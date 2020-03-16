А.Соломин― Добрый день! У микрофона — Алексей Соломин. Сегодня это особое мнение Валерия Соловья, политолога. Здравствуйте, Валерий!

В.Соловей― Добрый вечер, Алексей.

А.Соломин― Добрый, не добрый, не знаю. Много новостей очень тревожных. Будет режим чрезвычайной ситуации объявлен в России?

В.Соловей― Фактически в Москве он уже введен за небольшими исключениями, то есть де факто. Осталось только легализовать де-юре. Насколько я знаю, в конце недели предполагается легализовать режим де-юре. А для придания ему пущей убедительности не исключено даже, в Москве по крайней мере, введение комендантского часа. Это мера не будет, собственно, носить эпидемиологического характера, а скорее политический. Это обсуждается. Не факт, что комендантский час будет введен, но эта перспектива обсуждается.

А.Соломин― А комендантский час — это какой-то очень уникальный опыт будет. Нигде в Европе пока такого нет.

В.Соловей: Не все чиновники потеряли совесть

В.Соловей― Вы знаете, фактически там тоже введет комендантский час в тех итальянских городах, которая находятся под особо жестким карантином. Карабинеры могут подойти к вам, спросить, что вы делаете. Вы имеете право выходить на улицу только для посещения магазина за провизией и аптеки.

А.Соломин― Кто является лоббистом такого режима работы? Ведь, в принципе, те ограничения, которые вводятся, они и так выглядят достаточно жесткими, но вроде как справляются пока с этим.

В.Соловей― Нет, нисколько не справляются. Не стоит верить реляциям о том, что коронавирус обходил ледовитую пустыню под названием Россия стороной. Это абсолютное вранье. Число смертей от коронавируса подтвержденных не менее 1600 в Российской Федерации в целом по стране с середины января этого года.

А.Соломин― А кем подтвержденных?

В.Соловей― Подтвержденных анализами. А о неподтвержденных я вообще не говорю.

А.Соломин― Нет, просто откуда эта информация?

В.Соловей― Я объясню, откуда. Не все чиновники потеряли совесть. Они знают, насколько трагична ситуация. Они хотели каким-то образом придать гласности. Поскольку, вообще, инфекция протекает для молодого и среднего возраста очень часто бессимптомно, то количество инфицированных сейчас оценивается в 130–180 тысяч. При такой динамике распространения инфекции через 10 дней их будет от 1,5 до 2 миллионов. Это, кстати, полностью соответствует тому, что мы наблюдаем в других европейских странах. Англичане так вообще говорят, они это планируют, что 60% национального населения пройдет через коронавирус. Так что ничего удивительного здесь нет. Но количество смертей да, у нас скрывают.

А.Соломин― По поводу сокрытия. Тоже некоторое время об этом думал. Если честно, сегодня, в 2020 году сложно себе представить, что какую-либо информацию, особенно такого характера можно скрыть.

В.Соловей― Абсолютно легко, если поставить диагноз внебольничная пневмония. Поскольку умирают в подавляющем большинстве — это характерно опять же для всех стран, где коронавирус — люди старшего возраста, то ставят диагноз, связанный с сопутствующими заболеваниями.

А.Соломин― Хорошо, а зачем?

В.Соловей― А затем, чтобы продемонстрировать, что наша страна от этой напасти свобода, а менеджмент у нас политический, государственный и медицинский великолепен. Просто объяснение. Вы вспомните историю с Чернобылем, историю с наводнением в Крымске. У нас всегда скрывают, всегда.

А.Соломин― Да, но тогда нужно было показать, что все хорошо и все под контролем.

В.Соловей― И сейчас то же самое.

А.Соломин― А сейчас угроза ЧС разве не противоречит этой политике?

В.Соловей― Нет, нисколько. Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда это скрывать уже дальше станет невозможно и возникнет некое несоответствие между тем, что мы говорим, что у нас несколько десятков официально зафиксированных больных, а число смертей будет расти так быстро, что это станет уже заметно невооруженным глазом, и это будет непонятно. Поэтому надо ввести режим ЧС и, кстати, под сурдинку все это скрыть.

А.Соломин― Сейчас о политическом значении мы еще поговорим, о возможности таких мер жестких. Я только хотел напомнить, что мы вещаем еще и на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы», также в Яндекс Эфире тоже на канале «Эхо Москвы». Вы можете присылать свои вопросы в чат «Эха Москвы». Я за ними слежу, наиболее интересные стараюсь задавать нашему гостю.

Валерий Дмитриевич, все-таки если идет дискуссия о необходимости введения ЧС на всей территории России, то это значит, что в этой дискуссии есть сторонники введения ЧС, есть противники. Можно сказать, что это за группы?

В.Соловей― Вы знаете, противником введения чрезвычайной ситуации для власти выступают планы же самой власти. Это проведения 22 апреля плебисцита. Здесь есть несколько опций, который опять же обсуждаются. Первая опция: ввести ЧС до 10–15 апреля, потом отменить, а потом снова ввести. Одна опция.

В.Соловей: Количество смертей от коронавируса у нас скрывают

Вторая опция — это перенести голосование. И третья опция отказаться от голосования, что, кажется, не соответствует духу и букве закона о внесении поправок в Конституцию.

А.Соломин― Почему?

В.Соловей― Потому что там третья, заключительная стадия — это проведения общенародного голосования. И только после проведения, если 50 пришедших плюс 1 голос за поправки, они считаются принятыми.

А.Соломин― То есть это условия принятия.

В.Соловей― Это условия принятия. Так что придется проводить.

А.Соломин― А в чем политический смысл объявления чрезвычайной ситуации? Вот вы говорите, что его придется отменять, чтобы провести это голосование, а потом снова вводить.

В.Соловей― Так народ прекрасно понимает, что с поправками к Конституции его разводят. У него нет на этот счет абсолютно никаких сомнений. И подавляющее большинство уж точно не в восторге от так называемого обнуления президентских сроков персонально для Владимира Владимировича. А политический смысл, в том числе, в том, чтобы избавиться от потенциального возмущения. Если вы не можете собираться в прямом смысле слова больше трех, ну, больше 50 в помещениях, соответственно, введут ограничения вплоть до одиночных пикетов. Это же очень просто сделать.

Еще раз подчеркну, ведение комендантского часа очень выгодное решение с политической точки зрения. Все политические процессы будут ликвидированы на корню.

А.Соломин― Но возмущение от этого никуда не денется, оно законсервируется, но прорвется позже.

В.Соловей― Это правильно. Но власть мыслит довольно просто и, с моей точки зрения, довольно прагматично: мы будем решать проблемы по мере их поступления. У нас сейчас такая проблема — мы ее решаем. Потом, помните: А об этом я подумаю завтра. Вот об этом она будет думать завтра, скажем, в августе этого года, перед сентябрьскими выборами. А ведь можно продлить, естественно, режим ЧС, потому что осенью ожидают новую волну коронавируса. Поглядите, как удобно!

А.Соломин― Кто-то кроме президента в вашей конфигурации выигрывает от борьбы с коронавирусом?

В.Соловей― Силовики, потому что они получают карт-бланш. Это и так их особо не сдерживало, но вот последняя стычка у Лубянки — они показали, что этот карт-бланш им уже обещан.

А.Соломин― Вы имеете в виду, когда протестующие вышли.

В.Соловей― Да, они будут теперь бить без разбору, не ограничивая себя абсолютно ничем. Это же будет во благо граждан, для защиты их здоровья, для спасения драгоценных жизней. И мы не позволим смутьянам, которые призывают голосовать против поправок, ставить под угрозу здоровье граждан Российской Федерации.

А.Соломин― Бить граждан в защиту их здоровья.

В.Соловей― Бить граждан смутьянов, которые на грантовые деньги, как мы с вами знаем, мутят воду.

В.Соловей: Противником введения чрезвычайной ситуации для власти выступают планы же самой власти

А.Соломин― Почему так мало людей мутит воду? Если такое возмущение, если все понимают, что их кинули…

В.Соловей― Знаете, люди все-таки наши предпочитают некие конвенциональные формы. Скажем, на выборы… тоже голосование, тот же плебисцит, его характер изменился в массовом восприятии. Если к голосованию за поправки в Конституцию отношение было абсолютно индифферентным, так вот появилась идея, уже приобретшая форму закона — обнулить сроки путина (так и хочется сказать срока, но это уже из другого жаргона), — то это воспринимается уже как персонально путинское дело. И это вызвало очень сильное возмущение. Это очень похоже на массовую реакцию, воспоследовавшую за знаменитой сентябрьской рокировочкой 2011 года.

А.Соломин― Тогда была Болотная.

В.Соловей― Совершенно верно. И теперь смотрите, введение ЧС — это прекрасный способ предостеречь от такого развития событий. Потому что по тем опросам, о которых мне сообщали — они не носят пока общероссийского характера, хотя довольно репрезентативны, — даже люди, которые относятся устойчиво к электорату Путина, говорят, что их обманули, даже они говорят. И среди них поддерживающих обнуление сроков меньшинство.

А.Соломин― Почему? Путин гарант их успеха.

В.Соловей― Гарант их успеха? Нет. Путин не гарант их успеха. Он им гарантировал скромную пенсию, которая с трудом обеспечивает выживание, порцию телевизионной лапши о величии и победах России. Но вообще-то, им президент очень надоел. Понимаете, за 20 лет успеет надоесть даже самый успешный, удачливый и красивый президент. Это естественно. Они были уверены, что вот еще немножко… А когда возникла перспектива, на мой взгляд, совершенно иллюзорная, что у него будет 5-й, 6-й мандат (этого не будет никогда), то они в ужасе себе представили это. И, естественно, их реакция очень негативная.

А.Соломин― Мы сейчас сделаем короткий перерыв. Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» и канала RTVi, YouTube-канал «Эхо Москвы» и Яндекс.Эфира политолог Валерий Соловей.

А.Соломин― Мы продолжаем эфир. Меня зовут Алексей Соломин. Валерий Соловей. Я вынужден сам себя поправить, потому что Болотная началась все-таки не сразу после рокировочки. Рокировчоку съели.

В.Соловей― Но рокировочка создала морально-психологическое основание. А прорвало… Ведь кто составил ядро знаменитого протеста 5 декабря 2011 года?

А.Соломин― Алексей Навальный.

В.Соловей― Наблюдатели.

А.Соломин― Да, согласен.

В.Соловей― Навальный там был как лидер. Но наблюдатели — это люди, которые видели, как проходило голосование. И когда объявили результаты, они пришли в ярость. Поэтому, скажем, на плебисците 22 апреля роль наблюдателей предполагалось очень ограничить. Их должна делегировать общественная палата. Но все-таки там есть члены комиссий с тем или иным правом, и многие из них тоже очень недовольны.

А.Соломин― Почему бы им не перенести это голосование?

В.Соловей― Это обсуждается. Можно и перенести.

А.Соломин― А кто за и кто против? Как это мешает Владимиру Путину в установлении его цели?

В.Соловей― Владимир Путин очень торопится.

А.Соломин― Почему?

В.Соловей― Потому что его толкают к этому личные обстоятельства. Ему надо всё завершить как можно быстрее. Он бы хотел это всё завершить, совершенно точно, до 9 мая.

А.Соломин― У меня по этому поводу есть вопрос. Потому что я понимаю, что вы намекаете, судя по всему, на его здоровье.

В.Соловей: Народ прекрасно понимает, что с поправками к Конституции его разводят

В.Соловей― Я ни на что не намекаю. Я просто говорю о его личных обстоятельствах.

А.Соломин― Хорошо. Те личные обстоятельства, которые толкают его побыстрей принять эти решения, как сообразуются с тем, что он еще два срока может провести?

В.Соловей― А обещать не значит жениться.

А.Соломин― А зачем?

В.Соловей― Если личные обстоятельства ваши очень ограничены, как выражается мой украинский коллега, ваш темпоральный коридор начинает сужаться, и когда об этом узнают люди из вашего окружения, из вашей свиты, вам не хочется вас чувствовать «хромой уткой» — вот это американское выражение, применяющееся к уходящему президента. Потому что Россия устроена так — да, в принципе, это так всегда в любом тоталитарном режиме, — что вас могут похоронить еще живьем, вынести, понимаете ли. ногами вперед из Кремля, а вы будете живой. И поэтому надо продемонстрировать, что ты абсолютно контролируешь ситуацию. Как это продемонстрировать? Вот таким способом, что у тебя далеко идущие планы. И ввергнуть всех в состояние шока. Он прекрасно с этим справился.

Но это тактический успех, а стратегический проигрыш, с моей точки зрения.

А.Соломин― Потому что люди в состоянии шока.

В.Соловей― Это шок, но этот шок сменился очень сильным раздражением, недовольством, для кого-то яростью. И всё это может превратиться в новое политическое поведение. Поэтому задача власти что сделать — не допустить агитацию перед плебисцитом, потому что плебисцит теперь принял совершенно иной характер — характер отношения к Путину. Это не плебисцит по отношению к Конституции. Как вы относитесь к Путину, который заявил, что он не прочь бы еще повластвовать? И это меняет сразу отношение общества.

Значит, первое — лишить возможности агитации, любых массовых акций, пикетов, всего, чего угодно. Я думаю, что ограничения, возможно, даже коснутся социальных сетей. Обвинят в распространении панических слухов, в призывах к сборищах, что угрожает здоровью граждан. Это же вполне можно сделать. Можно под предлогом ЧС прийти к человеку, сказать: «Давайте-ка вы пройдете сейчас тестирование на коронавирус. Давайте мы вас сейчас в холерный барак. А теперь и всю вашу семью». Посмотрите, какая прекрасная возможность.

А.Соломин― Кстати, недавно власти высказывались и о том, что очень плохо, что распространяются сведения о большом количестве пораженных коронавирусом.

В.Соловей― Естественно, это плохо для власти, потому что с их точки зрения любая правда подрывает легитимность, конечно.

А.Соломин― Я к тому, что это прямой повод заняться распространением этих сведений.

В.Соловей― Власть может показательно наказать тех или иных, предостеречь. Ну, что-нибудь в таком духе.

В.Соловей: Комендантский час — очень выгодное решение с политической точки зрения

Значит, лишить возможности ведения агитации и пропаганды, возможности любых массовых действий. То есть раздавить общество. Для этого, кстати, комендантский час очень хорошая вещь. Когда вы постоянно видите, даже если они вообще бессмысленны, патрули, армейские… Кстати, закон о ЧС позволяет использовать воинские части.

А.Соломин― Валерий Дмитриевич, но это очень сложно себе представить в современной Москве. Очень сложно себе представить, что люди это потерпят, что ночью военные будут гнать всех домой.

В.Соловей― Почему ночью? Они днем могут стоять.

А.Соломин― Это все-таки уже не советское время.

В.Соловей― Так это всё ради чего? Ради нашего с вами здоровья. Это же высшее благо. Высшее благо государства — это благо вверенного ему народа. Вот государство о благе народа, о здоровье заботится. Разве вы против блага? Вы же хотите быть здоровым? Если не богатым, то хотя бы живым и здоровым.

А если вас толкают выступать против этой политики, то это опасные смутьяны, которые толкают вас к тому, чтобы вы заразились. И с ними разговор будет короткий. Так что здесь много прекрасных пропагандистских вывертов просматривается. И нет сомнения, что пропагандистские аппараты будут работать на 146%, как это для них характерно. Главное, наконец, они перестанут говорить об Украине хотя бы на какое-то время.

А.Соломин― Еще один шаг, вернемся на время «болотных протестов». То есть все-таки был один заметный явный лидер — Алексей Навальный. Сейчас оппозиция ведет себя, мягко скажем, неопределенно.

В.Соловей― совершенно верно.

А.Соломин― А почему?

В.Соловей― Потому что она, во-первых, была парализована стремительностью происходящего.

А.Соломин― Все впали в шок.

В.Соловей― Кстати, элита точно так же. Не надо думать, что это относится только к обществу. Элиты точно так же впали в шок. Это было откровением практически для всех за исключением очень небольшой группы лиц.

Второе: действительно, шла дискуссия о том, как относиться к голосованию как к поправкам к Конституции. Сейчас появилась прекрасная возможность после того, что Владимир Владимирович сделал 10 марта видеть, что речь не о поправках к Конституции — речь об отношении к президенту, решающему продлить свои сроки, то есть выступить в роли Конституции даже той конституции, которую он постоянно под себя перекраивал.

А.Соломин― Конституционный суд сказал, что он не нарушает эту статью об узурпации власти.

В.Соловей― Конституционный суд… Я немею перед решением Конституционного суда. Это воплощение закона, справедливости и еще и совести. У меня в этом нет никаких сомнений, как и у любого гражданина Российской Федерации.

Так вот это воспринято обществом как узурпация власти. Это прекрасный повод для оппозиции объединиться и сказать: «Мы призываем голосовать вас против узурпации власти». Обратите внимание, вы тут же снимаете вопрос о поправках. Вы просто предлагаете другой путь: Мы голосуем против узурпации власти. Скажем хэштег: «Путин надоел»… Даже не «уходи». Не надо говорить «уходи». «Путин надоел». И, вы знаете, 70% общества, я думаю, подпишутся под этим хэштегом. Потому что главная эмоция в отношении президента еще до марта 18 года была усталость — усталость от президента Путина.

А.Соломин― Я немного запутался, простите меня. Позвольте я уточню. Власть использует хэштег…

В.Соловей: За 20 лет успеет надоесть даже самый успешный, удачливый и красивый президент

В.Соловей― Нет, оппозиция могла бы использовать: «Путин надоел».

А.Соломин― А власть разве не использует этот хэштег, вводя, в Конституцию ограничение двумя сроками. Президент надоел. Приходите, голосуйте. Вам же надоел президент. Приходите, голосуйте, чтобы больше таких президентов не было. Пожалуйста.

В.Соловей― Нет. Проблема здесь и сейчас, понимаете? Она Путиным переведена в актуальную плоскость, а не оппозицией. Это он сказал 10 марта, что он размышляет о возможности. Конституционный суд ему даровал возможность. Я говорю, что между возможностью и реализацией дистанция громадного размера, и она никогда не будет реализована, но у людей есть эмоция. Они здесь и сейчас. Они ищут своего выхода. Появляется возможность прекрасной агитационно-пропагандистской кампании, не связанной с поправкой к Конституции, а связанной с отношением к Путину, который хочет узурпировать власть. Это совсем другой разворот для оппозиции.

А.Соломин― А почему она не использует это?

В.Соловей― Она еще до этого не додумалась.

А.Соломин― Вы сейчас подписали приговор российской оппозиции.

В.Соловей― Если бы она думала лучше, она бы уже была властью. Если бы она думала быстрее, живее, она бы точно уже была властью.

А.Соломин― Но у власти мускулы побольше просто.

В.Соловей― Да нет. Главный мускул у власти — это не силовики Золотова, не дубинки, а это все-таки мысли.

А.Соломин― Я еще встречал такое объяснение, что не может оппозиция, коммунисты, в частности, выступать против пакета поправок, потому что в этом пакете есть социальные обязательства. Получится, что коммунисты в глазах пропагандистов…

В.Соловей― Прошу прощения, это дешевая казуистика. Более радикальные коммунисты, которые не представлены в Государственной думе, они выступают против всех этих поправок, против Путина. Но дело даже не в этом. Есть общественное возмущение. Если оппозиция не в состоянии его использовать, честно говоря, грош ей тогда цена. Вот в 2011 году она смогла хотя бы попробовать этим воспользоваться. Тогда надо отдать должное, прекрасно сработал лозунг, предложенный Навальным: «Голосуй за любую партию, кроме «Единой России»».

В.Соловей: Владимир Путин очень торопится. Он бы хотел это всё завершить до 9 мая

Сейчас проявляется возможность не менее прекрасного лозунга «Надоел!». Вы идете голосовать не за поправки. Вы идете голосовать совсем по другой причине. Как только вы меняете фокус пропагандистской кампании, вы способны объединить очень многих людей.

А.Соломин― многие люди думают, что идти голосовать даже против — это помочь легитимизировать эти изменения.

В.Соловей― Совершенно верно. Это естественно, когда идет дискуссия. У меня очень простая позиция: лучше что-то делать, чем не делать ничего и с умным видом гордиться своим явным превосходством.

А.Соломин― Но понижать явку — это же тоже действия.

В.Соловей― Ничего подобного. Для власти не имеет значения явка на плебисците. Тем более, что общество не будет знать, какая явка реально. Потому что картинку будет формировать власть. Вы можете сказать — да в интернете будет. Нет, целостную картину дает только телевидение. Интернет не дает и не способен дать целостной картины. И вы эт о прекрасно знаете.

А.Соломин― Вы же сами говорите, что возможности для фальсификации в отсутствии наблюдателей, в отсутствии видеонаблюдения по всей стране…

В.Соловей― Здесь вот что. Во-первых, есть члены комиссии, которым это всё ужасно не нравится. Во-вторых, чем больше людей приходит голосовать против, причем они осознанно приходят голосовать против Путина, тем больше у людей желания защищать свой выбор. Вы не можете защищать выбор, если вы остались дома. У вас его нет, вы его не сделали.

Это как с выборами 2011 года. Если вы пришли голосовать за любую партию, кроме «Единой России», вы сделали свой выборы. Кстати, сразу скажу, что на плебисците нет выбора между хорошей и плохой стратегии — это между умеренно плохой и очень плохой. Очень плохая — это остаться дома. А умеренно плохая — это совершить какое-то действие

. Вот с моей точки зрения какое-то действие лучше, чем его отсутствие. И, в конце концов, это хотя бы попытка, наконец, избавиться от синдрома выученной беспомощности, который нашему обществу постоянно навязывает власть: «Сидите дома, мы сами всё посчитаем. Ну, зачем вам всё это? От вас ничего не зависит, вы ничего не сможете». Абсолютная чепуха. Чем больше людей приходит и говорит — нет, тем больше возможности на что-то повлиять. Но для того, чтобы они пришли, надо проводить кампанию, в том числе, полевую. Сейчас возможность такой кампании будет разрушена или, по крайней мере, подорвана.

А.Соломин― Политолог Валерий Соловей. Мы прервемся на несколько минут. Вернемся в студию «Эхо Москвы».

НОВОСТИ

А.Соломин― Меня зовут Алексей Соломин. Еще раз здравствуйте. Сегодня в студии «Эхо Москвы» — политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, мы сейчас обсуждали в перерыве новость. Газета «Коммерсантъ» пишет, что с 18 марта Россия может закрыть въезд и выезд из страны для иностранцев, — пишет издание со ссылкой на свои источники. Насколько это реальный сценарий?

В.Соловей: Россия устроена так, что вас могут похоронить еще живьем

В.Соловей― Это абсолютно реальный сценарий. И мы в первой части говорили, что с четверга, пятницы предполагается формальное введение чрезвычайной ситуации. А зачем? Для того, чтобы они сюда не вносили заразу. А сведения отсюда не выносили. Это как в старом анекдоте, если мы уже вспомнили: «Зачем вы надстраиваете Кремлевскую стену?» — «Чтобы гады не переползали». — «Оттуда сюда или отсюда туда?» Вот чтобы ни оттуда, ни отсюда.

А.Соломин― Вот все эти изменения, которые различные страны вводят сейчас в рамках чрезвычайной ситуации, они уйдут после того, как спад эпидемии уйдет или все-таки нет?

В.Соловей― Я думаю, что, во-первых, останется осадочек, потому что власти даже в самых демократических странах могут почувствовать некий вкус к возможности распоряжаться судьбами общества — это первое.

Второе: я не исключаю, что России это очень понравится, и режим чрезвычайной ситуации могут ввести в августе, сентябре для того, чтобы отказаться от сентябрьский выборов, если социально-экономическая динамика и динамика общественных настроений будет для власти негативна. Почему и нет? Обещают второю волну коронавируса — давайте мы введем ЧС еще в сентябре.

А.Соломин― Россия еще закрыла границы с Белоруссией, с которой, как известно, нет особо-то границ в рамках союзного государства. И Александр Лукашенко дал понять, что для него это было сюрпризом. А почему Россия себя так ведет?

В.Соловей― А это средство давления, конечно, на белорусского президента.

А.Соломин― То есть это не имеет никакого отношения к коронавирусу?

В.Соловей― Я думаю, имеет, но отдаленно, поскольку динамика болезни в России гораздо хуже, чем в Белоруссии.

А.Соломин― Мы защищаем белорусов от нас, получается?

В.Соловей― Нет, мы давим на президента Лукашенко, конечно же. Мы далеко не гуманисты. Только одна вещь: чтобы он согласился на союзное государство на тех условиях, которые намерено продиктовать Кремль.

А.Соломин― Это просто очень интересный момент, потому что когда Владимир Путин согласился обнулить сроки, если ему разрешит Конституционный суд, то все стали говорить, что все сценарии, который обсуждались до этого, что это было… кто-то говорит, что это было отвлечение внимания, кто говорит, что несбывшиеся планы, которые отставили и пойдем по другому пути. Вы как считаете?

В.Соловей― Я считаю, что эта опция изначально присутствовала, но она не была обязательной для реализации. И объявление его готовности оставаться, избираться президентом после 2024 года вызвано только одним фактором, насколько я знаю, его личными обстоятельствами. Более ничем. Желанием продемонстрировать, что он жив, здоров и он контролирует ситуацию. Это принципиально важно.

В.Соловей: Если бы оппозиция думала быстрее, живее, она бы точно уже была властью

А.Соломин― А досрочные выборы в Думу зачем было отменять? Тем более, в перерыве вы сказали, что нынешняя конструкция власти не выстоит и до конца 22-го года.

В.Соловей― Она не выстоит вследствие политического кризиса. Досрочная выборы — это, кстати, была шутка.

А.Соломин― Шутка?

В.Соловей― Я в прямом смысле слова говорю: это была шутка.

А.Соломин― Владимира Владимировича Путина?

В.Соловей― Владимира Владимировича. Администрация президента пообещала с ведома президента, что будут досрочные выборы, надо готовиться. Потом президент передумал. Он передумал. В прямом смысле.

А.Соломин― Владимир Владимирович не уважает так настолько своих ближайших…?

В.Соловей― А за что их уважать? А покажите мне в России людей, которые уважают парламент Российской Федерации, Конституционный суд. Ну, покажите.

А.Соломин― А стратегов своих.

В.Соловей― Каких стратегов?

А.Соломин― Глав администрации, зам глав администрации.

В.Соловей― Решают не они, решают другие люди. Вот президент дает задание техническое, они разрабатывают различные варианты. А он из этих вариантов принимает решение, причем может скомбинировать. Но ключевое влияние оказывает не так называемые политики, а силовики. Вот им он верит, к ним он прислушивается. Они ему ближе и по духу и по бэкграунду. А эти люди имеют возможность на что-то влиять только в ограниченных масштабах.

А.Соломин― Вы сказали про комендантский час, но ведь если закрывают границы, если отключат интернет — ну, это я уже фантазирую, но продолжаю логику…

В.Соловей― Это очень разумное продолжение. Это как раз возможность попробовать, как будет рунет работать.

А.Соломин― Это же развязывает руки к гораздо более страшным вещам.

В.Соловей― Более страшным чем угроза эпидемии коронавируса?

В.Соловей― Да.

В.Соловей― Конечно, я с вами полностью согласен. Я не думаю, что те вещи, которые мы с вами предполагаем, будут реализованы в полном объеме, но попробовать соблазн будет, безусловно.

А.Соломин― Мы правильно с вами думаем об одном и том же? На всякий случай я уточняю. Я имею в виду, что можно по-другому бороться с политическими несогласными…

В.Соловей: Целостную картину дает только телевидение. Интернет не дает и не способен дать целостной картины

В.Соловей― Конечно. Введение еще больших ограничений, да.

А.Соломин― Хорошо. Сегодня Валерий Дмитриевич Соловей. У нас Валерий Дмитриевич Соловей достаточно мягко и аккуратен в формулировках, не то что в стримах в интернете.

В.Соловей― В виду предстоящих событий.

А.Соломин― Татьяна Становая в своем тексте на «Карнеги» задает три риторических вопрос по поводу того, что было до этого. Я вас прошу, хотя вопросы риторические, попытаться все-таки ответить, что хотел все-таки Владимир Путин. Хотел ли Путин, чтобы его уговаривали? Пытался проверить свое окружение или просто ждал подходящего момента? Что ближе?

В.Соловей― Конечно, ждал подходящего момента. Он не нуждается ни в чьих уговорах. Он плюет на всё это. Он знает цену своему окружению. Оно находится под постоянным колпаком. Он знает цену так называемым политическим институтам. Он глубоко НРЗБ презирает, смотрит свысока. Просто ждал момента, исходя из его личных интересов и даже особенностей собственной психики.

А.Соломин― 47% россиян полагают, что президентские поправки вносятся для того, чтобы оставить Путина у власти. Это опрос «Левада-Центра». Опять же огромное количество россиян, судя по соцопросу, прекрасно понимают, что в стране происходит.

В.Соловей― Ну, по крайней мере, половина. Вопрос в другом. Как от понимания продолжить мостик или дорожку к каким-то осознанным действиям.

А.Соломин― А хотят ли люди действовать?

В.Соловей― Вы знаете, да. По крайней мере, многие уже не прочь, если бы им предложили какой-то реалистический сценарий этих действий. И вот сценарий прийти на плебисцит и сказать нет, потому что вы выступаете как раз против узурпации власти, — это очень эффективный путь, потому что вы вроде ничем не рискуете. Это же власть проводит плебисцит. Вы же не выходите на площадь в означенный час на несанкционированную акцию. Вы просто приходите к урнам и говорите: «Нет».

Давайте вспомним, как Пиночет проводил референдум. И там тоже прозвучало — нет. И есть еще время провести очень эффективную кампанию. Я думаю, что введение режима чрезвычайной ситуации не позволит эту кампанию проводить. Но нужно хотя бы попробовать ее начать проводить в социальных сетях.

А.Соломин― Наша проблема сейчас в стране не только в связи с коронавирусом, но и с очень тяжелой экономической обстановкой в мире. Есть угроза мировой рецессии. В России вырос сильно доллар, в связи с ценой на нефть.

В.Соловей― Еще вырастет.

В.Соловей: Чем больше людей приходит и говорит — нет, тем больше возможности на что-то повлиять

А.Соломин― Вот я хотел вас несколько слов по поводу развития ситуации в этом направлении…

В.Соловей― Она будет, безусловно, ухудшаться. Правительство хочет отпустить курс рубля для того, чтобы и меть запас для маневра, чтобы, таким образом, восполнить выпадающие доходы бюджета. Речь сейчас идет о целевом ориентире — 100 рублей за доллар. Пока эти предложения отвергнуты.

А.Соломин― Но Россия не может просто так взять и опустить курс рубля.

В.Соловей― Просто не так взять и опустить, а можно это сделать постепенно, а можно хост отрубить сразу кошке. Оно же отпустило, помните — почти в два раза курс рухнул поначалу, даже больше — в конце 14-го года. А здесь с 75 до 100 уже рукой подать. Плевая осталась дистанция-то.

А.Соломин― Тогда все-таки для российской экономики серьезный шок. И чувствовалось, что власти нервничают. А сейчас они выглядят на удивление спокойно.

В.Соловей― Они считают, что режим ЧС позволит нейтрализовать возможные протесты.

А.Соломин― А это не выглядит ли как то, что Россия сама во многом выступила инициатором тех событий, который происходят на энергетическом рынке?

В.Соловей― Она напрямую выступила их инициатором. Она разорвала сделку с ОПЕК. Это решение принималось президентом Российской Федерации.

А.Соломин― Он же просчитывал риски, он знал, к чему это приведет.

В.Соловей― Он не ожидал, что ситуация будет развиваться именно так. Это бывает. Люди ошибаются в своих ожиданиях. И, кстати, его выступление 10 марта в Думе было отчасти продиктовано желанием переключить внимание общества на другую повестку. Точно так же, как и другие слухи, широко распространяющиеся, что всё это сделал Игорь Иванович Сечин. Нет, решения стратегические такого сорта принимаются только президентом Российской Федерации, а никак не Игорем Ивановичем Сечиным.

А.Соломин― Это, действительно, война с Америкой за нефтяные поля?..

В.Соловей― Абсолютно чепуха. Никакой войны с Америкой здесь не было и в помине. Более того, сейчас США нам косвенным образом помогают. Они хоть как-то поддерживают цену на нефть на мировом рынке, покупая нефть для своих хранилищ. Они сейчас пополняют свои запасы, тем самым цены на нефть поддерживаются. Это, во-первых, было желание оказать помощь Китая по его настойчивой просьбе, в которой мы не могли оказать: помощь для экономического восстановления.

И второе — это было желание поставить на место саудитов и Иран, кстати. Иран почему-то никогда не фигурирует, но это было желание его поставить на место из-за того, что наши отношения по ряду пунктов — официальной Москвы и официального Тегерана — очень обострены. В результате получилось то, что получилось. Кронпринц долго отказывался говорить с нашим президентом. И последний разговор прошел их, скажем, не очень радужно.

А.Соломин― На повышенных тонах?

В.Соловей: Я не исключаю, что России это очень понравится, и режим ЧС могут ввести в августе, сентябре

В.Соловей― Не радужно. Перспективы, как вы видите, не очень хороши, и кронпринц дал понять это ясно. Поскольку сначала Кремль с ним отказывался говорить. И потом они сыграли таким же образом.

А.Соломин― Какие последствия это для нас?

В.Соловей― Для нас с вами? Ну, послушайте, всё вырастет в цене. На 10–15% Россия зависит от импорта. Всё вырастет в цене. Прямые последствия: люди станут еще беднее. Они и так бедны. Обратите внимание, что особых очередей у обмеников-то и не было. Покупать уже не на что.

А.Соломин― Мне показалось, что просто люди спокойны.

В.Соловей― Они спокойны от экономической отупелости. У них нет денег у подавляющего большинства. А то, что есть, они в прямом смысле слова берегут на черный день. Они очень хорошо чувствуют — наши людей — как, прошу прощения, животные перед землетрясением, что будет еще хуже, что еще не трясет. Это еще не землетрясение, это только первый симптомы.

А.Соломин― Валерий Соловей, политолог в эфире радиостанции «Эхо Москвы», YouTube «Эхо Москвы» и канала «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, Валерий Дмитриевич.

В.Соловей― Спасибо, Алексей!