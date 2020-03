А. Нарышкин― Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVi, программа «Особое мнение». И у нас сегодня в гостях журналист и легендарный ди-джей Артемий Троицкий. Приветствую вас.

А. Троицкий― Привет, Алексей. Привет всем.

А. Нарышкин― Неуверенно вы.

А. Троицкий― Слушателям и телезрителям.

А. Нарышкин― Мы о музыке обязательно поговорим про наших российских номинантов на получение награды на Евровидении. Но сначала с наших внутрироссийских и общемировых актуальных событий. Про коронавирус. У нас в России принимаются повышенные меры. Как раз под наш эфир Сергей Собянин, мэр столицы ужесточил правила. Теперь запрещены в Москве, как в городе, где самое большое количество зараженных коронавирусом – любые уличные досуговые мероприятия. А в помещениях запретили мероприятия с участием более 50 человек. А вы здесь скорее на стороне Собянина? Или вы больше бы хотели говорить о том, что не надо давить на свободы, не ограничивайте граждан, не загоняйте их в дома и так далее.

А. Троицкий― Я здесь, несомненно, на стороне Собянина. Поскольку, в общем, история эта, естественно, опасная. И люди действительно умирают. Так что надо к этому относиться максимально серьезно. И если уж принимать меры, то меры надо применять радикальные и сильнодействующие. В этом смысле меня очень неприятно поразила просто история по поводу свободного посещения школ, что было объявлено вчера, по-моему. Это вот наихудшее решение из всех возможных. То есть одно из двух: или мы делаем вид, что ничего не происходит, «business as usual», все в порядке. Ребята ходят в школу и продолжается полноценный учебный процесс. Или, собственно говоря, наступает карантин, так, как это сейчас происходит в школах во всем мире. То есть закрыты или закрываются абсолютно повсюду. Это тоже понятно, чтобы исключить возможности заражения.

А.Троицкий: Происходит такое вопиющее молчание ягненка по фамилии Путин

А. Нарышкин― То есть, несмотря на то, что вы начали с поддержки Собянина, вы сейчас пришли к тому, что наши борцы с коронавирусом во власти немножко притормаживают.

А. Троицкий― Я считаю, что просто принимаются абсолютно противоречивые решения. То есть решение или постановление собянинское, которое вышло только что – вполне бескомпромиссное. На улице не скапливаться, на троих не распивать и так далее. А вот решение по школам абсолютно просто патологически идиотское. Потому что оно не решает вообще никаких проблем и создает только проблемы дополнительные. То есть, во-первых, оно перекладывает ответственность за поведение школьников на родителей. Родители бывают разные. Они те еще специалисты по эпидемиям. Во-вторых, совершенно непонятно, что тут делать учителям. Я себе вполне представляю картину, что приходит учитель в школу, а учителей в Москве десятки тысяч, а там никого нет и что им делать. То есть учителям это просто какое-то унизительное я бы даже сказал требование. Но, а главное, что меня во всей этой истории не то чтобы удивляет. Нет, это меня абсолютно не удивляет. Но обращает на себя внимание. И отсюда, кстати, весь этот разброд и шатание. Я думаю, что одни притормаживают, вторые акселирируются. Это то, что происходит такое вопиющее молчание ягненка по фамилии Путин. То есть Путин сейчас себя с этим вирусом ведет абсолютно так же как Иосиф Виссарионович Сталин в первую неделю после 22 июня 1941 года. Когда он, как известно, просто обосрался и исчез и не выползал со своей дачи.

А. Нарышкин― Это вы к тому, что все лидеры крупных стран, более-менее – Макрон, Трамп, Казахстана, они уже выступили с обращениями. А Путин как бы ничего не вышел…

А. Троицкий― А Путин абсолютно ничего.

А. Нарышкин― А вам это правда надо?

А. Троицкий― Мне это на фиг не надо. Потому что мнение Путина в данном случае меня мало колышет.

А. Нарышкин― Зачем вы его ягненком назвали тогда?

А. Троицкий― А ягненком я его назвал, потому что я уверен, что миллионам людей, в том числе всяким начальничкам, которые принимают решение, это важно…

А. Нарышкин― Месседж.

А. Троицкий― Раз у нас в стране диктатура, будем называть вещи своими именами. И имеется диктатор, то этот самый диктатор он и главнокомандующий, он и президент, он и то и се, и так далее. И он в том числе главный санитарный врач. То есть он в принципе рулит всеми процессами в стране. В данном случае имеет место абсолютно форс-мажорная беспрецедентная ситуация, и этот самый генералиссимус всего и вся просто сидит трусливо и помалкивает. И не знает, чего бы ему сказать.

А. Нарышкин― Школы. Собянин закрывает школы. Московские с 21 марта.

А. Троицкий― Слава богу. Вот это правильно.

А. Нарышкин― То есть никакого уже опционального выбора родителей. Школьники у нас не ходят. Хорошо.

А. Троицкий― Да, правильно.

А. Нарышкин― А что 22 апреля надо делать?

А. Троицкий― Я уже торжественно пообещал, что я специально, в какой бы точке земного шара меня ни застал день 22 апреля, я обязательно прилечу в Москву для того, чтобы высказать свое негодование.

А. Нарышкин― Не летает ничего. Вы вплавь что ли будете.

А. Троицкий― Я об этом говорю как несбывшейся мечте, поскольку…

А. Нарышкин― Я вас представляю, как вы идете через лес, через границу.

А. Троицкий― Я буду пробираться норвежскими или финскими болотами.

А. Нарышкин― Чтобы Путину насолить?

А. Троицкий― Тут дело не в том, что Путину насолить. То есть совершенно понятно, каков будет итог этого голосования. Я имею в виду окончательный итог. Окончательный итог будет такой, что нарисуют столько, сколько надо. 51% будет. Но дело в том, что есть такая вещь как человеческое достоинство. И мне, например, западло в этой ситуации промолчать. Я должен сказать свое твердое «нет».

А.Троицкий: Мне, например, западло в этой ситуации промолчать. Я должен сказать свое твердое «нет»

А. Нарышкин― Мне жалко ваших денег.

А. Троицкий― Мне не жалко.

А. Нарышкин― Выступили на «Эхе», подписали коллективное письмо, их сейчас много. Нет, вы поедете и будете рисковать своим здоровьем.

А. Троицкий― В общем, я считаю, что если все будут делать себе какие-то поблажки, вот эти скидки, объяснять это тем, сем, пятым, десятым. Естественно, у всех найдется миллион объяснений для того. чтобы не прийти на этот самый несчастный избирательный участочек и не стукнуть кулаком по бумажонке и не написать на ней «нет» или что-нибудь еще похлеще. Естественно, отговорок может быть очень много. Но это все как мертвому припарки. На самом деле надо сказать «нет» и надо, чтобы все об этом знали. Я считаю, что это важно.

А. Нарышкин― Подождите, а вы, по-моему, не говорили у нас в эфире, а что, собственно, «нет», что вам не нравится? Я извините, в дурака поиграю.

А. Троицкий― Я об этом довольно много и писал, и говорил в каких-то других местах. Но мне не нравится то, что в общем, РФ фактически уже давно, как минимум с 2014 года превратилась в фашистское государство. При слове «фашистское государство» естественно у всех встают волосы дыбом и так далее. Потому что у нас как бы издавна и по вполне понятным причинам такого рода жуткие государства ассоциируются с двумя яркими примерами. То есть нацистская гитлеровская Германия и это сталинский гулаговский СССР. Но дело в том, что это примеры экстремальные. А имеется такой нормальный обыкновенный фашизм. Фашизм-лайт. Причем этот фашизм классический. Итальянского типа – Муссолини. Испанского типа – Франко. Португальского – Салазар. Чилийского – Пиночет. Этот фашизм он не предполагает депортации, лагерей смерти, уничтожения миллионов людей. Он даже необязательно предполагает какие-то войны и внешнюю экспансию и так далее. Просто такой вот фашизм. Смотрите на страны Южной Европы. Фашизм-лайт.

А. Нарышкин― Так Путин – лайт-фашист по-вашему?

А. Троицкий― Путин я бы сказал, что это уже такой лайт-плюс. То есть в принципе классический муссолиниевый фашизм, плюс внешняя агрессия. Без чего, скажем, Чили или Испании не было.

А. Нарышкин― Для наших слушателей напомню еще, последнее распоряжение Собянина – московские школы закрываются с 21 марта по 12 апреля. И в том числе закрываются учреждения специального дополнительного образования для детей. Много сообщений, все чиновники комментируют и коронавирус и прочие вопросы. И по Конституции. Мы до нее доберемся. Есть решение сегодня Конституционного суда. Про лайт-фашизм-плюс.

А. Троицкий― И отсюда будет прямая дорожка к решению Конституционного суда. Дело в том, что, в общем, этот режим уже состоялся. Он уже созрел, он имеется. До сих пор он существовал де-факто. Вот все поправки в Конституцию, которые сегодня, насколько я понимаю, наш смелый и принципиальный Конституционный суд одобрил, они этот режим устанавливают не только де-факто, но и де-юре. И это, конечно же, довольно печально. То есть не только реально, но формально, в общем, у нас в стране устанавливается диктатура. Фашистская диктатура. Нравится это или нет.

А. Нарышкин― Артемий Кимович, вас упрекну сразу. Если вы говорите, де-факто все уже было, с 2014 года определенная тенденция наблюдается. А где же раньше были вы, те люди, которые вас слушают, поддерживают. Что же вы раньше не сопротивлялись? Вы сейчас приедете специально, чтобы какую-то маленькую пакость сделать. Которая ни на что не повлияет.

А. Троицкий― Нет, уважаемый Алексей, я сопротивлялся этому все время. По крайней мере, словесно. Естественно, я не политический деятель и не принадлежу ни к партиям, ни к организациям, ни даже к тусовкам, скажем так. Даже письма фактически не подписываю. Но от себя лично я постоянно делаю всевозможные заявления абсолютно честные, искренние и довольно радикальные. Так вот, я сопротивлялся так, как мог. Более того, именно в 14-м году я решил, что пора бы мне, а главное моей семье и моим детям пожить и поработать где-нибудь за границей. То есть я это сделал не потому что мне стало страшно. Я парень тертый, слава богу, большую часть своей жизни вообще прожил в СССР, в том числе в 70-е и первой половине 80-х годов… Я абсолютно ничего не боюсь.

А. Нарышкин― Путина значит боитесь, раз уехали.

А.Троицкий: Я категорически не хотел, чтобы попы-грабители промывали детям мозги на предмет традиционных ценностей

А. Троицкий― Да не боюсь, мне за детей страшно. Мне детей жалко. Я уехал отсюда исключительно из-за детей. Потому что мне категорически не хотелось, чтобы мои милые младшие дети, старшие остались в России, слава богу, живы-здоровы. А младших детей я решил все-таки, поскольку есть возможность, от этого уберечь. Потому что я категорически не хотел, чтобы они пошли в какую-нибудь там юнармию, чтобы попы-грабители им промывали мозги на предмет традиционных ценностей и прочее. Поскольку я ненавижу контролировать своих детей и сам им капать на мозги и так далее, хочу, чтобы они жили в свободном мире, свободном обществе. Сами решали, что им нравится, что нет. И поэтому вся эта новая путинская идеология и патриотическо-милитаристская система меня категорически не устраивала именно в приложении к моим милейшим детишкам. Поэтому мы и уехали.

А. Нарышкин― Ответственность за то, что Путин по-прежнему у власти вы не признаете?

А. Троицкий― Частично признаю. Хотя я считаю, что я делал, конечно не все, что мог. Я мог бы построить баррикаду на Красной площади. Или хотя бы сделать что-нибудь такое суперяркое и жесткое. Как Петя Павленский. Но в том формате, в котором я работаю, в котором я себя вижу, в общем, я считаю, что выложился практически по максимуму.

А. Нарышкин― Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации надеется, что ситуация коронавирусом не помешает голосованию по Конституции. Решать, конечно, будет, она говорит президент и правительство. Но вообще всех призывает прийти, потому что это важнейшее политическое событие в жизни страны.

А. Троицкий― Я поддерживаю призыв прийти Матвиенко. Я тоже считаю, что если есть такая возможность, то нужно прийти и обязательно сказать «нет». Если вы не хотите, ребята, тихо-бедно жить в фашистском государстве.

А. Нарышкин― Покопаемся чуть-чуть в заключении Конституционного суда относительно поправок. Есть среди поправок Бог с недавних пор. И Конституционный суд говорит, что включение в Конституцию веры в Бога имеет ретроспективный характер и не объявляет обязательным религиозные убеждения. Хорошо сказано?

А. Троицкий― Да нет, там просто анекдот на анекдоте и по поводу Бога, и по поводу мужчины и женщины. То есть там есть анекдотические поправки. А есть поправки вполне целеустремленные и рациональные. Типа преобладания местного законодательства над международным. Это вот достаточно важно. Что касается Бога, причем непонятно, естественно, какого Бога, то ли это Перун, то ли Иисус, то ли Аллах…

А. Нарышкин― Свобода выбора. Оцените.

А. Троицкий― Но это Конституция, а Бог – сугубо абстрактное понятие. Но дело в том, что есть просто большое количество людей, я кстати в том числе, которые вообще существование Бога, тем более веру в Бога и какие-то телодвижения с тем, чтобы эту веру оправдать – ставят под большое сомнение. Соответственно мы что, мы предков не любим, не уважаем. У меня предки были атеисты. То есть были предки и христиане, то есть я вообще происхожу из древней православной династии греческой. То есть мои предки вместе с Максимом Греком при Иване Третьем были заброшены по инициативе этого Ивана Третьего в Россию и из Греции для укрепления православия. Это мои прапрапрадедушки и так далее. Вплоть до прадедушки. Вот уже мой дедушка был не по религиозной части. А так все были попы и фамилия отсюда же. Но, тем не менее, скажем, с другой стороны у меня были предки атеисты. Я сам в свое время был и православным, причем очень даже истовым.

А.Троицкий: Это Конституция, а Бог – сугубо абстрактное понятие

А. Нарышкин― Я уже запутался. Вы против Бога в Конституции.

А. Троицкий― А потом как-то я, глядя на православную церковь…

А. Нарышкин― Артемий Кимович решил пересказать все свое генеалогическое древо. Это эксклюзивный материал.

А. Троицкий― Ладно, вы меня пристыдили, Алексей.

А. Нарышкин― Я шучу.

А. Троицкий― Генеалогическое древо срубим тогда. Короче говоря, вера в Бога это конечно, смешно. Поехали дальше.

А. Нарышкин― Там про мужчину и женщину зафиксировали еще.

А. Троицкий― Да, не очень понятно. У нас, скажем, имеется огромное количество неполных семей. Где имеются дети и мать одиночка. А бывают и отцы такие одиночники. И что же, это уже и не семья что ли.

А. Нарышкин― Я вам процитирую. Положение о браке как союзе мужчины и женщины не снимает с государства обязанность уважать различия, в том числе сексуальной ориентации.

А. Троицкий― Дело в том, что это уже какие-то пояснения Конституционного суда. То есть они пытаются оправдать вот всю ту лабуду абсолютную, которая сказана в Конституции. Это пояснение. Но в Конституцию это не войдет. А это такой жалкий лепет оправдания и не более того. А в Конституции будет так, как есть. Союз мужчины и женщины. И для меня это представляется абсурдным именно не только в плане всяких ЛГБТ-сантиментов, а в плане того, что имеется масса семей, где нет одной половины. И это ставит их вообще в странное антиконституционное положение.

А. Нарышкин― И, на всякий случай, там есть спорная очень история про русский язык как язык государствообразующего народа. Норма поправки в Конституцию о русском языке носит не политический характер. Просто передаю для тех, кто может быть переживал на этот счет, говорил, что закладывает какую-то мину, бомбу.

А. Троицкий― Понятно. В общем, Конституционный суд, как следовало ожидать, он максимально подстелился под эти бредовые поправки. И, естественно, так оно и должно быть.

А. Нарышкин― Я вас хочу вернуть к теме с коронавирусом. Мы же знаем, есть такое понятие — секта, группа людей, которых называют ВИЧ-диссидентами. Люди, которые не признают ВИЧ и делают максимум, чтобы…

А. Троицкий― Чтобы не умереть.

А. Нарышкин― Сейчас в связи с коронавирусом тоже появляются даже среди наших соотечественников люди, которые, например, не идут на самоизоляцию. Абсолютно наплевательски относятся к рекомендациям, которые выпускает государство. Что с этим делать и откуда это в людях берется?

А. Троицкий― Я думаю, что в поведении этих людей, скорее всего, прослеживается их реакция и, в общем, на мой взгляд достаточно здоровая реакция на ту панику, на тот бешеный страх, который владеет обществом. То есть я считаю, что одно дело это вести себя разумно, не лезть на рожон, соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки. Еще чего-то делать, что советуют. Это совершенно элементарные вещи, которые в принципе я думаю, нормальные люди и до коронавируса делали регулярно. А совсем другое дело это истерия по поводу коронавируса. И я считаю, что она совершенно ни к чему. В том числе и потому что как мне представляется…

А. Нарышкин― Хорошо вы рассуждаете. У нас, наверное, может быть он и есть, нет, наверное, коронавируса, и поэтому говорим: это все истерия, паника. Отставьте панику.

А.Троицкий: Конституционный суд максимально подстелился под эти бредовые поправки

А. Троицкий― А зачем паниковать. Паниковать не надо хотя бы потому, что я абсолютно уверен в том, что людей, которыми владеют панические настроения, страх, которые ходят все потные на полусогнутых и так далее – вот их в первую очередь вирус и найдет. Так что надо относиться к этому разумно. С оптимизмом. С долей оптимизма, по крайней мере.

А. Нарышкин― Откуда его брать.

А. Троицкий― Оптимизм брать оттуда, что на самом деле люди выздоравливают, далеко не все этот вирус цепляют. И вообще…

А. Нарышкин― Были времена и похуже.

А. Троицкий― Бывали эпидемии гораздо более драматичного свойства.

А. Нарышкин― Понимаете, почему туалетную бумагу скупают?

А. Троицкий― Нет, не понимаю абсолютно.

А. Нарышкин― С коллегой моим Лешей Соломиным ломаем просто голову.

А. Троицкий― Может быть стали…

А. Нарышкин― У наших друзей из разных стран тоже у наших коллег журналистов появляются посты в фейсбуке, где пустые прилавки.

А. Троицкий― Да нет, с этим связаны вообще какие-то просто приступы массового идиотизма. Скажем, замечательный факт, что в США продажа мексиканского пива «Корона», там есть такое знаменитейшее мексиканское пиво, легкое такое приятное пиво. Которое иногда даже с лимоном пьют. Так вот, продажи пива «Корона» только исключительно из-за его названия упали на 40%. Вот это называется идиотизм.

А. Нарышкин― На этом сделаем паузу. У нас сегодня в гостях Артемий Троицкий. Вернемся через несколько минут.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Наш эфир продолжается. Про музыку я обещал, и наши слушатели связывают музыку с коронавирусом. Интересное сочетание. Сильно ли пострадают музыканты из-за того, что будут отменяться массовые мероприятия. Концерты, профильные для музыкантов.

А. Троицкий― Мероприятия будут, естественно, отменяться. И музыканты пострадают очень сильно. То есть я думаю, что музыканты будут в этой самой группе даже не риска, а группе катастрофы наряду с турфирмами. Дело в том, что…

А. Нарышкин― Правительство, между прочим, сказало, что поддержит отрасль авиационную и туристическую.

А. Троицкий― Понятно. Но поддержит ли оно музыкантов – не знаю. Я сильно в этом деле сомневаюсь. Но они пострадают очень сильно, потому что на Западе, скажем, там имеется мощная индустрия звукозаписи. Там музыканты получают какие-то деньги от продажи пластинок, авторские гонорары и прочее. В принципе прожить можно.

А. Нарышкин― А у нас российское авторское общество же есть.

А.Троицкий: Бывали эпидемии гораздо более драматичного свойства

А. Троицкий― В России очень слаба вся эта система. В первую очередь индустрия звукозаписи, продажа аудионосителей. Вообще продажи записанной музыки. Поэтому практически для всех музыкантов от подпольных рокеров до Николая Баскова, основным источником доходов являются живые выступления. То есть у кого-то концерты, клубная, стадионная и так далее. У кого-то корпоративы. Но корпоративы тоже будут отменены.

А. Нарышкин― Это вершина мне кажется.

А. Троицкий― Так что как раз Басков и Лобода, вся эта прочая, они естественно, лишатся корпоративов.

А. Нарышкин― Ваш прогноз.

А. Троицкий― Рок-группы лишатся концертных залов и стадионов. И это на самом деле ситуация очень тяжелая. Достаточно безвыходная. Я только что был в Питере, общался с Юрой Шевчуком, группа ДДТ. И он находится в очень встревоженном состоянии, потому что ДДТ они уже арендовали целый футбольный стадион в Москве на 6 июня. Какой-то стадион «Открытие». Я не знаю, что это за клуб такой, но стадион под этим названием есть.

А. Нарышкин― Стадион большой, да.

А. Троицкий― Они хотят там представлять новую программу, которую они сейчас репетируют вовсю. Много новых песен и так далее. То есть они сделали большую ставку на этот стадионный концерт 6 июня. И теперь, естественно, все подвисло. То ли 6 июня уже все закончится, слава богу, то ли все будет по-прежнему грустно, печально и безлюдно. Это кстати совершенно непонятно, то есть, если в Европе явно этот вирус, если не достигла эпидемия пика, то, по крайней мере, уже где-то на подходе, и, скорее всего, поскольку они приняли решительные меры, скорее всего это дело скоро пойдет на спад. Но Россия, которую до сих пор этот вирус, более-менее, ура-ура, обходил стороной, но она может как раз оказаться в таком пострадавшем арьергарде. Поэтому может быть уже в Европе все будет в порядке к июню, а в России ни фига не будет в порядке. Это совершенно непонятно. Поэтому музыканты и вообще все артисты лишатся большого количества денег. В этот период.

А. Нарышкин― Но мне кажется сейчас многие артисты…

А. Троицкий― Кстати, и конкурс Евровидения тоже вполне возможно, что его не будет.

А. Нарышкин― Скорее всего. А мне кажется, разные артисты и молодые, и начинающие и проверенные БГ, например, и, по-моему, ДДТ прекрасно научились собирать деньги через различные сервисы. Когда им кладешь денежку, они пишут: это нам на будущий альбом, мы вам потом дадим маечку. Это разве не спасет артистов?

А.Троицкий: Мероприятия будут отменяться. И музыканты пострадают очень сильно

А. Троицкий― Краудфандинг это, несомненно, некоторая помощь артистам. Но это дай бог 10% от их доходов. А, скорее всего даже и меньше. К тому же краудфандинг он должен происходить по какому-то поводу. Скажем, группа записывает новый альбом. Им нужны деньги для того, чтобы арендовать студию. Или группа снимает новый клип или что-нибудь еще такое. А вот так…

А. Нарышкин― То есть разовые акции.

А. Троицкий― А сказать: ребята, скидывайтесь нам, а то нам жрать нечего. Ну вот это как бы довольно позорно. Я бы не сказал, что это как-то входит вообще в моральный кодекс краудфандинга.

А. Нарышкин― А я сейчас правильно услышал, что вы критикуете в принципе всех даже наших с вами коллег музыкантов, которые, например, под постами в фейсбуке оставляют ссылки на Яндекс-кошелек, на Сбербанк.

А. Троицкий― Нет, я никого не критикую. Я был бы рад сам это делать, но дело в том, что…

А. Нарышкин― Нет карточки Сбера.

А. Троицкий― Мне как-то эта мысль в голову не приходила. А если бы и пришла, вот только что, Леша, с вашей помощью, то есть я понятия не имею, как это все технически производится. Мне денег пока хватает. Запросы у меня как ни странно, достаточно скромны.

А. Нарышкин― Но если что, обращайтесь. Сообразим я думаю. Помогу, поддержу.

А. Троицкий― Хорошо. Дадите мне практический совет.

А. Нарышкин― Про Евровидение. Little Big едет. Я вас специально спросил перед эфиром. Потому что допустил, что это музыка не ваша и вы вообще могли как-то осознано обойти это стороной. Вы эту песню послушали. И?

А.Троицкий: Может быть уже в Европе все будет в порядке к июню, а в России ни фига не будет в порядке

А. Троицкий― Да, это музыка и вообще все это мероприятие, естественно, абсолютно не мое. И я уже сетовал и в письменном виде в том числе, по поводу того, как тяжела и неказиста жизнь музыкального критика, который в 20 лет, как я в середине 70-х годов начинал с того, что писал статьи о Джоне Ленноне, о Джими Хендриксе. О «Пинк Флойд» и так далее. Гениальных поистине людях. А теперь спустя много-много лет, сколько там 40, 45 даже лет вынужден отписываться и отбалтываться по поводу конкурса Евровидение. Мегаубогого.

А. Нарышкин― То, что вы сейчас говорите, это похоже, извините, на такое старческое брюзжание. Вот раньше музыка была настоящей. Настоящий ламповый звук. А что сейчас, вот каждый купил себе компьютер, две клавиши нажал – вот уже ритм…

А. Троицкий― Леш, я…

А. Нарышкин― При всем уважении.

А. Троицкий― Во-первых, я старик, вполне могу себе позволить старческое брюзжание. Во-вторых, это не старческое брюзжание. У меня имеется еженедельная музыкальная радиопередача. Называется «Музыка на «Свободе»». Там звучит исключительно новая музыка, которая мне очень нравится.

А. Нарышкин― Из того, что вы сказали, вам больно делать эту программу.

А. Троицкий― В том числе и сделанная на двух клавишах. Но это не музыка формата Евровидения. Отнюдь.

А. Нарышкин― То есть музыка хорошая есть сейчас все-таки.

А. Троицкий― Сейчас полно хорошей музыки. Кстати, в России в том числе. Другое дело, что на нашем радио, тем более на телевидении ее нет. Зато в Ютубе ее более чем достаточно. Полно всяких молодых симпатичных сердитых талантливых ребят.

А. Нарышкин― Хендриксов и Моррисонов нет.

А. Троицкий― Ну, это бывает Золотой век, бывает Серебряный…

А. Нарышкин― Сейчас какой?

А. Троицкий― Деревянный. Но не самого худшего свойства. Не их туалетной бумаги, по крайней мере. По поводу Little Big, вообще симпатичная группа. Помимо всего прочего, в этой группе участвуют всякие бывшие и даже теперешние рокеры. Есть такая группа Jane Air, эмо-группа, там, по-моему, даже два парня из Jane Air. В принципе это такие хитрые циничные рокеры, которые решили обстебать попсу. И сделали вот такую клубную полу-рок, полу-рейв, полу-диско группу. И то, что они делают, мне симпатично. И смешные у них видеоклипы. Песенки у них, естественно, нарочито примитивные. Все «скибиди», «give me your money» и так далее. Но в них есть такой неподдельный издевательский полупацанский полудиссидентский юмор. И мне это все скорее симпатично. Поэтому когда я услышал о том, что Little Big будут представлять Россию, то я возрадовался. То есть это гораздо лучше, чем весь этот наманикюренный, напарфюмленный, пригламуренный поп, типа я уж не помню, Полина Гагарина.

А. Нарышкин― Лазарев Сергей.

А. Троицкий― Дима Билан. И так далее.

А. Нарышкин― Дима Билан, между прочим, выиграл.

А.Троицкий: Сейчас полно хорошей музыки. Кстати, в России в том числе

А. Троицкий― Но это не делает его более великим артистом. И песню «Believe» — великим музыкальным произведением. В этом смысле я бы сказал, что Little Big это лучше, вот как бы по качеству продукта, я думаю, это самое достойное, что у нас было на Евровидении. По крайней мере, со времен Петра Налича, который, как известно, никаких лавров не снискал, но который прекрасный певец на самом деле. И это все как бы за здравие, а за упокой я могу сказать, что песня мне не особо приглянулась. И песня, и видео клип мне кажется, у Little Big есть вещи более отвязные. Есть вещи более эффектные. Скажем так. Более трешевые. Здесь они как мне кажется решили пойти на компромисс, то ли с Первым каналом, то ли с представлениями о евровезийной публике. Не знаю. По-моему, они зря это сделали. Потому что опыт показывает, что иногда на Евровидении выигрывали, скажем, эти финны Lordi, вышли какие-то монстры типа наших космонавтов-астронавтов. На улицах и площадях. И играли какую-то… металл и так далее. И они выиграли Евровидение. То есть бояться не надо, Евровидение это конкурс не только фриковатых артистов, но и фриковатой публики. Которая может иногда что-то откаблучивать совершенно неожиданно.

А. Нарышкин― А что это за публика? Вы можете типичного зрителя описать. Это кто? Фриковатый – хорошо.

А. Троицкий― Это точно не я. То есть одно время считалось, что Евровидение это конкурс, который смотрят исключительно домохозяйки. И на самом деле так оно и было. И выступали там всякие артисты типа Клифф и Селион Дион и так далее. То есть западная такая отстойная абсолютно попса. Западная эстрада. Шлягер. Такое немецкое слово. Скучнейшая музыка. И бессодержательная, очень банальная в музыкальном отношении. И, в общем, эта ситуация изменилась. Изменилась, причем я думаю, в первую очередь с приходом в Евровидение свежей крови из стран бывшего соцлагеря. И вот эти ребята они оказались более смелыми и более разнообразными. Сейчас этот конкурс, в общем, скажем так, в чисто эстетическом отношении стал даже местами довольно забавным. И поэтому его стали смотреть другие люди.

А. Нарышкин― …Если он стал забавным, небезнадежен.

А. Троицкий― Я не могу сопротивляться этой напасти. Потому что во время и сразу после конкурса Евровидения у меня раздается порядка полусотни звонков из разных мест.

А. Нарышкин― Отключайте телефон, если вам не нравится.

А. Троицкий― Но неудобно, люди хотят знать, что-то слышать. Причем желательно, чтобы это было какое-то альтернативное мнение, а не какие-то патриотические истерики, которые устраивают ведущие наших телеканалов.

А. Нарышкин― У вас альтернативное мнение хорошее всегда по всем вопросам.

А. Троицкий― У меня, ну какое есть, Алексей. Так что, вынужден я смотреть конкурс Евровидения, но боюсь, что его в мае этого года не состоится. Или его вообще отменят в 20-м году или перенесут на осенний период. В любом случае группе Little Big я желаю успеха. И не потому что это представители нашей крутейшей РФ, а потому что просто это симпатичные ребята и уверен, что даже притом, что песенка слабоватая, будут гораздо лучше большинства скучных участников конкурса Евровидения.

А. Нарышкин― Вы со мной согласитесь, что поездка любого коллектива от нашей страны на Евровидение это пиар, в конечном счете, Владимира Путина. И путинской России.

А.Троицкий: Когда я услышал о том, что Little Big будут представлять Россию, то я возрадовался

А. Троицкий― Мне трудно сказать. То есть, есть ребята, которые видят во всем пиар, во всем козни путинской пропаганды. Я к этому отношусь более легко. Думаю, что нет, хотя если я был бы солистом группы Little Big, особенно если бы я выиграл конкурс Евровидения в качестве солиста группы Little Big, то, получая награду, вышел бы я на эту роттердамскую сцену и сказал бы: нет обнулению Путина. Нет конституционным поправкам, фашизму – нет! И вот это было бы суперкруто.

А. Нарышкин― И сразу попросили бы политическое убежище.

А. Троицкий― Нет, необязательно, я думаю, что не осмелились бы после этого на артистов группы Little Big наехать. Я надеюсь, что так и сделают, хотя почти уверен, что они этого не сделают. А было бы очень весело.

А. Нарышкин― Ну что же. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Артемий Троицкий, журналист и легендарный ди-джей. Как обещали, поговорили о музыке, коронавирусе, Конституции. Все темы перевели. Здоровья вам.

А. Троицкий― И вам не болеть. И всем уважаемым радиослушателям и телезрителям быть здоровенькими. И не паниковать ни в коем случае.

А. Нарышкин― Спасибо большое. Счастливо.

А. Троицкий― Пока.