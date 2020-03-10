А. Нарышкин― Добрый день. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVi. Программа «Особое мнение». Наш гость сегодня – политолог Сергей Марков. Я вас приветствую.

С. Марков― Здравствуйте.

А. Нарышкин― Что вы вынесли для себя ценного и важного из сегодняшних заявлений президента. В ГД.

С. Марков― Самое главное я вынес, что с большой вероятностью Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пост президента опять в 24-м году.

А. Нарышкин― Опять – ключевое.

С. Марков― Конечно.

А. Нарышкин― Сергей, ну сколько можно?

С. Марков― Это фактически будет его шестой срок. Если называть вещи своими именами.

А. Нарышкин― Это нормально?

С.Марков: Воспринимайте Владимира Путина как русского де Голля. Вам сразу все станет понятно

С. Марков― Нет, это не нормально. Это совершенно не нормально. Абсолютно не нормально.

А. Нарышкин― Вы сейчас троллите меня.

С. Марков― Нет, нормально если президент шесть сроков. Нет. По норме президент должен работать два срока, уступить место…

А. Нарышкин― Он же сам говорит про сменяемость. И где?

С. Марков― И так будет обязательно и так было бы, если бы в России не было до этого катастрофы 90-х годов, для выхода из которой нужен был Владимир Путин. Национальный лидер. Как в свое время по Франции нужен был де Голль. Просто воспринимайте Владимира Путина как русского де Голля. Вам сразу все станет понятно.

А. Нарышкин― Или Сталин.

С. Марков― Нет, не Сталин. Путин — либеральный очень человек. То же самое я много раз говорил, президенты должны сменяться через два срока. А главнокомандующий во время гибридной войны против России меняться не должен, такова воля народа. Такова логика истории. Поэтому если Запад продолжит свою гибридную войну на уничтожение России, которую он ведет, начиная с 13-го года, и частью которого является…

А. Нарышкин― Подождите.

С. Марков― Тогда народ России, чтобы Путин остался у власти.

А. Нарышкин― То есть Владимир Путин назло Западу продолжает оставаться…

С. Марков― Не назло Западу. Когда главнокомандующий ведет армию против врага, он же не назло делает им. Просто его задача – защищать страну. От вражеской агрессии.

А. Нарышкин― А где агрессоры?

С. Марков― Запад сегодня находится как Наполеон, как Гитлер.

А. Нарышкин― Столько всего наговорили. Кто Наполеон сейчас, кто Гитлер?

С. Марков― У них такое, мир новый, у них сейчас нет одного Наполеона.

А. Нарышкин― Гибридный Гитлер.

С. Марков― Гибридный Гитлер это можно назвать коалицию спецслужб США, Великобритании и подчиненным им других спецслужб. А также олигархические группировки, которые хотят…

А. Нарышкин― И они все против России.

С. Марков― Ну такая коалиция сформировалась. У меня есть большая статья, по-моему, на сайте РСМД вышла, кто входит в коалицию вот эту антироссийскую и какие планы, стратегии в отношении России. Если это гибридная война будет продолжена, то народ России требует, чтобы главнокомандующий не уходил с этого поста. Мы можем сказать, что нужно, чтобы Владимир Путин ушел от власти.

А. Нарышкин― Давайте. Это интересно.

С. Марков― Снятие всех санкций с России. Экономических. Снятие с России всех политических санкций. Прекращение информационной войны против России. Четвертое – немедленная ликвидация русофобской хунты на Украине. Суд над всеми теми, кто ее сформировал, создал – это суд должен быть над людьми типа Турчинов, Аваков. Всех прочих. Кроме того, суд должен быть над теми офицерами иностранных спецслужб, которые совершили этот государственный перевод в 14-м году. Русский язык должен стать вторым государственным в Украине.

С.Марков: Путин — либеральный очень человек

А. Нарышкин― И нефть по 100.

С. Марков― Нет, это необязательно.

А. Нарышкин― Классно же будет.

С. Марков― Мое мнение: это необязательно. Это другие экономические вещи. Но ликвидация русофобской хунты, возвращение народу Украины его права быть в дружбе с Россией – это обязательно.

А. Нарышкин― Сергей, сейчас поговорим отдельно. Просто справочно. Из энного количества вопросов вам на сайте каждый второй про то, как вы называете украинское правительство. Хунта.

С. Марков― Ну хунта.

А. Нарышкин― У вас была хунта Порошенко. У вас хунта при Зеленским. Вас это не красит этот лексикон. Зачем? Владимир Путин жмет руки тем, кого вы называете хунтой.

С. Марков― Все 6 лет это работа Владимира Путина — жать руки даже дьяволу. Если для этого нужно сохранить жизни наших людей. Это его работа. А моя работа – называть вещи своими именами. Да, нет чудовищной бойни между Украиной и Россией, которая была задумана. Ее нет.

А. Нарышкин― Сколько человек погибло за пять лет войны.

С. Марков― Много. Но погибло с моей точки зрения, как я так понимаю, были утечки, что немецкие спецслужбы, канцлеру Меркель дали информацию о том, что в Украине погибло за время конфликта 60 тысяч человек. Это значительно больше, чем то, что дает ООН. Я больше верю утечкам…

А. Нарышкин― А у вас утечки напрямую из немецкого правительства.

С. Марков― Нет, они опубликованы были. Я скорее доверяю.

А. Нарышкин― Погибло бы больше, если бы не Путин.

С. Марков― Если была бы война, наша задача — вернуть свободу Украине. Без войны. Без большой серьезной войны. Кстати сказать, когда Путин в 24-м году…

А. Нарышкин― А он точно пойдет? Просто из его заявления это не следует.

С. Марков― Я же объясняю. Давайте обратимся к руководителю ЦРУ, Mi6 британские спецслужбы.

А. Нарышкин― Пожалуйста, они слушают наши эфиры всегда.

С. Марков― Им доложат, я думаю. Уважаемые друзья, если вы продолжите эту гибридную войну против России, Путин останется в 24-м году и после 24-го года у власти. Вы своими руками создаете ситуацию, которая требует, заставляет народ России оставить Владимира Путина как часового. Часовых не меняют, если есть серьезная угроза. Если перед Россией стоит задача модернизация экономики, тогда в 24-м году придет человек…

А. Нарышкин― Не-не.

С. Марков― …нового поколения.

А. Нарышкин― Можете называть Путина часовым, главнокомандующим… Это узурпация власти называется.

С. Марков― Народ так…

А. Нарышкин― Ты не можешь расстаться с властью. Есть правила, прописанные в Конституции. Ты не можешь отпустить власть – значит, ты зависим.

С.Марков: У нас гибридная война против России. Которую ведут западные спецслужбы

С. Марков― Еще раз повторяю, во время войны законы работают особо, вводится чрезвычайное положение.

А. Нарышкин― А у нас война?

С. Марков― У нас гибридная война против России. Которую ведут западные спецслужбы.

А. Нарышкин― А где написано, что если гибридная война, то мы должны оставлять президента…

С. Марков― Да не написано это.

А. Нарышкин― А чего же не внесли. Поправки такие.

С. Марков― Но есть другая вещь. Воля народа, которая совершенно очевидна. Я еще раз повторяю, меня некоторые называют народным политологом. Это отчасти верно. Потому что я стараюсь как-то чувствовать народ. Так вот, я сколько могу видеть, люди достаточно простые. Если есть угроза России, то лучше иметь во главе России такого человека как Путин. Который настоящий офицер. А вот если угрозы России нет, если Россия просто необходима модернизация, цифровые технологии, вот все это то, что в обычной мирной жизни. Тогда России возможно нужно смену поколений политиков, человека, которого мы сейчас может быть…

А. Нарышкин― А люди взрослые, избиратели российские сами будут выбирать.

С. Марков― Да, и они изберут. Путин абсолютно честен, он говорит, что мы сейчас будем вносить поправки в Конституцию. Вот вы имейте в виду, пожалуйста, уважаемые друзья, вот эти поправки в Конституцию, в том числе подразумевают, что я, по-видимому, Владимир Путин смогу идти на президентские выборы опять в 24-м году. Вот вы, граждане России, поддерживаете эти изменения Конституции. С учетом такой возможности. И увидите, что абсолютное большинство придет на избирательные участки и абсолютное большинство поддержит такие изменения в Конституцию. Это абсолютно честно.

А. Нарышкин― Нас с вами водят за нос, потому что он прикрывается Конституционным судом. Он что говорит, например…

С. Марков― Нет, он никого не водит за нос. Он как раз достаточно честен. Он прав абсолютно, я, кстати, до этого еще говорил, что Конституционный суд должен проинтерпретировать эту возможность. Если нет…

А. Нарышкин― А сейчас вспоминают, что накануне ельцинского, по-моему, вторых выборов было прекрасно Конституционным судом проинтерпретировано, что не надо никаких третьих сроков и так далее. Зачем же.

С. Марков― Еще раз повторяю, речь идет об обнулении. Мы пока не знаем решения Конституционного суда. Я как политолог предполагаю…

А. Нарышкин― А вы не знаете, какое решение путинского Конституционного суда?

С. Марков― Я не знаю. Я предполагаю, что это решение будет в пользу того, что Путин сможет принять участие, что это будет обнуление срока. Я так предполагаю. Потому что судьи Конституционного суда на высшем уровне это не чистые юристы, они еще юристы и политики. То же самое как бизнесмены, бизнесмен, который киоск какой-нибудь делает маленький магазинчик. Он бизнесмен. А бизнесмен, у которого миллиарды, все же понимают, что и бизнесмен и политик. То же самое судьи Конституционного суда. Такая же логика. Одновременно они и политики, политическую позицию занимают. А политик занимает ту позицию, которое от него требует большинство нации. А народ у него такая развилка. Если гибридная — то пускай Путин. Если нет гибридной войны — то давайте обнуление.

А. Нарышкин― А почему за народ думаете, что он именно в таких…

С. Марков― Я интерпретирую так народ. Я смотрю, что говорят люди, смотрю результаты опросов.

А. Нарышкин― Весь народ вы можете российский интерпретировать. Это классно.

С. Марков― Большинство. Я имею в виду большинство. Демократия – тогда, когда власть принимает решение в интересах большинства в соответствии с волей большинства.

А. Нарышкин― А она принимает в интересах большинства?

С. Марков― Ну конечно. Поэтому ее ненавидит меньшинство.

С.Марков: Если есть угроза России, то лучше иметь во главе России такого человека как Путин

А. Нарышкин― Для оппозиции какая роль уготована, если мы говорим про 24-й год. Там кого-то подпустят из тех людей, которые могли бы теоретически по своим возможностям претендовать…

С. Марков― У нас есть разного типа оппозиция. Есть квазиоппозиция. Это «Справедливая Россия», ЛДПР Жириновского.

А. Нарышкин― Хорошо, что вы это понимаете.

С. Марков― Своеобразная. Они на словах против, а на деле голосуют практически всегда по рекомендации. У нас есть настоящая реальная оппозиция. Это КПРФ, кстати…

А. Нарышкин― А они настоящая оппозиция?

С. Марков― Реальная настоящая оппозиция. Реально, кто против экономического курса. Но она российская оппозиция, поскольку она поддерживает в целом геополитический курс, Россию и так далее. Есть оппозиция маргинальная. «Зеленые» – достаточно маргинальная партия. Мне жаль, я бы хотел, чтобы у нас «зеленые» играли большую роль.

А. Нарышкин― Мне интересно, вы до Навального доберетесь. Он у вас даже после «зеленой» оппозиции.

С. Марков― Конечно. И у нас есть прозападная. Я их называю радикальная антипутинская прозападная оппозиция.

А. Нарышкин― Захунтовская. За хунту же тоже.

С. Марков― По моим данным Навальный очень не хотел поддерживать вот эту киевскую хунту. Он вообще немножко играет, заигрывает с русскими национализмом.

А. Нарышкин― Нет, не знаю. Для меня это откровение. Вам виднее.

С. Марков― Навальный очень хотел поддержать воссоединение Крыма с Россией. Но Навальный не обладает свободой воли. Он подчинен.

А. Нарышкин― Ми-6, Ми-5.

С. Марков― У него есть кураторы. Я даже не знаю точно, кто его ЦРУ или разведывательное управление Министерства обороны.

А. Нарышкин― Но точно он несамостоятельный.

С. Марков― Точно несамостоятельный. А логика очень простая. Назовите мне хоть один вопрос, ключевой политический вопрос, не какая цена должна быть спичек, ключевой политический вопрос, по которому позиция Навального расходится с политической позицией руководства спецслужб США. Один вопрос назовите.

А. Нарышкин― Я запутался.

С. Марков― Вы, Алексей, назовите мне хоть один вопрос.

А. Нарышкин― Не кричите на меня.

С. Марков― Принципиальный политический вопрос, по которому позиция Навального расходится с позицией глубинного государства США с руководством спецслужб США. Хоть один есть за 6 лет его политической деятельности. Он активен. Хоть один назовете. Который отличается. Хоть чем-нибудь отличается политическая позиция Навального от позиции США.

А. Нарышкин― Мне кажется, Навальный в большей степени говорит…

С. Марков― Я не про это.

А. Нарышкин― Вы мне вопрос задаете, давайте я вам отвечу. Навальный Алексей Анатольевич в большей степени говорит о нашей внутренней российской политике, о наших внутренних делах. Каково мнение американских…

С. Марков― Не занимайтесь демагогией. Назовите хоть один вопрос…

А. Нарышкин― Я занимаюсь демагогией?

С. Марков― Конечно. Назовите хоть один вопрос, по которому позиция Навального отличается от позиции глубинного государства США. Нет такого.

А. Нарышкин― Сами ответили. Сами задали вопрос, сами ответили.

С. Марков― Вы же не смогли назвать.

А. Нарышкин― У нас в прямом эфире Сергей Марков доказал, что Навальный агент…

С. Марков― Давайте слушателей спросим.

А. Нарышкин― У нас просто в этом конкретном эфире не предусмотрен…

С. Марков― Пускай они сами подумают и назовут хоть один политический вопрос, по которому позиция Навального отличается от позиции глубинного государства США. Я честно поменяю свое мнение, если вы что-то назовете. Но пока таких позиций я не вижу. Поэтому такая радикальная антипутинская прозападная оппозиция, которая скорее является антироссийской…

А. Нарышкин― И они не про людей, не про свободу.

С. Марков― …Геополитические…

А. Нарышкин― Не про сменяемость власти.

С. Марков― Много раз говорили, сами знаете.

А. Нарышкин― У меня память короткая.

С. Марков― Вы сами знаете слово, которое я вам сейчас скажу. Хунта.

А. Нарышкин― О, Господи.

С.Марков: Навальный очень хотел поддержать воссоединение Крыма с Россией

С. Марков― Самый простой пример, проверить, насколько либеральные демократические взгляды того или иного человека – это чтобы он обратился к киевской хунте. Вот если он осуждает это чудовищное подавление демократии, которое происходит в братской стране, где живут…

А. Нарышкин― Подавление демократии. Там выборы честные проходят.

С. Марков― Никаких честных выборов.

А. Нарышкин― Там политическая конкуренция. Вы следили за выборами президентскими в прошлом году.

С. Марков― Я следил.

А. Нарышкин― Со вторым туром.

С. Марков― Я вам скажу честно, ни одни выборы не могут считаться честными в Украине, если в них не принимает участие бывший президент Янукович и бывший премьер-министр Азаров. С моей точки зрения Януковичу не простят, а Азаров выиграл бы выборы и стал бы президентом Украины, поскольку он был премьером в самые процветающие годы Украины. Но им не разрешено участвовать в этих выборах. К тому же выборы, избирательные кампании проходят в условиях чудовищного террора против несогласных.

А. Нарышкин― Янукович может приехать в Киев, ответить на вопросы следователей. И, наверное, участвовать в выборах.

С. Марков― Он не может.

А. Нарышкин― Главное, что у нас все, кто хочет участвовать в выборах…

С. Марков― Я не про это.

А. Нарышкин― Конечно, вы не про это, потому что интереснее Украину пинать и украинскую хунту, чем про Россию говорить.

С. Марков― Я не пинаю Украину, Украина братская страна, которая имеет право полное воссоединиться с Россией.

А. Нарышкин― Так хунта или братская страна?

С. Марков― Украина — братская страна, в которой установлен террор со стороны русофобской хунты. Точная политическая формулировка. Если бы кто-то не осудил антидемократическую, антилиберальную практику этого русофобского репрессивного режима, его все слова о демократии и свободе превращаются в дым. Вранье. Вот если свобода и демократия – сначала иди и осуди киевскую хунту. Не осуждаешь — ты лжешь.

А. Нарышкин― А вы Путина поддерживаете курс внешнеполитический. Мне кажется, называя украинское руководство хунтой, вы бежите далеко вперед перед Путиным. Зачем? Путин не употребляет такие термины. Путин – человек, который готов договариваться.

С. Марков― Я же вам сказал. Задача Путина – использовать дипломатические моменты, для того чтобы стараться ситуацию в Украине подвинуть к мирным (неразборчиво) террористического режима.

А. Нарышкин― А поскольку у вас полномочий нет, вы можете себе позволить…

С. Марков― Я могу называть вещи, как они есть на самом деле. И поверьте мне, я думаю Путин, он мне не говорил, но я уверен, что про себя он называет ее хунтой.

А. Нарышкин― Вечером, когда один остается в комнате. А для чего вообще вся история была с поправками в Конституцию. Сегодня мы Путина услышали в ГД. Это то, ради чего это затевалось?

С. Марков― С моей точки зрения здесь прошел поворот. Это сложные нюансы. Точного ответа нет ни у кого. Как есть говорю.

А. Нарышкин― Вы же аналитик.

С. Марков― Да. Мое мнение, что это была некая трансформация политического режима от единоличного правления к некому коллективному президенту. Предполагалось, что Государственный совет таким коллективным президентом. Куда будет входить и президент, и другие высшие государственные руководители. Они будут совместно принимать решения. И потом совместно реализовывать. А поправки в Конституцию, они сделали различные центры власти в России зависимыми друг от друга. Посмотрите на поправки в Конституцию именно с этой точки зрения. Они все стали больше зависеть друг от друга. И в этом смысле коллективное единство становилось сильнее. В этом была логика. Переход от единоличного президентства к коллективному президенту. Так что президент предполагал, что будет сильнее любого другого политического деятеля. Но все другие политические деятели, объединенные в Госсовет, будут сильнее, чем отдельно взятый президент. Это была некая гарантия того, что не будет крутого поворота политики. Мне кажется, такая логика была.

А. Нарышкин― То есть Путин сейчас, по-моему, не так все.

С. Марков― А сейчас не так. А сейчас произошел поворот.

А. Нарышкин― А как за два месяца, это же Конституция. Не просто бумажка. Как можно так все сверху на голову поставить.

С. Марков― С моей точки зрения причина заключается в том, что Путин почувствовал, что шторм надвигается на Россию.

А. Нарышкин― Шторм. Оттуда?

С. Марков― И коронавирус — огромная пандемия, которая может резко изменить нашу жизнь всего человечества. Очень резко. Кроме того, эти нефтяные штормит у нас, коллеги говорят, что каждый день из бюджета России будет уходить более 100 миллионов долларов. Вице-президент Лукойла так сказал. Ну может быть. Очень серьезный экономический ущерб.

А. Нарышкин― Это не без участия Путина, между прочим. И Игоря Ивановича Сечина, как пишут.

С. Марков― Да. Хотите, могу объяснить логику. Но сейчас про другое. Путин и Сечин и большая часть политического руководства России бывшие разведчики. А у бывших разведчиков свой менталитет. Почитайте прекрасные книжки – «Повседневная жизнь советского разведчика». Есть такая серия.

А. Нарышкин― Чтобы лучше понимать Путина?

С. Марков― Ну конечно, да. Там прекрасно все это расписано. Так вот, если ученый, вот как я, он, прежде всего, пытается найти некие объективные, не зависящие от воли других людей какие-то тенденции и так далее. И их выделить. Такова наша функция в обществе. Но разведчик пытается прежде всего найти заговор какой-то. Это его работа.

А. Нарышкин― Это паранойя.

С.Марков: Украина — братская страна, в которой установлен террор со стороны русофобской хунты

С. Марков― Нет.

А. Нарышкин― Ну как нет.

С. Марков― Паранойей можно назвать и человека, у которого… тенденции. Радикализация этой позиции она носит параноидальные какие-то вещи. Но сама по себе идея заговора, вы же знаете, спецслужбы есть у всех государств и частных лиц, они все работают на протяжении тысячелетий. И достаточно эффективно работают.

А. Нарышкин― Не надо про всех говорить. Говорите про нашу страну замечательную. Когда вам выгодно – вы ссылаетесь на зарубежный опыт. Когда невыгодно…

С. Марков― Нельзя обвинять нас в том, что делает все человечество на протяжении…

А. Нарышкин― А особенный путь российский – где это все.

С. Марков― Нет никакого особенного исторического пути. Есть примерно обычный.

А. Нарышкин― Путин бы с вами поспорил.

С. Марков― Может быть. Так вот, разведчики они видят заговоры.

А. Нарышкин― Даже там, где его нет.

С. Марков― …рынка нефти, ну у них менталитет такой. Если там точно доказано, что заговора нет, то смею вас заверить, Владимир Путин как рациональный, спокойно мыслящий человек точно воспримет, что заговора нет. Но первая гипотеза у людей с опытом разведчиков заключается в том, что все-таки чей-то заговор. Я думаю, что обрушение на рынке…

А. Нарышкин― То есть Владимир Путин трезвость мышления не утратил. За 20 лет.

С. Марков― Я вам скажу честно.

А. Нарышкин― Глаз не замылился.

С. Марков― Мне приходилось участвовать во встречах с Путиным на протяжении 2-4 часов.

А. Нарышкин― Ваши лучшие встречи.

С. Марков― Я просто восхищен всегда был, насколько Путин просто умный.

А. Нарышкин― А это чувствуется, что вы восхищены Путиным.

С. Марков― Да, наверное. Реально. Я с ним спорил, и он со мной спорил. По ряду вещей. Но ты понимаешь, что у него свои основания для логики. Не пустой спор, как часто бывает. Я с другими многими государственными деятелями общался, все по-разному, но Путин без сомнения, очень, ребята, поверьте, очень и очень умный человек.

А. Нарышкин― Чего вы его хвалите. Вы в ГД хотите, вы судьей хотите стать?

С. Марков― Нет. Его много кто хвалит.

А. Нарышкин― В политику хотите вернуться.

С. Марков― Да нет. Он не любит тех, кто хвалит.

А. Нарышкин― Точно?

С. Марков― Ну конечно. Путин любит людей с чувством юмора хорошим.

А. Нарышкин― Вот, друзья. Инструкция от Сергея Маркова.

С. Марков― И способных отстаивать свою точку зрения и сказать что-то против его позиции.

А. Нарышкин― Перерыв сейчас сделаем. Обдумайте эту информацию. У нас в гостях сегодня политолог Сергей Марков.

НОВОСТИ

А. Нарышкин― Продолжается наш эфир. Про самолет МН17 начался суд в Голландии. А чего бы России ни извиниться?

С. Марков― А чего России извиняться?

А. Нарышкин― Вы всерьез спрашиваете?

С. Марков― Я думаю, что МН17 был сбит в результате заговора службы безопасности Украины. Цель – понятно.

А. Нарышкин― Сергей, это не смешно.

С. Марков― Секундочку. Это совсем не смешно. Это мы говорим об убийстве 300 человек. И я сейчас факты вам скажу, которые подтверждают эту версию. Заговор службы безопасности Украины с целью объявить ДНР и ЛНР террористическими организациями, Россию – поддерживающую международный терроризм. И за счет этого добиться массированной поддержки…

А. Нарышкин― Есть огромная группа следователей, которые это дело вели почти 6 лет. Но все это хрень собачья, потому что Сергей Марков…

С. Марков― Это не хрень собачья. Эти следователи вели фальсификацию, именно поэтому им понадобилось так много лет, между прочим. Потому что совершенно очевидный факт, что служба безопасности Украины это сделала. Сейчас я скажу факты, которые меня убеждают в этом. Они фальсифицируют данные. Цель тоже понятна – объявить российские государственные структуры преступными. Путина – поддерживающего международный терроризм. Это является частью гибридной войны на уничтожение. Именно поэтому, чем больше мы видим, что спецслужбы Нидерландов, Великобритании, США, Австралии фальсифицируют это дело, требуют фальсифицированного суда.

А. Нарышкин― Великобритания рядом не стояла.

С. Марков― Стоит, стоит.

А. Нарышкин― Она к следствию не имеет никакого отношения.

С. Марков― Это они занимаются одним делом. Участвуют они тоже в фальсификации. У них там много… Несколько разделений обязанностей, но они тоже участвуют.

А. Нарышкин― Это из чего следует, что они там участвуют?

С. Марков― Единая команда.

А. Нарышкин― Есть следственная группа, где Голландия, Австралия…

С. Марков― Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии – это, по сути, единый большой организм. Они работают вместе. Есть такой термин – «пять глаз».

А. Нарышкин― Они в НАТО входят.

С. Марков― Они являются ядром.

А. Нарышкин― Пять глаз.

С. Марков― Это специальный договор между спецслужбами…

А. Нарышкин― Пять стран – пять глаз. Все одноглазые.

С. Марков― Там еще экзотическая Новая Зеландия входит. Нидерланды входят практически тоже.

А. Нарышкин― Значит, у кого-то три глаза.

С. Марков― Теперь факты, которые мне лично подтверждают, что они это сделали. Во-первых, мотив. У них был совершенно очевиден мотив сбивать этот Боинг.

А. Нарышкин― У украинцев или у всех?

С. Марков― Не украинцев, а у террористической организации службы безопасности Украины. Террористический акт, Россию обвинить в этой поддержке. Второе. Вы наверное знаете, что мы опубликовали, нашли номер ракеты, дали все данные. Совершенно очевидно, что эта ракета не приехала с территории России, как они говорили, что она была на складах во Львове в распоряжении высших вооруженных сил Украины. Вот прямо все это дали, показали эти документы. Это все отброшено в сторону. Третий факт. Очевидная версия, что это службы безопасности Украины, она игнорируется следственной службой, более того, эти потенциальные преступники допущены на всех этапах к этому фейковому… К этому расследованию. Если вы убийц допускаете к расследованию, не надо предполагать, что вы сможете их найти.

А. Нарышкин― Каких убийц?

С. Марков― Служба безопасности Украины.

А. Нарышкин― Это ваша версия.

С. Марков― Да, но если они допущены, это же очевидные вещи. Нормальный следователь рассматривает все версии.

А. Нарышкин― А кто должен следователей пустить. Кто должен определять…

С. Марков― Международная следственная группа. Я так думаю, должна расследовать не одну версию. А все. Так ведь? Ну правильно? Алексей. Все версии.

А. Нарышкин― Она принесла в суд единственную версию.

С. Марков― А с самого начала должна расследовать все версии.

А. Нарышкин― Так она расследовала все версии.

С. Марков― Извините меня, она не расследовала.

А. Нарышкин― Если вас не устраивает окончательный вердикт, не значит, что они не расследовали.

С. Марков― Нет, вы не поняли. Алексей, вы взрослый человек. Извините, у вас образование, наверное, высшее есть. Чего вы ведете как этот самый подросток 14-летний. Значит, следователи должны расследовать все версии. Если бы они расследовали версию, включало бы, что это служба безопасности Украины. Тогда бы службу безопасности Украины не допустили бы к следствию. Не может подозреваемый в убийстве быть частью следственной группы.

А. Нарышкин― Еще надо было версию про НЛО расследовать и про марсианский треножник.

С. Марков― НЛО не включили.

А. Нарышкин― Там пробегал где-то…

С.Марков: Путин почувствовал, что шторм надвигается на Россию

С. Марков― Алексей, это называется демагогия.

А. Нарышкин― Я демагог? Серьезно.

С. Марков― Мы говорим о реальных версиях. Эта версия не была включена, она не расследовалась, значит уже это нечестно. Еще один момент. У американских спецслужб есть точно все данные этих космических съемок. А где они?

А. Нарышкин― Об этом следователи говорят.

С. Марков― Нет. Пять лет…

А. Нарышкин― Прокуратура об этом говорит.

С. Марков― Ну покажите.

А. Нарышкин― Они восстановили путь…

С. Марков― Нет, не надо фейков.

А. Нарышкин― Какой фейк?

С. Марков― Я видел фейки, вот это ракета с России, а там показывают фото города, под которым (неразборчиво) находится. Мы сейчас не про это. Есть космическая съемка, которая ведется постоянно над тем районом. Американская, как называется…

А. Нарышкин― НАСА.

С. Марков― Нет. Национальное агентство…

А. Нарышкин― АНБ.

С. Марков― У них есть данные этой съемки. Ну покажите.

А. Нарышкин― Да вы не поверите все равно. Чего вам показывать, там же хунта на Украине. Вам одно покажут, вы скажете, что это все фальсификация.

С. Марков― Алексей, вы не поняли. Космические съемки очень трудно фальсифицировать вообще.

А. Нарышкин― И вы им поверите. Давайте сформулируем задание для АНБ и для международной следственной группы. Покажите Сергею Маркову…

С. Марков― Опубликовать комические съемки, на которых можно было проверить на валидность. У них же есть некие данные, привязки у них. Которые позволяют проверить. Эти данные не опубликованы.

А. Нарышкин― Шанс убедить Сергея Маркова есть.

С. Марков― Теперь я вам скажу для меня, что является, честно говоря, самым главным доказательством. Я эту новость узнал, когда был в Италии, прекрасном горном озере. Мы с немцами проводили там конференцию. И смотрю эту ужасную новость, и через час после этой новости появляется прослушка казаков пророссийских, чернухинских так называемых. Которые сбили самолет гражданский. И вот они радуются, как они сбили. Помните, была опубликована. Посмотрите.

А. Нарышкин― На итальянских озерах по-другому информация распространяется.

С. Марков― Это опубликовано было. Сразу массированная информационная атака. Объединение пророссийских сил. И так далее. А вы знаете, что вот эту пленку сейчас Совет Безопасности Нидерландов ее не использует. А почему? Я скажу, почему. Потому что оказалось, что пленка, опубликованная через час, оказалась фальсифицированной склейкой. Невозможно за 20-30 минут сделать эту фальсифицированную склейку. Поэтому служба безопасности Украины, это означает, вывалила в информационное пространство эту фальсифицированную запись разговора чернухинских казаков, которая была подготовлена до сбитого Боинга. То есть СБУ знала, что будет сбит Боинг, и приготовила эту фальсифицированную пленку. А потом они ее выкинули из этих данных, когда была доказана ее фальсификация.

А. Нарышкин― Слава богу, Сергей, за 5,5 лет…

С. Марков― Лично для меня это яркое доказательство того, что именно служба безопасности Украины является… Дальше я вам могу рассказывать свою версию. Так называемая версия двух ракет. Она известна тоже.

А. Нарышкин― Ну расскажите.

С. Марков― Совсем коротко. СБУ решило это сделать, сбить гражданский самолет.

А. Нарышкин― Чтобы все косо посмотрели на Россию.

С. Марков― Министр обороны Москаль отказался делать это без приказа. Они сменили министра обороны, поставили немножко такого тронутого умом Гелетея Валерия, помните…

А. Нарышкин― А вы же психиатр по образованию по первому.

С. Марков― Нет.

А. Нарышкин― Диагнозы можете ставить.

С. Марков― Просто Валерий Гелетей заявлял о том, что Россия использовала атомные бомбы в подвале донецкого аэропорта. Как вы понимаете, это говорит… Несколько раз заявлял.

А. Нарышкин― Мало ли кто чего заявлял. Если посмотреть чаты нашей трансляции в Ютубе, там тоже вам диагноз могут поставить.

С. Марков― Алексей, вот если человек говорит о том, что кто-то использовал атомную бомбу в подвале аэропорта, я считаю…

А. Нарышкин― Наверное, утратилась часть цитаты.

С. Марков― Нет, несколько раз он заявлял. Поставили несколько месяцев, чтобы он дал приказ о сбитии этого гражданского самолета. Дальше следующее. Был агент на днепропетровском аэропорту. Агент от ДНР, его взяла служба безопасности Украины. Вместо того чтобы его просто расстрелять как обычно, они через него передали информацию ДНР о том, что полетит военный самолет вооруженных сил Украины с генералами украинскими, в том числе американские там будут. Он полетит в Донецк. Они дали такую фальсифицированную информацию. А сами вместо этого военного самолета послали туда этот бедный малайзийский Боинг. Дальше стрельнули ополченцы. Но промахнулись. Поскольку у них не было слежения. Они могут бить на 3-4 тысячи метров, а на 10 тысяч не могут. Они захватили украинцев только часть системы ПВО. А станции, которые позволяют на дальние расстояния бить, у них не было.

А. Нарышкин― Давайте…

С. Марков― Их продублировала служба безопасности Украины, дали приказ украинской ракете, которая и добила самолет.

А. Нарышкин― Промежуточный итог подведем. Украина и пять глаз: США, Великобритания, кто там еще. У них руки в крови.

С. Марков― Да.

А. Нарышкин― Путин, Шойгу – белые пушистые.

С. Марков― Полиция Нидерландов должна арестовать руководство Совета Безопасности Нидерландов за совершенно очевидный заговор против народа Нидерландов, грубое нарушение хода расследования и фальсификации. Самое главное другое. Убийцы. Кто убил этих 300 бедных, ни в чем неповинных людей.

А. Нарышкин― Но вы уже все объяснили. Начальник полиции смотрит программу «Особое мнение» по RTVi. Поэтому услышит вас.

С. Марков― Я думаю так. Но есть у меня уверенность в том, что так? Нет, конечно. Я же нормальный человек, не сумасшедший. У меня нет уверенности. То, что я сказал версия – должна быть проверена. Есть следствие. Оно должно проверить эту версию. А дальше я вам говорю, они эту версию не проверили. Они отказались ее проверять.

А. Нарышкин― Они проверили разные версии.

С. Марков― Они никак не захотели проверять, вообще никак.

А. Нарышкин― Если версии кажутся какими-то идиотическими. Не кому-то, а следствию. Зачем ее проверять. Они какие-то факты собрали и проверили.

С. Марков― Ту версию, которую я сказал, в нее верят тысячи людей.

А. Нарышкин― Вы переживаете, что вас не привлекли к следствию.

С. Марков― Да нет, меня не надо. Это как по оружию массового поражения Саддама Хусейна. Спецслужбы те же самые. США и Великобритании были уверены, что у него оружие массового поражения. Мы говорили о том, что у него нет. Ну, проверьте. Они не захотели толком проверять, начали войну в Ираке. Потом оказалось так, как думаем мы. И здесь окажется точно также. Когда хунта будет ликвидирована, когда будут восстановлены свобода и демократия в Украине, — начнется новое расследование. И выяснится, что и расследованием майдана руководили Парубий, Турчинов… И выяснится, что малайзийский Боинг был сбит в результате заговора службы безопасности Украины.

С.Марков: МН17 был сбит в результате заговора службы безопасности Украины. Цель – понятно

А. Нарышкин― Ваш экспертный совет, поскольку вы специалист широкого профиля, что делать простым людям, россиянам с рублем, который сейчас будет валиться вниз.

С. Марков― Мое мнение, что есть такая логика, я сейчас попросил своих сотрудников математические построить графики. Там примерно следующее. На сколько процентов обвалилась нефть, примерно на в два раза меньшее количество процентов должен обвалиться рубль.

А. Нарышкин― Вы сейчас успокаиваете меня…

С. Марков― Нет, логика. Поэтому если нефть обвалится, как я думаю на 30%, то рубль обвалится на 15%.

А. Нарышкин― Ерунда.

С. Марков― 10% это…

А. Нарышкин― Сейчас много цифр. Попроще. В общем, не страшно, прорвемся.

С. Марков― Это значит на 9, от 66 где-то до 74.

А. Нарышкин― Правительство поможет людям? Российское.

С. Марков― Это его работа – помогать людям.

А. Нарышкин― А 20 лет… Там я слышал несколько десятков миллионов за чертой бедности. Это результат помощи правительства?

С. Марков― Нет, это результат плохой работы правительства.

А. Нарышкин― Фамилия. Пу-ти…

С. Марков― Почему, правительство возглавлял, Медведева за это сняли…

А. Нарышкин― А Путин у нас что, не следит за деятельностью правительства.

С. Марков― Путин — президент.

А. Нарышкин― Путин не знал.

С. Марков― Да нет, знал. С моей точки зрения, что сейчас важно. Сейчас важно не вкачивать деньги в банки, а позволить в том числе доллару уменьшиться если надо до 75, то есть рублю уменьшиться до 80 рублей за доллар, потом опять немножко восстановиться. Не тратить бюджетные деньги, доллары, вкачивая их…

А. Нарышкин― Доллары купили уже?

С. Марков― Про свою стратегию, я вот эти дни ничего не продавал и не покупал.

А. Нарышкин― Сделайте выводы сами, дорогие друзья.

С. Марков― Я в эти дни ничего не продавал и не покупал.

А. Нарышкин― Сергей Марков, политолог был сегодня у нас в гостях.

С. Марков― В панике не участвовал.

А. Нарышкин― Ставьте лайки под трансляцией на канале «Эхо Москвы».