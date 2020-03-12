А. Нарышкин― Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» телеканал RTVi, программа «Особое мнение». И мой гость сегодня – политик Сергей Удальцов. Я вас приветствую.

С. Удальцов― Добрый день всем слушателям.

А. Нарышкин― Какой вы бодрый. Как будто не знаете новостей разных из ГД. Новости уже отстоялись…

С. Удальцов― Сегодня коронавирус, я наоборот стараюсь себя держать в форме, не расслабляться. Витамины и все дела. Всем советую, берегите себя.

А. Нарышкин― Про коронавирус. Что делать с парадом победы. Потому что наши друзья, Казахстан, например, уже от парада отказались. На всякий случай. Начальство все свое не перезаражать. Сегодня Пескова спрашивали, он говорит, что пока планов нет. Может уже нужно внести это в планы. Несмотря на то, что 75 лет будет победы.

С. Удальцов― Вы знаете, давайте отталкиваться, на мой взгляд, от конкретных цифр. Сколько сегодня в России официально признано инфицированных этим вирусом. 20 с чем-то человек.

А. Нарышкин― Меньше, чем в Италии.

С. Удальцов― Очень мало. Нет, конечно, можем сейчас впасть в конспирологию, сказать, что у нас специально скрывают, не выявляют, пол-России болеет. Но давайте не фантазировать. Если 20 с чем-то человек, 30 – на мой взгляд, вообще сейчас нет оснований закрывать какие-то массовые мероприятия. И то, что сделали в Москве в массовыми акциями – понятно, политическая подоплека. Владимир Владимирович обнулил себе сроки. Заявил, что готов — и тут же запретили массовые акции. Это очевидно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас идет манипуляция. Я считаю, пока ничего не нужно закрывать. Мы все в метро ездим. Давайте метро закрывать, карантин вводить. Это выглядит очень двусмысленно. И парад пока не вижу никаких оснований отменять. Для России вообще это святое. Поэтому власть, на мой взгляд, действует непоследовательно, конъюнктурно. Это нас не удивляет.

А. Нарышкин― Но парад они пока не думают отменять, но отменяют крупные мероприятия с участием президента. Например, экономический форум в Санкт-Петербурге, который просто для Путина мне кажется важнейшая…

С. Удальцов― Там же иностранцы. А иностранцы все уже в панике. Это русский народ стойкий.

А. Нарышкин― А сколько мы приглашаем зарубежных гостей на Красную площадь 9 мая.

С. Удальцов― Я согласен. Тут очень много нюансов. Но если мое мнение спросили, я считаю, что если официально пока в России небольшое количество заразившихся и все они в основном как нам говорят, из Италии вернулись. Сейчас оснований что-то ограничивать нет. Если бы я принимал решение. Но так как у власти свои взгляды и тут, конечно, политическая конъюнктура. Сейчас очень удобно перед 22 апреля, перед этим плебисцитом, как его сейчас называют, нагнетать эту историю. Закрыть возможность массовых мероприятий, уличных протестных. Они же понимают, что сейчас недовольство гораздо больше, когда маски сбросили, туману напустили. Все по-хитрому хотели сделать. Пришлось уже разоблачаться. Поэтому недовольство растет, и массовые акции запретили очень вовремя для власти. И я не удивлюсь…

А. Нарышкин― Это ради вас, чтобы вы не кашляли.

С. Удальцов― Они и так запрещены надзором, на три года вопрос посещения массовых акций для меня давно закрыт.

А. Нарышкин― Подождите. А почему я вас время вижу где-то рядом с акциями?

С. Удальцов― Рядом – можно. А вот зайти нельзя.

А. Нарышкин― Точно. Вы вечно стоите у рамок.

С. Удальцов― Я хожу по грани. Тут шаг влево.

А. Нарышкин― Рискуете.

С. Удальцов― Сесть дома и смириться – это не мое жизненное кредо. Поэтому я не удивлюсь, если к 22 апреля под прикрытием коронавируса нам скажут, что лучше вообще голосовать дистанционно. На участки не ходить. Тогда можно результат написать заранее, там 99%. Пойдете вы, не пойдете. За или против. Через МФЦ…

А. Нарышкин― Но вы же знаете результат уже.

С. Удальцов― Я все-таки не сторонник пока…

А. Нарышкин― То есть интрига сохраняется. Как там российский народ проголосует.

С. Удальцов― Не сторонник пока фатального подхода. Но дело идет к этому.

А. Нарышкин― 20 лет с Путиным вас не приучили к фатальному подходу.

С. Удальцов― Я считаю всегда надо нам пытаться сопротивляться до конца. Сейчас очень распространена теория, что все уже бессмысленно, они все решили. Я думаю, раз они разоблачили себя, вот 10 марта – это было коллективное саморазоблачение в ГД, каминг-аут очень позорный, на мой взгляд. Мы должны реагировать. Какие-то здоровые силы общества, которые не хотят вечного Путина, не хотят авторитаризма. Не хотят просто такого манипулирования законом. Я думаю, сейчас надо избрать общую тактику. И действительно коллективно.

А. Нарышкин― Мы поговорим об этом чуть попозже. Я вас про войну хочу спросить и про память о войне. Нет ли у вас ощущения, что у левых сил в нашей стране, у коммунистов в первую очередь отобрали эксклюзивные права на эту память о войне. Потому что войну выиграли, при ком? – при Сталине. Мне кажется, это была отличная история для нашей компартии. Которая могла всегда, каждый раз, когда в адрес ее упреки по поводу Сталина звучали, говорить: зато при Сталине мы выиграли войну, промышленность и так далее. Теперь это отобрали. Я правильно же чувствую.

С. Удальцов― Алексей, отобрали лет 20 уже назад.

А. Нарышкин― Но сейчас, по-моему, активнее.

С. Удальцов― Постепенно все это шло. Путин, его окружение, в отличие от ельцинского периода, они действовали более изощренно. И такие образы — гимн вернуть, с другими словами, но гимн вернуть, победа. Я в принципе не согласен с вами в чем – что у коммунистов должна быть какая-то привилегия в памяти о войне. Что мы какие-то монополисты. Это общая, конечно, память.



С.Удальцов: Это эксплуатация Победы властями в своих корыстных интересах

―

Коммунисты же наследники компартии.

С. Удальцов― Да, но мы не отделяем себя от остальной части народа. Не все же у нас коммунисты. Мы же живем в реальном измерении. Поэтому я как раз считаю, что это общая наша память, общая наша победа, и никто не должен приватизировать, ни власть, ни коммунисты, ни антикоммунисты. То, что Путин это активно эксплуатирует, все эти образы…

А. Нарышкин― А вокруг разные товарищи монетизируют еще.

С. Удальцов― Да, и он сам я думаю, участвует прямо и косвенно.

А. Нарышкин― Зачем вы его подозреваете. Владимир Путин он в других сферах вообще…

С. Удальцов― Он святой, да. Ну хорошо.

А. Нарышкин― Святой – это вы сказали.

С. Удальцов― Мы потом об этом подискутируем. Поэтому, к сожалению, власть за эти 20 лет научилась довольно эффективно использовать все такие светлые какие-то, святые я бы даже сказал для нашего народа традиции, памятные даты в своих корыстных авторитарных интересах.

А. Нарышкин― Еще скажите, что они своими грязными руками прикасаются к этим вещам.

С. Удальцов― Я не хочу настолько пафосно, но по сути вы за меня сказали то, что есть.

А. Нарышкин― Да что же такое. Это вы должны говорить.

С. Удальцов― Поэтому меня тоже это коробит, я, конечно, не использую такие термины как «победобесие» и прочие, но коробит то, что эти люди, которые, в общем, в целом в основном во власти кто у нас, в большинстве своем по морально каким-то этическим качествам они в подметки не годятся людям, которые воевали, эту победу завоевывали. Погибали. Они сейчас куражатся и эту победу используют просто в своих действительно очень неблаговидных интересах. Это раздражает. Но это не значит, что мы должны эту победу бросить и отдать им на съедение. Нет, мы должны за нее бороться. И для этого и саму власть надо менять и других путей нет. Мы с вами это понимаем.

А. Нарышкин― Ну а что вы не хотите использовать термин «победобесие». Он разве не отражает то, что у нас происходит обычно накануне 9 мая? Назовите сами тогда…

С. Удальцов― Я считаю, что это неправильный термин, потому что…

А. Нарышкин― Какой правильный?

С. Удальцов― Он в любом случае такой грубый и задевает. У нас же люди разные.

А. Нарышкин― Вас задевает?

С. Удальцов― Люди есть, более лояльно относящиеся к власти, мы здесь акцентируем внимание на том, что власть очень корыстно, очень так цинично использует святые для нас действительно вещи, память о победе, о Великой Отечественной войне. Но здесь я думаю, надо именно концентрировать на власти. Это эксплуатация Победы властями в своих корыстных интересах.

А. Нарышкин― Как вы аккуратно, чтобы не нарваться ни на какие статьи…

С. Удальцов― Чуть более длинно звучит, ну победобесие уже немножко задевает не только власть… Есть люди, которые искренне надевают эту ленточку. Можно спорить, что они под этим подразумевают.

А. Нарышкин― На Берлин! – на БМВ. Спасибо деду за победу.

С. Удальцов― Но мы тогда немножко уже перегибаем палку. Поэтому я никогда не использую термин «победобесие». Он мне не нравится. А то, что власть эксплуатирует эту святую тему, как и многие другие. Они даже 22 апреля назначили голосование, специально, я не сомневаюсь. Были же другие варианты. Чтобы еще и Владимира Ильича Ленина поэксплуатировать. 150 лет исполнится в этот день. Я думаю, они и это в свою пользу постараются как-то обернуть. Вплоть до того, что Путин выйдет на мавзолей в этот день и всех коммунистов позовет на плебисцит.

А. Нарышкин― Вы меня сейчас удивило…

С. Удальцов― Я образно выражаюсь, но они все используют. Все святое – это, конечно раздражает, и может быть даже вызывает возмущение. А что тут удивительного. Это не первый день происходит.

А. Нарышкин― Вы удивили со своим внутренним цензором, который вам не позволяет ясно и четко изъясняться. Термин «победобесие»…

С. Удальцов― Мне он не нравится, потому что он оскорбительный, на мой взгляд, не только для власти, а вообще для наших граждан. У нас же люди разные. Ну если у нас люди за Путина, есть же много людей искренне, они заблуждаются. Понятно, если кто в доле, чиновники, прочие, по принуждению, а есть кто заблуждается. Ну мы что должны этих людей выслать из страны или посадить в тюрьму…

А. Нарышкин― А если оскорбляют память, то как надо людей наказывать?

С. Удальцов― …запретить. Мы до них должны достучаться. Когда мы говорим «победобесие» — мы от себя еще больше отдаляем. Они начинают кричать: а, это проклятая пятая колонна. Ничего святого. Мы должны говорить, что это не «победобесие», это эксплуатация Путиным и кремлевскими остальными обитателями святых для нас вещей. Это более правильно. Тут никакой с моей стороны самоцензуры нет…

А. Нарышкин― Я у вас услышал просто поддержку разных статей, которые у нас за слова могут оборачиваться наказанием серьезным для людей. Нет? Или мне показалось.

С. Удальцов― Это вам показалось. Я как пострадавший сам за свои взгляды, никогда не поддерживал, и у меня нет таких тенденций к закручиванию гаек. Я за максимальную свободу. Если это не несет какого-то…

А. Нарышкин― Лишний раз лучше никого не обижать. Я понял.



С.Удальцов: Пришлось саморазоблачаться. И Путина выставлять просто клоуном

―

…ущерба, урона.

А. Нарышкин― Ваш опыт вам это подсказывает.

С. Удальцов― А зачем обижать? Надо людей любить, а обижать и без нас все обижают.

А. Нарышкин― А вот 22 апреля день рождения Ленина. Ленин – наш герой?

С. Удальцов― Ленин для меня – да. Я против кумиров, против героев, он просто для меня определенный авторитет. Как политик, как теоретик, практик. Я считаю, это мощнейшая фигура. Я разделяю его взгляды.

А. Нарышкин― Ваши акции мне кажется сильно падают.

С. Удальцов― Я понимаю, что аудитория…

А. Нарышкин― На нашей «эховской» бирже.

С. Удальцов― А я всегда говорю честно, пытались заподозрить в какой-то цензуре. Я не из тех людей, которые на «Эхо Москвы» одно говорят, потом придут в студию…

А. Нарышкин― Есть такие мерзкие люди.

С. Удальцов — …Кпрф― другое. А еще где-то третье. Нет, я говорю то, что есть. Я разделяю эти взгляды. Я человек левых социалистических взглядов. Для меня Ленин, для меня это номер один фигура в российской левой истории. Не Сталин, ни кто-то другой. Ленин был все-таки человек, который синтезировал в себе и теоретические очень серьезные вопросы и практические. Можно соглашаться, можно нет, и я ошибался, и он, у нас нет святых. Но для меня это мощная фигура и все сегодня признают, даже если негативно оценивать, что это мощная была фигура. И его действия с той партией, которую он возглавлял, повлияли действительно на ход истории. Можно долго спорить, в позитивном плане. Я считаю, что в позитивном. Есть и другие мнения. Но фигура мощная. Если мы плавно перейдем к 22 апреля…

А. Нарышкин― Подождите.

С. Удальцов― Для нас людей левых взглядов, конечно, в этот день мы отпразднуем и 150-летие Ленина, безусловно.

А. Нарышкин― Все успеете 22-го. Сергей, расскажете про программу действий.

С. Удальцов― Конечно, вы спросили про Ленина.

А. Нарышкин― У меня дальше про Ленина. Вы в теории сильны…

С. Удальцов― Наше национальное достояние – Ленин.

А. Нарышкин― Шутка.

С. Удальцов― Почему, я считаю в ряду многих других деятелей это наше национальное достояние. И его надо беречь и изучать.

А. Нарышкин― Берегут, сколько денег… Его беречь как сейчас в Мавзолее лежит.

С. Удальцов― Алексей, давайте не лукавить. По сравнению с тем, что уходит в карманы сами знаете, коррупционеров всех мастей, это сущие копейки.

А. Нарышкин― А вам Ленин нужен на Красной площади?

С. Удальцов― Я сто раз позицию высказывал свою, я за то, чтобы когда-то в какой-то момент, чем раньше, тем лучше, поставить точку в этих спорах. Нужно ли сносить памятники, нужно ли переименовывать улицы. Я считаю просто в какой-то момент надо поставить точку, принять закон, что на сегодняшний день, что существует – все должно быть сохранено. Это наша история. Если наши предки по тем или иным причинам это делали, давайте это воспринимать как историю. В один период истории такие были решения, в другой – другие. И дальше мы будем только новые улицы называть в честь новых людей, если захотим по закону. В честь новых героев выдающихся каких-то личностей. А все старое, вот есть улицы Ленина – пусть будут. Есть памятники царям, Столыпину – пусть будут и они. Ничего больше ломать не надо. Вот это моя позиция. Потому что иначе это бесконечное переписывание истории. Пришли красные – одно, пришли белые – другое. Зачем это надо. Это нисколько не способствует какому-то гражданскому согласию. Поэтому я считаю и мавзолей давно признан, не хочется сейчас тратить время на это…

А. Нарышкин― Не надо.

С. Удальцов― Что это памятники архитектуры. Культуры. Кто Ленина оценивает негативно, воспринимайте это просто как культурное явление. Приходите, можете проклятия слать. Но туристы туда идут, деньги брать, я давно предлагаю, туда одни китайцы, сейчас коронавирус, правда, мешает. Но это не вечно я думаю. Все китайцы не исчезнут с планеты Земля.

А. Нарышкин― С китайцев брать деньги за доступ…

С. Удальцов― Со всех. Небольшая плата. В этом нет никакого кощунства. А то эти крики бесконечные: вот, сколько денег на содержание Ленина.

А. Нарышкин― Я у Сергея Удальцова слышу какие-то нотки, как говорят Путин: торгаша.

С. Удальцов― Коммерческие?

А. Нарышкин― Да. А что это такое.

С. Удальцов― Сто рублей. Вот когда будет новая власть, эта власть вы же все переводите, я не вас обвиняю, сейчас ценности какие. Чтобы эти все инсинуации убрать, берете символическую плату. Люди пойдут еще более целенаправленно.

А. Нарышкин― Это же капитализм.



С.Удальцов: Мы поработаем над тем, чтобы эту спецоперацию сорвать

―

А у нас какое сейчас время?

А. Нарышкин― А вы же человек левых идей.

С. Удальцов― А так не бывает. Или трусы наденьте или крестик снимите. При этой власти ничего другого не будет. Поэтому давайте говорить откровенно. Если кто-то этим возмущается, я считаю это вполне нормально. Я с удовольствием пойду к Ильичу, заплачу символические сто рублей, а в совокупности это будет сумма вполне достаточная на содержание мавзолея, проведение этого эксперимента. Там, кстати, идет и научный эксперимент, сохранение тела умершего, ничего смешного нет.

А. Нарышкин― Очень полезный эксперимент.

С. Удальцов― В науке порой есть вещи, которые на первый взгляд кажутся не очень полезными людям непосвященным. А несут какой-то смысл.

А. Нарышкин― Очень полезно бальзамировать тело. Это для кого это? Для нас с вами что ли.

С. Удальцов― Не в одной России.

А. Нарышкин― Чавеса, по-моему, бальзамировали.

С. Удальцов― Понимаете, мы не знаем, как дальше будет развиваться наука. Может быть, все это пригодится. Я считаю, что надо точку ставить в этих войнах вокруг истории. Историю уважать надо, все, что было, как в Европе делают. Там не ломают памятники, там все это уважают. А оценку дает уже каждый свою. Больше поводов изучать что-то, читать книги. Чем хаять какого-то там Ленина. Почитайте его труды, исторические какие-то книги. И больше будете понимать. Может быть, вы и ближе к Ленину станете. Поймете, что он был самый человечный человек.

А. Нарышкин― Я помню про 22 апреля, про Конституцию. Я вас с Путиным хочу столкнуть. Вы с ним в оценках сходитесь, что малый бизнес это торгаши и как он сказал: жулики. Сложная история. С одной стороны, наверное, близко, с другой стороны соглашаться с Путиным западло.

С. Удальцов― Когда эта была цитата?

А. Нарышкин― Сейчас только сказал.

С. Удальцов― Это значит уже он пошел во все тяжкие. Я просто этой цитаты еще не слышал. Ну не суть. Нет, конечно, как тут можно согласиться. Современные левые силы…

А. Нарышкин― Я просто процитирую. Его спрашивал Андрей Ванденко из ТАСС, правильно ли он понял, что торгаш это то же самое, что жулик. Путин заявил, что в сознании народа – да. При этом Путин уточнил, что и он часть этого народа. «Поэтому если по-честному сказать, мы все так думаем». Сергей Удальцов как часть народа тоже…

С. Удальцов― Какая-то мутная цитата. Я могу сказать одно. Мы не раз этого касались. На левых, на коммунистов, социалистов эти ярлыки любят вешать. Но мы давно не люди из прошлого, мы современные люди.

А. Нарышкин― Точно?

С. Удальцов― Сто процентов.

А. Нарышкин― Ладно, смотрите.

С. Удальцов― Поверьте на слово, а самое лучше – почитайте программы всех наших организаций. Мы за смешанную экономику. Вроде банальные вещи, но еще раз повторю для сомневающихся, никакой малый бизнес при власти, если у власти оказываются левые силы или коалиция с участием левых, не то что не пострадает, — будет наоборот себя лучше чувствовать.

А. Нарышкин― Обещаете?

С. Удальцов― Мы с вами не в детском саду. Я если это декларирую, значит, я говорю то, что считаю правильным.

А. Нарышкин― Извините, вы декларируете, а вы когда в избирательном бюллетене будете? Вы поэтому сейчас, пока…

С. Удальцов― У меня есть сторонники…

А. Нарышкин― Пока вы не в избирательном бюллетене и даже рядом не стоите, вы можете декларировать что угодно.

С. Удальцов― Алексей, есть команда. Мы всегда это декларируем. Поэтому наоборот мы выступаем, торгашество это вообще человеческая черта. Она свойственна многим. Можно быть чиновником и быть торгашом, можно не заниматься коммерцией и все равно из всего извлекать прибыль и людские отношения человеческие подменять рублевыми коммерческими. Это, к сожалению, не зависит от сферы деятельности. Я не склонен всех предпринимателей, бизнесменов пренебрежительно называть торгашами.

А. Нарышкин― Даже если это торгаши, они платят налоги.

С. Удальцов― Движущая сила экономики. Мы сегодня стоим…

А. Нарышкин― То есть левые силы за частную собственность.

С. Удальцов― За смешанную собственность. Мы частную собственность не отрицаем.

А. Нарышкин― Малая частная собственность.

С. Удальцов― Мы занимаем позицию, что крупный стратегический бизнес, сырье наше, стратегические отрасли, конечно, в большинстве своем должны быть под контролем государства, общества через какие-то контрольные структуры. И приносить максимальную пользу всему народу через не просто уплачивание налогов, а чтобы все доходы от их деятельности шли в бюджет.

А. Нарышкин― Когда Сергей Удальцов придет к власти, Сечину придется отдать «Роснефть».

С. Удальцов― «Роснефть» она формально и так под контролем государства.

А. Нарышкин― Да. Лукойл.

С. Удальцов― Это государственное участие надо делать прозрачным. Сегодня это государство в государстве, и Сечин куражится…

А. Нарышкин― Я объясню слушателям. Я просто подумал, что если вы придете к власти, вы обязательно что-то с Сечиным нехорошее сделаете. Но совершенно необязательно же.



С.Удальцов: Недовольство растет, и массовые акции запретили очень вовремя для власти

―

Давайте не переходить на личности. Но Сечин – не мой кумир. И я думаю, что если власть меняется, почему мы видим всю спецоперацию по Конституции, все эти спектакли в думе. Когда уже ничего святого даже нашего последнего космонавта из первой десятки Валентину Терешкову покусились даже, мне ее жаль на самом деле. Сейчас на нее, конечно, все ополчились. Травят. Мне жаль. Потому что ее использовали. Человек в возрасте. Давайте отнесемся с пониманием. Уже когда до такой грязи доходит, насколько у них кадровый резерв исчерпан. Больше некого привлечь, понимаете. А вот символов почти не осталось. Из современных политиков кого можно привлечь с каким-то авторитетом.

А. Нарышкин― А вы никаких фотожаб не постили на Терешкову?

С. Удальцов― Я воздержался. Я критически оцениваю. Но не ее надо…

А. Нарышкин― Тем более Кадыров уже заступился за Терешкову.

С. Удальцов― Дело не в Кадырове. Я не читал его слова…

А. Нарышкин― Заступился за Терешкову. Не надо играть с такими…

С. Удальцов― Высказываю свое мнение. Я считаю, что стыдно и позорно должно быть тем, кто ее использовал. А кто ее использовал, мы прекрасно знаем. Раз они уже дошли до такого, это говорит о том, насколько они, я обобщаю, там и Путин, и Сечин… Я это называю организованное преступное сообщество. Это не экстремизм. Я открыто в эфире «Эхо Москвы» считаю, что наша сегодня действующая власть, ее верхушка – это организованное преступное сообщество. И они это прекрасно понимают. Поэтому беда России на сегодня в том, что они свой уход от власти, я ничего не говорю, но надо еще раз напомнить, свой уход от власти воспринимают как просто трагедию. Потому что понимают, никто им не даст гарантии от уголовного преследования, от раскрытия всех махинаций, злоупотреблений властью. И так далее. И там я думаю, до самых очень страшных преступлений. Вот это наша беда.

А. Нарышкин― Вам же объясняет Путин и все, кто рядом с ним – не меняют коней на переправе.

С. Удальцов― Объясняет, но плохо. И коней не меняют, и комплексный обед предлагают и винегрет покушать. Но это уже смешно. На самом деле 10 марта мне было в первую очередь смешно.

А. Нарышкин― Когда Путин приехал в ГД и это все.

С. Удальцов― Власть на самом деле уже вынуждена, конечно, не по доброй воле демонстрировать свою слабость. И все, кому надо, понимают, это не какой-то хитрый план. Мне один человек, сейчас политологи, аналитики…

А. Нарышкин― Каждый второй.

С. Удальцов― …на кофейной гуще гадают. А в чем причина, почему именно так. Никто не знает на самом деле, все эти аналитики имеют порой очень бледный вид. Как 10 марта, когда в течение нескольких часов пять раз меняли свое мнение. И как и депутаты в том числе. Это было стыдно. Я не хочу гадать на кофейной гуще. Когда проходит режим спецоперации, ни вы не угадаете, ни я.

А. Нарышкин― Мы продолжим разговор. Оставайтесь с нами. В Ютубе продолжается трансляция. Сергей ответит на некоторые ваши вопросы.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Наш эфир продолжается. Спрашивает вас Иван Гоги в нашем чате. У нас идет трансляция. «Сережа, какая программа гуляний на 22 апреля». Это вы сами отправили, наверное, себе вопрос.

С. Удальцов― Нет. Я такими не занимаюсь манипуляциями. Сейчас я коротко хочу свое мнение высказать.

А. Нарышкин― Выходной день будет.

С. Удальцов― Давайте по порядку. Еще с 15 января, когда Путин только запустил эту реформу так называемую конституционную, нам было понятно, что главная цель – сохранить свою власть. И у меня есть один знакомый, он очень хорошо высказался. Чтобы в эти сложные аналитические расклады не углубляться. Он сказал просто: наша власть понимает, что если она уйдет от власти, можно сесть в тюрьму. Можно вообще лишиться всего, она от власти уходить не собирается. Поэтому хотели народ обдурить по-хитрому, напустив туману, Госсовет, Совбез. Чтобы никто ничего не понял. А по сути обеспечить себе возможность после 24-го года пересесть в какие-то другие кресла и сохранить тот же статус-кво. Но по-хитрому не получилось. Сами запутались, перегрызлись, переругались. Путина стали раздирать на части все эти башни кремлевские, силовики, либералы. Там сейчас называют разными экзотическими терминами. Партия служения – такие слышал. Партия демобилизации. В Telegram-каналах. Чего только нет. Но по сути мы пришли к тому, что система показала свою полную недееспособность. И без Путина, без высоких цен на нефть – все, они сливаются тут же. И поэтому 10 марта пришли к тому, что по-хитрому не получается. Пришлось саморазоблачаться. И Путина выставлять просто клоуном. А это именно так. Это признак слабости. Это никакая не хитрая комбинация. И просто уже дурить людей в лоб. Все, это обнуление сроков и 22 апреля надо идти по принципу вы за Путина или против.

А. Нарышкин― Это же честность.

С. Удальцов― Честно, но это их слабость.

А. Нарышкин― Обидно, досадно, но это честно.

С. Удальцов― Обидно, досадно, ну ладно. По крайней мере, они карты свои открыли.

А. Нарышкин― Тоже в плюс им запишем.

С. Удальцов― И сейчас я считаю это для всех хорошо. Потому что до этого момента я скажу откровенно, общаясь с людьми, было сложно объяснять…

А. Нарышкин― Сами были в тумане. Я вас видел на улице, вы в тумане стояли…

С. Удальцов― Ну туман, это был физический туман. Для меня все было ясно давно. Поэтому сейчас очень упростилась задача. Я считаю, власти пошли на это вынужденно. Они этого не хотели так в лоб. Если они хотели, как говорят, я отработаю 159-ю — мошенничество, сейчас уже 162-я – разбой, грабеж. Вы за Путина или нет. Они уже не скрывают, говорят, что если Путина не будет, устами Терешковой и прочих…

А. Нарышкин― Вы в прекрасной России будущего на пост Бастрыкина претендуете, что так лихо статьями оперируете.

С. Удальцов― Мы посыплемся. Они уже не скрывают этого. Это на самом деле фиаско. И Путин в думе выглядел, на мой взгляд, очень неубедительно. Поэтому сейчас для оппозиции задача упростилась. Если до этого нужно было долго объяснять, вы за Госсовет, ничего непонятно. Сейчас просто и ясно. Вы за вечного Путина или вы против вечного Путина. Отлично, они нам сделали определенный подарок. Поэтому я считаю, что сейчас оппозиция вот мы, например, «Левый фронт» завтра, заходите на наш сайт, открываем голосование. Неделю оно будет продолжаться. Для всех оппозиционеров. Оно будет защищенное от накруток и от ботов. Вы за какую тактику 22 апреля. Бойкотировать массово, не участвовать в этом спектакле или идти и голосовать против этих поправок.

А. Нарышкин― Вы решили с «Левым фронтом» прикинуться ВЦИОМ.

С. Удальцов― Или против вечного Путина.

А. Нарышкин― Левый ВЦИОМ.

С. Удальцов― Я предлагаю и другим политическим силам провести нечто подобное. Мы же за демократию. Посоветуемся с людьми и через неделю…

А. Нарышкин― А я знаю, какой результат. Ничего не получится.

С. Удальцов― Послушайте.

А. Нарышкин― …Навальный проведет, «Яблоко» проведет – у всех будут разные стратегии.

С. Удальцов― Мы сейчас на своем фланге определяемся. У КПРФ тоже через 10 дней будет пленум ЦК партии, они тоже будут вырабатывать стратегию. Тактику точнее на 22 апреля. Мы на своем фланге максимально консолидируемся. И проведем, я даже сейчас, идя к вам на эфир, встретил в коридоре вашей замечательной радиостанции представителей «Яблока», «Открытой России». Мы провели сейчас, как говорят консультации на ходу. Постараемся выработать, насколько возможно единую тактику. Всего два варианта. Мы должны понимать, это будет спецоперация. Контроля нормального, наблюдателей как на обычных выборах полноценного не будет. Будет Общественная палата направлять наблюдателей, активистов прокремлевских. Да, от оппозиции чуть-чуть могут туда вкинуть. Мы с вами не сможем проконтролировать. Электронное голосование будет массовое. Это уже сейчас понятно. А под прикрытием коронавируса они вообще будут всех гнать в МФЦ и прочие, говорить, идите на участки, вам делать нечего. Досрочное голосование, Алексей, три дня. За три дня можно наворотить такого, что, мама, не горюй. Поэтому когда нет нормального контроля, мы должны использовать максимально консолидированную тактику. Я лично за бойкот, потому что сама процедура изначально антиконституционная. Она не по Конституции, вот это голосование непонятно, это просто искусственное антизаконное явление.

А. Нарышкин― А еще до того как принята консолидированная позиция, вы к чему склоняетесь?

С. Удальцов― Я говорю, я лично за бойкот. Просто активное неучастие, понижать явку. Для власти явка – болезненная тема. Все соцопросы на сегодня показывают…

А. Нарышкин― В Москве явку понизите…



С.Удальцов: Пока ничего не нужно закрывать. Мы все в метро ездим

―

Почему, у нас есть сторонники в целом у оппозиции, у левого движения.

А. Нарышкин― Много?

С. Удальцов― По всем регионам. Достаточно. Это миллионы людей по всей России. Даже любые выборы, возьмем президентские, парламентские голосуют за левую оппозицию миллионы. А за либеральную еще я думаю значительное количество людей. Если нам удастся, я поэтому предлагаю, вы тут назвали Навального, «Яблоко», и прочих провести переговоры. На своем фланге мы сейчас…

А. Нарышкин― Когда вы говорите, произносите фамилию Навального, почему хмуритесь. Плохие ассоциации?

С. Удальцов― Почему у вас какой-то здесь сарказм появляется. А как еще договариваться. Надо встречаться.

А. Нарышкин― А разве оппозиция у нас умеет договариваться?

С. Удальцов― Надо пытаться.

А. Нарышкин― У меня память короткая. Забыл.

С. Удальцов― Есть проблема.

А. Нарышкин― А, надо пытаться.

С. Удальцов― Когда-то преодолеть…

А. Нарышкин― В очередной раз оппозиция попытается договориться.

С. Удальцов― Алексей, я всегда за.

А. Нарышкин― Успехов.

С. Удальцов― Мы, лично я, «Левый фронт»…

А. Нарышкин― Я в вас не сомневаюсь.

С. Удальцов― …за консолидацию. Мы за единых кандидатов в президенты, на выборы. Всегда стараемся работать сообща. Шанс есть. Давайте его использовать. А что нам остается. Ныть в Интернете, что все за нас решили. И давайте 22-го апреля дома будем сидеть. Это неправильно. Поэтому вырабатываем тактику, голосуйте на нашем сайте, определяйте ваши предпочтения. Проведем переговоры. Я надеюсь, что максимально широкий круг оппозиции, вообще общественных сил выработает единый подход, и если нам хотят навязать вечного Путина, мы поработаем над тем, чтобы эту спецоперацию сорвать. Или максимально хотя бы делегитимизировать. Сложное слово, не всегда выговаривается легко. Понизить легитимность.

А. Нарышкин― А откуда, Сергей, при всем уважении такой оптимизм. Я вижу, у вас глаза горят. Оптимизм и задор. 20 лет.

С. Удальцов― У меня глаза горят, потому что я не теряю оптимизма никогда. Чего и всем желаю.

А. Нарышкин― Я понимаю, что вы от режима натерпелись.

С. Удальцов― В том числе.

А. Нарышкин― Но 20 лет борьбы.

С. Удальцов― У меня личные счеты к власти. Если сейчас у нас есть шанс, по крайней мере, продемонстрировать несогласие, силу общества хотя бы в каком-то объеме, надо это использовать.

А. Нарышкин― А почему в 18-м году не продемонстрировали?

С. Удальцов― Мы делали все, мы предлагали.

А. Нарышкин― И в 19-м.

С. Удальцов― Мы провели праймериз, выдвинули Грудинина. Это был неплохой кандидат. Но тогда не сложилось единство, кто-то призвал бойкотировать. Не будем сейчас возвращаться в прошлое.

А. Нарышкин― Кто старое помянет…

С. Удальцов― Если сейчас обнуление идет, модное слово, давайте обнулим претензии друг к другу.

А. Нарышкин― У «Эха» к вам нет претензий.

С. Удальцов― У нас с вами лично замечательные отношения. Да.

А. Нарышкин― Спелись.

С. Удальцов― И полное взаимопонимание. Оппозиционерам я предлагаю. Давайте обнулим. И пойдем вместе как говорится добиваться результатов. Потому что чем слабее у власти будет результат 22-го апреля, тем дальше легче будет нам вести наступательную политику. А если мы сейчас опустим руки заведомо, они просто покуражатся еще, в очередной раз 99% нарисуют.

А. Нарышкин― Конструкция объединения она же немыслима без Навального. У Навального много сторонников. Наверное, побольше…

С. Удальцов― Конструкция объединения немыслима без основных политических игроков. С левого фланга это левопатриотической коалиции КПРФ, «Левый фронт» и все наши союзники. С либерального фланга – безусловно, Навальный. Есть та же «Открытая Россия», «Яблоко». Я уже сказал. Надо общаться. Мы будем общаться. Я не вижу здесь проблемы. Чем более консолидированная тактика, тем будет лучше результат. Вот и все.

А. Нарышкин― Программа максимум – какой результат будет. Просто интересно, насколько вы в своих мечтах далеко заходите.

С. Удальцов― Если мы изберем тактику бойкота, явку контролировать, даже не имея полноценного наблюдения, проще. Можно ставить наблюдателей на входах в участок и просто считать по головам. Уже цифры примерно будут коррелироваться. Если мы понижаем явку, значит, у нас должна быть явка гораздо меньше 50%.

А. Нарышкин― И что тогда?

С. Удальцов― Делегитимизация. Нет, формально они примут эти поправки, но в глазах населения это будет нелегитимно. Они скорее всего, скатятся опять в какие-то массовые нарушения. И в дальнейшем мы будем иметь просто и моральное преимущество, действительно будет полнейшее разоблачение власти.

А. Нарышкин― Сергей, специально для вас придумали это даже не называть референдум.

С. Удальцов― Да. Понятно. Второе, если мы выберем тактику протестного голосования, значит, понижать меньше 50%, и даже по нынешнему непонятному закону сказано, что если не будет 50% за — поправки не принимать. И по бойкоту, и по протестному голосованию вот такие ориентиры. И сопровождать это протестами. Вот же вопрос от Гоги или как его там зовут.

А. Нарышкин― Гоги, Иван Гоги.

С. Удальцов― Очень приятно. Не знаю, кто за этим псевдонимом скрывается. Я надеюсь, хороший человек.

А. Нарышкин― Не иначе.

С. Удальцов― 22 апреля, да коронавирус, да, ограничение по массовым собраниям. Но гулять…

А. Нарышкин― Что такое гулять?

С. Удальцов― Гулять – это понятие абсолютно мирное и спокойное. Гулять по улицам…

А. Нарышкин― Нет, Сергей, знаете, вы отсидели свой срок. Я вам и вашей семье в связи с этим сочувствую.

С. Удальцов― Спасибо.

А. Нарышкин― Вы сами сказали в первой части эфира, что к акциям вы только подходите постоять за заборчиком. Зачем вы людей сейчас призываете погулять. Вы знаете, чем это заканчивается.

С. Удальцов― Я высказываю свое мнение.

А. Нарышкин― Это безответственное суждение. Это ваше мнение.

С. Удальцов― Никто никому не запрещает. Я высказываю свое мнение. Вот у левых сил это необязательно оформлять какие-то мероприятия, подпадающие под закон о митингах. Левые силы 22 апреля пойдут массово праздновать день рождения Владимира Ильича Ленина, о котором мы говорили. К мавзолею в Москве.

А. Нарышкин― Это утром.

С. Удальцов― К памятникам Ленину. Вот у нас будет альтернатива. Вместо этого позорного спектакля…

А. Нарышкин― То есть вместе с Зюгановым, небольшая группа людей…

С. Удальцов― Почему небольшая.

А. Нарышкин― Гвоздики.

С. Удальцов― В день такого юбилея…

А. Нарышкин― Вы же про какие гуляния, будем честны.

С. Удальцов― Секундочку. Это будет…

А. Нарышкин― Путин откровенен, честен с нами. Он продолжает свой мандат до 36-го года.

С. Удальцов― Для сторонников левых идей, их много по России разных оттенков. Это знаковый день. Пойдут многие. Либеральная оппозиция пусть по-своему смотрит. Надо пытаться, наверное, и согласовывать митинги. Если быть честными, конечно, кто же согласует 22 апреля какой-то митинг.

А. Нарышкин― Коронавирус.

С. Удальцов― Спрашивают, какие гуляния. Вот такие гуляния. А либеральная оппозиция не хочет поздравлять Ленина, найдите для себя еще какой-то формат.

А. Нарышкин― А если ничего не согласовано…

С. Удальцов― Я высказываю свое мнение. Я не призываю к каким-то противоправным действиям…

А. Нарышкин― Я понимаю, какие могут быть последствия у ваших мнений. Частных.

С. Удальцов― Пусть это будет гражданское стихийное выражение своего мнения. Мирное.

А. Нарышкин― У нас прошлым летом такое было. На несогласованной акции сказали, давайте мы придем 27 июля, а потом 3 августа. И люди пришли. Сейчас находятся в тех местах, где вы были не так давно.

С. Удальцов― Я никогда ни разу не заявлял, что я против свободы собраний. Для меня это противоестественно. Люди имеют право собираться. Мирно, не надо никого трогать, ни полицию, ни Росгвардию. Надо просто быть аккуратнее. Не подставляться. А так имеют люди право, для начала надо, конечно, пройти все процедуры. Каких-то согласований массовых мероприятий. Поэтому я считаю, что мы и полтора месяца до 22 апреля не должны дома сидеть. 17-го марта левые силы будут у ГД собираться. Приглашаю, встречи с депутатами официально в 10 утра. Будем обсуждать как раз эти поправки, обнуление сроков. Я всем говорю: обнуляете сроки Путина, обнулите кредиты. Обнулите долги по ЖКХ. Тогда может и поддержим. А то у них обнуление идет в одну сторону. Обнулите судимости людям. Кто не убийцы. А то у нас люди, отсидевшие сроки по политстатьям, как я, еще по 18 лет не могут никуда ни избираться, ничего. Это может быть и юмор, но в каждой шутке доля правды.

А. Нарышкин― То есть вы сейчас как бы Путину намекаете, что он может найти путь к вашему сердцу.

С. Удальцов― Нет, мы шутим с вами, ну компромисс всегда…

А. Нарышкин― Я очень серьезен. Какие шутки.

С. Удальцов― Мы же политику обсуждаем. В политике компромисс…

А. Нарышкин― Российскую политику.

С. Удальцов― …это обычный инструмент. Только у нас в России компромисса с властью не получается, потому что власть всегда обманывает, кидает. И выкручивает руки. Я уже давно не верю ни в какие компромиссы. Но я с юмором говорю, что вот какое обнуление, может быть, люди и приветствовали. А то они обнуляют только в своих интересах. Поэтому при всей сложности нашей текущей политической жизни я считаю, у оппозиции есть сейчас определенный шанс укрепиться, консолидироваться. Показать свою четкую принципиальную позицию. И я считаю этим шансом надо воспользоваться. Не будем гадать. Но чем слабее будут результаты 22 апреля для власти, тем больше потом шансов будет на какие-то извинения, уступки и те же компромиссы. А если они все сделают как им удобно, а мы никак не сможем противодействовать, вот тогда они поймут, что можно куражиться и дальше. И уже не будет никаких берегов.

А. Нарышкин― Хорошо, договорились.

С. Удальцов― 22 апреля встречаемся. Где-то.

А. Нарышкин― На даче у вас.

С. Удальцов― Но только не на даче.

А. Нарышкин― Решат люди.

С. Удальцов― Я только свое мнение высказываю.

А. Нарышкин — 23―го подводят итоги голосования. И поправки принимаются. Дальше что оппозиция делает вот эта консолидированная?

С. Удальцов― Дальше оппозиция также подводит сама эти итоги. Для этого нужно участвовать в наблюдении.

А. Нарышкин― Дальше гуляет.

С. Удальцов― Исходя из итогов…

А. Нарышкин― Апрель, май, весна.

С. Удальцов― Если будут грубые нарушения – я за бессрочные протесты. И за требование досрочных выборов.

А. Нарышкин― Это мы уже проходили.

С. Удальцов― Я за мирные формы протеста, когда нас унижают и оскорбляют.

А. Нарышкин― Хорошо.

С. Удальцов― А дальше я думаю, народ разберется.

А. Нарышкин― У вас представление, по-моему, с властями о мирных формах протеста расходятся. Ну ладно. Спасибо большое.

С. Удальцов― Спасибо вам. Здоровья всем.

А. Нарышкин― Сергей Удальцов, политик был гостем программы «Особое мнение». И вам тоже. Не хворать.