Особое мнение СПб

Т. Троянская― 11 часов 6 минут. В студии Татьяна Троянская и Дмитрий Губин.

Д. Губин― Дорогие друзья, наденьте ваше маски!

Т. Троянская― У нас ведется видеотрансляция и я обращаюсь к вам с призывом посмотреть на нас. Мы живы и здоровы с Дмитрием Губиным, журналистом, который не побоялся и пришел к нас в студию. Мы рады вас видеть в России в Петербурге.

Д. Губин― Раньше здесь был такой экранчик…

Т. Троянская― Какой экранчик?

Д. Губин― Защитный экранчик перем микрофоном. Давайте стеклянное что-то здесь…

Т. Троянская― Давайте, себя обезопасим каким-то образом. Уж не в амперах ли измеряется сила тока, а давайте начнем конечно с коронавируса. Дмитрий, вы относитесь к тем людям, которые начинают паниковать и предохраняться со всех сторон? Или вы логически все продумываете и спокойно относитесь к сложившейся ситуации?

Д. Губин― Отвечу, дорогая Татьяна, в присуще мне манере, успокаивающе, непонятно и цветисто. Джон Перри Барлоу, американский ковбой, американский пастух, поэт и автор книги «Киберномика», которая в 1998 году всколыхнула и Уолл-стрит и Сити одновременно и повлияла на величайшие финансовые умы мира, где он объяснял как функционирует постиндустриальная экономика. В своей знаменитой книжечке, состоящей из 18 страниц он написал, как ему приснился Зигмунд Фрейд и объяснил, что такое невроз. Невроз – это невозможность жить в условиях неопределенности. И поэтому я, как глубоко русский человек, и разумеется – невротик, а где вы видели глубокую неопределенность? Она существуют в мозгу одного единственного человека, который называет ее стабильностью. Но так, как строится жизнь этого самого человека, мы видим, что она состоит из сплошной неопределенности. Во-первых, еще никто не знает сколько еще сроков своей общественной жизни протянет этот человек и по какой причине эта жизнь будет завершена. И разумеется, в какие сроки.

Мы живем в условиях неопределенности, русская среда – среда неопределенности, и поэтому ничего не остается как быть паникером, подчинившим себе невроз. В России выгодно паниковать.

Т. Троянская― А к чему это приводит? К панике?

Д. Губин― Это приводит к тому, что если твои худшие (закладываются похуже) предположения не оправдались, то тогда – ура! Ты вздыхаешь с облегчением и ты счастливейший идиот мира, даже если у тебя нет ни копейки денег и тебя чморит все начальство, как социальное так и политическое и экономическое и так далее. Если же твои худшие предположения оправдались, то тогда замечательно! Ты успел подготовиться. И на худой конец: «Ну видите! Я же говорила!»

Т. Троянская― А вариант без паники можно подготовиться не рассматривается?

Д. Губин― Не рассматривается.

Т. Троянская― А жизнь как ад в тот момент, когда ты паникуешь?

Д. Губин― А мне это в кайф.

Т. Троянская― А потерянные нервы и здоровье? И иммунитет? Не рассматриваются?

Д. Губин― Любовная горячка – это тоже паника! Это принятие бесконечного количества неверных решений, но множество людей отдают свои сытые размеренные жизни на эту самую любовную лихорадку. И поэтому жизнь в условиях неопределенности, которой живут все новостники на радио и телевидении, она имеет свои кайфы. История происходит здесь и сейчас. Зато ты видишь то, чего не видят другие. Например ты можешь сравнивать. У меня стоит открытый экран с постоянно текущими цифрами по коронавирусу с графиками. Когда ты это посмотришь, то потом ты начинаешь изучать историю других эпидемий. Например, как распространялся птичий грипп. Как проходила знаменитая испанка в 18-м году, испанский грипп. Он унес, боюсь соврать, то там была высочайшая смертность. Но там речь шла о десятках… И начинаешь разбираться, например, почему тогда в Мексике погибало в десять раз больше людей, чем в Бельгии.

Выясняется, что когда пойдет чума, то надо запираться, как коллега Мальгин в Италии в своей вилле и никого не подпускать, вести приятные разговоры и очень приятно, когда один из твоих приятных собеседников носит имя Страпарола и все это превратится в том издательства «Академия» «Приятные ночи».

Т. Троянская― Хорошо, когда у тебя есть вилла, в которой можно уединиться.

Д. Губин― Хорошо, когда ты умеешь это записывать. Виллу можно создать и у себя в воображении, но если у тебя нет воображения, то ты сможешь каждую главу дискуссии дам и господ «Пира во время чумы» заканчивать теми непристойными загадками, которые ваша юность и целомудрие не позволяют мне малейшую из них привести. Страпарола «Приятные ночи» мне мама в свое время сказала почитать. У меня была мудрая мама.

Т. Троянская― Погуглим.

Д. Губин― Я в классе после этого имел большую популярность, пересказывая страпороличьи загадки. Тогда вы можете вести эта разговоры, а затем они примут какую-то литературную форму.

Второй вариант, разумеется Бокаччо. Ваш друг Бокаччо. Или подруга. Это фамилия и мужская и женская. И тогда, естественно, вы пишите «Декамерон». Вот что можно делать. И когда ты понимаешь, что нужно самоизолироваться, и чем раньше, тем лучше, ты начинаешь это предпринимать, но при одном условии.

Т. Троянская― Как можно самоизолироваться например в Санкт-Петербурге?

Д. Губин― Я знаю людей, которые уезжают на дачи, открывают дачный сезон уже сейчас.

Т. Троянская― А если у человека коммуналка? И нет дачи?

Д. Губин― Совершенно справедливо. Так вот, возвращаюсь к Мексике. Там люди выходили и гибли как мухи по одной простой причине. Нам предлагают сидеть дома, а у нас хватает денег ровно до следующего дня. Я должен работать. И они выходили на работу и теряли жизни. И выхода из этой ситуации нет. Но можно минимизировать риски.

Т. Троянская― Можно, да. Может быть люди хотя бы научатся руки мыть! Почаще.

Д. Губин― В условиях стресса происходит рационализация усилий. Об этом вам расскажет любой хороший физиолог, например, петербургский физиолог Жуков, которы написал книжку о роли гормонов в жизни человека. Физиолог Жуков очень любит приводить пример, когда подопытных крыс искусственно загоняют в ситуацию стресса, то с меньшими потерями выходят те крысы, которые выполняли внешне бессмысленные усилия, которые из стресса не выводили, например, грызли палочку. А те крысы, которые ничего не грызли, погибали. И мой добрый совет – «грызите палочку»!

Т. Троянская― Но крысы не люди!

Д. Губин― А мы с вами, Татьяна, сейчас тоже «грызем палочку». Мы пытаемся создать аудиоконструкт…

Т. Троянская― Но вы пытаетесь загрузить людей, а я их разгружаю. Мне кажется, что людям надо подумать о том, как проявить свое творчество в сложившейся ситуации, что нам дает коронавирус, а не паниковать и бежать за гречкой и спичками.

Д. Губин― Спички не нужны. Особенно, когда у тебя в квартире электрическая плита…

Т. Троянская― А если вдруг отключат? Такое тоже может быть.

Д. Губин― Когда все началось, русские в Германии бросились скупать гречку, а немцы поступили по другому. Они отправились за туалетной бумагой, там культура биде не привита, это вам не Азия, и они пошли за пастой. Они скупали ее не машинами, без очередей, ее все время подвозили новую, причем эта же самая итальянская паста в России в два раза дороже в дискаунтах, то есть продукты в магазинах для среднего класса в два раза дешевле, даже на фоне подорожавшего евро, чем продкуты в дешевых русских магазинах. И они прикупали к ней соусы. Потом в одном из магазинов появилось объявление, что итальянский поставщик увеличил цену и следовала приписка: «Однако мы не сочли возможным повышать цены для вас».

Т. Троянская― Такой маленький пиар!

Д. Губин― И эта паста теперь продается прямо перед входом в магазин. Вот это Германия. И это работает. За коронавирусом интересно наблюдать, потому что его распространение и его характер очень свазаны с культурой страны, плюс еще с некоторыми вещами, которые мы не знаем. Например, почему такой зашкаливающий уровень смертности в Италии? А это методика подсчета. У всех погибших в Италии проводится аутопсия.

Т. Троянская― То есть лучше идет обследование?

Д. Губин― Обследование покойников. А в других странах? Ну, бабушке было 92 года. Она давно болела и умерла. И был ли у нее вирус или не было, никто не выясняет. А в Италии это выясняют. В Италии любой человек может пройти обследование на коронавирус, даже если у него нет никаких признаков, что абсолютно невозможно в России. Сначала на этом пытался наварить деньжат НИИ гриппа на Петроградке – шесть штук с куста. Они пытались это подать как участие в исследованиях. Но это накрылось. А в Италии это нужно сделать для того, чтобы ты имел возможность выехать за пределы Италии и въехать в другую страну, Италия обложена карантином. Но если ты хочешь поехать в Германию, то тебе нужно предъявить справку, что у тебя нет коронавируса и это должна быть свежая справка.

У меня возникает несколько вопросов, почему в России существует единственная лаборатория в Новосибирске, которая уполномочена ставить окончательный диагноз? Я знаю, что это единственная лаборатория, которая сертифицирована ВОЗ. Дорогой Владимир Владимирович Путин, я понимаю, что вы величайший правитель всех времен и народов, но скажите, почему в вашей стране с населением в 146 миллионов, есть только одна сертифицированная инфекционная лаборатория? Вы считаете, что это достойно такого великого правителя? Или ваши безобразные подчиненные таким образом вас подставляют?

Т. Троянская― У нас пока нет эпидемии, вам ответят.

Д. Губин― А сколько пробирок рандомизированных массированно провозилось?

Т. Троянская― Это другой вопрос. Есть версия, что вопрос в отсутствии обследований. Кто будет бабушке в деревнях проверять? Коронавирус у них или нет.

Д. Губин― И в Петербурге ни один горожанин… Мы не можем пойти и добровольно сделав мазок пройти проверку есть у нас этот коронавирус или нет. Может быть, чтобы не вызывать паники, а может быть потому что нет мощностей. А может быть потому, что дедушка старый, и он любит читать попочки, а в папочках должно быть написано, что все хорошо. И если ему дадут те цифры, которые отражают реальность, дедушке поплохеет. Тем более, что предложить дедушке ничего в обмен на панику давно нечего не могут. Ничего кроме величия. Не забудем, что мы живем в стране, которая стала беднее Польши, беднее Болгарии, если брать МРОТ. Дедушка принял страну с уровнем зарплаты в два раза выше, чем в Китае, и продолжает ее держать, хотя зарплата стала в два раза ниже, чем в Китае. Мы живем в одной из самых бедных стран Третьего мира.

Т. Троянская― Я правильно поняла, что чем меньше количество заболевших коронавирусом, тем неблагополучнее страна в смысле обследования?

Д. Губин― Я этого не сказал. Будут ретроградные исследования когда-нибудь проведены и… Ну ладно, не буду сеять панику. И они будут проведены и в России. И тогда станут ясны реальные цифры, но на российскую статистику мы не можем полагаться. Что является эталоном правды и честности? Гарантом всего? Разумеется Владимир Владимирович Путин. Но Владимир Владимирович Путин заявляет нам, что он не будет обнулять в Конституции сроки президентства, потому что он не считает это нужным. А через две недели он заявляет прямо противоположное.

Т. Троянская― Но он просто соглашается с предложением от депутата Госвдарственной думы.

Д. Губин― Он говорит, что если человек больше двух сроков сидит на посту президента, а он там сидит с 2000-го года, то с ним происходит необратимые изменения психики. А мы видим его несколько сроков подряд. Если дедушка сначала говорит нам: «Вы что хотите повышать пенсионный возраст? Знаете сколько у нас мужчины живут? Вы что хотите, чтобы мужчина вышел на пенсию, и сразу же, прошу прощения, — в деревянный макинтош?» А потом он рывком повышает этот возраст. Должен я из этого сделать вывод, какой делают мерзавцы и негодяи не любящие нашу страну, что Владимир Владимирович Путин – банальный лжец? Нет, разумеется, я не могу такого отвратительного вывода.

Т. Троянская― Может быть он просто заблуждается?

Д. Губин― Нет, я думаю, вот тут говорят про двойников. Есть два Путина – мистер Джеккил и доктор Хайд. Это уже высокая литература.

Т. Троянская― Хороший и плохой.

Д. Губин― Это Роберт Луис Стивенсон, «История мистера Джеккила и доктора Хайда», это высокая литература. Владимир Владимирович пишет своей судьбой высокую литературу, как писатель пишет своим мозгом, он ничуть не меньше Стивенсона, одного из выдающихся творцов шотландского романтизма. Владимир Владимирович Путин – шотландский романтик! Вот какой вывод должен сделать глубоко русский человек, к коим я несомненно являюсь.

Т. Троянская― А должен ли Путин заботиться о себе в связи с коронавирусом?

Д. Губин― Он очень беспокоится о себе, у него специальное окружение, он уже очень много лет не пьет вина. Он так боится коронавируса, что когда кладет цветы к памятнику Собчаку, то памятник Собчаку за сутки покрывают пуленепробиваемым стеклом. Коллега Белковский рассказывал на «Эхе Москвы», что там большая группа поддержки, там не только врачи, но и астрологи, провидцы…

Т. Троянская― Экстрасенсы и прочие.

Д. Губин― Там есть разговаривающие с Богородицами и с разными косноязыкими и убогими, которые прозревают будущее. Я не сомневаюсь, что в Кремле есть парочка авгуров, которые каждое утро по внутренностям и по форме селезенки птицы, пролетающей над Кремлем, определяют следует ли Владимиру Владимировичу обнулять очередные сроки своего правления. Ну если у птицы так селезенка расположена! Нет же ни одного мерзавца в России, который может предположить, что мы глупее Древних греков, и почему бы нам тогда не вести себя как Древние греки?

Т. Троянская― И этот президент нам предначертан!

Д. Губин― Да, он практически как Зевс! Он вечен.

Т. Троянская― Володин же сказал, что наше достояние – это не нефть и газ, а президент. А кто-то пошутил: «А может быть мы не то продаем?»

Д. Губин― Эти гнусные шутки я не поддерживаю. Я смотре на идеальную линию позы лордоза, которую Володин принимает и этот прогиб совпадает с графиком распространения коронавируса. Я вижу между этим мистическую связь. Он меня вдохновляет. Вот вы говорите – паникер, а я – человек, который подчинил русскую панику…

Т. Троянская― Вы возвысили свою панику! Вы поэтизировали свою панику! Каждый бы так поэтизировал бы свою панику!

Д. Губин― Каждый не может, но идет большая конкуренция. Посмотрите, например, на Сергея Маркова. Посмотрите на Валентину Николаевну Терешкову! Человек, который приземлился в правительственную «Чайку» и с тех пор из нее не вылезает! Я восхищаюсь. Это не так-то просто. Сидя в «Чайке», живя какой-то особой правительственной квартире, и встречаться ежедневно с простыми людьми, которые умоляют: «Валентина Николаевна…» Они знают, что Валентина Николаевна из династии авгуров, которые убивают по утрам летящую на Кремлем птицу и по ее внутренностям дает Владимиру Владимировичу совет.

Т. Троянская― У нее связь с космосом!

Д. Губин― Конечно! Это очень точно подмечено. Кого же просить, чтобы Путин обнулил свои сроки, как не Валентину Николаевну Терешкову. Это понимает любой русский своей душой. Он просто прозревает. Мы знаем, что произойдет дальше, как отреагирует Владимир Владимирович. Мистическим образом, ибо это сказал юродивый мальчик, в левом кармане пиджака обнаружится написанная отпечатанная речь, которую Владимир Владимирович тут же прочитает. Но это спонтанно. Еще полчаса назад этот листок бумаги был девственно чист. Боги велят нам! Шотландский романтизм.

Т. Троянская― Это Дмитрий Губин в программе «Особое мнение». В вас проснулась новая грань таланта.

Д. Губин― Нет, это я просто вспоминаю Андре Жида, который в своей драме «Саул», хотя совершенно по другому поводу сказал пророческую фразу: «Чем может утешиться человек в своем падении, как ни тем, что заставило его пасть». Кстати, Виталию Милонову на заметку!.

Т. Троянская― О другом депутате Госдумы, Петрте Толстом, который покорно пошел на карантин, наверное лечиться корой дуба. Съездил во Францию и…

Д. Губин― Главное, чтобы он не дал того того… чьей корой надо лечиться!

Т. Троянская― Я думаю, его здоровье мощное, как это дерево.

Д. Губин― Если говорить серьезно, то когда начался карантин для приехавших, например коллега Варфоломеев, зам главного редактора «Эха Москвы», он находится на карантине, и он сделал отвратительную и мерзкую вещь. Человек объезди 73 страны и решил посетить 74-ю, Бразилию и 75-ю – Аргентину. И после этот СМИ-специалист отправился на остров Пасхи. А дорога с острова Пасхи была с пересадкой в Италии. И полуторачасовая пересадка в Италии привела коллегу Варлфоломеева с чумной терминал F аэропорта Шереметьево.

Если серьезно, то чем отличается Запад от России? Второй и Первый мир от России. Люди попадают в тяжелое положение не по своей вине. Например, ты оказываешься в карантине в самоизоляции, но ты одинок. Варфоломеев, тоже кажется не женат, впрочем не уверен, но у него есть священное…

Т. Троянская― Я один, но это не значит, что я одинок.

Д. Губин― У него есть священный коллектив «Эха Москвы» и мы понимает, что Венедиктов будет доставлять букет роз и корзину с французскими булочками…

Т. Троянская― И вино!

Д. Губин― Каждое утро. Варфоломееву это будет обеспечено. Но как быть человеку, который живет в коммунальной квартире?

Т. Троянская― Кстати, Валерий Нечай, который нас смотрит, говорит, что по решению главного редакторы был карантин для Варфоломеева.

Д. Губин― Самоизоляция была по решению Собянина. А коллектив поддержал. И я понимаю, почему это сделал Венедиктов. Он показал, как надо в этой ситуации поступать, чтобы минимизировать риски. В этом случае я на стороне Варфоломеева, а не на стороне Венедиктова. И у меня возникает вопрос, когда было приятно решение о самоизоляции, Варфоломеева спросили в аэропорту Шереметьево, как он будет добираться домой. А какой смысл в этом вопросе? Вы что, предоставляете отдельную продезинфицированную машину? Нет, никто машины не предоставляет. Хотя Собянин мог бы и отслюнявить липкими пальчиками денежку на Уберы, которые занимались бы только этими развозками.

А как человек, который живет в коммунальной квартире? Все остальные тоже должны самоизолироваться?

Т. Троянская― Да.

Д. Губин― А как быть человеку, который как мексиканец во время эпидемии испанки вынужден был каждый день выходить на работу? Допустим тот же водитель Убера? Он живет на то, что он заработал. Об этом почему-то никто не подумал. Когда компания «Победа» отменила все рейсы из Италии? Не заранее, в середине дня об этом сказали. А как быть с теми людьми, которые застряли в городишке Менингене? Что тебе делать? Возвращаться в Мюнхен? А поездка стоит порядка 23 евро. Рейсы в Петербург в этот день отменены. И тебе полностью нужно менять все билеты и где-то ночевать. А кто-нибудь верит, что хотя бы одно российское консульство в этой ситуации хоть одному российсаому гражданину помогло?

Т. Троянская― Я не знаю, может быть и поможет.

Д. Губин― Мы говорим не о всех, мы говорим о вопросе веры. Владимир Владимирович же верит в святых авгуров и юродивых мальчиков! И в то, что он самый великий президент Вселенной.

Т. Троянская― И многие россияне в это верят. И верят те люди, которые пришли к Казанскому собору приложиться к мощам.

Д. Губин― Пусть прикладываются! Естественный отбор никто не отменял.

Т. Троянская― Так можно же обо всем сказать! И не паниковать. Судьба!

Д. Губин― Естественный отбор никто не отменял. Бедные страны вымирают. У них срок жизни меньше, чем у богатых. Это звучит цинично и дико, но это не плохо.

Т. Троянская― А кто это решил? Природа? Природа решила разобраться с больными?

Д. Губин― «Так природа повелела! Почему? Не наше дело, потому не нам судить». Вымысел не есть обман. Замысел еще и точка, дайте дописать роман». И так далее.

Т. Троянская― Сегодня Дмитрий Губин в программе «Особое мнение» . Коронавирус для вас как катализатор.

Д. Губин― Самое главное, чтобы все услышали, что Владимир Владимирович Путин – самый великий правитель, не просто Вселенной! Многие ошибаются, тем кто так думает пора уже «пяторочку» давать. Мы знаем, что существует и мульти-вселенная! Он самый великий правитель мульти-вселенной!

Т. Троянская― Главное, обещайте все шестнадцать лет каждый год говорить эти слова! А мы прервемся на московские новости.

Новости―

Т. Троянская― Продолжаем! Дмитрий только сейчас узнал, что у нас есть программа «Волшебная гора».

Д. Губин― Не одно же «Эхо Москвы» мне слушать!

Т. Троянская― Понятно, вы занимаетесь другими делами, слушаете классическую музыку и в этом я могу вас только поддержать. Понятно, что не коронавирусом единым жив человек.

Д. Губин― Только коронавирусом, тогда человек будет скорее мертв.

Т. Троянская― А может быть выживет и будет крепче? А вам не кажется, что коронавирус стал объединяющим звеном всех стран мира?

Д. Губин― Пока он стал разъединяющим звеном. Отменяется огромное количество рейсов, и в Германию и внутри страны. Про Италию я уже сказал, чтобы оттуда выехать, вы должны предъявить справку. Объявила о карантине Латвия и так далее. Сильно сомневаюсь, что участь сия минёт Россию, если только авгуры, убив пролетающего голубя мира над Кремлем по его внутренностям решат, что надо закрываться.

Каждая страна принимает решение в соответствии со своей внутренней национальной матрицей. Я не сразу смог понять почему Италия так поздно ввела ограничения. Почему Германия так поздно ввела ограничения. Еще в прошлое воскресенье, а сегодня пятница, я сидел на детском спектакле «Карлик-нос», смотрел историю этого цверка с прекрасной музыкой, которую исполнял оркестр. Ничего не было отменено, но первая скрипка попросила дирижера не пожимать ему руку перед началом выступления, потому что ему немного нездоровиться. И оркестр к концу дня прин поял решение не здороваться при встрече. В понедельник установили санитайзер, а потом уже было принято решение об отмене спектаклей, когда в регионе появились первые зараженные. А потом все стало падать как домино: закрылся один детский сад, потом другой, потом отменили вообще все спектакли, отменили репетиции и так далее.

Германия, а также Франция и Италия исходят из европейского постулата свободы, западной свободы. Первое, это идея либерализма, что человек скорее добр, чем зол, и скорее умен, чем глуп. Он сам может принимать верные решения. Это решение по самоорганизации – вы сами принимаете решения, что нужно делать. Два. Нельзя убивать свободу, если в результате, оставшаяся несвобода превышает ущерб, который мог бы быть нанесен в случае отсутствия запрета. Например, вы приедете через год на Октоберфест, я не уверен, что он будет в этом году, то справа вы обнаружите мемориал жертвам теракта 80-го или 82-го года. Погибло два десятка человек и чуть ли не сотня попала в больницы. Ржавое железо, пробитое осколками. Но при входе нет ни рамок, ни детекторов, нет ничего. Там просто стоят люди, которые даже не досматривают сумки, а просят сдать большие сумки в камеру хранения. И ты попал на десяточку евро! Вот, что там происходит. А если ты будешь всех гнать через металлодетектор, как в Москве в новогоднюю ночь, и это не новогодняя ночь, а дерьмо собачье. Убили весь праздник!

Когда ты идешь в Мариинский театр, я поэтому к нему плохо отношусь, хотя хожу, я русский человек! И мне присущи и паника и мазохизм. Когда стоят охранники и начинают тебе выворачивать карманы и просвечивать – то это уже не театр! И то, что бы ты простил Гергиеву, который тоже старенький…

Т. Троянская― Сейчас карманы выворачивают и в других федеральных театрах.

Д. Губин― Во всех театрах, во всех музеях! Где угодно! Но этого нет ни в одном западном театре. Если твою сумку начинают прогонять через сканеры, заставляют вытаскивать ключи и телефоны, проверять, металлосикатель пищит – пройдите! И это уже не вечер в опере. И то, что творится в России только россиянам кажется нормальным. Сначала тебя проверяют при входе в аэропорт, потом – при входе в чистую зону. На западе сохранена только одна проверка. Правда, знаю я одну страну, она тоже социалистическая, я только что из нее вернулся – там три раза тебя проверяют в аэропорту. Это Шри-Ланка. Но самое смешное, что когда я один раз забыл вынуть воду, большую бутылку, меня все три эти кордона шри-ланкийских пропустили. Чем больше контроля – тем больше шансов у террористов. Первый раз увидел страну, где количество проверяющих больше, чем в России.

Т. Троянская― А Израиль? Там хорошо проверяют, и там все впорядке.

Д. Губин― Возможно. Это одна из немногих стран, где я не был. Но не знаю, прогоняют ли там тебя дважды через сканер.

Т. Троянская― Там очень серьезные проверки и доскональные.

Д. Губин― Но зачем три раза на протяжении ста метров проверять? Я думаю, это вопрос трудоустройства. Или может быть правиели Шра-Ланки тоже авгуры, вскрыли поутур тунца и его внутренности сказали, что нужно так оставить. У каждой страны своя матрица.

Т. Троянская― Хватит про коронавирус. Он будет нас преследовать еще долго, в смысле информацинно.

Д. Губин― Нет, не только иформационно.

Т. Троянская― 22 апреля у нас референдум.

Д. Губин― В день рождения Ленина? Проголосуем за то, чтобы Ленин воскрес?

Т. Троянская― Да, проголосуем между Пасхой и Курбан-Байрамом, как сказали в Госдуме. Специально подобрали день…

Д. Губин― Зарезать барана у входа в мавзолей – хорошая идея! Ленин зарезал такое количество русских баранов! Что не передать!

Т. Троянская― 150 лет будет Владимиру Ильичу Ленину. Представляете? Он же 70-го года рождения.

Д. Губин― Еще вспомнил, что умер он в 1924-м.

Т. Троянская― Одни оппозиционеры считают, что лучше игнорировать эту дату и не идти на голосование, а другие, что нужно прийти и проголосовать против поправок в Конституцию.

Д. Губин― Позвольте ответить вам так, как режиссеры отвечают актерам на вопрос как им играть. Четко, ясно и абсолютно непонятно! Вспоминается старый анекдот как актер Геловани, который играл товарища Сталина во всех фильмах. Он один раз сыграл товарища Сталина, и Сталину это не понравилось. И на заседании политбюро он сказал: «Есть предложение товарища Геловани расстрелять!» На секундочку воцарилась тишина и Клемент Ефремович Ворошилов заикающимся голосом… А Геловани был Героем социалистического труда, дважды лауреатом Сталинской премии «Иосиф Виссарионович! А может быть мы ему усы сбреем?» А Сталин ему: «Можно и так!» И мой ответ – можно и так. Сейчас уже можно все. Когда идет процесс распада органической материи, остается…

Каждый сам принимает свое решение. Лучше, если у тебя много информации, и тогда ты как Дюпон или Рокфеллер можешь открыть бутылку «Петрюса», достать сигары, понимая, что ты не спасешься, а если спасешься, то твои репутационные потери превысят эффект от спасения, и насладиться хорошим вином и сигарой, слушая хорошие оркестры, и утонуь.

Т. Троянская― А что дальше? Есть утонуть, то понятно. А что дальше?

Д. Губин― Лучше утонуть, попивая «Петрюс», чем в давке. Или в морских ледяных водах.

Т. Троянская― Все закончится смертью?

Д. Губин― Но кто-то перед ней получит удовольствие. В вашем любимом романе «Волшебная гора» есть история, которая меня поразила. Напомню, дело было в Санатории в Давосе, где проводят остатки своих дней легочные больные, врач говорит умирающему человеку: «Держите себя в руках! Ведите себя с достоинством!» Сейчас так ни один врач не может так сказать, потому что жизнь человеческая сама по себе и каждый вправе сам выбирать, но я бы прислушался. Я стараюсь прислушаться к тому, что говорил этот врач. «Ведите себя в этой ситуации с достоинством!» Если вы обречены жить в стране, которая погружается в пучину мирового океана, не будем называть эту страну! Я знаю, о чем сейчас все подумали! То тогда ведите себя с достоинством. Составьте план, что вы оставит после себя, подумайте, можете ли вы перекинуть на сушу детей, родственников и нужно ли это им. Некоторые дети рождаются очень русскими детьми, например сын моей тещи всегда знал, что есть плохие начальники и хороший царь. И катил по жизни совершенно счастливым колобком, даже когда мы его с женой полностью содержали, привозили ему продукты и все прочее, она все это приписывала государству, которое платило ей пенсию, которой ей не хватило бы даже на умереть.

Т. Троянская― Главное, что у нее существовало такое мнение.

Д. Губин― Да, есть такие люди, они такие от рождения. Она очень органичный человек. Как-то я ей сказал: «Марья Николаевна, как же вы так можете?» А мой пасынок мне сказал: «Оставь бабушку в покое! Это не твоя страна! Это ее страна. И он был глубоко прав. Есть люди куда более органично русские, чем я. Мне приходится панику энтропии в себе подчинять, а есть люди, которые принимают энтропию за процветание. И им жить в России хорошо. И им очень плохо жить за границей. Знаете какое количество в Германии бывших советских людей? Мигрантов.

Т. Троянская― Они страдают.

Д. Губин― Они ненавидят Германию. Они там живут, куда им деваться? Они уехали из своего Павлодара или Кокчетава, или из города Энгельса. Что им делать? Они уже не могут вернуться. Им некуда возвращаться. Нет той страны. Нет тех мест. И они глубоко несчастны. И этот совет «соблюдайте достоинство!»… Это надо смотреть на то, что вы понимаете под достоинством. И рационализируйте свою миссию. Мне осталось снимать видеорецензии. Приглашаю всех после окончания этой программы на мой видеоканал на Ютубе.

Т. Троянская― И берегите себя. У нас в гостях был Дмитрий Губин.