия, чем вообще человечество, хотя оно тоже интересует, способно извлекать выводы и делать работу над ошибками – движемся дальше. Таких проверочек в истории человечества много было: то мы могли друг друга все съесть, переколотить дубинами, у всех все отнять, растерзать , потом бубонная чума, потом холера, совсем недавно ВИЧ, конец света якобы, все преодолевается при осознании ошибки и переделки своих действий.

Если те , от кого зависит наша с вами жизнь, если те, кто принимает решения, посчитают так, как вы сказали, типа, да и Бог с ним! В мире есть золотой миллиард, а в России есть золотые десть тысяч человек, у которых все есть по всему миру, ну, а плебеи пусть там где-то бегают, ведра себе на голову надевают, обматываются туалетной бумагой. Ну, значит, быстрее произойдет крах того, что мы сейчас имеем, но болезненней, конечно, болезненней. Хотя , должен сказать, и публика ведет себя, так как всегда ведет себя . К сожалению, большая часть народа глупа, непоследовательна. Помните , откуда-то там: « Все побежали и я побежал». Слушайте, люди, что, собираются обмотаться туалетной бумагой, обсыпаться гречей и тогда будет все в порядке? Это же нелепость!

Т.Троянская― Ну, они, они думают, что наступит карантин, продукты исчезнут.

Л.Щеглов― Почему именно греча? Есть еще рис, манка.

Т.Троянская― Ну, видимо, продукт, который не портится. Я не знаю, почему-то да. Нет, еще макароны тоже, говорят.

Л.Щеглов― Тоже? Ну, уже легче.

Т.Троянская― Макароны, да, для разнообразия. Но я не знаю, почему так.

Л.Щеглов― А туалетная бумага причем здесь?

Т.Троянская― Это для меня , вообще, загадка. Ну, видимо, ты будешь сидеть дома, есть гречку и , в общем, ходить в туалет. Вот, это именно та картина мира, которую себе представляют.

Л.Щеглов― Это психосоматическое единство. Ведь недаром говорят: «медвежья болезнь». Да? То есть, люди заранее хотят…

Т.Троянская― Подготовиться!

Л.Щеглов― От ужаса обделаться. Получается так, потому что если греча – это символ еды, хотя понятно же, не напасешься, ну, чем вот вы отличаетесь от вашей соседки, у которой дома сейчас пять пачек гречи лежит, ну, вот чем, пятью днями?

Т. Троянская― У меня всё закончится, а у неё будет греча, которую она может быть будет продавать, а кто знает… кстати, это бизнес модель определенная.

Л. Щеглов― Согласен, и это отвратительно — желание нажиться людей на горе, но это, по крайней мере, объяснимо, а когда человек бежит покупать что-то ненужное – необъяснимо.

Т. Троянская― Потому что все хватают.

Л. Щеглов― Да, все побежали и я побежал. И здесь государство должно тщательно работать с людьми. Я специально кое-кого опрашивал, и я не вижу, чтобы люди понимали, что происходит. Это должна быть методичная, повторяющаяся работа во многих средствах массовой информации. Для того, чтобы у человека: а) сложилось впечатление что происходит, б) потому что без перспектив человеку трудно жить, вот скажите, что это будет длиться примерно вот столько, а может быть, чуть больше, легче становится, неизвестность — это всегда стрессирующий фактор.

Т. Троянская― Но сейчас говорят, называют сроки.

Л. Щеглов― Но мало.

Т. Троянская― Да.

Л. Щеглов― И, наконец-то, слава Богу, это звучит издевательски, но люди, наконец-то, в 21 веке научились мыть руки.

Т. Троянская― Да, для меня это, вообще, просто гениально: мойте руки, Боже мой, а вы раньше этого не делали?!

Л. Щеглов―Нет, конечно!

Т. Троянская― Вот это вот меня, конечно… Но, может быть, научимся ответственнее к своему здоровью относиться.

Л. Щеглов― Совершенно верно, безусловно есть некоторые плюсы. Дальше, то что становится известно, что угроза в основном для пожилых ослабленных людей.Что такое возраст? Конечно, это снижение сил и возможностей иммунитета, ну, так повышай их сколько можно, не пей…

Т. Троянская― Возраст — понятие условное, в том-то и дело, можно и в тридцать лет быть хуже, чем семидесятилетний.

Л. Щеглов― Совершенно верно, прекращай поглощать фастфуд, прекращай пить тормозную жидкость, прекращай лежать с утра до ночи на диване! То есть, в какой-то степени это будет полезно, но потом, а сейчас это звучит немножко цинично.

Мы не очень понимаем, что происходит, когда в Китае вдруг почти, дай Бог, почти прекратилось, а почему-то в Италии, грандиозный, что это такое мне до сих пор не понятно.

Т. Троянская― Но, может быть, это из-за того, что китайцы более дисциплинированные, а итальянцам себя очень трудно урезонить.

Л. Щеглов― Очень и очень печальный, отсюда может быть шажок сделан, что некая склонность к тоталитаризму типа полезна.

Т. Троянская― Это не первый случай, да потому что приказы-то выполняются.

Л. Щеглов― В Китае все по свистку побежали не направо, а налево.

Т. Троянская― Да, сказали — нет, значит — нет.

Л. Щеглов― Да, а итальянец будет петь песенку, пить белое вино и думать, а не пойти ли на пляж и прочее. Но тогда другой вопрос встает: а почему именно Италия? Там рядом Испания – та же левантийская разболтанность, и Франция, и прочее. Это требует исследования, а исследование требует организации, а организация требует приоритетного финансирования. Может быть, до среднего обывателя дойдет и это отразиться на людях, принимающих решение, что гораздо важнее все, что связано с человеком, медицина, наука, культура, а не огнеметные машины, разгоняющие толпу. Может быть, более тщательно нужно финансировать эти сферы, а не свои какие-то странные интересы в разных точках земного шара. Без перераспределения средств решить ничего невозможно. То, что мы сегодня видим, что в одной стране уже почти решено, то в другой ещё полыхает. Но главное — мы видим, что это можно решать. Вопрос: когда и какими усилиями.

Т. Троянская― И что для этого надо? Вот ваше мнение! Потому что кто говорит, нужно закрыть метро, запретить общественный транспорт, все уходят на удаленку, если это возможно, все, прекращается жизнь. Вот это было в Китае. Мы наблюдали это на множествах видео из Китая.

Л. Щеголов: Запрет всего так же идиотичен, как и разрешение всего. Вот смотрите, элементарная вещь: вот мы же не можем закрыть поликлиники?

Т. Троянская― Нет.

Л. Щеголов: Давайте подумаем, если мы запретили собираться больше 50 человек. В поликлинике всяко больше: в регистратуре, в коридоре и, более того, там какой контингент, скорее более опасный, тот, кто пошел в поликлинику, а не в библиотеку. Поэтому, увы, очень многое зависит от поведения самого человека. Я считаю, что, действительно, возникает понятие ответственности поведения.Если я раньше мог поплевывать на все это, то теперь, увидев, как оно полыхает по всему миру, если я откуда-то прилетел, а власть об этом не знает, то надо самоизолироваться. Причем нельзя сказать, что ничего не делают для этого, я вот тоже сейчас узнал: оказывается больничный лист оформляется авансом и это тоже молодцы – правильно сделали, не потом когда-нибудь к заработной плате и ещё к чему то, а сразу и если ты самоизолируешься, то тебе обязаны сразу же оплачивать этот больничный лист.

Прекрасно понимаю, что вы можете сказать, что это прекрасные постановления, которые у нас отвратительно исполняются. Ну пускай это наше великое чиновничество и сосредоточиться на этих вещах, но я считаю, что сейчас очень многое зависит от человека.

Т. Троянская― От каждого.

Л. Щеглов― От каждого. Потому что люди вот такие катастрофические вещи больше понимают, что они рикошетом могут ударить по твоему же двоюродному брату, внуку, родственнику. Очень многое зависит от людей.

Т. Троянская― А то, что метро открыто, а музеи, театры закрыты, вот это мера?

Л. Щеглов― Нет, на мой взгляд, это не мера, а это где-то на полпути к военному положению. Вот если бы было объявлено чрезвычайное положение, то я был бы готов принять то, что существует. Но смешно даже, конечно, в театре люди не трутся так как в метро, в метро можно иногда даже нос к носу уткнуться и прочее, но я тоже могу понять властей, пока нет чрезвычайного положения жизнь не парализовать. Просто есть ответственное поведение, я вот точно знаю, что я лишний раз, что бывало, не поеду.

Т. Троянская― Но это ваше личное решение

Л. Щеглов― Да, и так каждый должен. Понимаете, я совсем не охвачен паникой, меня это скорее немножко раздражает, у меня сорвалась пара назначенных поездок по другим городам. Это меня раздражает, беспокоит, но надо принимать без всякой паники принимать, что есть. Вот если бы сейчас, не дай бог, зарядил бы ливень на неделю, ну, что, теперь без зонтика ходить, без утепления?!

Т. Троянская― Виктор тут спрашивает, как подстраиваться негибкому под новые обстоятельства, немножко перефразировала его вопрос, можете дать рекомендацию, человеку, который, ну, вот привык в этой системе координат жить.

Л. Щеглов― Мы все привыкли. Вот надо быть буддистом немножко, потому что Будда сказал, что жизнь есть страдание, настоящий буддист поэтому и кайфует по-настоящему, потому что он знает, что жизнь — это страдание, а не сплошное веселье пляски, а не как мы…

Т. Троянская― Покаялся — потом погрешил.

Л. Щеглов― Многие из нас, какой-нибудь прыщик на носу воспринимают как катастрофу: «Должно же быть всё прекрасно, ну что ж такое?!» Значит гибкость… Я не вижу никакой катастрофы с временным уединением дома. Я глубоко убежден: также и у меня, думаю, так же и у вас, и, думаю, у всех, кто нас слушает, дома есть куча дел, которые мы все время откладываем, вплоть до того, что вот такую вот книгу обязательно прочту на пенсии, потом даже приходит пенсия…

Т. Троянская― Сейчас мы прервемся и останемся на ютубе.

Т. Троянская― Мы продолжаем наш эфир, программа особое мнение, Лев ЩЕГЛОВ ,доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

Л. Щеглов― Я хотел бы продолжить, потому как действительно блажен умеющий найти хорошее в плохом, ну, особо хорошего в сегодняшней ситуации ничего нет, но, в принципе, один из психологических постулатов говорит о том, что в любом случае, кроме фактического твоего исчезновения, то есть смерти, всегда можно так и этак, и в третьем варианте ситуацию проживать, поэтому я глубоко убежден, что у нас у каждого дома есть что-то недочитанное, недописанное, недоразложенное, недоделанное, и если сейчас это не сделать, когда есть такая ситуация, то получиться вообще глупость, это будет до конца жизни. У каждого из нас, наверное, есть какие-нибудь старенькие тети и дяди, с которыми, может быть, даже несколько мучительные разговоры длинные по телефону, но почему бы не сейчас, и тому подобное. Надо любую ситуацию пытаться использовать с психологической пользой. И в том, что мы сейчас ограничены в передвижениях, это, конечно, скорее плохо, но чтобы это было катастрофой – вот это и есть паническое сознание. Ой-ой-ой, я мог…

Т. Троянская― Всё пропало!

Л. Щеглов― ...заработать сто рублей, и я их не заработал, ну, все! Ну, конец! Ой, у меня же были билеты на такой-то концерт, а оно рухнуло, Боже, как же я теперь буду жить?! Это не лучшее мышление 21 века.

Т. Троянская― Да, и, кстати, о книгах. Вспоминается, как Толстой говорил, что каждый человек в своей жизни может написать хоть одну книгу, поэтому подумайте: может, вам засесть и написать книгу о своей собственной жизни, автобиографии нынче популярны, между прочим.

Л. Щеглов― Творческие взрывы часто совпадает с социальными…

Т. Троянские: Да, творческие взрывы. Кризис часто рождает творческие взрывы.

Л Щеглов― с социальными катаклизмами.

Т. Троянская― Да, и мы, как раз, говорили про театры. Как только театры закрылись, некоторые театры Петербурга сразу решили в онлайн играть спектакли, какие-то читки устраивать, то есть креатив.

Л. Щеглов― Креативные молодцы демонстрируют, ну, без серебряников, наверное, жить невозможно, но всё-таки это довольно альтруистическое движение.

Т. Троянская― Ну не сидеть же дома в конце концов.

Л. Щеглов― Да, а у тех, кто принимает решения, скажем, про всяких начальников, власть и прочее, мне кажется, сегодняшняя ситуация по мере её постепенного прохождения должна ещё раз вызывать ощущения того, что то, что связано непосредственно с человеком, а не с амбициями, интересами малой группки, которую могут назвать какой-то там элитой, какие-то геополитические какие-то, это все вторично, по сравнению с тем, что окружает жизнь обычного человека, потому-то в связи с вот этой «ой-ой-ой, сопли, насморк», ну, и посмотрите: весь мир стоит на ушах и вакцина эта может быть сделана за два месяца, а может быть сделана за десять месяцев. А это уже зависит от тех, кто организует и финансирует.

Т. Троянская― Про финансы давайте поговорим, потому-то на фоне коронавируса у нас происходит, что мы уже вторые с краю после Мексики.

Л. Щеглов― Да стыдно просто, стыдно.

Т. Троянская― И ещё плюс конституция. Вот, вообще, вся эта история с коронавирусом, она на руку или она испытывает Владимира Путина, или это тот как раз случай, когда ему нельзя оплошать.

Л. Щеглов― Она на руку испытывает, это, безусловно, с одной стороны, конечно, на руку, послушайте, мы прекрасно знаем, и не только в нашей стране, мы прекрасно знаем, как только возникает у власти ощущение чего— то тревожного, пытается всегда запустить какую-то дымовую завесу, а тут, вот, тебе, пожалуйста, она уже есть. С одной стороны, безусловно, на руку, потому что средний обыватель в силу устройства психики, у нас у всех в чем-то она так устроена, конечно , будет говорить о коронавирусе и на время ему, вообще, совершенно все равно, что там в конституции. Нельзя всеобщим голосованием менять, что можно – это все как бы потом, но потом-то ведь никуда не отступает, поэтому, с одной стороны, на руку, с другой стороны, нет, и придется решать эти проблемы.

Т. Троянская― В том то и дело, что надо быть победителем коронавируса.

Л. Щеглов― Да, и когда, пускай этот коронавирус сейчас нас всех дико отвлек, но когда двадцать первый год рассказывается, что нам обязательно слезть с нефтяной иглы, и в этом же году дико снова рушится рубль, потому что с саудитами Саудовской Аравии не договорились по поводу нефти. То есть, мы все время разглагольствуем о сидении на нефтяной игле позорной и снова оказывается, мы от нее не зависим. Ну, сколько нужно иметь серого вещества, чтоб понять, так что же, друзья, изменилось за двадцать лет, кроме того, что было 5 миллиардеров, а стало 55 – это раз. Второе: ну, можно, конечно, рассказывать о том, что у нас 70% является средним классом, но знаете ли это тоже у мало-мальски соображающего человека начинает вызывать раздражение, потому что не надо быть никаким ни умным, ни глупым, ни продвинутым, ни оппозиционером, чтобы понимать, что на 20 тысяч рублей, конечно, как— то можно жить, но это ужасающая жизнь, потому что средний класс во всем мире – это человек явно не бедный.

Т. Троянская― Люди у нас не знают, что такое средний класс.

Л. Щеглов― Да, не сильно богаты, но это люди у которых обязательно машина, а то и две в семье, это люди которые могут оплачивать переквалификацию, обучение, это люди, для которых питание и нормальная одежда, даже не рассматриваются, как нагрузка. И вдруг есть, это, действительно, есть такой, я проверил, один из таких критериев, что берется МРОТ, и если в полтора раза больше, то уже один из показателей. Только мы забываем, что во всем мире МРОТ— то громадный, потому что можно сделать… давайте, вообще, сделаем МРОТ 1000 рублей, и тогда можно объявить всех в России богачами, просто богачами!

Т. Троянская― В общем, в России средний класс— это те, кто не голодает.

Л. Щеглов― Нет, ну куда деть, если Росстат нам официально нам говорит, что около 20 миллионов за чертой бедности. Это что же 20 миллионов за чертой бедности, предположим там 5 процентов богачи, а остальные все средний класс, то бедные тогда где?! Их вообще нету? То есть, либо нищий, либо средний класс, либо богатейший человек. Но это нарушение логики, ну, что тут говорить!

Т. Троянская― Давайте про средний класс, коим и, наверное, является и Сергей Шнуров, это средний класс или уже выше?

Л. Щеглов― Думаю, уже выше. Конечно выше!

Т. Троянская― думаю, даже по мировым оценкам уже выше.

Л. Щеглов― Я думаю, с его гонорарами уже выше, хотя я не знаю, каким он обладает потенциалом материальным, но я слышал, что у него очень дорогие машины, так что думаю, что у него выше.

Т. Троянская― переходный период у Сергея Шнурова от музыканта к политику, и вот, вчера новости, вчерашней новостью, что Сергей Шнуров будет бороться за место депутата в законодательном собрании Петербурга, а мне как-то очень пока…

Л. Щеглов― Скверно, печально, противно мне лично.

Т. Троянская― и тем не менее, что случилось с музыкантом?

Л. Щеглов― На мой взгляд из него раздули творца, а он всегда был бизнесменом.

Т. Троянская― Но он же талантливый!

Л. Щеглов― таланты, они бывают разные, он каким— то нюхом чувствовал, что нужно публике, он прекрасно чувствовал, что нужно этим молодым, сытым, выше среднего класса менеджерам, именно, нужно вот это: порвать рубашку, небритым орать про алкоголь, мат— перемат, он это чувствовал. Мы же даже как-то с вами упоминали, что вот трудно представить себе такое поведение со стороны Гребенщикова, Шевчука, а со стороны Шнура — печально, неприятно, но возможно, оказывается. Он все— таки по идеологии, типа, попса, но он, типа Валерии, вот она тоже куда-то в партию, хочет прижаться к власти поплотнее как-то.

Т. Троянская― Правда комментарий за неё, за женскую партию, все время даёт почему-то Пригожин – супруг её.

Л. Щеглов― он же демиург, он её же создал, он вдохнул в неё жизнь, он ею руководит, в общем, печально это и противновато, а думаю, что слухи о таком буйстве Шнура и интеллектуальность его и образованность, они очень преувеличивают. Знаете, что Бетховен боготворил Наполеона, но когда тот себя объявил императором, он сказал: «Оказывается, и этот обычный человек». То есть, власть, деньги, гонор, Шнур оказался в плену этих штук.

Т. Троянская― Но они создали себе кумира. Вспоминаем одну из заповедей и, может быть, стоит относиться к разным трансформациям людей, бывает и трансформации в лучшую сторону.

Л. Щеглов― Он имеет право полное, он у многих людей сам разрушил свой образ, как бы. Ну, и есть же у нас, ещё раз говорю, образ такого музыканта бунтаря неподкупного, искреннего, вот как Гребенщиков, Шевчук. Многие в этот ряд подписывали Шнура, ничего вычеркнут.

Т. Троянская― Сами виноваты, он же не просил его прописывать.

Л. Щеглов― что там, гениальный музыкант, он же будет целым депутатом!

Т. Троянского: Законодательного собрания Петербурга! Нет, но это будет, любопытно будет, как он с Вячеславом Серафимовичем Макаровым будет дискутировать.

Л. Щеглов― Они споют что-нибудь вместе.

Т. Троянская― Не исключено, кстати. А может, кстати, коронавирус проверит на прочность людей, как ты справишься вот с этой ситуацией…

Л. Щеглов― Безусловно!

Т. Троянская― Проявишь ты свои лучшие качества или наоборот.

Л. Щеглов― Безусловно! Безусловно!

Т. Троянская― К вопросу, черный волк или белый, как индейцы говорят.

Л. Щеглов― Мы же не шутя говорили, безусловно, я уверен, что есть люди, которые что-то скупают с целью, когда это станет совсем дефицитным, взять и продать подороже каким-нибудь несчастным, а есть люди, которые вспоминают, что они кому-то чего— то не додали, не доделали, не долюбили. Да, по-разному.

Т. Троянская― Открывайте в себе лучшие качества, я думаю, мы пожелаем всем, кто нас слышит.

Л. Щеглов― обязательно, это все равно закончится!

Т. Троянская― непременно, и мы будем ждать, когда это закончится. Лев ЩЕГЛОВ, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, был сегодня в нашей программе «Общественное мнение». До свидания!

Л. Щеглов― Удачи!