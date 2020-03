А.Соломин― Здравствуйте! Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня гость программы «Особое мнение» Глеб Павловский, политолог. Здравствуйте!

Г.Павловский― Здравствуйте!

А.Соломин― В своем Фейсбуке — я читаю ваш Фейсбук с большим удовольствием, — вы сегодня сделали один очень короткий комментарий. Это случилось сразу после того, Владимир Путин выступил в Государственной думе. Вы написали: No Country for Old Men. Если переводить так же, как перевели фильм с таким же названием, можно сказать, что вы написали: «Старикам здесь не место». Что вы имели в виду?

Г.Павловский― Я имел в виду, конечно, стариков разного возраста, разновозрастных стариков. Путин стремится доказать обратное. Он это делает уже давно и особенно форсировано с 15 января, когда он стал доказывать каждой новой поправкой к Конституции, не обязательно касающейся его самого, что он хочет не только оставаться внутри этой системы (оставим вопрос, кем пока открытым, а он и открыт на самом деле сейчас), хочет быть внутри главным, что ли, её и духом и пользователем.

Это вроде повара, который хочет сам пробовать каждое блюди. Собственно, набор поправок именно таков: президент вправе до того, как вы распробуете блюдо, его попробовать, наложить на него запрет, запросить о нем Конституционный суд и так далее. Путин присутствует там везде. Как пели когда-то в Советском Союзе «Ленин в тебе и во мне».

Г.Павловский: Путин совершенно не собирается вам ясно сообщать, чего он хочет

А.Соломин― В том смысле, что он оставил выбор за собой.

Г.Павловский― И оставляет да. Он совершенно не собирается вам ясно сообщать, чего он хочет. Это тоже надо понимать.

А.Соломин― Разве? Разве он недостаточно ясно сказал, что он не хочет в Госсовет, что он не хочет в парламент на пост председателя, в Совбез.

Г.Павловский― Он же бескорыстен. Ему ничего из этого нужно, из всего, что он насоздавал для, как я думаю, своих друзей, которые там займут место и перестанут быть просто парнями с горы, неизвестно кем, а станут сенаторами пожизненными, станут членами Госсовета и так далее. Ну, конечно, зачем ему кабинет еще один? Он уже внутри системы и хочет придать ей свой отпечаток, но совершенно не собирается вам рассказывать, что он будет делать в 24-м году, потому что он сам этого не знает.

Вот смотрите, чем отличается ситуация сегодня в его этой, местами довольно путанной, а особенно путанной об участии президента в выборах 24-го года речи, — чем отличается это от того, что вы знали 14 января этого года? Вы и так знали, что Путин не уйдет, как бы это не называлось, что он будет хранить неясность до последнего момента и будет дозировать эту тайну исключительно с точки зрения своего аппарата, а не вас.

Аппарат не должен до самого последнего момента понимать, к чему ему готовиться, потому что иначе аппарат станет обладателем тайны, а став обладателем тайны, он получит ключ к Путину. Он не хочет давать ключ от себя. Поэтому сегодня вы знаете ровно столько же, сколько знаете 1 января.

А.Соломин― Мы сейчас об этом поговорим — по поводу аппарата, его вовлеченности в этот процесс. Я только напомню нашим слушателям, что мы не только идем в прямом эфире радио «Эхо Москвы», мы вещаем еще и в видео-формате: телеканал RTVi, YouTube-канал «Эхо Москвы». Яндекс. Эфир. Я сегодня хочу максимально задействовать слушателей. Поэтому пишите свои вопросы в чат в YouTube. Я приготовил вопросы, которые вы задавали заранее, потому что сегодня все с интересом наблюдали за тем, что происходит в Государственной думе.

Но на секунду я вернусь к вашей цитате. Дело в том, что ее можно понять ведь не только в контексте президента, который уже в своем достойном возрасте напоминает всем, что он еще может многое. Её еще можно воспринять как… ну, сегодня очень много в соцсетях высказываний на тему того, сколько будет тем или иным людям, когда Владимир Путин по новой Конституции может закончить свое правление. И люди пожилого возраста могут просто не застать постпутинскую Россию, если у Владимира Владимировича будет все хорошо со здоровьем, конечно. Нет ли в этом такого еще…

Г.Павловский― Чего?

А.Соломин― Сожаления или, знаете…

Г.Павловский― Кто кого должен здесь жалеть? Конечно, мне жалко немножко по-человечески человека молодого, который так основательно запутался. Если в первых сообщениях, первых месседжах его были какие-то относительно понятные элементы. Казалось, что они непонятные, странные реформы системы управления, но, в общем, в них можно еще было что-то понять. Затем с каждым шагом ясность исчезала.

Г.Павловский: Никакого обнуления не происходит. Президент не имеет права участвовать в выборах 24-го года

Это говорят и управленцы. Они говорят об этом даже больше, чем оппозиция, которая, в общем, считает, что ей всё ясно всегда. А управленцы теряли шаг за шагом представление о том, как это всё будет управляться, как со всей этой херовиной взлететь. И, конечно, это не было каким-то сценарным, стратегическим планом.

А.Соломин― Почему? А очень похоже. Валентина Терешкова решила вдруг предложить Владимиру Путину…

Г.Павловский― О, да! Терешкова, конечно, это мощный сигнал. Терешкова может выступать здесь как медиатор лоббистских групп, видимо, вместе с Володиным, естественно. Может выступать как человек, которого попросили в администрации, а может выступать, как многие, между прочим, в последние недели выступали с этим же месседжем на всякий случай: вдруг понравится? Вдруг возьмется? А Путин, что делал? Он всё время говорил: «Нет-нет-нет, я не хочу, хватит мне президентства».

А.Соломин― Он прямо не отвечал на этот вопрос.

Г.Павловский― Но обнуление — это форма. Вот вы схватились за слово, которое не значит ничего, вообще ничего. Никакого обнуления не происходит. Президент не имеет права участвовать в выборах 24-го года.

А.Соломин― Сейчас.

Г.Павловский― У него нет такого права ни по старой Конституции, ни по новой.

А.Соломин― Но он апеллирует к Конституционному суду.

Г.Павловский― Не надо. К Конституционному суду, членов которого он сам будет увольнять, он к нему апеллирует. Это смешно.

Дело не в этом. Он одновременно обозначил, что это не исключено — Путин в 25-м году. Одновременно обозначил, что ему нравятся такие предложения, одновременно снял с себя всю ответственность за этот сценарий. Если там Терешкова вместе с Конституционным судом договорятся как-то… То есть он как бы ни при чем. Конечно, он может. Эта опция с 15 января совершенно очевидна, но одновременно для него необязательна.

Он создал очень разветвленную, сложную структуру нового кремлевского двора, который включает теперь, в отличие от прежнего, не только администрацию, но и Конституция и руководство Государственной думы и правительство и Совет безопасности, еще какой-то Госсовет, который ни в коем случае не имеет права заменить собой президента.

А.Соломин― Но при этом для них для всех это сюрприз, то, что происходит сейчас, для каждой из ветвей власти…

Г.Павловский― А вы отсчитайте два месяца назад и вы увидите, что там тоже были вопли и выражение неподдельного сюрприза. Это было сюрпризом даже для администрации президента. И сегодня тоже, да. И теперь такие сюрпризы будут долго, пока всё не кончится.

Я почему сказал про «Старикам здесь не место», я вспомнил? Потому что, действительно, у стариков остаются прежние мотивы, интересы и так далее общечеловеческие, но, к сожалению, они уже не могут держать процесс. Они могут его запустить. А дальше… Ну, вы фильм посмотрели, да?

А.Соломин― Да. BS спрашивает у вас: «Да было ясно, Путин, так или иначе, остается. Но формально, произошел ли переворот?»

Г.Павловский― Нет. Он либо произошел 15 января, либо произойдет 22 апреля. Самый яркий, конечно, шаг — это провести всероссийское незаконное голосование…

А.Соломин― Почему незаконное?

Г.Павловский― Оно абсолютно незаконное. Даже трудно представить закон, по которому это можно сделать законно. Нет такого ни в традиции, даже широко понимаемой — ни в имперской, ни в советской, и в российской демократической традиции просто собрать российский сельский сход и на этом сельском сходе принять Конституцию.

А.Соломин― Глеб Павловский. Мы сейчас сделаем короткий перерыв и вернемся в студию «Эха Москвы».

А.Соломин― К всероссийскому сельскому сходу мы вернемся. Глеб Павловский, еще раз напомню. Меня зовут Алексей Соломин. Слушайте. Соцопросы же проводят? Проводят.

Г.Павловский: Произойдет ничтожное в правовом отношении событие 22 апреля

Г.Павловский― Вот, вот.

А.Соломин― Так почему же незаконный?

Г.Павловский― Недавно, кстати, был соцопрос по смертной казни, где большинство высказалось за ее восстановление.

А.Соломин― Но ее же не восстановили.

Г.Павловский― Провели соцопрос. Ну, чем это отличается? Надо восстановить тут же, в частности, начать с социологов.

А.Соломин― Дело-то в том, что президент, точнее парламент может и так внести изменения в эти части Конституции. Им для этого не нужен референдум.

Г.Павловский― Мы что хотим обсуждать? Давайте не будем смазывать простые вещи.

А.Соломин― В данном случае про переворот. Является это переворотом или нет?

Г.Павловский― А переворот — это пустое слово, это литературщина. Произойдет ничтожное в правовом отношении событие 22 апреля. Оно ничтожно в государственно-правовом отношении. А так, вообще, это очень впечатляющий будет опрос всероссийский.

Кстати, недаром говорят именно о всероссийском голосовании, потому что народ — это тот, кто выражает политическую волю государства, например, учреждает государство. В старой Конституции суверенный народ учреждал суверенное государство. А всероссийским может быть что угодно. Всероссийской может быть эпидемия, может быть, мода или что-то еще. То есть это, повторяю, правово ничтожное событие будет интерпретироваться как санкция на что-то.

На что? Во-первых, на власть, во-вторых, на личную власть, о которой Владимир Владимирович Путин сказал сегодня ясно: «персонифицированную власть». Оказывается, он полюбил самого себя за это время во власти. Он сказал, что нужна исторически России в таких сложных ситуациях персонифицированная власть.

Наконец, это приводит к последствиям, потому что текст, принятый на таком голосовании все равно, что по опросам общественного мнения, это не государственный текст. Я не могу считать его государственным, и никто не может его считать государственным. Это властная конструкция, это регламент какой-то аппаратный, но это не документ, выражающий волю народа, потому что воля народ не было испрошено.

А.Соломин― Еще один вопрос из чата в YouTube. Влад Бо спрашивает вас: «Глеб Олегович, а почему это всё происходит именно сейчас, в 2020-м, а не в 2024?»

Г.Павловский― Почему мы все время задаемся такими странными вопросами? Я сейчас отвечу, почему. Он странный вот почему — потому что за этими вопросами скрывается наше нежелание относиться к текущему моменту как оптимальному для политического действия. Вот мы пропускаем свой ход. Он говорит: «А почему же мы пропустили ход? А власть не пропустила». А почему она должна пропускать свой ход?

Если весь прошлый год оппозиция повторяла и повторяла, даже доклады специальные были — запрос на перемены. Все хотят перемен. Люди хотят перемен. Просто всех заколебали уже запросом на перемены. Я тогда говорил, что перемены-то может кто угодно провести. Вы хотите перемен? Ну, так начинайте. В ответ на это Конституция не появилась на сцене. Тогда на сцене появился президент с поправкам к Конституции. Вы хотели перемен? Их есть у меня.

А.Соломин― Александр Плющев в своем Телеграме говорит: «Зачем нужен был весь этот Росгосцирк с досрочным роспуском Государственной думы? И предполагает в этом свою игру Вячеслав Володин?»

Г.Павловский― Во-первых, в цирке всегда есть чей-то номер и не одного человека. Если весь цирк вынужден играть один номер, то он взбунтуется, и главное — в него перестанут ходить. Да, конечно, есть номер Володина. Но какая его доля, понять трудно. А Росгосцирк чертовски успешный, между прочим. Я не знаю такого второго прибыльного цирка для бенефициаров, естественно, для Карабаса-Барабаса как наша Российской Федерации.

А.Соломин― Вот смотрите, вы сам и предложили, что Валентина Терешкова, возможно, действовала по определенному сценарию Вячеслава Володина…

Г.Павловский― Да, могла. То есть, что значит по сценарию? По просьбе.

А.Соломин― По просьбе. То есть, получается, что Вячеслав Володин все-таки относится к числу тех людей, которые в курсе плана.

Г.Павловский: Если весь цирк вынужден играть один номер, то он взбунтуется, и главное — в него перестанут ходить

Г.Павловский― Какого плана?

А.Соломин― Плана Владимира Путина.

Г.Павловский― Он находится в курсе тех людей, у которых есть свои интересы, которые они стремятся представить как интересы Путина. А поскольку таких людей не он один, а их целый ряд, их там несколько десятков, то, соответственно, Путин, он и мечется несчастный между… Фактически президент стал лоббистом интересов ближнего круга.

А его собственные планы? Если у Путина спросить: А у Путина какие собственные планы? Вы не узнаете, он не сможет ответить даже под пыткой.

А.Соломин― Но просто опять же это представить, что и для Владимира Путина это предложение Терешковой было сюрпризом.

Г.Павловский― Вот смотрите. Еще раз. Я последний раз говорю на эту тему и не буду продолжат эту тему, потому что мы упорно хотим себя превратить в идиотов, бесконечно обсуждая и обсуждая, какие тайные намерения у Путина в стране, которая находится в тяжелейшем на самом деле состоянии.

А.Соломин― Безумно интересно, что нас ждет.

Г.Павловский― А вам неинтересно состояние страны, вам интересно обсуждать положения одного из клоунов? Это неинтересно. С моей точки зрения, проблема страны теперь в том, чтобы осознать, что у нее не будет государства, но она должна выжить, мы же не собираемся покончить собой. Мы должны выжить. И после 22 апреля Россия должна выжить.

Для этого надо описать как-то в споре, в полемике, в дебатах — мне плевать — реальную государственную повестку дня. Но у Путина этой повестки нет вообще, понимаете? Нет такой проблемы у Российской Федерации как Путин. Сегодня он просто как бы президент по остаточному принципу.

А.Соломин― Ни одна глобальная, серьезная проблема в стране сейчас не решается без участия Путина.

Г.Павловский― А вы глобально ставили какую-нибудь проблему, чтобы ее решать? Или вы говорите: «Путин, реши проблему». А он ее не решает. А почему он, собственно, должен вступать с вами в диалог? Ему незачем это делать. Поэтому пока общественное движение не выйдет со своей государственной повесткой дня для Российской Федерации, в которую, наверное, войдут какие-то пункты и кремлевской повестки, ничего страшного нет. И проблемы социального развития, безопасности, экономического роста, они ведь не имеют никакой партийной принадлежности. Пока ее опережает Кремль, вы будете бесконечно и бессмысленно спрашивать, какие у Путина планы. Он даже не виноват в этом, я думаю.

А.Соломин― Я думаю, что здесь интересна фигура самого Путина. Люди примериваются, что будет со страной, с Россией в ближайшие годы. И в определенный момент, когда все уже готовились к тому, что политологи называют транзитом или трансфером…

Г.Павловский― Так он идет. Вас не устраивает?

А.Соломин― А разве сегодняшние слова Путина, о ни не отменили уже это?

Г.Павловский: Сегодня Путин просто как бы президент по остаточному принципу

Г.Павловский― Да нет, ничего они не отменили. Наоборот, они ускоряют и ускоряют этот самый трансфер или транзит. Просто управляют им ужасным способом, без ясности, непрозрачно, не предлагая альтернатив. Разве НРЗБ это альтернатива между абсолютно властью президента, монарха и парламентской республикой. Это НРЗБ альтернативы. Нет такой альтернативы.

Путин там правительство помянул в своей речи? Я уже как-то не заметил. Оно у него как-то там растаяло. А между тем, вообще-то говоря, страной управляет правительство, а не президент и куча вот этих ребят на Охотном ряду.

Поэтому у нас другие проблемы просто. Пока мы не начинаем решать свои проблемы, мы будем и в 24-м году тогда будем решать проблемы психологии Владимира Владимировича Путина, дай бог ему здоровья, и в 34-м году.

А.Соломин― Вы не исключаете досрочных выборов президента?

Г.Павловский― Конечно, не исключаю. Это же произвол его. Он возможен прямо сейчас. Он может посмеяться и уйти. Но не похоже. Заметьте, как он рассказывал об этом пункте, об инициативе Терешковой. Здесь он явно путался, мямлил. Иногда ему было стыдно. Иногда он был неуверен. В этом пункте просто он и сейчас неуверен. Но это говорит о том, что у него нет плана на 24-й год. У него есть план другой: чтобы мы не вторглись в этот разрез, в эту щель, чтобы оппозиция не стала сегодня готовиться к выборам 24-го года в той или иной форме. Чтобы гражданское движение не перехватило эту повестку. Поэтому мы обсуждаем какие-то смешные вещи, каких-то смешных людей: Терешкова, Володин, Путин? Зачем это, вообще?

А.Соломин― Можно еще про одного человека, которого вы отнесете к категории смешных людей или не отнесете. Владислав Сурков, один из первых людей, близких к государственной машине, озвучил эту идею об обнулении сроков. Ведь сегодня она получила свое некое оформление в виде поправки. Он знал что-то или просто первый догадался?

Г.Павловский― Он мог быть одним из лоббистов этого. Направление, вообще говоря, для него, по его политическим взглядам реальным, несимулятивным взглядам совершенно естественно быть сторонником увековечивания президента во власти. Он всегда был таким.

Где-то до 8-го года у него были другие взгляды на этот счет. Но он сросся с этой мыслью. Он не видит другого варианта, поскольку он так же глубоко, как Путин презирает российский народ в качестве политических субъектов, граждан и избирателей.

А.Соломин― Мы сейчас сделаем короткий перерыв. Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» — политолог Глеб Павловский.

А.Соломин― Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Алексей Соломин. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», и телеканал RTVi и Яндекс. Эфир. «Особое мнение» с Глебом Павловским.

Глеб Олегович, мы тут в перерыве обсуждали вопрос от слушателя, который, упрекая меня, что я ничего не понимаю, но это нормально, говорит, что вы просто призываете людей выйти и возмутиться. Что тут непонятного? Вы сказали, что это немного не так.

Г.Павловский― Во-первых, я считаю, что последовательность обратная. Человек должен прежде, чем дергаться как идиот, сперва возмутиться, а потом, может быть, подумать, а может, и выйти еще. Если он не сформировал свое отношение, а просто не доволен, вообще не доволен, то он должен обратиться к оппозиции. Но сегодня обратиться к оппозиции все равно, что в Кремль. Не к кому обращаться. Нет субъекта, который может принять ваше обращение.

А.Соломин― Вот некоторые субъекты организуют, например, митинги протестные.

Г.Павловский― Ура, я хожу на них и чувствую себя дураком.

А.Соломин― Разве это не в традиции высказаться?

Г.Павловский― Нет. Это самоутешение, это вроде мастурбации своеобразной политической.

А.Соломин― Но в Кремле смотрят, сколько, чего…

Г.Павловский― О, да. И дальше?

А.Соломин― А если еще и возмущаться начнут.

Г.Павловский― И что дальше? Они возмущаются… Еще раз: моя позиция здесь не проста, а очень проста. В 2004–2005 году либеральная оппозиция сделала колоссальную глупость и на 15 лет выпала из процесса.

А.Соломин― Какого?

Г.Павловский: Сегодня обратиться к оппозиции все равно, что в Кремль. Не к кому обращаться

Г.Павловский― А именно она отказалась от парламентской деятельности и ушла на улицу протестовать. Обоснование было очень простое: Смотрите, в Киеве же люди вышли на улицу — и поменяли президента. Да, но у них было полпарламента уже к этому моменту. Такого не было у нас вообще, чтобы либералы имели полпарламента.

И второе: У них была мэрия Киева на их стороне. То есть да, добейтесь этого. А они что сделали? Они пошли на улицу возмущаться. Но у них не было, кем идти? Где пехота? У либералов не было пехоты. Это была мощнейшая, одна из самых больших и развитых в Европе политических инфраструктур парламентской и околопарламентской работы уровня польской, венгерской. А они ушли на улицу, где у них не было пехоты. И тут пришел прекрасный поэт Эдуард Лимонов, который сказал: «У меня есть пехота. Я дам вам ее».

А.Соломин― И партия у него, в общем, была в этот момент.

Г.Павловский― Партии у него не было, а пехота была, такая, что ой-ей-ей. Но простите, кода чужая пехота за вас борется, то все кончается плохо. Они потеряли инфраструктуру. Их кадры разбежались. И теперь вы их найдете в каждом месте системы власти. Крашенинникова вспомните, кем он был. И кадры потеряли. Потому что кадры же не пойдут на улицу, они же не идиоты. А после этого оказалось, что на улице-то им делать нечего. А с улицы в парламент ты не попадешь.

А.Соломин― Но разве арестом Ходорковского власть не дала понять, что парламентская борьба, в общем, тоже бессмысленна.

Г.Павловский― Это чепуха. В это время парламентская борьба кипела вовсю. Фракции оппозиции были во всех региональных парламентах. И тогда еще, между прочим, в государственной думе. Либералы просто потеряли… Один раз проиграли выборы в 2003 году, и решили, что не будем заморачиваться, мы будем протестовать. Вот они протестуют.

А сейчас выяснилось, что они, оказывается, и про Конституцию забыли. Сейчас вспомнили, конечно. Сейчас им напомнили, что существует Конституция. Но Навальный ведь справедливо говорит: «Ребята, какая Конституция? Вы чего? Омерзительный документ, как он сказал.

А.Соломин― Вы с ним согласны?

Г.Павловский― Нет, я абсолютно с ним не согласен по политической причине. Потому что эта Конституция понадобится этой стране в переходный период, потому что нам нужна будет какая-то основа для возвращения к нормальной жизни. Ведь главная задача России — вернуться к нормальной жизни, а не к демократии. К демократии потом, следующим ходом.

А.Соломин― Ваш упрек, он все-таки в чей адрес?

Г.Павловский― Это не упрек, это просто историческая констатация.

А.Соломин― Но это выглядит как упрек либералам.

Г.Павловский― Нет, ну всё, они выбрали свою судьбу. И после этого они представляют собой эстетический и моральный объект, но не политический субъект. Нет такого политического субъекта в России — либералы.

А.Соломин― Мне казалось, что Владимир Путин — автор вот этой концепции после 2004 года, когда у реальной оппозиции просто нет возможности бороться ни за что.

Г.Павловский― Она была. Вы маленький, вам можно не помнить, но она была, она сохранялась, пока все силы лидеры тогдашней оппозиции не перебросили на уличную борьбу. Но нет ни единого способа с улицы взять парламент. Только есть большевистский способ, но, простите, у вас нет ни Ленина, ни Троцкого.

А.Соломин― Был еще вопрос о том, связаны ли сейчас экстренные все поправки — это же достаточно быстрая ведь работа, правда? За один день — с общей ситуацией: с тем, что упали рынки, с тем, что подорожал доллар, упала нефть, и у нас очень мутные перспективы, ЦБ, конечно, борется, но люди, тем не менее, обеспокоены. Ускорение этого процесса связано с этим?

Г.Павловский― Нет, ускорения-то, собственно, никакого нет. Эти два месяца идут в очень быстром режиме, слишком быстром для хорошего качества транзита. Но никак за сутки он не ускорился.

Ведь в чем беда? Допустим, Путин бы действительно хотел остаться, решал бы он задачу, как и кем остаться в 24-м году — это политическая задача, она может вам не нравиться, но она политическая задача. Надо было бы в это включать Государственную думу и досрочные, может быть, выборы Государственной думы, это надо обсуждать открыто, а не в таком пародийном виде, как это делает Жириновский, например, или какие-то клоуны в Телеграм-каналах. Но это не делается. Ведь это халтурная работа, просто халтурная политическая работа. Она кончится, конечно, плохо. Чудес ведь не бывает.

А.Соломин― Какой сценарий? Как она закончится? Что такое плохо?

Г.Павловский― А плохом может быть разное плохо. Мы же проходили… Я лично проходил два или три «плохо» в свою не короткую, но не самую длинную жизнь. Но, я думаю, что, скорей всего система уже надрывается, но надорвется она, скорей всего, во внешнеполитических эксцессах, которые очень понравились Путину после 14-го года. И ему просто, действительно, нравится. Это видно, когда человеку нравится что-то делать: влезать в какие-то ливийские, центральноафриканские и другие дела. Раньше он совершенно этим не занимался, ему не было это интересно.

А.Соломин― Какие здесь угрозы?

Г.Павловский― Просто однажды будут Фолькленды, однажды всё кончится Фольклендами, и, соответственно, система схлопнется, совершив неразрешенную операцию. Я этого совершенно не хочу, потому что когда она схлопнется, мы обнаружим, что у нас нет ни процедур, ни регламента, ни управленческого аппарата второго дня, который может взять на себя страну.

Вот же в чем беда, а не в выдумках какой-то революции. Откуда, вообще, у Путина засела эта революция? Видимо, с гэдээровских времен. А там вся эта революция сделана 20 людьми.

А.Соломин― Опять же вернемся в 2004 год. И каждый раз Путин говорит об укреплении, каждый раз маячит «оранжевая революция», это популярная история…

Г.Павловский― И что?

А.Соломин― Сейчас символ появился новый — Владимир Ленин. Стали больше обсуждать, стал сам Путин больше обсуждать.

Г.Павловский― Да, теперь поэтому 22 апреля должна идти голосовать.

А.Соломин― Да, символизм.

Г.Павловский: Главная задача России — вернуться к нормальной жизни, а не к демократии

Г.Павловский― Символизм замечательный. Я думаю, что у Путина нет хорошего чтения по истории. Он читает плохие книги. Он читает, видимо, плохие книги и к тому же ему их растолковывают еще хуже, я думаю. И по русской истории и по церковной истории и так далее. Это достаточно заметно. Кстати, нельзя упускать важный момент, что РПЦ сделала доброе дело, пролоббировав снятие поправки о детях.

А.Соломин― Изменение ее.

Г.Павловский― Изменение, при котором она уже не означает, в общем, ничего. То есть вредоносность ее в этом случае…

А.Соломин― Ваше мнение тоже интересно, в чем была ее вредоносность?

Г.Павловский― Вредоносность была в том, что поправка, что «дети — это достояние государства», то есть в скрытом виде государственная собственность, скажем прямо — рабы. Она бы стала такой микроконституцией, резкой закладкой внутри Конституции, на основании которой дальше аппарат бы мог принимать неограниченное количество опаснейших в отношении семей, в отношении детей, семейных, несемейных и так далее. То есть всё время вы бы имели перед собой кирпич этой поправки. Это очень опасно. Это просто дырка, через которую государство влезает в семью. Слава богу, Российская Федерация в отличие от Советского Союза не претендовала ни разу, чтобы влезть, стать внутрисемейной силой.

А.Соломин― А другие закладки в Конституции остались подобного рода?

Г.Павловский― Да, там огромное количество их. Собственно говоря, к сожалению, они почти все остались. И про этого бесплотного бога, которого непонятным ветром занесло в Конституцию, который вообще непонятно чей, передан предками. Предки передали богп и ушли. И тому подобные вещи. Их там много.

Общий их смысл таков, их два. Первое: Приходите на голосование 22 апреля, мы будем голосовать за ваши традиционные ценности. Человек может сдуру это сделать.

Второе: Конституция перестает существовать как юридический государственно-правовой документ, документ — твой как бы паспорт, как основа конституционного патриотизма. Невозможно быть патриотом в соответствии с этой Конституцией.

А.Соломин― Политолог Глеб Павловский в эфире радио «Эхо Москвы», телеканала RTVi, YouTube-канал «Эхо Москвы», Яндекс Эфира. Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами, всего доброго!